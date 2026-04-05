05 APR 2026
rubriche

Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana

RUBRICA | - RADIO - 13:19 Durata: 37 min 4 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Player
A cura di Irene Testa e Nazanin Eagder.

Puntata di "Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana" di domenica 5 aprile 2026 che in questa puntata ha ospitato Nazanin Eagder (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 37 minuti.
leggi tutto riduci

  • Nazanin Eagder

    consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

    Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

    13:19 Durata: 37 min 4 sec
...
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti