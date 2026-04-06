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"FAO chief economist warns of looming food shock if Middle East war drags on" - Euractiv, com - 02 apr n2026 --- "Could Iran Disrupt the Gulf Countries’ Desalinated Water Supplies?" - CSIS - 19 mar 2026 --- "A Hormuz Initiative to Protect Global Food Security" - Crisisgroup, org - 30 mar 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La guerra nel Golfo - la chiusura di Hormuz e la crisi dell' acqua e del cibo" di lunedì 6 aprile 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, … Globalizzazione, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La guerra nel Golfo - la chiusura di Hormuz e la crisi dell' acqua e del cibo" di lunedì 6 aprile 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Commercio, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, … Globalizzazione, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Unione Europea, Usa.
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