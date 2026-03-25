Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
11:20 Presentazione dei risultati a cura del Direttore dell‘Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione Vincenzo Carbone.
12:00 Intervento conclusivo del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.
Convegno "I 25 anni dell'Agenzia delle Entrate", registrato a Roma mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10:30.
L'evento è stato organizzato da Agenzia delle Entrate.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Finanza Pubblica.
La registrazione video di questo convegno ha una durata … di 1 ora e 12 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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