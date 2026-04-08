Puntata di "Rassegna di geopolitica - La crisi di Hormuz e lo scontro globale tra petrostati ed elettrostati" di mercoledì 8 aprile 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Cina, Clima, Commercio, Crisi, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Fonti Rinnovabili, … Geopolitica, Golfo Persico, Guerra, Industria, Infrastrutture, Iran, Mercato, Petrolio, Politica, Rassegna Stampa, Sviluppo, Tecnologia, Trump, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 19 minuti.
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