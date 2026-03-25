Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato la Repubblica Democratica Popolare di Algeria.



Al suo arrivo, Il Presidente ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Sifi Ghrieb.



In seguito, ha reso omaggio al Monumento dei Martiri, partecipando alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori.



Presso il Palazzo Presidenziale "El Mouradia", l'incontro bilaterale con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e, a seguire, le dichiarazioni congiunte alla stampa.



Registrazione video di "Le dichiarazioni congiunte alla stampa del Presidente, …

Giorgia Meloni, e del Presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune", registrato a Algeri mercoledì 25 marzo 2026 alle 19:07.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Africa, Algeria, Commercio, Cooperazione, Economia, Energia, Eni, Esteri, Guerra, Investimenti, Italia, Leone Xiv, Libia, Medio Oriente, Niger, Onu, Pace, Palestina, Sahara Occidentale, Sahel, Sicurezza, Unione Europea.



La registrazione video ha una durata di 20 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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