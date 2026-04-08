08 APR 2026
dibattiti

Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra

CONVEGNO | - Roma - 16:40 Durata: 1 ora 24 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Il Tempo
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Coordina Daniele Capezzone.

Intervengono:il politologo Luigi Di Gregorio e il direttore dell’Istituto Friedman Alessandro Bertoldi, Francesco Filini per Fratelli d’Italia, Giorgio Mulè per Forza Italia e Riccardo Molinari per la Lega.

Convegno "Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra", registrato a Roma mercoledì 8 aprile 2026 alle 16:40.

L'evento è stato organizzato da Il Tempo.

Sono intervenuti: Daniele Capezzone (direttore de Il Tempo), Luigi Di Gregorio (professore di Scienza Politica presso l’Università della Tuscia), Alessandro Bertoldi (direttore dell'Istituto Friedman), Francesco Filini (deputato,componente VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia), Riccardo Molinari (deputato e presidente del Gruppo parlamentare della Lega Salvini premier), Giorgio Mulè (vice presidente della Camera dei deputati).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Governo.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 24 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Bene possiamo cominciare i nostri lavori grazie a tutti
Siamo tutti un poco emozionati perché molte delle persone che sono in questa sala erano pochi minuti fa altrove
Dare l'ultimo saluto al nostro amico Roberto Arditti ma credo non ci sia nulla di irriguardoso anzi un profondo legame intimo e vorrei dire spirituale tra il fatto di essere la fino a poco fa
E ora essere qua in un evento per il quale Roberto sarebbe stato protagonista e che è stato pensato insieme con lui
Nome della famiglia del tempo prendiamo tutti l'impegno anche a organizzare
A tempo debito ulteriori momenti ulteriori appuntamenti per ricordarlo nella sua eccellenza professionale e umana e anche nelle sue idee che non sono disgiunte dalla persona
Curioso questo è un Paese nel quale quelle che nella prima Repubblica sarebbero state definite idealità laiche liberal democratiche e repubblicane vengano oggi con disprezzo da alcuni qualificate come idee di destra
Occorrerebbe riflettere molto a lungo anche su questo anche a sinistra se volessero e potesse ma veniamo al nostro appuntamento di oggi io sarò davvero brevissimo
Il nostro quotidiano prima e dopo il risultato referendario
Ha fatto due piccole cose
Che si collegano nostro appuntamento di oggi già prima del referendum quando il risultato era sub iudice abbiamo evocato e non per gusto credo inutilmente polemico l'immagine della palude
Abbiamo evocato l'idea di un grumo di poteri mediatici e finanziari di alte altissime burocrazie che diciamolo francamente non hanno questo governo nel cuore anzi credo si possa fare una rappresentazione non falsata delle cose italiane si dice che quel grumo di poteri
Non è un Governo ma è al potere da molto tempo e ora vorrebbe anche tornare al Governo aggiungendo al suo potere anche come dire la guida formale dell'esecutivo
Forse fino a qualche tempo fa avevano in animo come prospettiva un anno di logoramento dell'attuale Governo e poi magari un bel pareggio un bel Pantano che consenta formule segni tecniche commissariali forse chissà
Dopo il risultato del referendum sognano per fini risultato pieno di non dover nemmeno passare diciamo così per interposti professori
E dopo il referendum il nostro sforzo è stato quello ferma restando questa analisi della palude di provare
Con assoluta umiltà senza ricette in tasca chi siamo noi per fare altro se non per condividere delle idee
Abbiamo provato a contribuire alla buona fatica che oggi i partiti di governo devono fare che quello di immaginare come debba essere il percorso di dodici mesi quattordici mesi sedici mesi quello che sarà fino al voto
Un'agenda di idee alla quale hanno contribuito le nostre firme tra stante né ascolterete alcuni del professor Luigi Di Gregorio e
Per altro verso Alessandro Bertoldi dell'istituto Friedman molte firme anche e associazioni e personalità esterne educato l'istituto Friedman ma l'Istituto Bruno Leoni moltissime personalità hanno contribuito a volte in modo anche non necessariamente convergente fra loro ma convergente questo sì nel provare ad offrire
Un contributo alla piattaforma della ripartenza ascolteremo tra poco queste voci poi c'hanno fatto un grande onore i nostri tre ospiti politici
Per Fratelli d'Italia l'onorevole Francesco Filidei per Forza Italia l'onorevole Giorgio Mulé
Per la lega onorevole Riccardo Molinari tra poco con verseremo corrobora
E la palude fa la sua parte era fin troppo facile prevederlo che fa la palude vive di fango e nel fango
Qualche giorno fa hanno provato a lanciare qualche schizzo di fango contro uno dei nostri ospiti dall'onorevole mole che ha risposto da par suo ieri hanno provato ad alzare il tiro sparando anche altro fango contro Giorgia Meloni oggi ieri proseguono di nuovo onorevole Mullah ecco una serie di altre personalità
Dei tre partiti e boh volevate che non ci fosse un pentito verrebbe accusate nel è stato in pensiero ci vuole un pentito che si è pentito un mese fa e che comincia alle sue dichiarazioni rateali basate sul nulla però intanto i nomi lì si fa circolare sui giornali si crea un'atmosfera
Segnalo ce ne occuperemo bene domani mattina che l'ottanta per cento delle carte di cui si tratta sarebbero coperte da omissis e infatti stanno su alcuni giornali sul podio devo dire e persino se non parlassimo di cose gravi ci sarebbe perfino da sorridere di una
Modalità che c'è consuete
La faccio finita qual è la nostra tesi quella per la quale siamo qui che dinanzi a questi colpi bassi che vengono dagli animali della palude a maggior ragione occorre volare più alto e concentrarsi sui temi della ripartenza tasse sicurezza immigrazione agli altri temi che i nostri interlocutori vorranno mettere sul tavolo
Sto per fermarmi qui conversano tra un istante con Luigi
E con e con Alessandro e mi permetto di aggiungere un'ultima osservazione che non riguarda questa discussione di oggi ma ci riguarda tutti come cittadini
E con questa televisione con questa informazione un anno non sarà facile per far passare
Lungi da me porre un tema di dosaggi chi è presente chi non è presenti i dosaggi alla fine sono perfino ragionevole
Il tema è un suono
Nel sottofondo
E la creazione di un background perché sempre negativo non solo per il governo ma vorrei dire però alcuni valori di civiltà e negativo per la civiltà occidentale e negativo per un posizionamento
Minimamente liberale e garantista del Paese
Quando il clima di sottofondo e questo poi connessa terra può essere varia una volta accade con il referendum ma attenzione era già accaduto altre due volte
Nei dieci mesi passati dimenticate le vostre opinioni ma ve la ricordate la facilità dell'ascesa mediatica della dottoressa albanese dieci mesi fa portate in processione come una Madonna Pellegrina
Poi fu un suo infortunio rispetto alla senatrice sei crea fermare l'ascesa ma l'ascesa
Si era compiuto vi ricordate le manifestazioni pro Palma anche lì fu un derapage verso la violenza a firmare un clima ma per la seconda volta
La macchina del potere che lo Stato il Governo aveva funzionato in modo fantastico Ariel funzionato una terza volta sul referendum
Potrebbe funzionare ancora allora occupiamoci molto delle cose da fare ma occupiamoci anche di clima e dell'atmosfera in cui tutto questo accadrà
Prego Alessandro Bertoldi e Luigi Di Gregorio di accomodarsi e iniziamo la nostra
Professor Di Gregorio tu hai scritto nei giorni scorsi che nell'ultimo anno di legislatura può esserci la tentazione di un governo di qualunque governo di straparlare di stracolmo indicare di esagerare e invece tu dici forse bisogna lavorare per sottrazione come uno scultore fare le cose e farle vedere ce lo spieghi bene
Se intanto buonasera a tutti grazie a piante delle per l'invito pomeriggio di emozioni intense ma il già ricordato mando anch'io il mio ricordo Roberto Arditti e dovrà essere tra noi quest'oggi
Allora il tema è questo intanto diciamo questo comunicare quando si è al governo è complicato tutto è complicato per ragioni strutturali se vuoi
Diciamo ci sono delle asimmetrica simmetria che remano contro chi governa non c'è una simmetria narrativa tu devi spiegare le cose che fai mentre urgente che l'opposizione può cavalcare trattino facilmente accumulare lì e come abbiamo visto recentemente quei non si cumulano c'è un'asimmetria legata delle leggi proprio ferrei dei mass media una delle quali dice che non tutto ciò che è importante interessante
Ripeto magari lavori su cose molto importanti che ha somme Ronie ad Algeri o Meloni nel Golfo Persico & durante tutta la giornata si parla è tutt'altro che sicuramente molto meno importante per il paese ma è più interessante per i cittadini Marzak barche di media ne capisce dice
Potresti essere più interessato alla morte di uno scoiattolo il tuo giardino che alla povertà in Africa io leverà il potresti questa è una legge probabilmente ma c'è un problema cognitivo c'è tutto ciò che è negativo arriva si memorizza molto più facilmente tutto ciò che è positivo per come siamo fatti per come ci siamo evoluti no non io scusa news nessuna nuova buona nuova quelli verso queste tre cose remano contro
Qualunque comunicazione di governo non a caso in uno degli articoli recenti ho citato il fatto che sia Renzi che Berlusconi notoriamente due ottimi comunicatori a fine ciclo lamentano il fatto di non essere riuscito a comunicare bene le cose che ho fatto io ricordo che Berlusconi nel due mila sei girava con un cartellone di dodici riforme lo tirava in testa Marco Damilano omnibus cioè per dire abbiamo fatto queste cose ma non siamo riusciti a quindi il tema c'è e ci sono delle dei nodi strutturali ovviamente però secondo me qualcosa si può fare
Vi riporto per capirci perché è importante per capire perché dal mio concessa importante comunicare meno e meglio piuttosto e comunicare di più Haunted Talk di qualche anno fa che è diventato molto famoso dopo la Breaks io giornalista dell'Observer che venne inviata da Londra nel Galles vera gallese di origine per capire perché in una cittadina e diciotto mila abitanti tradizionalmente laburista avente libico sessantadue per cento riceve vedere che è successo perché non ce lo spiega
Lei arriva lì e comincia a chiedere a tutti quelli che hanno votato Ulivo le ragioni di questo voto
E scopre che le regioni erano due fondamentalmente una ci sono troppi immigrati due l'Unione europea non ha fatto nulla per noi cosa interessante però che in quella cittadina il tasso immigrazione era dell'un per cento a fronte del quattordici nazionale
è quasi tutto quello che era stato fatto in quegli anni in quella cittadina era dovuto a fondi comunitari con tanto di cartelloni con la bandiera dell'Unione Europea il problema qual è che a fronte dei cartelloni c'è stata una contro comunicazione molto più efficace molto più forte molto più impattante
Molto più mirata da parte del libro che ha funzionato poi da lì è nato lo stralcio scandalo campeggia litigano per un altro tema hanno interessa capire che quando governi e due problemi saper fare le cose per far sapere le cose queste due
Fattori
Non solo vanno di pari passo a mio avviso è più importante il secondo
Perché perché se io faccio mille cose ma neri Asper comunicare dieci per la gente saranno dieci se io faccio cento cosa mai riesca comunicare cinquanta per la gente saranno cinquanta quindi il tema per me ribaltare proprio le priorità è prenderci diciamo plateau governo l'ultimo anno di governo per isolare un po'di temi e ne parleremo sicuramente oggi
Ma anche comunicare meglio tutto quello è stato fatto nei tre anni e mezzo fino ad ora
Non appunto con una bulimia dei volumi tendini comunicazione perché noi non abbiamo certo scarsità di comunicazione ormai siamo tutti comunicatore abbiamo scarsità di attenzione
Quindi l'obiettivo è catturare l'attenzione scarsa dei nostri cittadini Jim Messina noto spin-doctor americano qualche anno fa ha detto che in America
L'attenzione media cioè quando quanto tempo dedica l'americano medio l'informazione politica
Quattro minuti a settimana
Quindi lasciamo stare chi siamo qua dentro qua fuori e c'è più o meno questo tema qui come arrivo al cittadino mediamente molto diretti disinteressato di politica catturare la sua attenzione e non solo a lasciargli un'impronta ma ne Monica su tutte le cose che ho fatto io sotto questo profilo come già sottolineò la necessità di porci dal lato dell'utente cosa che la politica fatica a fare
Vi faccio un esempio quante volte la politica comunica dicendo abbiamo stanziato tre miliardi per questa cosa voi avete mai sentito un'azienda dire abbiamo stanziato un miliardo per produrre questa automobile io no
Perché si pone la potente quindi anziché dire abbiamo stanziato tre miliardi per che ci stai Babetto ci mancherebbe ma non è sicuramente quello che resta nella mente i cittadini dobbiamo porci dal punto di vista del cittadino come ti cambio la vita con questo prodotto
Qualcuno potrebbe sì ma all'inizio non posso fare altro che annunciare quello che sto investendo perché poi atterrerà e quando atterrerà lo comunicherò diversamente ma anche nell'effetto annunciati poi già porre parlato utente cioè sta investendo questa cifra affinché le liste d'attesa s'accorciano affinché domani anziché tre mesi aspetti un mese cose del genere quindi secondo me il vero salto culturale
E e imporsi dal lato del cittadino cosa che appunto nel Martins commerciale abbastanza comune Napoli dia tradizionalmente non perché ci siamo abituati così ma oggi il mondo è cambiato oggi dobbiamo bucare in quattro minuti
Dobbiamo far capire in quei quattro minuti
Come ti sto cambiando la vita
Quindi il primo diciamo Aprea riflessione è questa come farlo ovviamente molto difficile parole fascinosi concrete difficile dal mio punto di vista occorre intanto dotarsi di una sorta quella che io chiamo control room lo sa insomma Kimi all'estrosa
Una sorta di cabina di regia di comunicazione di governo a maggior ragione complicata in Italia perché la nostra presenza del consiglio e un primus inter pares quindi coordinare gli altri ministeri
Non è così facile perché non sei superiore agli altri però diciamo un qualche coordinamento affatto lo so tutto ha fatto una grande analisi di dati
Perché un altro problema che spesso la politica per provare a parlare a tutti è inutile parlare a tutti
I tifosi dalla palude a cui si riferiva Daniele e inutile nel senso cioè gli esseri umani sono fatti così in politica a maggior ragione non lo stare da una parte implica un noi contro loro che non l'Oscar Bini con due o tre cose fatte
Quindi i target a cui parlare le loro priorità come si informano come riesco a farmi percepire da queste persone può derivare solo da uno studio attento
Da quindi una segmentazione in qualche modo dei pubblici e di conseguenza poi da una comunicazione che si metta lato utente
Grazie professore
Alessandro Bertoli tra poco entreremo anche nel merito delle proposte che l'istituto Friedman ha avanzato sul tempo ma prima stiamo sul punto di metodo
Il professor Di Gregorio ci dice no bulimia comunicativa non strafare saper fare ma far sapere
Questo però non è mica in contraddizione con una comunicazione fortissima con la forza del messaggio tu hai molto seguito alle vicende di lei hai contribuito a portarlo in Italia un paio di anni fa c'è spazio per uno choc che sia anche turno un tema caro al professor di rigori uno shock il motivo qualcosa che non parli solo alla mente ma al cuore delle persone
Io credo di sì intanto buonasera a tutti il la questione l'altra questione culturale sfratto una con la comunicativa concordo al cento per cento
Se non so se non rispetto alla questione di diciamo di creare due registri di comunicazione di cui abbiamo anche scritto sul tempo
Nei giorni scorsi e cioè uno che parli al Sud uno che parli al Nord perché abbiamo visto la differenza soprattutto con con negli assetti del referendum dove c'è stato un voto totalmente
Forse anche opposte le aspettative
E quindi abbiamo visto come ad esempio dove il reddito di cittadinanza sotto più diciamo gettonato richiesto ha prevalso nettamente il il no
C'è da chiedersi perché ce lo siamo chiesti ci siamo dati alcuna risposta forse quel quella control room servirebbe a penalizzare ancora meglio questo tipo di di fenomeni a capire cosa non ha funzionato sia sul piano per la comunicazione
Ma anche proprio sul piano politico
è evidente che quando mi lei che ha parlato proprio due anni fa da questa sala
Il andò a rivolgersi alla diciamo alle fasce più povere della popolazione alla quelle parti del Paese meno produttive quelle più abituate all'assistenzialismo sussidi pubblici
Diciamo la colonna portante del peronismo
Ha detto cose diverse rispetto a quel
Chi che ha detto ai ricchi diciamo o comunque la parte più produttiva del Paese
In quel caso disse banalmente la castagna ridotto in queste condizioni noi siamo l'alternativa
Qualcosa di simile forse è anche questa maggioranza dovrebbe dirla nel senso che se quel sistema
Che molti rimpiangono in questo momento soprattutto dove era stato richiesto di più il reddito di cittadinanza auspicando probabilmente un ritorno di quella di quel genere di sussidi
Non viene culturalmente smantellato
Probabilmente sarà sempre così starci ritroveremo sempre una richiesta di quel tipo di misure
Senza capire che
Già oggi è probabilmente impraticabile per motivi economici e di finanza pubblica ma sicuramente lo diverrà ben poco tempo visto che insostenibile sono misura insostenibili come abbiamo visto e quindi quel tipo di linguaggio
Probabilmente andrebbe identificato in una in salsa italiana proposto al al sud
O comunque anche nelle fasce più depresse del del del Paese
L'altro l'altro registro dovrebbe essere invece quello che in parte c'è già stato quello che ad esempio la lega adottato per molto tempo e in parte adottato tuttora rivolgendosi al nord produttivo e riducendo quello stesso nord produttivo che ha votato sì
Prevalentemente capendo che la giustizia sarebbe stato un sa è stata sarà sarebbe consegnato ad essere un problema anche per l'atti le attività produttive l'attività economiche e dire che vogliamo effettivamente cambiare le cose in maniera più radicale quindi a al netto di quello che è stato fatto che sicuramente ottimo considerando le difficoltà anche i i le contingenze delle crisi internazionale
Vogliamo fare qualche cosa di più e quindi quello sciocca
Che in qualche misura abbiamo descritto sul tempo in queste in queste settimane come un un cambio di passo
Che però guardate molto più culturale di di quello che che noi pensiamo cioè non bastano probabilmente delle delle singole iniziative parte dalla consapevolezza che lo Stato probabilmente non è la soluzione ma il problema e quindi dal punto di vista culturale il fatto che la palude di cui parlavate prima sia e animata dallo Stato cioè quella palude di fatto sono pezzi dello Stato che vorrebbero lo status quo
Allora che in qualche modo non si affronta forse forse diciamo
Io sono fin troppo radicale no ma basterebbe anche qualcosina per iniziare silenzio affronta diciamo quel tipo di di questione
è difficile riuscirà a generare quelle fatto di cui parlavamo
Grazie grazie Alessandro
Siamo
Al giro conclusivo di questa prima tavola rotonda peraltro abbiamo un'opportunità i nostri ospiti politici hanno avuto la gentilezza rara cosa più unica che rara di arrivare e anche di ascoltare questa nostra conversazione preliminare e quindi siamo in un contesto pubblico ma mi permetto di dire siamo anche in un contesto familiare usiamo bene questi minuti
Proviamo a dare un consiglio poi la politica sta sbagliare da sola ma torniamo a diciamo a a a renderci utili professore
Doppia domanda
Uno
Esci per un momento dalla cornice di il proprio che c'hai descritto nel merito tutto
Cosa suggerire estivo cosa che interi istituti evidenziare quest'anno e secondo ritorno però al metodo
Ma se fosse vera la tesi dalla quale siamo partiti che quegli altri non stanno al governo ma per tanti versi stanno al potere e loro stanno al governo ma sono anche un po'all'opposizione quando parlano sono tutti a Viterbo come meloni nonostante quattro anni di governo
Come si fa a giocare quest'anno diciamolo chiaramente una partita di calcio tutte in trasferta in cui formalmente la squadra di casa sei tu ma e tutto ostile e forse anche arbitro e guardalinee il bar eccetera le telecamere accese Coco come va affrontato quest'anno secondo
Non è facile ovviamente non no diciamo ricette in tasca diciamo la con le viene in mente
Sarebbe provare a dominare la gente non inseguirli
Non è facile mi rendo conto però se non si riesce quanto meno a dominare almeno a creare un'agenda parallela nel senso loro parlano ai loro ma intanto parliamo arresto diciamo degli italiani perché inseguire la palude come la chiami tu immaginiamo diciamo nel tempo
E implica che poi non si parli d'altro e quindi chiaramente resti in questo specie di vortice che ti assorbe e che porta acqua
Da quelle parti peraltro noto studioso di sinistra americano Joshua cofano scrisse anni fa
So famoso libro non pensare all'elefante
E lo intitolò così perché lo entrava in aula il primo giorno elezione diceva se dico non pensate all'elefante cosa pensate all'elefante quindi diciamo inseguire sull'agenda altrui è sempre un problema perché ce l'hai come dire la issue ownership centosei detentore di quel tema quindi se vieni sul mio campo in qualche modo vincoli di cui la prima se mi mi viene in mente queste
L'altro consiglio di nuovo
Tu dici che su cosa puntare anche libero torna il metodo perché ha bisogno di dati per capire dove voglio arrivare no quindi al studierei bene targhette cercherei capire col sono le sulle loro priorità su alcuni possiamo andare sereni diciamo sull'elettorato identificato il centrodestra probabilmente un po'più sulla sicurezza un po'qualcosa di tasse
O di cose sul tempo abbiamo già detto già potrebbero aiutare per comunicata come ho detto prima possibilmente cioè dimostra mi vi faccio un esempio concreto allora quando il governo si è insediato
Quindi ottobre due mila ventidue prima legge finanziaria se ricordo bene trenta miliardi di euro di cui ventuno per le bollette commentano quindi ventuno di aiuti energetici
A famiglie e imprese
Io la comunico così questa cosa abbiamo fatto a finanziare i trenta miliardi di cui ventuno per il caro bollette
Cosa vi arriva in concreto
Sì c'è un impegno quanti sovventori articolo la parola viceversa se io singolo una bolletta Barron prezzo e ci metto il prezzo che avessi pagato senza l'intervento del governo fosse vi arriva diciamo diresse anche più impresso
Quindi Sisto sotto questa comunicazione lato utente questo è l'anno del PNR R. il Pnr R. fino ad ora ovviamente l'abbiamo comunicato come rate ottenute miliardi milestones benissimo
Tutto questo cittadino con arrivo PNR per il cittadino non deve essere una massa di fondi europei
Deve essere una scuola che apre un ospedale che apre una nuova strada ecco su questo per esempio quando Giorgio sta mente Giorgia Meloni confitto ai tempi che era ministro ha fatto il giro di alcune regioni per siglare il patto per le politiche di coesione oggi dovrebbe far lo stesso giro per far vedere che cosa sono diventate quelle cose far vedere
Show don't surf dicono gli americani mostravano anche perché si attiva un doppio codice e proprio scienza questa quando lei guardiamo una cosa
C'è un doppio cornice collo visivo a quello della lettura se leggiamo e basta c'era sta meno impresso una ragione per cui preferiamo un tutorial se dobbiamo montare un armadio piuttosto che a leggere
Un libretto delle istruzioni banalmente Ultimo accorgimento molto importante agli occhi dei cittadini il governo non è il governo il governo e Giorgia Meloni
Mettiamocelo in testa come era Renzi come la Berlusconi certo quindi non è tanto la bontà delle politiche che porta acqua Giorgia Meloni ma è la credibilità di Giorgia Meloni che porta con le sue politiche ormai quindi il primo vero tema di quest'anno e brand protection del leader cioè non deve perdere credibilità la Presidente del Consiglio ci sono provando Chopard pesantemente in questi giorni perché sanno che chiaramente quello è il grimaldello per quindi come dire occhio anche alla comunicazione non di Giorgia Meloni perché qualunque cosa accada intorno a Giorgia Meloni quel penalizza il brand Giorgia Meloni S. penalizza appunto la credibilità del leader di corpo viene giù tutta la credibilità di governo alla fine possiamo sintetizzarla così tolti gli elettori identificati che già sanno cosa voteranno tra un anno e mezzo a destra come a sinistra
Gli altri scelgono per due scorciatoie cognitive quante credibile la Presidente del Consiglio quanto mi hai cambiato la vita con quelle due o tre politica che mi ha fatto percepire io sul queste due cose mi concentrerò
Quindi se capisco bene c'è l'agenda degli altri ma cerchiamo di avere la nostra agenda per ogni cosa cosa c'è per me cittadino e Meloni ecco questo può essere una una linea guida Alessandro invece abbiamo lasciato in sospeso
Alcune ipotesi forti naturalmente su su questo tema subentrano anche le sensibilità ai gusti desideri individuali
Il tuo istituto se dovesse consegnare tre carte tre tre carte da giocare quali carte scendere
Privatizzare liberalizzare tutto marzo scherzando
Allora il il magari
Sì siamo stati diciamo più con i piedi per terra
Abbiamo scritto sul tempo queste tre proposte la prima è quella di eliminare gli oneri generali dalle bollette tornando alla all'esempio di prima delle bollette
Se noi oggi se qualcuno ha una casa diciamo che non utilizza riceve guarda alla bolletta di quell'abitazione si troverà il costo che sono questi oneri generale diciamo che di di base sui cinquanta euro senza consumi
Quindi il mediamente il il il tema questi oneri generali
Sono di fatto costi dello Stato costi di gestione di vario tipo tasse do Sud nascoste cose di questo tipo
Rimuoverli significa misurare realmente il costo dell'energia automaticamente andare a diciamo ad avere una reale competizione o quanto meno diciamo una un inizio dico
Perché ti vista
La la seconda è quella che è espressa benissimo oggi sul tempo da Alessio Galli come in un articolo in cui racconta di questi mille duecento autorizzazioni ferme per no le cui fotovoltaico
E a e noi abbiamo proposto il silenzio assenso dopo sessanta giorni c'è una una forma di silenzio assenso universale per quasi tutte le autorizzazioni per l'attività economica e questo sarebbe una un busto importante per la crescita perché ci ritroveremo ovviamente non non può valere per tutto ma ci ritroveremmo un rilancio automatico senza alcun tipo di costo per per per lo Stato
Anche il primo costa non costa si tratta semplicemente di migrare diciamo la al si tratta semplicemente di trasparenza
E e quindi diciamo queste sono due delle proposte la terza un po'più complessa ma comunque riguarderebbe tutti semplificandola sembrerebbe una sorta di condono ma in realtà si parla di una cava cartolarizzazione selettiva dei crediti tributari quindi fare pulizia tutto quello che è oggi
Come dire in impossibile dare scuotere
Dovrebbe essere in qualche misura
Eliminato dai conteggi
Ecco in questo caso noi abbiamo abbiamo proposto più di un anno fa
Alla al ministro Giorgetti che poi ha fatto sua la proposta crepe che è stata approvata anche dal Consiglio dei ministri
Atene chiamammo Berbatov tax e e poi diciamo siamo già un pezzo avanti perché il Governo l'aveva già portata avanti ma poi non non entrate in vigore non è non non viene applicata ecco queste sono tre cose molto come dire tangibili cui risulti Courier svolte sarebbero immediatamente sotto il gli occhi di tutti ma anche percepiti da dagli italiani in termini economici e quindi sarebbe un un un inizio e creerebbero sicuramente un volano senza diciamo a generare particolare costi per lo Stato ovviamente
Sempre buoni tali festoso pubblicati sprechi tutto questo
Grazie grazie e avrete apprezzato
Istituto Friedman come dice il nome del gigante a cui è intitolato a una serie di riferimenti ideali eccetera ma e avrete apprezzato che lo sforzo è quello di immaginare delle proposte che non debbano necessariamente essere come dire per esser condivise a dire libri Diaye che dice il manda sul tavolo ognuno abbia i suoi libri allo scaffale l'importo bisogna sempre temere chi non ha libri dello scaffale codice cioè ma questa idea forse comprendo bene
Via gli oneri di sistema la bolletta
Criterio di silenzio assenso come criterio generale per le autorizzazioni e cartolarizzazione selettiva rimase i crediti con particolare riferimento all'inesigibile mi sembrano tre cose
Che ciascun anche il famoso comunista così dei di di Mario Brega nel film di Verdone potrebbe sentire come una cosa che tocca realmente la sua vita grazie per questo Alessandro Bertoldi grazie Luigi Di Gregorio che Congedo
Sì speriamo col circo anch'io Ninetto mi metto da questa parte
Ecco per lasciare spazio ai nostri ospiti che prego immediatamente di raggiungerci
L'onorevole Francesco Filidei l'onorevole Giorgio dove l'onorevole Riccardo Molinari di ringrazio di cuore prego accomodatevi
Allora per così dire il primo giro eh a piacere
è a avete avuto la gentilezza di ascoltare una serie di cose che spero di siano parse interessanti chissà magari anche convincenti
Vi chiedo una prima reazione a quello che avete sentito a uno sforzo che anche la nostra testata ha fatto di proporre una cornice e anche un piccolo contributo alla riflessione vostro e poi all'azione dei partiti e poi arriviamo a all'agenda dei tre partiti auspicabilmente del Governo onorevole Fini prego
Innanzitutto grazie dell'invito e grazie per questa iniziativa perché insomma
è sempre un piacere per discutere di politica vera purtroppo la politica molto spesso
Vittima del della comunicazione la comunicazione Sky erotica
Professor De Gregorio con lo sa benissimo
E quindi è molto difficile entrare provare entrare nel merito delle vicende
Ma da quello che è stato detto come si fa a non essere d'accordo su boh che cosa si può comunicare come può comunicare un governo questo è il gioco che sappiamo benissimo sappiamo che nel gioco della comunicazione è molto difficile riuscire a lasciare fino all'ultimo cittadino l'impressione di ciò che realmente il Governo ha fatto questa è una sfida che abbiamo raccolto sì sin dal principio e devo dire che comunque Altinate il risultato del referendum
Credo che questo governo sia stato abbastanza bravo a comunicare quello che che ha fatto perché secondo me alcuni messaggi sono stati lanciati sono stati soprattutto recepiti e soprattutto oggi sono di dominio pubblico a proposito di reddito di cittadinanza al fatto che questo governo abolito il reddito di cittadinanza
Io la considero sia una vittoria dal punto di vista dei conti pubblici ma soprattutto una vittoria dal punto di vista culturale perché finalmente in Italia si è fissato un principio che non era proprio facile da da far passare cioè tu stai togliendo di fatto i soldi in tasca a dei cittadini che prendevano che era si erano abituati a prendere
Dei denari ecco questo governo ha tolto quei soldi e ha ribadito il principio che in Italia va aiutato soltanto chi non ce la fa chi è in grado di lavorare pregato se vuole ovviamente mantenersi
Di accomodarsi cominciare a dare il suo contributo ecco questo è un messaggio che in passato che non ho mai sentito perché la politica assente ritenuto molto molto più facile e più comodo
Attingere dai denari pubblici per cercare di comprare il consenso ecco questo governo non lo ha fatto ha fatto esattamente il contrario ha tolto ai cittadini che prendevano il reddito di cittadinanza ingiustamente
Quella misura e ha cominciato a puntare sul lavoro credo che se oggi dopo tre anni e mezzo ormai quasi quattro anni da questa esperienza di governo ci siano più di un milione e duecento mila italiani che lavorano in più rispetti a quello che che c'erano prima e perché è passato un messaggio che ha innescato secondo me una rivoluzione culturale e quindi questo ce lo siamo portati a casa
E credo che il governo su questo sia stato abbastanza efficaci nel comunicare quanto è giusto poter aiutare chi non ce la fa invece mandare a lavorare chi ha bisogno di lavorare di di mantenersi
Ecco questo è soltanto uno dei messaggi ma anche con un altro messaggio che che è stato lanciato il secondo me è stato accolto che in passato perché poiché siamo bravissimi aderente a vedere tutto cioè te ed è doveroso anche farlo vedere tutto ciò che non va nell'azione di governo per le cose che bisogna correggere ma non bisogna mai dimenticarci da dove siamo venuti
Da che cosa c'era prima perché oltre al reddito di cittadinanza c'è stata veramente una gestione abbastanza allegra delle delle casse pubbliche
Perché se parliamo ad esempio di superbonus io credo che oggi i cittadini
Sappiamo benissimo qual è stato lo scandalo di oltre duecento miliardi dissolti pubblici buttati dalla finestra da Chicca governato in passato Quiroga anche su questa su questo fronte il Governo si è riuscito a far passare un messaggio che precedentemente i soldi dei cittadini venivano prese letteralmente buttati dalla finestra nel migliore dei casi per cercare di comprare il consenso perché anche lì la politica approvato a comprare il consenso con i risultati anche piuttosto risibile perché si insomma andiamo a vedere poi
I dati del due mila ventidue che ha buttato tutti questi soldi dalla finestra non mi sembra che abbia riscosso grande grande successo
Quindi io credo che dei messaggi siamo riusciti a fargli passare falliva portarli a casa
Certo che è sempre difficile arrivare a spiegare la riforma fiscale che si compiono tra le tante cose che siamo riusciti a fare però anche lì il cittadino se ne rende poi conto faccio un altro esempio quando si parla di pensioni nel due mila ventidue la pensione minima era di cinquecentoventicinque euro
Oggi chi prende una pensione minima vede che sulla busta della pensione c'è scritto se centoquattordici euro sono quasi cento euro in più in tre anni
E beh non è che è accaduto proprio tutti i giorni passato anzi detenzione erano ferme al palo se sa cosa le retribuzioni nel dal due mila ventidue
I salari in italiano cominciato a crescere più dell'inflazione questa cosa non accadeva da tantissimi anni ci sono delle cose che sono state fatte che secondo me si siamo riusciti a comunicarle anche perché arrivano direttamente sulla tasca del cittadino
Ci sono stati misure importanti che hanno fatto percepire effettivamente un cambiamento
Poi ci sono misure secondo me epocali o comunque dei risultati molto molto importanti che mi rendo conto sia difficile comunicarli appieno a partire dallo spread uno non sa nemmeno che cos'è lo spread però anche lì siamo partitica duecentotrentasei duecentoquaranta punti base siamo arrivati fino a sessanta punti primo insomma della crisi
Nel nel Golfo
Così come la borsa e tanti altri indicatori ecco io credo che lo sforzo comunicativo che vada fatto sia soprattutto quello di ricordare esattamente come era l'Italia fino al due mila ventidue
Perché dal due mila ventidue ad oggi in questi tre anni e mezzo Italia secondo me è molto cambiata
E da parte nostra abbiamo i dati li ho citati alcuni ma potrei continuare a raccontarlo ai tanti altri che stanno lì a fissare Chiodare il fatto che effettivamente qualcosa è cambiato certo voi
Sarebbe piaciuto a tutti quanti che fosse cambiata anche il sistema della giustizia in Italia purtroppo su quello non ci siamo riusciti ma mai dire mai in futuro magari riusciremo a sanare anche
Questo difetto endemico a mio modo di vedere che esiste in Italia quindi le cose sono state fatte su alcune siamo riusciti a comunicarle su altrettante c'è
Tanto lavoro da fare ma abbiamo la determinazione di farlo in questo anno che ci separa dalla
Fine di questa legislatura perché siamo convinti che noi a differenza degli altri abbiamo un'idea d'Italia abbiamo delle ricette abbiamo un programma gli atti a divertire un programma ce l'hanno che fatto soltanto di un elemento su quello sono coerenti perché portano avanti sempre solo quell'unico punto del programma riconoscono che quella della demonizzazione dell'avversario qui c'è Giorgio Mulè che soltanto l'ultima vittima
Del della campagna del programma portata avanti dalla dalla sinistra però credo che la grossa sfida sarà quella di ricordare ai cittadini italiani chi sono i signori che hanno governato fino al due mila ventidue
Che vorrebbero ritornare a governare quali sono le loro non ho ricette
E soprattutto qual è l'odio che portano sistematicamente avanti perché è quella l'unica l'unico collante che hanno nei confronti di un centrodestra che dà più di trent'anni è l'unica vera forza
Politica che riesce a portare avanti delle cose per questo Paese grazie grazie
Comprendo bene l'onorevole Fini dice dove siamo ben tanto dove eravamo nel ventidue e che tipo di scatti verificabili nella vita di ciascuno ci sono stati tre esempi che ha successo sulle pensioni che è successo sui solari che è successo in termini di capovolgimento culturale dal reddito di cittadinanza alla priorità lavoro stessa domanda onorevole Molinari prima ancora di passare alle vostre ricette dove siamo a che punto siamo
Da dove dobbiamo partire
Beh direttore prevenuto anch'io mi unisco i ringraziamenti per l'invito però insomma questo momento di approfondimento insomma di condivisione per questo tratto di legislatura che che ci manca e per Ciampi momento azzeccato anche dopo l'esito del referendum dedicare insomma qualche ora del nostro tempo ragionare riflettere su come presentare rilanciare l'azione del governo rispetto agli interventi del padre precedenti del precedente condivido in pieno tutto quello che è stato detto
E il fatto che la comunicazione negativa prevalga su quella positiva lo abbiamo visto proprio a referendum quello il caso più eclatante
Il referendum è un caso di scuola dove la maggioranza e il Governo hanno scelto perché diversamente non si poteva fare di Giarre le piazze
I teatri gli auditorium i mercati le siringhe salotti televisivi cercando di spiegare una riforma comunque molto tecnica molto complicata perché parliamoci chiaro chi non ardimenti diciamo di diritto
Abbiamo difficoltà a capire di cosa stavamo parlando ma visto che la complessità del tema richiedeva serietà abbiamo
Peccato ci siamo tutti sforzati quota parte di fare questo lavoro dall'altra parte si è scelto di far passare invece un messaggio molto più semplice anche raccontando delle bugie perché in quello che è rimasto in testa a tutti coloro che sono atti a votare no e che sono stati attivisti per il fronte del no era alla presunta volontà del Governo di sottomette la magistratura al suo potere
Cosa che chiunque avesse avuto la pazienza di leggere mezza paginetta di riforma perché poi di questo parliamo avrebbe potuto constatare che all'articolo centoquattro dalla Costituzione l'autonomia e l'indipendenza la magistratura restavano immutate esattamente come la Costituzione attuale ma è quello proprio una dimostrazione
Di comune le menti emozionale Comuna cosa facile da assimilare che si unisce evidentemente c'ha un pregiudizio no di chi magari ce l'ha col Governo e accusa il governo di essere un governo di destra un governo autoritario
Un governo fascista e quant'altro mettere in testa questo tarlo vogliono togliere autonomia giudice ha pagato di più che invece una riforma seria che il Paese ha spetta tra l'altro da quando esista Repubblica
Perché questa è la situazione si arrivava al completamento di un percorso che è iniziato con la Costituzione repubblicana che mancava ancora della separazione delle carriere tra riforma dell'ordinamento giudiziario quindi da lì dobbiamo ripartire tenendo a mente
Cioè tenendo a mente come giustamente è stato spiegato prima che non basta fare bene le cose di ottenere dei risultati ma è necessario capire anche come entrare nella testa delle persone come far capire la bontà di quello che è stato fatto ora il collega Fini ha toccato già prima un tema importante su cui non voglio tornare che rappresenta sicuramente uno dei successi di questo governo che è il dato economico e occupazionale
Il fatto che siamo arrivati ad avere il livello record di occupazione è un oggettivo merito di questo governo che è innegabile
Se lo spieghiamo così probabilmente passa poco allora come possiamo spiegare beh nel possiamo sempre per la logica dalla comunicazione negativa cercare di inchiodare chi contesta al governo sulle posizioni che avevano loro sui provvedimenti che avevano fatto loro
E di cosa mi riferisco io penso che uno degli atti più importanti di questo metodo l'occupazione sia non solo l'aumento dell'occupazione in totale dato appunto questo spiegato dar l'impiego delle risorse Loreto cittadinanza
Con una politica di defiscalizzazione delle assunzioni di incentivo alla stabilizzazione delle assunzioni
Ma la cosa importante è stato che l'aumento di un pazzo era soprattutto l'aumento di occupazione stabile a tempo indeterminato
La mia generazione e quella che ha vissuto direttamente il gioco sei di Renzi
Le siamo la generazione dove avere un contratto così detto tutte le crescenti era considerato già una grande passo avanti perché si era di fatto abituati a una precariato costante
è incredibile che oggi la sinistra che ha votato quelle norme
Accusi questo governo di voler precarie Zahra il mercato del lavoro quando questo governo è quello che è incentivato il lavoro stabile
E devo dire questo è usato cotte nella lega alla passata legislatura e riuscì a mettere mano a quel giorno sette per limitare la possibilità del rinnovo dei contratti a tempo determinato quindi oggi l'abbiamo la sinistra
Che accusa il centrodestra di voler diciamo liberalizzare eccessivamente mercato da lavoro quando in realtà i fatti ci dicono che chi ha portato avanti quelle liberalizzazioni sono stati loro e quindi si contraddicono e questo quando lo si spiega passa ma io voglio fare un altro esempio la sanità pubblica sappiamo tutti che la sanità pubblica è un problema oggettivo anche se ritengo che dobbiamo essere tutti sempre
Consapevole del fatto che siamo molto fortunati a vivere in questo Paese e che nonostante i tanti problemi della sanità pubblica questo un Paese Kaori senta pubblica di estrema eccellenza perché così è e quindi teniamolo sempre a mente nonostante i tanti problemi che abbiamo ma vedete anche qua quale la propaganda
Di Shine e compagni c'è il centrodestra e quindi per la solita logica di prima anche del Referendum Giustizia no centrodestra io il pregiudizio quindi sono autoritari vogliono mettere il DG sottogoverno sono di destra quindi sono liberali e allora vogliono privatizzare la sanità
E questo altra cosa che passano perché se tu hai già un pregiudizio ci monto sopra un'altra menzogna ecco ma chi è stato che ha finalmente cercato di porre un limite
Alla concorrenza del privato e sul particolare delle cooperative dei prestatori di opera dei medici rispetto alla sanità pubblica
è stato questo governo e dovuto arrivarono darò il centrodestra a mettere un freno alla pratica dei gettoni Stitch a quello che portava di fatto i medici a licenziarsi dal sistema della sanità pubblica parla da lavorare nel privato e torna a lavorare dello stesso ospedale essendo pagati tre volte tanto
E la sinistra non se n'era accorta nei dieci anni in cui ha governato per questo fenomeno che è nato allora o forse avrà interesse magari a tutelare certe cooperative che hanno fatto un business su questo su questa situazione ecco questo è un altro esempio di come loro accusano di voler privatizzare la sanità noi quando in realtà quelli che hanno creato le condizioni perché il privato prende sempre più piede rasenta sono stati loro senza farne un senza fare nulla come sono stati loro ad esempio a limitare la presenza della sanità territoriale che ci siamo accorti poi col codino quanto fosse importante c'è ricordiamo le battaglie insomma chi ha avuto la sfortuna di abitare in una regione governato dal centrosinistra Sala che la regola è sempre stata una quando governava il centrosinistra si tagliavano gli ospedali di territorio stagliava la sanità territoriale per cercare di implementare soltanto pochi grandi ospedali addirittura al tempo del governo Monti si era fatta con la la una Dencheva prosciutto la decisione che è contenuta nel decreto settanta poi nel due mila quindici che a quella che prevedano che ogni cinquecento mila abitanti dove esserci un ospedale solo e questi sono quelli che dicono noi che vogliamo privatizzare la sanità quando in realtà poi col col ci siamo resi conto di come una sanità di territorio di prossimità anche nei piccoli centri è necessaria perché un telo come polo della salute non può essere basato su criteri ragionieristici
In base a quanta popolazione cioè su una mappa immaginaria ci fa un ospedale perché siamo un territorio montano abbiamo gli Appennini abbiamo le Alpi abbiamo rare interni quindi lo si può fare un ragionamento uguale per tutti ecco ma quelle politiche lei le ha fatte loro
E chi ora sta investendo risorse record sulla sanità siamo stati noi aggiungo
Ora continuano a fare propaganda sugli extraprofitti delle società energetiche bene
è stato questo governo però che la scorsa legge di bilancio ha passato gli extra profitti delle banche per investire in sanità pubblica loro ce lo consigliavano e l'abbiamo fatto e credo che questo sia un messaggio che può passare
Ultimo esempio che voglio fare perché poi abbiamo altro un altro giro insomma tema della sicurezza
A me fa morir dal ridere che ogni volta che ora c'è un fatto di cronaca nera
Sì all'opposizione che attacca il governo dicendo il ministero degli Interni deve garantire la sicurezza quindi se non c'è sicurezza è colpa vostra
Sicuramente anche sulla sicurezza tutti i problemi non sono stati risolti mai qua ci sono dei dati oggettivi siamo a meno sessanta per cento di immigrazione clandestina e questo è un dato abbiamo sostituito modello di accoglienza diffusa sui territori con logica dei grandi centri che a quello che ci aveva chiesto la popolazione col loro voto e soprattutto sul personale delle forze dell'ordine siamo noi che stiamo cercando investendo risorse pubbliche di implementare quegli organici che nei dieci anni precedenti tra il taglio delle risorse e la legge ma di erano stati ridotti
Quindi è chiaro poi che non possiamo tornare ad avere la quantità di agenti di polizia sul territorio che servono in uno schiocco di dita perché non è che si decide per decreto che da domani ci sono Totti migliaia di poliziotti in più ma abbiamo fatto un piano decennale su cui investendo risorse ogni anno garantiamo lo sono il turnover degli agenti
Ma anche la sostituzione e l'assunzione dello che agenti di polizia anche questo diciamo è un dato dove possiamo mettere in evidenza diversa delle politiche poiché loro ci attacchino sulla sicurezza fa sorridere l'aumento in cui ogni provvedimento sulla sicurezza che porta avanti questo governo riceve sempre lo stesso coro unanime no svolta autoritaria
Volete sopprimere la possibilità di manifestare volete evitare la possibilità di manifestare il dissenso fatte solo politiche repressive
Quindi alla parte abbiamo quelli che hanno predicato l'accoglienza indiscriminata che hanno creato un business sull'immigrazione col sistema delle cooperative che hanno creato problemi nelle comunità locali con l'accoglienza diffusa che hanno tagliato sulla sicurezza che ogni caso di cronaca nera oggi accusa voi
Che con fatica stiamo cercando di mettere delle toppe a quello che hanno fatto loro
E come ho fatto tre esempi quindi lavoro
E la questione della sanità la questione della sicurezza dell'immigrazione dove sono evidenti diciamo
Le polemiche strumentali fatte da loro e noi possiamo solo vantare dei risultati concreti ma possiamo anche mettere in evidenza la vostra coerenza il fax capire alla gente
Cos'è cambiato grazie la vostra azione rispetto a come sarebbe stato se fosse vada avanti con le politiche loro
Grazie
Per esempio l'onorevole Monica cosa sarebbe accaduto se
Concludiamo il primo giro con regole Mulé il quale poi aprirà anche il secondo giro lo faremo in senso inverso
Per il secondo giro ci proiettiamo sul che fare dal punto di vista dei tre partiti in questo primo giro chiedo anche all'onorevole e fino adesso a che punto siamo visto che siamo a fino adesso
E gli chiedo anche di dirci qualche parola sulla porcata doppia per la quale è stato oggetto
Tra l'altro a settimane queste per la quale non ha la nostra solidarietà che è roba appiccicosa a il nostro desiderio di combattere insieme grazie
La grazie direttore consente di di iniziare ricordarlo proprio per quello che ha detto una figura che era morbida decisa gentile ma ferma come quella di Roberto Arditti che in trent'anni di frequentazione se mi ha insegnato qualcosa meno insegnate stante una il fatto di essere sempre pronto nello studiare nell'imporsi di studiare prima di parlare la seconda e la sua incapacità a fare del male a pensare sempre gli stessi e davanti come un nemico da sempre trattato gli stava davanti con un avversario rispettando per quello che era dose che oggi ne rara mi piace farlo qui dove lui ha lasciato direttamente un segno perché hai colto il il testimone
Francesco ricadono non mi hanno lasciato pochi argomenti perché in realtà mente mi sentivo parlare pensavo a quante altre cose sono state fatte e che si possono e si devono raccontare
Sì è ad esempio parlato di stabilizzazione della qualità del lavoro che ha creato questo governo l'ora ad esempio durante il referendum io più o meno quotidianamente mi è toccato ascoltare la grande balla del dei precari del padre Pnr Air
è una grande balla che per tutto il referendum io avversato per poi scoprire il giorno prima il titolo di apertura di Repubblica del sito la più grande stabilizzazione
Dei precari della giustizia nove mila cento posti allora con il pm RR non ne avevamo presi dodici mila
Dodici mila che editoria dovevano essere soltanto a tempo determinato poiché in realtà in Italia quando un'attenta a tempo determinato e come se acquistasse il diritto poi alla trasformazione a tempo indeterminato però la verità vera
E che questo governo già prima dal referendum ne aveva stabilizzate avviate le procedure per stabilizzare il nove mila trecentosessantotto
Assumendo l'impegno per i restanti due mila seicentoquarantadue di creare una graduatoria scorrimento non di un anno ma di tre anni per dire che quei nove mila trecentosessantotto sono persone persone che sono state formate prese perché avevano e davano servizio giustizia sono stati trasformati
In tempo indeterminato questo a proposito della
Ma della qualità detto che poi ognuno di queste persone che viene assunto a tempo
Indeterminato con il moltiplicatore che gli economisti quelli bravi applicano significa in termini di prodotto interno lordo una serie di servizi case
Mutui
Un volano che poi si riverbera in tutto alla l'economia se poi penso rispetto a quello che dicevano gli amici ad esempio illa di scambio culturale Francesco diceva il regista dinanzi a Riccardo diceva le tasse
Beh pensiamo a cosa abbiamo fatto per le partite Iva cioè nei confronti di chi si è inventa un lavoro non usi pure endo di protezioni sindacali ma mettendosi in discussione ogni santa mattina che Dio manda sulla terra nella sua capacità di creare reddito li abbiamo presi per mano come intervento mai
Fatto sconosciuto alla sola deplorevole pubblica non penalizzando gli additandomi come gli evasori quelli che non pagano le tasse ma con quel concetto di di fisco amico che abbiamo applicato con la riforma fiscale con l'accordo che viene fatto prima con le imprese anche con i lasciami dire ragazzi che pagano il quindici per cento non più su ottanta mila ma su fino a cento mila euro
E dando di liberandoli si risorse perché se vali se sei bravo io ti prendo ti faccio guadagnare di più che esattamente il concetto di questo centrodestra lascia perdere adesso Forza Italia Lega Fratelli d'Italia
C'è la persona che è capace di realizzarsi che deve essere accompagnata e deve essere premiata
E quando passa in strada con una macchina che magari costa un po'di soldi non si deve dire chiamo la finanza per denunciarlo ma si deve dire che sei bravo come fanno in America per l'appunto
Quanti soldi abbiamo dato sessantacinque miliardi tra il due mila ventidue due mila ventisei come Re riscatto di rispetto sessantacinque miliardi abbiamo ma intanto del cinque virgola cinque per cento il reddito di chi guadagnava fino a venticinque mila euro e di quanto quelli da centocinquanta mila euro dello zero sette poi realtà ne sappiamo che più aumenti quel reddito più metti in circolo consumi però sono interventi che abbiamo fatto e che come dire vanno vanno rivendicati
Mille trecentocinquanta euro di tasse in media per chi guadagna venticinque mila euro
Mille cento perché ne guadagna centocinquanta mila ecco lì Jari la proporzione di un governo di una maggioranza che lavora non pensando agli ultima pensando a quelli che creano sono capaci di creare che nel quasi villa l'ottanta per cento di tutti gli italiani e ci siamo concentrati lì
Dov'è che dobbiamo migliorare detto che alla fine
Dobbiamo venderci quello che facciamo allora
C'è una bestia nera che noi tutti temiamo che l'Ufficio parlamentare di bilancio cioè tu lo sai direttore avendo fatto molto meglio di me questo lavoro in Commissione finanze scrisse l'Ufficio parlamentare di bilancio che è l'ente indipendente che non risponde nessuno dice qualcosa diventa la Bibbia
Cosa dice l'ufficio parlamentare di bilancio nel due mila venticinque quindi ultima legge di Stabilità
Le riforme fiscale attuate nel Periodo ventidue ventisei hanno conferito all'IRPEF una maggiore capacità redistributiva
Allora su questo vanno inchiodati tutti coloro che invece ci accusano di stare attenti a redditi medio-alti soltanto a quegli altri no
La maggiore capacità redistributiva che non significa aver buttato i soldi si indica medie indirizzati meglio ebbene è come te ne accorgi te ne accorgi dei grandi indicatori uno certamente lo spread per cui deriva dalla stabilità e dalla credibilità di un governo e ovunque vai nel mondo dal Giappone agli Stati Uniti passando per il Medio Oriente viene riconosciuta a questo Paese
Non più a Francia a Germania agli altri da sei a questo Paese
Una porzione di credibilità che poi ti fa comprare titoli di Stato e ti fa aumentare il rating
Delle agenzie Ischia fondamentale per quello che poi paghiamo sul debito pubblico cosa non abbiamo fatto non abbiamo ma intanto le patrimoniali noi già oggi abbiamo quaranta miliardi di patrimoniali divise tra i limoni
I conti correnti e tutto quello che che che sappiamo
Ed è lì che
Diceva che c'era prima un una parola diceva il professor De Gregorio non meravigliosa cioè liberalizziamo privatizziamo
Pensa soltanto se riuscissero davvero a mettere a reddito i trecento miliardi di patrimonio
Residenziale pubblico con la capacità di attingere ai fondi europei per la transizione di della transizione energetica che giusta che va fatta i soldi ce li danno loro
Investire cinquecento miliardi che ti arrivano dall'Europa quei trecento miliardi magicamente diventano mille e cento miliardi è un un surplus di oltre duecento miliardi ci facciamo sette otto manovre soltanto l'abbiamo la capacità allora di cambiare non l'Agenda Italia due mila ventisei ma di invertire due numeri due mila sessantadue cioè la capacità di avere visione e oggi immaginare quello che sarà e dovrà essere questo Paese
Il ponte sullo Stretto
è una svolta culturale di questo Paese ma se io dovessi di oggi non mi fate parla di Sicilia se dopo dicono voglio fare presente la regione Sicilia a cosa dovrebbe fare la Sicilia
La grande sfida
Nell'epoca del piano Marte e di quel continente che e destinato a essere
Il principale continente di riferimento rispetto all'Italia che non sarà più l'asse con la Germania
Ma deve creare un collegamento stabile tra le facile alcuni sia c'è da avere il coraggio di immaginare in quel fondale sabbioso con studi già fatti di trecento trecento metri di poggiare qualcosa che come il tunnel della Manica
Chi collega due continenti e tu diventi Lab logistiche ti superi sure Zatti superi tutto il giro che fanno le nave contribuisce a fare qualcosa ecco lo puoi fare se ha una visione a vent'anni e nel frattempo crei altre opere
Dieci mila posti di lavori però per Ingegneria mondiale in cui tutti poi possono posso dare il contributo questo per quello che abbiamo fatto poi sulla porcate come dire sorvoliamo perché
Altre ne arriveranno quindi e matematico che ne arriveranno altre quindi non finisce qua però vedete quando la qualità è talmente bassa di queste porcherie ti rendi conto che sei
Tu pulito che è un'anima talmente pulita e cristallina che se questo non è neanche il solletico rispetto a quello che potrebbero fare
Fare una cosa che non si deve fare cioè i complimenti ai relatori che in questo primo giro hanno detto quelle cose
Efficaci e a me pare non propagandistiche cioè avete detto delle cose vere che sono davvero state fatte array
Ma magari dedicheremo un altro dibattito a questo no quindi non fateli non fatevi distrarre deviare da dall'inutile che ha perso
Avrei non un'osservazione
Ma così una nota a margine le cose interessanti che avete detto virgola ahimè virgola sono state fatte soprattutto sulla lettorato degli altri
Come la mettiamo con cui l'Italia
Che facciamo diciamo qualcosa spiacevole per Landini per cui sicura quel popolo dei cinquanta mila euro lordi annui
Che vuol dire due mila quattro due mila cinque al mese e che non da questo governo ma da cinquant'anni
Non ricevono nulla e
Sarai immaginabile un momento un secondo giro no non di questo dibattito non secondo giro di governo nel quale anche quella fascia non si abbia paura di dire guarda che intervenendo su questa fascia qua aiutiamo anche i consumi e il giro delle corna non tenete Kohl non tenete conto di questa cosa invece riprendiamo il giro nel senso inverso perché poi l'onorevole Mura e deve lasciare la sala per primo e invece il gioco ore questo avete davanti Meloni Salvini italiani
Qual è la cosa che ognuno di voi vorrebbe dire guarda questa è la carta dai ci saranno difficoltà ma quest'anno dobbiamo fare questa o queste cose qua ore con una tre qualche
Una cosa credo fare quest'anno che dovremo certamente fare stabilità e intervenire
Su i figli figli significa dare concretamente ai genitori il senso di accompagnare nella famosa educazione di dare concretamente
Non un contributo ma sollevare dall'incubo dell'acquisto dei libri perché non può essere un incubo non può essere che lo stabilisce soltanto sull'ISEE serali sei no
L'educazione delle se grandi per tutti allora sui libri dovrebbe fare un investimento ovvero reale ancora più coraggiosa se dovessi dire tre categorie ovvio figli genitori e quindi i nonni
I figli bisogna dare strumenti per studiare e studiare bene quindi una un investimento anche sul digitale prevedendo come dire dei sistemi davvero incrementare da quel punto di vista con i libri che deve sono sessione da parte nostra i genitori che ha detto giustamente cinquanta mila euro quindi avere la capacità di interpretare quello che oggi è un ossimoro come fai a parlare oggi di patto di stabilità Tor dice uno che come dire
è un ossimoro nel tempo che viviamo perché l'agenda nulla dettiamo noi l'agenda ci viene dettate da quello che accade rispetto un disordine se il mondo è disordinato come può pretendere che ci sia stabilità in un patto finanzierà allora quel patto non va scassato ma va certamente rivisto
Vanno liberate risorse con quel coraggio che anche in parte è molto come dire coraggiosamente Mario Draghi è aveva in indicato cioè i famosi ottanta cento miliardi da liberare ogni anno su base europea bene
Noi dobbiamo farlo nel ventisei dobbiamo costruire adesso fino a settembre le le a settembre le condizioni per cui quel patto viene allentato vengono liberate delle risorse ha detto che queste questo Governo è quello che ha rinnovato più contratti di tutti dal punto di vista la pubblica amministrazione
Molto spesso avversati solo da un sindacato qualcuno poi mi spiegherà se CISL UILT UGL sono sindacati pirata o se forse i pirati sono altri perché sono nemici non della modernità ma della far star bene le persone quindi avere il coraggio di intervenire con sul patto di stabilità per i genitori
Giustamente mi ha ricordato da dove siamo partiti sulle pensioni non come sa il mio mio Presidente non parlino cara quello dei mille euro non ci arriveremo tenuto il dissi fesserie durante questa legislatura mille euro però certamente quei seicentoquarantotto euro mi pare che siamo arrivati adesso
Possono secondo me devono diventare almeno settecentocinquanta euro ci vorranno sette otto miliardi bene da quel patto di stabilità possono arrivare da quelle privatizzazioni posso arrivare
Da privatizzazione dalla liberalizzazione possa arrivare
Posso arrivare da tutto ciò che si indica anche ad esempio tappeto concluso dal punto di vista dei privati
Gestire sempre più forme di patrimonio pensa soltanto a i parchi archeologici pensa a tutto ciò che il turismo penso a tutto ciò che si può recuperare
Recentemente parlo sempre della Sicilia uno villaggio che era abbandonato in una riserva la riserva dello Zingaro
Che era una multiproprietà è stato acquisito per cinquanta sessanta milioni da una grande immobiliare lì
Arriva un
Un hotel a cinque stelle lusso che costerà centocinquanta milioni e porta quattrocentocinquanta posti di lavoro Protti sviluppa un turismo per cui dovrà arrivare in Sicilia quindi dovrà avere viario porti le infrastrutture la logistica eccetera eccetera allora
Più abbiamo la capacità ad esempio di fare anastilosi cioè di recuperare di qui a i prossimi vent'anni dare in appalto tra virgolette a un gruppo internazionale
L'anastilosi del tempio G di Selinunte per cui da sotto e come le tutto sigillato un terremoto lo tiri fuori e lo costruisce ti fai pagare
Le royalty dando in concessione per i prossimi cento anni quel bene più la capacità oggi di immagazzinare poi le risorse per liberare quello che va ribaltato grazie
Grazie di cuore verso il cuore dell'uomo questo tema per loro come Molinari
Ho la carta da proporre a Meloni Salvini italiani
Allora un è complicato e allora diciamo diciamo così dedico una parte ora ne dico tre una che un interesse politico del mio partito
E credo che dopo la sconfitta del referendum non dobbiamo farci timore da portare avanti le riforme li abbiamo una riforma che è già avviata abbiamo una riforma che atto la Costituzione riforma costituzionale del due mila uno a quella dell'autonomia differenziata
Siamo riusciti ad approvare la legge che in qualche modo parlamentari Zola procedura per la devoluzione delle competenze legislative alle regioni che lo richiedono
Queste intese sono state tra l'altro provate proprio qualche giorno fa in conferenza della Conferenza delle Regioni ora sarà previsto il passaggio parlamentare nelle Commissioni e poi diciamo l'approvazione definitiva ecco io credo che
Per il nostro partito portare a casa questo risultato sia determinante ma è un risotto determinante per la coalizione tutta
Perché se esiste una questione meridionale dobbiamo ricordarci sempre che la questione settentrionale c'è ed esiste e banalmente parlando di bacino di voti il Nord e anche il bacino di voti principale intermedi presenza demografica quindi lo dobbiamo dare delle risposte alla parte del Paese produttiva e anche più densamente popolata
Anche perché il principio di autonomia è un principio che deve essere a mio mio punto di vista di modello anche per le regioni che attualmente non hanno scelto di intraprenderle io credo che una volta che si vedrà che nelle regioni che hanno scelto questo modello
Sì escono a dare dei RIS dei risultati delle risposte amministrative più efficienti cittadini questo possesso un modello virtuoso
Che si estende al resto del Paese perché non è un modello pensato per il Nord anche se ora sono le regioni nord hanno chiesto un modello che è pensato tutto il paese che può far bene
A tutto il Paese in base all'esigenza del peculiarità di ogni regione per questo modello variabile dove ogni Regione può chiedere alcune deleghe non altre in base a quelli che sono i suoi interessi la sua capacità amministrativa e richieste dei cittadini quindi per la Lega certamente completare l'autonomia differenziata per le prime quattro regioni
Che l'hanno chiesta
A livello di politica nazionale segue per entrare in una svolta liberale si parla spesso di piano casa l'abbiamo detto il vero piano casa da fare è far sì che quel ceto medio a cui giustamente tutti appellati che hai ragione e quello che oggi dovrebbe essere più arrabbiato col governo
Questo è il guardiano le cose che abbiamo fatto molte delle cose che amo raccontato effettivamente sono opere di redistribuzione che cercò di aiutare i ceti meno abbienti l'abbiamo fatto consapevolmente perché tra crisi energetica disoccupazione Ale e quant'altro
Ah pensavamo fosse giusto così ma è evidente che c'è tutto un mondo di media borghesia che è quella che Alletto dalla flat tax dalla riduzione diciamo le aliquote IRPEF la la pace fiscale insomma qualcosa è stato fatto anche per il ceto medio ma certamente si aspetta di più da questo governo ecco c'è una riforma che sono e toccherebbe il ceto medio in qualche modo risolverebbe anche il problema dell'emergenza abitativa dobbiamo a rendere più snelle le procedure di sfratto più sano la contrattualistica
Degli affitti
E far sì che quell'enorme patrimonio immobiliare che oggi per gli italiani e per il ceto medio diventato un costo perché oggi per la seconda la terza casa è diventato primo che devi pagare il pensiero più che l'eventuale reddito può avere mettendolo sul mercato affittando l'abbiamo una situazione per cui si sta fatti si fa tanta demagogia sugli Arbia inviso agli affittacamere ma in realtà se presso la città come Milano solo tre per cento degli immobili è occupato in quel modo resto sono semplicemente sfitti perché i proprietari hanno paura di non potersi riappropriare del proprio immobile ecco un governo di centrodestra credo che debba liberare il ceto medio proprietarie di casa da questa paura cioè creare un sistema di regole non abbiamo presentato posta di leggerlo a riguardo che velocizzi le procedure di sfratto che preveda anche dei e tipi di contratti più brevi in base a quelle che sono anche le esigenze del tempo pensiamo studenti universitari molti lavoratori che oggi per ragioni dinamismo dei posti di lavoro devono cambiare città molto spesso quei creare nuove forme contrattualistiche magari pensare anche a degli incentivi fiscali per chi mette la propria seconda casa a disposizione del mercato ad esempio tagliando riducendo l'Imu sulla seconda casa
Quello potrebbe essere una politica liberale di centrodestra che guarda al ceto medio risolve un problema
è anche per chi magari del ceto medio non fa parte perché libera immobili magari a prezzi più bassi decade quella sulla riforma su cui dovremmo interrogarci lavorare terza carta vado dietro a quello che diceva il collega vuole
Certamente c'è prova del Patto di stabilità quindi la terza carta diciamo una parte una partita che dovremmo fare come Governo a livello europeo oltre a quello del Patto di stabilità scuso ovviamente d'accordo e quindi non ci ritorno io credo che sia evidente che i Greenville e per come è stato pensato non possa essere fatto avanti cioè penso che non possiamo rassegnarci all'idea che per una scelta ideologica politica noi facciamo morire l'industria pesante europea perché tutto figlio di una scelta ideologica
Con la crisi nel Golfo abbiamo visto essendo dei dipendenti
Per le risorse energetiche apre risorse fossili gas petrolio quanto siamo vulnerabili l'abbiamo visto vedendo i prezzi alla pompa
Elezione pensiamo che rischiamo da soli anche di diventare vulnerabili per quello che è sempre stato diciamo un vanto europeo cioè la manifattura la capacità di produrre perché ci stiamo da soli tagliando fuori dal mercato penso ad Automotive
Ma penso in generale a tutta l'industria pesante all'acciaio al cemento
Quando si parla del calo di produzione industriale in Italia che è un dato negativo che è vero dorati che non riguarda solo l'Italia
Perché uno può dire avete aumentato gli occupati ma come mai c'è un carico suo industriale e tutte Oropa perché l'aumento in cui non produci più le auto perché ci siamo obbligati a produrre in maniera non sostenibile non può produrre più l'acciaio perché paghiamo gli ITS quindi condire più comprò dalla Turchia
E non puoi premuto per il cemento armato che non è che non serve più perché la costruzione si fanno ancora adesso ma anche qua perché ha creato delle regole tale per cui tra forni elettrici e PS conviene comprarlo dall'estero noi ci stiamo distruggendo Tassoni ecco io credo che questa deve essere una battaglia che il governo faccia ma non sulla tutela della propria industria ma a livello del alle a tutela della capacità industrali tutto quanto il continente ancor di più in un momento di grande confusione internazionale come quello che stiamo vivendo
Grazie davvero
L'ultima parola e anche per lui le ultime carte anzi le prime da giocare le ultime solo in questo pomeriggio onorevole Fini
Sì ecco io ho sentito insomma tanti argomenti che ovviamente mi mi ero assolutamente d'accordo no abbiamo tante carte da giocare che sono tutte le carte che sono contenute nel nostro mazzo del programma con cui ci siamo presentati ai cittadini nel due mila ventidue
Quindi secondo me l'unica carta da portare avanti a rimanere fedele a quel programma e portarlo a compimento
Però la conditio sine qua non per realizzare tante belle cose che insomma vogliamo portare avanti e vogliamo realizzare dei cittadini italiani
è sicuramente quello di continuare a creare i presupposti affinché lì in Italia sia sempre più sostenibile intervenire sulla scuola intervenire sulla sanità intervenire sulla sicurezza intervenire su tutto intervenire sul lavoro che non siano ovviamente le ricette che ci lascia la sinistra no che insomma sentirlo Oro loro nel loro programma elettorale metteranno sicuramente almeno su questo credo che siano d'accordo
Il la questione del salario minimo ecco allo provato già farlo adesso in Puglia il salario minimo no perché non ho voluto fare gli splendidi mettiamo il salario minimo in Puglia per quelle società che vogliono accedere ai bandi pubblici della Puglia che risultato è stato che ha ovviamente hanno fatto un disastro perché sono andati via
Imporre delle regole senza mettere più soldi e quindi quelle ditte che poi devono fare gli appalti hanno ridotto gli orari di lavoro quindi siti alzo nominalmente il salario martiri dopo gli orari di lavoro con tutto ciò che questo comporta quindi sono
Assoluta netti inabili a portare avanti delle delle risposte anche sulla sanità questa cosa scusi presenti se mi dilungo ma ma fatto particolarmente sorridere non la risposta
Del PD della sinistra per snellire le
Liste d'attesa sulla sanità l'hanno fatto in Emilia Romagna come hanno fatto a abbattere i costi abbattere le liste d'attesa hanno creato le previste tratteggia in maniera tale che non risulta
Ok quindi fanno drogato un dato crea tirando fuori le persone che stanno liste d'attesa le mettono imprevista l'attesa così la lista d'attesa se ridotta geniale ecco questi sono un po'le risposte che ci aspettiamo da loro però dicevo
La conditio sine qua non per portare avanti tutte le carte che dobbiamo ancora giocare occupa comunque dobbiamo portare a compimento d'accordissimo anche sull'autonomia su tutti gli impegni che abbiamo preso insieme nei confronti dei cittadini italiani
è quello di prendere tutto ciò sostenibile e il vero miracolo e questo si Gigi Di Gregorio siamo riusciti probabilmente a raccontarlo perbene che secondo me ha fatto questo governo è stato quello che nel momento in cui si è insediato nel due mila ventidue c'era un rapporto deficit PIL che stava all'otto virgola quattro per cento
Oggi è quasi al tre per cento ce la stiamo giocando sarà difficile perché la guerra non non ci ha aiutato e soprattutto non ci ha aiutato la coda della della del superbonus siamo per uscire dalla procedura di infrazione
Per quanto riguarda il rapporto deficit-PIL che questa è un'altra cosa epocale
Cioè uscire dalla procedura di infrazione significa liberare spazio fiscale
Per di più nella prossima legge di Bilancio finiremo di pagare i buffi che ci ha lasciato Giuseppe lì sempre con il superbonus e tutto il resto
Cioè dal da questo punto di vista alla gestione ordinata dei conti pubblici abbassando le tasse perché questo governo ha abbassato le tasse non le alzate come stanno raccontando in maniera molto furba
Sventolando il dato della pressione fiscale che nulla a che vedere con le imposte perché le imposte sono scese la tassazione in Italia è scesa
è salita la pressione fiscale perché quello è un indicatore che si basa soprattutto sulla
Sulla sull'aumento dei posti di lavoro sostanzialmente Ombretta da l'occupazione aumenta le persone che pagano le tasse la pressione fiscale
Va a segnalare esattamente questa cosa qui ma in realtà le tasse sono state tenute più bassi sono state abbassate da questo governo
E nonostante ai abbassato le tasse sei riuscito a tenere i conti in ordine perché non hai buttato più un euro dalla finestra come facevano gli altri ecco continuare
E riuscire a uscire dalla procedura di infrazione ci auguriamo che
Questo accada per questi quest'anno però insomma sappiamo bene
Siamo Lilli è difficile vediamo però accadrà sicuramente con questa gestione l'anno prossimo il che significa che noi libereremo delle risorse
E che significa che l'Italia potrà continuare a investire potrà ritornare ad investire perché quello che ci è mancato in questi anni cioè passare una legislature giocare con l'handicap perché devi pagare i debiti lasciati da quelli
Che hanno governato prima di noi
è stato qualcosa
Veramente molto difficile poi noi non non abbiamo fortunatamente per certi versi governato nella dell'asso di tempo in cui c'era il codice dove era saltato il patto di stabilità era saltato tutto
Son stati fatti debiti su debiti spesi altro che allegre sulla Commissione colpite siamo indaghi intanto continua attaccati indagare su come sono stati spesi soldi veri ma il club mascherine
Insomma
Ci sono tante cose da portare avanti e credo che se avessi qui davanti Peroni Salvini Tajani
Oltre a fare i complimenti a tutte e tre per come hanno condotto l'Italia fino ad oggi i dire sicuramente di continuare della serietà perché questo è un altro tratto distintivo di questo governo e del centrodestra ed è diventato un marchio di fabbrica e su questo dovremmo cercare con la comunicazione di farlo arrivare il più possibile ai cittadini perché anche se non è qualcosa che ti ritrovi in tasca in maniera diretta in realtà un
Diciamo un modo di governare che fa la differenza perché se poi non è a fine legislatura racconteremo tanti risultati così come abbiamo fatto
Oggi durante questo belliche contro di di cui ti ringrazio ancora
Lo potremmo fare esclusivamente perché c'è stata la serietà del centrodestra che deve essere contrapposta alla buffonata Giner delle proposte che porta avanti ci
Davvero graziare in modo speciale
I relatori della tavola rotonda precedente i relatori di cui è stato sono stati di una gentilezza squisita di una precisione chirurgica a me tocca solo il compito di ringraziare tutti e di abbassare per l'ultima volta il livello della conversazione dicendo che se anche questi argomenti non fossero sufficienti cioè la carta finale
Ricordare che l'alternativa è è liscio guaina Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ministro dell'economia Angelo Bonelli alla difesa Nicola Fratoianni agli esperti fatta il giocatore agenzia due mila ventisette giorni il Ministro della Difesa Angelo Bonelli ha incontrato fate il gioco e uno entra già nell'ordine di idee giusto
Buona giornata e buon lavoro

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