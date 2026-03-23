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Puntata di "Capire per conoscere - Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri" di lunedì 23 marzo 2026 , condotta da Sonia Martina con gli interventi di Mario Baldassarri (Presidente Istituto Adriano Olivetti e Centro Studi Economia Reale).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 26 minuti.
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