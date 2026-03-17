17 MAR 2026
intervista

Presentata in Senato la Pdl "Zuncheddu": intervista ad Irene Testa

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 12:00 Durata: 6 min 37 sec
A cura di Carmine Corvino e Guido Mesiti
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"Presentata in Senato la Pdl "Zuncheddu": intervista ad Irene Testa" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).

L'intervista è stata registrata martedì 17 marzo 2026 alle 12:00.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Errore Giudiziario, Forza Italia, Garanzie, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Magistratura, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Proposta Di Legge, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Separazione Delle Carriere, Stato, Zuncheddu.

La registrazione video ha una durata di 6 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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