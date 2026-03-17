Intervista a Lorenzo Figoni ed Eleonora Celoria su accoglimento del Tar del Lazio del ricorso sulla possibilità di accedere al Piano di attuazionale nazionale del nuovo Patto per la migrazione e l'asilo dell'Unione Europea

Turchia, processo all’opposizione. Dietro le sbarre, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. Iran, 18° giorno di guerra contro la repubblica islamica. Decimato il corpo dei pasdaran, dei basij e dell’esercito. Situazione critica e caos all’interno del regime iraniano che si rifugia in scuole e ospedali, utilizzati come scudi umani. Collegamento con Mariano Giustino