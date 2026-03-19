19 MAR 2026
manifestazioni

Manifestazione conclusiva della campagna referendaria "Roma per il sì"

MANIFESTAZIONE | - Roma - 18:00 Durata: 1 ora 51 min
A cura di Pantheon
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Introduce l’evento Arianna Meloni (capo segreteria politica e responsabile adesioni).

Tra i relatori il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente del Comitato Sì Riforma, Nicolò Zanon, l’ex presidente della Camera penale di Roma, Cesare Placanica, la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo e l’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro.

Previsti i saluti del governatore del Lazio, Francesco Rocca, del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e del presidente FdI Lazio, Paolo Trancassini.

Registrazione video della manifestazione "Manifestazione conclusiva della campagna referendaria "Roma per il sì"", registrato a Roma giovedì 19 marzo 2026 alle 18:00.

Sono intervenuti: Marco Perissa (deputato, coordinatore FdI Roma), Arianna Meloni (responsabile della segreteria politica del tesseramento di Fratelli D'Italia), Paolo Trancassini (presidente FdI Lazio), Francesco Rocca (presidente della Regione Lazio), Fabio Rampelli (vice presidente Camera dei deputati), Daniele Capezzone (direttore de Il Tempo), Nicolò Zanon (professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano), Cesare Placanica (già Presidente della Camera Penale di Roma), Antonio Di Pietro (già magistrato, deputato e ministro), Chiara Colosimo (deputato, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie), Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.

La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 51 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Diceva amo buon pomeriggio Arcuti bentrovati ve lo rifaccio io l'applauso dal palco perché è un giovedì i poveri Azalai strapiena
Di entusiasmo oltre che di persone lasciatemi
Iniziare ringraziando gli ospiti che si susseguiranno su questo palco che approfondiranno nel corso di questo pomeriggio i temi della giustizia del referendum ma che tende fra qualche ora fra qualche manciata di ore
Lasciatemi ringraziare i tanti amici e colleghi parlamentari e senatori che stanno partecipando a questa manifestazione tantissimi esponenti di governo i tantissimi magistrati che hanno preso parte a questa manifestazione e con loro i consiglieri regionali consiglieri molti i pali e tutta la classe dirigente gli iscritti simpatizzanti guardate
Si comincia sempre con i ringraziamenti come se fosse un passo dovuto ma la verità
è che oggi che mai questi ringraziamenti sono sentiti perché abbiamo visto il clima in cui questa campagna referendaria si è consumata
Abbiamo visto l'aggressività che il fronte del no ha messo in campo abbiamo visto le menzogne che il fronte del no ha messo in campo e lasciatemi dire
Che la risposta del popolo del sì è stata una risposta di dignità coraggio ed orgoglio non era facile rimanere ha spalle larghe e mettere la faccia
Sul sostegno ad una riforma che spaventa molti ora io non mi dilungo perché oggi o l'onore e il piacere di dare il saluto di benvenuto ringrazio anche tutti quelli che sono venuti con la bicicletta questa è una battuta nella concedete ma a Roma ciò bisogno
Di ribadirlo spero che abbia ritrovato parcheggio se c'è stato traffico sapere con chi prendervela non guardare hanno riguardato la Gualtieri benvenuti a tutti
Iniziamo
Senza pochi preamboli mi consentirete di invitare sul palco Arianna Meloni per un saluto d'apertura
Responsabile delle adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia un sacco di altre cose ma principalmente soprattutto una Dinoi
Che però non mi è piaciuto l'applauso se po'fa più forte Arianna
Buonasera buonasera a tutti
Allora intanto voglio fare davvero degli auguri di cuore a tutti i papà
Benvenuti benvenuti a tutti grazie grazie Ammar poveri Issa grazie a tutta la federazione romana grazie a Paolo Branca si nel nostro coordinatore regionale grazie per questa bella sala
Grazie a tutti i nostri militanti so che stanno facendo un grandissimo lavoro in questi giorni
E grazie a tutti i nostri ospiti che si alterneranno dopo di me qui sul palco ringrazio il sottosegretario Alfredo Mantovano il direttore del Tempo Daniele Capezzone
L'avvocato Placanica il dottor diviene però grazie al Presidente del Comitato si riforma Nicolò Zanon e grazie grazie davvero a tutti grazie a tutti i nostri elettori grazie davvero
La forza e il coraggio e l'affetto che continuate a darci sappiate che si che ci sarete voi voi andremo avanti con la stessa identica dedizione
Che abbiamo avuto
Abbiamo avuto sempre perché è un po'è la nostra storia questa la storia di Fratelli d'Italia lo racconta racconta del suo rapporto con le persone ed il suo rapporto costruito giorno dopo giorno
Con la gente tra la gente perché la nostra e la politica di quelli che amano la propria terra e la politica disinteressata e la politica della militanza non è la politica dell'improvvisazione la politica del coraggio che abbiamo dimostrato quando abbiamo fatto
Anche delle scelte difficili
è la politica della coerenza quella coerenza che non abbiamo mai tradito e la politica delle idee e quelle idee sono diventati azione
Siamo arrivati al governo di questa nazione devo dire che è stato un poco rompere un pronostico siamo arrivati al governo di questa nazione e abbiamo scritto una pagina di storia
E quando siamo arrivati al Governo di questa nazione ci siamo subito resi conto
Della grandezza del compito che il destino ci aveva riservato ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi a lavorare
E abbiamo risvegliato un popolo delle sue conoscenze oggi gli italiani sono tornati a criteri in questa nazione oggi gli italiani sono orgogliosi
Di essere figlio di questa nazione
Abbiamo riportato l'Italia
Forte e stabile abbiamo risvegliato questa nazione
Il la nostra stabilità oggi siamo uno dei governi più stabili dalla storia della Repubblica italiana in questa stabilità e diventata certezza economica
Quella certezza che non racconto io la raccontano le agenzie di rating la raccontano i mercati la raccontano i dati uno tra tutti quello sull'occupazione circa un milione duecento mila nuovi posti di lavoro Hill anche l'Italia è tornata centrale nello scacchiere internazionale oggi
Abbiamo un grande leader abbiamo Giorgia Meloni che è considerata un leader credibile
Autorevole e forte in tutto il mondo e anche in una fase
Così complessa e così delicata come quella che stiamo vivendo
E sicuramente una grande e profonda tranquillità sapere di avere al governo della nazione una persona responsabile e capace come Giorgia Meloni non oso immaginare se non ci fosse Giorgi oggi a guidare in questo contesto così Complesso l'Italia ma oggi vedete non non dobbiamo parlare in realtà
Non dobbiamo lo siamo qui per parlare
Del governo per quello gli italiani potranno valutarlo nel due mila e ventisette quando ci saranno le elezioni politiche oggi noi siamo qui per un altro per un altro
Anselmo del nostro programma programma la riforma costituzionale
La riforma costituzionale sulla giustizia
Un non è soltanto se vogliamo un tassello del nostro programma è un fatto storico
Questa è una riforma chi può fare la storia perché gli italiani l'aspettano da oltre trenta anni
C'hanno provato in tanti tanti governi hanno provato a farla nessuno e non è riuscito ad arrivare fino in fondo vedete io ho iniziato a fare politica tanti anni fa ho iniziato a fare politica nel novantadue
E quando ha iniziato a fare politica sentivo già parlare della riforma della giustizia
Io ho iniziato a fare politica l'abbiamo raccontato tante volte perché non potevamo sopportare di vedere le immagini delle stragi di Capaci e di via D'Amelio
Iniziamo a fare politica perché non potevamo sopportare che i due eroi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro sport con i ragazzi della loro scorta erano stati ammazzati per aver difeso la giustizia
Noi iniziamo a far politica
Per quegli eroi
Quegli eroi erano due magistrati come si fa a dire che noi non siamo dalla parte della magistratura noi siamo dalla parte della magistratura questa riforma lo conferma per la rafforza l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ma la rende libera la rendere libera dai condizionamenti della politica
E la rende liberata le correnti ideologizzate
E vedete dobbiamo smetterla veramente di credere a questa affinché gli USA che è stata spalmata delle mani della politica sulla magistratura
Non se ne può più è una Punzi a
è una bugia e lo dimostra il fatto
Che ci sono decine di giuristi di politici di giornalisti di sinistra che stanno sostenendo in modo convinto questa riforma
Perché questa è una riforma il re d'Italia questa è una riforma per i cittadini italiani questa è una riforma che porta agli italiani nella modernità
è una riforma che ci consegna una giustizia più efficiente più responsabile più moderna più meritocratica più giusta
Io l'unica nazione unica nazione rimaste in Europa che non hanno la separazione delle carriere solo l'Italia e la Grecia ci siamo detti tutto
Perché la separazione delle carriere esattamente il contrario di quello che ci vogliono raccontare la separazione delle carriere oggi rafforza lo Stato di diritto lo rafforza perché garantisce un giusto processo
Perché se hai Titti a Qusay Chiti difende deviate ieri un giudice terzo e imparziale che ti giudica
E allora
Modernità separare le carriere ma per capire anche di quello che vogliamo
Parlare con questa riforma di quello che dobbiamo raccontare alle persone che magari non l'hanno capita che magari non non non non non masticano o come molti di voi la giurisprudenza dobbiamo raccontare quanto impatta
Quanto la giustizia impatti sulle nostre vite
Facciamo degli esempi banali per esempio possiamo dire che negli ultimi anni ci sono stati una cosa come mille giuste ingiuste detenzioni che vuol dire tre ingiuste detenzioni al giorno
Beh non solo l'ingiusta detenzione sono state distrutte intere famiglie ma sono costati milioni e mi decine di milioni allo Stato italiano quelle ingiuste detenzioni le paghiamo noi
E allora
Non solo non solo ci sono stati anche casi di criminali che sono
Stati rilasciati a scorrazzare in giro perché magari il giudice sia affidato troppo del PM con il quale aveva confidenza o sentenze che hanno tardato ad arrivare
Misiani lasciando
Le persone attese intere famiglie appese intraprese appese per anni per mesi
E nessuno ha mai pagato bene con questa riforma con l'Alta Corte disciplinari chi sbaglia paga il suo dice che è sbagliato
Me risponde pone rispondono tutti forze dell'ordine medici impiegati tutti chi sbaglia paga questo deve valere anche per la magistratura
Io non voglio entrare innegabili più tecnici perché abbiamo persone molto più autorevoli per di me però voglio dire a tutti voi questa
è una buona riforma questa una riforma di buonsenso
Abbiamo ancora qualche giorno c'hanno provato in tanti nessuno cioè mai riuscito noi possiamo e dobbiamo farcela
Casa per casa in questi giorni raccontiamo ai cittadini quali sono input e quali quali sono le ragioni del sì perché non siamo ora contando la verità non gli stiamo raccontando delle bugie noi gli stiamo raccontando esattamente cosa rappresenta questa riforma
E allora concentrati fino alla fine lo dobbiamo alla nostra storia lo dobbiamo alla nostra nazione ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli
Grazie
Grazie Arianna dice bene una riforma che riguarda i cittadini checché se ne dica tanto lo sapete voi entreremo nel corso del pomeriggio nel merito di ogni passaggio di questa riforma una riforma che riguarda i cittadini si sì perché la mala giustizia si abbatte sui cittadini sì perché questa riforma prevede di andare ad introdurre dei correttivi ad un sistema di impunità diffuse generale della magistratura italiana non è possibile evidentemente un sistema in cui più di trenta mila casi di mala giustizia al novantotto per cento delle valutazioni professionali sono cose
Dire questi due dati sono un ossimoro non possono bastare insieme perché perché ce l'ho detto Giorgia Meloni negli ultimi interventi da Nicola Porro e al al podcast di Feathers me sa che qualcuno se ha mangiato i gomiti dei quell'intervista stanno ancora si sente il rumore di Rosica amento
Delle mani
E perché è un sistema in cui il controllore messo in quel posto con i voti del controllato difficilmente può garantire diciamo imparzialità nel giudizio
Chiusa questa parentesi prima di invitare sul palco il prossimo relatori che anche voi conoscete come uno di noi uno di casa
In questo caso proprio il padrone di casa
Che ringrazio ovviamente anche per questo
Però lasciatemi dire di nuovo tornare ringraziamenti guardare abbiamo defibrillatore città su questo referendum
In poco più di quaranta giorni siamo stati capaci in questa città di organizzare oltre quattrocento banchetti e più di novantacinque appuntamenti con una media di partecipazione tra le settanta e le cento persone più grandi enti che non rientrano in questi conti
Ci siamo spesi in ogni singolo angolo della città senza lasciare nulla di intentato senza cadere nella trappola
Della lotta nel fango casa per casa cittadino per cittadino banchetto dopo banchetto volantino dopo volantino a spiegare il buon senso e le ragioni che stanno dentro questa riforma
Per questo ringrazio ancora il partito che si è mobilitato e tanti comitati civici e cittadini che ci hanno sostenuto in questa battaglia e colgo anche l'occasione per invitare sul palco il presidente regionale di Fratelli d'Italia Lazio Paolo Franca si
Grazie Marco un bell'applauso a Marco Berisa
Straordinario coordinatore romano
Dario Di nel colpo d'occhio è davvero bellissimo quindi grazie a voi grazie a tutti i militanti grazie al motore di questo partito grazie a tutti coloro che hanno fatto i banchetti ai nostri giovani ai nostri anziani
Li abbiamo visti in città fuori città in tutta Italia e questo credo che sia uno dei motivi per cui questo partito è un partito che sta bene oltre alla straordinario lavoro di Giorgia Meloni c'è questo mondo di militanti che fa sempre la differenza e che abbiamo soltanto noi di Fratelli d'Italia
Faccio poche considerazioni con voi perché poi ci saranno relatori che interverranno nel merito ora lo dico a quelli bombardati come me e gli anziani ecco posso dire
Fabio Rampelli che insomma
In tanti anni di campagna elettorale io penso che la prima volta che siamo costretti a stampare un volantino contro i fichi virus non era mai capitato eppure abbiamo sentito il dovere siamo stati costretti a dover fare un volantino dove diciamo perché si spieghiamo la riforma ma poi sfiliamo anche che quello che vanno raccontando in giro
è totalmente è totalmente falso in realtà questa riforma se uno dovesse sintetizzarla tende a dare applicazione a un articolo che la Costituzione altro che come dicono gli sbandieratori occasionali della Costituzione quelli che votano la costituzioni come paravento tutte le volte che non hanno un argomento c'è un articolo tra Costituzioni cento undici che parla del giusto processo io penso che in questa nazione non ci sia uno anche nel fronte del no che possa dire ACT affermare con forza e certezza che nella nostra nazione c'è il giusto processo c'è un giudice perso c'è il contraddittorio c'è una durata ragionevole dei processi non è così e con questa riforma si dà applicazione all'articolo centoundici della Costituzione ma un'altra considerazione che faccio con voi lo dicevo prima
Arianna e già questo fatto che noi mettiamo la la la la la polizia mettiamo la magistratura sotto la politica non vogliamo entrare dentro il CSM che vogliamo
Mettere i pubblici ministeri e giudici sotto tutela della politica allora facciamo questa considerazione tutti insieme oggi oggi che non c'è la riforma ci assieme composto da trenta persone venti le sceglie le scelgo di magistrati dieci chi sceglie la politica oggi sceglie la politica io ho votato per il CSM ho scritto un nome è stato eletto oggi oggi è così
E io sono di parte a differenza del magistrato che non è di martedì ovviamente dei dovrebbe essere sopra le parti vediamo come domani martedì al signor Rossi la legislatura quando dopo la vittoria del sì cambierà questo sistema sempre trenta persone venti la magistratura dieci la politica
Venti vengono estratti assorte dalla dall'elenco dei magistrati dieci vengono estratti a sorte da un lungo elenco fatti dai parlamentari
E allora signori miei perché io non ho paura del sorteggio che sono un uomo di parte e la magistratura ha paura del sorteggio perché fate questa domanda gli amici in questi cinque giorni che mancano
Perché quando questo è un è un tema per stanarlo lì definitivamente l'altra considerazione che faccio con voi
è quello che
Una riforma di destra no la riforma del buonsenso la riforma che hanno tentato di fare in tanti alla riforma della Bicamerale D'Alema Di Summa della mozione del Pd e alla riforma di buona fede è la riforma che hanno provato a fare tutti
Dice ma perché la fa adesso la Meloni per due motivi il primo perché questo è un governo che guarda lontano
Erano anni che non amo un governo che pensare ai nostri figli piuttosto che il bonus da mettere in campo immediatamente per strappare qualche voto per l'imminente campagna elettorale
Ma soprattutto guardate il vero motivo ce lo dice un magistrato il vero motivo ce lo dice un magistrato e cioè quel magistrato che qualche mese fa qualche tempo fa quando inizia il percorso dalla riforma prende scrive una mail questo non è stato capito non è stato giornalista bravo che l'ha sentito non lo scrive lo scrive con orgoglio a tutti i suoi colleghi e dice fate attenzione
Perché questa qui la Meloni non è ricattabile non ha scheletri negli armadi questa quello che dice lo fa
No ora non ragiona per ottenere un risultato immediato ragiona per visioni c'è scritto in quella mail rapide signori miei che anche per questo noi dobbiamo
Dobbiamo votare sì a questo referendum e per questo questo referendum e anche per i magistrati è stato detto prima
Abbiamo conosciuto uno dei più anziani una stagione in cui il magistrato era altro era sopra tutti eravamo orgogliosi di conoscere magistrato se c'era un magistrato in un condominio eravamo contenti di averlo di salutarlo
Ricordo insomma da noi nei centri un po'più piccoli che ci si levava il cappello davanti al pretore ci si chiamava il cappello
Perché era altro rispetto a tutti quanti noi li sbatte professionisti rispetta agli ingegneri architetti gli avvocati magistrato era altro oggi non è più percepito così e questa riforma cambierà anche farà tornare alla magistratura quella levatura quella quella importanza che aveva che aveva una volta
Per ultimo fatemi fare una considerazione
E il motivo per cui è molto importante che voi siete qui ma soprattutto è molto importante quello che fare dei quando uscita uscire da qui
Sia importante votare importante convincere quanto impossibile persone possibile però io voglio dimostrare di quanto questo davvero faccia la differenza c'è un dato che i sondaggi sbagliano quasi sempre in maniera grossolana
Nelle ultime nelle ultime votazioni il non so non voto attestato fra il dieci e il quindici per cento può non ha votato oltre il cinquanta per cento sapete perché hanno sbagliato così tanto tra dieci e quindici e cinquanta
Perché rispondere al telefono è più facile che andare a votare
è un'altra storia andare a votare quindi noi non ci abbiamo tantissime persone che votano per il sì ma lo dobbiamo essere certi che andranno a votare perché poi la differenza la farà la scheda elettorale il brutto tempo la farà la partita la faranno le amicizie la faranno
Tutte quelle piccole cose
Che chi non ha la consapevolezza che gli ha portato qui tutti coloro che non hanno viva questa consapevolezza si perdono per strada così si perdono migliaia di voti l'ora serve che questa consapevolezza voi l'altra spiegare ai vostri amici ai parenti
Facciate quello che normalmente si fa in un'elezione comunale quando sulla preferenza si sta sul tema sul pezzo
Si cerca si porta anche l'anziano a votare perché non si può prescindere da quella preferenza lo dobbiamo fare per noi lo dobbiamo fare per i nostri figli come ha detto giustamente Arianna lo dobbiamo fare per questa per questa riforma che è una riforma giusta
Lo dobbiamo fare perché siamo in campagna elettorale per qualcosa siamo per la riforma della giustizia e guardate in tanti anni di sindaco c'è una cosa varie cose
L'ho imparato quasi subito perché non sbaglia mai e che in campagna elettorale dice sempre che bere qualcosa loro sono contro Giorgia Meloni per questo non vinceranno grazie
Grazie Paolo andiamo veloci invitò sul palco il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca
Che ringrazio perché
Da un uomo delle istituzioni non ha esitato a mettere il suo volto a sostegno dalla campagna referendaria per il sì a dimostrazione del fatto che il buonsenso lo troviamo nelle piazze nelle istituzioni quando governa il centrodestra grazie
Grazie grazie Marco saluto a tutti è un saluto Arianna
All'onorevole Franca Sirmia onorevole Rampelli ai tanti alla al sottosegretario Mantovano ai tantissimi ospiti ospiti illustri relatori importanti che parleranno dopo di me e probabilmente anche meglio di me
Però volevo fare due considerazioni non potevo esimermi anzitutto un ultimo grazie
Lo voglio dire a tutti i consiglieri regionali della mia coalizione
Testi stanno battendo che stanno sul territorio in tutta la regione ai presidenti dei circoli di Fratelli d'Italia te in ogni Comune stanno raccontando quella che che sta accadendo
E che cosa sta accadendo è stato già ricordato sa cadendo qualcosa di gravissimo che probabilmente questo con un pizzico di umiltà anche tutti i nuovi forse dobbiamo ammettere
Che avevamo sottovalutato
La capacità di scivolare nel fango da capacità di tirare verso il basso che a questa sinistra questa è una delle bene degli aspetti drammatici perché fino a pochi mesi fa ero così così sicuro così
Certo che tutti quanti avrebbero compreso l'importanza di quello che non esito a chiamare un vero appuntamento con la storia della nostra democrazia repubblicana per un perfetto bilanciamento dei poteri
E vedere una tal numero di mistificazioni
Di Bugie di Fellini usa tanto da dire come ha ricordato Paolo pochi secondi fa che siamo stati costretti a fare un volantino per far comprendere a che livello o si è giunti e vedete anche attenzione quando uscire di qua e andrete a raccontare ditelo e su questo io me ne assumo ancora una volta la responsabilità e questo non è un cambio della Costituzione contro la magistratura ma contro l'Anm l'associazione nazionale magistrati cioè per prima è scesa in politica
Con quei manifesti indenni dicendo Poretti a un pubblico ministero sottomesso alla politica
Lo è stato il primo scivolone cioè probabilmente abbiamo sottovalutato tanto ci appariva ridicolo a chi aveva letto il contenuto di questa riforma
Questa è la verità che dobbiamo e dobbiamo ricordare ogni volta
Che sia toccata della Costituzione ogni volta tesi andati a toccare alcuni aspetti dei formaggi iniziali a non ricordo una sola volta che l'Anm ha detto sì
E vedete come un pizzico di pudore
Quando quando nella
Novantuno
Lo dico perché a me non piace la retorica perché ho grande rispetto anche per quello che è il nostro eroe civile che è un eroe di tutto il Paese che Giovanni Falcone quando sostenne
Quando sostenne la necessità della Superprocura
Che oggi della procura nazionale antimafia e la procura di delle procure distrettuali antimafia che oggi sono un pilastro della lotta alla criminalità organizzata in tutto il Paese
Anche in quella occasione occorre ricordare non solo ci fu uno sciopero della magistratura ma dissero
Che ci sarebbe stata era il primo passo per assoggettare il PL stesse parole per assoggettare il pm alla politica
Lei non c'era bisogno di una cupola di un'altra cupola disse il presidente dell'Anm con chiaro riferimento a alla alla mafia
Questo è il livello e la discussioni su cui ci hanno sempre trascinato
Ed è la loro paura
La loro paura perché oggi e quale guardare anche quando si parla della separazione di carriere e la e la palla di dire non resiste Giano libere una separazione delle funzioni cosa è la separazione delle carriere
Che il pubblico ministero e giudice non si votino reciprocamente le valutazioni professionali non si non si votino reciprocamente gli avanzamenti di carriera l'importanza saldi questa è la separazione delle carriere pur rimanendo tutti e due livelli sia pubblici ministeri che giudice appartenenti alla magistratura giudicante e requirente questo va spiegato ai nostri cittadini che noi abbiamo questo CSM che si elegge
Che i magistrati eleggono un CSM chiedere poi giudicare guardate la spartizione la lottizzazione dalle correnti questo è quello che noi vogliamo fermare e anche l'aspetto della giudizio disciplinare lo ha ricordato Marco poco fa ma non influisce solo sulla delicati sul delicatissimo aspetto della libertà personale ma anche sulla nostra economia quante sentenze in ritardo
Vanno a danneggiare le nostre aziende ai nostri imprenditori o quante persone aspettano il deposito di una sentenza magari per un ingiusto licenziamento o per un ricorso in materia di lavoro
Ecco questo è quello quando si parla di efficienza sapere non tanto prevenire perché io anche lì non credo che diventeranno perfetti i magistrati quindi non tanto evitare l'errore giudiziario che pure eppure ci sarà il rischio ma quanto che chi sbaglia era dovrà pagare ci sarà una responsabilità chiara può esser aspetto
Non è soltanto prevenire mai porre maggiore attenzione quando si va a limitare la libertà personale di una persona o quando si va si incide come fanno a dire anche che l'estrazione assorte di un magistrato
Possa danneggiare la valutazione sono gli stessi che oggi valutano
Valutano sui ricorsi per i mancati avanzamenti dentro l'ufficio sugli ingiusti licenziamenti hanno tutte le competenze e quindi l'estrazione a sorte garantirà che non ci sarà più l'influenza della lottizzazione delle correnti dell'Anm
Questo è quello che va spiegato questo è quello che va raccontato mancano pochi giorni dobbiamo raggiungere più cittadini possibile per spiegare proprio come si faceva una volta questo è un appuntamento con la nostra storia repubblicana
Per ridare dignità al giusto processo questo è quello che ci attende nei prossimi giorni
Fare fare tutto quello che possiamo per poter informare al massimo le nostre comunità io non finirò mai di ringraziare Giorgia Meloni anche per un'altra cosa
Perché quello che aveva promesso in campagna elettorale lo ha realizzato questo è l'altro aspetto che va ricordato non è soltanto la serietà però stare con la schiena dritta Massa per mantenere i propri impegni nel momento in cui vengono vengono assunti per voi non sono grazie ovviamente per l'opportunità sono io che ringrazio voi
Perché questa è una bellissima opportunità per raccontare la verità
E infine nulla potrà affermare la verità sono sicuro che lunedì pomeriggio festeggeremo insieme la trasformazione finalmente è una vera democrazia liberale grazie
Grazie al Presidente Rocca io sottoscrivo un pomeriggio dedicato al racconto della verità su una riforma che è stata mistificare andiamo avanti
Sempre più veloci e invito sul palco il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e mentre lui fa il giro del salire spetta spetta pause facciamo dopo
Perché ho saputo che
Tanta tanta gente rimasta fuori dalla sala la partecipazione è stata gigantesca ci stanno seguendo ben monitora l'ora oltre che l'applauso a Fabio richiedere di fare un grande applauso anche alle persone
Che sono fuori dalla sale che ringrazio due volte perché stanno in piedi al posto degli fa seduto Fabio altri
Grazie Marco soprattutto grazie a tutti voi non soltanto per questa partecipazione eccezionale ma anche per averci accompagnato in questa campagna referendaria che è stata come già stato riferito una campagna elettorale dura campagna referendaria complicata perché nessuno poteva aspettarsi
Da un centrosinistra che di fatto ha per sepolte provato a varare una riforma molto simile se non in alcuni di questi sei casi identica alla nostra
Che non solo a contrastasse do per ragioni di bandiera di fazione mettendo come al solito la nazione sotto la fazione ma addirittura la contrastasse euro con mezzi scorretti sempre cercando di colpire sotto la cintura in questa campagna referendaria a mio giudizio un abbiamo provato in buona fede a spiegare ai cittadini italiani di che cosa si stesse parlando
L'abbiamo fatto talvolta con tale preparazione competenza
Da risultare poco comprensibili siamo in epoca di suffragio universale tutti votano godono anche le persone che non sono avvocati che non sono docenti di diritto costituzionale penale che non sono giuristi che non sono magistrati
E invece
Nella seconda parte di questa campagna abbiamo iniziato a far capire esattamente le cose come stanno
Intanto grazie a quella provocazione che è stata citata poco fa proprio dal presidente Rocca
Noi abbiamo potuto ribadire ci stava sfuggendo questo concerto tanto ramo concentrati sul merito nella riforma
Che la riforma serve a liberare la magistratura dalla politica ai suoi condizionamenti politica che si manifesta attraverso le correnti
Della magistratura all'interno del CSM che sono comunque una quota parte minoritaria dentro questa quota parte veniva minoritaria
La parte più ideologizzata e più a sinistra la sinistra giudiziaria è quella che di fatto detta le regole del gioco anche a quell'altra parte altrettanto minori dare che comunque si occupa dei problemi di organizzazione della magistratura delle carriere dei trasferimenti e lo fa diciamo così con un approccio quasi sindacale
Ecco siccome si dà il caso
Che il novanta per cento dei magistrati sono quelli che sgobba no che fanno il proprio lavoro che essa nove tribunali che si occupano di ROI che si occupa dei cittadini che si occupano dell'Italia
Ma che sono fortemente condizionanti talvolta addirittura ricattati dalle correnti politicizzate della magistratura questa riforma serve a renderli Galli liberi e quindi arrendervi anche più efficiente
A far tornare a risplendere la magistratura come è stata per tanti anni
Noi di fare dell'Italia in particolare interno alla coalizione Ida presentiamo la destra destra conservatrice e tutto si può dire
Alla nostra parte politica fuorché
Abbia avuto una sorta di ostilità preconcetta nei confronti della magistratura io racconto sempre la mia storia anche personale o una famiglia di giuristi
Mio padre era un principe del foro di Roma di Ovada scusate mio nonno era un una principe del foro di Roma quando a tavola nelle occasioni comandate si parlava dei giudici ci si alzava in piedi
Erano una roba di una solida estrema
In un mondo laico forse al di sopra dei magistrati non c'era nient'altro ecco quella funzione quell'approccio quel sentimento pian piano nel corso del tempo incerto no per colpa nostra sia andato disperdendo
E questo è stato un guaio
è stato un guaio per la nazione
E lo abbiamo citato in lungo e largo la questione della separazione delle carriere giusto processo la trasformazione del processo da inquisitore accusatorio la riforma Vassalli e poi il CSM Consiglio superiore della magistratura perché gli acronimi avvolte complicano i linguaggi e quindi diventano incomprensibili anche gli argomenti che manifesti
La questione delle correnti la questione del sorteggio che serve proprio a questo a evitare che ci sia una sorta di trasformazione di un alto organo dello Stato il CSM appunto
In una specie di parlamentino ma un conto è votare per un parlamentare per una coalizione per un partito per un candidato alla presidenza del Consiglio e quindi distinguere
Gli approcci i valori di riferimento i progetti i programmi le ambizioni le aspirazioni per forza lo devi scegliere
Ma chi ha il compito da ordine supremo dello Stato l'ordine dei magistrati perché questo è di applicare leggi e quindi di remare nella stessa direzione dei governi delle forze dell'ordine dei parlamenti
Come può
Trasformare un organo di alta rappresentanza
Un organo di autogoverno in una sorta di organo di rappresentazione di idee diverse talvolta tra loro persino confliggenti questo ha fatto sicuramente danni alla nostra democrazia
Però dicevo
Che nella esame del caso Palamara perché comunque
Il massimo livello dell'indignazione popolare si è sviluppato esattamente quando abbiamo letto o ascoltato nelle trasmissioni televisive le intercettazioni abbiamo appunto tra assicurando scoperto
Che in questo organo eccezionale al di sopra di ogni sospetto
I magistrati selezionava no i propri seggi attraverso una mera spartizione una ignobile lottizzazione il l'ignobile modalità del dopo otto Tess
Si facevano favori tra loro fino al punto a di avere poi nel caso delle azioni disciplinari una percentuale
Ridicola
Dispetto agli errori commessi Giorgia Meloni ce lo ha ricordato in continuazione soprattutto nelle ultime ore parliamo di quote di risarcimento che paghiamo tutti noi cittadini italiani per gli errori giudiziari stratosferica
Bene
Questa modalità
è importante e ci ha fatto venire i brividi alla schiena
Leggendo quelle intercettazioni devo ascoltando le ma c'ha fatto porta a trascurare
Un problema in più che invece ci riguarda di più rispetto alle modalità di selezione del CSM perché
Un cittadino qualunque dice ori ma siamo i lavori di suffragio universale ringraziando Dio quindi votano tutti potano anche quelli che non sono giuristi quindi ero potrebbe dire a me che me frega detto alla romana
Di come i magistrati vogliono rappresentarsi del CSM Athina io non lo sono magistrato
Non commento reati perché sono un cittadino onesto al massimo e faranno una contravvenzione bivio dove sono asta se loro ci vogliono ammazzare da soli facendo trasformando il loro organo di autogoverno in una sorta di Ceravolo
Di di appunto favori scambiati o di voto di scambio sarà un problema loro
Purtroppo non è così
Però la prova la prova provata che non è così sta nel fatto che il consiglio subito dalla magistratura non è soltanto l'auto l'organo di autogoverno che abbiamo citato ma dei compiti straordinari in quanto a responsabilità perché per esempio nominano i procuratori capo i procuratori della Repubblica
In ogni luogo d'Italia c'è un procuratore che ha nominato certamente non dal governo perché siamo ci mancherebbe
In regime di autonomia da parte dei magistrati l'indipendenza è anche per noi assolutamente intoccabile intangibile guai a chi dovesse mai mettere in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura
Ma con le nomine lì incidono sulla nostra vita
Certo non sono solo loro perché ridà che nella gestione dei reati che vengono commessi stabiliscono una sorta di gerarchia una priorità da dove cominciamo
Ci sono le leggi dello Stato
Ci sono le indicazioni del CSM ci sono le sensibilità dei procuratori Garri
Fatto sta ebbe come li vedo citato anche lavori di e quindi la responsabilità e di tutti ma noi ce ne facciamo carico Ceresa siamo già fatti carico un alcuni decreti andando a ristabilire il principio che alcuni reati devono essere perseguiti in quanto tali
No necessariamente aspettando che qualcuno quereli lo abbiamo fatto noi mica l'appalto qualcun altro
Però resta il problema e vado a concludere che questo è il problema dei problemi
Sono i reati a forte impatto sociale
Perché alcune procure preferiscono invece determinarsi perseguendo reati ad alto impatto mediatico
E trascurando mettendoli in fondo alla classifica i reati ad alto impatto sociale
I reati cosiddetti predatori i reati contro i cittadini onesti i reati contro impresse oneste contro lavoratori onesti
Contro i professionisti onesti contro i commercianti onesti e soprattutto nelle nostre città e nelle periferie sterminate
Delle grandi aree metropolitane rendono la vita al cittadino onesto impossibile
è questo il tema eccetera con la riforma
Tutti ce lo dobbiamo prende la responsabilità e ognuno deve remare in quella direzione
Ma bisogna constatare una volta per tutte
Che tra i fragili il più fragile dei cittadini e il cittadino onesto
E lo Stato deve difendere
E questa riforma è un tassello non è l'unico tassello del quale ci faremo carico
Perché i borseggi Licini morsi giù
Un reato definito tenue
Ma per un pensionato sociale che va prende la pensione di cinquecento euro
Quanto a può essere definito tenue un reato di quella natura che ti sconvolge la vita sia dal punto di vista psicologico e da un punto di vista economico
Allora basta questa rivoluzione va fatta cominciando dal sì che farà varare decollare la riforma della giustizia mandando avanti
Per far tornare la magistratura e il suo mondo intorno
La giustizia italiana
Intorno al cittadino onesto la magistratura deve essere come Governo come il Parlamento come le forze dell'ordine al servizio del popolo
Fino alla vittoria
Grazie Fabio grazie io invitò a salire sul palco Daniele Capezzone
E mentre assistere al bello della diretta cioè a questo cambio di scena in corso e prima di invitare sul palco
I prossimi ospiti mi lasciate ringraziare fare una altrettante ragazzi
Ai ragazzi di Gioventù nazionale come al solito volontari scusare il microfono oggi ha deciso che comanda lui
E poi proprio in questo passaggio simbolico del testimone Daniele permettimi di ringraziare la persona
Che ha voluto questa manifestazione che tanto ha lavorato per questa manifestazione sia per l'idea di organizzare questa manifestazione sia anche per l'importante lavoro che svolge nella sua veste istituzionale
Che è Chiara Colosimo che la presidente la Commissione antimafia che invito a salire sul palco a voi la scena
Allora
Vi disturberemo soltanto per quattro minuti tra poco ma il mio compito è soprattutto quello di introdurre gli autorevolissimi relatori
Che gli faranno sentire il loro pensiero e l'invito ad uno ad uno ad accomodarsi sono il presidente del comitato sì riforma il professor Nicolò Zanon
Già presidente della Camera Penale di Roma l'avvocato Cesare Placanica
Il magistrato tra magistrato già ministro dottor Antonio Di Pietro
E il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano
Stop perché la parola ai relatori più autorevoli di me
Abusivamente mi inserisco solo per dirvi due cose più alte e due cose più basse
In quattro minuti
La cosa più alta io penso che in ogni contesa occorra sempre prendere molto sul serio gli argomenti migliori degli avversari non gli argomenti peggiori non gli insulti non le offese
E c'è una momento apparentemente il migliore apparentemente il più ragionevole che i più furbi dei nostri avversari si utilizzano
Dicono con apparente raggi sarà cosa volete in fondo la separazione c'è già chi non la separazione delle carriere che volete voi ma insomma c'è la separazione delle funzioni poi sono pochi magistrati passano da una funzione all'altra
Caro Capezzone se uno entra in un'aula di tribunale già vede il giudice terzo e le due parti quindi tutto a posto e se tu sei un istante distratto potresti quasi dire beh
Questo argomento è convincente
Poi però Fabio Rampelli citava prima la vicenda Palamara e quelle chat pensateci un istante
Se fosse vera la tesi dei nostri avversari
Cioè se noi fossimo già in un sistema di processo accusatorio perfettamente compiuto e allora le correnti avrebbero litigato selvaggiamente per scegliere il presidente del tribunale cioè la figura più importante
E invece quelle certe dimostravano che le correnti litigavano selvaggiamente per prendere il capo della Procura perché è la procura che spara il primo colpo questa è la realtà
Nel sistema di processo mediatico semi inquisitorio in cui siamo una mattina vengono a prendere il signor Capezzone
Viene buttato da un cibo che in genere accoglie la richiesta del pm ai domiciliari o peggio esce un pacco di intercettazioni così il procuratore fa una conferenza stampa molto suggestiva la difesa non tocca palla
Al processo neppure ci arrivi
Ho patteggio i perché ti arrendi o ci arrivi totalmente distrutto nell'immagine prima ancora che la difesa abbia potuto dire scusate ecco perché bisogna votare sì
La seconda cosa alta che volevo dirvi c'hanno detto tante volte non è stato però naturalmente nel ventidue alle elezioni politiche ma è stato vero nei dieci anni precedenti
Ma cosa votiamo Affarissimi cittadini votano ma poi non succede niente il nostro voto viene scavalcato attenzione qui è vero esattamente il contrario
Che uno voti sì occhi uno votino un istante dopo accade effettivamente qualcosa
Se votino siesta nello status quo sig. dissi parte davvero la macchina di un grande cambiamento quindi questa è davvero una volta in cui tocca hanno poi e alla nostra matita
Le due cose più basse
Mi perdonerete
Ricordatevi di dare lo dico sorridendo per alleggerire ricordatevi di dare le istruzioni giuste agli amici per votare
Chi vuole votare sì deve fare una croce sul sì
Chi vuole votare no deve cancellare il sì con una croce ma questo mi pare diciamo questo mi sembra tutorial
E da ultimo mi permettete una cosa una diritti nata
La seconda e ultima cosa bassa ma se avete ancora chi non ce l'ha un amico un'amica tentennante indeciso una sui insomma riuscite a trovare gli avete spiegato le cose
Io mi permetto di dire avremo un argomento che di Consiglio l'argomento formidabile
Le insomma scene
Lei fa voi dite immaginati certe facce la televisione di lunedì sera e di martedì mattina se vince il sì
O invece se vince il no voi mi direte quali faccio non ve lo posso assolutamente dire io non ve lo quel me lo chiederebbe mai non ve lo posso dire
Però ognuno di voi ne può immaginare una e immaginare lo scenario versi e lo scenario del no mi fermo prudentemente qui per risollevare il livello professor Nicolò Zanon la prego
Intanto grazie dell'invito una sala splendida la responsabilità anche di parlare di fronte a questa sarà enorme
Insomma sta finendo una delle campagne più incredibili sempre e ne abbiamo davvero sentite di tutti i colori anche se credo che e in questi ultimi giorni ne sentiremo ancora delle belle ieri sera ho letto che votando nuovo
Difendiamo animali e natura lo dice un esponente di Europa verde
E le femministe del Nord dicono che se vincessi
Le donne non saranno più indifese contro la violenza maschile contro il femminicidio c'è un nesso evidente no tra tra le due cose insomma un gioco al rialzo di sciocchezze
Che distrugge la benché minima parvenza di intelligenza umana e anche di cultura politica
In questo contesto paradossale ieri gli esponenti del nodo sono scesi in piazza per la verità erano pochini rispetto anche una piazza dei
E sono scesi in piazza nel nome della difesa della Costituzione
Però va detto loro che in realtà erano lì e per lo più erano lì inconsapevolmente a difendere il potere delle correnti dell'Associazione nazionale magistrati
Vero motore immobile della campagna del no lo avete già ricordato voi prima
Questo è il fallimento politico ideologico e culturale di una parte della sinistra quella che alle poltrone quella che sta in Parlamento e che si è adagi a sulla furiosa campagna di resistenza conservatrice della magistratura associata rispetto a una riforma che come avete già venga ricordato
Intende liberarla la magistratura dalle schiavitù correntizie
Mentre per fortuna fuori dalle stanze del potere questo il punto c'è una larga parte delle forze di sinistra della sinistra riformista che sta con il sì e sulla quale subito dirò
Però siccome tempo di bilanci siamo alla fine della campagna cerchiamo di andare al di là delle sciocchezze di giornata proviamo a capire i veri significati la vera posta in gioco di tutta questa vicenda
Leggiamo appunto le parole fulminanti di un grande intellettuale della migliore sinistra politica e culturale Augusto Barbera in un'intervista uscita oggi scolpiscono un quadro preoccupante lui dice
Non è la sinistra e della sinistra parlamentare a cui si riferisce che ha l'egemonia sulla magistratura ma è la magistratura associata organizzata chiare egemonia culturale sulla sinistra e la manovra
Il rischio allora non è la dittatura della classe operaia come un tempo
Ma della dittatura della magistratura che interpretando le leggi in base alla sua alla propria ideologia in diversi casi si sostituisce al legislatore confinando la politica ha un ruolo marginale rispetto alla giustizia
Sono parole di Augusto Barbera
In questo quadro amiche e amici ragioniamo se vince il no cosa accadrebbe
Cioè se vince l'Associazione nazionale magistrati
Avremmo la consacrazione definitiva pensiamoci della magistratura come soggetto politico partitico fornito di consenso elettorale
L'ordine giudiziario trasformato da istituzione in gruppo di pressione politica dotato oltre tutto poiché composto di magistrati
Di persone dotati di formidabili poteri sulla nostra libertà i nostri beni questo è il vero allarme democratico che dobbiamo lanciare
Perché la vittoria dell'Anm al referendum
Porterebbe con sé il rovesciamento di ogni vera forma di separazione dei poteri altro che separazione delle carriere la separazione dei poteri come portato del costituzionalismo moderno contemporaneo
Di ogni reale equilibrio fra i poteri quelli cui libro sui quali si basano appunto le nostre moderna democrazia io però ho grande fiducia che questo non accadrà e sapete perché
Perché vedo intorno al sì una grande trasversalità di opinioni di famiglie politiche di culture politiche
Che al di là di ogni condizionamento essere pro o contro il governo di centrodestra
Sono disposti a votare tenendo conto della vera posta in gioco
Dare più diritti ai cittadini dare più spazio ai magistrati bravi a prescindere dalle a loro appartenenze correntizie introdurre seriamente anche per i magistrati il principio chi sbaglia paga
E in un referendum come questo
E proprio la trasversalità del consenso a essere essenziale vediamo ora in dettaglio questa trasversalità pochi secondi cioè la cultura liberale
E garantista che vede il traguardo agognato della separazione delle carriere
Cioè come dicevo ampia parte della cultura politica dalla sinistra riformista che ha sempre lottato contro le incrostazioni di potere arrogante e se c'è oggi un potere arrogante in Italia ditemi se non è la magistratura associata che pretende di dire no a ogni riforma che la riguarda
E badate amiche amici c'è il mondo conservatore ci siamo noi
E qual è il nostro pensiero il nostro contributo specifico in questa battaglia trasversale lo avete già ricordato molto bene prima lo ha fatto Arianna Meloni
Noi proprio perché siamo dei conservatori pensiamo che la magistratura sia una colonna dell'ordine politico istituzionale
E la nostra non è perciò una lotta contro i magistrati ma in loro favore per renderli liberi dai condizionamenti ideologici o di fazione per ride
Dignità a tutti quei magistrati serie bravi che lavorano in silenzio e che non si genuflette lo ai vari Corrent toccati
A quelli che promettono loro favori avanzamenti piccole-medie diete di carriera
Noi siamo dalla parte dei giudici e con la separazione delle carriere di vorremo gli avremo nelle aule di giustizia
Più liberi dal respiro inquisitorio dei pubblici ministeri ma in quanto conservatori siamo anche dalla parte dei pubblici ministeri che si occupano di difendere la collettività dai reati
E che si portano sulle spalle il fardello della nostra sicurezza quella sicurezza che è un diritto fondamentale di tutti noi le parole del l'onorevole Rampelli prima sono state
Mirabili
Vogliamo più garanzie nei processi certo ma una volta che il processo sia finito magari con una condanna esigiamo certezza della pena serietà nella sua espiazione
Oggi accade esattamente il contrario Projest incerti con garanzia incerte ma poi quand'anche vi sia condanna scarsa serietà nell'esecuzione della pena
Ebbene separazione delle carriere vorrà dire più specializzazione per esempio una maggiore formazione una migliore formazione proprio per i pubblici ministeri
Quanto alle caratteristiche della loro funzione nelle tecniche investigative nella direzione della polizia giudiziaria nel lavoro in di gruppo di lavoro intenso
Il lavoro del pubblico ministero è completamente diverso da quello del giudice anche per questo ci vuole separazione
Insomma detto in sintesi e concludo
Il nostro apporto di noi conservatori in questo referendum per una magistratura libera dalle fazioni biologiche che Interpreti con lealtà e rigore
La Costituzione le norme sovranazionali che le leggi e che non pretenda di perseguire scopi politici in contraddizione volute consapevole con quel che la sovranità popolare vuole
Tutto questo ai
Gioco il ventidue e il ventitré marzo
Secondo me non è poco direi anzi è tantissimo per noi i nostri figli è il futuro della nostra nazione grazie
Ha ora la parola l'avvocato Cesare Placanica
Avvocato ma cosa accadrebbe se un cittadino entrando in un'aula di giustizia
L'imputato anche semplicemente da osservatore
Sapesse che la mattina il Pubblico Ministero fa una domanda che il magistrato può accogliere o respingere magari il pomeriggio in altra sede e al primo che dalle valutazioni al secondo la prego
Intanto prezzi ma cosa una palla che ha bellissima facce pulitissimi appassionate
Non posso non ringraziare mi fa la domanda l'avvocato penalista per aver coinvolto gli avvocati penalisti in quest'iniziativa ringrazio veramente gli organizzatori lasciatemi citare so Chiara Colosimo
Che conosco da da tanto tempo veramente ragazzi
Cittadino non è tranquillo che i penalisti lo sappiamo più di tutti perché vedete
L'associazione dell'Unione delle camere penali
La battaglia per la separazione dei carrelli potrei dire che è veramente la madre di tutte le battaglie per l'affermazione di una giustizia giusta
I penalisti peraltro non potrebbero mai sostenere una battaglia che potesse in qualche modo mettere a repentaglio l'indipendenza del giudice perché ditemi che senso avrebbe andare in un'aula
A discutere un processo sapendo che poi il giudice telefonare al potente di turno per capire come deve decidere si direbbe totalmente la
Nel senso che spesso della funzione dell'avvocato penalista e quelli che ci vedono compattamente schierati evidentemente ci considerano un gruppo forse ancora peggio un manipolo direi di dieci mila idioti perché devi pensare che siamo dieci mila e gli ottimi avvocati penalista schierati così
Sulla strumentalizzazione politica guardate è stata come dire scusi ha scolpito il passaggio la Presidente del Consiglio e L'Unità citazione che posso fare non è una riforma di destra non è una riforma di sinistra
E una riforma di puro buonsenso
Riguarda la vita della persone la loro libertà i loro diritti più di questo non ci sarebbe l'un l'altro raggiunge
Vi potrei come dire fare tanti esempi concreti di persone appunto dotate di questo buon senso schierate
Tutto diciamo le tra tutte le forze politiche Barbera ha citato il presidente del mio comitato Cassese Mieli salti
Non avranno il fatto di studi di giurisprudenza che hanno fatto gli artisti del nuovo quando si sono incontrati ieri
A piazza del Popolo
Però voglio dire hanno sicuramente la dote del buonsenso e hanno sicuramente lo all'autentico di non prendere in considerazione la mistificazione però voglio darvi un esempio di un testimonial forse il meno famoso che mi è rimasto impresso
In questo girare per l'Italia a tempo fa io ho preso parte a un convegno in una bellissima cittadina del sud Sapri organizzata da un importante dirigente sindacale che qui Ottavio De Luca è tra vi relatori oltre a un magistrato di una corrente di sinistra c'era un avvocato penalista che ai iniziate ci ha lasciato un po'sconcertati perché ha cominciato a dire che lui già liceo era iscritto alla FGCI giovani comunisti
Che poi appena raggiunta l'età non vorrei dire della ragione diciamo della maturità era passato al pc
Che poi ed era passato a Democrazia proletaria forza democrazia a Rifondazione Comunista insomma a certo punto ottenuto quasi che dicesse che era andato a combattere con i Khmer rossi in Cambogia fatto
Tanto per capirci
Tant'è vero che lo stavo per interrompere tipico dell'avvocato penalista sua difesa dico guarda che per confessare aspetta riparate a San Pietro o quanto meno davanti al dottor Di Pietro voglio dire
Non c'è fretta non c'è fretta di confessare tutti questi dettati però ha detto una cosa serissima ha detto io non perdono alla mia sinistra due cose
La prima dopo che parliamo da anni e anni e anni la prima presidente del Consiglio di destra è stata espressione della destra
E questo è un dato innegabile nel secondo
Il secondo
Il secondo passaggio è imperdonabile l'atteggiamento su questa riforma della giustizia completamente che non tiene in considerazione il buonsenso che non tiene in considerazione nulla e buttiamo ammalare una mostra battaglia di riformismo e di garanzia
Allora evito di ripetere quello che ormai sapete anche perché vi confesso che io oggi non sono qui anche se sono un tecnico per spiegare ma sono qui per motivare mi sento il dovere di motivare
Di fare io una domanda secondo chi voi che mi ascoltate quale può essere perché si parla di un processo non efficiente un processo non efficace questa riforma non c'entra niente ma qual è la prima dote di un processo
Ve lo dico io la prima dote del processo di non sbagliare
Di non
Condannare soprattutto a non condannare un innocente di non assolvere un colpevole quella quota del processo e questa riforma
Non fa altro che seguire un filo conduttore che c'è da sempre cioè introdurre tutta una serie di protocolli di cautele di meccanismi processuali
Che evitano il pericolo che nel processo si affermi la tesi di una sola parte
Perché più protocolli di questo tipo ci sono più si evita di assolvere un colpevole più sierica soprattutto di condannare un innocente
Pensate che a metà degli anni Settanta si facevano le perquisizioni senza e si interrogava l'imputato senza che fosse assistito da un difensore
E si diceva ma scusa ma perché tu non ti fidi di interrogate modi voce che ci siamo avvocato
Fino al mille novecentottantanove il Pubblico ministero autonomamente metteva le manette ai polsi dei cittadini faceva da solo il mandato di cattura fino al mille novecentonovantanove quando tutte le forze politiche hanno cambiato la Costituzione altra baggianata che la Costituzione non si può cambiare nel novantanove in materia di giustizia è stata cambiata da tutte le forze politiche introducendo il principio del libero processo del giusto processo
E si è detto che non si poteva condannare un cittadino sulla scorta di dichiarazioni di pentiti se il cittadino non poteva interrogarlo il pentito magari sbucciato darlo per fare capire che stava dicendo una serie di fesserie
Bene
Queste riforme hanno trovato un unico grande oppositore nella storia di questo Paese tutto una serie di procuratori d'assalto questa è la sola verità pur del la storia del Paese
Che la tesi era sempre la stessa
Ma come non ti fidi di me che sono il primo difensore dell'indagato e se pretendi queste riforme e con la parola d'ordine mi stai delegittimando noi combattiamo con questo spettro della accusa di delegittimazione però se ci fossero state queste riforme che abbiamo ora e forse questa non ci sarebbe stato un caso Zanchetta o trentadue anni di carcere per un interrogatorio fatto male durante la fase delle indagini non ci sarebbe stato probabilmente un caso Tortora perché i pentiti potevano essere interrogati subito dei difensori di Tortora perché non l'avrebbe arrestato il Pubblico ministero ma sarebbe stato deciso il suo arresto da un giudice
Terzo imparziale ma vi sembra normale sentire ancora che il Pubblico ministero una parte imparziale cioè un ossimoro totale a singole come dire
Un ghiaccio infuocato quindi diciamo che la storia da questo punto di vista annuncia il insegnato nulla vi dico una cosa però con questa riforma non si tagliano le unghie ai pubblici statiche fanno indagini perché
I giudici dovranno continuare a fare il loro lavoro ci saranno altri giudici che li controlleranno non è che li dovrà controllare il potere politico o li dovrà controllare il Governo il Parlamento saranno altri giudici
Certo sono giudice meno famosi io scommetto che non OSCE non non è conosciuta e neanche uno perché non girano nella tv
Non sono neanche mai riuscita a diventare presidente dall'Nm sapete chi sono sono gli organi giudicanti sono i tribunali sono le Corti d'Appello sono quelli che non hanno l'esposizione mediatica dei procuratori della Repubblica
Eppure sono loro che danno senso al funzionamento dalla giustizia ed è il loro il loro ruolo che viene valorizzato da questa funzione
Chiudo
Chiudo con una considerazione che non è tecnica e mi permetto di rivolgermi ai politici presenti guardate che con questa referendum costituzionale successo una cosa molto particolare
Un oligarchia di magistrati non tutta la magistratura non c'entra niente tutta la magistratura il gruppo dominante sono cento centocinquanta persone
Quelli che comandano in quel contesto hanno gettato la maschera e si sono dichiarati nella loro soggettività politica
Cioè hanno
Come dire
Voi
Sapete
Non è una novità cosa diceva Vassalli nell'ottantasette intervistato da un giornale testuale la magistratura un potere onor Vassalli capo partigiano socialista
Professore di diritto penale
Presidente della corte costituzionale la magistratura un potere enorme lo ha sul potere legislativo e il più grande gruppo di pressione che abbiamo conosciuto
Nelle questioni di giustizia in quarant'anni non c'è stata una sola legge in materia di giustizia che non si è stata ispirata e voluta dalla magistratura
La quale diventata sempre più un corpo veramente corporativo passanti mille novecentottantasette
Bene oggi per la prima volta diranno
E lo diranno perché quelli che hanno messo quei manifesti volete il giudice finisce il giudice neanche il PM finisce sotto l'esecutivo
Perché questo è stato scritto quindi veramente tagika troppo politici e rivendicherà hanno di avere avuto un'investitura popolare
E quindi non è che ci sarà una ritrosia ad applicare le leggi del parlamento ci sarà la pretesa di dettare l'agenda politica allora
Allora mi permetto un appello finale domenica e lunedì non state a casa
Soprattutto non state fare a casa i vostri amici spiegate di che la giustizia non riguarda i delinquenti ma riguarda i cittadini perbene i loro principi i loro valori
Piegate che quando questi principi vengono feriti riferiscono tutti noi noi che siamo un'unica comunità di uomini perciò non chiedete perché insomma la campana essa suona per voi grazie
Sta ora per prendere la parola Antonio Di Pietro che invito ad avvicinarsi
Al quale
Vorrei
Porre una piccola questione gli i romani antichi che la venivano lunga diceva la moglie di Cesare non deve solo essere onesta deve anche sembrarlo
Ma come fanno questi magistrati che tutte le sere sono in tv non tanto per il no ma contro il Governo come se fossero una controparte politica
Come se fossero dei rappresentanti dell'opposizione si pongono il problema quale che sia il risultato lunedì sera
Di come saranno percepiti dai cittadini cioè qualcuno tornerà a considerarli imparziali se lo pongono secondo me questo problema la prego
Grazie grazie dell'invito innanzitutto
Perché sono qui
Bisogna porsi questo problema perché se le più perfette
Certamente
Certamente salotti per spiegare perché votò sì
Per che però sono qui
Anche per un'altra ragione
Spiegare perché voto sì basterebbe dire ma perché dovrei dare uno
Perché un componente del Consiglio dei ministri
Del secondo governo Prodi nel cui programma c'era la separazione delle carriere tanto vedevo tant'è vero che l'abbiamo pure votato la prima volta la Camera dei deputati
Adesso siccome ho presentato alla destra no non ti voglio ragione
In realtà
Venne votare sì e perché quel che stavamo facendo noi se qualche procuratore gli fosse girata per la testa di mettere sotto indagine Mastella la moglie capo del governo è caduta legislatura e siamo rimasti a metà
Senta la verità
Che io voglio dire adesso siccome la palla l'olio dicono va be tempo dalla strada vecchia storia no che il marito arrabbiati perché la moglie mentre Gore si suicide di così si Giglio
Va bene
Quindi il perché voto si è molto semplice voto sì perché stava da politico quale ero votano sin quando stava nel programma nostro farlo
Da cittadino perché voto sì
Perché a me non mi interessa il contesto di contesto passava resta il testo il giorno dopo vale quel che c'è scritto
Pare che anche certi e allora
C'è scritto c'era scritto ieri ai tempi di Mani pulite
C'è scritto guarda al mio generale che prima erano intorno ad un sottufficiale del la Guardia di Finanza e quindi adesso è diventato generale
Voto sì perché
C'è scritto oggi c'era scritto durante l'inchiesta Mani pulite ci sarà scritto domani pari pari
L'autorità giudiziaria e la magistratura è sottoposto solo alla legge cioè vuol dire che sopra di lei non ci altri che la legge però la legge c'è non bisogna poi creargli inventarla per adattarla i tuoi compiti
Voto sì perché è molto semplice
Perché l'autonomia e l'indipendenza resta a checché se ne dica voto sì perché l'obbligatorietà dell'azione penale resta voto sicché perché checché se ne dica l'autorità giudiziarie continuerà ad essere direttamente
Sotto la l'autorità giudiziaria l'autorità diciamo così della Polizia giudiziaria foto sì perché c'è anche l'obbligo dell'azione del di di indagare a favore dell'indagato dell'imputata voto sì perché c'è l'obbligo d'azione penale i ladri di polli ladri di Stato
Per i magistrati che fa il suo dovere lo poteva fare ieri oggi e domani quindi
Sta storia sto telefilm che sarebbe da preservativi
Posto quindi gli ho spiegato perché voto sì
Voglio spiegare perché sono qualcun
Sono qua
Mo'sentirai felici sono acqua
Per rispondere all'un invito della Presidente Colosimo perché tutti gli avete battuto le mani ma non sapete perché
Ve lo spiego io
Nola davvero eolica brillante pubblico sta cassetta che era presidente e ti ringrazio perché lo stai facendo ne sta pagando le conseguenze
Perché finora per trent'anni è stata scritta una storia inesistente
Ed è una storia e comincia con questo colore
Resta il vero
Perché è passata l'idea che primati meglio cosa deve essere successa e poi cercare prove ad approvare Badia penso
Ed è nata la trattativa Stato-mafia che poi finito nel nulla macchia chi ne ha pagato le conseguenze diceva mio serene gara generale Mori fa eletto dovere pagarne le conseguenze
Sa quando me l'ha detto mia sorella quando dopo la morte di Borsellino io impaurito salutato da lei
Sono andato ad Aleppo perché ho paura
E mia sorella come mia pista entrare terza elementare quindi elementare scuse la come mai visto entrare gli ho detto da linee paura ma presenta tracce ma adesso guarda la porta patente fai il tuo dovere pagano le conseguenze
Questa
è la ragione per cui bisogna riscrivere questa storia
Perché per trent'anni abbiamo constatato appresso saranno state le trame nere
Saranno stati nelle trattative eccetera eccetera maschi e mi spiega di chi fa un po'di polizia giudiziaria generale scali battono ricordo quante rimane elevato neri brigadiere tu
Ecco come facevamo noi se non ce lo dice la chiacchiera preso diradati Solda saperlo chi sarà lo diceva
Quindi il fatto che tu quando fai un patteggiamento non tratti contratti quando fa il patteggiamento però trattativa è un reato ma è un dovere per cercare di dove stanno i fatti
Ecco perché io dico è tempo di riscrivere la pace soli perché io sono qui sole qui dovrebbero allora una Presidente che sta cercando finalmente di dare seguito a un fatto
A un fatto è avvenuto nel mille novecentonovantacinque è che è stato certificato nel mille novecentonovantasei perché voi non lo sapete ma la versione dei fatti diversamente da come è stato raccontato falsamente finora
La versione dei fatti lavora conta dal Copasir nel mille novecentonovantacinque mille novecentonovantasei
C'era sapete che cos'è come si è concluso quella vera c'è sole relazionata da vedere su internet sapendo come si è concluso con la relazione
Effettivamente la versione che dice Di Pietro su come vengono fermati i magistrati
Cioè o con una bomba o con un altro magistrato questa era la sintesi fra stringi stringi
Questa è la sintesi scritto perché non c'è politico che attenga un magistrale vuol fare il suo dovere ora fermo magistrati Kobe tendono sotto inchiesta oppure d'altra parte lo fanno saltare per aria solo il problema
Allora nel novantasei novantacinque poi nel novantasei c'è una relazione del Copasir il Copasir e Comitato per i servizi di sicurezza
Che dice forse la versione che racconta e Di Pietro andrebbe approfonditi ci riserviamo di farlo la prossima legislatura ecco io sono qui perché finalmente arrivata la legislatura in questa fase
Dal novantacinque dal novantasei
Lo so
Sto andando fuori tema ma un messaggio voglio vanta artista fuori di qua è tempo di riscrivere questa storia che ha falsamente hanno scritto i professionisti dell'antimafia falsamente
Oliva che si affaccia il professionismo dall'Antimafia ha creato danni anche adesso
Perché è una cosa parlanti ma abbia parties stai cercando di di far capire ai cittadini e la necessità giochi anche alla giustizia è un'altra cosa è creare una propria indagine pare a Spadolini ci ha rimesso la pelle
Ecco perché sono qui
Solo perché tempo di riscrivere la storia
E quindi lasciamo che almeno questa legislatura possa fare una relazione completa su questa storia augurandoci ormai troppo tardi certa che troppo tardi prescrive l'inganno sul piano giudiziario ma almeno sul piano storico che si scriva una buona volta che cosa è successo all'epoca
All'epoca è successo che chi voleva fare il suo dovere per cercare di capire perché nel nostro Paese questo malanno rapporto tra mafia appalti e politica
Perché era cadute Keener irresponsabili ancora oggi stiamo cercando di definire di raccordare non riusciremo sul piano giudiziario perché è passato troppo tempo ed è passato troppo tempo soprattutto perché ha perso tempo a cercarlo altrove
Oggi almeno sul piano storico che questo sia riscritta e quindi ho accettato di stare qui foglie di venire qui da cittadino da cittadino da cittadino ha accettato di venire qui magra presso di formaggi fatti
Ed ha perso ogni forma di fatto spiegato perché voto sì che molto semplici perché se c'è un giudice terzo appunto quanto sempre mia sorella glielo ha spiegato ma ha chiesto che cosa e gli ho detto ma terzo
All'epoca delle tette Sama perché c'è un primo un secondo padre eh sì però il primo e il terzo sono parenti fra loro Bava essi
Sì no no no non lo sta bene allora se lo sta benone però nemmeno poi votiamo votiamo sì e cambiamo la vestale regola
Una regola che non ha senso ne gode secolo fa l'arbitro fa parte la famiglia gli arbitri sono fatti l'accusatore fa parte della famiglia accusatori se uno fa il difensore fa parte la famiglia Giorgio ne parla così così semplice
Che l'hanno di originate rigirati già per non affrontare il problema
Io ho spiegato perché se usi però con diamanti
Cominciamo a a ragionare su un'altra vicenda
E necessario accertare questa legislatura forse riusciamo ad almeno avere nero su bianco
Quantomeno che cosa successe in quegli anni perché da quel che è successo in quegli anni è derivato tutti perché è venuto dopo
Grazie davvero ad Antonio Di Pietro colgo l'occasione mi permetto chiederà alla sala di rivolgere un grande applauso al generale Mario Mori che in prima fila
Ho solo aggiungere settantun giorni topo gli avesse passato lo Stretto di Messina si sarebbe chiamata mafia appalti la grande inchiesta del ROS dei carabinieri che era così cara a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e allora non sarebbero stati solo alcuni partiti e alcune in prese ma ci sarebbero stati anche altri partiti e le cooperative rosse e alcune impresa e la marcia
Presidente Chiara Colosimo
Atto
Capirete che è un po'più complicato intervenire adesso
Ma lo faccio perché credo di doverlo fare come mi è stato in più occasioni insegnato
In punta di piedi ma con rigore quel rigore che si vede
Quando si siede in un'istituzione quel rigore che si deve quando si farà un'indagine quel rigore che avete sentito a differenza di altre sale in tutti gli interventi che qui si sono susseguiti
Ma essere rigorosi e
Non vuol dire non essere determinati
Essere rigorosi vuol dire chiamare le cose con il proprio nome e non spaventarsi di chiamare le cose con il proprio nome
E allora
Se questa fosse una riforma contro la magistratura io non sarei qui
E il motivo potrei spiegarvelo in tanti modi ma lo avete appena sentito
Lo avete appena sentito perché io
Non posso che avere l'estremo rispetto per persone che nella loro vita hanno servito le istituzioni hanno fatto i procuratori della Repubblica e dopo tanti anni nonostante magari nemmeno gli convenga continuano con ferocia a dire la verità
Ecco io a quelle persone debbo la verità su questa riforma le stragi ovviamente avvocato Trizzino
Ora
Vado veste vado velocissima perché è giusto che il sottosegretario Mantovano ci faccia una delle sue lectio magistralis su questo argomento però capiamoci Arianna prendo ha ringraziato il fatto gli auguri a tutti i papà io faccio lo stesso soprattutto a papà di mio figlio se me lo permettete ma
Quasi venti anni fa antimafia è un altro anniversario è l'anniversario di Don Peppe Diana
Che trentadue anni fa fu ammazzato nel sagrato della sua chiesa Casal di Principe per averlo osato
Fare un volantino in cui di fatto dichiarava guerra alla camorra
Ma quello che mi interessa oggi fateglielo l'applauso perché il filone
Ma quello che mi interessa oggi non è solo e soltanto quell'anniversario quanto lo slogan che era su quel prato Antinoo che calza a pennello
Su questa giornata calza a pennello sulla vita di tanti di noi in questa sala ma soprattutto che calza a pennello per descrivere questa riforma e quello slogan era era amore del mio popolo
è incredibile eppure esattamente così noi facciamo questa riforma per amore del nostro popolo perché la terzietà del giudice è una garanzia
E perché semplicemente non importa quante persone cambiano da cambiano ruolo quello che importa e che ordinare una perquisizione non è lo stesso che scrivere una sentenza
Quello che ed è il primo pilastro di questa riforma niente di più facile niente di più banale se o meglio di buonsenso come ha detto giustamente il premier
Il secondo punto e che emerge proprio da quello che vi sto dicendo alla chiarezza dei ruoli la chiarezza dei ruoli senza condizionamenti quindi si una chiarezza dei ruoli che non prevede e non prevederà
Il condizionamento della politica
E ovviamente non prevederà il condizionamento delle correnti della magistratura perché il sorteggio non lo permetterà
Il terzo punto è l'Alta Corte chissà che cosa strana sarà questa alta corte non è niente di più che un principio di decontaminazione funzionale dicono i miei amici magistrati cioè la possibilità di sapere che che si occupa della tua promozione o del tuo spostamento da una Procura all'altra non si occuperà anche del tuo provvedimento disciplinare
Banale ripeto banale ogni buon senza
Ora tutti questi principi che vi abbiamo raccontato sono altre intanto banalmente quelli che si basano su un principio costituzionale pensate un po'e cioè che la garanzia de e l'equilibrio dei ruoli non sia una concezione non sia la normalità
Visto che siamo a casa mia visto che in questi anni di ho visto poco perché ho dovuto fare altro e l'ho fatto con tutte le energie che avevo
Mi permetterete di mettere al bando i tecnicismi e i mettere anche al bando alcune rivalse personali perché per me sarebbe troppo facile dirvi che dovete votare sì perché dall'ATO Del Noce quel Roberto Scarpinato della trattativa Stato-mafia Traco falsi le ha capite nulla nemmeno dire perché nell'anno servita su un piatto d'argento
Ma c'è anche questo
Sì anche questo e anche se per me non è sufficiente
è uno dei termini
Ma
Prima il presidente Rocca riguardava un episodio che ho ricordato anch'io quella a assurda storia in cui quando nel mille novecentonovantuno il governo di allora decide di istituire la Superprocura l'Associazione nazionale magistrati
Indice lo sciopero
Contro l'istituzione della Superprocura
Storia non marinerie storia bene le motivazioni e il logo le conoscete ve l'ha detto il presidente
Però Casolo anche peggiori di quello che avete sentito e sono ancora peggiori le parole che sono state rivolte a Giovanni Falcone in quel dibattito parlamentare
Per cui oggi sono qui per per un di fatto auspicare che il giorno dopo questo referendum tutti coloro i quali erano a favore del no diventino a favore del sì proprio come sono diventati tutti amici di Giovanni Falcone
E non erano non lo erano
Ma sono qui anche perché vi devo dire che in questo percorso difficile complicato domani c'è un altro anniversario che vi racconto che nessuno conosce
E che tocca le coscienze di ognuno di noi
E questo anniversario è l'anniversario della morte di una bambina
Di poco più di due anni appare abitanti in provincia di lecco sottosegretario mantovano
Che viene
Ammazzata
In un modo che è anche complicato da raccontare
Lei si chiama Angiari capir Toli
Sua mamma era probabilmente una tossicodipendente o comunque una donna che aveva delle importanti difficoltà
E viene uccisa da capoclan
Di quella zona verrà screzi varie peccato che quando le sparano ha in braccio quella bambina
E quella bambina rimane
Perché colpita di striscio agonizzante
Ore e ore sul corpo freddo della madre fino a quando il boss non ordina di tornare a finirla e loro la finiscono sbattendo le la testa contro un muretto
Questa storia poco conosciuta che ho avuto modo di incontrare il mio percorso ci racconta cosa è la giustizia perché poi
Nonostante nove anni di silenzio di ricerche e così via la giustizia arrivata ha trovato il killer ha dato almeno formalmente una serenità a quella famiglia
Mai per quella giustizia lì che io ho deciso di essere in campo per questa riforma è per quei magistrati che si sono sentiti coinvolti
Come i procuratori come dicevo di sì per quell'avvocato che ha accompagnato questa famiglia in tutti questi anni che io sono qui perché dalle mie parti a casa nostra non c'è di enti
Ma niente di più sacra della giustizia se non ci sta sopra di noi
E allora
E allora
E ciò
Che si deve capire capirà
Non si fa paura
Quello che ci a spetta perché noi siamo abituati a rispondere delle nostre azioni siamo abituati a fare quello in cui crediamo e se oggi siamo qui e se in questi anni dottor Di Pietro ho deciso di aprire uno squarcio su cinquantasette giorni che dividono la strage di Capaci dalla strage di via D'Amelio
E perché alcuni magistrati sono stati lasciati soli e a quei magistrati per primi io dedico il mio impegno tutti i giorni il vostro vuoto perché noi vogliamo magistrati liberi
Il limite il no e scrivono quello in cui credo no
Solo per questo ho ritenuto così importante questo appuntamento solo per questo vi ringrazio e vi dico che sicuramente noi fino alla fine faremo quello che dobbiamo fare
Grazie presidente Colosimo è ora conclude i nostri lavori il sottosegretario Alfredo Mantovano
La campagna referendaria e sette impegnativa
Prendiamoci un po'di respiro e facciamo una gittata purtroppo solo virtuale a Cracovia una delle più belle città d'Europa
Visitiamo il castello di qua guerra
Che domina la città
Ed entriamo nella sala di rappresentanza nella quale il re amministrava la giustizia quando questo accadeva Montes qui doveva
Ancora nascere quindi non c'era
La separazione dei parchi dei poteri in questo caso sul soffitto di questa sala ci sono circa trenta bassorilievi con dei volti di uomini e di donne
Ma sopra il trono
Nel quale sedeva il giudice che amministra la giustizia ce n'è uno
Che rappresenta o il volto di una donna
Con una benda sulla bocca allora la storia queste siamo più o meno a metà del sedicesimo secolo il resta concludendo una lunga udienza nell'ultima causa del ruolo vede la presenza di una donna anziana che inizia a parlare a a a la quale parla non finisce più fino a quando il giudice il il re giudice ma basta
Siamo arrivati a a sera non ce la faccio più mandata la via chiuso
Sapere alzarsi e sente una voce sopravvisse
Iudex Iudica Houston
Allora capisce
Far richiamare l'anziana donna che si stava allontanando e dal giudice così come era stato ammonito a fare
Giudica giustamente ascoltando quella donna sino alla fine
Diciamo che non l'ha presa bene il volto raffigurato non aveva la benda e nulla fa mettere perché non accadesse più che qualcuno osasse chiamarlo al suo dovere storia vera leggenda
Imposta il senso
La giustizia ce così connaturata che quand'anche avendo nelle responsabilità
Noi la negassimo sarebbero le pietre a richiamarci aprendo abbiamo fame e sette di
Che soffriamo intimamente
Se questa fame questa sete non sono soddisfatti
La riforma della giustizia e richiesta a gran voce da decenni dei cittadini e da decenni lo dico con dolore
Essendo un magistrato che la fiducia nella magistratura come ricordava prima Fabio Rampelli si è progressivamente affievolita e questo fa male all'autorevolezza di tutta la nazione
E da decenni che il servizio reso nelle aule giudiziarie e sempre più insoddisfacente con tempi lunghi di risposta e col moltiplicarsi di negligenze di sciatteria e intollerabile
E da decenni che l'Italia vola in vari settori ma viene frenata da un sistema giudiziario inadeguato non al passo con i tempi
E da decenni che la percezione di imparzialità
Colpisce il tutto tutti
Al punto che immagino sia stata anche esperienza dell'avvocato Placanica una volta si andava all'avvocato dicendo ma questo giudice che mi giudicherà bravo o no e a dover adesso invece all'avvocato viene chiesto ma questo giudice di quale consente
E soprattutto e della stessa corrente del pubblico ministero il c'è una mortificazione per il giudice per l'avvocato
Negli ultimi quarant'anni in tanti hanno provato a riformare la giustizia dello ricordava prima Antonio Di Pietro ma sono prevalse l'interdizione di chi voleva bloccarla
E il killer e il timore di chi inizialmente avrebbe voluto ma poi si è fermato
Noi oggi abbiamo l'occasione storica
Di dimostrare che le interdizioni non valgono più e che c'è il coraggio di arrivare fino in fondo e in questa campagna referendaria
Lei interdizione si sono manifestate l'abbiamo visto con polemiche accese con argomenti fuorviante allora lascio da parte le polemiche perché sulla scheda del referendum
Cioè la modifica in alcune parti della Costituzione non ci sono le dichiarazioni infelici dell'uno o dell'altro c'è quello e su quello dobbiamo richiamare l'attenzione di Chieri vicino hanno
Passo velocissimamente rassegna gli argomenti più suggestivi contraria alla riforma
E contro la magistratura scusa dell'articolo centoquattro andiamo proprio su quello che nella scheda elettorale
Vuota ancora adesso con la riforma su due parole chiave autonomia e indipendenza ma a differenza di quanto è accaduto finora
Da un valore complessivo a trecentosessanta gradi a questi due termini autonomia e indipendenza non solo dai poteri Esterne ma anche dal correntismo interno che blocca l'avanzamento in carriera dei più meritevoli e fa avanzare spesso mischiati e i negligenti
E ma la riforma punta fare ottenere decisioni favorevoli al Governo
Io voglio deve sapere in quale articolo comma espressione parola virgola della riforma c'è qualcosa del genere
So soltanto che se il richiamo rimane fisso all'autonomia e all'indipendenza cambierà qualcosa sul fronte della dirigenza e dalla capacità di lavorare perché guardate io sono come si dice a Roma ho una certa per cui mi è capitato di fare tutte le scadenze giudiziarie da pretore quando esisteva ancora il pretore fino alla Corte di Cassazione
E mi sono trovato anche per un non breve periodo della mia vita a fare il giudice in Corte d'Appello in una sezione che si occupava di indennizzi per ingiusta detenzione
Dopo un anno sono stato lì sei anni ma dopo un anno ho detto alla presidente della mia sezione scusa caricarmi di tutto il resto ma questo non c'ho più lo stomaco per andare avanti perché
Perché il livello di negligenza ricordo solo un caso fra i tanti
Un giovane viene arrestato perché ritenuto responsabile di una rapina in un supermercato sulla base di una certa somiglianza della maglietta che indossava al momento dell'arresto rispetto a quella dei fotogrammi del supermercato
Dopo appena un mese lui già da un mese era in carcere viene arrestato un altro un rapinatore seriale i quali dice guardate visto che ne avete contestato quaranta rapine
Ne confesso io la quarantunesima ed è quella per cui quel signore vista in carcere ingiustamente
E sapete perché ve lo dico non perché mi sta simpatico non lo conosco ma perché la maglietta che costituirvi costituirebbe la prova decisiva eccola e questa vedete
Sapete quando è stato rimesso in libertà a quel giovane dieci mesi dopo
E questa mattina
Il presidente del comitato per il no a questa descrizione mi ha detto ne va be'ma c'è l'indennizzo per ingiusta detenzione
Devo commentare
Gli ho fatto presente che duecentocinquanta se uno al giorno perché questo la misura dell'indennizzo riceve bene aumentiamo la
Devo commentare
Si dice ancora
E ma questa riforma realizza la subordinazione della magistratura alla politica allora scusate facciamo i conti perché credo che è vero che c'è la giurisprudenza creativa ma la giurisprudenza creativa non è arrivata finora a intaccare le regole aritmetiche tutto è possibile ma quando ci dicono che la politica dominerà la magistratura attraverso l'Alta Corte oggi nella sezione disciplinare
Del CSM ci sono nove componenti sei eletti dalla corrente dalle correnti quindi dalla politica interne alla magistratura e tre eletti in blocco dal Parlamento senza possibilità di attingere a panieri Vivanti
Domani la Corning la componente eletta dal Parlamento non sarà di un terzo Santa di un quinto dalle parti dell'Anm un quinto fa meno o fa più di un terzo e potrei continuare con esempi di questo tipo ma
Vorrei far cenno soltanto all'ultimo argomento che quello su cui in questo clima apocalittico in cui la quello nell'Iran è una cosa passeggera rispetto alla riforma della giustizia ci si sta concentrando in modo particolare
Viene distrutta la Costituzione ora io credo che un argomento del genere sia irrispettoso per la costruzione perché dico questo perché la costituzione non è un oggetto da museo
A me piacciono molto i libri antiquario
Però non ritengo sul tavolo il libro antiquario fa parte di una teca un cui uno dice loro guarda in circa spiaccia qualche secolo di vita ogni tanto lo tira fuori da bibliofilo coi guanti
Ma il libro che vi serve ogni giorno c'era sul tavolo
La Costituzione è un documento vivo
E i padri costituenti avevano tale consapevolezza di questo che hanno chiuso questo documento con una
Con l'articolo centotrentotto che prevede le modalità per modificare la Costituzione il che significa dire
Se abbiamo la prospettiva di consegnare alle generazioni future un testo che sia ancora valido nei principi fondamentali dobbiamo dare la possibilità di adeguare questo testo ai cambiamenti sociali economici della vita quotidiana ed è quello che stiamo facendo con questa riforma
è infine l'ultimo argomento quello che ha mobilitato una parte dei sostenitori perno il più strong questa riforma non s'ha da fare come disse del Brasile
A don Abbondio
Perché dobbiamo mandare a casa la Meloni
Allora
A quei sostenitori del no che sono spinti da questa motivazione pose magari sono favorevoli alla riforma in sé le abbiamo ascoltato in questi giorni
Ripeto quello che Giorgia Meloni ha detto proprio fin dall'inizio
Questo governo non vi piace come interesserebbe in casa Cupiello asse uno anno e non manca molto un anno andata alle urne notate qualsiasi altra possibilità che rientra in viola offertagli ci mandate a casa
Se avete la maggioranza se
Ma se votate contro questa riforma condividendola intimamente
Per mandare a casa la Meloni il ventitré a sera si dovesse vincere nodo di parte fregati due volte la prima perché il governo resta in carica
La seconda perché non avrebbe la riforma a cui intimamente e in passato è squisitamente avete aderito
Quindi abbiamo e chiudo l'occasione storica per dimostrare che le interdizioni non valgono più
Ma anche per dimostrare che c'è finalmente il coraggio per arrivare fino in fondo
E c'è una differenza rispetto alla storia da cui sono partito del re polacco
Oggi nessun potente ci mette il barman
Nessuno ha potuto mettere il bavaglio ai tanti magistrati in servizio
Imposizione autorevoli presidente di sezione di Cassazione procuratore della Repubblica che con coraggio finora non sostenuto il sì alla riforma vincendo l'ostracismo vincendo la marginalizzazione
Vincendo le scomuniche dei colleghi io li ringrazio perché con il loro appoggio hanno mostrato nel modo più evidente che la riforma non è conto metteremo giù
Nessuno ha potuto mettere in il bavaglio
Sui tanti esponenti della sinistra italiana che con altrettanto coraggio hanno preferito rimanere fedeli alle proprie convinzioni piuttosto che cedere alle strumentalizzazioni da Marco Minniti a Giovanni Pellegrino da Cesare Salvi accederà Stefano Ceccanti da Giuliano Pisapia a Pina Picerno e tanti altri ancora
Nessuno di loro immagino abbia mai votato per Fratelli d'Italia
Ma li ringrazia perché col loro consenso hanno mostrato nel modo più evidente che la riforma non è di destra o di sinistra e per l'Italia
E che la coerenza e un pilastro di dignità della persona soprattutto quando la un ruolo politico
C'è chi in queste settimane ha prospettato rese dei conti dopo il voto
Spero francamente che non si realizza
Ma temo che qualunque sia il risultato lunedì nel pomeriggio
Qualcosa accadrà a sinistra
Perché queste sono battaglie che appartengono anche come è stato ricordato alla tradizione della sinistra italiana
E chi calpesta la propria storia prima o poi dai suoi stessi viene chiamato a pagare il conto
Iudex Iudica giuste dice il volto di donna re che nega giustizia alla povera anziana
Italia Iudica ius potremmo dirci noi in questi giorni e ripeterlo fino a lunedì costi alla riforma perché anche la persona più fragile
Anche quella meno tutelata
Anche quella che non ha agganci poco protezioni impazziti qua in correnti
Posta trovare giustizia perché questo e il dovere di una grande nazione e questo con l'aiuto di Dio stiamo facendo e fare
Un ringraziamento ancora tutti a tutti gli ospiti che vi do tranquillamente a congedarsi senza che li ricito tutti un auspicio un impegno quarantotto ore al silenzio elettorale
Che l'entusiasmo le informazioni che avete raccolto in questo pomeriggio possano funzionare da argine al grigiore che c'è sul fronte del no quindi grazie e buon lavoro per le prossime quarantotto ore di campagna elettorale ci vediamo il ventitré marzo dopo il voto

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