Saluti iniziali: Riccardo Viceré (Presidente del Circolo Canottieri Lazio), Luciano Crea(Vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio), Antonio Faraca (Consigliere ai servizi per i Soci ed eventi).



Intervengono: Andrea Mirenda (Membro togato del CSM), Tullio Morello (Membro togato del CSM), Ettore Manca (Presidente Sezione TAR), Luca Ciaglia (Avvocato cassazionista).



Modera Giuseppe Di Leo (Giornalista Radio Radicale).



Chiusura dei lavori Donatella Visconti (Vicepresidente Circolo Canottieri Lazio alla qualità).



Convegno "Giustizia del futuro: i giovani e la riforma", registrato a Roma martedì …

17 marzo 2026 alle ore 18:41.



L'evento è stato organizzato da Circolo Canottieri Lazio.



Sono intervenuti: Giuseppe Di Leo (giornalista Radio Radicale), Riccardo Vicerè (presidente del Circolo Canottieri Lazio), Luciano Crea (vicepresidente del Circolo Canottieri Lazio), Antonio Faraca (consigliere ai Servizi per i soci ed eventi Circolo Canottieri Lazio di Roma), Andrea Mirenda (magistrato,componente del Consiglio Superiore della Magistratura), Tullio Morello (consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura), Ettore Manca (presidente Sezione TAR), Luca Ciaglia (avvocato cassazionista), Antonino Tamburello (medico, Neuropsichiatra e Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale), Donatella Visconti (vice Presidente Circolo Canottieri Lazio di Roma).



Tra gli argomenti discussi: Giovani, Giustizia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 56 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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