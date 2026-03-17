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"Intervista a Lorenzo Figoni ed Eleonora Celoria su accoglimento del Tar del Lazio del ricorso sulla possibilità di accedere al Piano di attuazionale nazionale del nuovo Patto per la migrazione e l'asilo dell'Unione Europea" realizzata da Andrea Billau con Lorenzo Figoni (avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), Eleonora Celoria (avvocata dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione).
L'intervista è stata registrata martedì 17 marzo 2026 alle ore 17:30.
L'intervista è stata registrata martedì 17 marzo 2026 alle ore 17:30.
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