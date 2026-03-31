Intervengono: Mario Monti e Antonio Polito.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "L'economia della paura" di Veronica De Romanis", registrato a Roma martedì 31 marzo 2026 alle ore 18:11.



Sono intervenuti: Alessandro Vaccari (direttore di Manzoni Idee), Veronica De Romanis (economista), Antonio Polito (editorialista del "Corriere della Sera"), Mario Monti (presidente onorario dell'Institute for European Policymaking (IEP) dell'Università Bocconi di Milano).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata …

di 1 ora e 19 minuti.



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