25 MAR 2026
rubriche

Rassegna di Geopolitica. Non solo energia: Hormuz chiuso può causare un'altra crisi alimentare globale

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 16 min 25 sec
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"How Strait of Hormuz closure can become tipping point for global economy" - CNBC News - 11 mar 2026 --- "Iran war: Strait of Hormuz shutdown could spark food crisis" - DW - 13 mar 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Non solo energia: Hormuz chiuso può causare un'altra crisi alimentare globale" di mercoledì 25 marzo 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Cina, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Golfo Persico, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Trasporti, Ucraina, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.

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