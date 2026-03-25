Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Associazione Stampa Estera - Conferenza stampa di Elly Schlein a due giorni dall'esito del referendum sulla giustizia" che si è tenuta a Roma mercoledì 25 marzo 2026 alle 15:17.
Con Elena Postelnicu (presidente dell'Associazione Stampa Estera in Italia), Elly Schlein (segretaria nazionale del Partito Democratico).
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Elezioni, Politica, Referendum.
La registrazione video della conferenza stampa … dura 2 ore e 7 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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