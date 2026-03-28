Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati

Aumenta il ritmo e l'intensità degli attacchi israeliani contro le industrie della difesa in Iran, ai siti di stoccaggio e produzione di missili balistici, a quelli siderurgici e nucleari e ai membri basij e pasdaran. Gli Houthi entrano nel conflitto mediorientale. Le condizioni della popolazione del paese. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara