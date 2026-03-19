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garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo
direttore della rivista Voci di dentro e Volontario nelle carceri abruzzesi
Che e adesso
La linea che abilitate aumentate magie arrivare qualcosa a quei tre come è possibile che potete fare quello che fate
Scusi secondi no secondi non è simpatica superiore
In nome del popolo italiano il tribunale
Cinque il codice di procedura penale
L'appello di Palermo seconda sezione
Data cinque aprile del mille novecento
E buonasera buonasera e ben trovati all'ascolto di radio carcere da parte di Riccardo Arena allora oggi ci vogliamo occupare del carcere di Sulmona
Carcere di cui negli anni passati si parlava molto perché c'erano stati diversi Suicidi compreso quello della direttrice carceri su cui però adesso è calato un silenzio assordante un silenzio alimentato anche dal fatto che i casi di Sulmona è stato costruito in una zona isolata ed è circondato
Dalle montagne va anche precisato che la Casa di reclusione di Sulmona è una struttura che ospita persone molto specifiche il che forse alimenta ancora di più questo silenzio
Assordante infatti si può dire che il caso ci sono monete in carcere di alta sicurezza visto che nelle sue tre sezioni chiamate blue verde e Oro ospita sia detenuti ristretti nel circuito di a S uno ovvero persone detenute a cui è stato revocato il quarantuno bis e tra cui tanti sono anziani e che sono poco più di Quaranta Patrizia detenuti ristretti nel circuito di a eh sette reti che sono i più numerosi circa trecentosettanta opero persone detenute che sono state condannate per associazione a delinquere di stampo mafioso anche se per figure Mermet secondarie o per reati commessi l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e non solo i fatti nel calci solo ora
Anche se tutte le persone di detenute sono stati condannati in via definitiva dice il cosiddetto regime chiuso per cui le persone restano chiuse nelle celle per venti ore al giorno fatta eccezione per due ore d'aria o per quelle della socialità o per la cena so alle attività scolastiche ecco e nonostante queste particolarità anche il carcere di Sulmona è sovraffollato visto che secondo i dati forniti dal da Patrizi contro cinquecentoventitré posti regolamentari suddivisi in nel trecentosessantotto celle ed ora sono occupate da seicentosessantasei persone detenute ora in questo contesto che il carcere di Sulmona ci ha pensato di regolamentare con orari molto rigidi e con l'obbligo di prenotazione
Tutte le poche attività che si possono svolge lì dentro così ad esempio per farsi la dolce detenuto dovrà prenota parla un giorno prima specificando anche l'orario in cui la farà quanto invece alla socialità ovvero la possibilità data ai detenuti di potersi incontrare tra di loro questa non potrà più essere svolta
Nelle celle ma soltanto nelle sale comuni socialità che come per le docce ogni detenuto dovrà approntare il giorno prima
Prenotazione preventiva della socialità la chiamano e si oppone anche il divieto di consumare le in queste sale della società
Passi in comune ma poi ci sono anche severe limitazioni di orario per l'accesso ai Frigoriferi comuni alle telefonate
Alle attività sportive o ricreative attività scolastiche o lavorative limitazioni di orario che spesso si sovrappongono con la conseguenza che se è un detenuto a Sulmona
Alle nove di mattina ad esempio basta vuole andare a fare l'ora d'aria va all'aria non potrà andare a scuola non potrà andare a lavorare non può andare a telefonare alla propria famiglia e così via insomma sia chiaro e giusto organizzarsi tanto più in carcere
Ma domando l'organizzazione in un carcere poco comprimere le necessità per non di diritti delle persone
Detenute e poi e poi a che scopo bene per parlare per parlare di questo tema anche per per riportare un po'di luce e un po'di parole per nel carcere di Sulmona solo oggi con uno o due persone che conoscono bene quel carcere il saluto Monia Scalera garante dei detenuti dell'Abruzzo buonasera Galant
Quarantenne poiché raccogliere l'invito bagagli è un po'di parecchie locale capita e se uno dei scolo piccolo direttore della rivista voci dentro il volontario delle carceri abruzzese già Francesco c'
Paolo Calori Carlo allora cara garante Scalera che aria lei che conosce bene il carcere di Sulmona civica che Ariel si respira in cui il supercarcere di Sulmona
Nel momento in cui è arrivata questa nota e due spiegato molto bene
Ci sono state delle preoccupatevi non lo può negare e quindi subito comunque ho cercato di vedere come avrebbe pacato all'interno del carcere
E i detenuti ovviamente hanno voluto hanno chiesto dell'etica pioniere anch'io Ariosto riporta a dire come portate e The Guide queste disposizioni che iniettato piegato comunque degli occhi amato anche i i vertici per capire è stato spiegato che alla reggimento è giustamente detto il regime perché comunque batteriche altamente da e e sul Po ma in fin dei conti poi
Le regole non erano Patrick e quindi queste voluta è una è una è l'arbitro che ha voluto andare un attimo una
Un po'di ordine continuiamo così da e allora poi vedremo pace vediamo nel dettaglio vedevo posizione altro pur di me usava un ordine di no allora nata lo posso anche dire ha detto perché in pratica
E il patto della prenotazione delle docce che veramente sembrava proprio una cosa input può dopo perché uno è il che età quando fidavate ed elaborare i cui chiede lavare insomma
Non è mai mai mai stato applicato l'Occhetto e prettamente ritenuta mai quindi però c'è oppure come tante però dei bene
No no non c'è e non ci sono queste preclusioni
Per quanto riguarda poi il pericolante che per me è molto importante allora Cremona che come sappiamo sono quattro più due che citano quindi minori è e elencato abilitato o alle diciotto e quindici questa limitazione però dettato appunto una una trattativa
E viene concetto anche la domenica
Quindi è un un
Va bene andremo nel dettaglio però io intanto volevo sapere Hardy la prima di questo ordine di servizio che ha dettato queste regole un po'rigide a volte nei calci Sulmona
Che aria si respira di recarci Sulmona voglio dire Casini Sulmona e al di là di questo ordine di servizio si respira un'aria serena oppure si è ispirato proprio il carcere
E oggi può anche non essere di massima sicurezza questo locale in treno è un flash
Noi ci vado petto ti fanno molte attività e l'ultima volta che per l'andata vanno preparando una una una
Rappresentazioni teatrali e molto bene ora obiettivi Stefano Benni qui non è insomma le persone detenute non son tre carcerazione sono abbastanza sebbene
E e Francesco Piccolo dal Conservatorio cosa immensi che aria si respira sul mondo
Caro Ricardo dunque io sono stato in euro ventisette di febbraio quindi sono stato cinque o sei giorni prima il due entrate in vigore questa questa circolare
Club del della direzione del carcere e quindi io approvi il cavallo Visca ieri la nota lo il capolista Sui
Sui corridoi dagli stessi gli stessi detenuti metallo indicata e me l'hanno fatta vedere sostiene e quindi ho visto dove ho visto la nota sulla sul corridoio nel nella sezione secondo piano verde perché io ho girato pure tu due dei così all'audizione verde che quella Arg qualche sicurezza insomma dei due dei due
Nei due reparti e e devo dire che il clima erano molto arrivar Abbiati preoccupati radicale quelle hanno dimostrato quel documento
E me l'hanno indicato mi hanno fatto vedere vedere nello sceglierlo molto molto preoccupati
Perché perché e e indietro che banca pignolo bene che questo Regolamento destruttura la teca loro vita la scritta loro identità
Allora violenta clinica salutarlo perché parliamo di Atene molto lunga e quindi va a incidere su un quotidiano d'acqua trenta
E gli altri sono persone che io ho visto che ho salutato stretto le mani e sovversione di settanta lunedì otto ottant'anni quelli che ho visto si umanesimo uno
Neanche uno si quindi mi raccontavano la loro storia la loro vita mi hanno raccontato simili mi hanno molti di quelli che mi hanno detto io non esco più la mia vita morì qui io vivo morì io qui dentro
Oggi improvvisamente mi hanno fatto notare e nel match con questa organizzazione che impedisce loro di di mettersi in gioco e di e di chiedere ogni giorno dico dover compilare dei moduli
Era qualcosa di chi faceva soffrire Ariovisto persone anziane vecchie e molto anziane e che un malate ho visto persone malate che mi hanno indicato qui hanno detto Tizio Caio e tolto favorito questo cioè un infarto prendo sette otto pastiglie al giorno
Sto malissimo eccetera vivo qui dentro mi hanno fatto venire la loro cella
C'è l'amico arriviamo questo associati hanno questo però ecco dicevamo prima gara garante Scalera teso Maddison vola prima si parlava tanto si ritirò verace non sai tanti suicidi no
E il carcere suicidi o è tornato il silenzio è calato dicevo prima io un assordante silenzio
Invece bisogna dar voce credo io forse sbaglio sia chi ci lavora recarci Sulmona sia chi ci vive o no
Non c'è bisogno di un po'di dare respiro al sergente ma e e
Perché no ma e allora io ovviamente la la la la vita di nomina accantonando una vita rende
E questo lo dobbiamo partire da questo certo però coi però poi
Non ci sono
Allora quindi criticità io non non voglio io guardo come dire
Non voglio dire che il carceri Yamuna patteggiata oppure
Beh non caldo ecco volutamente no
Ma comunque dobbiamo dire che prima me ne parlava e alle impronte parla forte barbona
Meglio che andiamo soprattutto con la droga nel meglio e nel territorio pugliese no no no toccarli Coviello quando è andato anche Gori era appena palafitta
No lei alla piccola Filippo ed erano veramente molto preoccupati
Ci portate delle non ebbene Ribot tramite ma tempra educatamente detti detenuti non si è rivolto e quant'altro non sono state fatte Berardi tenuti Keaton soltanto assolutamente lo voglio dire perché ha giustamente hanno chiesto Mattia coperta quando noi dobbiamo prenotare questo la totalizzazione non si può fare più nelle nelle vicende ma dobbiamo fare in venticinque lento ma tanta
Allora prenotando la prima era cosa Bobby Zarra no però per capire questo ordine di servizio che pur di Urago giustamente voi parlate tale devo capire prima già la vita
A come si di come vivono queste persone ristrette tutte sottoposte a alta sorveglianza
Nel carcere di Sulmona ecco ad esempio sappiamo che son quaranta i detenuti
Risente Sulmona Ina S uno sono trecentosettanta quelli Ina S in S tre ora però proprio perché calci sul muro ostico sono persone detenute in Alta sicurezza presumo che li detenuti resteranno chiusi nelle celle per gran parte della giornata sbaglio garante Scalera
Ebbi ma quel regime chiudo
Purtroppo ha ripetuto quello appurare anche qui però stiamo lei papà vuoto una o al tavolo anche
Qualche giorno fa che parlava di formazione stiamo puntando molto il pivot alla formazione proprio di questi detenuti perché anche certamente a brani comunque titolo ritardi lavorano sta di fatto che adesso Luigi venti ore al giorno era già nel
Ma allora io posso dirvi che poi con le regole più le regole scritte ma comunque diabolica tecniche l'organico della polizia penitenziaria e inferiore a quello che era della è quello previsto
Borodin poco nel carcere di Sulmona di nuovo nel di di nel calcio io leggo i dati sul pagine sulla pagina
Del delle riserve dato del Procaccini Sulmona pagati i dati del ministero la giustizia che mi dicono che ci ce sullo vi è solo trovo ci sono ecco previsti duecentocinquantacinque agenti ma effettivi duecentotrentanove insomma
Dati aggiornati al ventotto febbraio poeti prima duecentocinquantacinque pentito d'otterrà la capienza regolari siamo amica mia anni al riguardo pure i medici gli educatori convalida ottenevano siamo in epici quelli hanno una coda di Nichetti Cai non porre le facciamo parlare di sicurezza ma batte in ogni piano c'è un agente il Polo
E non lo so povera sacre giovane assurdamente Lugano i stiamo e li mettiamo tutti chiusi cominciano a fare i punti lui aveva ed ha una parte indagata di ricorrere
Assurdamente locali stiamo
E chi mettiamo tutti chiusi cominciano a fare i conti lui crepa è da una parte ingrata di ricorrere compatibilità insomma i fatti o comunque poco questa concessione di carcere dell'Acea
Delle perplessità comunque Francesco Piccolo tutto dice richiesta proprio in visita ai calci di Sulmona è potuto anche Dubhe edificare che le le persone detenute Sandoz
Un quarto chiuso in cella per quasi tutto il giorno erano rinchiusi in celle accadere nove
Anna e quali le varie attività oppure per le notando il giorno dopo la doccia
In realtà loro vivono ventiquattro venti ore su ventiquattro dentro queste tante tante da due anche da una da Oltralpe da tre o più devo dire che dentro quelle celle non c'è nemmeno che va detto non c'è l'acqua calda per cui i venti ori in una un piccola cella il mondo segnalare i piatti in montagna fa freddo frammenti ora dedica varchi demanio lacuale i piatti
O lavorare qualunque cosa lì l'insalata
Il pane con la avrebbe ammonito fredda e qui c'è un altro tema che affrontiamo tra pochissimo dicevi giustamente due tre persone in piccole celle perché nel calcio di Sulmona
Come diceva prima giustamente la garante Scalera c'è sovraffollamento seicentosessantasei persone detenute
A fronte di cinquecentoventidue posti regolamentari suddivisi in trecento sessantotto
Celle qui insomma è ovvio che a quel punto la moltiplicazione
è è è facile ecco ma caro Francesco Lo Piccolo quanto dai grandi queste celle dove vivono a Sulmona due-tre persone detenute
L'ho visto quelle da uno ovviato coppia uno e sono due metri per tre metri più uno stanzino accanto tra la porta dove c'è il Bach perché sarà pur mi per qui da due eccoli quelli da due non le ho viste quindi non ti posso dire però mi hanno detto che sono con letti a castello e
E che era è in qualche modo è un ambiente hanno il diritto non s'adatta al diritto c'è o non c'è perché qua io sto pensando ai tre metri quadri a testa capito
Sia data una situazione non proprio ossia non ottimale non rispondente a acume dovrà mettere un cane Madaro
E garante Scalera e con lei ha visto le quant'è grande ha verificato la dimensione delle celle carceri Sulmona
Rispetto alla alle persone che ci vivono e volutamente in purtroppo allora intanto dovrebbe
Infine perché senta altre attività e o connettendo i lunghi Tinebra Bottari o convive con nessuno e loro spesso lamentano questa esigenza quindi chi fa il possibile per impastare le persone che hanno delle delle esigente particolarità che a volte hanno delle malattie lì certo su e qui trovano anche vergogna e quindi non vogliono condividere gli errori le loro necessità ai loro bisogni con altre persone allora io volevo dire
Dai reparto Oro quello nuovo come totalmente a norma Eno Torre Francesco ha avuto modo di vederlo Annona hanno e li hanno tutti la doccia incamerare sono sono più larghe di quelle
Di quelle del vecchio della Bechere pari ecco invece nei vecchi reparti malanimo nel di Noale vecchi reparti libro ed Ebe
In tal all'agenda degli interventi anche a letto noi avevamo pensato avendo goduto grandi celle no ci stanno colata intentato Reggiana in quanto sovrano Liala ma guardi io non ed è tornato a noi bisogna andare alla alla misura pure
Rimane vanno a misurare ti faccio davvero il più presto possibile ma comunque FIAT
Citando ma ma tant'è che era pendente a trent'anni è una sentenza umana sette
Anp Quaglia tali non è no no no no è il minimo no no no no quello è un parametro che fissa un minimo oltre il quale poi anche quattro
Sono ingiusti se non fanno niente per tutto il giorno è ovvio ma per lei parametro assoluto diciamo
Lei dice sotto i tre metri quadri proprio servo
Fuori fuori legge non c'è scusanti debbono tutte quante da rifare Lele strutture carcerarie non ceretta una netta netta militari
A letta invece a Migliarino oppure ripensare al modello detentivo è che forse circostante di meno e produce lei nella critica e come hanno fatto in Spagna in Spagna
Hanno copia del nostro ordinamento penitenziario per una citazione da giù la nostra hanno proprio dalla mossa nel giorno del rientro evidenziarlo Lattuada
Noi invece la celebriamo
La celebriamo e bassa allora vediamo un po'a Sordi e di servizio di cui giustamente voi avete fatto menzione più spesso lo diceva anche prima garante Scalera
Adesso in questo contesto nel carcere di Sulmona
Si è pensato di regolamentare con orari molto rigidi
E con l'obbligo di prenotazione tutte le attività che si possono gran parte l'attività che si possono svolgere a Sulmona ad esempio particolare dolce per farsi una doccia il detenuto dovrà approntarla un giorno prima
Specificando pure l'orario così c'è scritto garante
Ma non è stato affatto onestamente è una volta tanto di legalità ci torno avvantaggia
Non è stato attuato
No assolutamente no ma prontamente no ma veramente di
No
E va be'però quindici attuabile io germi arrivato per vie traverse ma io l'avviso dell'ordine di servizio firmato dal direttore liberatore ce l'ho davanti e quindi economiche valore
Vada vada meglio meglio Francesco piccola e notizie di questa di questa sensata disapplicazione di questa parte
Notizie certe non è no perché non sono più tornato
E so però che qui e qui il Regolamento CEE e non è che è arrivata una lettera che dal mentito
Non è che viene c'è un altro avvio che dice non funziona l'avremmo saputo il mi auguro quindi forse non è stato applicato alla lettera fossero
Non c'è un inno alla applicatore abortita applicato ma non è stato applicato a differenza del suo per con una Bur vuol dire che il sumo qualche riserva
Su questa disposizione di prenotare deduce un giorno prima c'era pure il direttore liberatore presumo no ed garante Scalera che pensa lei
Perché non è stata applicata
Ma perché tutti quote massime non era un problema fan delle nozze a tavola una un eccetto proprio un eccesso di imperi lo ordiniamo ecco
No Atlanet speriamo speriamo casomai io mi rivolgo alle persone di duplice scontro al gommone se avete notizie Yasser macchina località è estranea Solopaca mi fa piacere pure raccogliere magari da attraverso le lettere delle sue detenute
Descrivete ragazze per dieci come sta andando avanti le cose anche perché caro Francesco Lo Piccolo questa idea scritta scripta manent
Delle voci che andavano prenotate indicando un orario specifico insomma
Sia data poco con la detenzione e la custodia la cura di persone detenute si detenute Manziana e Merate magari uno se la fa addosso all'improvviso che fa non si può Marco fa doccia
Per questo unico
è un messaggio orribile voglio dire significa tu non leghisti come persona che ha di ogni qui quel gesto che ti adegui come sistema e quindi chi viene tolto c'è un modulo quindi della infine perché i vengono tolti quelli Himiko ai bisogni naturali video le relazioni personali decide per te è quando devi andare in bagno decide per te quando devi andare ha parlato un c'è un quando
Devi andare apprendere il cibo dal frigorifero Noè per congelarlo quindi diritto amare la comica per il giorno dopo che è una vita miserabile di veti
Anche se volare piccole cose avvenute al disco quando uno sa è libero no lavora tanti di noi abbiamo i nostri imprevisti di chiamiamo nel carcere è scandito
Abbastanza dalla noia
Va be insomma io ricordo Belgrado
Francesco dicevi che nei calci Sulmona nelle celle
Non c'è l'acqua calda e io ricordo che il anche secondo le nostre giurisprudenza ma che quel secondo la giurisprudenza CEDU la la mancanza di acqua calda da da da sola nelle celle
Non integra da sulla diverse un una violazione di un diritto però diventa un disagio casomai però sommata ad altre violazione ad altri ad altri fattori negativi poi integrale l'arte della violazione dell'articolo
Uno in più di sofferenza
è sommato ad altre fa violazione articolo due che la redazione disumano e degradante passiamo all'altro aspetto di questo ordine di servizio che riguarda la socialità infatti quanto la socialità opera la possibilità data ai detenuti di incontrarsi
Questa non potrà a Sulmona non potrà più essere svolta nelle scene le è una prassi comune negarci italiani infatti che
E decide chiedendo il permesso di per sé si possono riemergere insieme in un'unica cella ecco tutto questo non potrà più essere fatto
A Sulmona ma i detenuti potranno fare socialità solo nelle sale comuni però attenzione questa socialità come per le docce dovrà essere prenotato dal detenuto il giorno prima la chiamano prenotazione preventiva
Per la socialità e si pone anche il divieto di consumare lì passi in comune garante Scalera ecco intanto questa questa regola è stata applicata né calci sul muro
Non è ancora ma su queste doti tavoletta e attualità retta non non non do a perché le docce proprio non è non ha prodotto è non deve far coesistere questa secondo me
Riusciremo a non fare applicare anche qua accettiamo lavorando come una diplomati FIAT continua volendo costante ecco la carriera si mette di traverso
La guardi ci sto parlando tutti i giorni sono venuti anche in Regione a parlare
Non c'è un vero andai i detenuti curano tutti riuniti io sono andata lì chiudono al Riuniti tipo sindacati non meravigliano parla ad altri sono riuniti tutti quanti nella cella chirurgo
Di loro alcuni traumatiche anche cuori nome vada veramente una partecipazione accorata perché hanno detto ma noi non possiamo vivere così cioè non non ci potete togliere anche questa parte di di di leggerezza perché altrimenti no avvenendo perché come titolo riuniti quando parla dai io seguiti nautica però lei non parlo più io non li ho trovati Giulietta offerenti poi grazie io in molti molti frequentano
A i laboratori e abbiamo dei detenuti che fanno delle opere d'arte fatte che e quindi loro tutti i giorni stando Hillary e in io quando sono andata con la mia collaboratrice abbiamo raccolto tutte queste istanze
E Tavano in tempi dentro un laboratorio tre garofani tutti in piena punto allora io Quetta credibilità
Di fatto non lo appetita però perché poi c'è un è una fotografo la meno quasi all'inizio in ordine di servizio s'è capito i garanti dei trattati è catanese
Quindi c'è questa incongruenza e per i Manin congruente a almeno non mi interessa va bene durante importante che non me la manna chiudo minivan a chiudere che raramente però non lo allora io ho anche paura dirlo perché il direttore e molto è molto attento non è che non mi tocca ecco col pugno non lo so un soffritto ecco e anti è morto barba in viene incontro ai dire cliente e non però però le regole non vengono dal direttore le regole spetta vengono dall'alto anti il più delle volte le iscrizioni ma Bolt obtorto collo ti devo o no adeguare
Sì sì dal per nei locali e del dipartimento è una balla ma io ho smesso sappiamo benissimo anche che il questo ordine di servizio è stato
Disposto dal provveditore Giacinto Siciliano che io conosco che persona attenta persona sembra mano invierà anche sospetta a questo punto che siccome liberatore persona seria Giacinto esiliate sarà seria io ho paura che l'ordine sia arrivato poco da Roma capito
è io pure primo quello siamo in due conferenze esclusivamente mia assolutamente probabile che sia così grammi scelti anche io conosco siciliano e conosco liberatore d'armi
E sono attenti per loro è importante che che i diritti Baggins
E allora io nato va be occhialini così ma mala tempora currunt andiamo tutti al ristorante forse comunque sia il qua la però come ma la calca parla
è capito carta canta come si dice a Roma
Ecco Caro Francesco Lo Piccolo
Non l'ho chiesto una Tebe mi scuso questa prenotazione preventiva della socialità matte battenti un giorno prima un detenuto deve prenotare l'ora della socialità ed è vietato mangia insieme che socializzare allora socialità
Colpa di questa cosa lei però i problemi che crea
Tutto questo che è una destrutturazione della persona dell'identità di una persona che tu devi pianificare per il giorno successivo
A che ora dovrai a a passeggio a che ora dovrai devi fare in modo che combini tutto e attualmente stesse a far con minori tutto nello stesso momento
Per cui le rinunciare agli tende a dare a passeggio seguente andare a scuola rinuncia ad andare alla socialità se vuoi far la doccia devi rinunciare a questo quindi vengono tolti i petti di diritti un poco alla volta le persone
Ma non soltanto vengono tolti i tetti di diritti
O diritti che hanno le persone ma la capacità della pesca pentola di mettersi in gioco di ragionare e di nel piene di struttura strutturata completamente non è così
Ma è così metallici stava arrivando caro caro Francesco Lo Piccolo infatti uno oltre al Queens
E Bonate all'attività sportive Orrico e vive all'attività scolastiche o lavorative grande Scalera sembra veramente un po'un'organizzazione ma
E tornato è tornato a in una no o regolamentazione e tu una
Un fatto e prima era stato eliminato proprio spento che è avevano tutti un po'affetti proprio non ci potevano appare più i gli alimenti dentro anche noti protetti perché sono tutti ovviamente le Ecoterm dovevo eccetera gli arrivavano delle corde dall'interno che non potevano andare
E poi di usavano come nascondiglio insomma
Ecco adesso invece hanno ripristinato ipotetica nuovi è e chi più quotati
Tipo andare a prendere la roba da mangiare ma neanche Quetta farlo ma scusate io completato io al carcere civico eclettico andate ma i problemi
A parte quelle etiche vero portate dollaro ma che di fatto tutta una grande collaborazione da parte della rivelazione e via figura da tutte le direzioni di questi cani che queste carceri Abu vedi che io conosco otto bene ma pene veramente ma il problema ma perché non parliamo di terme i premi variegati
Ma per esempio facciamo non è cognome il detenuto faro a ottant'anni sono cinquant'anni che non esce ma perché non tentare che
Petulanti poi da o Pennetta premio a un D'Alema quell'altro aspetto del problema no
No abbiamo fatto quello caro Riccardo perché i permessi premio bisogna darli de uno c'ha una condotta e chiede uno ai requisiti
E non cheating dicono in continuazione dipartimento aumenta
No no no Galasso questo lo capisco però è anche vero cara garantiscano era che questa limitazione negli orari non so si può andare
Nel pozzetto freezer dalle otto e trenta sulla maglia sul binario a per mezz'ora insomma queste imitazioni di orari spesso si sovrappongono come diceva prima Francesco Piccolo tra di loro con la conseguenza che ho dovuto a Sulmona
Sempre che venisse applicato questo ordine di servizio se ad esempio in ogni mattina
Va a allora Daria non potrà andare a scuola o non potrà andare a lavorare o non potranno è una alla propria famiglia per fortuna non è così non è così ma se fosse applicata come si dovrebbe questa
Questa cinque essa olbiese Pizzo sarebbe così
Assolutamente di farebbe così però io non ho paura Riccardo a dire non è così nemmeno tu divulgatore non è colpire arrivo un'organizzazione UN
No no no no no io non lo dico io non lo so perché non purtroppo e che e trovare un compromesso opzione allora nel quartiere bisogna pacchi per fare gli ordini ai tempi io
Cioè uno dall'alto colpire quello che crepare tedesca Rinuncini non c'è tutte vuoi quindi per quasi tutto
Diamo libero ritenuti che col nome
è dopo immediatamente dopo
Quelli che ci lavorano no no ma certo ma chi Antoine perfettamente ragione pure il punto essenziale è che un conto è l'organizzazione che serve che ha una funzione
Uno scopo positivo un conto è un'organizzazione che serve a se stessa
Capito quest'ordine di servizio insomma è una cosa fantozziana mi sembrano allora Francesco Lo Piccolo prego
Che non è una vincente ci tiene alle persone detenute di organizzare la la convivente anni organizzare prenotare addirittura la propria vita la propria esistenza
Capisci per senza avere libertà però per
Per garantire che cosa intraprende un bravo e questo è tutto quello che serve e
A musica l'autonomia di una persona minima quel piccolo minimo che ancora gli resta e io per questo ritengo che questo provvedimento un non è che non è non viene applicato paziente meglio no questo provvedimento di legge riconsiderato alla luce della normativa richiede l'ordinamento che dice no Moschini
Allora il Sunday sa di punizione suppletiva ha capito che poi gli
Quello che dice la Corte europea dei diritti dell'uomo Marina
Articolo ventisette questo provvedimento va riconsiderato alla luce delle leggi e degli ordinamenti e dei diritti e quindi non si può prenotare la propria voce
Ce l'hanno così persone anche il tuo compito dei reati e figlio poi prenotargli prenotare lui l'organizzazione della propria vita la vita il sogno di male
Allora molto più chiudiamo con le telefonate che sono importantissime per le persone detenute per i loro familiari anche perché a Sulmona essendo inutili stretti in Alta sicurezza
Io presumo abbiamo quasi tutte le famiglie lontane quindi insomma la telefonata quei dieci minuti ma mani e dieci minuti di telefonata sono una né boccata d'ossigeno su questo però non è che almeno io personalmente poi mi diede mi direte voi io non mi sento particolarmente critico perché qua obiettivamente consente di telefonare
Dalle dalle nove alle diciotto e quindici represso in Alta Sicurezza se non sbaglio hanno quattro telefonate
Al mese di dieci minuti quindi insomma non mi sembra questo sconvolgimento garante Scalera mi sbaglio
Il garantire a premere il profeta stiamo guadagnando perché Arezzo adorato la domenica e la domenica dalle no dei Burrell meglio perché i bambini fanno apparso quindi cominceranno domenica no no noi bene bene bene bene
E queste applicata almeno
I quindici e apposta allora indaga
Allora i detenuti per esempio che l'euro a potevano molto arrabbiati con quelli di aprile
Perché qui quindi è ben preciso non è che troppa ci inutile
Ma ma non perché lo vogliono equa Alcamo parlando dilettante pane Gaetano l'attento quindi la e non è che ci si va perché hai avuto una vita esemplare qualcuno che è un po'la testa calda ebbrezza in carcere nello tappa piglio anche agli altri detenuti che invece sono d'accordo però fanno in maniera tranquilla e rispetto OPA quindi a a volte una dritta interviene solo momentaneamente
Però me l'hanno prenderanno figurato per poter ripristinare un minimo di ordine perché altrimenti ci sono sempre quelli che ne approfitta un po'di più
Andando a capitò anche di quelli che invece vogliono apparire come linee ecco e quindi a questo mi hanno manifestato i detenuti soprattutto quelli e ai e uno e hanno retto non niente a che fare e poi mi hanno dato e hanno detto una cosa molto importante
Vede quindi qui poliziotti penitenziari e hanno picchiato quei ragazzini e che gettano allora azione del massimo è calato loro sono deleterie fuori mica pagano tutti quanti i poliziotti penitenziari quando succede una cosa perché a noi è uno fa una quota
Tutti ripartiamo è una mano bravi Stam hanno perfettamente hanno perfettamente ragione di Francesco Lo Piccolo e si titolo che ritrovata garante scadeva Gaudenzi
Detto incerto e e chiede a dire però al momento a valere sulle telefonate
Telefonate e nelle nel Regolamento in questa nuova nota in cerca l'avviso dice che un dieci minuti e poi decadono
A automaticamente si vede Patricio muoverci chiede ovunque Liquid dimenticati
I rifiuti dopodiché la linea cade automaticamente ecco tu non sei più di fronte a delle persone sei c'è una macchina di dire ICI di nuovo la tua vita difficile e chi viene
Sì less is automatismo rappresenta l'indifferenza dell'istituzione non l'organizzazione indifferente alle istituzione anche l'attenta nell'istituzione per cui non riesce più ad attribuire responsabilità togli tutto
Voglio dire la crudeltà la crudeltà perché io la chiamerei crudeltà tutto quello che avviene non ha più un volto non c'era più una fabbrica non c'è più uno stivale sì ma obliqua Imer
è la tecnologia a questo punto determina anche in corsi bisogna anche quelli più giusti ma storie
Il fattore umano ricordiamo i nostri ascoltatori o non lo devo certo ricordare a voi che le telefonate che fanno delle persone detenute sono a carico delle persone detenute se ne paga Luís e non le paghiamo noi come tante disfunzioni invece presente negarci italiane
Bene io vi ringrazio tanto anzi Dean dopo l'invito di riportare luce speranza e dignità
Anche nel dimenticato che anzi Sulmona parliamone un domani non soltanto per i fatti negativi ma anche per i fatti positivi è d'accordo garante Scalera assolutamente tibetana regolarmente attenere nei primi e negli anni segretari rimanere che no estesi a una quella o come papà c'è no no Verna M. lire forse un po'il sistema a monte che che sbaglia due domande in poi libera Lizzani mi sembra mi sembra mi sembra evidente a
è il nemico orticaria garante mi porti porto il saluto di radio carcere dal riproduceva di carcere anche ragazzi detenuti ragazze non in mano dei quali anche a Sulmona ringrazio davvero la garante dei detenuti dell'Abruzzo e Monia Scalera grazie grazie garante
Per anche se era in viaggio è rimasta con noi grazie davvero lo apprezzo tanto grazie e ringrazio anche tanto e porta anche lei caro Francesco io i nostri saluti era anzi detenuti nel carcere Bruzzese dove vai ringrazio anche Francesco Lo Piccolo direttore della rivista voci dentro e volontario dei calci abruzzesi grazie Francesco
Perché grazie a voi bene grazie grazie
Allora rinviamo
Grazie grazie grazie a voi davvero queste quanto pesa nella storia di un ordine di servizio che speriamo che è disapplicabile speriamo resti disapplicato nei casi Sulmona ripeto scrive eticità calci Sulmona è aggiornateci da quel calci e dimenticato su ciò che sta accadendo anche perché noi di Radio Carcere non vi abbiamo dimenticato e evidentemente non di dimentichiamo comunque sia il tempo a nostra disposizione finisce qui purtroppo questa sera non faremo in tempo a leggere le lettere che ci scrivono le persone detenute però adesso prima della sigla ecco i nostri recapiti ovvero come entrano in contatto con noi di Radio Carcere tra i nostri contatti c'è anche indirizzo
Dove le persone detenute sì all'indirizzo e-mail che indirizzo normale qua di radio radicale dove le persone delude
Possono scrivere le loro lettere dalle carceri lettere che di solito non oggi ma di solito leggiamo il giovedì sera quindi quindi rinnovo l'appello a tutte le persone detenute che ci ascolta lo scrivete scrivete a Radio Carcere raccontato ICI
Come vedete la vostra detenzione raccontato ci tutte le ingiustizie che subite e ricordate che è una cosa importante
Io leggo tutte le vostre lettere tutte e se non leggo una lettera vuol dire che non Mère Rivalta vuol dire che qualcuno da quel carcere a Radio Carcere l'ha fatta sparire perché io le lettere le leggo tutte
E allora come al solito di ricordi non si è recato in Giordania come entrano in contatto con noi di radio carcere prima di tutto il numero del telefono di qui di radio radicale con cui appunto entrare in contatto con noi radio carcere ovvero zero sei
Quattro otto otto sette otto uno ripeto zero sei
Quattro otto
Otto sette otto uno chiamate ci si si è da poco uscito dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva chiamate crisi sei stati vittima di un errore
Giudiziario vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica ovvero radio carcere chiocciola
Radio radicale punto i t ripeto radio carcere chiocciola
Radio radicale punto ITT vi ricordo che siamo presenti sia su X sia su Facebook perché su Instagram e soprattutto le persone detenute
Ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri lettere che per me sono così importanti
E che leggiamo ogni giovedì alle ore ventuno lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche perché voi ci potete raccontare
Ciò che avviene nelle carceri ciò che nessuno lo sa quindi scrivete scrivete scrivendo dalle carceri queste l'indirizzo
Radio radicale
Rubrica radio carcere
Via principe Amedeo due zero zero uno otto cinque Roma ripeto
Radio radicale rubrica radio carcere via principe Amedeo due zero zero uno otto cinque Roma come dico sempre scrivete scrivete scrivete
Dalle carceri a Radio Carcere perché le ingiustizie che subite tutt'tele ingiustizie che subite non rimangano nascoste protette dal silenzio e da quelle quattro sporche Mura bene io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera
Da una casa da una macchina da un camion e da una cella sovraffollata vederci sulla radio per ascoltare una piccola voce
La voce di Radio Carcere l'informazione sul processo penale e la distinzione a tutti voi davvero a tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena
Una volta con l'italiano il tribunale
Cinque del codice di procedura penale
L'appello di Palermo seconda sezione
Dal cinque aprile mille novecento
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