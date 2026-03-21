21 MAR 2026
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Rassegna di Geopolitica. La guerra nel Golfo e la pazienza strategica della Cina

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Beijing announces oil and gas projects in self-sufficiency push" - China Economic Review - 10 mar 2026 --- "Strategic patience: How China navigates the Iran war" - Think China - 04 mar 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La guerra nel Golfo e la pazienza strategica della Cina" di sabato 21 marzo 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Cina, Commercio, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Trasporti.
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