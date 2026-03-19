Introduce l’evento Arianna Meloni (capo segreteria politica e responsabile adesioni).



Tra i relatori il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente del Comitato Sì Riforma, Nicolò Zanon, l’ex presidente della Camera penale di Roma, Cesare Placanica, la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo e l’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro.



Previsti i saluti del governatore del Lazio, Francesco Rocca, del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e del presidente FdI Lazio, Paolo Trancassini.



Registrazione video della manifestazione "Manifestazione …

conclusiva della campagna referendaria "Roma per il sì"", registrato a Roma giovedì 19 marzo 2026 alle 18:00.



Sono intervenuti: Marco Perissa (deputato, coordinatore FdI Roma), Arianna Meloni (responsabile della segreteria politica del tesseramento di Fratelli D'Italia), Paolo Trancassini (presidente FdI Lazio), Francesco Rocca (presidente della Regione Lazio), Fabio Rampelli (vice presidente Camera dei deputati), Daniele Capezzone (direttore de Il Tempo), Nicolò Zanon (professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano), Cesare Placanica (già Presidente della Camera Penale di Roma), Antonio Di Pietro (già magistrato, deputato e ministro), Chiara Colosimo (deputato, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie), Alfredo Mantovano (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).



Tra gli argomenti discussi: Giustizia, Referendum.



La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 51 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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