25 MAR 2026
stampa

Associazione Stampa Estera - Conferenza stampa di Elly Schlein a due giorni dall'esito del referendum sulla giustizia

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 15:17 Durata: 2 ore 7 min
A cura di Pantheon
Player
La Segretaria nazionale del Partito Democratico è ospite dell'Associazione della Stampa Estera in Italia.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Associazione Stampa Estera - Conferenza stampa di Elly Schlein a due giorni dall'esito del referendum sulla giustizia" che si è tenuta a Roma mercoledì 25 marzo 2026 alle 15:17.

Con Elena Postelnicu (presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia), Elly Schlein (segretaria nazionale del Partito Democratico).

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Elezioni, Politica, Referendum.

La registrazione video della conferenza stampa dura 2 ore e 7 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Possiamo iniziare

Buongiorno a distanza di quasi quarantotto bene dall'esito del referendum sulla riforma della giustizia ospitiamo qui oggi
Nel nella sede della Stampa estera la segretaria del Partito Democratico elisi Rai grazie benvenuta
Per la verità da tanto tempo gli ho chiesto di venire lei mi ha detto sei sette mesi fa dopo referendum ha mantenuto la promessa grazie di nuovo
Frattempo io finito il mandato di da di presidente adesso queste presidente Tricia Thomas Patricia Thomas che pensavo che vuole fare il giro un saluto Man la prossima volta penso
Ringraziando il a lei che mi ha permessa di restare ammodernare questa conferenza iniziamo già con le domande
Una per la segretaria
Fa sarò molto diventa quando saranno le prossime elezioni
Siamo giornalisti
Buongiorno a tutti e buon giorno a tutti grazie grazie davvero per questa opportunità è un piacere tornare incontrarvi
Colgo l'occasione anche per ringraziarla del lavoro fatto in questi anni per fare gli auguri alla nuova presidente Thomas
Io posso rispondere questo dal mio lato essendo io segretario della prima forse l'opposizione in qualunque momento saranno non ci faremo trovare pronti è chiaro che ci sono delle difficoltà nel governo le vedete anche in queste ore proprio poco fa
Siamo riusciti a far calendarizzare una Ricky una nostra mozione
Firmata insieme a tutte le opposizioni di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè che sarà che è stata calendarizzata per questo lunedì e che sarà quindi votata mercoledì
Quindi è evidente che ci sono già delle conseguenze politiche dopo il voto del referendum
Ci tengo a sottolineare come ho fatto anche ieri che le dimissioni che sono arrivate da parte del sottosegretario Del Mastro e della capo di gabinetto del ministro nordico Bartolozzi
Sono comunque arrivate tardive perché avrebbero dovuto essere rese e pretese anche prima dell'esito referendario perché questo ci lascia il dubbio che il caso di un esito diverso non si sarebbero nemmeno dimessi mentre qui
è una questione di dignità delle istituzioni italiane
Allora a questo punto iniziamo già alcune domande sicuramente i miei colleghi hanno tante domande rimasta la stampa estera i colleghi dalla stampa estera siamo en da qui da noi a casa il microfono sì
Gianfranco Nitti
Vi chiedo di presentare il De è l'attaccante è stato ovviamente Gianfranco Nitti e Italia giornalista italiano ma di media finlandesi segretariato
Come mai sembra che non abbiate morto controbattuto all'argomento molto usato
Te il fatto che questa cosiddetta riforma fosse stata appoggiata in passato dalle sinistra dal padiglione da altri ecco con me senta e tuttora questa questo argomento viene utilizzato forse e anche causato dal fatto che una certa parte del vostro partito quella che fa riferimento ai cosiddetti riformisti ha poi molti di loro hanno votato per il sì grazie
Nella vediamo un po'molte volte
Va bene dunque
è stato un argomento molto utilizzato soprattutto dal fronte del sì e soprattutto dalla Presidenza del Consiglio ma credo che la risposta migliore l'abbiamo data agli elettori
Il partito democratico se guardate tutte le analisi del voto è stato quello più compatto nel voto al no
Nel votare no a questa riforma
Gli analisi che abbiamo visto che avete credo visto tutti
Danno che i nostri elettori le nostre lettrici hanno potato no per quasi il novanta per cento stato l'elettorato da questo punto di vista più fedele alle indicazioni del del partito
Con solo un due per cento direttori del Partito Democratico che avrebbero votato sì
E con un dieci per cento se non sbaglio di astenuti dalle ultime analisi con visto proprio ieri
Non sono stupito da questo risultato
Appunto credo che
La Presidente del Consiglio anziché
Continuare a sostenere che ci fosse tutta questa adesione alla Riforma da parte degli elettori del Partito Democratico che non c'è stata né i fatti
Avrebbe dovuto guardarsi in casa e vedere che sono molto di più gli elettori della destra che hanno votato no a questa riforma
Per cui queste diciamo non abbiamo fatto la nostra campagna l'abbiamo fatta sul merito e l'abbiamo fatta sostenendo chiaramente che questa è una riforma che non avrebbe migliorato la giustizia per i cittadini italiani
E che la separazione delle funzioni a cui siamo sempre stati favorevoli c'è già è stata introdotta dalla riforma Cartabia in particolare
Ed è la riforma che prevede che un giudice possa diventare pubblico ministero viceversa solo una volta nei primi dieci anni di carriera e cambiando il territorio e quindi diciamo che il punto l'obiettivo del governo evidentemente era un altro con questa riforma che cambiava sette articoli della Costituzione
Smembramento il Consiglio superiore della magistratura e quindi diminuendo l'indipendenza dei magistrati e mi pare dagli esiti che gli elettori e le elettrici italiani l'abbiano capito molto bene grazie
Signora cioè in una domanda la sinistra in Italia è molto complessa c'è la sinistra centrista c'è la sinistra sinistra cioè a sinistra diciamo cinque stellate c'è una sinistra vespai
Come farà lei per unire tutte le correnti per vincere le elezioni grazie
Una domanda dalla Spagna
Grazie
Come abbiamo fatto dal primo giorno in cui sono stata eletta segretaria il nostro mandato era chiaro era quello di costruire un'alternativa a questa destra
E l'abbiamo fatto in questi anni puntando sulle i grandi questioni costituzionali che ci uniscono
Dalla battaglia per la salute pubblica in un paese in cui lo sapete le liste d'attesa sono talmente lunghe che ci sono sei milioni di italiani che rinunciano a curarsi
Un po'perché le liste d'attesa sono troppe lungo un po'perché non possono permettersi
Dalle questioni della scuola dell'istruzione a quelle del lavoro dignitoso le politiche industriali ai diritti
Sono tutte questioni che ci hanno permesso di far crescere in maniera unita e compatta il partito democratico ma anche di ricostruire una coalizione progressista che abbiamo messo insieme per la prima volta dopo vent'anni
Alle regionali dell'anno scorso in tutte le regioni ci siamo presentati con la stessa coalizione progressista questo Sarezzo estremamente competitivi ci ha permesso anche di vincere con risultati al di sopra delle aspettative in Campania e in Puglia
Quindi continueremo su questa strada testardamente unitaria anche perché sono molto di più le cose che ci uniscono che non quelle che ci dividono
Buonasera Lee Sang sono Max civili della tv il ecco della di quelli Mengele siriani apre estivo le volevo chiedere quanto faccio un salto indietro al al referendum quanto l'aspetto di politica estera ha contribuito a
In qualche maniera forgiare il voto di domenica e lunedì
L'aspetto più in particolare legato al fatto che in tutti questi anni e direi anche ultimamente il governo Meloni non ha mai condannato nei genocidi Agasa N quest'attacco illegale
Stati Uniti Israele contro l'Iran ecco vorrei con cortesemente un commento e
Che perché linea di politica estera invece voi pensate di adottare in seguito grazie
La ringrazio per la domanda mi consente di entrare un po'più nel
In quello che è successo due giorni fa
E due giorni fa è successa una cosa straordinaria è stata una giornata splendida per la democrazia italiana
Lo è sempre quando c'è una così alta partecipazione al voto che ha sfiorato il sessanta per cento
Io ho ringraziato da subito tutti coloro che sono andati a votare quelli che hanno votato no e anche quelli che hanno votato sì perché quando c'è un'affluenza così alta è una beh è un momento importante per tutto il Paese
E c'è stata una chiara maggioranza che ha detto no a una riforma sbagliata che non migliorava la giustizia per i cittadini ma chiaramente ha detto no anche a difesa della nostra Costituzione
Sono le persone che hanno votato sanno quanto ha pesato anche un messaggio politico che hanno voluto chiaramente mandare al Governo di Giorgia Meloni queste chiaro con un'affluenza così alta
C'era un chiaro messaggio politico che il governo Meloni deve ascoltare e su cui deve riflettere anzitutto uscendo dal palazzo e cominciando a occuparsi delle vere priorità degli italiani
La salute la scuola e lavoro il calo della produzione industriale per più di trenta mesi consecutivi
Io sono convinta che questo risultato che è una vittoria popolare straordinaria poi se volete mi ha detto un po'di più anche nelle cose che abbiamo visto in quel voto
è una vittoria popolare straordinaria
La cui ecco arriva ben oltre i nostri confini è la dimostrazione che ad Alitalia che cominceremo abbattere queste destre nazionaliste che si muovono in tutto il mondo in Europa con gli stessi obiettivi tra i quali
C'è proprio quello di indebolire l'indipendenza della magistratura l'abbiamo visto nella Polonia guidata dal Pistarino della vittoria di tasca
L'abbiamo visto nell'Ungheria di Orban lo vediamo anche
Nell'America di Trump
E ricordiamo che dall'America di Trump ma anche purtroppo dal governo israeliano di Netanyahu eppure dal governo italiano non sono mancati in questi mesi
Degli attacchi frontali alla giustizia internazionale nel tentativo di delegittimare le corti internazionali
Io vorrei vedere dal nostro governo invece la difesa del diritto internazionale e la difesa delle sedi multilaterali che il nostro Paese l'Italia ha contribuito come sapete affondare e a rafforzare
Certamente ha pesato anche la situazione internazionale ma era inevitabile che lo facesse perché questo governo il governo guidato da Giorgia Meloni non riesce mai a dire di no a Trump quando sbaglia
Posso farle una serie di esempi su questo perché dall'inizio
Da quando Trump campata deciso una guerra commerciale che danneggerà fortemente l'economia europea e quella italiana ma sono convinta anche quella americana si sta già cominciando a vedere
Questo governo ha minimizzato per tutti i primi mesi ha minimizzato
Si è dovuto aspettare dall'insediamento di Trump di gennaio a la firma sui dazi dichiara tipo illegali dalla Corte Suprema federale americana
Ad aprile erano i primi giorni di aprile per avere una dichiarazione della Presidente del Consiglio
Ma hanno sempre minimizzato
Posso dirle che è stato l'unico governo italiano esclude l'unico governo europeo quello italiano che non è stato in grado davanti alla minaccia di comperare o di invadere la Groenlandia di dire cinque semplici parole la Groenlandia non si tocca
Non si tocca l'integrità territoriale di uno stato europeo che è anche membro dell'Alleanza atlantica
è stato l'unico governo italiano che nelle dichiarazioni a seguito dell'attacco militare unilaterale deciso da Trump verso il Venezuela
Ha parlato di una legittima autodifesa non troverete lo sapete meglio di me una dichiarazione di un'altra cancelleria europea che si sia spinta finali
è un Governo che abbassato la testa quando Trump ha fatto la richiesta di aumentare la spesa militare al cinque per cento sapendo che questo mette a rischio lo stato sociale italiano
E avrebbe dovuto fare invece come ha fatto la Spagna che pur confermando tutti gli obiettivi di capacità nato ha detto che non avrebbe aumentato la spesa militare fino al cinque per cento per non danneggiare la propria economia proprio welfare
Ed è un governo che non è riuscito dire di no nemmeno al board of Peace che è chiara nel
è uno strumento inventato da Trump per sostituire e delegittimare le Nazioni Unite
Giorgia Meloni recentemente ha detto che sarebbe folle chiamarsi fuori ma io dico che è incostituzionale starci dentro perché l'articolo undici della Costituzione italiana parla molto chiaro
Dice l'Italia ripudia la guerra ma dice che l'Italia può partecipare degli organismi sovranazionali solo in condizioni di parità e io mi chiedo quali condizioni di parità ci possono essere in un organo che ha inventato Tramp di cui si è autoproclamato capo a vita e in cui decide Luís sostanzialmente chi può sapere e chi non possedere ora è abbiamo visto anche questa incapacità di dire di no nei confronti del governo Netanyahu e dei crimini che ha portato avanti il Governo di Netanyahu che persino gli assenti hanno definito dei crimini di genocidio
C'è una fragile tregua Gaza gli attacchi militari decisi da Trump Netanyahu verso l'Iran mettono a repentaglio anche quella fragile tregua
Ma non bisogna dimenticare che nonostante quella fragile tregua che tutti gli attori devono rispettare a Gaza si continua a morire in Cisgiordania si continua a morire non ci potrà essere una pace
Per Gaza finché non ci sarà la fine degli insediamenti illegali in Cisgiordania finché non ci sarà un pieno coinvolgimento del popolo palestinese nel processo di pace
E finché non ci sarà il riconoscimento accanto allo Stato di Israele
Anche di uno Stato di Palestina
Perché due popoli due Stati vuol dire questo che hanno entrambi diritto a esistere e a vivere in pace e sicurezza e senza una prospettiva chiara per il riconoscimento della Palestina questo non potrà esserci mi sembra già evidente da queste settimane
Che costruire la pace per il Medio Oriente non sia affatto una priorità perdono altra
Gino Prisciano mutante
Salve sono Gina Marx giornalista brasiliana corrispondente dirti visto che la partecipazione peggio
Italiani è stata
E anche messo in risalto la partecipazione dei giovani
Io prima la domanda del collega che che era molto interessante come fate a costruire tutti questi leader questa leadership
Poi allora aggiungo che non ho capito la sua risposta al collega come fate a unire tutta questa sinistra i che cosa i giovani aspettano secondo lei loro vuote erano al
Il centro sinistra
Allora proprio essere ancora più chiaro nella risposta come fate a mettere insieme no
La coalizione la risposta è l'abbiamo già fatto l'abbiamo fatto l'anno scorso in tutte le regioni che andavano al voto in tutte le regioni abbiamo presentato una coalizione progressista che teneva insieme le varie forze d'opposizione
E questa coalizione è riuscita a battere le destre già in diverse regioni io facevo riferimento a quelle del due mila e venticinque non voglio dimenticare quelle del due mila ventiquattro le dico di più
Se lei va a guardare i voti assoluti raccolti dalla nostra coalizione nelle tredici regioni al voto nel due mila ventiquattro nel due mila venticinque
Sono di più di quelli raccolti dalla coalizione di destra che al momento governa il Paese sono dati non sono interpretazioni sono dati abbiamo già messo insieme una coalizione progressista in tante città e regioni dove abbiamo vinto
E continueremo su questa strada
Non ci vogliamo mettere insieme solo o tanto verso contro Giorgia Meloni e il suo governo ma sulle cose che noi vogliamo e possiamo fare insieme anche da questo punto di vista non partiamo da zero
Perché abbiamo fatto in questi tre anni molte proposte unitarie in Parlamento e anche nelle piazze
Abbiamo proposto insieme un salario minimo a proposito di quello che interessa ai giovani che sono andati in massa a votare no questo è un Paese in cui ci sono quattro milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano
Molto spesso Meloni si è vantata dei dati dell'occupazione in aumento senza andare a vedere cosa c'è dentro quell'aumento perché purtroppo dentro quell'aumento c'è tanto lavoro precario e c'è tanto lavoro povero
è aumentata l'occupazione soprattutto degli over cinquanta mentre c'è una forte disoccupazione giovanile
Molti giovani si trovano costretti davanti a tutti contratti precari e salari così bassi a spostarsi
E a migrare o verso le grandi città soprattutto al Nord del Paese o molto spesso verso altri paesi
Allora da questo punto di vista noi abbiamo avanzato una proposta di salario minimo insieme alle altre opposizioni l'abbiamo ripresentata come emendamento a questa manovra il governo si rifiuta addirittura di discuterla non ha avuto nemmeno il coraggio di votare contro perché sa che il settanta per cento degli italiani nei sondaggi è favorevole all'introduzione di un salario minimo legale che esiste già in ventidue Paesi europei
E ce ne sarebbe ancora più bisogno se mi consentite
Nell'unico paese dove negli ultimi trent'anni i salari reali non solo non sono aumentati ma sono addirittura diminuiti del due virgola nove per cento
Le voglio dare un altro dato che non è del Pd è dell'Istat
Negli ultimi quattro anni i salari reali degli italiani sono scesi di nove punti percentuali
Negli stessi quattro anni lista dice che il costo del carrello della spesa è aumentato del venticinque per cento questo vuol dire che gli italiani con lo stesso stipendio in tasca di prima non riescono più a fare la stessa spesa di prima
Caro vita è cara energia sono delle priorità che questo Governo ha ignorato e su cui per tre anni non è riuscito a produrre nessuna risposta
Noi vorremmo ripartire dalla grande questione sociale ed economica del Paese
Dal diritto a restare di questi giovani e a trovare vicino a casa dove nascono crescono e spesso vorrebbero restare un'opportunità di lavoro dignitoso
In questa direzione va un'altra proposta unitaria che abbiamo fatto che è quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario
Sul modello di quello che è stato sperimentato in altri Paesi europei prima il collega che parlava e spagnolo
I Spagna questa sperimentazione esiste già noi chiediamo con quella legge di avviare una sperimentazione settimana scorsa la destra affossato senza discuterla anche questa proposta
Le voglio citare una terza proposta cui tengo particolarmente perché era mia prima firma
Firmata da tutti i gruppi d'opposizione in Parlamento ed è per il congedo paritario sul modello di quello che accade in alcuni Paesi del Nord
Ho di nuovo di quello che si sta discutendo in Francia
Di quello che la Spagna ha fatto allungando i congedi paritari per entrambi i genitori noi proponiamo che in Italia quando nasce un figlio ci siano cinque mesi di congedo pagati al cento per cento per entrambi i genitori non soltanto per le madri
Che comunque ora hanno un congedo all'ottanta per cento e bisogna alzarla cento perché non ci deve essere mai
Una situazione
Di competizione tra la carriera professionale di chi sceglie di diventare madre
E il fatto che abbia fatto un figlio ancora oggi purtroppo c'è una fortissima penalizzazione delle donne nel mondo del lavoro il congedo paritario aiuterebbe milioni di famiglie italiane aiuterebbe i padri a veder crescere i propri figli
Aiuterebbe a redistribuire il carico di cura in un Paese in che tocca ancora i record
Di disoccupazione femminile
Al sud in particolare quindi diciamo quello che voglio dire tante proposte le abbiamo fatte insieme non partiamo da zero ci piace lavorare per mettere insieme la coalizione
Su queste cose cioè non una coalizione contro o solo contro il Governo Meloni ma per l'Italia che vogliamo immaginare voglio aggiungere una cosa perché i giovani hanno fatto la differenza in questo in questo referendum i dati lo dicono chiaramente hanno fatto la differenza perché hanno avuto una delle partecipazione al voto più alte al sessantasette per cento con una prevalenza del no superiore al sessanta per cento
Questo l'hanno fatto nonostante il Governo abbia ingiustamente sottratto loro il diritto a votare fuori sede
Un diritto che invece hanno avuto per le scorse elezioni europee
E anche per il referendum del due mila e venticinque cosa che rende assolutamente inspiegabile se non con la paura del voto dei giovani la scelta di Giorgia Meloni e della destra di non consentire il voto fuori sede
Voglio confermare anche qui il nostro impegno a continuare a batterci per una legge perché si possa votare fuori sede
Tutti gli studenti e le studentesse e lavoratrici e lavoratori che abbiano la residenza altrove ma che abbiano il domicilio in un'altra città
Io penso che quel voto dei giovani voglia dire moltissimo
E penso che il nostro dovere oggi come forze progressiste sia metterci umilmente all'ascolto di quei milioni di persone che sono andati a votare no e che sono di più di quelli che hanno votato per le nostre forze politiche nel due mila e ventiquattro alle elezioni europee penso che adesso la nostra priorità debba essere questa capire come ricucire
Riallacciare un rapporto di fiducia con quei cinque milioni di persone che sono andate a votare no
Ma che alle scorse europee o non avevano votato o comunque non avevano votato per noi e penso che soltanto con loro noi riusciremo a costruire un'alternativa e aggiungo che accanto alla mobilitazione dei giovani di cui si è tanto parlato ieri ho messo un dato interessante
Un patto intergenerazionale con le persone anziane
Se voi guardate i dati degli over sessantacinque il no a finto con il cinquantacinque per cento
C'è stata un'alleanza generazionale che ha tenuto insieme le persone anziane
E le persone più giovani e trovo veramente bellissima questa difesa della Costituzione da parte delle nuove generazioni
Per cui credo che su questo noi dobbiamo tanto lavorare e tanto investire per capire come coinvolgere queste generazioni nella costruzione dell'alternativa credo che la chiave sia semplice
Mettere al centro delle nostre proposte le condizioni materiali dei giovani oggi in Italia e il loro diritto a restare a costruirsi un futuro migliore
Grazie
Diciamo
Rischiamo Bernard la mia qua pietra fece Tommasi essersi represse
A allora già parzialmente risposto ma comunque torno su questo tema abbiamo capito che tante persone che hanno votato non ha capito veramente che cosa è questo riforma c'era nel sacco di confusione e sembrava per tanti erano referendum sul Giorgia Meloni
Poi dentro qua da parte io vorrei capire quanto ha giocato il tram fatto ha già parlato di tram dalla sua politica ma quanto a influenzato specificamente in questo vuoto atono tra e la ai la guerra Maran
Grazie
A questo ripeto lo possono sapere solo le persone che hanno votato qua quanta parte avuto una motivazione all'altra è senz'altro come dicevo prima chiaro che la contingenza internazionale abbia avuto un peso ma perché Giorgia Meloni dall'inizio del mandato di Trump ha voluto raccontarsi come un ponte teatrante l'Europa
Ha voluto raccontare per un anno una relazione privilegiata di cui evidentemente ha scordato di avvertire Trump che non se n'è accorto
Perché non è che i dazi colpiscano di meno il nostro Paese anzi il nostro Paese è uno dei più esposti per avere una fortissima vocazione alle esportazioni
E non è che non sia colpita anche l'Italia dalle conseguenze di questa nuova guerra illegale che Tramper Netanyahu hanno deciso di avviare peraltro noi contestiamo questo governo che ancora non abbia detto a Trump di fermarsi
Che è necessario è necessario un cessate il fuoco immediato è necessario riportare tutti ad un tavolo negoziale insistere per la liberazione dei prigionieri politici in Iran del regime tra cui voglio ricordare c'è anche marcia Simona di una premio Nobel di cui non conosciamo le condizioni attuali avendo avuto anche problemi di salute
Ora non basta dire e siamo tutti d'accordo che si devono fermare le ritorsioni indiscriminate del regime iraniano anche Trump Netanyahu si devono fermare arrivare al cessate il fuoco e far ripartire la via negoziale questo per un motivo molto semplice lo ha più volte ribadito in queste settimane
Khamenei era un dittatore sanguinario che di certo non ci mancherà
Quello è un regime brutale che anche solo negli ultimi mesi davanti alle mobilitazioni soprattutto dei giovani e delle donne ai effettuato dei veri e propri massacri compiendo dei crimini
Il punto però è se tu scavalchi le sedi multilaterali e non rispetti il diritto internazionale poi rimane soltanto la legge del più ricco e del più forte
E noi non lo possiamo accettare la storia diplomatica del nostro Paese non lo può accettare
Quindi io mi aspetto che Giorgia Meloni difende il diritto internazionale e difenda le sedi molte la multilaterali e abbia il coraggio di dire affrante Netanyahu che si devono fermare perché gli italiani non vogliono pagare le conseguenze delle loro guerre illegali
E guardate che nelle ultime settimane si è molto parlato
Il Codacons dice che ogni giorno di questa guerra è costato sedici milioni e mezzo in più agli italiani soltanto di carburanti
Senza considerare l'aumento dell'inflazione che va a unirsi quelle basse prospettive di crescita se non ci fosse il Pnr R. in questo Paese noi saremmo già in recessione lo dicono gli analisti
Allora davanti a questo ne abbiamo avanzato una proposta al governo
Di attivare le accise mobili
Per riuscire a restituire immediatamente i cittadini quella parte aumentata di tasse che entrano nelle casse dello Stato quando schizzano i prezzi dei carburanti
Ora loro hanno fatto un intervento tre giorni prima del voto referendario ma l'hanno fatto
Usando italici anche alla sanità
Allora per fare un intervento finanziato dai tanti non si capisce perché non l'abbiano fatto quindici giorni prima evitando che gli italiani facessero la fila per pagare più di due euro di benzina e diesel
Hanno aspettato tre giorni dal voto hanno fatto uno spot elettorale
Ma se l'escalation in Medioriente non si ferma quegli aumenti di benzina si stanno già mangiando il venti centesimi che per venti giorni il Governo ha promesso di diminuire e che peraltro non sono diminuiti dappertutto allo stesso modo
Quindi è già
O che noi siamo molto netti
Abbiamo una posizione che è chiara no a questa guerra illegale
No all'autorizzazione all'utilizzo delle basi qualora Trump chiedesse l'utilizzo delle basi per supportare questi attacchi militari e contraria a farci coinvolgere e trascinare in alcun modo in questa guerra che viola il diritto internazionale
Durante
Salve murate lo ritira la stampa algerina emanata
Senta oggi lei ieri ha detto che la nostra politica deve avere già una proposta di governo pronta
Per le elezioni future la premier oggi è andata ad Algeri
Per l'approvvigionamento e oggi energetico italiano che messo in una pericolo per le però diciamo quella sospensione dei reati rifornimento dal gas del Qatar
Alcuni suoi alleati hanno nel negli ultimi mesi criticato la politica di di favorire o Ciardi contare molto Paperinik previ cioè privilegiare i gas
Le chiedo sia come soluzione di emergenza vista l'attualità e qualora lei arrivasse a Palazzo Chigi
Manterrebbe questa politica che la Spagna per esempio sta sostenendo di un doppio binario tramite dei gasdotti connessi all'Algeria che la Libia
La ringrazio
Qual è il nostro problema è il nostro Paese ha un problema da tempo di cui non si può dare la responsabilità solo a questo governo di fortissima dipendenza dalle fonti fossili che non è solo un problema di approvvigionamento energetico che è anche una questione di sicurezza
Ma che ha delle implicazioni geopolitiche evidenti
Noi non possiamo più essere dipendenti dalle fonti fossili
E non possiamo passare dalla dipendenza dalle fonti fossili di Putin a quella dalle fonti fossili di Trump perché il punto è questo ho contestato in questi giorni la posizione che la Presidente del Consiglio ha portato al consiglio europeo perché lei chiede di sospendere gli Ets
Che sono l'unica non l'unica ma la principale misura che serve a ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili
Oggi come oggi se non investì per la creazione di una grande filiera industriale per la produzione di energia rinnovabile e pulita in Italia a parte che stretti un'occasione di creare posti di lavoro di qualità
E guardo soprattutto al Sud dove sole acqua e vento ci sono e ci sono in abbondanza ma poi ti consegni a una nuova dipendenza quella dal gas naturale liquido di tanto
E non è una strategia brillante per il futuro italiano né per il futuro europeo voglio ricordare che questo l'inerzia di questo governo e la sua totale assenza di
Politiche industriali ci ha fatto perdere anche l'occasione della giga fattori di Termoli che avrebbe potuto essere strategica nel contesto europeo perché come sapete per irrobustire una filiera industriale di rinnovabili
è fondamentale continuare a fare ricerca migliorare i sistemi di accumulo e di batteria
Quindi abbiamo perso anche quell'occasione nell'inerzia del governo mentre stava facendo propaganda su altro
è un Governo che peraltro ha tagliato l'ottanta per cento dei fondi per l'Automotive stanziati dal precedente governo Draghi nel momento di più grave crisi del settore automobilistico in Italia
Con molte vertenze aperte molti lavoratori
In mobilitazione insieme i sindacati e grave preoccupazione per il futuro dell'auto quindi la strategia del governo è completamente sbagliata
Qual è il problema principale in Italia
Anche in Spagna c'è ancora il gas ma attenzione
Il gas fa il pranzo dell'energia in Spagna come ha chiarito Pedro Sanchez degli ultimi giorni solo per il quindici per cento del tempo secondo il Financial Times questa percentuale in Italia è dell'ottantanove per cento
Quello che voglio dire è che noi da due anni insistiamo col Governo per disaccoppiare cioè collegare il prezzo dell'energia da quello del gas si può fare con diverse strategie
Una sola tra quelle che abbiamo proposto è stata considerato dal governo inserita nell'ultimo decreto bollette che però che già invecchiato male dopo la nuova guerra avviata da tante Netanyahu
Ed è quella dei Power Purchase Agreement quindi accordi fatti su grandi volumi che consentono di ridurre il prezzo
Però è
è un Paese strano il nostro da questo punto di vista perché nessun altro Paese il gas pesa così tanto sulla formazione del prezzo unico nazionale
E bisogna guardarci bene dentro perché c'è un fenomeno di grande spot speculazione
Che ha consentito extra profitti molto importanti alle grandi società energetiche a partire da quelle che hanno una partecipazione statale
Ma è la politica che deve dare l'indirizzo politico alle grandi partecipate pubbliche per riuscire a essere meno dipendenti nell'interesse degli italiani nell'interesse delle tasche degli italiani che pagano le bollette più care d'Europa
E nell'interesse di sicurezza degli italiani per non continuare a dipendere
Da Paesi esterni dove come vedete anche sullo sfondo di questa nuova guerra in Medioriente c'è sempre la questione energetica
è sempre la questione energetica guardate
In Venezuela
Se il punto fosse stata la libertà del popolo venezuelano dal regime oppressivo e brutale di maturo beh non si sarebbero tenuti tutto il resto del regime il punto evidentemente non era la democrazia ma era il petrolio
Quindi noi su questo siamo molto netti e guardi io penso che il nostro Paese abbia un grande potenziale perché discutendo anche con il mondo produttivo
E con le nostre imprese
Tante anche senza una politica di incentivo del governo hanno già puntato sull'efficienza energetica perché conviene anche a loro ridurre il costo delle bollette puntando sull'energia pulita ma pure su le comunità emergenti
Questo governo è molto ostile
Alle energie rinnovabili in modo incomprensibile perché sarebbe una strategia grande di rilancio del nostro Paese nell'ottica di una nuova politica industriale europea
E su questo mi fermo perché voglio dare spazio a tre domande ma vi prego chiedetemi anche di questo perché io sono convinta che serva a proseguire con gli investimenti comuni europei perché se non ci sarà un grande
Next generation e You un nuovo next generation aiuti investimenti comuni europee che facciano un nuovo piano industriale europeo non riusciremo a competere con l'aggressività commerciale americana
Con l'aggressività bellica russa e con la strategia d'espansionismo cinese
Ecco Marina e lei ha detto che sulle primarie per il centrosinistra sta da sempre disponibile
Ci può chiarificare le modalità e i tempi e come si stanno orientando se ci sono i negoziati col Movimento cinque Stelle e perché pensa o non che un candidato unico davanti alle prossime elezioni generali in Italia sia importante grazie
Grazie molte
Guardi io sono molto fiduciosa che come abbiamo sempre fatto anche nelle scorse elezioni
Amministrative regionali
Troveremo un accordo su tutto
Troveremo un accordo sulle modalità per costruire il programma anzitutto il programma dell'alternativa perché come vi dicevo non partiamo da zero tante proposte le abbiamo già condivise ma c'è ancora del lavoro da fare
E io
Chiederò ai miei colleghi che questo lavoro non lo facciamo da soli
Ma proviamo a trovare il modo per coinvolgere anche quei milioni di persone che sono andati a votare per difendere la Costituzione qualche giorno fa io credo che ho detto prima che quel voto dal referendum è un messaggio per il governo ho detto in questi giorni che lì dentro io ci leggo anche un messaggio per noi
Col fatto che così tante persone in più sono andati a votare rispetto alle ultime elezioni regionali ed europee io credo che noi dobbiamo davvero interrogarci su come coinvolgere questa spinta e io penso che sia fondamentale per questo trovare un modo per costruire insieme a loro l'alternativa a partire dai loro bisogni essere all'altezza delle loro aspettative delle loro speranze
Ricucire quella distanza che si è prodotta
Tra questa mobilitazione dal basso della società civile
E la politica i partiti io penso che sia questo che dobbiamo definire subito con i colleghi poi sono certa ci metteremo d'accordo anche sulle modalità dell'assetto della guida ho sempre detto che io sarò disponibile a qualunque modalità comprese le primarie se sceglieremo queste ma io penso che oggi la priorità nostra debba essere capire
Come tenere un filo con quelle persone e non disperdere quella mobilitazione e non solo mi rivolgerò ai miei colleghi proprio per capire come restare mobilitati
Ma ho chiesto anche a quelle persone che abbiamo ringraziato della società civile dei comitati civici che si sono mobilitati per il No al referendum di restare anche loro mobilitati
Divenire a migliorarci
Di chiederci di più ma di continuare a partecipare perché sarà fondamentale solo costruendo con loro un'alternativa popolare noi riusciremo a battere le destre le prossime elezioni
Quindi io penso che la priorità per le nostre forze adesso sia come tenere acceso quel filo mi piace pensare
Che quella grande mobilitazione dal basso della società civile a difesa della Costituzione
Possa continuare come una mobilitazione per attuare fino in fondo la Costituzione quando io dico che c'era un messaggio anche per noi lì dentro
Ci voglio guardare con umiltà che quelle persone che sono andate a votare ma che non erano venuti a votare alle Regionali ed europee stanno dicendo che loro ci sono sui valori costituzionali fondamentali della nostra Repubblica
Sul diritto alla salute sul diritto alla scuola sul diritto al lavoro sul diritto alla casa ci sono
Ma vogliono una politica che sia all'altezza di quella sfida che rispetti la Costituzione che attui la Costituzione
E che non Prodi a stravolgere la Costituzione quindi io mi muoverò in questa direzione e parlerò con tutti i miei colleghi delle forze politiche ma anche
Con le forze civiche che si sono mosse in questi mesi per capire insieme come
Continuare cioè come non perderci di vista
E pensare un percorso fatto insieme pensare anche ad arrivare ad un grande appuntamento nazionale fatto insieme ecco mi confronterò con loro perché adesso la priorità è come non disperdere questa spinta per la giustizia sociale e per la pace
Sì giorno zuppa Francesco Livo della giornale spagnolo la Vanguardia
Io le volevo chiedere proprio per non disperdere questo messaggio per recepire a fondo questo messaggio di questo mondo che ha votato no ma non aveva votato centrosinistra
Nel passate elezioni è stato forse prematuro parlare praticamente a scrutinio aperto di primarie appunto perché non è un dibattito hanno introdotto i giornalisti così è stato introdotto dai politici né leader che hanno commentato appunto le il il voto al referendum appunto ancora quando c'era lo scrutinio in corso praticamente quand'era chiaro ovviamente cavi intorno e e proprio perché appunto il dibattito ormai inevitabile le volevo chiedere Xetra questi formati cui lei appunto si dice disponibili c'è anche quello magari di scegliere un nome fuori dai partiti per evitare di fare le primarie diciamo lei esclude questo scenario cono grazie
Per dire la verità
Non è che il dibattito su questo se si è aperto proprio l'altro giorno essere onesta nel senso che io personalmente
Sono mesi che mi sento chiedere questo la mia risposta è sempre stata la stessa loro possono registrare i colleghi qui presenti che la potrebbero ormai dire per me compresi una pietra preziosa che lo sta dicendo mi dissi
Mesi fa sempre sarà questa
Troveremo la motoretta insieme
Si possono fare diverse cose si può fare come un accordo di come fa la destra dicendo chi prende un voto in più alle prossime elezioni oppure si possono trovare altre modalità come le primarie di coalizione a cui ho sempre detto che sarei stata pienamente disponibile
Quindi discuteremo anche di questo ripeto per me in questo momento
La priorità
Non è quella di diciamo fare una discussione tra di noi
Ma provare a capire insieme con le altre forze progressiste con le altre forze d'opposizione e con le forze della società civile che si sono mobilitate
Come non disperdere questa grande forza democratica che si è sprigionata nel voto al referendum
C'era tantissimo lì dentro soprattutto questa bell'alleanza generazionale
Tra le nuove generazioni persone anziane a difesa della Costituzione tanta delle proposte che abbiamo fatto con le altre opposizioni
Sono proposte che vanno esattamente nella direzione di attuare la Costituzione pensi a quella che parla anche agli elettori di destra la sanità pubblica
Se lei parla con anche con i lettori della destra la prima preoccupazione degli italiani e questa se tu devi aspettare un anno e mezzo per fare una gastroscopia o per fare una mammografia vuol dire che in Italia non si fa più la prevenzione
è già abbastanza grave ma ancora più grave è quando l'Istat dice che sotto il governo di Giorgia Meloni dal due mila e ventitré al due mila ventiquattro sono aumentate da quattro milioni e mezzo a sei milioni le persone che non si possono curare
Quando ne abbiamo presentato con le altre opposizioni gli emendamenti per dire
Assumiamo più medici e infermieri qua potete trovare tre miliardi in più da mettere subito per assumere nuovi medici infermieri ma come è possibile che il Governo si volti dall'altra parte sono perché questa proposta arriva dalle opposizioni
Noi continueremo in questo modo a inchiodare il Governo ha le sue responsabilità sulla grande questione economica sociale a cui non sta dando risposte
Grazie
Ciò risulta economia intensamente la sua opinione sul progetto di Reed
Ma del genere torrone
Allora prima le rispondo sul merito poi rispondo sul metodo
Sul merito quando questa proposta
Partorita in un vertice notturno della maggioranza in piena campagna referendaria e in piena diciamo tensione internazionale per l'avvio di questa nuova guerra illegale
Di Trump Netanyahu quando abbiamo letto di un vertice notturno abbiamo sperato che fosse su le accise sui salari degli italiani e invece era su una nuova legge elettorale
Per garantirsi
Il giudizio reato al fatto che c'è un premio di maggioranza talmente alto che secondo gli analisti permetterebbe di eleggere il presidente della Repubblica quasi da solo a chi vince
Quindi con un premio
Enorme
E l'altro è legato al fatto che ci sarebbe l'indicazione del premier
Già da depositare
Precedentemente al voto e in questo ne vediamo
Un antipasto di premierato
Voglio sperare che Giorgia Meloni abbia capito dopo questo referendum che si deve fermare sul premierato perché premierato è un'altra riforma
Che accentra il potere nelle mani di chi governa a scapito delle prerogative del Parlamento e delle prerogative del Presidente della Repubblica che per noi non si toccano
E quindi questi due elementi
Sono due elementi che costituiscono un antipasto di premierato ed essendo il premierato una riforma che noi contrastiamo duramente non sono di certo le migliori premesse
Per cercare un dialogo con noi quindi questi sono elementi per noi come le ho già definiti dall'inizio
Inaccettabili
Aggiungono elemento
Il fatto che abbiano scelto di calendarizzare questa legge il giorno dopo il referendum
Dimostra che non hanno capito niente da questo voto
Dovrebbero fare un bagno di umiltà e chiedersi che cosa hanno sbagliato nel non vedere quali sono le vere priorità degli italiani
L'anno è iniziato con la sorella della Premier Arianna Meloni che ha detto che le priorità del due mila ventisei sarebbero state premiate la legge elettorale
Questo dimostra il totale distacco di questo governo chiuso nel palazzo con quelli che sono i bisogni
Le richieste e le esigenze le difficoltà quotidiane di milioni di italiani quindi questo ci tenevo ad aggiungerlo insomma perché mi ha colpito questa cosa
Questo era metodo comunque era questa analisi sul metodo sul metodo di averla fatta prima fatta così e di averla rilanciata immediatamente dopo
Quando magari sarebbe stato il caso di chiedersi che cosa hanno sbagliato
E perché sono tre anni che governano senza che le condizioni materiali degli italiani siano migliorati
I cristiani Schubert poi
Christian Subalpina fan foto rimanenza tutti a Magna
Quando quando ascolto le sue richieste
Sento un sacco di specie allo così chi costano tanto al al bilancio dello Stato allora la domanda lei come come finanziare tutto questo ci sono alla finitura tue possibilità non più di tasse o più di debito Turi tasse pur puoi dire
Spaventare linee strumenti queste la domanda per l'Italia e poi la domanda poi dopo perché c'è sempre questa idea di cercare i suoi Rina in opponevano
Ma al momento non non vedo molto vuole entrare in Germania o anche in altri paesi fare un altro o con altro piene era lei può fare o ecobonus come vuole gestire questa questa situazione
Grazie
La battaglia per l'euro quando non era facile nemmeno nel due mila venti eppure il governo di allora l'ha fatta
Con una l'appoggio dei nostri commissari europei con l'appoggio di un grande presidente del Parlamento europeo che si chiamava David Sassoli
E l'ha vinta l'abbiamo vinta quella battaglia allora nel due mila e venti superando resistenze
Molto forti e molto radicate sia scelto di mettere in campo il più grande piano di investimenti comuni della storia europea
E io lo so particolarmente bene perché negli anni precedenti sono stata parlamentare europea
Ed eravamo in pochi in quell'aula a chiedere un
Piano europeo di investimenti comuni
Poi si è capito che era l'unica strada necessaria per fare una politica espansiva che consentisse ai Paesi di reagire all'impatto economico molto duro della pandemia
Oggi le ragioni che allora hanno portato a questa scelta sono semmai più vere e più necessarie di ieri
Con la differenza che mentre quella scelta allora
Era una setta anzitutto di solidarietà ai paesi più colpiti dalla pandemia
Tra cui l'Italia
La Spagna
I paesi del Sud
Oggi chi beneficerebbe maggiormente di un nuovo grande piano di investimenti europei sono i Paesi del nord e dell'Est giustamente preoccupati per quello che si muove ai loro confini e per le minacce russa
Non si potrà costruire una dei difesa comune europea senza un grande piano di investimenti comuni europei voi sapete che non siamo stati sempre critici su quegli strumenti che anziché andare a rinforzare gli investimenti comuni l'interoperabilità
Andavano invece a incentivare gli stati membri a proseguire sulla strada di un mero riarmo nazionale che a nostro avviso è sbagliato e anche inefficace dal punto di vista della deterrenza
Quindi cosa vediamo noi in un piano di investimenti comuni europei primo un piano industriale europeo che è indispensabile
Con gli Stati Uniti e la Cina che investono svariate centinaia di miliardi sull'intelligenza artificiale
O pensiamo che per l'Europa sia una partita già persa
Oppure dobbiamo investire come Unione Europea mi è piaciuta molto la proposta di un premio Nobel
Come
Parisi che ha lanciato l'idea di concerna europeo sull'intelligenza artificiale pensate la forza di mettere insieme i più grandi ricercatori di tutti i Paesi europei
Con un investimento di ricerca comune e anche di ricerca applicata che possa avere un ruolo altrimenti saremo schiacciati dalla competizione con il centro di cinquecento miliardi di investimenti USA e Cina così come potrei farle altri esempi di settori su cui o l'Europa si mette insieme
Oppure sarà messa al margine non abbiamo un'altra scelta da questo punto di vista l'avvio con tanti colleghi io sono appassionata federalista europea l'avete capito
Per me va superata l'unanimità e se oggi non ci sono le condizioni per superare l'unanimità cambiando i trattati bisogna partire subito con le cooperazioni rafforzate con chi ci sta
Anche sul terreno della competitività e sul terreno della difesa
Penso però che se non avremo un grande piano di investimenti comuni saremo comunque messi al margine schiacciati e questo piano non è solo un piano industriale che punti sulle filiere strategiche su cui l'Europa deve puntare
Ma è anche un piano sociale europeo
Più volte c'avete sentito dire attenzione c'è una grande casa c'è un grande questione casa dei Paesi europei parlando con i colleghi spagnoli portoghesi anche tedeschi lo vediamo che c'è una questione casa nei nostri Paesi e per questo che i socialisti europei
Si sono battuti per avere una belle che alla casa nella nuova Commissione Europea qualche anno fa appena se insediata
E ci siamo battuti per avere una commissione del Parlamento sulle politiche abitative allora sono anche queste politiche su cui l'unione fa la forza
Politiche sociali politiche industriali politiche di accompagnamento della transizione
Siamo tutti d'accordo che la transizione non li debba pagare chi ha già pagato le crisi economiche finanziare in questi anni
Il ponte che negare i cambiamenti climatici non aiuta le imprese gli agricoltori perché sono tra le prime vittime degli affetti degli eventi climatici estremi in un Paese esposto come il nostro chiedetelo
Chiedetelo a quegli agricoltori che hanno perso i raccolti di cinque anni hanno perso gli alberi da frutta che ricrescono in cinque anni e lo spazio di di un'alluvione molto forte qualche anno fa in Emilia Romagna in Toscana
Giorgio almeno gli aveva promesso lo devi stare al cento per cento li stanno ancora aspettando allora agricoltori imprese sono tra le prime vittime dell'emergenza climatica
Non li aiuteremo negando la ma mettendo in campo degli strumenti che gli accompagnino negli atti nelle innovazioni di processo necessarie ad affrontarle
E io sono certa lo dimostrano ancora una volta i dati dell'Istat questo me l'ha raccontato Enrico Giovannini che ha partecipato al percorso di ascolto che il Partito democratico ha fatto insieme alla campagna referendaria in queste settimane
Mi ha detto guardate che le imprese italiane che hanno investito sulla sostenibilità hanno aumentato loro valore aggiunto hanno aumentato quindi la loro produttività e la loro competitività nell'ordine se non ricordo male del sedici diciassette per cento
Quindi è una strada che può rendere più competitive anche le nostre imprese certo soprattutto le piccole e medie imprese che sono il cuore pulsante dell'economia italiana
Non ce la faranno da sole se non c'è una politica industriale italiana ed europea che l'accompagna in quella direzione quindi diciamo per me per tenere insieme politica industriale sociale difesa e sicurezza comuni
è necessario andare su quella strada chiudo dicendo come sosteniamo le nostre proposte su questo la voglio rassicurare
Le forze che hanno fatto la coalizione progressista
Nelle regionali l'anno scorso hanno anche presentato insieme sedici emendamenti alla manovra
A dicembre che il Governo ha puntualmente respinto ma che erano tutti accompagnati dalle coperture proposte primo citato il salario minimo il salario minimo si può introdurre domani anche a costo zero per lo Stato
Il congedo paritario loro si sono difesi dicendo mancano le coperture ma non dicono che il giorno prima tutte le forze d'opposizione avevano proposto a loro di sederci a un tavolo insieme per individuarne delle altre
La proposta che ho fatto sugli infermieri tre miliardi in più per assumere medici e infermieri per contrastare liste d'attesa i tre miliardi non abbiamo fatto la cosa più semplice prenderli dalle riforme bandiera di questo governo è il modo più semplice per farti dire di no
Siamo andati a cercarli nei sussidi ambientali dannosi in una parte che mi ha contestato la presidente Meloni Laura
Due settimane fa chiedendomi non si capisce allora dove riprendere se questi soldi e le ho risposto anche in aula
Si trattava degli incentivi alle caldaie aumentano che comunque non si potranno più installare dal due mila e quaranta che senso ha continuare incentivare la loro installazione quei tre miliardi li avevamo presi da lì
Il governo poteva dire sì ma ha detto no perché al governo non interessano le vere priorità degli italiani perché chiuso nella sua ideologia nel suo palazzo e penso che dopo questo risultato referendario finalmente dovrà uscire dal palazzo ascoltare quel paese grazie
Come fa a dire che congedo in compagnia e dove Aniello popolo indaga la mamma dopo che il padre la Romania un Paese dell'Est Simoni
Sì salve Simeone canna Daniel seminare inscrive in Norvegia un'altra domanda sull'Europa se posso lei andare molto volentieri cui lei lei ha parlato delle destre in Europa che in questi giorni vanno insieme a a Budapest
C'è bisogno di un'alleanza progressista più forte in Europa e in caso dove guarda lei verso Pero Sances perché vedono in Scandinavia
Il premier danese per esempio lavora molto bene sull'immigrazione con Giorgia Meloni non so se quello crea difficoltà ma ma come come pensa di lavorare sul sull'Europa insieme ad altri progressisti
Lo stiamo già facendo è una necessità assoluta io dico spesso che non dobbiamo lasciare l'internazionalismo ai nazionalisti
è un paradosso ma c'è un internazionale di nazionalisti che si rafforza con la stessa retorica di odio di muri di intolleranza verso ogni diversità
Anche se vivono una grande contraddizione che Trump affatto esplodere in maniera evidente
Perché se la retorica è il prima gli americani
è poi difficile che non vada a cozzare con gli interessi degli italiani
Le cose che ho ricordato prima sono tutti episodi in cui Giorgia Meloni non è riuscita a dire no a Taranto e in questo modo non è riuscita a difendere gli interessi italiani ed europee
Il punto non è solo la subalternità Trump è che Giorgia Meloni non riesce a scendere fino in fondo l'Europa
Perché per ragioni ideologiche non ci crede si dice contraria a superare l'unanimità
Si dice contraria anche alla difesa comune che oggi come oggi vuol dire comprare più armi da Trump e quindi essere più dipendenti non rafforzare l'autonomia strategica europea
E non fa la battaglia sugli eurobond non fa la battaglia per gli investimenti comuni europei perché non piace a Orban e perché non piace a Taranto veniamo hanno voi allora
Non lasciamo l'internazionalismo e nazionalisti dobbiamo fare rete
Sempre di più con le altre forze progressiste democratiche non solo in Europa ma anche nel resto del mondo
è una consapevolezza che abbiamo ne discutiamo spesso quando ci incontriamo con il Partito socialista europeo e con tutti i colleghi condividiamo questa esigenza di fare rete rafforzarci tra di noi
Prima gli ho suggerito scoppio ha spiegato qual è una delle più
Ma che stiamo mettendo a fuoco che proprio quella delle politiche abitative del diritto alla casa perché è un problema che abbiamo in molti dei nostri paesi
Siamo al lavoro per rafforzare questa rete e naturalmente stiamo lavorando anche con Pedro Sanchez che
Sta anche organizzando una grande iniziativa stiamo organizzando una grande iniziativa in Spagna per il mese di aprile e sarà un'occasione anche per rivedersi
Con tutti gli altri colleghi delle altre forze progressiste e democratiche con cui condividiamo valori battaglie concrete e anche speranza
Isa Pozzi al maniero del giornale tedesco si tace cento abbiamo già parlato di che cosa interessa i giovani visto che i giovani sono importanti al momento
E uno dei non uno dei delle tematiche senza dubbio il cambiamento climatico l'abbiamo toccato parlando di rinnovabili e di bollette però è un tema più grande non tocca solo questo e io volevo chiedere al set lei vede delle occasioni perse magari con Lakatos catastrofe che abbiamo visto in Sicilia comunque non non se ne è parlato a ogni livello di che sarà una cosa che
L'Italia sarà colpita nel futuro e sì quindi la domanda è come farete alcuni con vincere i giovani che questo tema anche penetra a cuore e come farete a convince comincerà anche gli altri di non Giovanni e la centralità del tema
Ha detto che i classici
Su questo posso dire
Le persone che sono state colpite dal ciclone Harris stanno ancora aspettando dal governo le risposte che non sono arrivati
Lissone recata immediatamente io nei territori colpiti Anis scemi dove c'è la situazione drammatica dovuta alla frana
E anche nella costa sia orientale che occidentale della Sicilia sono poi successivamente è stata anche in Calabria perché i danni sono enormi
Ho incontrato persone che hanno perso tutto nel giro di poche ore con onde alte otto metri che hanno mangiato trenta metri di spiaggia
Quello che abbiamo detto allora che ribadisco oggi e che se non arrivano gli aiuti necessari rischiano di perdere la stagione e sarebbe raddoppiare il danno per loro quindi bisogna metterli subito in condizione di partire
Le risorse stanziate fino a qui non sono sufficienti non serve che lo dica io sono lontane da quello che i presidenti delle Regioni di destra hanno chiesto al Governo quindi c'è moltissimo da fare
Il problema vero di questo Paese e che non possiamo continuare a essere un'Italia in cui si spende quattro volte dopo le emergenze quello che invece si investe in prevenzione del dissesto idrogeologico
Quello costa molto
E non è soltanto questo governo che non ha messo abbastanza no risorse in quella direzione
Il problema è che questo governo ha tagliato le risorse destinate alla prevenzione del dissesto previste dal Pnr R ad esempio perché non ha questa visione
Noi abbiamo fatto una proposta molto concreta per aumentare le risorse per aiutare subito i territori colpiti abbiamo chiesto di
Mettere a vantaggio di diciamo dare a questi territori
Quel miliardo stanziato per il ponte sullo stretto di Messina in quest'anno che comunque per effetto del blocco della Corte dei Conti non potrà essere utilizzato
Invece che tenerlo lì per una impuntatura ideologica di meloni e di Salvini
Lo mettessero subito a disposizione un miliardo in più aiuta
Quei territori le regioni non solo gli interventi che servono per il ripristino ma pure per iniziare qualche intervento serio di prevenzione poi se chiedete a noi
Si può utilizzare in quella direzione anche tutti gli altri dodici miliardi del ponte sullo stretto di Messina su cui tra l'altro avete visto le dichiarazioni di ieri
Del presidente dell'ANAC se non sbaglio che ha detto che questo decreto non supera
Alcuni problemi di quella procedura che servirebbe addirittura un nuovo bando
Ora io continuo a dire al governo uscite dall'impuntatura ideologica ascoltate anche i vostri amministratori dei territori colpiti
E fatte le scelte giuste
Spostate di queste risorse perché quelle persone che hanno perso le case e le aziende e alcune anche il lavoro fanno subito messa in condizione di ripartire prima siamo già al ventitré marzo ricci scuri ormai il venticinque marzo
Prima che arrivi la la la stagione calda che quella che porta turismo e fa girare quell'economia
Sì appunto nel stavo parla adesso mi chiedeva la prevenzione sul Garda vuole che aggiunga qualcosa di più prima le ho parlato lungamente stessi è arrivato dopo no prevede per ah ecco scusi nani
Altre domande alzate ma non così vediamo Mario
Sì Sandri sono umani sul mio giornale Milelli Città del Messico una domanda su politica estera Saint sì qual è la sua posizione sulla situazione in cui ha sulla città si occupano e che sembra sull'orlo di una grave crisi umanitaria sia per l'embargo sempre più feroce negli Stati sia per le politiche di un Governo che molti chiamano dittatura ecco si può in un po'grazie
La situazione è drammatica per davvero abbiamo presentato anche una un atto in Parlamento su questo insieme al nostro responsabile esteri per Provenzano perché la situazione è preoccupante
Ed è anche quella credo il frutto di una dei nuovi obiettivi dell'amministrazione tra
Ma non è così che si fa politica estera non è coni ricatti non è costringendo le persone alla fame
Noi continuiamo a credere che sia necessario diciamo salvare difendere e rafforzare le istituzioni multilaterali dove si affrontano questi temi dove si affronta il dialogo tra i popoli gli stati e nel rispetto si affrontano anche i temi di violazione dei diritti fondamentali dei violazione dei diritti democratici
Ma è la stessa questione che prima le ponevo sul Venezuela nessuno di noi rimpiangerà ma duro come non rimpiangeremo Khamenei
Il punto però è che se violi il diritto internazionale a seconda diciamo di chi è l'interlocutore crei un precedente pericoloso che vale per tutti quale sarà il prossimo obiettivo di Trump è Cuba o sarà la Groenlandia
O sarà qualche Paese europeo di cui non condivide la linea come le inaccettabili minacce che ha effettuato al premier spagnolo Pedro Sanchez per aver difeso il diritto internazionale come avrebbe dovuto fare Giorgia Meloni
Questo è il punto
L'Italia nella sua storia ha sempre difeso il dialogo tra popoli distanti e con questo atteggiamento di subalternità a Trump e a Netanyahu
Sta rischiando di danneggiare irreparabilmente il ruolo che ha sempre avuto e visto riconosciuto da tutti gli attori in Medioriente
Dov'è sempre stata considerata un'interlocutrice aperta al dialogo con tutti e di ponte con l'Europa ecco questa subalternità questa incapacità di dire anche Atlante Netanyahu di fermarsi
Ecco la stiamo pagando cara
Grazie
Altre domande ho visto prima qui uno al collega italiano penso sì sì sì se non ci sono delle questo prima e dopo passiamo ai colleghi italiani
Allora sul sedile se la domanda dovesse essere già stata fatta minimi scusa in anticipo qual è la la legge del Governo Melloni che cambierebbe gli immediatamente se dovesse essere lei la prima ministro nel di questo Paese
Io vorrei cambiarne una che ancora non hanno finito di approvare e le spiego perché
Qualche settimana fa
Mi sono rivolta alla Presidente del Consiglio Meloni su quella che una
Situazione drammatica di questo Paese
E che non si può neanche chiamare un'emergenza perché è una piaga strutturale che alla violenza di genere
è la prima presidente del Consiglio donna
E credo e penso che le opposizioni insieme alla maggioranza su questo tema debbano provare a far fare dei passi avanti al Paese insieme abbiamo approvato insieme all'inizio della legislatura delle norme di repressione sulla violenza di genere il Codice rosso l'abbiamo approvata all'unanimità
Abbiamo dimostrato la stessa responsabilità sul reato di Femminicidio che pure non era scritto in maniera perfetta ma ritenevamo importante approvarlo all'unanimità per far fare un passo avanti al Paese
Ma insieme a quella legge
C'eravamo accordate personalmente per approvare anche una legge necessaria a fare un salto in avanti di civiltà la legge sul consenso che tanti dei vostri Paesi già hanno in una forma o nell'altro
Noi chiedevamo una cosa semplice di dire che soltanto sì essi e che ogni atto sessuale fatto senza il consenso
è stupro è violenza e anche una richiesta della convenzione di Istanbul questa ora avevamo fatto l'accordo
L'abbiamo approvata all'unanimità alla Camera tutti i partiti di opposizione e di maggioranza
C'eravamo ascoltati in quell'aura c'eravamo anche applauditi reciprocamente gli interventi in quell'aura su questa legge che avevamo deciso di fare insieme come è possibile che quattro giorni dopo
Quell'accordo sia stato strappato da Giorgia Meloni e sia stato sostituito con la legge buongiorno
Che a detta degli e Sperti e dei centri antiviolenza sostituendo il consenso Conidi senso fa fare un passo indietro e norme sulla tutela delle donne e sulla tutela delle vittime di stupro
Questo sarebbe un passo indietro anche rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
Quindi io spero addirittura di non dover aspettare a vincere le prossime elezioni politiche per convincere Giorgia Meloni a tornare indietro su questo
E a rimettere il consenso in quella legge
Perché piuttosto che fare una legge da soli che fa un passo indietro nella tutela delle donne è meglio che non faccia male già fatto e che è meglio che non la cambino perché a quel punto è meglio che valga la giurisprudenza che è già più avanti nella proposta Bongiorno
Grazie e delle leggi che già sono hanno messo in atto a delle leggi già fatte quale non so sulla sicurezza sull'immigrazione sui centri in Albania c'è una cosa che dice questa proprio una cosa che lei come Primo Ministro la
Cercherebbe di cambiare subito Saccà faccio fatica a farle una priorità perché noi abbiamo duramente contrastato quasi tutte le scelte che ha fatto questo governo
Sicuramente una delle cose d'affermare con più urgenza eh
Questa autonomia differenziata che nonostante sia stata già diciamo smantellando data per gran parte già dalla Corte costituzionale il Governo sta utilizzando quello che rimane per aggirare il dettato della Corte Costituzionale provare comunque a intervenire con le intese con le regioni che aggraverebbero le diseguaglianze in questo Paese dentro al voto del referendum abbiamo parlato del voto dei giovani
Abbiam parlato delle donne vorrei segnalare su un'altra cosa il voto del sud
Questo governo ha completamente abbandonato il Sud l'ha fatto anche dopo gli eventi climatici estremi che hanno duramente colpito il Sud con i cicloni Sicilia Calabria Sardegna ma anche arrivato fino in Basilicata
è un Governo che ha fatto scelte di tali del fondo perequativo infrastrutturale per il per il Sud
Che non approfitta lo dicevamo quando ancora era il gatto del grande potenziale per la produzione di una filiera industriale di rinnovabili al sud che è ricco di sole di acque diventa potrebbe generare molti posti di lavoro di qualità
Ed è un Governo che ha affossato il salario minimo che servirebbe soprattutto per sanare le ferite di un lavoro povero e per assicurare ai giovani del Sud quel diritto a restare di cui ora per oggi siamo di cui ha parlato all'inizio di questa conferenza stampa
Quindi il suo ha ha dato un voto chiaro
E non è la prima volta che lo fa perché non ad esempio alle ultime europee siamo stati il primo partito assunto per i voti e penso che una delle ragioni sia esattamente la netta contrarietà del partito democratico a questa autonomia differenziata grazie
Oltre tre domande qua quattro
Sì prima la signora poi il nostro collega e poi ripariali portò sulla strettissima attualità sono passate quasi venti ore dal la richiesta di dimissioni da parte delle regioni alla sua ministra Santanchè poco fa in Parlamento a gran voce anche il Pd ha chiesto le dimissioni di Nordio si sono già dimessi Bartolozzi e Del Mastro
Forse appunto la vostra la vostra richiesta di dimissioni Santanchè eh proprio quasi un favore alla Meloni come ha detto anche la vostra capogruppo Braga quindi le volevo chiedere se per voi queste dimissioni se ci saranno Proietti ci saranno chiudono il discorso oppure se no non sarebbe il caso da parte la più grande forza di opposizione quali voi siete
Di chiedere proprio le dimissioni della Presidente del Consiglio anche se lei ha sempre detto che dopo il referendum non li avreste mai chieste ma questa crisi politica che sta investendo il governo è questa mancanza di forza da parte della Meloni non imporrebbe che si dia un governo appunto capace di governare un Paese che al momento sembra non averlo
Guardi
Non avevamo bisogno di questi ultimi episodi per constatare l'incapacità di questo governo di governare dando risposte ai cittadini questa
è una cosa chiara e che evidentemente pensano anche molti molti cittadini italiani perché è chiaro che c'è stata una maggioranza due giorni fa
Di quindici milioni di no a una riforma sbagliata a difesa della Costituzione ma anche un segnale chiaro questo governo che deve riflettere su questo segnale io però rimango lineare con quello che ho sempre detto noi batteremo Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche in qualunque momento si andasse a votare
Voglio però riflettere sulla segnale di debolezza che da siamo in presenza di colleghi che vengono da molti Paesi europei e del mondo
Vorrei chiedere io a voi se è mai capitato in un altro Paese di leggere una nota della Presidente del Consiglio che auspica le dimissioni di un ministro
Non ho sentito
Il segnale di debolezza evidente
La crisi politica e profonda
Noi abbiamo immediatamente presentato una mozione di sfiducia che è stata firmata anche da tutte le altre opposizioni
E che è stata calendarizzata per lunedì e sarà votata mercoledì mi aspetto dopo le parole di Giorgia Meloni che anche la maggioranza la voce
Torno però sottolineare un punto cosa sarebbe accaduto
Cosa sarebbe accaduto se il governo avesse vento il referendum con il sì
Che ha vinto soltanto in tre regioni su venti
E che ha vinto
Nelle ZTL delle grandi città
Cosa sarebbe accaduto se avesse vinto il referendum non c'era un problema di opportunità politica nel far rimanere nel suo ruolo sottosegretario alla Giustizia che ha affondato una società con la figlia diciottenne di un uomo già indagato e poi condannato per essere prestanome di un clan mafioso
Non è credibile che Del Mastro non sapesse con chi stava fondando una società davanti al notaio non è credibile che un sottosegretario alle alla giustizia non faccio un minimo di verifiche
In una situazione come quella quindi non è credibile che non lo sapesse
Ha nascosto questa partecipazione che doveva dichiarare per obblighi di trasparenza
E le foto che sono emerse in questi giorni sono foto successive alla condanna in appello del padre della sua socia
Foto anche con lo stesso padre le avete viste tutti
Allora se avessero vinto al referendum non si poneva un problema di opportunità politica
Per lui come per una capo di gabinetto e si mette a fare la campagna elettorale dando delle interviste televisive in cui dice votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura anche lì è successa una cosa strana l'avete notato
Il ministro Nordio dissero sto sto nel giorno stesso si scuserà
Ma io le scuse non l'ho mica viste le scuse non sono arrivate non sono arrivate allora le dimissioni
E ha provato a dire no a mano intendevamo solo una parte della magistratura non tutta chiarendo l'obiettivo del governo in questa riforma governo che pensa di poter decidere chi può fare il giudice e chi no magari assecondati Gradisca o meno le decisioni che prende su questo voglio dire l'ho detto in tutta la campagna elettorale la giustizia in Italia non è perfetto si può e si deve migliorare
Alcuni interventi sono stati fatti negli anni scorsi prima ricordavo la separazione delle carriere che noi abbiamo sempre sostenuto che è stata poi introdotta con la riforma carta
Voglio ricordare che abbiamo fatto altri interventi anche sul Consiglio superiore della magistratura
Un'iniziativa del partito democratico ha stabilito un'incompatibilità tra i membri del CSM che si occupano di nomine e quelle che invece si occupano di decisioni disciplinari
Ma i punti cruciali su cui intervenire sulla giustizia sono la lentezza dei processi
Che è un problema perché mortifica le giuste istanze di giustizia dei cittadini e delle imprese italiane ma sono anche un problema nell'attrattività degli investimenti dagli altri Paesi
Se la giustizia è così lenta anche quella civile e quella amministrativa diventa un fattore che incide sulla scelta di un Paese su dove investire
Allora
Ho apprezzato il fatto che già nei giorni scorsi
L'Associazione nazionale magistrati dicesse noi siamo disponibili a lavorare per migliorare l'efficienza della giustizia italiana che questa riforma non toccava e non perché lo dico io ma perché lo diceva nordico
Nordio ma anche la senatrice Bongiorno
Hanno detto chiaramente che questa diciamo questa riforma non rendeva più per i processi non assumeva l'organico che manca non stabilizza i dodici mila precari della giustizia che adesso il governo deve stabilizzare perché altrimenti a giugno rischiano di rimanere a casa
Quindi noi lavoreremo anche su questo anche per ascoltare quei dodici milioni dissi
Dentro cui c'erano anche delle legittime aspirazioni a vedere una giustizia più efficiente
La Premier ha sempre detto loro che la riforma serviva a rendere la giustizia più efficiente non è vero ma non vuol dire che non sia vera la richiesta di cambiamento che arriva da quelle cittadine quei cittadini
E noi ci facciamo carico di ascoltare anche quelle istanze e nel lavoro che faremo con le altre forze d'opposizione lavoreremo anche su questo
E mi sembra diciamo corretto che arrivi anche da parte dei magistrati come penso pure
Spero dagli avvocati la disponibilità a lavorare su le priorità per rendere la giustizia più efficiente non permettere la giustizia sotto il controllo del governo
Eccomi qua sono uno è stato nata il settimanale tedesco dizione ex volevo chiederle prima grazie per la sua disponibilità di venire da noi volevo chiedere cosa su solenne Giorgia Meloni
Lei governa l'Italia come la prima è la prima donna in che governa l'Italia
In questi tre anni e mezzo al sovrano lei verrebbe ci sono delle cose dove si nota che si Italia governata da una donna
Capisce
Non ripeto
Ripeto no capito tutto ma
Sto pensando allora ripeto così io ho chiesto risorse proprie la prima donna che governa l'Italia e ho chiesto al valore a questo ente sei testi tre anni e mezzo si nota che l'Italia governata da una donna
Ho sempre detto che c'è una grande differenza tra una leadership femminile e una leadership femminista
E che
Non ce la facciamo granché di una premier donna se non si batte ogni giorno per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutte le altre donne del paese
Perché diversamente da quello che Giorgia Meloni pensa e ha detto nel suo discorso d'insediamento
Il soffitto di cristallo non loro OMPI da sola
Fisicamente non basta un solo punto di pressione lo rompi se ci sono tanti punti di pressione e se usi rafforza il potere che faticosamente guadagnato distribuirlo a quelle tante donne che sotto il soffitto di cristallo stanno schiacciati
Su questo
Abbiamo fatto molte proposte al governo che però ha detto no
Se si vuole sostenere le donne si approvi immediatamente quel concetto paritario di cui abbiamo parlato
Se non bastano le coperture sediamoci insieme a trovarne delle altre ma non hanno voluto fare neanche questo
Lo stesso giorno in cui la destra in Parlamento affossato questa proposta unitaria di tutte le opposizioni a mia prima firma è uscito un dato se non sbaglio anche questo dell'Istat che diceva che in giorni di congedo in Italia
Su tutti i giorni di congedo solo il quindici per cento vengono presi dai padri vuol dire che l'ottantacinque per cento vengono presi dalle madri
Ottantacinque a quindici è una sproporzione evidente nel carico di cura all'interno delle famiglie
Questa è una mossa che ne distinguerebbe il carico di cura sostenendo l'occupazione femminile le famiglie italiane
Aggiungo
Se vogliamo sostenere le donne in questo Paese dobbiamo moltiplicare gli asili nido in tutto il territorio nazionale
Ci chiediamo perché in alcune regioni del centro o del Nord io ero vicepresidente della Regione Emilia-Romagna una Regione
Che alza superato gli obiettivi di Lisbona
Sulla partecipazione dei bambini in in inventa zero tre ai mitici ma ci sono regioni in cui non ci sono i miti
O se ci sono sono troppo costosi per permetterseli
Ci sono regioni in cui questa mancanza di servizi educativi per l'infanzia vuol dire una cosa sola e sono le donne a rinunciare ingiustamente a lavorare
E questo la Presidente del Consiglio lo sa bene ma ciò nonostante hanno tagliato i fondi PNR per la costruzione di nuovi nidi cioè nel governo precedente era di più il numero di mimica avrebbero costruito con i fondi piena rende rispetto al governo guidato da primadonna premia
Quindi e se posso aggiungere una cosa ancora
Non ho trovato di grande supporto alle donne la decisione di consentire agli antiabortisti di entrare nei consultori e fare pressione sulle donne e le ragazze che cercano di attuare una legge italiana la centonovantaquattro che prevede un diritto all'interruzione volontaria di gravidanza
Quindi io penso che siano altre le scelte che servono per aiutare e sostenere le donne di questo Paese
Prego
Grazie Diana e presidente preziosi domani ingannare e il ringraziamento ai colleghi di stampa estera riprenderà un una domanda che ha fatto prima il collega Ulivo di Vanguardia
E che diceva le chiedeva delle primarie e lei ha dato la risposta che noi conosciamo bene
Che disponibile sia a partecipare alle primarie che a scegliere il leader ora leader della coalizione attraverso il il voto del del dei cittadini c'ero io quelli che leader l'accordo su chi prende un voto in più sì
Ogni cosa però messo una terza possibilità e cioè la possibilità di stare intorno a un tavolo ammettere a discutere con gli altri segretari di partito se se trovare in un'altra maniera trovare una terza maniera per scegliere il leader allora le chiedo lei questa terza possibilità non la mette proprio in una in campo e e giacché ci sono siccome oggi Dario Franceschini ha detto
Che è finito il tempo dei papi stranieri e della dei fedeli attori
Che è stato bello Peppa pensava Prodi è stato bello ma non c'è più così non è più così e che oggi è naturale che i leader siano espressioni dei partiti lei è d'accordo

Penso
Lo rifaccio la rifaccio
Ci metteremo d'accordo su una modalità e sono fiduciosa che troveremo la corda che su questo si può fare l'accordo come la destra scegliere che guida chi prende un voto in più alle lezioni
Oppure ci sono altre modalità come le primarie a cui sono disponibile
Punto
Abbiamo altre due domande cui domande quante segretaria Valentina Ghiglia utile nel Messaggero lei c'ha detto prima anche quando ci saranno le elezioni voi vi farete trovare i pronti e che infatti Rete il centro destra ecco allora io le chiedo ci sta pensando un po'come mettere in piedi questa spada di governo cioè o meglio la squallido Averno ancora da costruire se ce l'ha in mente un paio di nomi
Si porta avanti
Ancora siamo concentrati su la costruzione del programma dell'alternativa
E su questa nuovo ossessione di cui mi sentirete spesso parlare
Dentro quel voto c'è un messaggio chiaro di no
A quella riforma e a questo Governo ma c'è anche un messaggio per noi e io vorrei che ci concentrassimo su questo e lo dico perché
Perché non moltissimi anni fa
Ero tra quelli elettore quelli elettrici
Che non si riconoscevano
Nella politica dei partiti
E quindi mi interrogo su cosa mi aspettavo allora
Che facessero le classi dirigenti dei partiti davanti a un fenomeno di partecipazione straordinaria spontanea come quella che abbiamo visto con una forte mobilitazione dal basso cento intrecciata a quella dei partiti vi ricorderete che io sono andata alla partenza del comitato civico per il no e già da lì io ho detto
Si mette a
Ma a disposizione su tutti i territori faremo la campagna al vostro fianco
Però c'è qualcosa lì dentro che si è mosso e su cui i partiti i leader dei partiti e le classi dirigenti si devono profondamente interrogare e allora capire come aprirci metterci in discussione
E con grande umiltà tornare all'ascolto di quello persino persone anche che ci vengano a dire dove non basti amo noi
Anche che ci vengono a migliorare anche che ci rendono a criticare però è fondamentale che noi questo percorso qui su cosa costruiamo sulla sull'alternativa costruiamo la portiamo avanti insieme
Cioè attenere mobilitata questa questo pezzo di paese che ha voluto mobilitarsi per per difendere la Costituzione ecco io mi concentrerò su questo testo
Si volesse la segretaria
Già comunque tre del dubbio una sera sarò brevissimo qualche ora fa i droni russi hanno colpito il centro storico di Heliopolis che è patrimonio dell'UNESCO ha proposto di ONU guerre legali e e tutto quello che ci gira intorno
Le chiedo perché come hanno chiesto già altri però insomma perché da non è non ha ha programmato diciamo così negli ultimi mesi ultimi anni un viaggio a chi occupa hanno fatto invece i suoi compagni del socialismo europeo e se ce l'ha in programma nelle prossime settimane nei prossimi mesi
Guardi la nostra posizione sull'Ucraina è sempre stata chiara
Netta
E l'abbiamo ribadita in ogni passaggio parlamentare e in ogni passaggio anche fuori dal Parlamento comprese diciamo le mie le mie discussioni con i colleghi di Bruxelles la voglio ribadire una volta ancora
Quella che ha subito l'Ucraina è un'invasione criminale
Portata avanti da Putin che si deve fermare
Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere abbiamo fatto anche recentemente il popolo in treno ingiustamente invaso
Con in tutte le forme necessarie
Lo dimostra la nostra condotta parlamentare sempre senza eccezioni
Pensiamo pure che sia mancato uno sforzo politico diplomatico dell'Unione Europea
Per non lasciare questo spazio alle iniziative bilaterali di Trump di cui non ci fidiamo e che riteniamo pericolose traduco
Non ci fidiamo del fatto che possa emergere un negoziato verso una pace giusta dalle telefonate bilaterali di tram per Putin dove molto spesso il Presidente americano si lascia affascinare dagli argomenti dell'aggressore
Non ci può essere una pace giusta per gli ucraini
Senza che a quel tavolo negoziale sia seduto il popolo che ha subito l'invasione criminale e che accanto a quel popolo ci sia l'unione europea
Compatta compatta vuol dire pure che ho apprezzato il fatto che a dicembre scorso davanti al veto di Orban
Orban ha sostenuto anche ieri dal vicepremier Santini e sostenuto con un video anche da presidente Giorgia Meloni
Minacciava di mettere all'utilizzo degli asset russi questo ha portato a un compromesso cioè all'utilizzo di debito comune per sostenere l'Ucraina
Penso che sia stato un passaggio rilevante
Penso che l'utilizzo di debito comune non si debba limitare al supporto all'Ucraina ma come rispondiamo prima al collega tedesco debba per lanciare un investimento comune europea il piano d'investimenti comune europea e che tenga conto della difesa e la sicurezza
Anche per quello che sta accadendo in Ucraina e insieme a questo un piano industriale sociale europeo mi fermo qua
L'ex
Però questa risposta
Buon pomeriggio segretaria qui Nicola Morocutti alla mimosa
Mi ricollego velocemente alla domanda della collega preziosi
Con una domanda diretta Silvia Salis dice spesso che le primarie di coalizione sono un modo per far parlare male gli alleati e degli altri alleati cioè dice un periodo in cui dovremo parlare loro mai degli altri e per questo non le gradisce lei è d'accordo
Io sono stata eletta con delle primarie
Quindi sono uno strumento che difendo ma ripeto ci metteremo d'accordo con tutte le altre forze della coalizione sulla modalità migliore se sarà quella io sono pienamente disponibile
E devo anche dire che in questi tre anni tre anni ormai no alla guida del partito democratico
No non devo dire che non ho usato spesso parole diciamo no quante volte vi potete imputare di aver usato parole che non fossero rispettose verso verso i nostri avversario verso i nostri alleati anche quindi non sono fiduciosa io penso che penso che troveremo un accordo anche su questo come lo troveremo l'abbiamo trovato in tutte le regioni che sono nate al voto forse su questo merita una riflessione in più perché a proposito della crisi politica
Della stretta attualità
La difficoltà politica di Meloni non nasce oggi si aggrava attacco l'esito referendario ma non nasce oggi
Ha difficoltà politica nasce quando
Al a novembre dell'anno scorso noi vinciamo le elezioni in Puglia
E in Campania con un esito al di sopra delle aspettative
E il Veneto vince la destra ma con un risultato che vede la lega molto anche Fratelli d'Italia da lì
Io prima non l'ho detto perché lo lo dato per scontato magari sbagliamo quello che è cambiato sulla legge sul consenso che avevamo approvato all'unanimità tre giorni prima
è l'esito delle regionali
Cioè
Hanno affossato raccordo votato all'unanimità il giovedì
L'hanno affossato il martedì perché in mezzo c'era stata l'elezione regionale
Ma quello che mi preme sottolineare è che noi l'accordo sul la coalizione e tutti i candidati l'abbiamo fatto senza litigare un giorno
Senza litigare un giorno
E nel centro sinistra una cosa che si è distratto spesso i colleghi lo sanno perché spesso ne hanno scritto no
Le discussioni sulle candidature ecco
All'agosto dell'anno scorso ad agosto dell'anno scorso noi avevamo già chiuso raccordo con la stessa coalizione in tutte le regioni al voto senza litigare un giorno sui candidati a Presidente
Giorgia Meloni in quell'agosto ancora non aveva chiuso nel candidato in Veneto nel candidato in Puglia nel candidato in Campania
Per questo mi vedete fiduciosa del fatto che ci metteremo d'accordo su tutto perché tutti tutti anche i miei colleghi delle forze alleate sentiamo la responsabilità di vincere le prossime elezioni politiche e dare al Paese l'alternativa che merita
E questa responsabilità la sentiamo ancora più forte dopo i quindici milioni di no a questa riforma a questo governo quindi sono certa che lavoreremo tutti insieme bene e noi testardamente unitari come sempre
Grazie
Un'altra domanda dalla stampa estera il poi collegata al Meazza illustra non lo si ricorda non sa non corrispondente dalla voce di New York
Lei tre Citti di danze esso ho letto anche sei trasferito negli Stati Uniti per campa fare campagna per Obama
Lei
Attualmente denuncia il risultato del mentre la madre Schuster negli Stati Uniti e sei nel prossimo
Lezione per Presidente della figlioccio troveremo Ranci presidente o vede qualcuno che potrebbe essere e candidato democratico grazie
Io penso che Trump abbia vinto le elezioni
Soprattutto su due questioni
Il carovita e l'inflazione a condizione economica dei cittadini americani
E
La
Promessa di mettere fine ai conflitti
In questo primo anno mi pare che abbia tradito entrambe queste promesse
La condizione economica degli americani non è migliorata e non solo non ha messo fine ai conflitti ma neanche gli atti degli altri bombardando sette Paesi in questo primo anno
Quindi io penso che a Estero che alle midterm i repubblicani entrando pagano un prezzo per questa
In coerenza e per l'instabilità che stanno causando non solo a livello mondiale con i dazi e i bombardamenti
Ma anche nelle loro strade perché
Siamo tutti rimasti molto colpiti da quello che abbiamo visto in Minnesota a Minneapolis con l'uccisione anche di alcuni cittadini americani
Ho raccontato spesso in queste settimane che mi ha colpito che davanti all'uccisione di una cittadina americana René Good
Pochi giorni dopo
Sette procuratori federali si sono dimessi perché il Dipartimento di Giustizia americano quindi il governo faceva pressione affinché non indaga Arsiero
Sull'agente federale della Ischia sparatorie nei Good Manzi che anzi indaga se ero sulla
Vedova dire nel culto
Questa ulteriore dimostrazione che non è che non ci sono altri modelli in giro per il mondo però noi ci teniamo stretto un modello dove c'è un giudice indipendente che davanti a fatti di questa gravità
Posto a indagare per fare emergere verità e giustizia soprattutto se abusare della forza è stato lo Stato
Pensi che in questo Paese invece abbiamo avuto una Presidente del Consiglio che quando un poliziotto ha sparato uccidendo Mansouri a Rogoredo
Ha subito attaccato i giudici perché avevano iniziato ad indagare
Solo per aver iniziato a indagare ma per fortuna che hanno indicato indagato perché se avessero dato retta alla propaganda di Giorgia Meloni per il referendum
Non si sarebbe mai scoperto quello che è accaduto e quel poliziotto avrebbe ancora l'uniforme nonostante i reati che evidentemente pare che abbia commesso poi ci sarà una giustizia che farà il suo corso ma per fortuna che ci sono giudici indipendenti che indagano
Io penso che alle midterm
Tram pagherà un prezzo
Non so fare previsioni sulle prossime elezioni manca ancora un po'di tempo quello che ci riempie di speranza e vedere che anche lì
Come qui abbiamo visto in questi mesi ci sono delle grandi mobilitazioni popolari
Delle grandi manifestazioni di solidarietà
Del resto Alex Britti è stato ucciso mentre stava cercando di protestare per quello che era accaduto e mentre stava cercando di dare solidarietà aiutare delle persone che erano state spente
Quindi quelle proteste
Che sono proteste democratiche contro quello che sta facendo il Presidente Trump
Sono convinta che aiuteranno a costruire l'alternativa Trump così come le mobilitazioni che abbiamo visto contro la guerra in questi mesi ma anche quelle che abbiamo organizzato noi
Nel giugno scorso per Gaza insieme al Movimento cinque Stelle l'alleanza del di sinistra con trecento mila persone in piazza Roma ecco sono tutte cose che aiutano a riaccendere una speranza
A noi come forze progressiste spetta la responsabilità adesso di organizzare questa speranza di costruire quell'alternativa grazie
Quella sera segretario Luca Ferrero ANSA ha più volte detto pronti alle elezioni in qualunque momento volevo chiedere se considera lo scenario delle elezioni anticipate
Vicino o citando ora Presidente del Consiglio lo auspica come scenario e la seconda domanda è se pensa che sia necessario un tavolo di tavoli di coalizione per a scrivere il programma o per definire un programma
Pare sulla prima
Sa Presidente del Consiglio il mio dovere dire e lavorare affinché in qualunque momento da domani alla scadenza naturale noi siamo in condizione di avere una coalizione lei si ricorderà
Come io son partita nel due mila il ventidue dopo la sconfitta delle elezioni politiche
Non c'era una coalizione
Per questo
Mi sentite molto fiduciosa oggi perché intanto quella coalizione l'abbiamo costruita e come dicevo prima sulle cose che vogliamo fare insieme il pacchetto dei sedici emendamenti che prima citavo scritti con tutte le forze della coalizione che abbiamo presentato le regionali
Trattano lavoro salute scuola
Università ricerca politica industriale sicurezza e eppure la questione fiscale quindi ci sono già
Delle proposte che qui si tengono insieme che saranno il cuore del programma dell'alternativa se serve
Aree come le dicevo io sentirò e mi ai colleghi delle altre forze di opposizione
Perché penso che il modo in cui costruiamo questo programma dell'alternativa non possa prescindere dallo sforzo di coinvolgimento e di ascolto
De delle persone dei milioni di persone che sono andate esprimersi in questo voto referendario di cui come sottolineavo prima ci sono almeno cinque milioni che alle europee non erano andate a votare no
Per cui
Discuteremo insieme la modalità
Però io diciamo chiederò a loro
E riflettere insieme su qual è il modo migliore per coinvolgere queste persone per farle sentire
Ascoltate perché credo che ci sia anche questa richiesta vento quel voto
PS ascoltati di non chiuderci in discussioni aumento di politici visti ma di provare a mettersi a disposizione loro perché hanno dimostrato un grandissimo straordinario attaccamento alla costituzione
Grazie un'altra domanda una giornalista italiana voi Christian Schubert
E io sono Giovanna vitale di Repubblica segretaria un un buon pomeriggio infelice prima le faccio la domanda quella più interna per quella più insomma che i forse interessai ai colleghi della stampa estera allora quella più interna e questo lei ha detto troverete la corte eccetera eccetera ma se si dovesse scivolare alle elezioni anticipate voi siete ton totalmente impreparati nel senso che non c'è ancora chi definito il perimetro della coalizione è è chiaramente non avete ancora individuato il candidato premier
Allora io volevo chiedervi se nel caso dell'elezione anticipata ci sarebbe il tempo secondo lei di fare queste benedette primario oppure se dovesse dove dovreste trovare un altro accordo
E il presidente quanto ha già detto che le primarie nelle cellule farebbe anche modalità mista cioè on line e mentre voi del Pd ti siete abituati a fare
Le primarie fisiche fisiche giustamente ai gazebo eccetera previa registrazione
Se lei ha qualche diciamo contrarietà poi eventualmente a fare delle primarie on line
E invece vorrei che insomma lei diciassette per punti alla stampa estera sette
Lei ha spesso mi dai il Pd impingere hanno spesso parlato di torsione autoritaria di questo governo no
E se lei pensa che effettivamente nel Giorgia Meloni come dire interpreti
Questa torsione autoritaria eccome oggi il financial times e molti giornali stranieri hanno titolato su un'la sconfitta al referendum di Meloni è l'anno
Anche in qualche modo ne hanno anche in qualche modo denunciato dopo averla molto anche lo Java sulla stampa estera la debolezza lei pensa che questa come dire in questa questa diciamo questa Reputation o della della Presidente del Consiglio in calo è e possa essere appunto anche l'inizio della fine perché lo lei su questa proiezione internazionale sarà molto puntato
Scusi perché è nata un sacco di curiosità
Ma mi sembra che l'esito del voto referendario è stato un bagno di realtà che anche incrinato una certa narrazione spinta soprattutto dalla Presidente del Consiglio Meloni
Che ha attaccato frontalmente chiunque mettesse in discussione questo racconto
Ma per prima in diverse occasioni
Mi sembra che anche lei debba fare i conti con la realtà
E alla realtà è un altro
Avete guardato i risultati del referendum ma anche Ivano
Una intera comunità utilizzata strumentalmente
Per
Propagandare un'idea addirittura hanno parlato di modello capivano da esportare
Ci vuole più rispetto per la complessità dei problemi che le persone si trovano ad affrontare innate ritorni difficili
Guardi oggi è successa anche una cosa molto grave
Stiamo ancora aspettando di avere qualche elemento in più ma poi c'è stato l'accoltellamento di una professoressa
In queste settimane
Ci siamo confrontati anche con insegnanti
Educatori educatrici psicologi persone che si occupano di salute mentale
Da provare a capire un po'di più perché dall'alto chiuso nelle stanze dei palazzi non si capisce
Questo tipo di problemi
Non lo può affrontare solo con un approccio repressivo
è insufficiente
Ho detto anche in queste ultime settimane che problemi di questa dimensione gravi drammatici
Non li risolve mettendo solo il metal detector all'ingresso delle scuole ma mettendoci dentro gli psicologi emettendo i libri all'uscita
Cioè questo le voglio dire perché l'approccio del governo da quando è arrivato il stato fare propaganda sulla sicurezza senza poi portare risultati concreti
Scaricano le loro responsabilità ogni giorno sui sindaci quando la verità e che dal primo giorno in cui sono al governo voi sapete che la sicurezza per non tema fondamentale a cui abbiamo dedicato anche una tappa di questo percorso d'ascolto il cinque marzo
Incontrando i sindacati delle forze dell'ordine insieme a presidenti di Regione e sindaci insieme alle associazioni che ogni giorno si occupano di fragilità sui territori
Si basa sulla prevenzione e la repressione sulla repressione questo governo non ha messo un euro sulla prevenzione ha tolto i fondi ai sindaci
Quindi di nuovo come abbiamo visto un referendum soltanto propaganda perché la prendo da qua
Perché è chiaro che il Governo su quattro di questo ha grande priorità con cui ha iniziato la legislatura però ricordo era il decreto Ray
Poi il decreto che Ivano quello per mettere anche i minori
In carcere quello tra che tra le altre cose no tra le altre misure lo sapete no oggi so che c'è stato un incontro al Senato quello che prevede anche il carcere per i genitori che non mandano a scuola i propri figli
Firmato Meloni
Hanno fatto decreti sicurezza
Primo decreto sicurezza che aveva delle norme che sono ancora più indietro del Codice Rocco del mille novecentotrenta quelle che equiparano la resistenza passiva in carcere ad un'aggressione
Ripeto
Risultati zero tant'è che sono corsi a fare un secondo decreto sicurezza che solo grazie all'opportuno intervento ottimo intervento del Presidente della Repubblica
è riuscito a
A evitare alcune cose che erano evidentemente incostituzionali evidentemente incostituzionali
Oltre a questo approccio securitaria non vediamo i risultati promessi sulla sicurezza sono aumentati i reati nel due mila ventitré anni mille ventiquattro
E come vi dicevo prima se vogliono fare qualcosa sulla sicurezza altra proposta che abbiamo fatto insieme alle altre forze di opposizione della nostra coalizione insieme uno di quei sedici emendamenti diceva
Se volete fare una cosa concreta sulla sicurezza riportati in Italia i soldi buttati per quei Centi illegali e inumani e vuoti salvo sotto campagna elettorale in Albania
E usate per assumere più forze di polizia perché c'è una carenza di organico che lessi sindacati delle forze dell'ordine hanno misurato in oltre ventidue mila gente che mancano
Allora su ognuna di queste cose naturalmente abbiamo una proposta da fare insieme è chiaro vitale che io l'ho detto questa riforma non veniva isolata
L'ho detto anche nei palchi dei quindici sedici comizi che abbiamo fatto forse diciotto girante buttafuori oltre ai vermi
Diciotto comizi che abbiamo fatto attraversando il Paese da Sud a Nord anche nelle isole questa riforma non viene da sola era il patto di potere per quello che oggi Balla il Governo sta già vagliando perché era un patto di potere
Fatto non su una visione del futuro del Paese ma su uno scambio lo scambio tra l'autonomia differenziata per la lega
Che la Corte costituzionale ha già in parte smontato il premierato per Fratelli d'Italia e questa riforma Nordio per Forza Italia
è chiaro che ha delle conseguenze del fatto che italiani abbiano bocciato con queste percentuali e questa affluenza uno dei tre
Diciamo de punti di questo patto di potere
Però come dicevo non viene da sola neanche nel contesto internazionale perché ho aperto parlando di quello che ha fatto la Polonia
Ai tempi del Peace del Governo di destra nazionalista del Peace io ero europarlamentare quando la Commissione europea ha fatto partire le procedure per la violazione dei principi dello Stato di diritto e così come è accaduto nell'organico nell'Ungheria di Orban
Così come accade nell'America di Trump vi ricordate come ha risposto Trump ai giudici della Corte suprema federale America
Sette legittimi un potere dello Stato come lo sono come lo è la magistratura mini la fiducia dell'i cittadini in tutte le istituzioni e non fai bene a nessuno non fa bene al Paese
E questa cosa che la destra nazionalista sta facendo tutto il mondo
Per questo insisto è molto significativo e mi fa piacere essere qui con voi
Perché dall'Italia che cominceremo a fermarli e con cosa con una straordinaria vittoria popolare che ha ribaltato tutti gli schermi della destra e ha ribaltato anche
La narrazione della destra perché è un voto che è arrivato dal sud privato dei giovani è arrivato dagli anziani è arrivato dalle periferie delle città mentre il sì ha vinto nella ZTL
Io credo che a una risposta è una risposta straordinaria per noi è una grande responsabilità metterci a disposizione umilmente per costruire un'alternativa con queste persone ma è un è un risultato da qui è così sono certa che arrivata fino alla Casa Bianca
Perché questi si organizzano tra di loro
Perché questi lavorano tra di loro e si rafforzano fra di loro lo dobbiamo fare anche noi come dicevo prima il collega ci stiamo già lavorando ricordo che non abbiamo ospitato tutti i leader socialisti europei
Solo un anno e mezzo fa prima delle elezioni europee per il congresso del Partito socialista europeo e quindi ne continueremo a lavorare in questa direzione
Sul fatto di trovarci pronti io sono molto più ottimista di lei devo dire molto perché poi è chiaro che la politica ti costringe a delle scelte ma abbiamo un precedente lei se lo ricorda bene
Ce l'abbiamo proprio nell'agosto cui facevo riferimento pochi mesi fa
Quando d'improvviso Occhiuto ha deciso di dimettersi in Calabria e noi in cinque giorni cinque giorni abbiam trovato l'accordo sulla coalizione sulla candidatura a Presidente eppure sui candidati
Cosa
Ho capito quella no ma in Puglia e in Campania è andata bene
In Puglia in Campania andata bene
In Umbria dove governavano loro è andata molto bene
In Sardegna è andata bene no
No no certa raggio ha ragione la battuta ci sta ma è per dire che poi la politica ti chiama anche però il il nostro dovere e l'aspettativa nei nostri confronti era a partire dal due mila ventidue da una sconfitta che è stata dovuta
Alle nostre divisioni
Ed è talmente vero questo che se non fosse stato questo il problema non si capisce perché hanno tanto fretta di cambiare la legge elettorale dopo aver raccontato per tre anni di essere la maggioranza più stabile solido della storia repubblicana
è chiaro che il punto sia quello lo sanno anche noi annusano anche loro che oggi che abbiamo ricostruito una coalizione progressista siamo competitivi e li batteremo alle prossime elezioni
E direi che il dato non emerge solo dà i voti delle regionali che prima illustravo alla collega oggi emerge anche l'altro dato più forte nazionale che quello del referendum c'è già una maggioranza alternativa
Non è ancora una maggioranza politica
Il nostro dovere oggi con umiltà lavorare per renderla la maggioranza politica con cui batteremo Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche
Grazie un'altra domanda da parte mostra un collega Sanciu corso Bettazzi ancora una
Vuole comunque una domanda sulla difesa Uccio ho capito che il penso ora porte fare tante cose rotte pittore tra ma cosa cosa primus ore di travaglio
Allora secondo lei allora s'è spesa militare non sono sono Tripoli e Vittorio sappiamo tutto
Il abbiamo nuove minacce abbiamo siamo senso tutto fosse saggio aiuto a voi calano allora secondo le dobbiamo mentale le le spese di difesa limitava gliela che per quanto eccome mette mettersi d'accordo con cinque stelle lusso su questo punto
Guardi noi troveremo l'accordo su tutto anche sulle cose su cui non siamo già d'accordo che per fortuna sono tante
Ho sentito molto spesso raccontare che sulla politica estera
Le opposizioni sono divise ma ci sono almeno tre circostanze che smentiscono questo dato
E che impediscono di dire che siamo sempre divisi c'è una distanza che rimane sul sull'Ucraina sul supporto all'Ucraina mentre siamo tutti d'accordo che si deve arrivare
A negoziare una pace giusta dal punto di vista gli ucraini perché la condanna dell'aggressione di Putin è stata unanime tra le forze progressiste
C'è una Disney differenza sul fatto che noi abbiamo sempre sostenuto ha continuato a sostenere anche nell'ultimo voto in Parlamento con ogni mezzo necessario la l'Ucraina dall'invasione russa
Però nel frattempo abbiamo presentato una mozione unitaria con cinque stelle da Vs
Su Gaza che ha poi fatto sì che andassimo insieme a convocare quella grande piazza che ricordavo prima delle trecento mila persone a giugno dell'anno scorso
Abbiamo presentato insieme una mozione ancora più larga cioè Pd Cinquestelle AVS Italia viva chi Europa e azione sul bordo hospice
Contro la partecipazione dell'Italia al board of Peace perché per noi ha aggirato la Costituzione italiana
Tutti l'abbiamo
Arrivo arrivo lontana giustamente lei che aveva chiesto dalla Ficchio uso dicendo come mettere d'accordo come stiamo facendo un passo alla volta su tutto segnalo che anche su questa nuova guerra
Abbiamo presentato una mozione insieme ad Alleanza Verdi e sinistra e al Movimento cinque Stelle quindi
Delle differenze ci sono le comporre Emo ma non partiamo da zero nemmeno sulla politica estera abbiamo già prodotto delle iniziative ed emozioni comuni sulla difesa
Agli quale dei nostri paesi da solo anche se si chiamasse fino ai denti costituirebbe una minaccia deterrente per Putin
A mio avviso nessuno da solo a mio avviso serve una difesa comune europea cosa deve fare il governo italiano intanto le dico cosa sta sbagliando primo Giorgia Meloni continua a dirsi contrario alla difesa comune europea perché questa è una cosa dovreste chiedere a lei perché non ha senso Italia ha bisogno di una forte difesa comune europea anche forza di una deterrenza maggiore secondo
Lei sa che c'è una discussione in corso su alcuni strumenti europei che noi abbiamo sostenuto perché nell'esempio eravamo d'accordo sullo strumento Safe perché va esattamente nella direzione di fare sono in procurement
Su progetti di difesa
Superiorità europee ok
è chiaro che quella è una strada di nuovo di condivisione delle responsabilità e anche di investimento comune no sulla difesa
A cosa siamo stati contrari ad esempio quelle clausole di flessibilità sul patto di stabilità che invece agevolando il riarmo soltanto a livello nazionale
Perché se tu incentivi riarmo nazionale in un Consiglio europeo dove lo sapete siedono soprattutto governi conservatori nazionalisti nessuno punterà sull'integrazione europea
Perché tutti ideologicamente diranno noi pensiamo soltanto onori prima gli italiani prima gli americani prima i tedeschi prima gli ungheresi prima i e così come va a finire che noi ci mettiamo al margine schiacciati dalla minaccia russa schiacciati dall'aggressività americana commerciale ma purtroppo anche militare
E dalla dalla minaccia della minaccia diciamo e dalla strategia di espansionismo cinese che comunque no avanzato lungo la nuova via Della Seta anche verso il continente africano e quello sudamericano l'Europa ha una chance solo ha un diciamo non è più una questione politica l'Europa federale è una questione di sopravvivenza eredi le dico anche di più dove altro sta sbagliando Giorgia Meloni
In Parlamento una settimana fa di battevamo di questo io le contestavo esattamente questa sua contrarietà alla difesa comune che messe insieme all'aumento al cinque per cento della spesa militare a cui noi siamo contrari
Vuol dire comprare più armi l'altra
E questo vuol dire essere più dipendenti e non lavorare l'autonomia strategica europea ma lo contestata anche un'altra cosa qualche giorno fa l'amministrazione americana è uscita con una nota per dichiarare la sua ferma contrarietà
A quella clausola dai European sulla difesa europea
Io posso capire perché tra sia contrario alla preferenza europea per costruire la difesa comune non posso capire perché Giorgia Meloni sia contrario se non per fare gli interessi di Trump
Ma il punto è Giorgia Meloni deve difendere gli interessi di Trump o deve difendere gli interessi nazionali italiani ed europee quindi anche questo sta sbagliando
Se ci fossimo noi di
La battaglia che faremmo sarebbe quella invece di dire difesa comune europea e preferenze europea perché per fare la difesa comune del di rafforzare l'industria europea
E non lo fai continuando a comprare più armi da tanto
Sull'interoperabilità poi entreremmo più sul tecnico di scelte che vanno fatte verso
Un esercito europeo io da federalista europea ho sempre detto che quella era la strada e non nascondiamoci che da un punto di vista le risorse l'Italia aveva già raggiunto gli obiettivi NATO precedenti
E noi contestiamo quelli nuovi e no non vogliamo che la spesa militare aumenti al cinque per cento come meloni accettato di fare perché non riesce a dire di no a Trump come ha fatto per Sanchez che rispetterà tutti gli obiettivi di capacità
Ma i suoi apparati militari ai massimi livelli gli hanno detto che si può fare senza dover arrivare al cinque per cento di spesa militare
L'interoperabilità mi scusi mi faccia concludere perché altrimenti come ormai stanno sbancando qua ho visto siamo rimasti i soliti affezionati
Sull'intero io mi scusi questo quarto d'ora che parla di difesa di ferro per il sto dicendo per noi non si deve aumentare la spesa militare al cinque per cento è un obiettivo irrealistico sbagliato per noi non si deve essere contraria al paio rapina
E si deve investire in Joan procurement interoperabilità verso un esercito comune europeo e una difesa comune europea
Non sul riarmo nazionale dei ventisette singoli stati
Perché è una strada che non solo inefficace nella spesa comune ma che a mio avviso non crea deterrenza rispetto alle minacce che ci circondano grazie
Se Catania c'è una c'è un po'di tempo anche permettere una piccola cordialità ho notato ho dato precedenza ai nostri colleghi
Ho notato che a questo abbiamo notato che questo referendum hanno votato anche tanti italiani dall'estero per voi per partito democratico e importante il voto dall'estero
Assolutamente sì è un voto è un voto importante
Ricordo che alle ultime elezioni politiche nonostante la sconfitta invece siamo arrivati i primi nel voto all'estero
Si sono espressi moltissimi elettori
Con esiti anche diversi da continente a continente sono dati che naturalmente guarderemo fino in fondo
Perché ci interessa capire anche in motivi le motivazioni di quel voto in Europa visto che il movimento con il cinquantasei per cento
Voglio ringraziare colgo l'occasione tutta la rete dei nostri circoli e dei nostri militanti iscritti all'estero che si son dati moltissimo da fare per fare campagna per il no anche all'estero grazie
Ok grazie grazie fatto momento di chiudere gli ormai alle sue secolari insomma siamo rimasti grazie a tutti grazie davvero dare disponibilità

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate