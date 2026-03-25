25 MAR 2026
dibattiti

I 25 anni dell'Agenzia delle Entrate

CONVEGNO | - Roma - 10:30 Durata: 1 ora 12 min
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Agenzia delle Entrate
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Intervento del Sig.

Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

11:20 Presentazione dei risultati a cura del Direttore dell‘Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione Vincenzo Carbone.

12:00 Intervento conclusivo del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Convegno "I 25 anni dell'Agenzia delle Entrate", registrato a Roma mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10:30.

L'evento è stato organizzato da Agenzia delle Entrate.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Finanza Pubblica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 12 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Gentili ospiti illustri autorità
Emiliano ero ne hanno unanimemente tranne agosto
Tra pochi istanti avrà inizio l'evento di presentazione dei risultati dell'Agenzia delle entrate egli Agenzia delle Entrate riscossione grazie
Direttore
Vende quote e benvenuti all'evento di presentazione dei risultati dell'agenzia delle entrate editi agenzia dell'entrate discussione nel venticinquesimo anno di istituzione dell'agenzia delle entrate
I lavori della giornata si svilupperanno in due fasi
Nella prima sessione quella della mattina inizieremo con un videomessaggio del Presidente del Consiglio onorevole Giorgia Meloni
Seguirà l'intervento del signor Ministro dell'economia e delle finanze è onorevole Giancarlo Giorgetti
Presenteremo con il direttore dell'Agenzia delle entrate e di agenzia delle entrate riscossione Vincenzo Carbone che illustrerà i risultati raggiunti nel corso del due mila venticinque
Le conclusioni saranno affidate al viceministro dell'Economia e delle Finanze onorevole professor Maurizio Leo
La seconda parte della giornata proseguirà nel pomeriggio nella nuova una dei gruppi parlamentari
In via di Campo Marzio settantotto dove si terrà la tavola rotonda dal titolo i venticinque anni dell'agenzia delle entrate
Dialogo tra pressante e futuro di un'amministrazione in continua evoluzione
Diamo ora inizio ai lavori della mattinata con il videomessaggio del presidente del consiglio onorevole Giorgia Meloni
Buongiorno a tutti grazie al Ministro Giorgetti al viceministro Leo al direttore Carbone per l'invito a questo evento che celebra i venticinque anni dell'Agenzia delle entrate è un traguardo molto importante e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti coloro funzionari e dirigenti dell'Agenzia che ogni giorno mettono la loro competenza al servizio dello Stato e dei cittadini
Oggi si presentano anche i dati sull'attività di contrasto all'evasione fiscale portata avanti nel due mila venticinque e da questi dati emerge una buona notizia la somma recuperata l'anno scorso ha raggiunto la cifra record di trentasei virgola due miliardi di euro
E il più alto dato di sempre oltre il quarantatré per cento in più rispetto al due mila ventidue quando il governo si è insediato e questo vuol dire che nel triennio due mila ventitré due mila venticinque abbiamo recuperato oltre cento miliardi di euro
Risorse preziose che da un lato ci aiutano a tenere i conti in ordine e dall'altro ci permettono di finanziare interventi a favore delle famiglie e delle imprese
Sono risultati frutto di una visione chiara che il governo ha portato avanti fin dal primo giorno sanzionare chi vuole fare il furbo aiutare chi è onesto ma che si trova in difficoltà e va messo nelle condizioni di poter pagare ciò che deve e a proposito di furbi voglio ricordare altri due dati molto importanti
Il primo riguarda l'odioso fenomeno delle attività apri e chiudi ovvero quelle attività che illudono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo non pagando tasse e contributi e poi riaprendo con un altro nome
Bene nel due mila venticinque sono sale cessate d'ufficio oltre dodici mila partite Iva apri e chiudi
Più del doppio rispetto al due mila ventiquattro
Il secondo dato riguarda invece il blocco il sequestro dei crediti fittizi oltre cinque virgola sei miliardi di euro tra bonus edilizi regolari compensazioni indebite Ribor rimborsi Iva non dovuti
Stiamo lavorando per costruire un nuovo rapporto
Tra lo Stato e i cittadini basato sulla fiducia
E sulla collaborazione questo approccio fondato su una politica di bilancio che non disperde le risorse ma le concentra sulle priorità degli italiani
Ci ha permesso di riportare i conti dello Stato in ordine e di ridurre significativamente il deficit di abbassare le tasse col taglio del cuneo fiscale la riduzione dell'IRPEF di difendere il potere d'acquisto dei salari e di incentivare chi crea occupazione in Italia e soprattutto c'ha provato ad approvare quella riforma fiscale che l'Italia aspettava da oltre mezzo secolo
E che non era più rinviabile
Parliamo di una riforma fondamentale contenuta nel programma di governo alla quale siamo stiamo dando molto rapidamente attuazione
Finora abbiamo approvato diciotto decreti legislativi sei testi unici
E siamo in dirittura d'arrivo per definire il codice tributario lo strumento che riordina era definitivamente una materia per troppo tempo trascurata l'impegno che il governo intende rispettare quello di consegnare agli italiani un sistema fiscale più giusto più veloce più trasparente
Un sistema fiscale cioè che sappia essere davvero alleato dei cittadini delle famiglie di chi fa impresa di tutti coloro che ogni giorno fanno la propria parte per rendere grande questa nazione e quindi grazie ancora per il vostro lavoro e ancora può ora giornale
Creando un'ora il via ai lavori della giornata con l'intervento del signor Ministro dell'Economia e delle Finanze onorevole Giancarlo Giorgetti
Buongiorno buongiorno a tutti
Diciamo che al tavolo stiamo un attimino frammento perché riceviamo aggiornamenti ogni secondo sulla votazione per l'assegnazione della sede dell'agenzia delle dogane europee Roma è in finalissima nel senso che un po'tra pochi minuti capiremo se questo risultato dice Histórico potrà essere conseguito comunque vediamo magari indiretta chiederemo all'esito del risultato un piacere per me intervenire in occasione di questa conferenza che rappresenta un momento importante di presentazione dei risultati conseguiti nel contrasto all'evasione fiscale nel due mila venticinque ma anche un'opportunità per riflettere sul percorso che il Paese a intrapreso degli ultimi anni per la forma trarre la sostenibilità dei conti pubblici e la credibilità del sistema fiscale
Degli anni più recenti Italia ha affrontato una fase complessa
Segnata da shock esterni tensioni geopolitiche e un intenso ciclo di riforme Investimenti e in questo Consiglio testo il consolidamento dei conti pubblici
è stato perseguito grazie sia un miglioramento strutturale dalla capacità di presidio delle entrate fondato su equità digitalizzazione di efficacia amministrativa sia una costante attività di monitoraggio degli andamenti di spesa questo percorso ha contribuito a rafforzare la fiducia degli operatori economici che la credibilità del paese
In questo quadro le ruote l'Agenzia delle entrate è stato ed è centrale
I risultati che oggi vengono presentati conferma la validità di una strategia che ha potenziato anche l'azione di contrasto mirata e selettiva che si è connotata per il passaggio dal solo piano della repressione ex post
Anche quello della prevenzione e dell'adempimento spontaneo e dalla frammentazione delle informazioni alla loro integrazione sistematica
Questa evoluzione
Ha consentito di ridurre in modo significativo le componenti più dannoso dell'evasione migliorando la qualità del rapporto tra fisco e cittadini e rafforzando la fiducia dei contribuenti corretti
Il rafforzamento della compliance fiscale è parte integrante della strategia riformatrice delineata nel Piano nazionale di riprese resilienza e nel piano strutturale di bilancio di medio termine
Sul versante delle entrate infatti le azioni già introdotte per dare attuazione agli impegni presi con i piedi & RR hanno consentito di incentivare a tasche un paio sei e contrastare più efficacemente l'evasione fiscale così da poter ridurre i costi per l'adempimento a carico del contribuente
E aumentare il gettito derivante dall'entrata a dicembre scorso abbiamo anche potuto dare atto alla Commissione doppia di avere conseguito
Negli anni due mila ventidue due mila ventitré una riduzione media della propensione all'evasione in tutte le imposte tranne Imu e ci dice del dieci virgola nove per cento rispetto al due mila diciannove
Questo che ho appena citato e risultato importante e la riduzione strutturale dell'evasione rappresenta infatti una condizione essenziale per sostenere gli investimenti accompagnare le riforme e garantire la sostenibilità della finanza pubblica nella medio e lungo periodo
Il contrasto all'evasione non è quindi un obiettivo isolato ma un elemento strutturale della strategia di crescita e di stabilità del Paese
In questo quadro si collocano le misure contenute nella legge di bilancio che rafforzano ulteriormente l'azione di contrasto all'evasione per i prossimi anni e contribuiscono raggiungimento degli ultimi target previsti dal pm RR e in prospettiva
Del piano strutturale di bilancio l'obiettivo eh potenziare l'utilizzo delle informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria migliorando l'efficacia la selettività e la tempestività degli interventi lungo l'intera filiera che va dall'emersione della base imponibile alla discussione
Le misure adottate ampia noi il patrimonio informativo disposizione dell'Agenzia delle Entrate riscossione prevedendo l'utilizzo dei dati della fatturazione elettronica anche ai fini della riscossione coattiva
Questo consente di concentrare l'azione di recupero sui casi di effettiva e persistente inadempienza aumentando l'efficacia del recupero delle somme evase
è stata inoltre introdotto una misura specifica per contrastare di inadempimenti materia di IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale l'amministrazione finanziaria può procedere all'equitazione d'imposta anche attraverso procedure automatizzati sulla base delle informazioni già disponibili riducendo i tempi di intervento che rafforzando la certezza dell'azione amministrativa
Un ulteriore intervento riguarda il corretto utilizzo dei crediti in compensazione per i soggetti inadempienti
Nel loro insieme queste misure consentono di rafforzare in modo strutturale le entrate con un recupero significativo di risorse già a partire dal due mila e ventisei
A questo quadro si affianca una misura che ho sempre considerato di particolare rilievo strategico e cioè il collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici dei corrispettivi che diventato operativo
Dal due mila ventisei
Introdotto dalla legge di bilancio per il due mila venticinque e disciplinato da un provvedimento attuativo tangenza delle entrate e finalizzato a garantire il trasferimento tempestivo e standardizzato
Dall'informazione sulle transizioni elettroniche nel pieno rispetto della tutela dei dati personale la disponibilità di informazioni ma Silvia e in tempo reale consentirà di rafforzare ulteriormente la strategia di contrasto mirato dell'evasione in particolare nel caso di omessa dichiarazione consolidato nel tempo la riduzione strutturale del teste
Non a caso questa misura è stata inclusa per interventi che il governo si è impegnato a realizzare nell'ambito del piano strutturale di bilancio di medio termine
I risultati conseguiti nel due mila venticinque non rappresentano un punto di arrivo ma una base solida su cui continuare a costruire la sfida che abbiamo davanti e consolidare nel tempo il rafforzamento delle entrate derivante dal contrasto all'evasione rendendolo strutturale che stabile
In questo percorso in miglioramento della compliance fiscale l'efficacia riscossione se a fianco uno a un altro pilastro fondamentale dell'azione di governo di monitoraggio attento e continuo della spesa pubblica
Il rafforzamento delle entrate e persino la dinamica della spesa presentano infatti due elementi inscindibili della stessa strategia di responsabilità fiscale centrali per il rispetto del percorso della spesa netta prevista dal Piano strutturale
Sulla traversa questo equilibrio è possibile garantire un adeguato volume di investimenti e dare piena attuazione agli impegni assunti senza compromettere la stabilità finanziaria del Paese
Il contrasto all'evasione dunque soltanto uno strumento di recupero di risorse ma una leva strutturale di buona governance dalla finanza pubblica che rafforza la fiducia dei cittadini tutela i contribuenti onesti e crea le condizioni per una crescita più equa e duratura
Mi avvio alle conclusioni ma prima vorrei dedicare una riflessione all'aumento delle entrate fiscali degli ultimi anni
Spesso questo fenomeno viene associato a un aumento dei livelli impositivi sui lavoratori un'associazione vorrei sottolineare che non è corretta
Tale crescita dall'entrata infatti è stata tra l'altro sostenuto dall'incremento dall'occupazione dei salari così come dei progressi ottenuti dall'emersione del lavoro
Vero
è importante quindi sottolineare che nonostante l'incremento delle entrate
Il governo non ha aumentato i livelli impositivi
Al contrario sin dal suo insediamento ha ridotto progressivamente il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti delle facce economiche più debiti
E poi di aliquote IRPEF destinando nel due mila venticinque ventisei con le ultime due leggi di bilancio circa ventuno miliardi a favore principalmente delle fasce di reddito medio bassa
Consentitemi infine di rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell'agenzia delle entrate
Per il lavoro svolto con professionalità competenza e senso delle istituzioni in questi venticinque anni che oggi celebrata un traguardo importante e non scontato
Aggiungo anche che io c'ero quando è nata l'agenzia delle entrate quindi significa che c'è una certa anzianità parlamentare ricordo perfettamente diciamo il travaglio del parto però dopo venticinque anni credo che risultati
Siano assolutamente positivi quindi vi auguro buon lavoro buona proficua giornata di confronto incrociamo le dita per vedere come va a finire la sua Bruxelles grazie
Un momento le attenzioni riconsegniamo era cartellini con il materiale utile a seguire la presenta semi esercitati prezzo almeno a fine romana cantante delle direttore dell'Agenzia delle Entrate le agenzie dell'entrate discussioni Vincenza Marconi
Se
Bene
Perfetto allora Bongiorno grazie a tutti per la nostra presenza ringrazio il presidente del consiglio dei ministri l'onorevole Giorgia Meloni per le sue parole
Saluto e rivolgo il mio ringraziamento al signor ministro dell'economia e delle finanze l'onorevole Giancarlo Giorgetti e al viceministro l'onorevole Maurizio Leo
Per la loro presenza e per l'attenzione che riservano al lavoro dell'agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione
Il mio saluto ma anche alle autorità mini civili e militari presenti ai vertici della guardia di finanza
Alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali ai vertici degli ordini professionali che ci gratificano con la loro presenza
Oggi abbiamo l'onore di ospitare in prima fila i direttori che mi hanno preceduto alla guida dell'Agenzia delle entrate alloro Padania direi la nostra gratitudine per aver posto le basi che ci consentono oggi di essere qui grazie
Un salotto e ringraziamento particolare va alle direttrici ai direttori regionali delle due agenzie e a tutte le colleghe i colleghi che sono presenti o che ci seguono da remoto
Ai quali va attribuito in merito per i risultati che oggi andiamo ad illustrare ringrazio infine la Camera dei deputati per averci dato la possibilità di presentare i nostri risultati in un luogo simbolico dal valore istituzionale elevato la presentazione di quest'anno dei risultati raggiunti dall'Agenzia delle Entrate avviene in una cornice particolare infatti siamo qui anche per celebrare i primi venticinque anni della di vita dell'agenzia delle entrate
Se fosse una persona sarebbe una ragazza o un ragazzo nel fiore dei suoi anni con qualche traguardo già all'attivo nello studio nel lavoro
Ma anche con un grande entusiasmo rivolto verso il futuro
Ci piace immaginarla così
La nostra amministrazione una comunità in movimento che ha staccato il tagliando del suo primo quarto di secolo in una fase di crescita di sedimentazione e di ascolto
Perché oggi mira a migliorarsi scommettendo sulla professionalità la proattività la fiducia valori che si autoalimentano nell'interesse dei cittadini delle imprese dell'intero tessuto economico italiano
Consentitemi a questo proposito di rivolgere un abbraccio ideale a tutti i colleghi delle altre agenzie fiscali
Agenzia del demanio agenzia delle dogane dei monopoli oltre all'augurio che già anticipato il signor ministro perché come noi anche loro oggi festeggiano questa importante ricorrenza in questi venticinque anni che ho avuto il privilegio anch'io di vivere dall'interno quindi mediante compassati
L'amministrazione si finanziaria si è profondamente trasformata per rispondere alle sfide che la contemporanea Italia apposto
Giorno dopo giorno all'attività maggiormente conosciuta il recupero dell'evasione fiscale si sono affiancate molte altre linee di azione che definirei ad alto valore aggiunto per il nostro Paese
Ne cito soltanto alcune
Si pensi ai servizi ai cittadini e alle relative evoluzioni tecnologiche al governo dell'infrastruttura informatica al servizio della fiscalità e a tal proposito consentitemi di ringraziare Sogei il nostro partner tecnologico che in questi anni ci ha supportato e accompagnato nel percorso di cambiamento
E anche in generale il supporto alla crescita del Paese che l'agenzia ha saputo assicurare in questi venticinque anni ed è di questi risultati che io vi parlerò prima di illustrare i dati del recupero che tutti voi giustamente state attendendo con curiosità
Perché il fisco così come non si è inteso nel passato stretto nel suo semplice il ruolo di riscossore ecco quel fisco non esiste più
Siamo diventati a tutti gli effetti una banca a supporto della collettività a sostegno della crescita del Paese e non c'è l'Eva che in questi venticinque anni non sia stata azionata con l'obiettivo di offrire ai nostri datori di lavoro vale a dire ai cittadini un fisco all'altezza delle loro aspettative
Ecco iniziamo a a proiettare le prime slide iniziamo con l'assistenza lo scorso anno considerando tutti i punti di contatto con i cittadini uffici telefoni videochiamate canali on line le due agenzie hanno erogato oltre Dini ventuno milioni di servizi all'utenza
De è un dato importante che attesta l'impegno delle colleghe e dei colleghi su tutto il territorio
Abbiamo assicurato e la tenuta e l'aggiornamento del catasto
Tutto questo al presidio del patrimonio immobiliare degli italiani che consta di circa settantotto milioni di immobili censiti nel catasto edilizio e di oltre ottantasei milioni di particelle censite nel catasto terreni
Il due mila venticinque ha anche confermato che la dichiarazione tre compilata è una soluzione apprezzata dal numero sempre maggiore di cittadini
Infatti il numero dei modelli inviati direttamente dai contribuenti tra settecento faccio tra sette e trenta il reddito persone fisiche
Si è attestata a quota cinque virgola otto milioni con una crescita di oltre il sette per cento
La tensione verso l'innovazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini è di tutta evidenza se passiamo in rassegna alcuni numeri che riguardano l'infrastruttura tecnologica che è alla base della fiscalità
Nel corso del due mila venticinque sono stati gestiti oltre novanta milioni di gigabyte in banche dati e applicazioni
Informazioni che sono governate e restituiti alla collettività sotto forma di servizi ad alto valore tecnologico pensate
Che per il sistema F ventiquattro sono transitati oltre cento ottantanove milioni di modelli e attraverso questa infrastruttura che l'agenzia può monitorare tra le altre voci il gettito spontaneo le somme versate spontaneamente dagli italiani per i tributi di propria competenza
Stiamo parlando di una cifra mostra che sfiora i seicento miliardi di euro senza considerare i flussi di competenza e di altri enti
Differiscono ai gliene ai tributi locali all'INPS e all'INAIL
L'agenzia altresì governa il sistema di interscambio su quale transitano tutte le fatture elettroniche pensate che nel due mila venticinque sono state oltre due miliardi e quattrocento milioni le fatture elettroniche che sono state gestite dall'Agenzia delle entrate
Lasciatemi anche evidenziare il ruolo di supporto all'economia reale che l'amministrazione è chiamata a svolgere non solo immettendo liquidità nel tessuto economico ma anche supportando i cittadini e le imprese nel momento dell'adempimento
Lo scorso anno l'agenzia erogato rimborsi per ventisei miliardi e trecento milioni di euro oltre due miliardi in più rispetto al due mila ventiquattro
Scendendo più nel dettaglio che trovate più avanti nella cartellina che gli è stata consegnata quasi ventitré miliardi sono andati al settore produttivo e più di tre miliardi e mezzo alle famiglie
Siamo consapevoli del fatto che queste somme possono fare la differenza non solo per le famiglie e per le partite Iva ma per tutto il Paese perché si tratta di risorse che vengono di fatto il messe nel circuito economico
Come rilevato puntualmente anche dagli atti di indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze una tempestiva lavorazione dei rimborsi da infatti alle imprese maggiore liquidità
Riducendo i vincoli finanziari e aiuta il contrasto all'evasione perché verificando in tempi rapidi la sussistenza dei requisiti per ricevere un rimborso si favorisce anche l'individuazione
Dei crediti fittizi
A questo proposito ci tengo ad evidenziare come siamo riusciti a velocizzare ulteriormente i rimborsi IVA siamo infatti scesi da una media di settantacinque giorni a sessantotto giorni ma siamo convinti di poter migliorare ancora
Il nostro supporto al tessuto produttivo si declina anche attraverso l'attività di consulenza fiscale
Nel due mila venticinque i nostri uffici hanno fornito oltre nove mila cinquecento chiarimenti a cittadini ed operatori economici attraverso le circolari le risoluzioni risposta gli interpelli e alle consulenze giuridiche
Nell'ultimo focus di questa slide possiamo leggere insieme i dati che si riferiscono ad un'altra attività fondamentale dell'Agenzia delle entrate quella di collaborazione con le imprese
Con la comparativo compliance presidiamo un imponibile che si attesta intorno ai quarantanove miliardi di euro solo l'anno scorso le società ammesse sono state settantanove dato che porta il totale delle imprese che hanno aderito a regime di adempimento collaborativo duecentoventuno dalla nascita dell'istituto dal due mila quindici
E ci sono altre sessanta istanze di impresa e che intendono aderire a questo a questo regime
Ha detto che in diversi casi parliamo di aziende ha rilevanza internazionale nei rispettivi settori di competenza
E lasciatemi sottolineare la grande attenzione che il mondo produttivo ha riservato alle iniziative dell'Agenzia delle Entrate per promuovere questo istituto durante il due mila venticinque insieme al ministero dell'economia e delle finanze
Alla Guardia di Finanza a Confindustria
Abbiamo percorso in lungo e in largo l'Italia offrendo e trovando sempre la massima disponibilità al confronto i numeri che vi ho illustrato sono anche il risultato di questa sinergia che si è creata e che costituisce una risorsa
Preziosa per il nostro sistema paese
E sempre in questa ottica vanno lette le risposte fornite nell'ambito dell'interpello nuovi investimenti
Che porteranno investimenti pluriennali per circa dieci miliardi di euro e creeranno le condizioni per assumere oltre tre mila cinquecento lavoratori
Numeri che avete avuto la pazienza di leggere insieme mentre almeno in parte rendono
L'idea della portata e della varietà dell'attività che l'Agenzia delle entrate e Agenzia delle Entrate riscossione sono chiamati a svolgere quotidianamente
Un impegno quell'oggi ciascuno di noi che ovviamente non si esaurisce qui ed oggi
Anche perché il mondo va talmente veloce che i cambiamenti che prima si distribuivano su decenni ora presentano prepotentemente il conto di anno in hanno addirittura di mense immense
Ma noi e lasciatemelo dire con grande orgoglio abbiamo dalla nostra le qualità umane e professionale di migliaia di donne e di uomini che con coscienza e spirito di servizio
Sono impegnati ogni giorno a far sì che qualsiasi sfida
Possa essere affrontata con risultati di tutto rispetto
Non solo il mondo della fiscalità a tutta la pubblica amministrazione anche la qualità delle persone che la compongono la ricetta per rendere efficiente la propria azione e credo che questo sia un dato di fatto sotto questo profilo l'Agenzia delle entrate vive un momento di grande dinamismo così come Agenzia delle Entrate riscossione che tuttavia solo nel due mila ventiquattro potuto bandire suo primo concorso
In particolare e mi fa piacere evidenziare anche questo dato al trentun dicembre del due mila venticinque il personale delle Agenzie delle entrate ha raggiunto le trentasei mila seicentosessantadue unità con un incremento di circa il cinque per cento rispetto alla fine del due mila ventiquattro
Se poi confrontiamo il dato della fine dello scorso anno con quello al trentuno dicembre del due mila venti quanto si contavano poco più di trentuno mila dipendenti l'aumento si attesta intorno al diciassette per cento
Finalmente quindi si è invertita una tendenza che aveva provocato un significativo calo del personale consentendoci di selezionare professionalità al passo con i tempi in linea con gli obiettivi di una moderna Agenzia fiscale
Il lavoro proseguirà anche quest'anno il nostro programma prevede infatti l'assunzione di tre mila quattrocentoquaranta nuove risorse e in questo caso permettetemi di evidenziare un dato in particolare
Sarà previsto è previsto un concorso riservato a seicentosessantadue assistenti gestionali che assumeremo all'esito di una procedura dedicata esclusivamente alle persone con disabilità
Ma siamo investendo anche informazione in coerenza con la direttiva del ministro per la Pubblica amministrazione del sedici gennaio due mila venticinque
Ecco gli indirizzi strategici del dipartimento della funzione pubblica
In particolare per quanto riguarda l'obiettivo previsto dalla cosiddetta direttiva Zangrillo dal primo gennaio al trentuno dicembre due mila venticinque sono state erogate complessivamente quasi un milione e ottocento mila ore di formazione
Con una media di circa cinquanta ore di formazione per ciascun dipendente
In questa slide si può apprezzare più nel dettaglio il profilo che circa quattordici mila cinquecento neo assunti che abbiamo accolto in agenzia delle entrate in agenzia delle entrate riscossione
Si tratta di giovani del sessanta per cento under quaranta che hanno alle spalle un lungo percorso di formazione infatti il novantuno per cento degli assunti è laureato
E che sono alla ricerca non tanto di un posto di lavoro stabile quanto piuttosto di un ambiente in cui potersi misurare con sfide lavorative stimolanti
Permettetemi anche di sottolineare come da noi sia pienamente rispettata la parità di genere
Anzi direi che le donne sono il genere a maggioranza rispetto agli uomini
Insomma siamo al vivendo una stagione di grande dinamismo ma il sistema fiscale nel suo complesso ad essere protagonista di una fase di rinnovamento che ha pochi precedenti
Penso ad esempio a supporto che in questi anni l'Agenzia delle Entrate sta assicurando per la predisposizione dei testi unici e dal codice tributario su cui sta facendo un lavoro di enorme portata
Nella consapevolezza che un corpus normativo di più agevole consultazione comprensione rappresenta un volano per la compliance e quindi per la crescita del Paese
Passiamo ora ai dati sul recupero dell'evasione che immagino tutti voi state aspettando nel due mila venticinque le attività di recupero svolto dall'Agenzia delle Entrate dall'agenzia delle Entrate riscossione ha consentito di riportare del nelle casse dello Stato trentasei miliardi e duecento milioni di euro due miliardi ottocento milioni in più rispetto al due mila ventiquattro balliamo dall'otto punto quattro per cento in più
è il risultato più elevato di sempre e della somma tra i ventinove miliardi incassati grazie all'attività di contrasto all'evasione fiscale
Stiamo parlando del più dieci punto tre per cento rispetto al due mila ventiquattro e sette miliardi e due di recuperi ottenuti dall'Agenzia delle Entrate discussione per conto di altri enti anche qui il positivo uno punto quattro per cento in più
Sì osservate la serie storica
Potete notare come oltre a rappresentare un record assoluto questo risultato supera di oltre il quarantatré per cento quello registrato nel due mila ventidue
Stiamo parlando di undici miliardi in più che pure fu un anno molto positivo due mila ventidue per via della ripresa delle attività dopo la dopo il periodo pandemico
Entrando nel dettaglio dei ventinove miliardi di euro di recupero da evasione fiscale ventisei miliardi e cento milioni quindi circa il novanta per cento derivano da ordinaria attività di controllo svolte dall'Agenzia delle entrate
Come potete notare dell'istogramma gli incassi aumento nonostante il recupero da misure straordinarie sia in calo rispetto al due mila ventiquattro e ancor di più rispetto al due mila ventitré
Di trovate inoltre a pagina dieci
Il dettaglio dell'attività di recupero dell'agenzia come potete osservare i ventinove miliardi di euro di recupero dell'evasione fiscale comprendono quindici miliardi e novecento milioni versati direttamente dai contribuenti
Dopo aver ricevuto un atto dell'Agenzia delle entrate sei miliardi e novecento milioni a seguito di una cartella e tre miliardi e trecento milioni sono frutto delle attività di promozione della compliance a questo recupero ordinario si sommano come anticipato due miliardi e novecento milioni di recupero da misure straordinarie
Si tratta nello specifico di incassi relativi alla rottamazione delle cartelle e dei pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti
Faccio una breve parentesi giusto per consentirvi di leggere correttamente i dati relativi agli incassi da compliance che da un primo esame appare in calo dispetto ai due anni precedenti
In realtà si tratta di un dato che possiamo al quale possiamo dare un'accezione positiva poiché esso va letto alla luce
Di due elementi di contesto molto importanti in primo luogo ne converrà il signor viceministro che è stato tra i più convinti i promotori della recente riforma fiscale questo dato ci consente di apprezzati i primi effetti innescati dall'introduzione del cosiddetto schema adatto introdotto con il decreto legislativo duecentodiciannove del due mila ventitré
Lo schema dato introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente all'articolo sei bis con il nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio infatti il baricentro del confronto è stato definitivamente anticipato in una fase che precede non solo l'accertamento ma anche eventuali iniziative di stimolo alla compliance bisogna inoltre considerare che l'attività svolta dall'agenzia non si misura
Solo in base al recupero che conseguiamo di anno in anno ma anche nel cambiamento culturale che l'azione di recupero in grado di innescare nel medio lungo periodo favorendo un'adesione spontanea sempre più diffusa
In questa prospettiva la flessione degli incassi da lettere di compliance è sintomatica di un sistema che funziona meglio ex ante
E che aiuta a correggere nel lungo periodo rimuovere sin dall'origine i comportamenti non corretti
A circa dieci anni dall'invio della Prima lettera di compliance incrociamo incominciamo quindi a percepire in maniera sensibile un rapporto di maggior fiducia e di collaborazione tra amministrazione e contribuenti
D'altronde l'uso delle nuove tecnologie ci offre in questo settore un supporto preziosissimo ma è sempre il fattore umano e relazionale che fa una differenza lasciatemi quindi ancora una volta a sgomberare il campo da qualsiasi equivoco a proposito dell'uso massivo degli strumenti tecnologici e dell'intelligenza artificiale in particolare nessun atto dell'Agenzia delle Entrate scaturisce mai automaticamente perché lo ha deciso un algoritmo
Presupposto di qualsiasi attività sarà sempre la valutazione fatta da una persona in carne ed ossa con le sue competenze tecniche e anche con il suo buonsenso
Perché come sostiene Luciano Floridi filosofo ed esperto di etica digitale l'unica cosa che l'intelligenza artificiale fa veramente è aiutare quindi che le cose li sanno fare
Tornando ai dati del recupero in questa slide e trovato un focus sulle somme complessivamente incassate dall'Agenzia delle Entrate riscossione
Che nel due mila venticinque ammontano quasi a diciassette miliardi di euro con un incremento del cinque per cento rispetto all'anno precedente
La serie storica che potete osservare nella slide a pagina undici
Al netto della particolarità che ha capito teorizzato il periodo pandemico rende perfettamente l'idea dell'accresciuta capacità di recupero da parte di agenzie entrate riscossione
Non solo
Come potete notare nell'istogramma anche in questo caso si registra un incremento nonostante gli incassi da misure straordinarie siano diminuiti
Di circa il diciassette per cento infatti sono passati da cinque miliardi e quattrocento milioni a quattro miliardi e cinquecento ciò vuol dire che la riscossione sta diventando sempre più efficiente
In questa diapositiva potete trovare la ripartizione tra enti affidatari
Oltre ai circa nove miliardi e mezzo riscosso riscossi per conto di agenzia delle entrate ci sono quasi quattro miliardi recuperati a favore dell'INPS e un miliardo per i Comuni
Si tratta anche in questo caso di somme recuperate a beneficio della collettività
Poiché i destinatari possono naturalmente le impiegarli per offrire servizi migliori ai cittadini un focoso molto significativo e poi quello relativo alle fasce di debito dei contribuenti
In questa slide infatti sosteneva che quasi dieci miliardi
Vale a dire circa il sessanta per cento del totale per essere precisi e cinquantasette punto sette per cento sono ascrivibili a pagamenti effettuati da contribuenti che avevano un debito superiore ai cento mila euro
Anche in questo caso il confronto con il due mila ventidue primo anno posso come De è assai significativo
L'incremento che riguarda questa fasce di contribuenti e di circa il cinquantaquattro per cento
Tornando alle attività delle entrate per ricordato che le agenzie non fa sull'azione di recupero tout-court ma contribuisce alla tenuta delle entrate pubbliche anche attraverso le attività antifrode
Lo scorso anno
Grazie alle analisi del rischio siamo riusciti ad ottenere minori esborsi a carico della collettività per oltre cinque miliardi e seicento milioni di euro
Somme che erano state richieste indebitamente e che non sono state erogate è proprio a seguito della nostra azione preventiva
Voglio sottolineare la rilevanza di questa attività
Che impedisce un vero e proprio furto con destrezza lo definirei così
Il denaro pubblico da quel salverò salvadanaio comune che è costituito dal bilancio dello Stato
Volendo sommare questi cinque miliardi e seicento milioni di euro e i trentasei miliardi e duecento miliardi e duecento milioni che abbiamo incassato possiamo dire che il contributo dato al Paese nel due mila venticinque dalle due agenzie
Pesa quasi quarantadue miliardi di euro inoltre in attuazione delle norme introdotte per contrastare il fenomeno delle cosiddette partite apri e chiudi che anche il signor Presidente del Consiglio dei ministri ha voluto ricordare l'agenzia lavorando sinergicamente con la guardia di finanza
Ne ha cessato di ufficio ben dodici mila più del doppio rispetto al due mila ventiquattro a cui se ne aggiungono ulteriori cinquantasette mila relativi a soggetti non residenti in applicazione della nuova normativa relativa ai rappresentanti fiscali
A tale riguardo
Consentitemi di ringraziare il comandante generale della Guardia di Finanza qui presente e con lui tutto il corpo per la sempre più efficiente è stretta collaborazione che sta dando ottimi risultati grazie sempre nell'ottica di porre un argine alle attività illegali o irregolari i nostri uffici hanno bloccato settecento milioni di euro derivanti da frodi commesse da farsi esportatori e cartiere
A questo punto mi fa piacere citare un dato a cui tengo particolarmente e quello della sulla regolarizzazione di undici mila e cinquecento lavoratori risultato ottenuto a seguito delle indagini condotte con la Procura della Repubblica di Milano con la guardia di finanza
Nei settori della logistica del trasporto merci e della grande distribuzione per contrastare l'illecito appalto di manodopera
Queste attività hanno comportato incassi erariali per oltre quattrocento milioni di euro
Si tratta peraltro di un modello operativo oramai soldato è sempre più condiviso anche da altri uffici
Giudiziario su tutto il territorio nazionale e qui va il mio ringraziamento agli uffici giudiziari che collaborano ci danno la possibilità sulla
Morale con loro chiudo ora questa parte sul recupero per entrare nel mondo dei servizi catastali ed estimativi
Mi fa piacere infatti evidenziare che l'Agenzia delle entrate non rappresenta solo il mondo della fiscalità neanche l'amministrazione cui è deputata da quando abbiamo assorbito del funzioni dell'Agenzia del territorio nel due mila dodici
La tenuta e la gestione dei dati relativi al patrimoni mobiliari degli italiani
In apertura di intervento di ho accennato alla grande mole di informazioni
Registrate in catasto
Vorrei aggiungere che il nostro osservatorio del mercato immobiliare non solo costituisce con la sua banca dati una rilevante fonte di informazioni relative al mercato immobiliare nazionale
Ma mette a disposizione dei cittadini importanti servizi ad accesso libero
Come per esempio le quotazioni immobiliari che lo scorso anno hanno fatto registrare oltre nove milioni di consultazioni
Sono stati effettuati inoltre ottantasei milioni di visure catastali di oltre settantatré milioni di ispezioni ipotecarie per la quasi totalità con modalità on line
Mi accingo a chiudere
Con la consapevolezza di aver abusato forse anche troppo della vostra attenzione e allo stesso tempo che i numeri che meriterebbero spazio in questa sede sono tanti altri vi troverete tutti in ogni caso nella cartellina che vi è stata consegnata
Un'ultima riflessione consentitemi vorrei dedicarla sulla scia di quanto gli ho appena detto al lavoro che stiamo facendo per migliorare l'offerta nei confronti dei cittadini
Innanzitutto rendendo disponibile una versione on line e di tutti i nostri servizi in modo da evitare alle persone di doversi recare fisicamente agli sportelli
Su questo fronte sta lavorando in profondità con anche l'Agenzia delle Entrate riscossione
Ecco solo per fare un esempio dei due milioni di rateizzazioni un milione quattro quindi circa il settanta per cento sono state concesse tramite il servizio online
Con riferimento ai tempi di rilascio inoltre circa il novantasei per cento è stato concesso entro i dieci giorni dalla presentazione della domanda da parte del contribuente
E sempre in tema di semplificazioni in favore dei cittadini e dei professionisti abbiamo avviato altre due iniziative alle quali teniamo in modo particolare
Mi riferisco alla procedura telematica della delega unica
Realizzate in sinergia con l'Agenzia delle Entrate riscossione che consente con una sola comunicazione di attivare il mandato al professionista di fiducia per operare in aria riservata sui siti di entrambe le agenzie
Inoltre stiamo concludendo l'iter per consentire l'apertura pomeridiana
Degli sportelli per supportare al meglio i professionisti ed i cittadini che avranno così modo di confrontarsi direttamente con un funzionario dell'agenzia delle entrate vogliamo aprirci sempre più verso l'esterno per sviluppare un dialogo che sia preventivo sia efficace che sia costruttivo alla fine di questa lunga disquisizione fatta di numeri di grafici tabelle
Quello che rimane e che vorrei rimanesse anche voi che avete la pazza ha avuto la pazienza di ascoltarmi finora e l'enorme lavoro che c'è dietro
La tensione è risultato l'impegno la capacità di innovare di quarantatré mila settecento sette colleghe e colleghi e ognuno di questi colleghi collega ha fatto la sua parte ognuno ha dato un contributo essenziale
Ma sarebbe comunque un'analisi parziale e autoreferenziale se non tenesse conto di tutti gli attori che partecipano al mondo della fiscalità
Dall'autorità del Governo a quella giudiziaria dagli ordini professionali all'associazionismo alle sigle sindacali al mondo dell'industria e del terzo settore agli operatori dell'informazione
Fino ad ogni singolo cittadino che come recita la nostra Costituzione concorrendo alla spesa pubblica rinnova ogni giorno il patto sociale rende più forte la nostra collettività
Noi dedichiamo questi risultati a questa parte sana del Paese con la promessa che proveremo a fare ancora meglio l'anno prossimo come ci ha ricordato anche il signor ministro
Il nostro obiettivo infatti è quello di recuperare le risorse e tradurle in servizi per i cittadini e in maggiori certezze perché intende investire sul nostro Paese e creare valore aggiunto
Lo dobbiamo alle future generazioni e anche noi stessi che viviamo questo presente vi ringrazio per l'attenzione
Allora la parola Navigli al signor viceministro dell'Economia e delle Finanze onorevole professor Maurizio Laura spara le sue considerazioni finali
Grazie buongiorno a tutti innanzitutto consentitemi di rivolgere un deferente cordiale saluto a tutte le autorità civili militari ai colleghi parlamentari un sincero ringraziamento al presidente del consiglio dei ministri alla ministro Giancarlo Giorgetti che danno lustro a questo evento
E hanno messo in evidenza i risultati significativi raggiunti dall'Agenzia delle entrate agenzia entrate riscossione
Un particolare saluto al comandante generale della Guardia di Finanza tutto il generale di corpo d'armata presenti in sala
Ai direttori del dipartimento delle Finanze del Dipartimento per la giustizia tributaria al ragioniere generale dello Stato
Alle agenzia agenzia del demanio agenzia del delle dogane monotonia cui formuliamo i nostri migliori auguri nello specie che si riesca a
Posizionare su Roma la Agenzia doganale europea dopo un saluto al presidente all'amministratore delegato di SOGEI nostro partner tecnologico fondamentale
Nello svolgimento dell'attività di recupero dell'evasione fiscale
E infine di cuore un saluto un grande apprezzamento
Al direttore Carbone a tutti i dirigenti funzionari della dell'agenzia delle entrate dell'agenzia entrate discussione per l'importante lavoro svolto per i risultati importanti raggiunti
Allora l'agenzia dell'entrate agenzia entrate riscossione unitamente alla Guardia di Finanza e gli altri assoggetta dico citato hanno svolto un lavoro fondamentale anche in vista di quello che
Uno dei cardine della dell'azione di governo quindi la riforma fiscale
Non riforma fiscale che
Si poggia diciamo su diversi obiettivi ma innanzitutto come ha ricordato il presidente del Consiglio abbiamo messo a terra diciotto decreti legislativi quindici decreti legislativi e tre correttivi
E in tempi rapidi come ricorderete la la pelle che è stata approvata nell'agosto del due mila ventitré da allora ad oggi abbiamo diciotto decreti legislativi già in Gazzetta Ufficiale
A cui si aggiungono sei testi unici testi unici fondamentale ricordo il Testo unico dell'IVA eravamo fermi materia dilatando i tagliandi del settanta mila novecentosettantadue col DPR seicentotrentatré
E abbiamo portato in Consiglio dei ministri per l'ulteriore iter parlamentare anche il Testo unico delle imposte sui redditi pasto unico che risale al mille novecentottantasei
E a cui sono state apportate moltissime modifiche se ne contano più di mille e duecento e l'obiettivo finale come ha ricordato il Presidente del Consiglio dei ministri e anche il codice tributario in codice tributario che deve far chiarezza su tutta la nostra materia deve dare diciamo elementi certi
Perché come sapete a nostra materia a sempre ricca di interventi modificativi correttivi che non danno un quadro unitario omogeneo per la materia
E l'Agenzia delle Entrate unitamente ai Dipartimenti tutta la struttura del ministero dell'Economia e delle Finanze sto dando un grosso contributo anche come dicevo nella riforma fiscale la riforma fiscale che poggia su quattro pilastri
Primo pilastro è quello della certezza del diritto
Come voi sapete comunque ricordavo le norme fiscali sono complesse sono di difficile comprensione e quindi oggettivo primario del governo è quello di fare in modo che siano più accessibile comprensibili per tutto è pensata un tema che è un tema centrale ma soprattutto alla luce dell'evoluzione di questi tempi è quello della fiscalità internazionale
Noi avevamo concetti definizioni che riguardano per esempio la residenza delle persone fisiche e delle società molto datate
Concetti che risalivano al mille novecentosettanta da allora ad oggi
Tanta acqua sotto i ponti è passata non possiamo più dire che il la persona fisica residente è colui il quale semplicemente iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ho il domicilio la residenza secondo le regole del codice civile
Ma dobbiamo calarci nella realtà concreta quindi vedere la presenza fisica
Vedere se c'è un domicilio nell'accezione non dell'articolo quarantatré del Codice civile ma nell'accezione degli interessi personali e familiari il tutto questo è stato fatto
Nella bellica fiscale
Come pure la residenza del delle società noi avevamo una costruzione che ero molto datata residenza si faceva riferimento alla sede legale della sede dell'amministrazione l'oggetto principale questa generato tutto una serie di complessità di difficoltà anche nell'azione dell'amministrazione finanziaria dall'agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza dove alla spesso venivano contestate
Forte erano contestati fenomeni di estero vestizione ora il legislatore molto più puntuale perché fa riferimento prendendo spunto le definizioni che ci vengono dall'OCSE ci vengono da dalla prassi internazionale si fa riferimento al luogo di presenza effettiva o dove viene avvia nella gestione ordinaria in via principale questo agevola
La diciamo lo svolgimento delle attività dell'amministrazione finanziaria e al tempo stesso la comprensione
Anche da parte del il contribuente ma un altro tema noi che Pannella direzione certezze Fini del diritto riguarda applicare delle norme in modo tale da attirare
In Italia soggetti che risiedono all'estero società in particolare
Questo l'abbiamo fatto con la misura dello shopping che deve ottenere l'assenso definitivo da parte dell'Unione Europea ma volto appunto far sì che imprese che risiedono al di fuori dell'Europa dello Spazio economico europeo possono venire in Italia
Radicarsi in Italia fruendo di benefici fiscali tre quale una riduzione del cinquanta per cento per i primi sei anni hanno di insediamento nel territorio a est dello stato dei cinque successivi
Ma impegnandosi a rimanere nel territorio dello Stato per altri cinque anni o se si tratta di imprese di maggiori dimensioni per rimanere nel territorio dello Stato per decenni quindi la certezza del diritto e il primo pilastro a cui se ne aggiungono altri la semplificazione è stato ricordato prima dal direttore Carbone che abbiamo spinto molto sull'A tre compilata i dati sono sicuramente incoraggianti quindi sono state inviate
Circa cinque virgola quattro milioni di precompressione ma una pre compilata diversa dalla dalle precompilate originarie oggi
Il contribuente ringrazio anche la collaborazione tra Agenzia delle Entrate Sogei
Il tracciato è molto più semplificato non c'abbiamo più di quadri di di di una volta dove i contribuenti si devono cimentare a indicare degli importi il meccanismo è molto più agevolato
La digitalizzazione ecco per la abbiamo spinto molto sulla digitalizzazione
E sui rimborsi come si ricordava
Quattro virgola un milione di rimborsi per un valore di ventisei virgola tre miliardi quindi questo significa semplificazione del sistema tributario
Lotta all'evasione Sparks di acqua
Come sapete si attestava a tre novanta cento miliardi si è ridotto notevolmente e dal due mila ventitré avevamo trentuno virgola quattro miliardi tra ventiquattro virgola sette miliardi di era reale
E sei virgola sette miliardi INPS Comuni abbiamo questi recuperi si sono attestati con la sosta di come è stato ricordato trentasei virgola due miliardi
Ventinove miliardi di radicali sette virgola due l'INPS comunica per un totale di centouno miliardi questo sicuramente un record assoluto
Riduzione delle tasse e questo è un tema che forma oggetto anche di dibattito politico ma è obiettivo che la riduzione delle tasse sia stata sia sul versante dell'IRCCS perché come è stato ricordato anche dal signor ministro abbiamo fatto un primo intervento nel due mila ventiquattro doveva alle quattro ligure io perché siamo scesi a tre aliquote
Questo era stato un intervento temporaneo che poi è stato stabilizzato dal due mila venticinque in poi bellico del del ventitré e trentacinque quarantatré e a cui si aggiungono un cambiamento del meccanismo del Comune perché siamo passati da un cuneo contributivo a un cuneo fiscale
Che ampliato la platea dei soggetti destinatari coloro i quali arrivano a quaranta mila euro hanno un beneficio rilevante perché possono fruire euro venti mila a quaranta mila euro di una detrazione di mille euro
A cui si aggiungono su cui si aggiunge un'altra misura molto importante che riguarda il comparto del lavoro dipendente anche questo aspetto merita di essere segnalato noto Totti no no no questione dei salari bassi ma il Fisco ha dato una risposta ha dato una risposta concreta nell'ultima legge di bilancio basti ricordare ad esempio le misura costruite sotto forma di fiaba PACS e sono stato introdotto per coloro i quali hanno redditi inferiori a trentatré mila euro nel due mila venticinque anche se ci sono rinnovi contrattuali lasso temporale ventisei dalla dalla dal due mila dal due mila dice dentisti contorno ventisei sì quindi nell'assolo di quattro anni dal
Ventiquattro ventisette queste eccedenza sarà assoggettata ha una flotta Axa del cinque per cento come pure i premi di produttività Attacks
Dall'un per cento come prudente l'elevazione del Fringe benefits per i buoni pasto queste sono tutte misure che vanno a vantaggio dei redditi medico deve dicono i più bassi
Quindi sono misure da considerare poi mi preme segnalare quello che è il cambio di passo Gertie dottore dell'agenzia lo ha messo in evidenza il cambio di passo nel rapporto fisco contribuente
Io ricordo che in occasione dei conventi dei diversi enti i temi più Sanioc dibattuti erano quelli che riguardano l'accertamento il contenzioso per sanzioni
Ora assistiamo un altro tipo di approccio è stato ricordato un approccio salta alla dire l'amministrazione finanziaria dialoga con il contribuente prima di arrivare all'avviso di accertamento
E dove abbiamo traccia di questi interventi e innanzitutto nelle norme dello statuto del contribuente abbiamo il cosiddetto contraddittorio preventivo alla dirà
La possibilità prima che venga messo l'atto di accertamento e quando diciamo una volta l'amministrazione finanza e una volta che l'Agenzia delle entrate hai messo uno schermo adatto di dialogare
Quindi di farfalle da parte del contribuente di far valere le proprie ragioni
Attenzione in capo all'amministrazione finanziaria c'è un obbligo quello per la motivazione rafforzata laddove l'amministrazione finanziaria non tiene conto di quelle che sono le osservazioni del contribuente abbiamo una causa di annullabilità Pharma vede di fronte alla al giudice tributario quindi ecco che questo un approccio assolutamente diverso rispetto al passato l'autotutela non inserito è specificato i casi di autotutela obbligatorio
E queste sono misure che sono di assoluto interesse e poi dove dove avvertiamo il cambiamento radicale nel rapporto nei due istituti fondamentale concordato preventivo biennale
E ma cooperativi compattezza ma pentimento collaborativo
Concordato preventivo biennale attraverso il concordato preventivo biennale non siamo riusciti a apportare nell'aria diciamo di tranquillità fiscale duecento mila contribuenti
Contribuenti che prima difficilmente venivano raggiunti una bisogna certamente nonostante gli sforzi notevole dell'agenzia delle entrate della guardia di finanza
E quindi questi soggetti son diventati affidabile stiamo lavorando agenzia dell'entrate con il supporto di società
A che cosa ha perfezionare la nota metodologica per avvicinare sempre più possibile contribuenti nell'aria di tranquillità
L'adempimento collaborativo sono entrata nel due mila venticinque settantanove imprese ricordava il direttore per carbonica abbiamo fatto un road show in Italia per presentare questo nuovo modello c'è un modello importantissimo soprattutto per le imprese
Oggi le imprese devono determinare il loro partito
Facendo riferimento non solo ai principi giuridici che sono alla base della costruzione del rapporto d'imposta ma i principi contabili nazionali e internazionali pensata una società quotata una banca
Che deve muoversi su disposizioni che sono di difficile comprensione impairment test costo ammortizzato e via dicendo dove bisogna conoscere dei meccanismi che sono fondati più sulla sostanza rispetto alla forma
Sui rischi e benefici e questo può creare incertezza un operatore alla mi stesse amministrazioni finanziarie attraverso la cooperativa compliance su un dialogo preventivo e quindi si rimuovono tutte queste incertezze altri due termini mi accingo a chiudere la la la disciplina sanzionatoria abbiamo rivisto organicamente la disciplina sanzionatoria sia amministrativa sia penale
Perché sul versante amministrativo noi abbiamo avevamo delle tre dei meccanismi sanzionatori che oscillano da un minimo a un massimo ad esempio in materia di IVA si passavano centoventi o duecentoquaranta per cento in Europa
Ci si attestava al sessanta per cento abbiamo portato la soglia al settanta per cento non cavando l'attenzione sulle i casi di frode dove diciamo la sanzione rimane ferma al centoventi per cento sulle sanzioni penale
Nel rispetto decreto settantaquattro del due mila abbiamo tenuto conto dei casi di omessi versamenti laddove il contribuente omette il versamento ma muove
A fare in modo di pagare diciamo con delle rate prestabilite l'obbligo di adempiere un obbligo tributario in quel caso sicuramente c'è la possibilità di caro mettersi a posto ma al tempo stesso non ci sarà neanche segnalazione alle procure della Repubblica perché il contribuente un contribuente che vuole a a omesso di effettuare il versamento però vuole mettersi a posto e quindi attraverso la rateizzazione adempie al suo obbligo tributario
E quindi c'è ovviamente corrispondendo gli interessi e culture rispondendo alle sanzioni amministrative e quindi è proprio un approccio completamente diverso riscossione riscossione anche qui la la filosofia di fondo è completamente cambiata
Dal due mila venticinque quando gli hanno affidato un incarico all'ente impositore spente da parte dell'ente impositore agenzia entrate riscosse a maggio c'entra per discussione a cinque anni
Per vedere se si riscuote il questo carico Monze riscuota se non si riscontra deve essere restituita all'ente impositore Salmon sopravvenienza
Il nel tempo settore torna Orsini affidarlo se ci sono elementi nuovi oppure non non gravare sull'Agenzia Entrate riscossione che come voi sapete nel corso del tempo ha dovuto gestire circa mille duecento miliardi forse delitti di vicari
L'ultima cosa l'intelligenza artificiale
L'interoperabilità della banca dati abbiamo quattordici miliardi di documenti questo significa che attraverso questa questa documentazione massiccia di cui disponiamo siamo in grado di poter a mettere a disposizione dei contribuenti tutte le informazioni di cui abbiamo parlato ma poter avviare un efficace contrasto all'evasione fiscale
Questo è un po'tutto il quadro di riferimento di quello che stiamo facendo grazie al contributo dall'Agenzia delle entrate
Fa piacere siano presenti in sala anche direttore del dell'agenzia che nel corso del tempo si sono succeduti e che hanno dato un notevole contributo all'implementazione e alla crescita di questa struttura nevralgica fondamentale per il nostro sistema Paese ricordava il ministro conosce l'Agenzia delle entrate da venticinque anni il direttore Carbone io conosco l'amministrazione da quarantasei anni perché il traino amministrazione finanziaria quando c'erano non l'agenzia ma c'erano le direzioni generale reazione imposte dirette tasse contenzioso si passò poi al Dipartimento delle Entrate vedo qui il direttore romano fra abbiamo lavorato per diversi anni insieme si passò al dipartimento per le entrate c'era allora il segretariato generale del dipartimento delle entrate di Bertinotti arrogante per parlare all'agenzia ecco l'agenzia all'evoluzione del nostro sistema
E la punta di diamante della nostra organizzazione è sicuramente il direttore il funzionario tutti i dipendenti dell'amministrazione sapranno dare come hanno fatto sin qui un notevole contributo
Al da quello che è lo sviluppo del nostro Paese grazie
Grazie a tutti per l'attenzione per la partecipazione vi ricordiamo che la seconda parte della giornata proseguirà nell'anno o paura dei gruppi parlamentari
Con ingresso in via di Campo Marzio settantotto dove si svolgerà la tavola rotonda dal titolo i venticinque anni dell'Agenzia delle entrate dialogo tra presente e futuro di un'amministrazione in continua evoluzione
L'inizio è previsto per le ore quattordici e trenta
Per assicurare il tempestivo avvio dei lavori pomeridiani vi invitiamo a presentarvi in tempo utile all'ingresso di via Campo Marzio settantotto per agevolare le operazioni di identificazione di accesso alla sala
Grazie a tutte e a tutti
Qui
Un
No

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