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"How Strait of Hormuz closure can become tipping point for global economy" - CNBC News - 11 mar 2026 --- "Iran war: Strait of Hormuz shutdown could spark food crisis" - DW - 13 mar 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Non solo energia: Hormuz chiuso può causare un'altra crisi alimentare globale" di mercoledì 25 marzo 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Cina, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Golfo Persico, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Trasporti, Ucraina, … Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 16 minuti.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Non solo energia: Hormuz chiuso può causare un'altra crisi alimentare globale" di mercoledì 25 marzo 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Cina, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Golfo Persico, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Trasporti, Ucraina, … Usa.
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