26 MAR 2026
rubriche

La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Rette alle comunità terapeutiche: un aggiornamento che sembra essersi fermato

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 14:30 Durata: 4 min 29 sec
A cura di Carmine Corvino e Delfina Steri
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La storia delle rette riconosciute alle comunità terapeutiche dalla Regione Lazio non è recente.

Una storia che inizia un bel po' di tempo fa e che sembra essersi fermato.

Le hanno adeguate nel luglio del 2025 ma solo sulla carta.

A rimetterci non sono solo gli utenti, ma tutta la comunità tra operatori sanitari, sociali e assistenziali ad esempio.

Una schizofrenia istituzionale?.

Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Rette alle comunità terapeutiche: un aggiornamento che sembra essersi fermato" di giovedì 26 marzo 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana).

Tra gli argomenti discussi: Assistenza, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Diritti Sociali, Infermieri, Lazio, Medicina, Regioni, Salute, Sanita', Societa', Tariffe.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 4 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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