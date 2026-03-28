28 MAR 2026
dibattiti

Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati

ASSEMBLEA | - Roma - 10:24 Durata: 5 ore 36 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Associazione Nazionale Magistrati
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Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati", svoltasi a Roma sabato 28 marzo 2026 alle 10:24.

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.

Sono intervenuti: Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila), Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Paola Cervo (magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Marcello De Chiara (giudice presso il Tribunale di Napoli), Antonio Diella (giudice presso il Tribunale di Foggia), Giulia Locati (giudice tutelare presso il Tribunale di Torino), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova), Natalia Ceccarelli (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma), Monica Mastrandrea (magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Antonio D'Amato (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Andrea Vacca (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Romina Incutti (giudice Kosovo Specialist Chambers), Sergio Rossetti (giudice presso il Tribunale di Milano), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi).

La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 5 ore e 36 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Magistratura.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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