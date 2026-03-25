25 MAR 2026
intervista

Le dichiarazioni congiunte alla stampa del Presidente, Giorgia Meloni, e del Presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune

DICHIARAZIONI | - Algeri - 19:07 Durata: 20 min 48 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Delfina Steri
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Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato la Repubblica Democratica Popolare di Algeria.

Al suo arrivo, Il Presidente ha incontrato il Primo Ministro della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Sifi Ghrieb.

In seguito, ha reso omaggio al Monumento dei Martiri, partecipando alla cerimonia di deposizione di una corona di fiori.

Presso il Palazzo Presidenziale "El Mouradia", l'incontro bilaterale con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e, a seguire, le dichiarazioni congiunte alla stampa.

Registrazione video di "Le dichiarazioni congiunte alla stampa del Presidente, Giorgia Meloni, e del Presidente della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune", registrato a Algeri mercoledì 25 marzo 2026 alle 19:07.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi Internazionali, Africa, Algeria, Commercio, Cooperazione, Economia, Energia, Eni, Esteri, Guerra, Investimenti, Italia, Leone Xiv, Libia, Medio Oriente, Niger, Onu, Pace, Palestina, Sahara Occidentale, Sahel, Sicurezza, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 20 minuti.

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Sul
Chiusa ed un
Bugia dei dottorati
Beh
L'amica l'amica dell'Algeria la signora Giorgia Meloni
Presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana amica
La navigazione che la compagnia
Nel la ringrazio per
Suo avanzata
La collaborazione tra e i nostri due Paesi
Uno perché una
Allora nota stalattiti sui risultati affidabilità dei dati
Secondo il maggiordomo
Darsi al massimo
Farsi abbiamo quindi parlato di questa cooperazione strategica in tutti i settori di reciproco interesse associazione qui volevo fa sottolineare la disponibilità dell'Algeria rispettare i suoi impegni con l'età essendo un molto partner strategico e affidabile della Repubblica italiana e del dell'Europa in giro tagliatelle tanti in queste sfide che noi viviamo oggi Sperling rifornimenti per le autonomia diciamo dei mercati con petrolio e gas io rinnovo a tal riguardo Lisa Marie il nostro impegno per approfondire e firma allargare l'impegno per Lucas con le tecnologie più sviluppate e per formare lei e anche per la ricerca scientifica e anche per le energie rinnovabili e anche per l'idrogeno verde anche nel agricoltura nella sicurezza alimentare tutti questi toni di approfondire questa relazione in con l'Italia e tale direzione i e nell'alveo del piano Mattei far perché che viene sepolto svolto per lo sviluppo del contenente africano voglio elogiare cellulare Loggia era appunto quello che è stato fatto intelligente qui in Algeria nei Progetti afferenti al vasto piano fu lo svago Progetto appunto di progetti nel mondo per loro la produzione di legumi e di coltivazione desertica e anche progetto di Berat passa che è appunto il centro di formazione d'eccellenza che sta Gerry agli italo algerino che è stato lei fondato la scuola regola Martelli sicuri Enrico Mattei appunto per la formazione di operatori in questo settore
Agricolo
Tocca una FIAT Uno scissa diamo anche accordati in questa splendida occasione nel velocizzare diciamolo fa tutte le procedure per la fondazione l'istituzione della Camera di Commercio Italo algerina per vale alcuni fatti geriatri riparati affinché possa essere quindi istituita questa gamma di commercio Italo algerina abbiamo raggiunto punto flop due sesto accordo per spianare quella strada un incontro tra la diciamo le le istituzionale anche perché la rete caldeo collegamento tra le realtà produttive italiane algerina cessati seconda impiega questo permetterà a tutti gli operatori del settore industriale di poté proprio approfittare diciamo tutte queste opportunità di poter sviluppare e rafforzare basta questo questa cooperazione così come intendiamo approfondire le relazioni di cooperazione nel settore scientifico culturale
Umanistico russo ortodosso per fondare quel creare dei dei ponti gelosa dei ponti per avvicina sempre di più i nostri due popoli popolo algerino il popolo italiano regione Ugo Tognazzi
Chiedo al giudice ruoli così come gli sforzi che noi italiani e Cirini ramo
Facciamola Sempre per rafforzare l'azione di contrasto al traffico di esseri umani e all'immigrazione regolare che si fonda su un vasto traffico soprattutto nelle organizzazioni criminali transnazionali
Soprattutto nei settori
Di sicurezza nello spazio mediterraneo dovrei dal punto di vista regionale e internazionale primo del trattino
Abbiamo due Jonathan Malgara aula abbiamo anche nella avuto la stessa postura su le crisi assunse questioni diciamo di reciproco interesse votano dove c'è anche un avvicinamento al nelle posture nostre lati darmi da fare e in tanti dossier che seguiamo in maniera congiunta rimane posso soprattutto in quello che concerne la situazione di guerra di conflitto in Medioriente
E le conseguenze che essa genera sulla pace a livello internazionale
Allora tra loro noi abbiamo quindi ha confermato la necessità Scarletta scritti una te escalation rapida e immediata e ai arrivare quindi a soluzioni diplomatiche nel pieno rispetto della sovranità rivali Sabrina fanno stendere quanto concerne anche la questione palestinese abbia ho confermato grandezza la postura del mio paese anche aggiungessimo di tutte le violazioni se della legge interne umani era internazionale viene sottoposto qui esposto il popolo poteste Udinese e lì c'è anche la necessità di un coordinamento internazionale per arrivare a una sempre una soluzione giusta che garantisca i diritti meno poco
I diritti
Legislativi del popolo palestinese appunto a Matrix sopra lo stack tutto nel loro diritto di avere uno Stato uno Stato indipendente in in base alle risoluzione della leggenda nazionale a e di questo promuoverà sicuramente la pace durevole in tutta la regione oscurata
Invece per quanto concerne
La separazione nel continente africano tocca
No no no salotto ma ho parlato allieva su Tuzla con sua Eccellenza presidente del consiglio i più importanti Lenzi sul perfetto anni
L'abbiamo attuata Charly Mussato invero Addis Abeba
Della conferenza di Addis Abeba del mesoscuto il mese scorso il summit italo africano appena Giugiaro votanti noi abbiamo espresso rinnovato le nostre preoccupa sì unì per la questione di sicurezza né queste assai nel e quindi di dover affrontare questa sfida S. sfide che vanno nel contrasto al terrorismo mamma
Grazie alle crimine organizzato in quella regione relativamente sempre al continente africano e soprattutto che poi si estendono verso il mar Mediterraneo data
E le relazioni in tale contesto con i nostri amici e fratelli del Niger sono state a va bene
Sono state nove normalizzate nuovamente
Dopo che ho ricevuto il presidente Ciani certe non Lillino Cervia della Repubblica del genere inneggia
Sua
Allora Ants la visita considerato vuol dire dell'altro ieri dimentica delegazione algerina anni amerei finisca per adesso per ripristinare tutti i gli accordi che erano pendenti ormeggiati o non sono e dall'altro punto di vista perché no alla abbiamo suonando il signor pullula Angela lo informa l'importanza di trovare soluzioni che possono permettere usare l'arte invidia terzo facultato ma superare questo impasse voli regole decennale affinché la Libia possa essere un Paese sovrano e garantire dalla sovranità al suo popolo più e quindi sempre diamo il nostro supporto l'operato di Koons meno in libera le Nazioni Unite diversa Albinia per quanto riguarda invece il Sahara occidentale la
Virtuoso di Lalli noi candidiamo ribadito la nostra un'impostura di trovare una soluzione politica giusta affinché il popolo di quella regione possa avere diritto all'autodeterminazione
Sulla base dei principi
Del delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza fino ad un rialzo delle Nazioni Unite la la quindi il nostro su
Porto pieno all'inviato speciale del segretario generale dell'ONU
Buona Hassan Youssef questo ovviamente una sintesi di quello che
Corso oggi
E quindi sono veramente molto lieto molto felice di questa visione IRNA
Dopo un pomeriggio a tutti grazie
Presidente debbono grazie per l'invito grazie per l'accoglienza che è stata riservata tanto a me quanto all'intera delegazione italiana come sapete questa è la mia seconda visita ufficiale in Algeria in poco meno di quattro anni
Venni la prima volta ventidue ventitré gennaio del due mila ventitré cioè appena tre mesi dopo il mio insediamento da Presidente del Consiglio dei ministri per quella che era la prima missione bilaterale in un paese nel del Nordafrica e questo credo chiarisca senza timore di smentita quanto consideriamo fondamentale
Il nostro apporto con l'Algeria l'Algeria rappresenta per l'Italia un partner di assoluto rilievo strategico l'amicizia tra le nostre nazioni costituisce soprattutto in un tempo come questo nel quale diciamo l'instabilità è crescente le certezze diminuiscono ecco il rapporto tra Italia e Algeria rimane una delle straordinarie certezza sulle quali poter contare perché è un'amicizia antica un'amicizia profonda l'Italia e l'Algeria si sono date una mano tante volte
E ognuna c'è stata per l'altra sempre nel momento del bisogno questi anni insieme al presidente tribuno e abbiamo ha lavorato per rendere questa amicizia ancora più forte
Penso di poter dire oggi che il rapporto tra le nostre nazioni non è mai stato così solido così proficuo
Sono convinta che la cooperazione tra Italia Algeria Fossa diventare sempre di più rappresentare sempre di più un modello da seguire
Chiaramente sono moltissimi gli ambiti dalla nostra cooperazione sicuramente c'è l'ambito energetico con i blitz presidente tribuno ricordava abbiamo deciso di rafforzare la nostra solidissima o collaborazione
Che è una collaborazione che coinvolge anche nostri coi campioni nazionali ENI e sono attracca anche diciamo lavorando su nuovi fronti come all'OSCE il gas come l'esplorazione off-shore e questo chiaramente consentirà anche in prospettiva di rafforzare il flusso di fornitura di gas dall'Algeria all'Italia
Come sapete la nostra cooperazione non si esaurisce a questo aspetto ne stampa esplorando da tempo molti mi riferisco al tema dello sviluppo delle energie rinnovabili alle la realizzazione di infrastrutture strategiche
Che sono sempre più capaci di unire le due sponde del Mediterraneo aumentandolo interconnessione quindi anche ovviamente la sicurezza energetica
Con il trans Meda il famoso gasdotto Matei che dagli anni Ottanta collega Italia Algeria siamo stati dei pii dieci pionieri e l'idea che lo si possa essere ancora un lavoro questo che rientra chiaramente in una visione più ampia che considera l'energia come un'opportunità come uno strumento per Generali sviluppo condiviso sia per le nazioni che producono energia
E beneficiano delle risorse che ne derivano per la propria prosperità sia per le nazioni che consumano e che possono così contare su catene approvvigionamento
Più vicine e più resistenti agli choc esterni è una visione che chiaramente innerva le attività i progetti che stiamo portando avanti insieme nell'ambito del piano Mattei per l'Africa
Anche da questo punto di vista l'Algeria è uno dei nostri principali partner oggi col presidente abbiamo fatto il punto sui diversi progetti che abbiamo messo in campo abbiamo parlato dello stato d'avanzamento
Dell'iniziativa pubblico-privata per il recupero di oltre trentasei mila ettari di terreno desertico per la produzione di cereali e legumi il Progetto
Insomma nonostante la burocrazia procede in modo spedito con la campagna di semina che nel due mila ventisei passerà da sette mila a tredici mila ettari di deserto messi a produzione
Ci siamo soffermati sui progetti
Che portiamo avanti per realizzare asili della Bessa il centro di formazione professionale nel settore agricolo dedicato anch'esso Enrico Mattei che ambisce a diventare il punto di riferimento sulla a materia per tutta l'Africa siamo in tra ormai entrati nella fase operativa verrà annunciata Breve la selezione del direttore del Centro posizione per la quale abbiamo ottenuto circa cento candidati dure
Tanto perché si comprenda l'attenzione e la rilevanza che viene attribuita
A questa iniziativa e nostro obiettivo ovviamente rimane quello di avviare le prime attività formative entro l'estate del due di cui di quest'anno
Con il presidente abbiamo discusso di come cogliere le opportunità che sono emersi anche nell'ambito del Business Forum che celebrando lo scorso luglio
A Roma per rafforzare le nostre relazioni economiche le nostre relazioni commerciali e le relazioni tra i nostri tessuti produttivi cioè chiaramente già una forte complementarietà tra le nostre economie noi pensiamo che le aziende italiane ovviamente possano offrire un contributo un contributo fondamentale
All'Algeria non solo nella fornitura di beni e servizi ma anche nell'attrazione di investimenti e nella diversificazione del tessuto economico produttivo e industriale
Chiaramente
Con un focus particolare su quegli ambiti nel quale il dinamismo il know how delle nostre imprese possono fare la differenza
Penso all'agroindustria l'industria della difesa alla farmaceutica trasporti la logistica le infrastrutture l'innovazione il digitale è la ragione per la quale abbiamo deciso anche di lavorare
Per creare una camera di commercio Italia Algeria cioè uno strumento stabile per liberare il potenziale che ancora inespresso nelle nostre relazioni e nelle relazioni tra i nostri mondi produttivi relazioni che chiaramente intendiamo approfondire a trecentosessanta gradi anche con diceva il presidente l'organizzazione d'un nuovo vertice intergovernativo che a questo punto lavoreremo per celebrare più velocemente possibile
Abbiamo parlato anche ovviamente dei molti dossier internazionali che sono sul tavolo a partire ovviamente alla crisi in Medio Oriente crisi che coinvolge tutti che se dovesse prolungarsi nel tempo potrebbe causare chiaramente
Conseguenze economiche e sociali che finirebbero per colpire più di altre nazioni le nazioni più vulnerabile a partire proprio a Kuffour continente africano
Chiaramente credo che l'ipotesi di colloqui in corso tra Stati Uniti e Iran costituirebbe una ottima notizia
L'Italia sosterrà ovviamente intenda sostenere anche grazie alla solida rete di relazioni che ha con le nazioni del Golfo ogni iniziativa che possa riportare stabilità nell'aria
Abbiamo condiviso la preoccupazione per l'escalation militare in Libano
Che deve dal nostro punto di vista cessare immediatamente per una situazione a casa che rimane estremamente difficile per la popolazione civile o soprattutto sotto il profilo umanitario che sul lavoro complesso che dobbiamo continuare a fare che la comunità internazionale deve continuare a fare
Per stabilizzare la Regione e per arrivare alla soluzione dei due Stati abbiamo avuto
Anche uno scambio di vedute sugli altri grandi Suma scenari con i quali ci confrontiamo penso al conflitto
In Ucraina che purtroppo entra nel suo quinto hanno e per quello che ci riguarda continuiamo a reperire il nostro massimo impegno per arrivare a una pace giusta
E duratura restituire al popolo opera in un futuro di prosperità
Chiaramente a non si potrebbe parlare di stabilità col presidente The Bunsan sa occuparsi Alzheimer il ruolo che la rete l'Algeria storicamente svolge
Nei confronti di questa importante e delicata Regione straordinario
è una regione sempre più colpita dal terrorismo dal CIA di Isma'in quest'area
L'Italia è fortemente impegnata con i nostri militari con la nostra cooperazione con la nostra diplomazia per favorire la stabilità per combattere il terrorismo per sostenere la popolazione ma chiaramente è un lavoro che sarebbe difficile fare
Senza confrontarsi assenza collabora Ale collaborare con il con i nostri amici algerini abbiamo fatto una punto anche sulla nostra cooperazione in ambito migratorio
Che credo resti un modello per la Regione la nostra priorità comune rimane quella di contrastare le reti criminali che si arricchiscono col traffico di essere umani che diventano fattori di insicurezza
Per tutte le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e io devo ringraziare presidente
E il suo governo perché se in questi anni siamo riusciti ad abbattere il numero degli sbarchi illegali e delle morti in mare nel Mediterraneo l'abbiamo dovuto anche a una solidissima Cocco operazione con l'Algeria
Ho confermato presidente tribuno il sostegno dell'Italia anche ai negoziati in corso per trovare una soluzione alla questione del Sahara occidentale soluzione che deve essere sostenibile duratura puntualmente accettabile e in linea con l'acuirsi delle Nazioni Unite
Sono convinta che insomma Italia Algeria abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare insieme nel solco di un'amicizia storica di legami culturali che sono millenari che insieme vogliamo valorizzare mi ha fatto molto piacere poter accennare anche al momento storico che l'Algeria si appresta a vivere nelle prossime settimane ovvero la prima visita di Papa leone quattordicesimo in Africa questa nazione sarà la tappa iniziale del suo viaggio apostolico qui
Il Santo Padre visiterà i luoghi del vescovo di Ippona è una visita importante che ribadisce ancora una volta l'innata vocazione dell'Algeria essere ponte tra Europa e il resto del continente africano è un ruolo che l'Italia le riconosce da sempre che ha permesso alle nostre nazioni di sviluppare la solido partenariato che
Contraddistingue nostri rapporti che consente ai nostri popoli di crescere di posti prosperare insieme quindi grazie davvero residente verrà questa accoglienza e soprattutto per il lavoro che stiamo facendo insieme
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