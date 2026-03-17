17 MAR 2026
dibattiti

Giustizia del futuro: i giovani e la riforma

CONVEGNO | - Roma - 18:41 Durata: 1 ora 56 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Circolo Canottieri Lazio
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Saluti iniziali: Riccardo Viceré (Presidente del Circolo Canottieri Lazio), Luciano Crea(Vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio), Antonio Faraca (Consigliere ai servizi per i Soci ed eventi).

Intervengono: Andrea Mirenda (Membro togato del CSM), Tullio Morello (Membro togato del CSM), Ettore Manca (Presidente Sezione TAR), Luca Ciaglia (Avvocato cassazionista).

Modera Giuseppe Di Leo (Giornalista Radio Radicale).

Chiusura dei lavori Donatella Visconti (Vicepresidente Circolo Canottieri Lazio alla qualità).

Convegno "Giustizia del futuro: i giovani e la riforma", registrato a Roma martedì 17 marzo 2026 alle ore 18:41.

L'evento è stato organizzato da Circolo Canottieri Lazio.

Sono intervenuti: Giuseppe Di Leo (giornalista Radio Radicale), Riccardo Vicerè (presidente del Circolo Canottieri Lazio), Luciano Crea (vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio), Antonio Faraca (consigliere ai Servizi per i soci ed eventi Circolo Canottieri Lazio di Roma), Andrea Mirenda (magistrato,componente del Consiglio Superiore della Magistratura), Tullio Morello (consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura), Ettore Manca (presidente Sezione TAR), Luca Ciaglia (avvocato cassazionista), Antonino Tamburello (medico, Neuropsichiatra e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale), Donatella Visconti (vice Presidente Circolo Canottieri Lazio di Roma).

Tra gli argomenti discussi: Giovani, Giustizia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 56 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Anche perché non dobbiamo punire chi è puntuale
Allora ben ritrovati ben ritrovati sono Giuseppe di Leo giornalista di radio radicale siamo a distanza di pochissime settimane di pochi giorni alla presenza
Di nuovo di tutto il consiglio direttivo del circolo Canottieri Lazio voi vi presenterò diciamo il vertice
Per questa nuova iniziativa che ha come sfondo il referendum approssimando il ventidue ventitré marzo
Sulla giustizia quindici sono esponenti del sia esponenti dell'uno voglio però dire troppi che siccome io non è vero che repetita iuvant talvolta repetita no centra non vorrei fare la fotocopia
Perché voi qui siete in tanti ma chi ci seguirà poi da radio radicale vi assicuro che un numero presenti elevato in maniera esponenziale
E non vorrei che gli ascoltatori di radio radicale dicessero ma come Giuseppe di Leo ci sorprende sempre perché fa cose nuove e poi alla fine invece sul referendum
A fa la fotocopia di quello che si è già fatto
Allora
Diciamo che c'è il nucleo forte di un dibattito e di un confronto tra le ragioni del sì e le ragioni del no
Però prima modifica il tempo non sarà più un tempo biblico di quindici minuti ma un tempo più storico di dieci minuti pesche perché i dibattiti del Sud torri cioè gli interventi di dieci minuti consentono veramente a tutti i relatori di avere un'attenzione più possibile massima
E se il conto motivo
Più importante e perché siccome io vedo qui parecchi giovani è il tema riguarda giustizia del futuro
Quindi i giovani e la riforma io sono sicuro caro Presidente che i giovani che frequentano questo
Circolo
Al Canottieri Lazio sapranno
Con la loro curiosità e con la loro sensibilità giuridica pavé giuridica o paraggi giuridica perché non credo che siano tutti studenti di giurisprudenza o di scienze politiche
Fare i poi delle domande quindi ascoltate
E preparatevi anche per intervenire ed essere coprotagonisti perché altre venti ecco la lamentela che in cui ci si fa spesso
Latori che i giovani sono messi ai margini però la risposta è e i giovani devono anche conquistarsi lo spazio e stasera io assolutamente d'accordo con la presidenza
O gli organizzatori ritengo opportuno questo spazio di dibattito e di confronto attraverso domande domande sintetiche ficcanti provocatorie non controrelazione
Però prima di presentarvi iter relatori illustri relatori con grande piacere
Insomma
Chi ha assolve compiti di responsabilità
Non può nelle occasioni pubbliche sottrarsi a un indirizzo di saluto che poi nel tempo la durata siccome sono patroni di cassa lo lascio alla loro alla loro decisione però so bene che sono capaci di essere sintetici
E quindi chiamo innanzitutto il presidente del Circolo Canottieri l'avvocato Riccardo Vicerè per un indennizzo degli salutò
Accendi lo presidente e poi mettete in cui al centro rivolge utili
Devi tenerlo nessun tipo cioè
Allora
Grazie a Giuseppe benvenuti a tutti con molto piacere vedere molti giovani a questo in questo per questo convegno perché
E il secondo convegno sul tema referendario che abbiamo organizzato e questa volta volevamo dare un taglio un po'particolare comanda detto molto bene Giuseppe vedere molti giovani
Che vogliono che vogliono capire bene il tema perché
Parliamoci chiaro la politica un pochettino sporcato del un tema giuridico molto importante
E quindi noi ci teniamo a invece a un pochettino a tirarci fuori dalle pastoie della politica ad aver un tema ma a affrontare il tema in maniera molto tecnica i relatori sono di altissimo profilo
La guida di Giuseppe De Leo è sempre ottima io aspetto a dirlo nazionale un aspetto niente quindi do il benvenuto a tutti quanti vi ringrazio grazie ai relatori niente buon convegno a tutti grazie
Allora voglio subito dirti Riccardo che è vero che come diceva Paolo sesto
La politica non è tutto però tutto è politica per cui il fatto che ci siano dei magistrati degli avvocati che parlino di questioni giuridiche non li è sulla da un contesto che comunque e politico poi bisogna capire
La politica si viene usata con categorie da Barrot
Sport oppure se viene usata con sapienza giuridica e politica
Il primo incontro interloquire che è stato di altissimo livello e c'è la documentazione di radio radicale utente tornare sul sito di Radio Radicale qualora non lo abbiate ancora fatto per vedere dei vissuti
Come
Il primo incontro è stato di altissimo livello lo dico per non per spaventato il relatore viene però voglio dire che la politica
Può essere oggetto di discussione alta anzi più che alta profonda
O l'altra volta mi ha dato buca
Però stavolta stavolta è venuto il credo un grande piacere e simpatia nel termine greco del termine su un patto
L'avvocato Luciano Crea vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio
Fategli un applauso più forte perché noi esprime il Canada è come
Grazie grazie buonasera
Dire che io sono finito insomma
Ne Passalacqua sotto i ponti guarda il resto crude grazie fare con Marco Pannella tanto buona sera a tutti saluto i giovani e un grande piacere vederli qui partecipare a questa bellissima iniziativa
Saluto tutti i relatori di grande livello di grande spessore io sono certo che stasera ascolteremo
Come dire degli argomenti di alto profilo rispetto a quella che ci appresteremo ad andare a votare il ventidue e il ventitré cioè questa riforma costituzionale fatemelo dire
Non è merito non è merito noi come circolo la diligenza del circolo tutta qui il presidente
Donatella Visconti l'altro visto che si vicepresidente Antonio farà anche anche il delegato agli eventi ma il merito di questa bellissima serata di questa grande partecipazione anche l'organizzazione del tavolo insieme a te Giuseppe e di Mariagrazia Vivarelli la dottoressa Vivarelli grazie grazie per questa organizzazione noi come prima parlo un attimo del circolo poi faccio una sola battuta sul referendum non è il padrone di casa grazie allora a noi fa piacere ricevere questi eventi organizzare queste venti
Perché questo circolo oltre a fare ad avere come vocazione nell'attività sportiva anche la vocazione di trattare degli argomenti che riguardano tutti noi che facciamo parte della società civile
E oggi questo evento devo dire che è impreziosito proprio dalla presenza dei giovani
E molto interessante una pure per noi di questo circolo è una grande novità
E quindi siamo anche noi curiosi di ascoltare soprattutto le domande dei giovani oltre che dei relatori che ci delizia l'anno delle loro argomentazioni per quanto riguarda il referendum io ho una grande preoccupazione lo dico
Molto tranquillamente che quella della partecipazione al voto cioè l'affluenza al voto questo questa riforma secondo me si decide attraverso la partecipazione al voto
Più gente va a votare e non voglio dire né sì né no ognuno ascoltando ascoltando farà si determinerà per il convincimento anche se io da avvocato così concludo
Vado a votare vada a votare e vada a votare sì
Per un motivo molto semplice perché mi piacerebbe avere una magistratura libera autonoma e indipendente grazie e buon lavoro a tutti grazie
Allora ti devo fare
Tre riconoscimenti il primo io dubbio che tu sia un politico perché caspita Erin hai parlato meno di tre minuti esaurito e hai detto parecchie cose di solito i politici sono prolissi
Dicono spesso poco secondo te questa tua cravatta bene color Lazio molto confacente bravo sai
L'armo cromia dicono dice qualcuno da sinistra e cultura politica io non credo però comunque cultura
E poiché io unisco al ringraziamento per dottoressa Maria Grazia Vivarelli inizio abbiamo portato un po'di
Piccoli biografie grazie molte per a per la collaborazione
In cauda venenum ma il dottor Antonio farà caldo che il responsabile del servizio per i soci ed per gli eventi mio amico devo dire quindi se vuole parlare un'ora
Se vuole parlare un'ora glielo consente
Degli accenderlo
Anzi degli imprenditori locali
Si vede che ho dimestichezza con i microfoni buonasera a tutti unisco RAI saluti e ringraziamenti a voi tutti e ai relatori in io adesso hanno detto tutti miei colleghi voglio solamente dire che sono orgoglioso di aver fatto diciamo insieme consiglio aver condiviso
E organizzato questi due eventi perché se solamente una cento non solo duecento quante persone potranno riflettere dopo queste diciamo questi Teva aveva ascoltato i relatori e potranno riflettere pensare di votare al meglio questo a me mi riempie d'orgoglio poi voglio mandare o inviare un avviso a comunicarvi insomma che non faremo solamente come circolo che poi alla fine mi occupo di questo io direi che la pensa pensare diciamo gli eventi
E che sono nell'ambito culturale e sociale ma anche le feste quindi riprenderemo fra un poco a chi me l'ha chiesto prima a rifare le feste abbiamo sempre fatto ma continueremo ancora per Grazia
Ha la stima l'amicizia con l'amico Giuseppe
Se creata anche una diciamo una collaborazione copre l'amicizia e la stima che c'è una collaborazione professionale faremo che anticipa ad aprile un evento diciamo su sull'arte
E quindi continueremo su questa sia diciamo di situazioni sociali culturali e poi faremo anche qualcosa per così per rilassarci perché ne abbiamo bisogno con buon convegno a tutti e buona serata
Grazie Antonio tu ci hai ricordato siamo città nell'Urbe Terna che insomma si con la cultura si può anche mangiare però poi c'è l'altra dimensione panne ma ecco circenses
E bisogna essere
Diciamo bilanciati con l'uno con l'altro perché se no sai per usare un'espressione liturgica bizantina che palle
Allora
Posso sedermi o devo restare in piedi
Che devo fare posso sedermi
Vede io sono uno democratico apparentemente se voi aveste detto non mi sarei comunque seduto lo stesso allora
Dunque
Dirò subito prima di presentare il relatori mozione d'ordine perché ho già visto papier Hill in giro allora allora niente Ravelli con me anche perché io mi preoccupo molto di chi ci ascolterà
Bisogna dare
Le presentazioni si distinguono dico agli ospiti in due categorie le presentazioni noiosa se voi prendete un manuale di comunicazione lo troverete nel capitolo presentazioni libri aventi le presentazioni noiose del
Le presentazioni fatte dal sottoscritto e
è il quale naturalmente punisce
Unisce i relatore se non si attengono due cose primo niente proprio apertis verbis Eli citazioni se non sono di Dante e di Platone il linguaggio elenca originario di Cicerone non valgono siamo tutti bravi a fare la citazione prima di tutto secondo perché
Sì bisogna avere un dialogo con gli occhi rivolgetevi vedi non non rivolgetevi al sottoscritto e dedico oggetti dal pubblico che credo oggi io microfoni funzionano vero
Quindi fare un applauso al servizio microfoni finalmente efficiente così si risolvono i problemi è a Roma velocemente
Allora vi presento i relatori dieci minuti ed è un termine lo dico qui la propria son giuristi perentorio non ordinatorio e dieci minuti e vi presento
Gli ospiti alla mia destra Andrea Mirenda detenuto in tre mi renda che
Giudice ordinario nonché consigliere del Consiglio superiore della magistratura ancora alla mia destra il professor Antonio Tamburello benvenuto risorta Borrello
Medico psichiatra e psicoterapeuta magari chissà forse dopo chiederò qualche consulenza
E ancora poiché il dottore Ettore manca benvenuto dottor manca
Ci conferisce amministrativo nonché presidente di sezione del Tribunale TAR del Lazio in tribunale amministrativo il membro togato
Del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
Poi alla mia sinistra il dottor Tullio Morello
Giudice ordinario e consigliere togato del consiglio superiore della magistratura e poi dulcis in fundo Lucca Ciaia dottor Luca acciaieria
Avvocato penalista nonché cassazionista
Su quale mano abbia studiato
Prenda il microfono all'intero voce
Accenno
No deve deve rimediando
Guardi insegna tenere premuto Bossi un pallidissimo beh allora beh dipende diciamo che oggi è più rilevante quello di procedura ossidato sul Cordero e sono stato molto molto lieto dovesse occorrere Cordero era un'esperienza sotto certi aspetti anche probante ecco umano ma estremamente da un punto di vista culturale estremamente stimolo maledetto criminali Hanna Schygulla il sindaco lei nave ottantina ibridi di Franco Cordero
Lo leggevo anche in tutti gli articoli che ha scritto successivamente quando è diventato una star qua a un certo punto
è diventato una star con quella sua prosa
Come dire
Abbastanza peculiare ma estremamente
Brillanti Imola rilevante io invece ho studiato su un testo più tradizionale che è stato quello di Giovanni leone
Per la gli open ma io stavo alla Federico secondo allora allora io direi di cominciare io direi di cominciare con un membro togato del CSM
Il dottor Andrea Mirenda se è d'accordo dieci minuti dottor Mirenda ci dica subito lei è per il sì è così poi
Se e per gli stessi sintetico sì sinteticissimo a a lei dieci minuti grazie loro le basteranno meno perché spero dicono gli ha risposto alle domande no ma vedrà
Allora andiamo subito in medias res come usa dire di tutta questa riforma l'altera pure il Papa
è il controllo del Consiglio Superiore della Magistratura appunto
Della separazione delle carriere dell'Alta corte lo dico in francese non gliene frega niente più nessuno perché il nucleo vero dell'Inter Renzi in Consiglio superiore perché appunto e la cabina di regia attraverso la quale si possano fare grandi operazioni sulla magistratura
Qual è il nucleo critico della vicenda il sorteggio
Questo sorteggio che che viene demonizzato però dobbiamo ricordarci che ad Atene il sorteggio era Longo strumento democratico l'elezione invece era uno strumento aristocratico perché potenti
Erano capaci di influenzare il voto e quindi di Robin a proprio favore quindi il sorteggio
Lo strumento democratico per eccellenza e lo diventa massivamente quando non si ha a che fare con un organo di rappresentanza politica
E il CSM non è organo di rappresentanza politica perché in quattro sentenze della Corte costituzionale lo dico ai giovani giuristi
Questo è stato detto chiaramente
E non può esserlo proprio logicamente non può esserlo tanto un organo di garanzia
Immaginate un organo di garanzia che si divide in maggioranza e minoranza politica quale tutela può assicurare alla minoranza dei magistrati e quale tutela potrà assicurare i cosiddetti cani sciolti zero
E tutto questo però non è farina del consigliere Mirenda che scritto inciso sul bronzo dalla Corte costituzionale
E anche il testo costituzionale non consente di vedere null'altro del Consiglio superiore un organo di alta amministrazione trasferimenti promozioni valutazioni disciplinari questi sono i proprio i i il gli assets principali del consiglio
Atto
Perché si è arrivati a sorteggio
Sorteggio non è la causa dei mali della magistratura è una conseguenza di una crisi lunghissima trentennale di cui avevano coscienza sin dall'inizio i padri costituenti
Nel quadrante a sette
L'onorevole Condorelli
Interviene sul tema di ma che facciamo li facciamo eleggere questi consiglieri oppure non ci sono altri modi troviamo trovare delle dei dei metodi meccanici legati all'anzianità ruolo alle cariche ricoperte e che cosa dice non etico
Credo che i magistrati stessi abbiano fatto una nullità esperienza di questo rilettura lirismo nelle recenti elezioni dovete sapere che il CSM c'era già in forma diversa prima di quello costituzionalizzato
Cominciano a correre le lettere le raccomandazioni le promesse le assicurazioni che indubbiamente vengono a creare una stratificazione gerarchica Facchetti grandi elettori piccoli lettori singoli elettori
Io credo che noi proprio renderebbe un servizio alla magistratura se l'aria libera Assimoco da queste lettura lirismo che fra le altre cose non è strettamente necessario e spiega perché per le ragioni che ho illustrato
Il sorteggio
Di solito così nella liberisti ma l'amico Tullio coi ciliati potrà riferire sul punto di vista viene definito un disastro perché andiamo pigliare il scappati di casa no e Stati o che cosa può arrivare al Consiglio superiore
Ma siamo sicuri che sia così perché sorteggiati dall'interno di una élite
Tutti sanno che il concorso di magistratura il più difficile perciò nella pubblica amministrazione tre prove scritte sedici orali
E una quantità di concorrenti agguerriti elevatissima
Proprio per la caratteristica di élite ciascun cittadino non può scegliersi il suo giudice dove lo chiamiamo giudice non furono le precostituito ma nessuno di voi in questa sala compreso me serbato davanti a un giudice posso scegliere mi il migliore
Chimica vita mi capita perché perché l'ordinamento a sua attribuisce a ciascun magistrato e tra l'altro attribuisce solo a luglio indipendenza non al Consiglio superiore con indipendenza strumentale di servizio
Riconosce a ciascun magistrato la capacità di affrontare qualunque processo in qualunque materia davanti a chiunque
Quindi il tema scappati di casa lo mettiamo da una parte si è detto poi sì ma la rappresentanza un sorteggiato nulla può esprimere ma il tema della rappresentanza e una rappresentanza di tipo tecnico e quindi per categorie pubblici ministeri giudice di legittimità corti di merito
Non è una rappresentanza politica e una volta quindi fatta l'estrazione a sorte Prato verosimilmente sarà fra magistrati che oscilla Ranno tra i dodici e i sedici anni di di valutazione professionale
Assicurerà un soggetto capace di erogare giustizia qualunque cittadino ma allo stesso momento che capace di affrontare quel Minus che l'alta amministrazione
Ma volete mai che un magistrato che si occupa di colletti bianchi terrorismo materia societaria famiglia affidamento dei vostri figli non sia in grado di determinarsi sul trasferimento di un giudice da Milano a Pavia ho una valutazione di professionalità che infine attimi infinitamente meno complessa di un sentenza contumaciale
Il consegnatario c'è anche questo un mito del Consigliere superiore che deve avere una skin particolare non trova nessun riscontro concreto si dice però la l'elezione garantisce l'accesso dei migliori
Lo dico agli amici amministrativisti in questa sala ma quanto il la pubblica amministrazione cerca il migliore fa un'elezione
Lo dico agli studenti fate un'elezione se dovete cercare miglioro pure fatto un comunque concorde concorso si chiama un concorso se poi i migliori le le tonalismo non ha mai mai mai assicurato il migliore
Ma solamente un soggetto esponenziale che di cui qui non ce n'è bisogno
Potrebbe essere per un soggetto inadeguato
Io qui mi limito a un po'di empirismo guardate trent'anni di Consiglio Superiore della Magistratura ma mi sembra che questi eletti abbiano rappresentato i migliori che abbiano veramente onorato l'organo
Di autogol di governo autonomo della magistratura sta fuori moda dire organo di autogoverno lei disse di no ma non perché lo dico io
Pertini
Come si chiamava l'altro mi verrà in mente Pertini Ciampi Cossiga Napolitano
Mattarella
Siamo han parlato proprio di gravi turbamenti della regolarità nel funzionamento del Consiglio legati a logiche non di merito modi su dà vita ha ci ha sempre detto tutti presidenti smettetela di favorire le vostre parrocchie
Il presidente Mattarella parlato di modestia etica del comportamento dei consiglieri allora le elezioni ci hanno pensato riparo da tutto questo io direi davvero Dino io
Motivo uno un'ultima riflessione qui finisco
Il sorteggio poi non è qualcosa di eccentrico rispetto alla nostra esperienza ordinamentale
Il tribunale dei ministri per i reati ministeriali pesata Salvini per esempio pensate al governo attuale e composto da sorteggiati
Magistrati sorteggiati la Corte costituzionale in composizione integrata per il reato di alto tradimento del capo dello Stato mica bazzecole terre trasferimento da Milano a Pavia è fatta da una corte integrata da quindici sotto i giardini
Il Consiglio Superiore della Magistratura greco e composto da sorteggiati
La commissione di concorso per entrare in magistratura e composta da sorteggiati
Potrà andare avanti ancora un ultimo rilievo coi su quanto il sorteggio ormai stia diventando una chance del sistema europeo
Voi sapete sicuramente che dall'Irlanda passando per la Spagna la Francia il Belgio la Svizzera l'Austria stanno nascendo i cosiddetti Citizen Causio
Sono delle esperienze in cui cittadini sorteggiati vengono poco chiamati a esprimere studi approfondimenti valutazioni e persino proposte costituzionale basandosi sul fatto che il campione stocastico ha di per sé una rappresentatività elevatissima
Quindi non è una stravaganza ecco il sorteggio è una conseguenza di malattie che affondano così le radici del periodo remoto è una risposta che avviene all'interno di un'élite di altissimo profilo
Ed è una risposta che per bonificare il consigliere istituire ad ogni magistrato quella libertà dal correntismo che impone singolo magistrato per protezione o per esigenze di carriera di genuflettersi grazie
Allora io nel dare la parola dottor
Tullio Morello
Vedo anche specificare un fatto deontologico perché io sono un giornalista di Radio Radicale radio radicale la voce di tutti
Essere la voce di tutti significa creare una par condicio il fatto concreta non solo astratta allora da quello che mi è stato detto qui ci sono meno tre relatori che sono per il sì e Tullio Morello invece che per il no
Allora come possiamo fare impari causa tutti i puntini s'meglio resta condicio possidente is allora no
Facciamo no al parlare di più no dieci minuti poi nonostante l'arma dell'orante pazienza
Se no lei conduce io faccio una facciamo ancora allora io sono per il sì rigori singole e però
Lei dieci minuti dopodiché dopo gli interventi di manca il dottor manca dottor Rota Ciaia la faccio replicare altri cinque minuti mi sembra giusto perché questa è la io sono mia greca perché i greci
Applicavano il sorteggio dal momento che non c'era ancora i concorsi concorsi sono una produzione no questo però non lo dice nessuno
In realtà metodo del concorso e positivo ma i greci non applicavano il concorso che richiede un corso fu una importazione dal mondo cinese successivo periodo medievale
Però i greci avevano fiducia nei cittadini e nella democrazia evidentemente noi questa fiducia
Su un cittadini e soprattutto con succhi deve tutelare la democrazia non ce l'abbiamo allora
Dottor Tullio Morello membro togato del CSM non ho capito lei ha abboccato immagino che sia Borges
Magistrato ma lo stesso magistrato civile penale penale Benetton sia dalla Federico secondo come può sentire l'allaccio e allora diciamo che noi non io non lo sapevo prima e
Prego allora dieci minuti anche per lei Zipponi cinque minuti prossimo arringhe rinunciarci insomma non sarà piacevole ascoltare
Le domande del pubblico e dei ragazzi che insomma sono la parte essenziale di questo incontro
Allora partiamo dal sorteggio nell'antica Grecia nell'antica Grecia non esisteva il Consiglio superiore la magistratura rea soste sorteggiati i giudici ma detto questo voglio poter assicurare il presidente crea che comunque anche oggi la magistratura libera autonoma per indipendente e se lo è e anche grazie al Consiglio superiore
Anche con tutte come dire le problematicità del Consiglio superiore che io non nego perché c'è stata sicuramente una storia nei dieci minuti cercherò pure di raccontarvi vero
Che dopo quella storia ci sono state tante altre cose che hanno cambiato radicalmente
Il funzionamento del Consiglio superiore
Che cosa voglio dire però quando si va a toccare una Costituzione
Scritta da oltre cinquecento costituenti dopo centocinquanta riunioni frutto della partecipazione di tutti come dire delle idee di tutti
Io non mi sarei mai aspettato nella stessa venisse modificata con una proposta governativa senza un dibattito parlamentare
E il come dire le costituzioni durano per cinquant'anni
Questa Costituzione e anche di più questa Costituzione armate che ASP ha creato un sistema di contro di pesi e contrappesi meraviglioso che io da quando sono in Consiglio apprezzo ancora di più all'inizio quando ero fuori e anche io non vedevo bene la commissione politica magistratura e tutte queste cose qui dicevo sempre ma la presenza dei lasci contamina il consiglio perché ammette
E i i magistrati togati in contatto con i politici
Parlate
Ho capito stando ci dentro e vivendolo che invece è uno la contaminazione necessaria assolutamente fruttuosa perché sicuramente i componenti laici
Aiutano i togati a non essere autoreferenziale
E però i componenti laici e la componente laica e quindi politica
Non deve essere quella come dire che il è la più pesante all'interno del Consiglio né perché come dire siamo anche criticando molto questa riforma perché prevede due tipi di sorteggio assolutamente diversi tra i i togati lasci e il mio amico Andrea
Che ringrazio per avermi invitato come ringrazio il Circolo Canottieri
E il mio amico Andrea gli ha detto come tutti possono fare tutto assolutamente vero fino a un certo punto io un ricompensò dal consiglio ci siano i migliori sicuramente al consiglio ci sono le persone che hanno nel corso della loro vita ha avuto anche la passione via dei temi ordinamentali dell'organizzazione giudiziaria perché guardate le correnti che sono tanto criticate esistono semplicemente perché fra Dinoi ci dividiamo sul modo di pensare
Come si organizza un ufficio c'è chi lo amava verticistico chi lo ama democratico come si si deve valutare la vita professionale di un magistrato per come dire farlo accedere anche incarichi più importanti se e qui importante l'esperienza fatta in ruolo l'esperienza fatta fuori ruolo se si ha una visione un po'più sindacale della nostra vita professionale ossia una di una come dire una visione molto più di servizio come per esempio è quella che olio e così ci dividiamo e guardate che si sono divisi e e rappresentano delle idee ma delle idee di politica giudiziaria perché questa parola politica come va va interpretata
Queste cose che ho detto io sono politica giudiziaria ed è ed esistono non è possibile non esiste è e lo hanno dimostrato anche i miei amici cinquantuno tra cui Andrea Rosita che che fra il pubblico e si sono uniti hanno come dire anche fatto un documento per presentare la loro la loro idea e hanno un'idea diversa sull'ordinamento giudiziario rispetto a quella che abbiamo noi
è assolutamente fisiologico che in un paese ci siano delle persone che hanno delle idee diverse dalle altre
Non è un caso che al al Consiglio superiore si venga eletti per anche per la propria esperienza ripeto in queste materie
Non è che non è un caso che pure che sia scorretto Andrea Mirenda che non appartiene a nessuna corrente perché una persona che si è sempre interessata di questi temi c'erano altri su candidati sorteggiati
Che si erano Chris sono stati candidato al Consiglio superiore non solo Andrea Andrea è stato eletto perché uno che per tutta la vita se interessato di questi tempi quindi che è assolutamente fisiologico tutto questo il mentre mi dirà quando mancano due minuti così accelero
Quindi che cosa voglio dire la Costituzione fino a oggi ha fatto in pieno il suo dovere ha resistito a degli strappi che ci sono stati nel paese grazie ai pesi e contrappesi guardate alle solo per questo ha resistito
Resisti non voglio dì solo grazie al CSM assoluta e ti dico a questo sistema di pesi e contrappesi che si porterà ha resistito a un tentativo di colpo di Stato
A servizi segreti deviati alla presenza di di logge massoniche segrete al terrorismo di ogni matrice politica di destra e di sinistra sanguinoso che ha macchiato il paese di crimini che saranno ricordati per i prossimi trecento a un alla alla presenza delle tre crisi associazioni di criminalità organizzata più pericolosa d'Europa
Rete con infiltrazioni nell'istituzione ha resistito a tutto a tutto questo
E il suo dovere la Costituzione lo sta facendo e lo ha fatto
Andare alterare questo sistema
Perché nel due mila diciannove c'è stato lo scandalo dello scultore sto tra champagne mi sembra veramente una cosa inaudita anche perché guardate adesso ci arrivo
Andrea parlava del CSM come organo di altra con l'amministrazione non ha parlato del del centro diciamo di quello che lui poi contesta ma perché non ha avuto tempo e quello delle nomine parla della riforma Cartabia ha fatto sì che oggi
Andrea manette Simone
Per anche incarichi direttivi e semidirettivi importanti non concorrono PD uno e due persone concorrono più persone soltanto in alcuni distretti come quello di Roma di Napoli e di Bari perché ci sono più i magistrati
Di di estrazione di queste di questi territori di provenienza di questi territori
In più abbiamo fatto approvato da un anno un testo unico sulla dirigenza fatto a imbuto che sostanzialmente crea quasi un automatismo nell'arrivare a queste nomine
E infatti nel due mila venticinque l'ottantasei per cento delle nomine delle cento cinquanta nomine che ha fatto il Consiglio ottantasei per cento è stato votato all'unanimità anche da Andrea anche dai laici che fanno parte del comitato per il sì sosta e soltanto quattro è soltanto quattro vede il la relazione del Consiglio superiore
E soltanto quattro sono state impugnate davanti al giudice amministrativo quelle col nuovo persone Randazzo dice
E solo quattro di quelle con uno stesso nello stato impugnato davanti al giudice amministrativo quindi segno che anche i colleghi hanno accettato questo nuovo sistema diciamo di valutazione molto stringente e vi dico di più
E dico una cosa coraggiosa questi automatismi non hanno secondo me fatto fare nomine migliori di quelle che venivano fare venivano fatte in passato assolutamente
Perché la discrezionalità fa scegliere meglio questo è indubbio però il consiglio ha fatto un passo indietro proprio con un senso di responsabilità verso tutto quello che ci chiedeva il Paese
Fatto questo passo indietro e e e la sua discrezionalità la usata per individuare a monte i criteri necessari per arrivare alle nomine quindi per vedere la la vita di un magistrato scandaglia la vedere quelle che erano le cose che potevano consentire di far andare avanti oppure no
Io guardate a me di tutta questa vicenda referendaria quello che ferisce ho partecipato a tanti dibattiti e la contrapposizione fortissima che si è creata tra avvocatura e magistratura
Io quando ho partecipato a dibattiti come questi in cui erano presenti solo giudici solo magistrati è solo avvocati io vedevo la faccia dei magistrati quando parlavano quelli del sì
E la faccio gli avvocati quando parlavamo moderno ed erano erano di entrambi gli schieramenti faccio indignate
Noi dal ventiquattro ci dovremo chiunque vincerà
Operare al massimo per ricostruire dalle macerie che ci sono oggi e io dico aldilà di chi vincerà perché io mi auguro che vinceranno
Ricostruito dalle macerie vuol dire farebbe le cose che veramente servono per la giustizia perché non sono state fatte
Né con questa riforma nei nei negli non dico tre anni nei trent'anni in trentaquattro anni da quanto fatto da quando faccio
Il magistrato è una cosa che è questa ci tengo a sottolinearlo perché o la vivo e l'arrivo anche confrontandomi con i colleghi con i miei amici avvocati magistrati economici fra gli avvocati amici
Tra i malati trema gessati
L'Alta Corte
Un e e Andrea ha detto che problema c'è SM ripeterci assieme fa politica giudiziaria tra l'altro per la legge istitutiva c'è sembra da anche i pareri
Al esecutiva al Parlamento sulle leggi in materia di giustizia non è che fa solo alta amministrazione non siamo alla ha fatte le cose che si possono fare anche diciamo
A casa e richiede una competenza l'Alta corte di giustizia durante crea un giudice speciale che esiste solo per i magistrati ordinari con anche lui un delle figure di laicista osteggiati tre laici scelti dal Presidente della Repubblica altri tre e nove togati non ci dice come saranno formati i collegi non ci dice nulla adesso i pubblici ministeri né sui giudici
E soprattutto sulla formazione dei collegi è un assegno in bianco ma io l'assegno in bianco non lo firmo sapete perché perché io non credo onestamente lo lo lo dico con serenità io non credo alla malafede di chi approva ha proposto questa riforma l'ho detto anche a me al viceministro Sisto in un confronto la settimana scorsa
Io non credo che il premier Melloni sono otto e chissà che cosa di antidemocratico vogliano fare nel nostro Paese non ci credo proprio
Però quando si modifica una Costituzione ripeto e vive per decenni si crea la possibilità poi con legge ordinaria di fare delle cose molto pericolose
Che non che non faranno non farà che c'è oggi ma Checchi
Chi fra dieci anni vent'anni prenderà il potere se dovessero prendere il potere quelli vanno al lancia le pietre poliziotti piuttosto che quelli di estrema destra e fanno altro non non voglio di chi però se queste persone diventeranno la classe dirigente di domani
Avremmo indebolito quel sistema di pesi e contrappesi e avremmo consentito a loro con una legge ordinaria di fare delle cose pericolosissimo
Allora io devo attenermi al ruolo di moderatore faccio solo delle grosse va bene piccole voglio dire caro dottore che
Mille Novi sub sole
Cicerone avvocato
Nome nomen Tullio quando basta prendersi del Repubblica quando parlava e diceva queste facce dei magistrati che sono influenzati dal Giureconsulti da certi consigli Giureconsulti che dico io quindi questo a diatriba tranne gli ha abboccato e i magistrati attraverso l'intermediazione di Jim dei Giureconsulti
Che per Cicerone per lo più prendevano le parti dei magistrati oggi forse un po'diverso c'è sempre stata e nella tradizione
Allora la parola adesso al dottor Ettore mancati che presidente di sezione del TAR e gli amministrativisti sono stati molto attive con in testa il maestro dei maestri Sabino Cassese dieci minuti dottore alle ancora
Grazie io approfitto del fatto stare sul lato per restare in piedi
Grazie ovviamente agli organizzatori al moderatore agli altri ospiti per gli interventi di grande interesse che ho ascoltato poiché ci sono due componenti del Consiglio superiore
Allora io mi permetto di fare un discorso leggermente diverso rispetto a quelli più attinenti alla riforma che hanno fatto loro io sono appassionato di temi ordinamentali e anche su quei temi
Per la verità posso posso interloquire penso in maniera efficace ma c'è quasi in questo voto
Un profilo che per me e più importante dei singoli aspetti della riforma
E per introdurre questo discorso che voglio fare e faccio un salto indietro di circa quarant'anni
E faccio riferimento lo dico ai più giovani che magari non sanno di chi stia parlando faccio riferimento al nome del senatore all'epoca
Dell'intervista poi subito dopo il ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli
Ministro di Grazia e Giustizia eroi della resistenza
Vassalli aiuto Saragat e Pertini a evadere da Regina Coeli quindi li salvò da una probabile morte quindi un un socialista un progressista comunque
Allora nel mille novecentottantasette quando i lavori di elaborazione di questo Codice accusatorio lo dico per i non addetti ai lavori il codice accusatorio sostituisce il vecchio Codice nel mille novecentottantotto
Sostituisce il vecchio codice di procedura penale vara
Toh nel ventennio fascista al Codice Rocco che era del mille novecentotrenta chi era fra i codici fascisti quello che più esprimeva
L'autorità dello Stato no perché il Codice di procedura penale regola della libertà
Voglio dire disciplina le modalità o i casi o i percorsi attraverso i quali si può arrivare a restringere la libertà personale
Era quello il Codice Rocco un Codice inquisitorio un Codice in cui il giudice acquisiva le prove decideva era un Codice in cui ancora non non era permeato dal principio della presunzione di non colpevolezza
Che introduce la Costituzione successiva al Codice Rocco
Sì elabora questo codice accusatorio viene dall'Inghilterra questo giornalista del Financial Times Eriksson e intervista Vassalle
L'intervista è stata messa in dubbio ma Erickson S è venuto è stato proprio alla Federico secondo una decina di giorni fa ha portato il dattiloscritto originale con le Golo con le glosse di Vassalli a penna portato tutta la documentazione
E chiede diciamo Vassalli Bey complimenti ivi senatore state finalmente varando un codice liberale democratico accusatorio come il nostro vezzo dice Vassalli andiamoci piano
Andiamoci piano perché un sistema accusatorio richiede come prima cosa un intervento sull'ordinamento lo dico ai non addetti ai lavori l'ordinamento giudiziario quello su cui oggi si interviene e l'hardware per parlare il linguaggio informatico le norme processuali sono il software ma il software non gira bene anche il più moderno se l'hardware e vecchio
E lo abbiamo un ordinamento vecchio già nell'ottantasette era vecchio allora dicevate che non cambia adesso ordinamento dice giustamente il giornalista
Perché non separate perché dice Vassalli no purtroppo questo è un codice accusatorio ma lo è come dire e che e come la Ferrari che gira nel giardino di casa perché questi pubblici ministeri e giudici stanno insieme e dice be separate le carriere io permettetemi la citazione
Ma dice
Il Vassalli
Perché non sarà possibile che ha già non sarà possibile perché ormai quello che la magistratura ha conquistato non lo molla più non l'abbandona più la magistratura un potere enorme
Non solo le norme le ha di fatto lo ha sul potere legislativo mi scusi potrebbe spiegare meglio cosa significa cedere di pressione di pressione il più grande gruppo di professione il più forte gruppo di pressione che abbiamo conosciuto almeno sulle questioni di giustizia
Sono solo sette mila persone dice se uno guarda ora sono un po'di più i magistrati ordinari cioè se uno guardasse in termini puramente elettorali dice Vassalli magistrali sono solo sette mila persone
Però la loro forza e capacità di penetrazione la loro capacità dialettica e poi soprattutto lo strumento che hanno nel Consiglio Superiore della Magistratura che tende sempre più ad allargarsi
Fanno diffusa sicché difficilmente ci saranno dei cambiamenti nell'ordinamento giudiziario
E dice l'Italia in materia di giustizia è un Paese a sovranità limitata lo dice Vassalli socialista progressista eroe della Resistenza nel mille novecentottantasei
Veniamo ad oggi perché allora apro una parentesi sul discorso anche giusto in astratto che ha fatto il consigliere Morello e chiaro che c'è stato unitarie muscolare da parte del governo
Però la il disegno di legge era stato un anno e mezzo in Commissione
Ma senza questo iter muscolare considerato che considerate che servono quattro letture e poi c'è il referendum eccetera
Ogni virgola che cambi si ricomincia daccapo questa riforma con la pressione legittima sia chiaro
Ma fortissima della magistratura senza quest'approccio muscolare ma non si sarebbe fatta ma nella maniera più assoluta
Questo disegno di legge è partito subito dopo le elezioni politiche e e e
Esisteva a compimento la compimento poco prima del nuovo del nuovo vuoto
Allora qual è
Costo la mia paura oggi la magistratura attraverso l'Anm
Si è fatto soggetto politico guardate che il potere giudiziario non è un potere della magistratura come corpo e perché senno sarebbe al di fuori di tutti i disegni
Democratici perché le magistrati non vengono eletti avrebbero un potere fortissimo ed hanno un potere fortissimo al di fuori di una legittimazione democratica
Quindi il potere giudiziario e il potere del singolo magistrato che emette la sentenza il potere del singolo pro Pubblico ministero
Che esercita l'azione penale non è nel disegno costituzionale un potere della magistratura come corpo
Ebbene
In nessun Paese al mondo ve lo posso garantire nessuno può smentirmi esiste un'associazione nazionale magistrati che abbia una soggettività politica che parli Inter che che praticamente interloquisca suoni disegno di legge
Suo ogni iniziativa politica in materia di giustizia non solo materia di giustizia cioè in materia di giustizia in senso lato
Sia che si parli di l'immigrazione sia che si parli di dei reati contro la pubblica amministrazione sia che si parli di ripeto giustizia non esiste vado a concludere
Non esiste in nessun Paese al mondo un un'associazione di magistrati che abbia questa soggettività politica come non esiste in nessun Paese al mondo in alcun Paese al mondo chiedo scusa
Una magistratura che come corpo unitario si pone come soggetto politico e questo prima del voto di domenica e lunedì se domenica e lunedì
La il preferendo ma la riforma dovesse essere bocciata se dovessero vincere i no
A me non preoccupa la riforma cioè mi interessa anche la riforma la riforma di di libertà di garanzia
Ma mi preoccupa molto di più un alterco un'altra cosa noi avremmo una magistratura legittimata dal voto popolare che parlerà
Come un partito politico in sé quasi in senso stretto ma rispetto agli altri partiti politici c'ha una cosa in più c'ha l'azione penale e c'ha l'azione coercitiva grazie
Allora bravo Ettore ma anche altri che è stato in tredici minuti e poi perché ha sollevato un problema tre su questa importante intervista di un collega giornalista
Anglosassone importante però però
Quell'intervista
Non accolto
A mio modo di vedere non ha colto il vulnus che sconta la cultura giuridica in Italia
Della seconda metà del Novecento e qual è il pena Ristich mentre noi abbiamo trattati di diritto amministrativo
Di varie impostazione non non sto a sciorinare i nomi mentre abbiamo trattati di diritto civile privato di varianti declinazione ideale un voglio dire ideologica
Mentre abbiamo diversi trattati di diritto pubblico e costituzionali
Abbiamo persino diversi commentari di diritto processuale penale
Abbiamo tanti manuali di diritto penale i più famosi sono almeno per generazione nostra Antolisei e il vecchio la ma un solo trattato sapete quanto si devono fare i concorsi i manuali universitari non sono sufficienti bisogna andare un po'oltre e si utilizzano interrotta ora nei concorsi chi studiava diritto pubblico aveva Buddy tartan chi studiava diritto civile aveva vari trattati Trimarchi trasciniamo cerca nell'ambito del diritto penale l'unico trattato ancora oggi in in Italia esistente e quello di Giuseppe Manzini in dieci volumi pubblicato dalla UTET bene
In quel trattato Manzini sostiene che se un imputato inviato in giudizio non vige più il principio di innocenza ma vige il principio colpevolezza
Questo bullo ossa influenzato una larga parte Mastella generazione della seconda metà del Novecento dei pubblici ministeri
E il vulnus parte dall'università
Peccato che Giuliano Vassalli non sia riuscito a fare un trattato alternativo a quello di Manzini ma Galateri ci metto la mano sul fuoco ha studiato sul marxismo
Allora il
Allora
La parola adesso a Luca c'agli atti che lo ricordo avvocato cassazionista
Avvocato sopra al dado soprattutto penalista che poiché l'abbiamo già detto no dico è la ragione però sarà studiato sul Manzini no no assolutamente no peraltro ce l'ho il il trattato di Man
Trovavo vari altri addirittura dei libri di Romagnosi andiamo molto più dietro comunque resta il fatto che io vengo qui a dare il punto di vista di un penalista
Il punto di vista di un penalista importante in questa in questa vicenda il Consigliere però il consigliere Morello
Ha detto mi spiace di aver constatato un'attenzione
Eccessiva fra avvocati e magistrati attiva io non l'ho avvertita così io in questi mesi mi sono confrontato con tanti magistrati la la la stragrande maggioranza dei quali per il rinnovo a mio avviso con una prospettiva decisamente corporativa e ovviamente mi sono confrontato con tanti avvocati penalisti che sono per il sì penalisti lo ribadisco perché l'avvocato crea lo sa noi siamo sostanzialmente una minoranza nell'ambito dell'avvocatura l'avvocatura che ha oltre duecento mila persone
Vede gli avvocati è difficile a dirsi quanti siano i penalisti perché non abbiamo un albo di specialità però direi che secondo me gli iscritti alla Camera penale sono meno del quattro per cento degli avvocati quindi noi siamo in qualche modo una minoranza nell'ambito dell'avvocatura però siamo quelli che abbiamo quotidianamente a che fare con la dinamica pubblico ministero giudice intendiamoci nonché il Pubblico ministero non ci sia anche nel civile perché c'è in qualche modo ma in maniera molto molto minoritaria però se il processo vedo si è fatto sfoggio di latinorum e actus Trium personale un nel nostro processo penale cioè il Pubblico ministero
L'avvocato ed il giudice che dovrebbe essere terzo
Si è detto del sondaggio e si è detto cioè il sondaggio no io immagino sia chiaro a tutti sia l'Alta Corte che viene istituita con questa riforma costituzionale
Sia lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura deridono questo aspetto del sondaggio che viene inserito come elemento di novità effettivamente e viene di del
L'ho detto con
Sì del sorteggio di coppa Halliday talk show escluso allora viene visto come un elemento di novità in qualche modo mortificante da parte degli stessi magistrati
Quello che ha detto il consigliere mi rende molto corretto siamo un'élite loro si considerano tali ed in effetti sotto molti aspetti non sono l'esame in magistratura pisana estremamente più selettivo rispetto a quello dell'avvocatura e poi sono nove mila e cinquecento credo sono un numero piuttosto limitato e tendenzialmente con una forte preparazione
Soprattutto lo stesso Consiglio superiore della magistratura fa fare delle progressioni di carriera ha quasi il cento per cento dei magistrati sopra il novantanove per cento
Per cui lo stesso CSM che il consigliere Morello difende così a spada tratta dice sostanzialmente che i magistrati sono tutti quanti bravi e meritano tutti quanti le progressioni di carriera ma se questo è quanto allora il sorteggio non il sondaggio evidentemente no dovrebbe portare questi problemi che gli stessi magistrati evidenziano perché io ho sentito dai magistrati dire e scusate e se viene sorteggiato un cretino se viene sorteggiato un incapace ma come ma non siete tutti bravi non c'è il novantanove per cento di progressione di carriera allora si presume che non ci siano incapaci
La maggioranza
Di cui ho detto e anche questo è un dato che dico senza tema di smentita come aveva detto il consigliere Mirenda prima è una maggioranza bulgara e oggi parlerò due volte di Bulgaria una l'ho fatta verso la seconda voglio dire un ulteriore elemento l'ho già detto più volte anche quando sono intervenuto in altre circostanze lo hanno detto tanti probabilmente lo avete sentito in tanti ve lo dico un'altra volta scusate
Quali sono i Paesi in cui c'è un sistema paragonabile al nostro per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura e l'unicità del Consiglio superiore della magistratura
Tra magistratura requirente la magistratura giudicante anche qui non voglio dare niente per scontato requirente pubblici ministeri
Quali sono i Paesi lo sapete la Bulgaria e la Romania ci aggiungono la Turchia peccato che la Turchia non sia un Paese dell'Unione Europea
Noi ci fregiamo del fatto di essere stati
Tra i fondatori della comunità economica europea siamo uno dei Paesi uno dei sei Paesi fondatori
Il trattato con cui fu istituita è il Trattato di Roma e questo dovrebbe essere un elemento di vanto chi sono gli altri cinque
La Francia la Germania all'epoca era la Germania dell'Ovest ovviamente il Belgio e il Lussemburgo e l'Olanda
Questi cinque Paesi secondo cui come si regolano come ci regoliamo noi oggi a Costituzione vigente o come stiamo tendendo a regolare ci con la riforma costituzionale
Ovviamente come noi vorremmo fare con questa riforma costituzionale essenzialmente degli articoli centoquattro centocinque dalla Costituzione
Duecentoquattro sul gli altri Paesi la Spagna non poteva essere nel Trattato di Roma aveva una dittatura all'epoca
Quando è diventata una democrazia cosa ha fatto ha fatto una rigida rigidissima separazione tra il pubblico ministero che lì si chiama fiscal
E il giudice
Molto molto più rigida di quella che noi possiamo soltanto immaginare con questa riforma costituzionale
Però oggi si sono fatte citazioni alte ne voglio fare una insomma proprio
Diciamo che è una pietra angolare delle citazioni che quella di Montesquieu Montesquieu francese no Lo spirito delle leggi un illuminista francese lo spirito delle legge il libro più celebre che ha scritto
Quello che divide il potere tra esecutivo legislativo e giudiziario
Francese abbiamo detto no
Secondo voi la Francia appunto lo dicevo prima voglia andare un po'più nel dettaglio chi i pochi che mi conoscono qui sanno che gli ho un minimo di interesse vicende francesi nel bene e nel male
La Francia secondo cui quantici assemblea uno o due
Uno come la Costituzione oggi o due come sarà la costituzione se
Che vince il sì ovviamente due c'è il CSM del parquet ho detto fiscal per la Spagna parquet per la Francia pubblici ministeri e il CSM per i giudici ma c'è una cosa io
Il consigliere Morello ammesse per persona gradevolissima e
Di cultura e anche di razionalità perché poi in realtà sono le persone poi che fanno le istituzioni purtroppo noi iper normiamo cerchiamo sempre di mettere delle norme ma in realtà poi sono le persone è proprio che una persona come il consigliere morendo inciderà in tutta la vita ma
Purtroppo non è sulle persone come il consigliere Morello che vanno fatte le riforme
E allora stavo dicendo ha detto una cosa dice ma quando io sono entrato ce se ne mi corregga se sbaglio anch'
Avevo un po'paura della componente laica
Vede stavamo dicendo che io che io non dovevo comunque non è un problema di contaminazione ecco
Sempre la Francia di prima è sempre quella di Montesquieu secondo voi i due CSM quelli a cui non intendiamo hanno una maggioranza di laici o hanno una maggioranza di giudici
Hanno una maggioranza di laici e ne sono ultra fieri perché dicono se io nomino un professore ecco di diritto costituzionale se io nomino il presidente del consiglio dell'ordine di Marsiglia io metto dei soggetti esteri
Che sono molto meno corporativi e molto più adatti
A
A vere e una gestione sana e appunto non corporativa della situazione sono direi mi sembra il sessanta per cento e come da noi il Consiglio Superiore Magistratura lì si chiama come da noi Conselve superiore della magistratura ma loro noi abbiamo mutuato da loro tutti i termini glieli abbiamo dati e poi ci siamo ripresi la Corte di Cassazione la corte d'appello
Il Pubblico ministero agli mister pubblica o
Il procuratore
Sono i esatti termini che abbiamo preso da loro nell'Ottocento ora il tema è questo perché
Loro si fanno vanto del fatto che i Consigli superiori della magistratura siamo in prevalenza laici vede e quello è il tema
Io ritengo che la resistenza e soprattutto la resistenza dei giovani
Magistrati a questa riforma sia dovuta a una
Irriducibile tendenza corporativa che a mio avviso fa sembrare come particolarmente meritevoli di rispetto i magistrati che si stanno a mio avviso coraggiosamente schierando perizie
Ho quasi concluso non so se ho un altro amico due minuti
Volevo dire un altro paio di cose sono stati citati
Vassalli Cassese insomma
Uno non c'è più da tanto tempo l'altro fortunatamente
In
Perfetta salute e soprattutto è ancora una mente assolutamente brillante
E io vi vorrei fare l'esempio di Barbera
C'è una contraddizione perché è inutile che ci nascondiamo il fronte del no è un fronte in cui ci sono posizioni ragionevoli come quella del consigliere Morello
Ma molte posizioni sono indubbiamente ed esclusivamente inquinate da un punto di vista politico e sostanzialmente punitivo nei confronti della maggioranza sono i soliti guelfi contro i ghibellini per cui
Si parla pochissimo del merito della riforma che peraltro non è questo stravolgimento della Costituzione lo ridico apro una parentesi
è vero qualcuno vi avrà detto si modificano sette articoli della Costituzione sembrano tante detta così
Ma in realtà gli articoli sono due più un passaggio fondamentale nel centodue che rimarca la separazione delle carriere però gli articoli sono due centoquattro e centocinque che vengono modificati gli altri sono delle modifiche come si potrebbe dire conseguenziali se nell'elenco dei poteri del Presidente della Repubblica ci sta scritto che il Presidente della Repubblica
Non presiede più il CSM ma presiede il CSM dei pubblici ministeri e il CSM dei giudici voi capite che questa differenza nell'ambito dei poteri del Presidente della Repubblica è irrilevante quindi è un argomento in qualche modo fazioso come è un argomento fazioso il buttarlo intuibili buttarla in politica senza andare a vedere il merito della costituzione dell'amore modifica così costituzionale concludo dicendo
Che voglio aggiungere una terza persona oltre Cassese che abbassa
Che appunto questo Barbera attenzione
Non Barbero che dall'alto dei quattro milioni di follower e dall'alto del fatto di essere un professore uno storico va a parlare di cose di cui non ha la più pallida idea a mio avviso con una scarsa responsabilità
Barbera invece è stato presidente della Corte costituzionale è un uomo che non viene dal viene dal Partito comunista italiano era un migliorista era una persona vicino a Napolitano è stato presidente della Corte costituzionale
Andate a leggere quello che dice andati a vedere quanto lui entra nel merito per far capire anche
Come ha detto giustamente se mi posso permettere il Consigliere Mirenda nuovi inquilini stiamo parlando di una riforma che ci sarebbe dovuta essere da decenni certamente dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nuovo a quasi quarant'anni insomma quindi nuovo fino a un certo punto
Concludo tagli dicendo un'ultimissima un'ultimissima elemento chiosa
L'ordinamento giudiziario l'ordinamento giudiziario è del mille novecentoquarantuno l'ordinamento giudiziario su cui noi dovremmo intervenire è stato inventato sul punto ma era un ordinamento giudiziario che prevedeva che le donne non potessero essere magistrato adesso e direi fortunatamente le donne credo siano i due terzi della magistratura quindi noi
A mio avviso il fronte del no cerca di mantenere una visione conservatrice e
A mio avviso un po'corporativa
In ordine a delle modifiche che invece sono ineludibili e che concludo
Ci inseriscono all'interno del contesto europeo se dobbiamo essere più vicini alla Spagna alla Francia alla Germania piuttosto che con tutto il rispetto alla Romania e dalla Puglia
Allora per essere paritetico faccio anche una postilla all'interessante intervento dottor Ciaia che ha ricordato Montesquieu la storia e storia magistrati iter latinorum notturno latinorum però eccolo più così almeno serve non per capire qual sabbiosa ma almeno per non ripetere gli errori
Marco Pannella Marco Pannella sarebbe stato un protagonista in questa battaglia anch'ricordava a distanza di decenni incavolato nero
La promozione che ebbe il Pubblico ministero del processo Tortora
Fece carriera e
E io
Dissi a Marocco ma guarda Marco questa è una costante della storia no
Perché pensa al processo a Gesù Cristo
Il Pubblico ministero che contano Gesù Cristo poi fu promosso al procuratore generale della Giudea da Gerusalemme
E il sinedrio di allora
Potremmo dire col permesso Consiglio Superiore della Magistratura del dell'epoca
Concordo in questa condanna
Contro il tagliere checché ne dicano i Vangeli alcuni Vangelisti sinottici per avvalorare una certa dimensione antigiudaica contro il arringare la folla o cross
Penne greco che nel Vangelo di Giovanni non c'è
Era invece contraria alla condanna di Gesù Cristo
La costante unit da quella promozione di quel pubblico ministero che condanno Gesù Cristo che divenne procuratore generale della Giudea
E la separazione dei poteri però è necessaria quella di Montesquieu c'è un volume sulla il potere in curato da
Cartabia e un'appendice all'incidente in via del diritto le dico ai giovani che sono presenti uscito due anni fa
Prendete o no alle a Biblioteca della Camera dei Deputati troverete ci sono interventi splendidi tra i quali quelli di
Gaetano Silvestri un altro maestro del diritto costituzionale ex presidente della Corte costituzionale che il rilegge Montesquieu nella separazione dei poteri nella crisi della democrazia
Allora prima di dare la parola al professor Antonio Tamburello come promesso pacta sunt servanda cinque minuti di replica
Al
Dottor Tullio Morello
Cercherò di farne assolutamente di meno a me non piace quando
Sì suscitano verso una
Purtroppo non sono più in vita perché ho Abate ogni dichiarazione ogni cosa che si fa a e si dice va contestualizzata al momento in cui si dice dallo status quo di quella di quel momento
Di Vassalli ci sono anche dichiarazioni
Diverso e sulla sul fatto che la Costituzione non va modificata ma non è questo ripeto secondo me tutto va contestualizzato e e anche queste persone anche lo stesso Marco
Pannella parlo da uno le era un giovane radicale ragazzo quindi non lo so
Come dire
O sul processo Tortora guarda processo torto mio padre il giudice che ha sotto tortura quindi lo conosco molto bene ecco quando c'è un generale non tutti i giudici sono uguali no sicuramente però dico non so le persone che giustamente dal punto loro di vista
Volevano e propugnavano la la separazione la carica già allora
Non so come giudicherà ebbero una riforma in cui i i i togati vengono sorteggiati e lasci vengono sorteggiati non si sa come sempre con un assegno in bianco dato al parlamento di oggi di domani di fra dieci anni di fra trent'anni quindi non lo so come come si porrebbero perché se parliamo di separazione di potere la separazione dei poteri
è proprio quella
E così ho sentito citare i i consigli di altre parti d'Europa Andrea mi rende stato come nona Commissione ci siamo interfacciati con tutte le con tutti i consigli d'Europa quello italiano almeno all'estero gode ancora della della sua autorevolezza e comunque tranne quello greco tutti gli altri Consigli superiori non sono sorteggiati per quanto riguarda il processo accusatorio un proprio una piccola per fortuna ancora oggi in Italia il PM all'obbligo di cercare anche le prove a favore dell'imputato se non lo fanno tutti è una cosa che va accertata e pulita però però guardate
Sì a un pm a una prova che può dimostrare l'innocenza dell'imputato non la produce
Commette un reato infatti c'è stato chi è stato condannato eccome escluso subisce anche sanzioni disciplinari
Il difensore la differenza come del del processo accusatorio reale e che il difensore giustamente può fare le stesse indagini del difensive per me anche se non ne ha gli stessi mezzi purtroppo è qui dovremmo parla delle garanzie
Del delle garanzie nel processo delle garanzie su in un processo che ormai e digitale non è orale dovremmo fare due due convegni su questi essere molto favore o perché non è stato fatto niente e le garanzie non esistono
Come dovrebbe resiste non esistono soprattutto quelle che riguardano la tematica della presunzione d'innocenza fino a una
Sentenza di condanna definitiva e da come si viene trattati dai media solo perché si è indagato tocca dicevo
Le le
Il il difensore se nelle sue indagini difensive trova del delle prove contro il suo assistito non le deve non le deve produrre qui è un processo accusatorio competente
Diverso è è avulso insomma è un po'un arbitro un abito di Arlecchino non lo dico io quando ha detto Fini il processo artistico
Per il
Allora io devo riconoscere la grande civiltà non solo cultura giuridica ma la grande civiltà di alloggi del dottor Tullio Morello che ha accettato di confrontarsi qui essendo in minoranza no no no no lo so lo so lo so benissimo però consente vuole contestare su questo pappa no no
No che voglio dire anche però solo un fatto
Vero sul tema della giustizia bisogna contestualizzare quindi
Io ho portato l'episodio del del Cassuto
Ed è la posizione di Marco Pannella su quel fronte non sono andato o così come mi piace ricordare il miglior Presidente del Consiglio superiore della magistratura
Che è stato Vittorio Bashere
Torno nello Vittorio Bacelle da presidente dell'Azione Cattolica fece una scelta rivoluzionaria attenti di collateralismo disse
I cattolici impegnati nell'associazionismo sia essa all'Azione cattolica
Sia esso l'associazione universitaria della Fuci sia esso quello dei dei professionisti medica devono di staccarsi
Dalla DC per non l'apparire di parte e fece la cosiddetta scelte religiose
Ma ha praticato al principio del ruolo dei magistrati
Vittorio Bacelle sostenne anche che i magistrati devono parlare solo attraverso le sentenze non apparire in televisione non apparire non scrivere editoriali sui giornali non concedere interviste un giorno sì e l'altro pure e meno che mai partecipare alle feste di partito e candidarsi
Candidarsi al alle elezioni politiche
Ecco se recuperasse Simo la lezione del più garante presidente vicepresidente del Consiglio Superiore Magistratura Vittorio bacile credo che questo sarebbe un tassello non secondario importante non trascurabile di riforma non solo tecnica della giustizia ma della cultura
Giuridica italiana che resta alta apporto ha ragione la patria del diritto
E adesso io voglio capire come
Lo psichiatra psicanalista si infilerà in questo discorso
Cinecittà cito descriverà delle cure non lo so allora la parola la parola al professor Antonio Tamburello l'unica cosa dieci minuti sì non c'è problema
Bene io ringrazio per l'invito son venuto soprattutto per amicizia
L'affetto dottoressa Vivarelli
Sono non so se sono persona giusta però vorrei dire che stasera io come sempre mi occupo io sono qui per per tutelare la salute posso dire
Sì insomma qui per questo motivo perché diciamo la correttezza del perfezionamento delle istituzioni pubbliche dello stato sono un fattore decisivo importante per proteggere l'armonia della società
La fiducia e la speranza l'energia vitale i suoi cittadini
Io posso dire che tutte ho cinquantasei anni di esperienza di colloqui con persone
Ho curato molte migliaia di persone
In questa lunga storia di passione
Io un sviluppato insomma verso non posso parlare della parte tecnica perché è troppo complicata però posso dire una cosa in dove c'è un parallelismo che nella nella metodica che io uso per curare si parla continuamente di leggi ultime ordine leggi non so ordine del rapporto per dire tra la mente il corpo
Ordine del rapporto tra l'azione e le sue conseguenze
Non so
Etica come posso dire senza o un ordine etico dell'azione non c'è salute non c'è equilibro luce
Non c'è condizione
Allora diciamo così che era poi però una coincidenza cosiddetta dicevo
Nell'amicizia però sono questa volta boh perché io sono molto scevro dal parlare di argomenti politici perché a parte la professione come psichiatra e professore universitario fondato l'Università Europea di Roma il corso di laurea in Psicologia
Ma diciamo una grande presenza pubblica posso dire
Anche un po'maggiore di cura di Barbero come episodi trazione molto maggiore otto maggio così
Sì sì dice basta vedere i numeri ci sono i numeri non si può allo voglio dire
Io sono stato molto infastidito in tante occasioni questi lunghi anni di osservazione come cittadino non vedo la televisione ascolto vedo non posso facilmente sopportare chi dice ieri oggi io stamattina non so penso ieri
Un Gratteri che dice è una truffa il sorteggio al ce del CSM non si può dire questo cioè un uomo che a quelle funzioni quel quel ruolo non può parlare così non può parlare così
Pubblico i cittadini la società ha bisogno di una magistratura in stile Basciu e io non sapevo che avesse detto queste cose meravigliosa noto però che è stato quello che è stato eliminato e non sarà un caso forse voglio dire
Allora noi abbiamo bisogno di di istituzioni non solo dalla magistratura ma ospedali volevo però e di salute scuole volevo parati scuole di istruzione vogliamo parlare di di tutte le attività importanti tutti i ministeri e gli ambiti importanti nella vita sociale hanno bisogno di perfezionamento continua critico anche oso oso affermare
Ma inesperto saline espertissimo sì la si buttano un po'di più
Che che anche la corte la Costituzione deve essere sempre infinitamente migliorata con tutte le riflessioni e la prudenza ma non c'è nessun libro
Che può comandare la vita delle persone
E per sempre non so se mi spiego per sempre
A tutti hanno l'obbligo di concorrere al perfezionamento continuo della loro azione nel loro pensiero dei frutti delle delle produzioni nelle varie istituzioni e compiti e mansioni che noi svolgiamo allora
Non sapevo non parato da ma Ettore manco banco manca Ettore manca
Nome anche delle spese prime anche al coraggio ed energia con cui la Espresso che fosse il caso italiano un caso unico al mondo in cui c'è un soggetto nell'associazione raggio Nazionale Magistrati
Che svolge di fatto in pesante ruolo
Politico come lo sono io
è un agente che l'influenza la e dialoga e si esprime con il peso contenuto di avere altre altre risorse altre altri poteri diciamo che può possono affiancare l'influenza quella sicuramente intellettuale possiamo dire
Allora io spero che si faccia questo ritocco perché sono a favore diciamola
Nel nel sì alla riforma perché e credo che intanto forse un po'un piccolo colpetto all'arroganza all'arroganza politica di questi ultimi
Trenta quaranta cinquant'anni
Possiamo dire assistiamo ha una durezza e a una prepotenza è una è una violenza mi permetto di dire di molte persone che si sono abituate a sentirsi superiori non lo so su che basi si siano sentiti superiori
Ma diciamo etichetta noti esce battono non so in una condizione di così addirittura senza aver nemmeno argomentare perché sono soltanto offese sentenzia giudizi sommari che ho assistito soprattutto in queste ultime settimane soprattutto le ultime due settimane d'una violenza mai vista cioè così di affermazione spero che si possa fare un ritocchino
Un ritocchino mi auguro che che nessuno si senta posto solo perché magari dice due parole sulla cosa a favore della costituzione non vuol dire niente si fa presto a dire due chiacchere due parole
Appena difesa della Costituzione dello Stato italiano e niente
Perché la morale e l'etica professionale e istituzionale si vede nelle azioni che si fanno giorno per giorno nella lotta per fare meglio per fare di più nel piccolo penso che questo occasione che non è non è da sottovalutare
Non so se chi vincerà non ho idea così
Solo quando prendo spero di non
Di non portare non è un'influenza sfavorevole perché non essendo non avendo vestito politico io per niente zero cioè mi sono sopperendo le persone le cause quelle che non sono proprio molto convenienti speriamo bene speriamo che sia un primo caso in cui prenda posizione sull'argomento che invece sia vada di moda in qualche modo e che vinca quindi io dico abbiamo tutti da guadagnare
Abbiamo tutti da migliorare abbiamo tutti le persone presenti qui mi hanno insegnato parecchie cose alcune non sapevo proprio così certamente l'ho ammirata e mentre parlavano le ostinate sempre diversi anche Morello che Pinocchio mi fido molto di una persona come Loris che sicuramente mio mestiere io facevo psichiatra e quindi se mi fido
è un giudizio tecnico
Datata arrivare
Notarile bene insomma una certa sensibilità sociale umana relazionale rispetta rispetto allora dico
Dico spero tanto che che ha che questa occasione sia colta che ce la facciamo a
A portare questo modifica
Molto per togliere un po'di quella arroganza violenta che domina che ha violenta arrogante perché Satie avere perso sa di avere potere ha un forte potere una certa mentalità va bene è odiosa però
Grazie dottor Tamburello a conferma che chi è sguarnito tricolori ci talmente però è molto ricco di idee in possesso di molte idee che sguarnito Three ecologicamente poi ci sono le eccezioni ovviamente allora
Dieci minuti per in palio due o tre domande preferibilmente di giovani ma ormai vita giovanile arriva fino a settantacinque anni per cui fare coi allora vedo una ma una manina alzarsi due allora trenta
Direi di passare il microfono presentate di perché c'è anche in radio radicale sarete impiccati sulle cose che direte
Si alzi per cortesia grazie allora buona sera a tutti io mi chiamo ma Sabatini sono uno studente di Tor Vergata tirocinante per la corte di giustizia tributaria una domanda a cui chiedere risposto sia da una parte per il sì sia da parte per il no
Recentemente tornata sul punto anche della cassazione la sezione penale la sesta precisamente sull'articolo trecentocinquantotto del Codice di procedura penale che attualmente non mi sembra sia assistito da una sanzione processuale per il Pubblico ministero che non svolga
Una indagine a favore dell'indagato quindi volevo un commento sul punto per favore bellissima domanda anche sintetica poi chi altri allora guarda io grazie Siena
Come si chiama
Marta grazie buona sera tutti io non posso definirmi una giovane studentessa però sono una giovane avvocata penalista quindi rinuncio abboccato avvocatessa avvocata una bocca dalle più recenti indicazioni
E dunque la mia domanda più banale lo dichiarò il suo nome scusi Michela fons morti
E lo dichiaro subito io sono o intenzionata a votare sì e quindi la mia domanda per il Consigliere Morello perché il mio convincimento si fonda su ragioni tecniche e non certo politica e e quindi sarebbe anche pronta a cambiare idea i a votare no laddove laddove
Verbalizzante allora
Le norme ma lei è sicuro di essere avvocata sì sì
Laddove mi rendessi conto che c'è un rischio concreto di assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo
E lei prima ha detto io non non credo che ci sia un intento antidemocratico in questa riforma ma non escludo che in futuro anche semplicemente con una legge ordinaria Sipos sa alla domanda la domanda è
Quasi sia come una legge ordinaria potrebbe una qualsiasi legge ordinaria in questo senso potrebbe superare il vaglio di costituzionalità dell'articolo centoquattro che anche nella versione che sarebbe vigente nel caso vincesse il sì prevede che la magistratura un potere autonomo indipendente ed è composto sia dalla magistratura requirente che LAM dalla magistratura giudicanti
Punto di domanda beni
Si può
Si presenti
Buona sera sono Marta Fragalà non sono una giovane studentessa però volevo fare comunque domanda
Più che altro ecco l'intervento perché volevo chiedere qual era poi alla fine il rischio vero che si ravvede in questa riforma perché intanto come dicevo prima Chilla signora prima di me non mi sembra che l'autonomia del PM sia davvero messa in discussione anzi se posso dire la mia io penso che sia addirittura rafforzata
La garanzia di autonomia e indipendenza perché per la prima volta la figura del PM distinta da quella del magistrato giudicante
A proprio specificatamente un'autonomia un'indipendenza dove la sua individualità droga ogni ombra no è una semivita e poi non non credete che forse questa riforma non porta nulla di straordinariamente nuovo se non la implementazione dell'articolo centoundici della Costituzione che richiede necessariamente la terzietà
Del vertice mi pare che una domanda sia di nuovo per Morello deve ora fare un surplus di lavoro eccetera altri in prima fila ecco qua allora
Farsi alla siepe io la devo vedere lancia avviso almeno devo vedere esclusione abbi pazienza mi farebbe bene forse non le piace rasoi da dire o no preferiranno le piacerà
Sì io sono tollerante slava sembra ma anche io
Non troppo
Allora volevo per lei come si chiama Valentina
Dunque volevo fare una domanda in realtà in generale che vuole rispondere mi risponde
Perché e previsto
Nella composizione del Che nel nuovo CSM evidentemente
Il sorteggio sia fra tutti i magistrati mentre per i laici consigliere Morello ha detto un sorteggio si così no fondamenta mito associa comunque un sorteggio fra dei professori che sono nominati dalla maggioranza
E questa è una prima domanda
Per cui non ho sentito una una vera risposta sul punto la seconda la seconda perché nell'Alta Corte dopo avere distinto il CSM uno per pm e uno per i magistrati quindi requirenti sito tornano questi sia piemme che requirenti insieme
Per giudicare l'appello che si fa alle decisioni del
Del ci assieme e perché
Queste decisioni dell'Alta Corte hanno dell'Alta Corte non sono ricorribile in Cassazione con un credo un certo vulnus per centoundici prostituzione
Benissimo no un'altra cosa a un'altra ma si sta allargando terra bravo riesce ad allargare il campo
Perché il professore cosa direbbe il professor basse lesso fatto che abbiamo tanti
E ex magistrato in questo governo sarebbe conta contrario a questo punto potrei dire
Per quanto ci chiamò almeno qualche altro giurista costituzionalista che a favore del no lo vogliamo citati
Caso io sono almeno Santo vinte impiegata alle pagine bianche cita tutti curcuma o meno io cerco di spiegare loro modi e quelli però le domande devono essere sì
Avvocato Amilcare decisione sono queste
Mi dica se conosce la posizione del professor Zani Alberti illustre costituzionalista nonché giudice della corte costituzionale Vladimiro ho constato Gustavo evidentemente è lunga Giorgis
Grazie
Mi pare che ci sia qualcun altro in prima fila ecco e anche l'avvocato
Buonasera sono Jogna Tomellini avvocato ecco vuole volume volume pronto sentita io sono Eugenia Tomellini avvocato
Più che una domanda la mia una tentativo diciamo di rassicurare i ragazzi che sono presenti in sala semplicemente dicendo che non è la prima volta che la Costituzione viene toccata
E non sono non non solo è stato kata anche con con riferendo umano non solo con referendum ma sia stata modificata nel tempo
Ecco perché sembra dato che questo è uno dei cavalli di battaglia proprio ottanta volte qui dicono ottantasette non lo so se si arriva tanta Verona
Ha comunicato era stata non è non è un tabù pressata undici il filosofo e poi grazie sono solo questo va bene allora
Sì sì prego abbiamo precedenza diano ai precedenza dei signori
Buonasera sono grazie a lungo giornalista io vorrei fare una domanda rivolta a tutti e visto che il dibattito è diventato particolarmente acceso soprattutto nelle ultime settimane ma si è spinto molto anche a livello politico
E siamo addirittura arrivati appunto al referendum e non c'è stata come è stato detto all'inizio un dibattito parlamentare voi credete oppure via curate che poi attraverso i decreti attuativi alcune spigolature sia se vincesse il no sì se vincesse il sì si potrebbero aggiustare grazie
Naturalmente le risposte confido siano sinteticissimo e allora in prima fila
E poi lo spazio per un'altra domanda e basta sì allora
E Giuseppe Ciaia Luca peraltro avvocato amministrativista ma ogni tanto frequente puntato le truppe cammellate
Perché avevi occorre diritto urbanistico no ma la domanda proprio che a al si avvicina emigrò al processo penale allora chiedevo ai due componenti del CSM
Una cosa gli ho parlato anche con Luca mi faceva piacere sentite invece il vostro parere
Allora la si è detto ho sentito dire più volte che questa riforma non va incontro ai problemi cittadini perché non interviene sul problema principale del nostro processo penale che sono i tempi della giustizia
Allora il processo accusatorio diciamo fonda uno uno dei pilastri su cui si confonde il processo accusatorio la figura del GIP il ruolo del gruppo cioè quindi c'è un'udienza filtro lo dico insomma soltanto a beneficio condizioni che non conosce lo sapete benissimo c'è un'udienza filtro che servirebbe a deflazionare
Il numero delle cause che va in dibattimento il dibattimento è molto più lungo e molto più impegnativo in termini di tempo il tempo di impegno di risorse allora i dati c'è un insomma un video che circola le dice una cosa secondo me non vera perché lo sono andato a controllare
I dati di dentro il numero la percentuale delle udienze delle delle diciamo questioni che vengono fermate letta dal GIP e quindi che non vanno in dibattimento delle richieste di rinvio a giudizio
Pari al lo zero virgola cinque per cento dice questo
Questo filmato in realtà io ho visto pari al tre per cento mi sembra che stia e va bene comunque poco chiaro il tetto adesso non ci quando invece quando invece poi in dibattimento la percentuale di assoluzioni supera il cinquantacinque per cento quindi allora nel momento in cui noi distinguiamo nettamente il gruppo che è un giudice dal pm probabilmente questa funzione di filtro verrà svolta più efficacemente e quindi si avrà anche una forte accelerazione dei tempi ma allora cos'è una domanda più assertiva che interrogativa però come e qual è il vostro parere allora solo un'altra domanda e poi devo chiudere perché naturalmente sapete
Poi c'è il l'utile e il dilettevole questo il dilettevole precedute dopo assai veloce
Buonasera sono Livio Proietti solo diversamente giovane visto che dopo tanti giovani io volevo fare soltanto una considerazione sull'intervento del consigliere Morello ho percepito una forte preoccupazione rispetto a al Carmine di gli articoli costituzione
Hanno sta costituzione scritta dai padri costituenti sicuramente era è una bellissima Costituzione come sempre sentiamo affermare
I nostri padri costituenti però avevano previsto tutta una serie di bilanciamenti tra cui articolo sessantotto l'articolo sessantotto che fu abolito nel novantatré
La polizia all'articolo sessantotto apportato una sperequazione non mi sembra che ci sia stata i record di che cos'è l'articolo sessantotto novità parlamentare ecco lo ricordi perché se no non diamo per scontato che lo sappiano tutti
I nostri padri prevedevano una serie di suddivisioni fatto sulla pensiero di molte schiene fra l'altro dei tre poteri dello Stato
E una serie di bilance riti che potessero tutelare questi poteri sei
L'articolo la il ridimensionamento il cambiamento e l'articolo sessantotto apportato i politici ad essere indagati dai giudici anche a loro insaputa quindi è stata in parte eliminata
La immunità parlamentare la Corea la domanda la domanda è non mi sembra che
Questo tipo di azione sia stata o poi
Uno squilibrio anzi abbia creato questi luoghi a sfavore della abbiamo una delle prime grandi favori di questo benissimo benissimo ricollocazioni su questo
Sono sicuramente
Minori rispetto a quello che è la la modifica chiara la domanda io risponderei fermarsi qui una girare altre perché se no perde non ci guadagna allora chiedo a chi
è stato esplicitamente o implicitamente si sente chiamato in causa dare delle risposte faccio un giro veloce ma di un minuto per ciascun io non sono stato efficiente chiamato in causa quindi però volevo dire una cosa il tilt ha
Il TAR il tasso proprio tecnico
E anche di consapevolezza delle domande a me francamente ha colpito positivamente sono state in un senso o nell'altro delle domande che sono andate a cogliere degli aspetti questo lo volevo dire perché non è non non è sempre scontato insomma soltanto questo poi parliamo parliamo prima chi è stato chiamato esplicitamente inizio allora dottore prendeva lei
Sostrato tirato in mezzo in quasi tutte le donne stesse in area risponda per sfociare facciano da magistrati giornalisti a tre minuti Pereira centocinquantotto non c'è la sanzione a settembre non fa indagini
La sanzione poi processuale se il difensore aveva che se l'indagine che poi nel corso del processo si rivelano
Decisive e poi il e il tribunale che prenderà la decisione tenendo conto che il che il pm non ha fatto una cosa c'è la sanzione però se il PM a acquisisce delle prove a favore dell'imputato l
E le nasconde però ripeto io ho detto sul trecentocinquantotto
L'ho detto prima cioè io di ci tengo acché siano fatte le riforme
Per come dire avere un processo più garantito perché le le garanzie non ci sono e non c'è bisogno della riforma costituzionale c'è bisogno di di di una di una riforma parlamentare
A
Il sulla sul rischio di assoggettamento del pm sulle leggi ordinarie allora e quando parlo di di di questi rischi
Mi riferisco soprattutto al fatto che le leggi ordinarie i decreti attuativi ai quali ha fatto riferimento alla dottoressa giornalista presente
Ha saranno quelli che poi disciplinerà hanno realmente come sarà effettuato questo sorteggio da parte del Parlamento relativamente alla lista sia dei membri laici del Consiglio sia di quelli dell'Alta Corte
E questo può essere fatto oggi in una maniera domani in un'altra maniera dopodomani un'altra maniera e guardate che può creare uno squilibrio all'interno del potere
Giudiziario dell'ordine giudiziario fortissimo perché la politica potrà
Come dire usare l'azione disciplinare e anche l'azione sul della valutazione di professata approdo piacimento e qui voglio dire quello mi voglio legare a quello che ha detto l'ultimo intervento sull'immunità parlamentare quadrati io sarei favorevolissimo affinché fossero introdotta l'immunità parlamentare anche perché
L'autorizzazione a procedere viene negata quasi sempre si creano soltanto degli scontri fortissimi
E sicuramente il Paese a avrebbe ha avuto una serenità diversa da aspre in una una idea mia è persona avrebbe avuto una serenità diversa fino ad oggi forse l'avrebbe se fosse reintrodotta un domani
Devo rispondere veloce perché sono tutte con porterò però allo stesso tempo sul sullo sul pm dico anche questo che noi noi in questo anche in consiglio ci sono cinque pm quindici giudici sei professori universitari sei avvocati quattro professori universitari
Tutti insieme decidiamo quello che l'organizzazione della procura quando un procuratore sbaglia levare la delega di indagine al proprio sostituto e anche tante altre cose nel momento in cui tutto questo
Sarà deciso soltanto dal pubblici ministeri
E laici i pubblici ministeri sei lasci saranno tra virgolette sorteggiati in maniera come dire normale acquisiranno loro molto potere
I pubblici ministeri molto maggiore di quello che adesso e sarà inevitabile dover fare qualche cosa perché diventeranno ancora più autoreferenziale
Il aumenteranno il loro potere all'interno degli uffici anche con i moduli organizzativi
E questo creerà un un necessita di interventi di intervento vado velocissimo arruolato proprio velocissimo la fra scelgo scelta tante volte la Costituzione è stata toccata sicuramente è stata toccata tantissimo oltre l'ha detto Andrea però non non è stata mai toccata mettendo in come dire in difficoltà un'ora un ordine potere verso un'auto
E adesso si si crea questo vulnus si crea questo rischio ed è un rischio del quale dobbiamo essere tutti consapevoli la giornalista ci chiedeva sui decreti attuativi per il sì o per il no io mi auguro che vinca il no e quindi mi auguro che ci ritroveremo qui a parlare di riforme della giustizia da fare e ce ne sono
Tantissime sui decreti attuativi si si parlerà non va proprio perché locato comunque l'ultima cosa solo sul gruppo lo devo malate il problema del gruppo e il che il GIP non non è e appiattito sul pm perché
E collega
Il GIP a il tra virgolette una sua valutazione che lo sblocco
Che gli costò non sente di disporre il rinvio a giudizio senza dover fare neanche una motivazione ed è oberati Simo di lavoro e forse non riesce a fare quel filtro necessario però è pur vero
Che al le prove poi della della innocenza di di un imputato al dibattimento si dimostrano in maniera molto più fra
Allora ho concesso concesso a dottor monello perché era però quasi sarò quasi sarò categorico Mirenda e manca due minuti allora prego dico solo una cosa perché purtroppo devo devo andare via sul sorteggio perché giustamente è stata richiamata
Io credo che si sia semplicemente espresso male il procuratore Gratteri però diciamo che in corsia ricopre quel ruolo forse dovrebbe essere più attento parte parlare di sorteggio truffa
E questi questo riferimento è una truffa perché
La nulla il la il ruolo dei laici all'interno dell'organo di autogoverno e totalmente diverso rispetto a quello dei togati
La dal mio punto di vista questa riforma è debole perché il Parlamento doveva continuare semplicemente ad e leggerli perché i laici nell'autogoverno
Rappresentano attraverso la mediazione del voto parlamentare rappresentano la sovranità del popolo nel cui nome noi pronunciamo le sentenze
Cioè la legittimazione dei laici non è quella tecnica del magistrato che sta nel CSM il che il togato che sta nel CSM tipo Mirenda e Morello
Certamente tutti e due bravissimi però loro sono lì con un ruolo di garanzia
Cioè per escludere interferenze dall'esterno
E in questo ruolo io non impazzisco per il sorteggio lo dico
Con franchezza però sono state Fante tante leggi di riforma dei sistemi elettorali il CSM nessuna ha migliorato lo stato di cose nel due mila ventidue al resto alla referendum interno il quaranta per cento dei magistrati
Voto a favore del sorteggio ma comunque sia il loro ruolo è un ruolo tecnico che qualunque magistrato in quest'ottica può svolgere perché e competente intrinsecamente su questi temi i togati devono essere espressione del Parlamento se si fosse previsto un sorteggio puro per i togati avrebbe leso uno di quei principi supremi della Costituzione
Che neppure le leggi di revisione costituzionale possono modificare perché i padri costituenti vollero la presidenza del CSM
E in futuro dei due CSM apre al Capo dello Stato e la presenza dei laici il dibattito Parlamento dell'Assemblea Costituente interessantissimo di dottor Di Feo visto che sa tutto e quindi lo conoscerà mille volte meglio di me perché lei sa tutto e complimenti per la memoria
Interessantissimo il ruolo lei no lei ricordo applica SDO di memoria che ha detto un minuto ancora allora se lei consente di collocare ogni laici rappresentano il Parlamento e tramite il Parlamento il popolo
Grazie condotto purtroppo devo grazie grazie dottor manca allora due minuti due di chiusura ed è una responsabilità Andrea Mirenda di nuovo
Due minuti Renga quello questo
Grazie sentite
Sì senza il sì ma per il allora proprio rapidissimamente in pillole trecentocinquantotto svuotato di senso perché trecentocinquantotto l'obbligo per il Pubblico ministero di cercare le cosiddette le faccio breve proprio a discarico non a sanzioni è vero e questo è vi dice quanto
Quanta retorica ci sia dietro l'unità culturale della giurisdizione che fa sì che il Pubblico ministero sia il primo giudice incontro cittadino la verità è che con questa cultura della sua giurisdizione
Che non considera che va formata nel processo e considerando il terzo pilastro del giusto processo che l'avvocato è una semi cultura
E ci porta a valere come cittadini aver davanti due mezzi giudici piuttosto che un pm professionale autorevole è un terzo è un giudice terzo potente che rappresenta la mia vera garanzia secondo passaggio come si limiterà con legge ordinaria l'indipendenza del pm oh Dio
Dovremmo titolo a quelli del fronte del no però sì nocciolo
Verrà meno l'obbligatorietà dell'azione penale che sapete che il pilastro dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge peccato trecentootto ci siano costituzione che prevede questo quindi occorrerebbe una volta nuova legge di revisione costituzionale sì però
Mi toglieranno la direzione poi della polizia giudiziaria centonove della Costituzione ci vorrebbe una revisione costituzionale insomma argomenti non ce ne sono
Si diceva la minuto
A
Alta corte con pm e giudici sembra una stranezza ma ci mancherebbe altro
Questo è l'organo giurisdizionale speciale che per evitare che diventi l'organo della corporazione deve considerare entrambe le componenti dell'ordine giudiziario requirenti e giudicanti a garanzia di tutti noi ma anche garanzia dei magistrati che vi siano anche dovranno essere incolpati quindi di mi sembra una cosa molto chiara
Non è ricorribile primo punto uccelli da un ultimo punto
Non qual è scrivere la ideale manganellate Angelis maintenance amica Simone mancanza di dibattito e aggiustamenti dedicati pentite attuativi mancanza di dibattito
E dal mille novecentottantanove che se ne parla e scritta più semplice di così non riuscirà immaginarla ma soprattutto all'incontro con l'opposizione mille trecento emendamenti era Nm che dice testualmente questa riforma è inemendabile
è la spessa Nm che culturalmente nel mille novecentonovantanove disse no al giusto processo alla ragionevole durata e sapete perché
E rintraccio la durata delle tracce processi diventa un inutile burocrazia e io mi fermerei qui
Grazie
Ecco direi che non chiedo la sinteticità solo agli altri ma Meda ricco chiamo qui Donatella Visconti vicepresidente e lasciatela chiusura è entrato in classe lei no no chi deve sedere
Livelli sedere
Buonasera a tutti immagino che si alterna molto interessati ma anche sfiniti dopo una cosa così lunga e quindi vi dirò due cose una prima concreta su questo documento che tutti avete sotto di voi
In verde in verde trovate
I cambiamenti che sono apportati dalla appunto dal referendum alla Costituzione quindi con grande sintesi e semplicità
Potrete leggere elencate nell'articolo centoquattordici e nei cambiamenti che ripeto sono in verde
Tutto ciò che andremo a votare
Sembra banale ma l'ho voluto ricordare perché poi rileggendo però ho visto quanto è chiaro una seconda cosa che è emersa però un po'lateralmente e ci tengo a ribadirlo a soprattutto per coloro che non sono dei giuristi
è che ad oggi il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica
Quindi il l'umano eletto dalla politica il vice presidente del consiglio del CSM
è un soggetto comunque eletto dal Parlamento e siccome il Parlamento è l'espressione Della di chi noi abbiamo destinato democraticamente a governarci e quindi della politica oggi il vicepresidente del CSM è un politico o o meglio non è un politico lui ma è delegato dalla politica
Con la
La cambiamento dell'articolo centoquattro che troverete sempre scritto in verde
Vedrete che i due CSM ambedue saranno presieduti Sempre dal Presidente della Repubblica quindi la garanzia costituzionale importantissima istituzionale
Viene assolutamente mantenuta detto questo che non vuole assolutamente aggiungere ma semplificare ancor di più ciò che abbiamo ascoltato sapientemente
Volevo ringraziare la a Maria Grazia che non c'è più quindi poi la ringrazierò dopo
Ma tutti i relatori per oltre che per le grandi competenze che conoscevamo per la capacità di mantenere dei tonni
Di grande di grande livello e senz'altro tutti coloro che hanno fatto degli interventi sono stata orgogliosa di sentire tante donne che hanno fatto
Degli ottimi interventi perché quel che manca a questo tavolo e me ne scuso sono proprio proprio una rappresentanza femminile perché se è vero che il concorso in magistratura viene vinto da una maggioranza di
Colleghe sulle donne
Forse alla prossima saremo ancor più attenti ad avere qui delle rappresentanti anche del nostro sesso comunque le domande sono state veramente interessanti sia quelle delle donne che quelle degli uomini e hanno mostrato anche una competenza precisata
Un grande piacere perché voi rappresentate il futuro della del nostro palese del nostro stato della nostra Repubblica e quindi siete le persone per importante grazie per aver organizzato veramente un panel di livello così
Veramente grazie con attenzione alla all'equilibrio poi delle delle competenze grazie ad Antonio farà Kakà il nostro responsabile degli eventi quindi responsabile
Che dobbiamo ringraziare per tutta questa organizzazione e per ciò che ci aspetta fuori
E alla sapiente conduzione dell'ormai il nostro dottor Di Leo che ci arricchisce culturalmente in ogni occasione pur deve continuare a a moderare i dibattiti cambierà sesso
No no Galeb è un saluto agli ascoltatori di radio radicale anziché venir meno non vale

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