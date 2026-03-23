23 MAR 2026
rubriche

Capire per conoscere - Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri

RUBRICA | di Sonia Martina - RADIO - 13:11 Durata: 26 min 18 sec
A cura di Silvio Farina
Player
Puntata di "Capire per conoscere - Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri" di lunedì 23 marzo 2026 , condotta da Sonia Martina con gli interventi di Mario Baldassarri (Presidente Istituto Adriano Olivetti e Centro Studi Economia Reale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 26 minuti.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate