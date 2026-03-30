30 MAR 2026
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Rassegna di Geopolitica. La strategia di Trump della Incertezza controllata: tutto e il contrario di tutto

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Mediators from Turkey, Egypt and Pakistan are pushing to have a meeting arranged between U.S.

and Iranian officials in the next 48 hours" - WSJ, com - 24 mar 2026 --- "Iran conflict sees controlled uncertainty as Trump mixes diplomacy with pressure" - the Jerusalem Post - 24 mar2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La strategia di Trump della Incertezza controllata: tutto e il contrario di tutto" di lunedì 30 marzo 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Difesa, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Usa.
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