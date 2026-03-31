Partecipano: Paola Deffendi e Claudio Regeni (genitori di Giulio), Alessandra Ballerini (avvocata della famiglia Regeni), Riccardo Ricciardi (presidente del gruppo M5S alla Camera dei Deputati), Simone Manetti (regista del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”), Emanuele Cava e Matteo Billi (autori del documentario), il produttore del documentario Domenico Procacci per Fandango e il produttore Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni, Gianluigi Greco (Rettore dell'Università della Calabria) e Menico Rizzi (Rettore dell'Università del Piemonte orientale).



Convegno "Le …

università per Giulio Regeni. A dieci anni dalla scomparsa, un’iniziativa per la libertà di ricerca.", registrato a Roma martedì 31 marzo 2026 alle 13:00.



Tra gli argomenti discussi: Universita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 8 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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