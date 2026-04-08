08 APR 2026
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Rassegna di geopolitica - La crisi di Hormuz e lo scontro globale tra petrostati ed elettrostati

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 19 min 3 sec
A cura di Delfina Steri
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"How the Iran war is playing into China's hands"- Semafor.com - 30 mar 2026 --- "PetroStates and ElectroStates in a World Divided by Fossil Fuels and Clean Energy" - the National Interest - 27 mag 2025 --- "Is America Suffering from the "Resource Curse"?" - di Paul Krugman - 29 mar 2026.

Puntata di "Rassegna di geopolitica - La crisi di Hormuz e lo scontro globale tra petrostati ed elettrostati" di mercoledì 8 aprile 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Cina, Clima, Commercio, Crisi, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, Geopolitica, Golfo Persico, Guerra, Industria, Infrastrutture, Iran, Mercato, Petrolio, Politica, Rassegna Stampa, Sviluppo, Tecnologia, Trump, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.

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Bentrovati all'ascolto di radio radicale Fini Emilio politica di mercoledì operi nel due mila ventisei anche oggi parliamo degli effetti collaterali energetici
Della guerra nel Golfo ma prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato la guerra dai Urso alle tecnologie verdi cinesi
La fonte è il sito americano semaforo punto con articolo pubblicato il primo aprile consumo il cancelliere dello Scacchiere britannico ha esortato questa settimana i paesi del G7
A me accelerare la transizione verso energie pulite come solare l'eolico e le batterie anziché rimanere bloccati sulle montagne russe dei Perenzin globale del petrolio del gas
La guerra nel Golfo palpito il contrasto tra un gruppo emittente ostative guidati da via Stadio niente e rieletto nonostante con la Cina come punto di riferimento
E Pechino protezione per emergere rafforzata date stabilite qualunque sia lo sconsiglia
A cinque settimane dall'inizio della guerra con l'Iran con lo stretto ancora di fatto bloccato e fa impennare i prezzi dei combustibili fossili
E conflitto che minaccia di espandersi anziché ridursi
C'è già un chiaro vincitore
Presidente dire rinnovabili con me l'energia solare eolica il batteria
Settori che ci sono tutti dominati dalla scena
Ancor prima dello scoppio della guerra nel Golfo
Erano prescritto la lotta globale per il futuro dell'Energia come uno contro però un gruppo di per posta qui guidati dagli Stati Uniti
Il più grande produttore mondiale di petrolio e gas e viene sono stati quercino come punto di riferimento che fornisce il più del settanta per cento del potere tecnologie verdi del mondo
La guerra acquisito questa contesa dimostrando ancora una volta però quanto l'economia globale sia vulnerabile agli scioperi proveniente dal Medio Oriente
Interessa il repertorio sono ai massimi dal due mila ventidue e minacciano di aumentare ulteriormente facendo presagire una recessione globale
Anche le forniture di gas naturale sono a rischio anch'essa legata anche alle infrastrutture per il CNR incanta
E nelle economie industrializzate grazie dell'Europa il Governo bis per arte stanno tornando anche alcune per colmare le lacune
Allo stesso tempo attuata dalla sezione al planetario verso le tecnologie verdi
Che questo sta mettendo ventinove conversione di uscire da questa crisi qualunque sia la sua fine con la prospettiva di un maggiore controllo girarlo Pavia una base manifatturiera potenziata
E un mondo sempre più la carta delle catene di approvvigionamento cinesi
Cioè ci sono buone ragioni per credere che Pechino intendere ai lettori successe ben oltre alla fine del conflitto con vera
Innanzitutto l'adozione globale delle tecnologie verdi per contrastare la crisi energetica causata dall'hardware sa accelerando le tendenze già in atto verso le rinnovabili
Anche consolatori sono fortemente motivati a trovare il suo Luzio energetiche locali
Qua c'è davvero il verde infatti no non è dettata dalla volontà di salvare il pianeta del riscaldamento globale ma è una necessità replica
Potrebbero volerci anni prima che le forniture di GnRH sono persi o vengono completamente le imprese nate e intanto sul fronte dell'offerta lascia un po'rozzo vero onde o un una capacità produttiva sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno Pechino sta installando pannelli solari a un ritmo equivalente quello di una centrale dell'ordine del giorno
E le case automobilistiche cinesi elettrico alle prese con una crisi interna dovuta alla sovracapacità produttiva
Sanno raccontando sui mercati esteri per aumentare la loro crescita
La scena nel letto lo Stato si sta preparando a questo scontro con l'America il per lo Stato da più di un decennio
Che in sette la svolta di Pechino verso le energie rinnovabile è sempre stato di un progetto politico e ambientale
Rendersi meno vulnerabile all'interruzione del Consiglio sereni energetica est
Consolidare il proprio dominio manifatturiero globale che non dipendente dalle catene di approvvigionamento complete della scena rafforzando così l'influenza geopolitica Ripellino
In un saggio
Pubblicato lo scorso anno rosso del National introversa intitolato per sono stati e
Gli autori della ricerca uno previsto una lotta per il predominio energetico né avrebbe visto contrapporsi dietro per Borrelli elettronico
Avrebbe definito il panorama energetico e giro politico del prossimo decennio
Quello competizione tra Petrò Stati elettrostatiche appena preso una svolta decisiva a favore della scena
Oggi vanno a mantenere il segreto genetica pone molti paesi di fronte ad un grave dilemma tra un lato riconoscono urgente necessità di adottare tecnologie il vero
Per sostituire i flussi di idrocarburi spesso inaffidabili
Ma dall'alto sono emersi ad orientare la propria dipendenza dalla Cina e questa resistenza sarà abilmente più forte tra i governi europei quanto l'articolo intitolato la guerra da impulso alle tecnologie verdi cinesi la fonte è il sito serva for polpo con articolo pubblicato il primo a credere corso allora questa è l'analisi che viene citata nell'articolo che abbiamo però mettono seconda segnalazione analisi intitolata
Perché non state ebbe Prost viene in un mondo di lista tra combustibili fossili e di pulito
La fonte è il sito americano National introverso articolo pubblicato il ventisette maggio due mila venticinque
L'ordine gerarchico globale sta entrando in un periodo di profondo riallineamento
Tra i giganti dei combustibili fossili ottetto Strazzera Arabia Saudita Stati Uniti e Russia
Sanno consolidando la propria consulenza mentre la Cina prendere gente eletto allo Stato persegua traiettoria tecnologica divergenze più in linea con le ambizioni ecologiche dell'Europa
Il risultato potrebbe essere nella lotta asimmetrica bombardati da per il predominio gerarchico che vedrà contrapporsi gli idrocarburi al elettrone
Chiede infine da il panorama energetico ieri chiedevo politico nel prossimo decennio
Nell'ultimo decennio gli Stati Uniti che sono emersi come intemperante produttore mondiale di petrolio e gas naturale e il maggior esportatore di Gnl
E mentre l'amministrazione ahimè cercava
Di allineare anni esportazioni agli obiettivi climatici la nuova amministrazione Trump ha virato verso la massimizzazione dell'uso dei combustibili fossili e il rafforzamento del ruolo americano o come fornitore globale di idrocarburi
No all'insediamento nel gennaio due mila cinque l'amministrazione tra però annunciato un deciso cambio di rotta in materia di combustibili fossile
Oggi nel saggio iniziale assomigliano sempre più agli altri due principali Stati petroliferi Arabia Saudita eruzione
Un allineamento dico tra il il prete sono stati un po'impensabile non poteva essere escluso
Però qualsiasi alleanza di questo tipo si troverebbe ad affrontare un contrappeso importante
La Cina zero mentre selezionata a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili che molte tecnologie legate all'energia
Tutti e tre i Petros Stati Arabia Saudita Russia Stati Uniti bolle non sfruttare dei importazione di combustibile fossile
Petrolio gas naturale in particolare per l'influenza relazioni energetiche e geopolitica globale
A differenza dei tre Paesi petroliferi trascina lettere segato la propria economia a una velocità straordinaria soprattutto nel settore dei trasporti
Nel due mila e tre
Il dato di elettrificazione della Cina ha raggiunto il ventisei per cento superando sia in Europa che gli Stati Uniti e la Cina rappresenta ora circa
Un terzo della domanda globale di elettricista
La scena e anche vedere mondiale nella capacità di energia rinnovabile ospitando il quarantatré per cento delle infrastrutture solare ed eoliche installate
E sta espandendo rapidamente il soppalco nucleare
Che entro il due mila venti quattro rappresenterà circa il quattordici per cento della capacità nucleare globale chiedo mentali tutte le centrali non creare costruzione nel mondo
La Cina controlla anche più dell'ottanta per cento della produzione di pannelli solari
E bene filiere di approvvigionamento delle batterie e lavora la maggior parte dei liberali creditrice essenziali della transizione energia elettrica
Di conseguenza perequazione si prese che Liliana decarbonizzazione
E a differenza di Stati Uniti Arabia Saudita Russia la scena in parte del indispensabile o un vincolo oggi politico pur rimanendo il maggior importatore mondiale di petrolio e di gas naturale latte torni a lungo termine della Cina suggerisce una svolta
Tanta potenza dipendenti dal titolo che il buon a forse dominante in un ordine globale elettrificato
Siamo alle conclusioni dell'analisi
Semmai vietando loro forma di bipolarità energetica
Da un lato il petto non sta quindi stazioni che Arabia Saudita eruzioni sanno raddoppiando gli investimenti nei combustibili fossili le esportazioni
Dall'altro gli elettrostatica
Guidati dalla scena e con un numero crescente dei sostenitori in Europa
Stanno consolidando il loro dominio attraverso niente federazione le energie rinnovabile su larga scala che il controllo delle filiere di approvvigionamento delle tecnologie pulite questa rivalità asimmetrica tra idrocarburi e delle teorie si estende oltre i il settore energia riusciamo riflettendo l'hotel più profonde per l'ora l'influenza globale la residenza economica e i modelli economici
E poi quando il più controverso perché tutti questi Paesi perseguendo strategie inquirente gli Stati petroliferi ad esempio stanno cercando di diversificare delle di conseguenza ciò che ci attende non è uno scontro binario bensì una contesa volatile tra le potenze energetiche tradizionali e le nuove egemonia dell'energia pulita
Questa è l'analisi intitolata
Perché non stati ed elettrostatica
La fonte è il sito americano dove Nature introverso analisi pubblicata il ventisette maggio due mila e tre cinque
Ma adesso non vedo lo Stato non è necessariamente una benedizione terza e ultima segnalazione analisi intitolato perché gli è stata cliniche sono l'ultimo grande sfratto petrolifero a volte delle analisi dall'economista americano o corna
Analisi pubblicata il ventinove marzo scorso commenta Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono Petrobras tiene ovvero nazioni la cui economia il trend nata dal petrolio e dal gas
Di conseguenza la loro politica profondamente influenzata dalla ricchezza derivante dalle riso
Naturali
Anche l'Iran è un bene dello storico
Bene considerato un perché lo Stato perché la maggior parte di questi prodotti manifatturieri utilizzo del pedone gas del Paese come fertilizzanti e prodotti petrolchimici
Anche la Russia considerato uno Stato petrolifero il senatore repubblicano dell'Arizona John McCain la definì una stazione di servizio travestito da paese
Infine eccetera però accusano spesso il presidente di tentare di trasformare il sapere che in uno sta un altro petrolifero in un momento particolarmente opportuno
Dell'uomo verso un giornalista economico americano ha detto che io gli Stati Uniti che senza la conseguendo come l'ultimo grande Stato petrolifero a tante debolezze
Affronteremo quando la nave dei combustibili fossili mentre la Cina si sta configurando come il primo aspetto ed è il primo ha detto
In un periodo di rapidi progressi nelle energie rinnovabili
E di elettrificazione economica gliene ha grande molti sostengono comune muoversi chiedere rimanere ancorati ai combustibili fossili significa perdere un'occasione d'oro
Gli avvertimenti secondo cui la dipendenza dal petrolio od altre risorse naturali collezionate da vola sono presenti nel discorso economico da dieci anni
Queste preoccupazioni erano diffuse mettere ma delle emissioni dell'attuale rivoluzione delle energie rinnovabili
Il termine maledizione delle risorse coniato dall'economista riceve utili nel mille novecentonovantatré Celebration attesi una volta Circle controverse nell'economia dello sviluppo
La tesi di utili sostiene che relazioni che i miei risorse naturali in particolare i minerali come il petrolio tendono delle idee manifestazioni peggiori nel lungo periodo rispetta le azioni opere di risorse la tesi della maledizione delle risorse sostiene che libanese con economie fortemente oriente all'estrazione di risorse naturali sono afflitti da una tendenza alla avete Dattis ai ventisette Paesi meno dipendenti dall'estrazione
Solitamente la maggior parte delle discussioni sulla maledizione delle risorse si è concentrata su illazioni piccole U povere
Ora però molti sostengono pieni negli Stati Uniti e si troverà ad affrontare alcuni degli stessi problema e che il nostro successo nell'estrazione di petrolio e gas soprattutto quindi scelto Cinzia in realtà danneggiando
Questa è l'analisi intitolata
Perché gli Stati Uniti Sorondo l'ultima grande è stato petrolifero autore dell'analisi l'economista Paul Krugman analisi pubblicata il ventinove marzo scorso termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì otto aprile due mila ventisei abbiamo parlato della guerra del Golfo di ed Ettore Rosati e di percorso Tree
E abbiamo visto che varata che volesse leader mondiale dei pentastellati affatto l'unica cosa che non doveva fare
Chiudere ormai un saluto da Lorenzo rendere

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