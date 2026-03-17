17 MAR 2026
intervista

Il referendum sulla Separazione delle Carriere, intervista a Nichi Vendola

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 16:48 Durata: 4 min 12 sec
A cura di Luciana Bruno
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"Il referendum sulla Separazione delle Carriere, intervista a Nichi Vendola" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Nichi Vendola (già presidente della Regione Puglia, già presidente di Sinistra Ecologia Libertà).

L'intervista è stata registrata martedì 17 marzo 2026 alle 16:48.

La registrazione video ha una durata di 4 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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