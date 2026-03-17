17 MAR 2026
dibattiti

Sionismo politico

DIBATTITO | - Roma - 18:35 Durata: 1 ora 34 min
A cura di Pantheon
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Terzo incontro del ciclo "Sionismo: idee, correnti e declinazioni di un progetto politico, identitario e spirituale" con Claudio Vercelli.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Sionismo politico", registrato a Roma martedì 17 marzo 2026 alle 18:35.

Sono intervenuti: Ilana Bahbout (coordinatrice attività culturali dell'Area Cultura e Formazione UCEI), Claudio Vercelli (storico contemporaneista, docente presso l’Università Cattolica di Milano).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 34 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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