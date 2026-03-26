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La storia delle rette riconosciute alle comunità terapeutiche dalla Regione Lazio non è recente.
Una storia che inizia un bel po' di tempo fa e che sembra essersi fermato.
Le hanno adeguate nel luglio del 2025 ma solo sulla carta.
A rimetterci non sono solo gli utenti, ma tutta la comunità tra operatori sanitari, sociali e assistenziali ad esempio.
Una schizofrenia istituzionale?.
Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Rette alle comunità terapeutiche: un aggiornamento che sembra essersi fermato" di giovedì 26 marzo 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni … che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana).
Tra gli argomenti discussi: Assistenza, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Diritti Sociali, Infermieri, Lazio, Medicina, Regioni, Salute, Sanita', Societa', Tariffe.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
Una storia che inizia un bel po' di tempo fa e che sembra essersi fermato.
Le hanno adeguate nel luglio del 2025 ma solo sulla carta.
A rimetterci non sono solo gli utenti, ma tutta la comunità tra operatori sanitari, sociali e assistenziali ad esempio.
Una schizofrenia istituzionale?.
Puntata di "La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Rette alle comunità terapeutiche: un aggiornamento che sembra essersi fermato" di giovedì 26 marzo 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni … che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra (presidente emerito della Croce Rossa Italiana).
Tra gli argomenti discussi: Assistenza, Comunita' Terapeutiche E Di Recupero, Diritti Sociali, Infermieri, Lazio, Medicina, Regioni, Salute, Sanita', Societa', Tariffe.
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