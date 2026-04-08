Presentazione ufficiale del manuale “L’enigma dell’eredità giacente. Guida pratica per giuristi e cittadini” (Giappichelli editore) dell’avv. Antonella Sotira

Partecipano: Lorenzo Pontecorvo (Presidente del Tribunale di Roma), Luigi Argan (Presidente dell’Ufficio Successioni del Tribunale di Roma), Caterina Stranieri (Dirigente del Tribunale di Roma).
Ad illustrare i contenuti il Prof.
Alfonso Celotto, Professore Ordinario di Diritto costituzionale Università Roma Tre, l’avv.
Micaela Capocchiano Responsabile Lazio della società Coutot – Roehrig, Istituto francese di ricerca genealogica, il notaio Marco Forcella, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti Roma Velletri e Civitavecchia, il … dott.
Umberto Apice Magistrato già Avvocato generale della Suprema Corte di Cassazione e Scrittore.
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