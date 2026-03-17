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"Presentata in Senato la Pdl "Zuncheddu": intervista ad Irene Testa" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
L'intervista è stata registrata martedì 17 marzo 2026 alle 12:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Errore Giudiziario, Forza Italia, Garanzie, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Magistratura, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Proposta Di Legge, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Separazione Delle Carriere, Stato, … Zuncheddu.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata martedì 17 marzo 2026 alle 12:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Comuni, Errore Giudiziario, Forza Italia, Garanzie, Giustizia, Indennizzo, Iniziativa Popolare, Magistratura, Parlamento, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Proposta Di Legge, Referendum, Responsabilita' Civile, Riforme, Separazione Delle Carriere, Stato, … Zuncheddu.
La registrazione video ha una durata di 6 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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