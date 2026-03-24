24 MAR 2026
intervista

Intervista a Natale D'Amico sulla possibile politica economica del Governo dopo il voto referendario

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 21:24 Durata: 0 sec
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Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Intervista a Natale D'Amico sulla possibile politica economica del Governo dopo il voto referendario" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata martedì 24 marzo 2026 alle 21:24.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Economia, Elezioni, Governo, Politica, Referendum.
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