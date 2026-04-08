Coordina Daniele Capezzone.



Intervengono:il politologo Luigi Di Gregorio e il direttore dell’Istituto Friedman Alessandro Bertoldi, Francesco Filini per Fratelli d’Italia, Giorgio Mulè per Forza Italia e Riccardo Molinari per la Lega.



Convegno "Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra", registrato a Roma mercoledì 8 aprile 2026 alle 16:40.



L'evento è stato organizzato da Il Tempo.



Sono intervenuti: Daniele Capezzone (direttore de Il Tempo), Luigi Di Gregorio (professore di Scienza Politica presso l’Università della Tuscia), Alessandro Bertoldi …

(direttore dell'Istituto Friedman), Francesco Filini (deputato,componente VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia), Riccardo Molinari (deputato e presidente del Gruppo parlamentare della Lega Salvini premier), Giorgio Mulè (vice presidente della Camera dei deputati).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Governo.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 24 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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