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Terzo incontro del ciclo "Sionismo: idee, correnti e declinazioni di un progetto politico, identitario e spirituale" con Claudio Vercelli.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Sionismo politico", registrato a Roma martedì 17 marzo 2026 alle 18:35.
Sono intervenuti: Ilana Bahbout (coordinatrice attività culturali dell'Area Cultura e Formazione UCEI), Claudio Vercelli (storico contemporaneista, docente presso l’Università Cattolica di Milano).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 34 minuti.
Il contenuto … è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Sionismo politico", registrato a Roma martedì 17 marzo 2026 alle 18:35.
Sono intervenuti: Ilana Bahbout (coordinatrice attività culturali dell'Area Cultura e Formazione UCEI), Claudio Vercelli (storico contemporaneista, docente presso l’Università Cattolica di Milano).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 34 minuti.
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