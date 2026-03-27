27 MAR 2026
manifestazioni

Manifestazione in occasione dello sciopero dei giornalisti

MANIFESTAZIONE | - Roma - 11:00 Durata: 36 min 48 sec
A cura di Pantheon
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Per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni.

La manifestazione è organizzata dalle Associazioni della stampa e dalla Fnsi.

Registrazione video della manifestazione "Manifestazione in occasione dello sciopero dei giornalisti", registrato a Roma venerdì 27 marzo 2026 alle 11:00.

Sono intervenuti: Stefano Ferrante (segretario dell'Associazione Stampa Romana), Paolo Tripaldi (presidente Associazione Stampa Romana), Lazzaro Pappagallo (giornalista Rai TGR Lazio, membro della giunta FNSI), Vincenzo Campo (presidente della commissione Lavoro Autonomo Freelance Stampa Romana), Daniele Macheda (segretario nazionale dell'Unione Sindacale Giornalisti Rai (USIGRai)), Stefano Secondino (giornalista, rappresentante CGIL ANSA), Maurizio Di Schino (giornalista, presidente dell'Ucsi Lazio).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Informazione.

La registrazione video di questa manifestazione ha una durata di 36 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Oggi i giornalisti italiani scioperano lo hanno già fatto il ventotto novembre scorso torneranno a farlo il sedici aprile del chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico che è scaduto da dieci anni un caso unico nel nostro Paese in altre tribù Simoni si sono abbassate in termini di potere d'acquisto del venti per cento in questi anni con gli editori hanno avuto solo gli ultimi cinque anni cinquecento milioni di euro pubblici per tenere in piedi le loro aziende editoriali chiediamo di essere retribuiti dignitosamente
Chiediamo che lo siano soprattutto i giovani quindi Vittori applicano quando li assumono forse irrisori
Per a girare di fatto la contrattazione collettiva e quell'azienda Ale chiediamo anche che i precari siano assunti e chiediamo che i collaboratori Ifi lenze siano pagati di ito sa mente anche l'indirizzo ori si oppongono a dare un po'di giustizia al mondo dei freelance che oggi sono retribuiti in modo indegno con paghe da fame per questo siamo in piazza oggi qui in attesa sit-in ce ne sono in tutte le i capoluoghi di regione italiana per manifestare il nostro di saggio di fronte a questo comportamento ricevitori e per chiedere loro di mettersi al tavolo descrivere un nuovo contratto e intanto fare un accordo ponte economico perché l'inflazione morde si sente e le persone devono poter vivere dignitosamente
Oggi siamo siamo nuovamente in piazza
Come secondo giorno di sciopero di giornalisti italiani per richiedere il rinnovo del contratto giornalistico sono più di dieci anni che è scaduto e chiediamo agli editori di ritornare al tavolo per trattare il nuovo contratto visto che in questo in questi dieci anni l'inflazione aumentare del venti per cento è inoltre è necessario anche inserire nel contratto
No le nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale
è prevedere una tutela dei posti di lavoro
E il presidio di stampa romana che ha organizzato stampa romana il presidio per sottolineare la nostra giornata di sciopero è uno sciopero sacrosanto il secondo giorno di un pacchetto di cinque consegnato del comitato di redazione dei fiduciari di redazione devo ed un pacchetto sacrosanto
Perché da dieci anni il nostro contratto fermo ne abbiamo perso il venti per cento addirittura da alcuni calcoli più freschi che tengono conto anche delle recenti crisi internazionale siamo al ventidue per cento di perdita di salario reale dal due mila sedici
Il che significa che mille ottocento euro del redattore ordinario ne vadano oggi mille cinquecento pensate come si possa vivere in una città come la capitale esattamente come tanti cittadini romani che hanno difficoltà a mettere insieme famiglia cena spesso eccetera eccetera
E non è solamente una questione corporativa cento per una questione di soldi ma i soldi sono una garanzia poi dall'autonomia e dell'indipendenza e della libertà di ciascuno di noi pensiamo che l'idea da parte degli editori di ingrassare la loro ruote attraverso i soldi pubblici non investire ma in un prodotto degno della modernità con ricarica di vanno in mano loro non lasciati ai signori diciamo delle big company del degli over the top e continuare a comprimere il costo del lavoro sia una scelta fallimentare
In un comunicato che la Fia che ha fatto ha sottolineato diciamo la difficoltà di un settore che ha perso un milione e mezzo di copie negli ultimi anni ma di chi è il merito o il demerito
E dei giornalisti di chi ha lavorato ogni santo giorno o magari di chi ha organizzato la macchina la macchina da distribuzione la macchina delle vendite la macchina delle edicole qui chi è la responsabilità allora se bisogna su uscire dall'equivoco non si fa
Buon giornalismo riducendo i costi si fa buon giornalismo investendo sulle giornalisti sui giornali sta investendo anche naturalmente sulle paghe sugli stipendi di tutti
Alla oggi siamo qui a scioperare perché riteniamo che oggettivamente di editori guardino al passato è impossibile ancora oggi al due mila ventisei
Dopo più di dodici anni attendere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per tutti i collaboratori per tutte le partite IVA e per tutti coloro che tutti i giorni sul campo
Rappresentano in maniera corretta un'informazione libera plurale e soprattutto trasparente
è evidente che questo governo ha fatto ben poco evidente che oggi il sottosegretari alla presidenza del Consiglio baracchini deve di convocare con urgenza un tavolo insieme ai giornalisti all'ordine per definire quelli che sono i compensi equi che questo Governo ancora oggi nonostante che abbia il Presidente del Consiglio che ha siglato una legge la Meloni che porta il suo nome sulle compenso per i collaboratori e per coloro i quali lavorano come professionisti e di formazione
Oggi non sia ancora a attuato ed è soprattutto incredibile come nessuno oggi abbia capito che l'informazione si basa a su tanti livelli su tanti professionisti che svolgono ormai a questa professione anche in maniera diversificata
E siamo sotto il venti per cento di quello che è il potere di acquisto dei giornalisti riteniamo che una contrattazione adeguata con gli editori debba riqualificare diciamo eh contenere quella che l'inflazione che chiaramente con il conflitto in corso nel Medioriente in Ucraina e soprattutto Polish occhieggia dici tornerà galoppante anche nei prossimi mesi quindi onestamente questi editori che guardano al passato e che ancora oggi non vogliono mettere mano anche nel loro interesse per il futuro e quindi insieme ai giornalisti che sono la forza-lavoro e sono coloro i quali poi alla fine realizzano le loro stesse in prese ci sembra del tutto sbagliato oggi è necessario rappresentare tutti i giornalisti sia dipendenti che autonomi ed oggi ancora più importante rivendicare insieme questo ruolo di questa giornata nelle prossime giornate di sciopero che la federazione organizzerà nel due mila ventisei
Possiamo però di oggi abbia potuto
Secondo vedremo
Continua a programma
Stanno grande successo mobilitazione quello di oggi pacifista
Perché ci sia
Ecco Italia nessun'altra categoria messa
Negli ultimi anni
Dal nostro potere d'acquisto si è ridotto di quasi il venti per cento
Significa i terminal bus
Migliori della bonifica quando perché non vogliamo giudice penalizzato spronare i giovani
Neo assunti che sono stati penalizzati oltremodo dagli editori gli africano forse irrisori
Lungo così la contrattazione nazionale cioè laico e integrativi democrazia avventura ci sono
Ma questa mobilitazione la facciamo anche perché fuori la relazione il lavoro nelle redazioni probabilmente valutazione
In compenso conservatore versano
Quindi è fuori dalla
Autorevolezza grazie
Finora
Non voglio essere
è foriero
Proposta inaccettabile
Ma superiamo anche per i tanti precari gli eterni precari l'avvocato Giuggioli assoluta questi giovani dobbiamo prossimo
Però non c'è traccia quarantacinque mi ha fatto campagna quando Montoya
Beh serramenti Praga
Grazie messa
Voti
Questo è quello che accade in questo Paese
E penso che sia un unico perlopiù europeo degli ordini vincitori però appunto dello Stato
Venticinque precisa varia cinquecento
I migliori quindi
Difatti sono
Tantissimi
Ed è giusto che i genitori abbiano un sostegno per svolgere la funzione che svolgono pubblicare i mezzi di informazione
Che servono ai cittadini per farsi un'idea deve avere un'opinione perché si pone l'opinione pubblica perché il nostro lavoro cartine della dialettica democratica è il carattere
Ecco gratis
Non solo perché a monte la Costituzione all'articolo due
L'informazione libera
Nazionale la democrazia
Informazioni libera autonoma indipendente
Se i giornalisti possono avere da Skira Peter pubblica esistenziale di retribuzioni inadeguato di colleghi Zorro sociali significano gli stipendi ancora bassa
Un giornalista e una schiera vita di una pista che può dire di no tipo discutere le redazioni
Notizie quali vengono date su come vengono date
Questa mobilitazione che questi immensi una mobilitazione che Sgarbi ed altri serve a ricostituire lo spirito di corpo che in questi anni si è penso ci siamo interessati al lungo di questioni importanti ma tutto sommato non possibili danni
Per la categoria gravi ci siamo occupati della salvataggio dell'incrocio va be'pornografico prestatore richiede c'era vero nera riforma delle pensioni fatto trenta e quindi centottantasette di questa attenzione dov'è stato fatto non si è salvato si poteva salvare questa è la verità drammatica se non l'aiuto che non poteva arrivare dal pubblico viste le circostanze economica del paese finanziere libanese e per tanto tempo siamo stati un po'poi c'era attivo in questo dibattito oggi è il tempo di riprendere l'iniziativa sindacale esperienza appunto CDR-Q l'Usigrai perché riprendere l'iniziativa sindacale significato azioni di porre nozione non sia sono siamo una comunità professionali portando che vuole dignità
Nikita
Qualcuno perché ho detto che siamo dei privilegiati evidentemente non reggono pure considerare che abbiamo forse dentro non erano critiche
Era diciamo una situazione in cui la soppressione faceva dissenziente perché
C'è una crisi dell'editoria certo che c'è la crisi dell'editoria
E non solo in questo Paese
Ma ma per affrontare avrà certo quello no di rifugiarsi nella rendita dei sostegni pubblici di recupero in relazione all'osso mi fa prodotti sempre più poveri Milingo prendere giornalisti o meno giornalisti repubblicani
Molti insomma presidi della Running abbiamo quella di diritto d'autore
Di contenuti che i nostri editori tendono ma che in
Quindi operativo portatomi
Significati intelligenza artificiale oggi significa già da tempo motori di ricerca
Social network vivono dei contenuti tredici titoli cedono a questi soggetti per pochi soldi una legge richiede quarantuno va vista da rinnovata detenere in parte sulla base delle direttive europee prevede una parte di questi soldi celebrano oggi la Carloni
Non solo lo fanno ma si ritirò una incide guardi soldi viene dall'ONU Lodetti turno per avere i nostri contenuti perché possiamo rivendicare in questo modo dovuto secondo dall'industria l'esecutivo dopo ma c'era ventisette anni sale non vogliono parlare repliche perché non vogliono parlarne molto semplice perché l'intelligenza artificiale come tutte le leve tecnologiche che potevano servire in questi anni patriottarda informazione nuova decisiva in grado di più coscienza dei cittadini la voglia utilizzare in un modo solo tagliare posti di lavoro lavoro via non sviluppando in quanto ma farà in pura intelligenza artificiale debba scienza se la qualità sarà più bassa perché tanto direttori di telespettatori esportatori seguiranno
Dotarsi in questi anni declino linguaggio per immagini Paradox però conferma no perché dolce immagine sopravvivono di Maggi ma il nucleo di vicino operatori fotoreporter è stato spedito certo in qualche modo assegnato ad altri
E la qualità delle immagini nonostante la tecnologia sia migliorabile perché in televisione non è più come si diceva una volta broadcast
In grado di essere allora vado via perché quindi ai costi persone non vengono pagati perché i profitti sono seppe diverse saprebbero persone e questo è avvenuto o lentamente diverse persone abituati a ritiene improbabile fa cominciavano i collegamenti puntualmente polemico bancari
Barellati così dati partita dopo ci si abitua a tutto il settore gelati a questi al i servizi al fatto che paura perché lanciato pare che stabilisce le pressioni seguito a patto che i giornali siano diventati e propaganda per interessi a editori che parco al Servidori partitica ordinamenti ma non rinuncio voci possano minoranze ma fino a Brindisi molti affronta il nodo dell'informazione in modo incisivo
Decorso dei
Vorremmo la crisi corso nel sistema democratico generale se Peter ulteriormente
Un affitti quello di rivendicare nient'altro
Poteva fare anche litigando perché porta sostanzialmente Baggio questo le dico con gli editori d'arte dalla mattina però l'abbiamo fatto con una consapevolezza che abbiamo perso comunque non proprio che forse a volte abbiamo perso
No
Alzare la testa esigere che si risponda alle relazioni giornali non sono più opere collettive dell'incidente ma sono ridistribuzione
E questo non va bene dietro l'illusione della morte piattaforma che avrebbe richiesto informazione pervasiva efficace più ricca se nascosta grande impropri d'informazione documenti spesso bloccata disturba ma nessuno mentre dobbiamo sviluppare spirito critico e sinergiche difendano i giornalisti non potrà legittimità ho parlato anche troppo adesso lascerei la parola ad nelle proprietà del segretario dell'Usigrai
Rettifica
Giorno
Molto altrettanto sei proprio perché bisognerebbe stampa romana reperibile Cuba resterebbe stamattina polemiche che come sapete l'Usigrai aderisce il controllo dei suoi scritti
Cristiana in questo sciopero
I telegiornali e giornali radio vestiti oggi stanno ritornando così fece una quanti non risulti almeno qualche trasmissione vigiliamo standard di ronda giornalistiche lavorano sta superando ma anche il braccio gregariato
Chi ritiene ancora accusato diciamo del modo di essere utilizzato è un tema sul quale non ci confrontiamo ulteriormente azienda che si può fare oggi insomma a fare anche quando il risultato almeno in questa selezione agli affronta assoluta centoventisette colleghi noi abbiamo fatto rassegnarsi a una corte dei conti contro la criminalizzazione Mesagne che sono la la modalità per alimentare riteniamo sostanzialmente forzati che non sono giornalisti ci contratti di varia natura con i quali si può fare lavoro giornalistico passa anche da lì la difesa del nostro contratto sa da questi scioperi insoluto per difendere i privilegi difendere i salari e proprio non attraverso razzista debito non è un privilegio e chiedere che la libertà di cui abbiamo di fronte un affare interno
Ecco benissimo ed è comunque difficile peraltro c'è un tempo nel quale le piattaforme stanno prendendo
Sta non so sempre all'esterno e oggi no paga
Contenuti bottiglietta pagando dopo tant'è che non si riesce nemmeno a trovare la strada per farsi conoscere quello che la tribuna del nostro contratto presentato il cinque per cento dichiarazione sulle dopo l'alternativa sulla in relazione a quanto idiota forme ai giornali dunque noi dobbiamo adottare di Orvieto Bardem leggeste portando
Torna lavoro non convince l'ago comincia insomma io credo che sia un elemento chiave per questo sì lo dalla le redazioni si nota permettendo alle piazze rappresentando quindi pubblicamente
Il saggio che c'è quindici anni contratto non rinnovato ma si lotta quotidianamente della ma anche sì lo sta facendo in modo che non si ascoltano le notizie delle obiezioni da una da Brindisi razionale inizialmente essi sono un elemento cardine del pensiero dell'Abkhazia e questo fa la differenza lo difendiamo batterista ed ha mosso lo difendiamo anche perché come cittadini abbiamo ben chiaro
Quali affrontando Peluffo questa grazie a tutti per essere qui
Ricadono sotto scaricato
Accettiamo equivoci
Assecondino il Cdr dell'Ansa gli istituti venne poi Lazzaro Pappagallo
Farla
Confrontando della solidarietà
Nella disarmante
Estremamente invalidante smontare appena dieci anni fa atterrito dalla Liguria così di poter continuare a fare informazioni vitalità senza dei giovani difesa degli adeguate garanzie invernali davvero
E l'altro elemento sul quale secondo me dobbiamo lottare proprio il rapporto con gli operai Pep perché questi ci stanno rubando al nostro lavoro stanno facendo miliardi di dollari abbonate alle spalle nostre secondo me qualche sindacato dobbiamo intervenire dobbiamo però fare delle forme d'intervento anche su questo tema qui grazie
Grazie grazie reparto la deroga bagnato della la respirazione e la stampa che sta seguendo tra l'altro la trattativa difficile
Sì così si sente sì una trattativa inesistente perché noi siamo stati convocati richiamate Grazia Nappi al buon cuore dalla figlia una volta il sette Denis
Non so se avete letto il comunicato l'ultimo comunicato dalla fine loro dicono eccolo qua diciamo dalla congiunzione astrale che si sono copie un milione e mezzo per due milioni e mezzo siamo passati a un milione ma voi genitori che avete fatto in questi anni avete investito sulle redazioni o ne avete tagliate avete aumentato gli stipendi avete diminuiti avete aumentato il valore dei collaboratori allora quindi
Avete investito sarà tenuto ad avvocati no diciamo il non c'è democrazia in questo Paese
Se non ci sono collegi colleghi pagate per niente perché colleghi magari eseguiti sono la garanzia dava loro autonomia e della loro libertà a tutti i livelli
Dipendenti autonomi equo compenso parere di congruità gli stipendi tutto si tiene insieme e nessuno può essere lasciato solo
Non è una vertenza che finisce oggi vendita Sepang ringraziare chi è qui in piazza il CDR i fiduciari e chi sta rinunciando ad un giorno di banca la stessa cosa accadrà il sedici aprile non sarà una vertenza facile vediamo se la chiusura di alcuni cerchi anche dolorosi da un punto di vista degli assetti imprenditoriali ci può aiutare perché avremo diciamo qualcuno che si siede al tavolo compie del potere e non solamente pensando che se ne deve andare
Il giorno dopo vediamo se questo soldi ci porterà da qualche parte però è fondamentale che tutti quanti ci riconosciamo uniti e stretti su questa battaglia vi ringrazio grazie grazie
Orbital dice il presidente riesca a fare umana io voglio dire una cosa quello che diceva l'altra sacrosanto
In questi anni
Gli editori si sono comportati come il resto da classe dirigente di questo Paese eredità espongano a rischi di impresa quest'anno fa e questo paese più povero perché ha impoverito il lavoro questo Paese in crisi democratica perché le persone non possono mettere su famiglia è un Paese invecchiato un Paese nord questa è la verità e stiamo facendo un un pezzettino di una grande battaglia collettiva che va ripresa in mano che la battaglia della dignità del lavoro e per la giustizia sociale non sono parole così buttate lì per caso sono quelle che hanno ispirato la costituzione
Della repubblica fondata sul lavoro qualcosa lo questo atti sogna un mondo Mirenda se provvisti di schiavi sottopagati
Questo non piace
Oliva presidente questa parola
Giorno grazie a tutti di essere pervenuti per noi oggi secondo giorno di sciopero per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro in questi ultimi anni gli editori incassato notevoli fondi pubblici abbiamo calcolato che degli ultimi cinque anni hanno preso atto Falcone cinquecento milioni di euro
A fronte di guerra dove vicino a dieci anni dalla
Dall'ultimo rinnovo di contratto si chiede contratto diversa contratto a farlo
Del sfavorisce le giovani generazioni che loro possiamo certo avrebbe accettato chiediamo che visto che i fondi pubblici che arrivano ogni anno gli editori sono cimiteri chiediamo appiattito assodato ribalta inverno
Nessuno prende fondi a metà di quanti sono stati tutti incassati integralmente quindi chiediamo per ingordo portando sia rinnovato rispettando tutti i principi del lo propongono sono
Sono dieci anni l'inflazione è aumentata del venti per cento
E inoltre fare attenzione per il mondo dei freelance esteri collaboratori
Ai quali non viene garantito uno una giusta remunerazione chiediamo quindi che venga concesso
L'il giusto la giusta retribuzione alcuni questi ragazzi che s'affacciano del nostro lavoro
Grazie a tutti per essere intervenuti
Bene ha fatto la federazione non cedere a amica al tavolo delle trattative
Quando ci hanno offerto un aumento di centocinquanta euro lordi
Non coprivano nemmeno una norma dell'inflazione
Grazie al
Io chiedo il CDR di intervenire voglio ringraziarli tutti ringraziare i colleghi ci sono realtà in cui complicato scioperare perché i titoli sono aggressivi perché gli stipendi sono molto bassi è una giornata o due giornate di sciopero pesano molto ringrazio ci sono anche i colleghi non hanno snobbato di lavoro un'analisi che ne hanno un altro leggi mi hanno scioperato e stanno superando anche oggi ringrazio i collaboratori quelli fino a ventinove C spendibili oggi non lavora per non vanificare lo sciopero dei colleghi
Noi siamo
La comunità che si ritrova e che ha bisogno di sentirsi tale insisto molto su questo punto noi
Tra pochi giorni inaugureremo la nuova serie di stampa romana non è stata una scelta c'hanno scattato abbiamo ci sta a fare meglio
E c'erano varie possibilità
Tra queste quella di rinunciare alla sala edilizia di due comuni apprendiamo di volta in volta risparmiava s'è fatta questa valutazione già D'Amuri pensato subito
Perché indagato deve dare l'idea di essere un luogo accogliente la casa di
Dove tutti possono ritrovarsi
Ci stanno facendo credere che non si possa acquistare insieme
E Battista Lenzi sociale non è così
Gli uomini hanno bisogno di stare insieme di conosce
Il misurarsi litigare dividere e anche di discutere per farsi un'idea
E non è questo principio questa idea difendiamo invito tutti a stampa romana nella nuova sede condurre
Chi vuole prender la parola adesso batte CDR
Maurizio Dallocchio si trova delle opinioni rischi inaccettabili ratio
Figli
Ho giocato tutti nuove diritti allaccio subito ad una all'altro sul periodo una parola che aspetta il segretario Stefano ritrovarci ritrovarci è molto importante
Abbiamo avuto la dimostrazione del ventotto novembre quando ci siamo ritrovati in maniera unitaria ma tutto il soufflé imperituro obiettivo comune quelli addetti chiedere che venga adeguata i nostri stipendi stipendi al costo della vita ci siamo ritrovati in maniera unitaria allora
Ci ritroveremo presto e dobbiamo ritrovarci anche in futuro perché gli editori in questo ambito stanno scommettendo sul fallimento no profit sono però sul fallimento della nostra richiesta di adeguare in maniera dignitosa perché non stiamo chiedendo la dignità dei nostri stipendi al costo della vita stiamo perdendo la media di circa quattrocentoventi mila euro lordi al mese da dieci anni è sordo calcoli infatti da chi di dovere la infatti così sulla sulla carta quindi noi stiamo perdendo tantissimo e la nostra professione
Può piacere o no può sembrare presuntuoso non è una professione ovunque è una professione che auto andamento che la Costituzione becchiamo una ricaduta nella costituzione quindi il ritiro parchi oggi per continuare a ritrovarci ad aprile nei prossimi appuntamenti fondamentale perché la nostra parte del proprio questa l'unitarietà il ritrovarsi sempre insieme
Far Vilardi delle varie componenti politiche qui non c'entra nulla di tutto questo non c'è non ci sono componenti politiche qui qui quello che conta è di trovarci tutti insieme per la nostra professione per il futuro della professione editori stanno cercando di scardinare il nostro contratto addirittura percorrevano dunque uno per i nuovi ingressi a uno per voi
è quest'
Sapete che cosa vuol dire per portare avanti già le forfetizzazione in alcune redazioni andando a minacciare il suo di fatto l'OSCE il CDR ecco mutuo il contrario di uno per i clienti nuovi ingressi a uno per noi che siamo avanti vorrebbe dire andare portare al cimitero la nostra professione vuol dire andare a cancellare l'articolo ventuno vuol dire essere le comunità cioè i territori non avranno più l'informazione vera libera e soprattutto di qualità la nostra professione non è un volontariato è appunto una professione e la professione va pagata io non dico bene ma in maniera dignitosa perché io ognuna ognuno fiori
A delle ricadute nelle facce famiglie a casa
E quelle persone che aspettano il nostro stipendio hanno tutto il diritto di vivere dignitosamente con il nostro guadagno quindi continuiamo a ritrovarci insieme perché questa è e sarà la nostra forza
Grazie Maurizio grazie in questi giorni
Consumato l'ultimo accoltello della sezione del gruppo oggetti
Repubblica dopo la stampa fa anche legati all'uscita dal metrò
Radio Dee Jay National Geographic Lines
Hanno cambiato il rigore quali il verbo vanno tanto da lasciar fare sensibilità d'assalto triangoli gli orecchi nei Consigli attestate oggetti
Ho citato prima
Sempre prestabilito
E del vecchio acquistato sentiamo il partito di maggioranza del gruppo ricchezza
Sala operativa importanti fronte dei genitori adesso speriamo che questo porti la nuova consapevolezza di timori che faccia coloro che invece incoerenze primario law redazionale di prodotti giornalistici vanno a richiedere un impoveriti che occorre ripensare veneta in modo moderno dall'insolita significa anche un po'a mare Dell'Oro proprie aziende
Prima ha parlato collega dell'Ansa
Lanza è l'agenzia in grado di questo Paese
A aveva duecentocinquanta giovani strappo
Diretti a sciogliersi
Pensate che France Press Garden di Lecce
Il sistema delle agenzie frammentato occorrerebbe
Una legge sistema che tutelando l'occupazione faccia convergere pochi grandi soggetti
Le risorse
Perché è un'agenzia o due agenzie oltre agenzie forti significa un sistema paese significa un sistema Paese
Debbono avere la compagnia di bandiera che una casa non abbiamo più guardando vi è questa classe dirigente
Che vuole rendite padroncini
Per i giornali ma la stessa cosa
Si rifugiano
Nella logica degli annunci delle piccole sfide piccoli finanziamenti a pioggia occorrono soldi per ripensare un'informazione di qualità che vanno difesi ma i colleghi dell'informazione di qualità la producono senza vere le spalle coperte perché mentre accade tutto questo e mercato si indebolisce è più facile colpire i colleghi che sono più deboli
Le inchieste oggi le fanno molto spesso quelli che stanno fuori dalle redazioni
Non la tutela legale
Mi assumo responsabilità enormi falli tutto i giornalisti giovani giovanissimi che fanno questo lavoro con passione per un tozzo di pane autofinanziare
Tutto questo porto stessi i cittadini non lo sa
I rivoli di queste informazioni dati
Le querele temerarie ci sarà una testimonianza richiesta di ritardo libera vari ad oggi quarantasei virgola Carnevale che sono disposti all'ordine per intimorire i colleghi DPCM
Ma la forma comunque l'impressione
Io credo che
Si debba
Prendete le richiesto a dispetto
Da una classe politica pannoloni modo qualunquista ma generalizzato delusi
Che non abbia avuto attenzione e considerazione per
Il nostro sono ancora convinti che il consenso si sa gestire dell'accordo con gli editori
Non hanno capito che ogni volta che demoliscono d'informazione demoliscono un pezzo di democrazia un po'vecchiotti erano contenti di fare la fine del sostegno ai corpi intermedi i sindacati
Si sono segati in grado tale
Potere finito nelle mani dichiara tante risorse per gestire i propri interessa l'avvocato cui fanno meno case popolari dove e quando più ma si fa speculazioni edilizie
Più o meno
Anche a causa se la stessa cosa perenni da per gestire piccola impresa qui non devono consenso facile
Tutto elusione il dibattito
Dobbiamo riportare le notizie immagini la nostra professione
Verbalmente in plateali ben un milione professione giornalistica fino in chiesa
Chiuso bande
Creare spesso abbia disposti do re Fahd ha riguardato collega resilienza intimi
Altrimenti
Ore
Quando a mezzogiorno diciamo
Facciamo delle belle foto ricordo la viviamo di
Distribuendo i nostri volantini a qualche passante sperando che sia italiano i segreti confermiamo il sedici l'accendiamo sapere se sia meglio logico quello prima
Grazie facciamo c'era Paolo finché

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