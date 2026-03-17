Terzo incontro del ciclo "Sionismo: idee, correnti e declinazioni di un progetto politico, identitario e spirituale" con Claudio Vercelli.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Sionismo politico", registrato a Roma martedì 17 marzo 2026 alle 18:35.



Sono intervenuti: Ilana Bahbout (coordinatrice attività culturali dell'Area Cultura e Formazione UCEI), Claudio Vercelli (storico contemporaneista, docente presso l’Università Cattolica di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 34 minuti.



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