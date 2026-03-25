Intervento del Sig.



Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.



11:20 Presentazione dei risultati a cura del Direttore dell‘Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione Vincenzo Carbone.



12:00 Intervento conclusivo del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.



Convegno "I 25 anni dell'Agenzia delle Entrate", registrato a Roma mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 10:30.



L'evento è stato organizzato da Agenzia delle Entrate.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia, Finanza Pubblica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata …

di 1 ora e 12 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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