Per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni.



La manifestazione è organizzata dalle Associazioni della stampa e dalla Fnsi.



Registrazione video della manifestazione "Manifestazione in occasione dello sciopero dei giornalisti", registrato a Roma venerdì 27 marzo 2026 alle 11:00.



Sono intervenuti: Stefano Ferrante (segretario dell'Associazione Stampa Romana), Paolo Tripaldi (presidente Associazione Stampa Romana), Lazzaro Pappagallo (giornalista Rai TGR Lazio, membro della giunta FNSI), Vincenzo Campo (presidente della commissione Lavoro Autonomo Freelance Stampa Romana), …

Daniele Macheda (segretario nazionale dell'Unione Sindacale Giornalisti Rai (USIGRai)), Stefano Secondino (giornalista, rappresentante CGIL ANSA), Maurizio Di Schino (giornalista, presidente dell'Ucsi Lazio).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Informazione.



La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 36 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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