Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.
Sono intervenuti: Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila), Cesare Parodi (presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma), Giuseppe Tango (giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo), Marco … Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Paola Cervo (magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Marcello De Chiara (giudice presso il Tribunale di Napoli), Antonio Diella (giudice presso il Tribunale di Foggia), Giulia Locati (giudice tutelare presso il Tribunale di Torino), Domenico Pellegrini (presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova), Natalia Ceccarelli (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma), Monica Mastrandrea (magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Antonio D'Amato (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Andrea Vacca (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Romina Incutti (giudice Kosovo Specialist Chambers), Sergio Rossetti (giudice presso il Tribunale di Milano), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi).
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 5 ore e 36 minuti.
Tra gli argomenti discussi: Magistratura.
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila10:24 Durata: 13 sec
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Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati10:24 Durata: 19 min 9 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati10:43 Durata: 15 min 13 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila10:59 Durata: 1 min 3 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma11:00 Durata: 1 min 57 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila11:02 Durata: 2 min 21 sec
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Giuseppe Tango
giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo11:04 Durata: 7 min 34 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila11:11 Durata: 3 min 9 sec
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Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione11:15 Durata: 1 min 51 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila11:16 Durata: 57 sec
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Giuseppe Tango
giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo11:17 Durata: 7 min 44 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila11:25 Durata: 2 min 5 sec
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Paola Cervo
magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli11:27 Durata: 6 min 19 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila11:34 Durata: 57 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli11:35 Durata: 6 min 8 sec
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Antonio Diella
giudice presso il Tribunale di Foggia11:41 Durata: 13 min 30 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila11:54 Durata: 54 sec
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Giulia Locati
giudice tutelare presso il Tribunale di Torino11:55 Durata: 4 min 36 sec
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Domenico Pellegrini
presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova12:00 Durata: 15 min 27 sec
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Natalia Ceccarelli
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli12:15 Durata: 6 min 37 sec
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Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania12:22 Durata: 6 min 54 sec
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Chiara Salvatori
giudice presso il Tribunale di Roma12:29 Durata: 5 min 3 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"12:34 Durata: 8 min 51 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa12:43 Durata: 10 min 12 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma12:53 Durata: 5 min 48 sec
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Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione12:59 Durata: 7 min 16 sec
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Marinella Graziano
giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere13:06 Durata: 5 min 25 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini13:11 Durata: 4 min 49 sec
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Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano13:16 Durata: 5 min 25 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli13:21 Durata: 4 min 56 sec
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Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria13:26 Durata: 3 min 22 sec
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Antonio D'Amato
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina13:30 Durata: 6 min 37 sec
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Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari13:36 Durata: 4 min 25 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila13:41 Durata: 13 sec
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Sospensione13:41 Durata: 1 ora 6 min
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Andrea Vacca
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari14:48 Durata: 8 min 23 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila14:56 Durata: 2 min 2 sec
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Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati14:58 Durata: 40 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo14:59 Durata: 1 min 35 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila15:00 Durata: 4 min
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Romina Incutti
giudice Kosovo Specialist Chambers15:04 Durata: 7 min 9 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini15:12 Durata: 2 min 5 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa15:14 Durata: 5 min 29 sec
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Sergio Rossetti
giudice presso il Tribunale di Milano15:19 Durata: 2 min 20 sec
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Romina Incutti
giudice Kosovo Specialist Chambers15:21 Durata: 1 min 50 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila15:23 Durata: 1 min 15 sec
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Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania15:25 Durata: 25 sec
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Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati15:25 Durata: 2 min 12 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini15:27 Durata: 56 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila15:28 Durata: 2 min 55 sec
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Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati15:31 Durata: 2 min 26 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma15:33 Durata: 5 min 25 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo15:39 Durata: 1 min 59 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati15:41 Durata: 1 min 24 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli15:42 Durata: 1 min 13 sec
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Antonio D'Amato
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina15:43 Durata: 3 min 3 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa15:46 Durata: 2 min 29 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"15:49 Durata: 3 min 13 sec
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Giulia Locati
giudice tutelare presso il Tribunale di Torino15:52 Durata: 1 min 10 sec
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Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi15:53 Durata: 1 min 6 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini15:54 Durata: 1 min 40 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"15:56 Durata: 42 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila15:57 Durata: 2 min 5 sec
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Sospensione15:59 Durata: 13 min 11 sec
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Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati16:12 Durata: 4 min 24 sec
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Elezione del nuovo presidente, Giuseppe Tango
Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila16:16 Durata: 17 min 47 sec
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Giuseppe Tango
giudice del lavoro presso il Tribunale di Palermo16:34 Durata: 2 min 52 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila16:37 Durata: 4 min
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Sergio Rossetti
giudice presso il Tribunale di Milano16:41 Durata: 1 min 7 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila16:42 Durata: 1 min 10 sec
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Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano16:43 Durata: 34 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati16:44 Durata: 27 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila16:44 Durata: 22 sec
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Sergio Rossetti
giudice presso il Tribunale di Milano16:45 Durata: 5 min 18 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini16:50 Durata: 2 min 19 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati16:52 Durata: 1 min 55 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma16:54 Durata: 5 min 20 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila17:00 Durata: 1 min 57 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa17:02 Durata: 1 min 53 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli17:03 Durata: 2 min 17 sec
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Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione17:06 Durata: 2 min 6 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo17:08 Durata: 2 min 34 sec
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Domenico Pellegrini
presidente della Sezione Famiglia presso il Tribunale di Genova17:10 Durata: 2 min 2 sec
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Sergio Rossetti
giudice presso il Tribunale di Milano17:12 Durata: 5 min 32 sec
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Cesare Parodi
presidente delll'Associazione Nazionale Magistrati17:18 Durata: 18 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila17:18 Durata: 1 min 36 sec