Tutta l'Europa che Manca. Convention per gli Stati Uniti d'Europa

Introduzione della giornata con Riccardo Magi — deputato della Repubblica e segretario di +Europa.



"Democrazia europea, partecipazione civica, stato di diritto e capacità dell'Unione di agire come attore politico globale.



Quali riforme servono per un'Europa libera e forte".



Intervengono: Emma Bonino (Fondatrice di +Europa, già Commissaria europea e Ministro degli Esteri), Giuseppe Conte (Presidente del Movimento 5 Stelle), Sergio Fabbrini (Professore di Scienza politica e Relazioni internazionali, LUISS), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma, già eurodeputato e ministro dell'economia), …

Anastasia Shevchenko (Attivista russa per i diritti civili), Marco Celli (Vicesegretario Movimento Federalista Europeo), Maurizio De Giovanni (Scrittore e sceneggiatore), Cécile Kyenge (Già ministra per l'Integrazione), Franco Corleone (Già sottosegretario alla Giustizia), Enzo Maraio (Segretario nazionale del PSI), Pippo Civati (Editore, già segretario di Possibile), Walter Veltroni (Scrittore, già sindaco di Roma), Alessandro Onorato (Progetto Civico Italia), Shervin Haravi (Attivista per i diritti umani), Oles Horodetskyy (Presidente Associazione Cristiana Ucraini d'Italia), Silvia Salis (Sindaca di Genova), Enrico Borghi (Senatore, Italia Viva), Elly Schlein (Segretaria del Partito Democratico), Bernard Guetta (Eurodeputato Renew Europe, giornalista), Nathalie Tocci (Direttrice dell'Istituto Affari Internazionali IAI), Francesco Saraceno (Docente di macroeconomia, Sciences Po e LUISS), Svjatlana Tsikhanoŭskaja (Presidente del Gabinetto di transizione unita bielorussa), Eric Jozsef (Giornalista, presidente Europa Now), Francesco Rutelli (Già vicepresidente del Consiglio, ministro della Cultura e Sindaco di Roma), Pietro Benassi (Ambasciatore), Pier Virgilio Dastoli (Presidente Movimento Europeo Italia), Nona Mikhelidze (Politologa, ricercatrice Istituto Affari Internazionali), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e presidente ANCI), Ernesto Maria Ruffini (Fondatore Più Uno), Bruno Tabacci (Deputato), Gianluca Misuraca (CEO Inspiring Futures Europe, Direttore scientifico AI4Gov-X), Leonardo Piergentili (GFE Gioventù Federalista Europea), Benedetto Della Vedova (Deputato +Europa).



Chiusura Riccardo Magi — deputato della Repubblica e segretario di +Europa.

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