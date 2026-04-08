08 APR 2026
dibattiti

Presentazione ufficiale del manuale “L’enigma dell’eredità giacente. Guida pratica per giuristi e cittadini” (Giappichelli editore) dell’avv. Antonella Sotira

DIBATTITO | - Roma - 17:30 Durata: 2 ore 1 min
A cura di Stefano Chiarelli
Player
Conduce la giornalista Rai Camilla Nata.

Partecipano: Lorenzo Pontecorvo (Presidente del Tribunale di Roma), Luigi Argan (Presidente dell’Ufficio Successioni del Tribunale di Roma), Caterina Stranieri (Dirigente del Tribunale di Roma).

Ad illustrare i contenuti il Prof.

Alfonso Celotto, Professore Ordinario di Diritto costituzionale Università Roma Tre, l’avv.

Micaela Capocchiano Responsabile Lazio della società Coutot – Roehrig, Istituto francese di ricerca genealogica, il notaio Marco Forcella, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti Roma Velletri e Civitavecchia, il dott.

Umberto Apice Magistrato già Avvocato generale della Suprema Corte di Cassazione e Scrittore.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ha qualche minuto lo anticipo perché è una cosa molto personale riservata che riguarda l'amicizia che lega me Antonella sto tira l'avvocato da qualche anno non andiamo a raccontarvi quanti sono gli anni però sono abbastanza in ogni caso insomma possono ben trascorsi speriamo come lo sono per il nostro Marco Nardo perché non cambia mai
Perché è questo tema quasi un po'nostalgico perché fino al due mila ventuno ho condiviso con Antonella qualunque tipo di evento ossia della parte conviviale è che anche di quella della associazionismo qua però Mamma RAI mia chiamata e in parte la chiamata e l'avevo anche causata perché avevo una necessità familiare mi ha chiamata alla RAI di Torino e quindi ci siamo nel perso di vista questo mai però frequentato un pochino meno
Però noto con grande e immenso piacere che Antonella ha ha svolto un altro capitolo della sua vita attività poliedrica come donna come mamma e come professionista
E quindi sono veramente onorata Antonella che tu mi abbia chiesto di essere qui Conte anche perché oggi è un giorno importante perché è la prima presentazione ufficiale di questo grande testo grande manuale grande saggio poi andremo a spiegarvi meglio che cos'è però non voglio dare troppe anticipazioni
Quindi prima di arrivare all'apertura ufficiale di questo incontro volevo dirti veramente sentitamente grazie
Grazie anche perché poi è sempre bello rivedere amici e amiche che che che da qualche anno non incontro e che sono qui per terra
Ma che io ho l'occasione anche di di di salutare
Che cos'è che c'è unite B e il fatto di essere donne forti tenaci e volitive donne che servono sanno dire grazie a qualcuno ma non hanno mai avuto bisogno per costruire la la propria carriera ciascuna per ambiti diversi di di di dentro per dire grazie a qualcuno perché ci siamo costruite la nostra struttura mattoncino dopo mattoncino forse con più lentezza rispetto ad altre però ce l'abbiamo fatta e quindi questa tenacia aggira c'ha curato da sempre c'è anche una vicinanza di età anagrafica ma questo Suma non vorrebbe dire nulla anche perché ma diamo amiche molto più grandi di noi anche molto più giovani
E poi c'è una sorta di legame legame quasi ancestrale per tre con la Calabria perché nella tua terra per me è strano sonora piemontese doc però dai tempi dell'onorevole H voglia Nossa un'ambasciatrice del calabrese a Roma per l'amicizia che l'onorevole aveva con papà mio padre Lamberto nata e quindi c'è un ulteriore amicizia legata proprio a questi temi forti e di grande passione perché la Calabria evoca grandi passioni calore intimità e a che qualche volta enigmi ho scoperto che può anche essere enigmatica perché la copertina di di di di questa delibera non è certamente casuale
Allora con licenza del presidente dell'autrice diamo l'avvio ufficiale accettiamo detto come orario
Se voi siete d'accordo partiamo
Va bene
Perfetto Stano alle diciassette e quaranta quindi apriamo ufficialmente questa presentazione posso chiedere anche se una sede tanto istituzionale un applauso da parte del nostro pubblico grazie per l'avvocato Antonella sentirà
E quindi vi do il benvenuto alla prima presentazione ufficiale appunto dell'enigma dell'eredità giacente una una guida una guida pratica
Non soltanto per i giuristi anche per i cittadini ed ecco perché ci sono tanti amici questa sera io stessa sono stata subito molto cool incuriosita da questo tema da questo titolo e poi parlando conta e anche dello sviluppo e di come lo hai tu sviluppato
Quello che ci preme dire che ringraziamo la TV del senato e in particolare di votare un ringraziamento alla senatrice Daniela Sbrollini segretario della presidenza del Senato ma anche membro della settima Commissione permanente cultura patrimonio culturale e istruzione
Un grazie sentito doveroso e poi grazie naturalmente al al pubblico di Esperti di tecnici ma anche gli amici che sono intervenuti qui oggi quindi davvero grazie per essere con voi
Allora dicevamo una una guida pratica una guida pratica perché effettivamente non è quello che tutti si aspettano tutti potrebbero pensare un manuale appunto che deve essere consultato solo dagli addetti ai lavori no affatto
Perché questo libero e e veramente denso di grandi dettagli e particolari anche cosa ne dopodiché molto divertenti
Ci sono dei a riferimenti filosofici perché una delle passioni dell'avvocato sto tira e proprio quella della della Filosofia
E poi ci sono inevitabilmente dei richiami storici in particolare proprio a quello che è il diritto romano del quale Antonella sto tira e appassionata quindi tanti elementi che hanno creato questo questo libro questo manuale questo saggio che può essere davvero consultato da tutti ma lo scopriremo
Attraverso insomma quelli che saranno gli interventi di di di questa sera
Intanto e doveroso fare dei ringraziamenti resta l'ultima perché poi come sempre arriva la fine e non c'è il tempo quindi avendo già io ho detto il motivo per cui mi trovo qua andiamo a a salutare intanto quelli che sono i principali interventi istituzionali e quindi io vorrei intanto dire che erano stati invitati sia il ministro della giustizia Carlo Nordio sia il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto che per motivi impegni istituzionali non possono essere qui però la segreteria ci ha mandato un messaggio e l'avvocato sto tira ci tiene davvero che noi lo leggiamo ma mi sembra anche doveroso leggerlo visto che è arrivato per cui consentitemi soltanto questo piccolo passaggio
Gentilissima avvocato su tira desidero esprimere vivo apprezzamento per la pubblicazione dell'opera l'enigma della eredità giacente credito da Giappi Carelli
Il suo lavoro approfondendo tematiche di grande rilievo nel panorama della volontaria giurisdizione in materia successoria
Rappresenta davvero un prezioso contributo che si aggiunge alla collaborazione per il Progetto Troll il tribunale on line e del nostro dipartimento per l'innovazione tecnologica
L'approccio rigoroso e anche la profonda analisi dell'istituto della eredità giacente con accenno alle nostre radici del diritto romano e ai principi costituzionali
Costituiscono uno strumento di riflessione fondamentale per tutti gli operatori del diritto
Anche il proprio sotto il profilo sociale e culturale
E questo lo scopriremo davvero andando avanti poi nella lettura ma soprattutto negli interventi
Nella congratularmi per l'impegno profuso di tutti i membri dell'Ufficio successo allo del tribunale di Roma desidero trasmettere l'augurio di una proficua diffusione dell'opera conferma
Mandò l'attenzione del ministero verso pubblicazioni di alto valore giuridico che arricchiscono il dibattito sulla giustizia del nostro paese e direi che visto che c'è la ripresa TV può scattare un altro applauso grazie
Allora prima di entrare nel vivo della presentazione ai siti saluti istituzionali sono per noi doverosi e quindi chiamo subito se vuole restare seduto ma se non lo chiamiamo al podio
Chiamo subito con noi il dottor Lorenzo Pontecorvo che e il presidente del tribunale dietro ma grazie intanto per essere con noi
Data la mia età preferirei stare seduto sul
Allora
Io chiaramente
Che la funzione Greco-Polito purtroppo partire da un pochino più lontano certo non voglio entrare nel merito di questioni che saranno affrontate senz'altro in modo più approfondito dal persone che hanno conoscenze ben superiore alla mia in questa materia
Io come presidente del tribunale non posso che prendere atto che in questo contesto storico ogni
Sforzo profuso per cercare di dare in qualche modo una razionalizzazione e una
Un certo tipo di
Funzionalità molteplici istituti giuridici sempre ben accetto anche se posso prendere atto che
Moltissime sono state le iniziative in campi diversi da quello del Civile
Molte molto approfondimenti molte iniziative sono partite nel campo della giustizia penale perché diciamo che è quella che fa più notizia in dubbio che un'iniziativa qualche modifica legislativa che riguarda
Una certa platea fa più notizia anche a livello giornalistico però siamo sempre lì
Queste iniziative riguardano una platea molto più ristretta
Della nostra cittadinanza e e non quindi la giustizia quella quotidiana
è indubbio che una platea silenziosa di trentacinque quaranta milioni di abitanti
è più interessata iniziative di questo tipo
Che a quelle post che possono riguarda la modifica legislativa di un determinato tipo di reato che può
Riguardare una platea ben più ridotta però ahimè
Questo tipo di settore
Non vende in termini giornalistici
Non interessa a livello di notizia e non fa clamore
Io spesso dico che la giustizia civile
A Roma è una giustizia che pur riguardando interessi sottesi possono vivere
Una
Limitato valore in termine
Monetario purtroppo
Riguarda invece una platea di persone tipo
Io spesso ricordo sembra una cosa un po'
Di poco interesse però ricordiamoci il quaranta per cento della giustizia Logistic civile romana in mano al giudice di pace
Voi sapete bene che
Qualunque
Contratto di somministrazione una rata di mutuo sotto i dieci mila euro un verbale di assemblea condominiale
Una città che dedita all'ospitalità con tutto il settore alberghiero il bed and breakfast
Sono tutti i settori che viene
Vengono trattati da una diciamo competenza minore che però però riguardo una vastissima platea di cittadini
E allora in questo in questo contesto ben vengano iniziative come queste
Che servono solo per fornire il cittadino una guida pratica
Per poter accedere a quei servizi della giustizia che noi cerchiamo disperatamente quotidianamente di implementare anche attraverso un sito del tribunale
Che è un sito che ogni giorno viene cerchiamo di migliorare con anche con i nostri mezzi perché noi quotidianamente abbiamo degli addetti che grazie al vostro rapporto arricchiscono questo sito coni istruzioni e moduli
Tutto quello che noi insomma possiamo trovare anche attraverso guide come queste che sono proprio
Una guida anche pratica al di là della
Notizie storiche delle vende dei varie situazioni io mo'avuto modo di leggere per la verità confesso non tutto
Lo spero conosco bene la materia conosco benissimo il lavoro che fa l'autrice in questo settore e so che quotidianamente perché lo chiedono anche a me
Come rivolgersi dove rivolgersi ecco che ufficio rivolgersi per occuparsi di una materia che è complessissima perché
Riguarda un vasto mondo di DTT di conoscenza che materialmente il privato non può accedere se non attraverso una guida
Che lo aiuti nei vari passaggi
Anche per quanto riguarda al di là delle ritira giacente come sappiamo che ci sono
Tutte le rinunce le dita
Lei accettazione di eredità addirittura con noi diamo anche tutto il sistema dei nostri cittadini all'estero
Che in qualche modo rivolgendosi loro consolati devono comunque a un certo momento venire in un tribunale locale con tutte quelle procedure che solo voi potete conoscere e che mettete a disposizione
Dei privati
E quindi questa guida pratica per giuristi cittadini e forse non credo che ci siano forse unica nel suo genere perché non mi risulta che ci siano altre opere così diciamo
Vicine
Alla comune o periti vita di un cittadino qualunque che si reca in tribunale chiede queste tipo di informazioni che poi qui si recò il sito
Il sito è anche un altro devo dire del tribunale
è una dolente
Bollente problematica perché anche qui e noi questo sito lo stiamo giuste gestendo con in mente i nostri mezzi attraverso e le società secondo la buona volontà
Ho
Ora anche Lino e abbiamo ci hanno fornito degli strumenti a livello ministeriale per potercela cavare da solo quindi prima o poi sono dei notavo che a livello diciamo pubblico con le do fatte dovuti filtri dovuti temi di sicurezza ci vengono forniti dal ministero e che dovremo impari imparare a gestire da soli
Quindi anche in questa situazione
Dovremmo coinvolgere tutto il personale che in qualche modo si occupa delle questioni pratiche per poter implementare mandare avanti questo sito è una questione che dovremmo affrontare molto breve
Quindi ripeto in questo contesto dove noi abbiamo un tribunale che stavo riflettendo ieri è composto da trentotto sezioni quindi voi potete immaginare ogni sezione di cui le sezioni civili sono diciotto a una materia di interesse
E ogni materie di interesse è una materia che è oltre ad avere un suo profilo diciamo giuridico o molto bello che sia esteri estrinseche nelle sentenze anche un profilo pratico
Perché a un aspetto che deve anche interagire con le quotidianità dei singoli cittadini sto pensando l'ottava ma sto pensando anche alla settima soppesando la quinta e la sesta tutti
Le procedure di sfratto tutti le procedure di affitto d'azienda tutte le cause che hanno l'esecuzioni e quindi in questo settore ogni iniziativa che serve che poté potrà servire a appunto porre in essere delle situazioni che servano a venire incontro alle quotidianità del cittadino che la mattina anche senza l'ausilio dell'avvocato
Sito possono recare negli uffici giudiziari ben accetta e quindi come questo io non posso che ringraziare ancora una volta la nostra autrice
Che sia sforzata appunto un da al credo che vaga pari potremmo essere pronti anche a qualche tipo di il supplemento queste l'attività perché ho visto che di innovazioni legislative sono uno dico quotidiane ma anche sicuramente c'è qualcosa in pentola che riguarda anche questo ti stilistico di istituto quindi ringrazio per l'invito passa la parola chi sicuramente affronterà questo argomento in maniera più competente rispetto a quello che ho potuto fare io finora grazie
Intanto la ringraziamo lei
Grazie alla Presidente Pontecorvo mi corre l'obbligo di ringraziare anche l'ex presidente del tribunale di Roma che qui in sala il dottor Roberto Reali grazie
E anche il presidente Luigi Fabrizio Mancuso grazie per essere qui con noi
Ho adesso non c'è esatto se avvertiamo vendere la scaletta era diverso però chiamo subito qui con noi allora Ila professore ordinario di diritto costituzionale dell'università Roma tre Alfonso cerotto grazie per essere com'è
Va be'
Allora
Ricorrere a intervenire come relatore però ci sono degli impegni urgenti quindi interviene al podio però io la domanda gliela faccio comunque perché sennò
Che lei è legato all'avvocato sortirà d'amicizia e che questo titolone così del tutto casuale ma qualcuno ci ha messo lo zampino quindi vediamo un po'doverci porcata grazie
Grazie sovvertimento dalla scaletta
Io sono qui per due ragioni
Una è il titolo perché pure il titolo diciamo che io ho prestato il titolo all'avvocato suo tira ma no punto d'uso casomai non furto vero e proprio perché perché c'è abbiamo anche passioni letterarie comune i con l'avvocato e io qualche anno fa o pubblicato un saggio
Che tra quelle un saggio perché veramente un libro che riguarda Byblos scientifico quest'invece è un terzo genere che questo libro aneddotico raccontato
è anche un libro più veramente per tutti per giuristi per cittadini e invece ho fatto un saggio che sia ma l'enigma della successione
Ed è un saggio di poli noiosi lo SME è stato il mio secondo principali impegno durante il Cofide perché durante il coming io andare in televisione a spiegare il semaforo tutte quelle cose lì che ci appassionavano quindi questo e poi quando me tornava a casa metteva a scrivere
Il problema dell'individuazione del capo
Dopo
Il primo capo se non la scelta del primo re ma la scelta del secondo e
In quello studio che era accorta vi racconto questa Nedo che veramente complicato capire chi è il successore del reggae successore dell'imperatore che il successore del Papa ancor più chi è successo del dittatore
E quindi andare lì nacque l'enigma della successione con libro Feltrinelli di tre anni fa quattro anni fa e parlando con Antonella le mi disse
No
Grazie sì
Grazie grazie raccontato su sei personaggi ma e anche hanno anche lasciato eredità ingombranti
Per esempio l'eredità di Enrico ottavo perché Enrico ottavo per un grandissimo personaggio fu lui a inventarsi nascitura religione perse in maniera cambiare Alinari di successione da poter divorziare poi si inventori e successione femminile
Sovvertendo
A legge salica con la primogenitura anche quelle sono forme di successione no perché anche in fondo il parallelismo fra libri e questo che stiamo una successione
Ma al di là di queste dell'amicizia io sono qui per un'altra ragione perché pochissimi lo sanno pochissimi lo ricordano ma le successioni sono tema di rilievo costituzionale ma so di rilievo costituzionale Espresso perché c'è un comma dell'articolo quarantadue che parla di successioni che ovviamente gli esami non chiediamo mai perché nessuno conoscerebbe mai un diritto costituzionale
E la storia interessante qua perché si di si è dibattuto in Assemblea Costituente di se e dove collocare un articolo del genere che non è vedete un articolo sulla famiglia
Fa parte della famiglia in costruzione fu dibattuti Issing gli articoli prendono gli abbiamo ventinove trenta trentuno hanno avuto due tre nudi veramente enormi il divorzio perché si discusse lungamente se scrivere società naturale fondata sul matrimonio indissolubile l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi anche perché su quello con interventi Calamandrei incredibile quando aveva lei dice questo è un'ipocrisia costituzionale perché nel Codice civile c'è scritto il marito capo della famiglia
Articolo centoquarantaquattro allora vigente vigente fino a settantacinque
Come fai a dire che c'è voglia Anza morale e giuridica se ancora un Codice civile così per dire e in tutta quell'area difficile venne pensato di mettere poi c'era l'altro problema enorme i figli illegittimi
Che ci son voluti quarant'anni di legislazione per distinguere naturali legittimi tutte queste cose incredibili no però in tutto questo venne pensato di porre un comma sulle successioni nella parte sulla famiglia
E invece poi Ruini che aveva la penna
Lo sposto
Un po'dopo non lo mise tra i diritti sociali veri e propri famiglia salute previdenza istruzione Maroccolo con è la proprietà e l'ultimo comma dell'articolo Dal Prà che cosa scendi tra le successioni con la proprietà
Ci fa capire che non è solo una questione di legame familiare ma è proprio una questione invece di linea proprietaria perché giustamente il patrimonio familiare deve passare d'essere tutelato costituzionalmente
Quindi questo libero e ancor più per tante volte le costituzioni si giochiamo dicendo come tutto rilievo costituzionale no
Con l'interpretazione soprattutto ampliativa della prima parte sui diritti tutto a rilievo costituzionale invece le successioni sono materia costituzionale perché sono disciplinate espressamente quindi è un tema che riguarda tutti inevitabilmente tutte le famiglie ed un tema che va studiate tutelato sotto l'ombrello costituzionale perché la successione
Da lì anche tutti i problemi poi sfiorati la tassazione e così via sono comunque problemi devo dire questo parola tutela della proprietà che proverà non solo personale ma familiare col Décugis quindi questo è un libro pregevoli che balletto Balletto anche per questa ragione
Torno sul posto prima no l'avvocato Masiello è di poter fare una fotografia insieme con il libero naturalmente
Noi vediamo modo di farla perché sto che poi andate via e quindi ebbene cogliere l'attimo è incappato in settembre in poi è infiocchettato quindi
Evidentemente anche questo potrebbe essere un ulteriore enigma del perché di questo nodo appena cordiale fra
No io corna chissà anche questo nemico
Aumentar aumenta aumenta il mistero allora procediamo con i saluti istituzionali e quindi chiamo la dottoressa Caterina stranieri dirigente del tribunale di Roma grazie anche a lei per essere forme
Buonasera a tutti io in realtà per me ha un grande un grande piacere un grande onore portare i saluti istituzionali in questa sede in occasione della presentazione di questo volume enigma dell'eredità giacenti quello che però desidero fare innanzitutto rivolgere un sincero sentito apprezzamento e ringraziamento all'autrice la dottoressa
Antonella satira che con competenza consenso delle istituzioni svolge quotidianamente a un ruolo tanto dedica delicato quanto fondamentale come direttore dell'Ufficio successioni del tribunale di Roma
Ecco io quale è dirigente di questo tribunale così complessa un modo di constatare quanto questa materia questa materia di cui si occupa quotidianamente la dottoressa sul tira sia una materia tutt'altro che teorica quanto richiede accanto ad una Prep razione giuridica anche una grande attenzione e sensibilità
Il tema che viene affrontato in questo volume è un tema sicuramente di particolare complessità
Ma non solo ripeto sotto il profilo giuridico ma anche umano perché le righe l'eredità giacente si pone in uno spazio in cui il diritto incontra la dimensione più intima più fragile dell'esperienza umana ossia quella della perdita
Ecco e proprio in questi contesti che l'attività degli uffici giudiziari e in particolare io mi sento di dire l'attività di questo ufficio diretto dalla dottoressa sospira
Richiede non soltanto un rigore Tecni comma anche estensibilità richiede misura richiede Rispetto
Ecco questo volume sicuramente al merito di affrontare un enigma quindi non soltanto in senso giuridico offre vale a dire degli strumenti di comprensione di orientamento
In una materia che tocca corde così delicate
Quindi è un contributo prezioso perché nasce da un'esperienza concreta un'esperienza diretta un'esperienza che insomma la dottoressa sottile insieme
Ad una bellissimo Tim ma che è qui presente oggi quindi ai componenti dell'ufficio successione affronta quotidianamente quindi questo testo questo volume sicuramente sarà un punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto
E sono certa che contribuiranno solo a migliorare delle prassi
Manca diffondere una cultura giuridica attenta appunto alla dimensione umana delle vicende trattate quindi io ringrazio la dottoressa sottile per questo importante lavoro formulo i migliori auguri per il successo di questo volume e per il proficuo svolgimento dell'incontro di appoggi ringrazia tutti
Grazie
Grazie davvero alla dottoressa stranieri e soprattutto per aver evidenziato questo carattere anche di umanità che lega poiché questo testo con una dimensione molto intima del lato umano ma lo vedremo dopo comunque grazie per la per loro intanto suggerito
Allora dottor Luigi Cardia grazie per essere con noi il presidente della sezione opere l'associazione dell'errore fatale dica
Tra l'altro autore anche della prefazione dell'io però come il dottor Pontecorvo è autore della postazione è lui non era un'impresa facile o
No perché il tema una sua particolarità tanto si parla poco di successione l'accertamento l'argomento del d'attualità non se ne parla al telegiornale di stampo e difficile e poi c'è da dire che questa è la volontà la sezione ottava e Istituto per la verità giacente San nell'ambito della volontaria giurisdizione che ancora è un settore ancora meno conosciuto salvo che ai notai
Anzi prima sono stati gli unici grandi Esperti per molto tempo di questa materia ora questo libro
Io appunto diciamo mi complimento mi congratulo con la dottoressa all'avvocatessa satira
Allora una piccola precisazione sono entrati nella nella con tribunale con & recenti concorsi parecchi avvocati tra cui l'avvocato satira però noi
Buona le le chiavi Sakamoto dottore perché il dottor il titolo di dottore connota l'intranet no serra chiamassimo la pacatezza satira in tribuna l'avvocato la gente non capirebbe
Sì ma per beh avvocato oppure quindi però però oggi lo chiamiamo bucato sul tiro ma bellissimo ideale per
Una bellissima opera
Pratica ma anche piena di suggestioni come è già stato detto filosofica e politica in senso alto e delle grandi riflessioni ora io nella in questa presentazione in questa breve brevissima così l'intervento di l'immobile di saluti mi soffermerei su due temi che mi vengono se sono venuti come spunto dalla lettura il primo fate però tornando un po'proseguendo il discorso del del dottoressa Sereni ieri sarebbe proprio dalla dedica cari invisibile funzionari amministrativi operosi custodi dei diritti dei cittadini e della gente ora questa dedica su una particolare rilevanza in pratica perché mi permetto di dare i due numeri l'ufficio successione di Roma copre un bacino di di utenza che è quello del comune di Roma e si tratta di due milioni settecento circa settanta mila abitanti
Ogni anno il Comune di Roma ci sono circa trenta mila decessi trentuno mila e questo ufficio è gestito bene da quattro persone
L'avvocato sentiva tre funzionari qui presente
Alcuni addetti all'ufficio del processo ma non sempre a tempo pieno quindi di questo dobbiamo tenere conto dobbiamo ringraziarli perché può sembrare strano ma sono solo in quattro
E le attività sono tante perché procedure gravita già cento sono una cosa ma poi ci sono le rinunzie del la regola l'eredità
E cioè le accettazioni che sono attività puramente amministrazione di cessione come di atti di ricezione di atti e così via quindi questo mi sembra un tema importante ora mi soffermerei brevemente su un'altra questione che invece ha carattere
Più giuridico cioè il legislatore ha costruito verità giacente
Come una procedura che ha come finalità quella di conservare il patrimonio ereditario
Pagare i debiti e se ci sono e poi consegnare l'eredità agli eventuali eredi che si presentino ma legislatura vi sarà una procedura neutra ossia l'eredità non cerca l'erede la legge come è stato molto ben sottolineato in questo monologo lumaca la legge non dice che il curatore
Dell'eredità giacente debba cercare gli eredi
Non lo dice però ormai è molto frequente
Nella lettura contemporanea certamente di che della diciamo della norme sul sull'età giacente che ciò vada fatto
Il problema è che spesso non si sa chi sono spesso non si sa che che si se ci siano ma non si sa neanche che non ci siano e quindi in realtà questa eredità giacente rimangono aperte molto a lungo perché proprio si attende che sia decorso il termine prendeva del termine prescrizionale per l'accettazione
Se si fosse a conoscenza per esempio il fatto che vedi qui parliamo dell'ente ovviamente della successione legittima per ragioni di parentela
Che gli eredi non ci sono sì da usare la levità sarebbe devoluto allo Stato perché il signor aspettano dieci anni perché poi l'erede alla fine lo Stato si devolve lo Stato
E qui naturalmente in petto e sottolineare come fatto in altre circostanze l'importanza del nell'istituto che oggi è qui rappresentato da
Scusate
Da monsieur Dior Chanel meglio che svolge un compito estremamente importante perché in Francia per ragioni legati al diritto successorio al diritto in realtà francese civile per cui notai non potevano attestare rapporti di parentela lieve dite diciamo che mi chiamate delle dita senza una verifica degli atti dello stato civile
Se sviluppata questa attività nella quale noi siamo proprio merce
Siamo all'inizio
Quindi riteniamo che da una parte sia molto interessante la suddivisione suggestive suggerimento credo che in questo libro che le norme vengano proprio modificate affinché sia espressamente indicato tra i compiti del curatore
Verità giacente quello di ricercare gli eredi allo stesso tempo ringraziamo l'istituto Couto che oggi si interessa molto diciamo di questa materia in Italia perché otto lo strumento e che diversamente non ci sarebbe e per cui di fatto perché una delle ragioni per cui questa attività non vi è una sorta di curatore anche perché è un'attività diabolica difficilissima perché si fa attraverso le ricerche presso diciamo gli atti dello stato civile è molto complesso perché ovviamente le famiglie possono essere disgregato sì troppo sono trovare altrove
E così via dicendo ora io qui mi fermerei ringraziando la dottoressa satira per aver scritto questo bel libro oltre ai ringraziamenti che ha già fatto naturalmente la dottoressa stranieri per come organizzato questo ufficio arrivata da poco tempo già scritto un libro pensione spiega e questa è solo all'inizio pensa però consentitemi di ringraziare anche le persone che tutti i giorni chi vuole conoscere il nome li potrà leggere nel libro perché sono indicati che tutti i giorni lavorano in questo ufficio che ripeto di quattro persone e che fronteggia la situazione
Due mila settecentosettanta persone abitanti erano trentuno duecentoventuno mila decessi l'anno questo io lo trovo abbastanza straordinario per questo li ringrazio vivamente
Al patriarca residente un attimo sì perché poi la zona plaudono alla riconquista piume depositeremo nella tavole laterali certe assolutamente cogliamo l'attimo anche in questo caso grazie grazie sempre a Marco Nardo grazie perfetto
E allora un patto c'era servita su un piatto d'argento il presidente afgano ha perché è giunto il momento di fare dei ringraziamenti molto specifici che inizialmente
Antonella Minetto dell'incertezza aggiunto adesso è avvocato diciamo Antonella verso perché questo è un momento molto intimo
Antonella mi aveva chiesto di leggerli io però
Essendo scritti perché li trovate nel libro in prima persona a me sembra più bello che sia lei a leggerli per cui
Lo dedichiamo davvero dedichiamo questa brevissima lettura proprio a a a chi già è stato citato da questi intera Gagne anche dalla dottoressa stranieri ovvero gli
Invisibili funzionari amministrativi operosi custodi del diritto dei cittadini e della giurisdizione quindi ai colleghi dell'avvocato e soprattutto ai membri dell'Ufficio successioni molti sono presenti in sala quindi Antonella anta
Applauso perché è un momento all'altro mentre
Il bello della diventa mi ha teso un tranello perché sapevo che mi sarei emozionata quindi siamo però
Allora iniziamo proprio no dai colleghi dell'ufficio
Nell'ufficio sono passati tantissimi colleghi perché questo ufficio ne ha avuti tanti di assunti gli assistenti cancellieri funzionari che si sono alternati dal due mila e ventuno e che mi sento di ringraziare Mariella patti che non è qui Tiziana De vita che non è qui invece c'è qui c'è la dottoressa Melania De Martino e lista dei grossi Sabrina Curcio Valentina Lepore Micheletti hanno
Massimiliano Zagabria non c'è ma
L'abbiamo sentito Alessio Remollino Domenico Vaccaro
Enrico Giliberto il direttore della sezione ottava Roberto Serafini ma voglio anche ringraziare dei coordinatori del plesso civile Anna Maria Gironda Veraldi e Sandro Spata che sono anche Ka i cancellieri che si occupano degli uffici del compito di fare l'inventario
E i cancelli agli altri Cancellieri a detti alla relazione gli inventari che sono Maria Teresa Gardi Maria Gerace Stefano Apicella Giuseppe vetro Rocco ma la Mace Renato Matisse
Questi sono i ringraziamenti per l'ufficio ma doverosi sono anche i ringraziamenti a coloro che hanno opposto ostacoli alla mia attività di riorganizzazione dell'Ufficio successioni di Roma perché gli ostacoli ci spingono a superarli e quindi rendono maggiormente sentito l'apprezzamento per i colleghi che invece hanno creduto e condiviso in questa questa audizione direttiva un po'rivoluzionaria va detto
E e tra questi unna un ringraziamento speciale va ad una persona che ci sta ascoltando da Potenza che non è più
Ma membro dell'Ufficio successioni ma con la quale ho concepito questo progetto del monitoraggio fascicoli eredità giacente che la dottoressa Federica Mons errati
Che ha continuato a Rea credere nell'utilità sociale di questo
Etico e di questo nostro progetto anche dopo essersi trasferita ad un'altra pubblica amministrazione un'amica speciale non solo una collega che in questo momento vivo momento di grande difficoltà vi prego di fare un applauso di incoraggiare
I ringraziamenti del mio lì io di solito quando quando compro un libro vado subito a leggere ringraziamenti perché come dico qui i ringraziamenti dicono di più dell'autore più della sua opera
E quindi condivido l'insegnamento del male del mio maestro Roberto a stagioni fondatore della psicosi tesi per cui esprimere gratitudine non è un semplice obbligo sociale
Ma un secondo esercizio di memoria spirituale per cui ci tengo molto a fare i ringraziamenti
E che più
L'ordine preciso lo trovate alla pagina della del libro quale abbiamo sovvertito che l'acqua mi pare che stiamo tutti un po'rivoluzionaria rispetto infatti abbiamo iniziato dal costituzionalista
Quindi né ringraziamenti piuttosto che seguire un ordine d'importanza seguono l'ordine creativo dell'opera e quindi
A coloro che hanno nutrito la mia coscienza giuridica e che mi hanno impedito di fare abiure via anche alla mia deformazione professionale quella dell'avvocatura interiore per attingere dynamic questo servizio nuovo ed è anche per darmi il coraggio di dare alle stampe quest'opera quindi il primo ringraziamento va al mio compianto mento re dominus Antonio Palma
A cui devo anche la mia passione per il diritto romano al carissimo amico brillante che costituzionalista e scrittore Alfonso Celotto che avete sentito
Al mio consigliere Corrado cartoni che qui che ringrazio e che come me ha fede nel diritto e non solo perché il magistrato
Un ringraziamento va anche al presidente Luca Marini che attualmente ricopre l'incarico di presidente della cassa delle ammende che per me ha ripreso in mano il Codice civile nonostante per tanto tempo abbia fatto solo indagini penali
A Micaela capo piano che mi ha introdotto all'appassionante il mondo della genealogia imparato molto da uno da loro dalla cotto a li ringrazio e poi ci saranno i ringraziamenti ufficiali che vorrei che facesse
La nostra Camilla
Poi ha ringraziato Marianna Cappelleri una cara amica d'infanzia che oggi però ecco di lega perché dirige la procura di Locri chi mi è stata molto di aiuto nell'approccio a questa nuova funzione pubblica
In grazia metti appunto quelli dell'ufficio l'abbiamo fatti me
E poi di un ringraziamento sentito che esula dal rapporto istituzionale va al mio Presidente
Allenato da dottore larga Anna che sin dalla mia assegnazione all'ufficio mi ha considerato una risorsa giuridica e non semplicemente amministrativa al pari dei magistrati Andreina Gagliardi che qui dottoressa grazie della sua presenza
Al dottor Mario Conte ironiche anche dato all'interno delle delle del volume un contributo molto utile sui parametri della nostra sezione per la liquidazione del compenso
Del curatore dell'eredità giacente ma soprattutto li ringrazio perché è e il continuo e costante confronto con loro ci consente appunto di umanizzare i nostri fascicoli
Il the last but non dell'East dei ringraziamenti istituzionali vanno va ai due pilastri del tribunale di Roma la dirigente Caterina stranieri
Ed il presidente del tribunale Lorenzo Pontecorvo sulla dirigente vorrei dire che è un tribunale così grande ha soltanto una dirigente di una dirigente donna quindi scusate di questa puntualizzazione che va fatta
E quali sono i ringraziamenti che non servono ordini di importanza ma profondità di amicizia e sostenga e quindi questi vanno gli autorevoli giuristi Umberto apice che sta Umberto se arrivato in ritardo adesso chiediamo la
La tua poltrona qui
E Giorgio Castellacci che hanno fatto il lavoro sporco cioè quello della patente rilettura del testo e di supporto insieme ad Atene con sella e a mia sorella Teresa
Rasentare il panico dell'andare in stampa che è un panico per cui ringrazio anche soprattutto l'editore
Ed infine il ringraziamento più ringrazio anche soprattutto l'editore ed infine il ringraziamento più intime prezioso Val mio Ermes che fuori a raccogliere le persone e dalle anime belle che abitano il mio cuore
La terra e il cielo di cui non occorre fare i nomi
Che lavoro fa
Per il pm essendo in ogni momento le belle cose fai un applauso all'avvocato
Licata alla dottoressa ad Antonella effettueranno
Per me sta crescendo molto bene e quindi complimenti anche attrae come mamma allora
Una voce un po'gracchiante la cambia è tornata la mia molto bene
Allora sdrammatizzava interattiva
E allora andiamo agli ultimi saluti importanti istituzionale perché tra poco entriamo nel vivo cioè andiamo approda alla scoperta non dico capitolo per capitolo ma insomma cerchiamo di snocciolare un po'il significato di questo testo
E allora permettetemi di ringraziare la presidente e legale rappresentante della sede italiana in Genova dell'Istituto di ricerca genealogica tutto aveva prende grazie alla dottoressa Nadia Spatafora grazie
E naturalmente egli o steccati così ognuno si prende sotto il dottor De Nova de Scianna lei grazie è arrivato da Parigi rappresentanza del direttore generale grazie
Sono seduti qui in prima fila
E poi ringraziamo per l'editore già Pittelli la dottoressa Gabriella Giordano anche ritroveremo ritardi quindi un applauso
E anche un saluto e un ringraziamento al dottor Fabio Eligio Anzilotti magistrato referente del diritto perché è il dipartimento dell'innovazione tecnologica degli al ministero della giustizia che ha coordinato insieme all'avvocato Santina
Il Progetto Trollo cioè del tribunale on line a cui nel libro è dedicato un intero capitolo
L'avvocato Cristina Michetta venne il socio del direttivo Justa arte libri e consigliere dell'Assemblea capitolina e di città metropolitana di per Roma
Ci saranno ancora altri indumenti avvocato Silvano e non anticipiamo nulla allora adesso possiamo finalmente dedicarci al libro alle sue materie salutiamo il presidente Pontecorvo grazie per essere stato con noi
E chiamerei dunque qui con noi lo abbiamo già anticipato il al prossimo ospite che Lamberto attrice se ci vuole raggiungere così abbiamo Trovato scarse pesca grazie Umberto apice magistrate dopo Kato generale della Suprema Corte di Cassazione e scritte lo aspettiamo qui al banco dei relatori
Allora ed è poter entrare nel libro di di questo testo perché è è veramente un momento importante allora com'è una Alfonso Celotto abbiamo già un po'capito quale il senso del titolo
Quindi se siete stati attenti all'intervento che c'è stato al podio sapete il perché di questo titolo così affascinante l'enigma
Della eredità giacente che abbocca anche una sorta di di mistero Dario Galli dopo particolare a a questo testo
Inizialmente e pensavo ha ha una cosa da da da svelare da conoscere da dipanare un po'alla Sherlock Holmes ha un po'alla prua nonché insomma mi è piaciuto mi ha fatto Effetto quindi con la curiosità tipica quella che dovrebbe essere tipica dei giornalisti perché ronde di tutti è io sono un po'a addentrata i in quello che è il senso letterario di questo teste però dobbiamo mettere bene in chiaro una cosa che l'eredità giacente e e il fulcro è il perno e quindi adesso io vorrei dare la parola a la dottoressa Micaela capocchia nonché avvocato responsabile lazzo della società corre ricca istituto francese di ricerca genealogica perché con lei
Vorrei un po'a capire queste ricerche
Che funzione hanno come avvengono perché sta bene primissima cosa che ho chiesto all'amica Antonella deve anche capire in Italia come stiamo messi rispetto al resto d'Europa perché sicuramente voi avrete Dei dei parametri e soprattutto oggi sono tante domande curiose le più banali come fate ad Antonella quando mi ha chiesto di intervenire qui oggi è stato BA
Ma fino a a quale grado si può arrivare nell'eredità lì vicino assai sono tanti insomma e quindi ha già affrontiamo anche questo
Passano i dati
Al punto di chiedere addirittura si è un homeless un clochard d'può ereditare
Se questi eventi si possono andare a cercare fino ad ottobre ecco addentriamoci avvocato anzi dottoressa dentro questo libro grazie grazie a lei
Dunque desidero anch'io esprimere ringraziamenti all'autrice all'avvocato Antonella sul tira per averci dato oggi la possibilità di presentare l'attività del gruppo internazionale Cutolo Rigg specializzato proprio nella ricerca degli eredi in tutto il mondo
Colgo nuovamente l'occasione di salutare velocemente rappresentanti presenti Scala quindi il dottor Benoit bresciana lei e di rappresentanza del nostro direttore generale nel sito di Home pro Rig
La dottoressa Nadia Spatafora che è stata la pioniera in Italia delle ricerche e il dottor Francesco Bellomo che gestisce come ormai da undici anni l'ufficio operativo di Roma
Il gruppo nasce un fa in Francia ma perché c'è una motivazione anche storica vanta ormai in Francia un'esperienza di oltre centotrenta anni di storia
In Italia siamo presenti da circa venticinque anni con una serie di uffici dislocati sul territorio quindi partendo da Genova dove c'è proprio la nostra direzione generale Milano Torino Venezia Roma
E anche Bologna da pochissimo
è proprio la Francia ad essere la patria degli studi di genealogia successoria perché proprio a differenza di quanto avviene in Italia la sottoscrizione degli atti notori in materia successoria
è rimessa esclusivamente ai notai dunque emerso subito per i notai la necessità di avere un quadro completo ed esaustivo dei chiamati all'eredità
Quindi nella legislazione francese il genealogista successorio è proprio una figura professionale riconosciuta ufficialmente ed inserita in appositi al di e quindi il genealogista successorio garantire la veridicità del contenuto dell'atto notorio evitando anche a volte spiacevoli dichiarazioni mendaci
Il genealogista quindi si assume una responsabilità giuridica nei confronti del notaio liquidatore
In quanto consegna Totti al notaio l'albero genealogico certificato e tutti gli strumenti storici anagrafici che collegano un rapporto di parentela tra il de cuius e chiamato l'eredità
Garantendo così per tutti l'accesso ai diritti
Nel contesto giuridico francese ed europeo la professionalità del genetista successorio assurge ha funzione di interesse generale e sociale
Passando al nostro bellissimo Paese in Italia non esiste una legge specifica che riconosce questa particolare tipo di professione
Ma forse dopo l'entrata in vigore del certificato successorio europeo
Si auspicava in tal senso un intervento del legislatore il certificato successorio entra in vigore in Italia il diciassette a collo Borso del due mila quindici andando a recepire un Regolamento
Comunitario del due mila dodici ormai sono decorsi più di dieci anni dall'entrata in vigore di del certificato successorio europeo
E continua a essere confinato alle cosiddette successioni transnazionali per cui viene utilizzato solo quando un italiano a un bene all'estero per esempio un cittadino italiano con una casa in Francia
E non quando i cittadini italiani assumo bene in Italia
Quindi per le successioni nazionali la scelta di a valersi di genealogisti è rimessa alla discrezione e alla responsabilità dei curatori delle rarità giacenti e dei notai
In Italia oggi l'unica prova effettiva che riconosce la qualità dell'erede
è affidata ad una semplicissima dichiarazione delle rive della cosiddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure un semplice atto notorio che comunque è sempre solo sottoscritto dall'erede
La scelta di delegare esclusivamente al chiamato all'eredità questa questa attività è una scelta molto rischiosa perché possono essere preclusi dei diritti di altri soggetti
è proprio qui che il ruolo del genealogista successorio assume una un ruolo decisivo perché consente di garantire una corretta ed evoluzione ereditaria
A favore di tutti gli eredi legittimi entro sta sto grado e qui rispondo alla domanda della nostra moderatrice oppure in mancanza di eredi legittimi entro sesto grado
Allo Stato italiano e quindi in questo caso parleremo compiuti eredità
Giacente ma bensì di eredità vacante quindi sono due concetti diversi
L'intervento del genealogista successorio garantisce la certezza del diritto e rende salda ogni devoluzione
Una devoluzione allo stato fatta senza verificare prima se ci sono meno chiamati all'eredità entro sesto grado può dar luogo successivamente a dei contenziosi
Con eventi ed è evidente ricadute di interni sia di tempi e di costi per l'amministrazione e le cosiddette petizioni ereditarie
Quindi nell'ambito passando invece proprio al tema trattato dalla dalla nostra autrice nell'ambito delle eredità giacente
La Genealogia successoria è uno strumento operativo che mettiamo a servizio del curatore del magistrato ma De anche dei cittadini
Assolvendo a quella funzione sociale che tanto sta a cuore alla nostra alla nostra autrice
Dietro una ricostruzione cena logica c'è sempre un complesso lavoro di ricerca di comparazione delle fonti di verifica dei documenti sempre condotte secondo chiaramente le regole del diritto successorio
Le fonti che utilizza genealogista sono tantissime partiamo dagli atti di stato civile dove vengono registrate le nascite matrimoni le morti
Dai registri parrocchiali quando ancora adesso utilizziamo per esempio le cosiddette stato delle anime
Dagli atti notori dalle ricerche in cassa in catasto e nella conservatoria nazionale per passare invece al libro fondiario perché a trenta preventivo Bolzani sono ancora sistema tavolare non si sono ancora adeguate nostra costa patria nazionale
Il genio di cisti con confrontano anche gli archivi militari chiaramente utili per la popolazione maschile le liste d'imbarco quando addirittura gli italiani espatriato non per cercare fortuna o per andarsi a congiungere con altri e parenti venivamo in qualche modo registrati
Alle all'andata e vedevamo descritti anche fisicamente in modo che potessimo in qualche modo essere riconosciuti una volta che sbarcavano
Utilizziamo archivi storici archivi digitali gli analisti vanno anche nei cimiteri
E poi in ultimo ma non certamente per importanza l'utilizzo di software e di banca dati genealogiche
In Francia abbiamo una banca dati enorme chiaramente intendo banca dati anagrafica e è la seconda banca al mondo dopo quella dei mormoni
La Francia ci ha permesso di digitalizzare questo enorme patrimonio documentale storico esposto e questo anche nel nostro Paese a fenomeni ambientali come quelli di allagamenti alluvioni terremoti
E quant'altro un documento cartaceo si deteriora quando riusciamo ad accedere nere nei negli archivi storici dei comuni ed è questo un lavoro Complesso purtroppo ancora per i nostri genealogisti proprio perché la figura non è ancora diciamo professionalizzante in qualche
No perfetto perfetto
Perché un documento cartaceo si deteriora quando riusciamo accedere ai agli altri archivi storici i geniali registi lo fanno quei guanti ma non in senso figurato proprio indossando i guanti per evitare che quel documento si rovini
Basta anche solo un semplice gocciolamento dal soffitto che quel documento bagnato non si legge il contenuto non è più utilizzabile quindi perderemo per sempre il il contenuto di quell'atto che
Non sappiamo più le origini per esempio di una famiglia oppure ricollegare un chiamato l'eredità a una determinata famiglia
L'autrice definisce l'indagine genealogica come una disciplina che documenta i legami di discendenza e di collaterali sta tra gli individui
Più in generale che agisce nell'interesse di persone ancora ignote è tenuto sempre ad operare con particolare attenzione
Proprio per garantire che nessuno venga indebitamente escluso da quel diritto del resto proprio alcuni nostri principi del nostro ordinamento si basano sulla correttezza sull'imparzialità e sulla completezza
Ecco l'intervento del genealogista su o successorio assume assicura che il patrimonio venga devoluto a in conformità a delle leggi evitando quindi che i beni padano assegnati a soggetti che non hanno diritto ma che non hanno diritto che non hanno di non hanno diritto di averli una ricerca tempestiva e ben documentata diminuisce anche il rischio di contenzioso e quindi diminuisca diminuisce fascicoli caro presidente da gestire sul tribunale in tribunale
In ambito successorio è la parentela ad essere il vincolo che unisce più persone legate da un antenato comune
La parentela può essere di linea retta e quindi c'è un rapporto diretto come può essere il padre il figlio oppure il nipote il nonno oppure linea collaterale quindi parliamo di fratelli sorelle cugini zie
E questo tipo di legame è fondato sulla consanguineità
E ha un rilievo determinante in ambito successorio perché il codice civile italiano stabilisce che in mancanza di testamento e io aggiungo che non deve essere apocrifo perché purtroppo nella nostra attività come vediamo tantissimi
L'eredità si devolve secondo un ordine legale
Che privilegia i parenti più stretti del de cuius fino arrivare al sesto grado di parentela in entrambi le linee quindi parliamo della linea materna e della linea paterna il sesto grado di parentela un grado di parentela piuttosto distante rispetto al de cuius
è il figlio del figlio di nostro cucino quello che noi chiamiamo essere cugino primo oltre questo limite viene meno l'interesse giuridicamente rilevante alla trasmissione del patrimonio quindi in assenza di altri aventi diritto
Ai sensi dell'articolo cinquecentottantasei del Codice civile l'eredità può essere tranquillamente devoluta allo Stato italiano
è vero nostro studio è fatto di principalmente di ricercatori di genealogisti di storici ma anche tantissimi giuristi specializzati nel diritto successorio
Abbiamo detto che non esiste una deontologia codificata
Ma nella pratica quotidiana lavoriamo sempre con accuratezza con scrupolosità e trasparenza sia nei confronti degli eredi che dei professionisti ma anche nei confronti delle istituzioni
Abbiamo rispetto per ogni singola per il singolare storia delle famiglie
Cerchiamo sempre di entrare in punta di piedi rispettando anche le reazioni che a volte le persone hanno scoprendo di avere un antenato che in qualche modo gli ha generato un cugino che gli ha lasciato anche un'ingente somma di denaro
Perché non l'ottanta per cento dei casi le persone che troviamo non sapevano neanche di vantare il diritto ereditario
Mi sarebbe piaciuto oggi soffermarmi raccontando vi delle storie vere delle storie emozionanti come per esempio quella signora che è stata bon abbandonata da piccola e poi ereditato un'ingente somma di denaro da una zia
Paterna che non sapeva neanche di avere perché il padre che l'aveva tenuta nascosta tutta la vita oppure di quei tre fratelli che hanno scoperto di essere fratelli perché pensavano tutti di essere figli unici ma in realtà quando si è trattato di gestire la successione del Papa
Ci siamo resi conti che nei nel nel certificato
Di nascita nella maternità e nella paternità
La maternità erano tre signore diverse ma la paternità è sempre la stessa quindi di Lazio e non è immaginare scoprire cinquanta sessanta e sessantacinque anni che non sai figlio unico ma assai hai dei fratelli e delle sorelle non hanno reagito benissimo no
I i soldi e si era nota il concetto di tanti è molto relativo è molto relativo però accerto dovevano essere divisi perché erano entrati in tutti e tre eredi legittimi
Avremo mille altre storie da raccontare vivacchia meramente questo non è il contrasto giusto ringrazio nuovamente l'attrice e tutti voi presenti
Ho detto l'attrice però potrebbe essere anche attrice della l'avvocato sfoltire nei tetti potresti fare anche qualche fiction in merito all'eredità che in Francia che facciamo a
Ma
Armata
Hardy potremmo de potremmo a saldare il
Ricco trema soldati ringrazio nuovamente
Tutti i presenti in sala per averci dato la possibilità di mettere alla Lukoil luce oggi in questo contesto così importante il ruolo del genealogista che un ruolo poco conosciuto in Italia
Vorrei concludere facendo con voi questa riflessione
I diritti delle persone non si perdono solo quando vengono negati ma si perdono anche quando non vengono cercati
Rafa grazie e e grazie soprattutto per aver usato una un linguaggio divulgativo così abbiamo tutti capito verifica il problema poi magari usare utilizzare un linguaggio troppo tecnico troppo per addetti ai lavori che sfugge ai più invece davvero grazie di questo mi corre l'obbligo di fare ancora qualche ringraziamento perché arrivano in corso d'opera quindi saluto i magistrati
Fulvio Filocamo che dovrebbe essere installata anche Giorgio ora hanno e Fausto Basile quindi grazie per essere con noi
E poi volevo ricordare che l'avvocato mi capelli ha organizzato per il ventinove di aprile è una convegno per il curatore di eredità giacente quindi a un plauso veramente armeggia l'iniziativa grazie davvero
E poi volevo ringraziare quindi il maresciallo Mauro Ragaini con il quale la dottoressa Antonella su tira a sicuramente modo di Inter reagire agente reagito acqua tra interagire ancora poi ci dirà come bene nello specifico grazie all'ultimo applauso richiesto l'ultimo amico cantonata di scaduti allora torniamo però al libro e al testo è il momento di Marco Forcella sì
Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma Velletri civili di Civitavecchia ma soprattutto amico di Antonella satira
Allora e quindi queste
è una cosa che ci lega tutti e quindi già
La comunque tutti quei misteri che ci sono queste svelato stiamo qui in qualità di professionisti ma in qualità di amici soprattutto allora io ho ho ho provato un pochino a a a capire notti lo dicevo prima con la curiosità del giornalista a a
Perché e così difficile parlare di testamento di eredità testamentaria
Forse perché il testamento richiede un linguaggio specifico che non tutti hanno adesso faccio domande banali però insomma sono anche curiose credo
Forse perché
Siamo tutti un po'scaramantici quindi questa Brad qui parlare di parte non è la terza corda che parlare di vita però non tutti stanno che decidere qualcosa mentre si è unita ci dà voce anche dopo ecco allora io Thai sono da sempre un po'la la voce e i custodi soprattutto praticamente ma sono soprattutto il tramite il suo ma anche con gli eredi parlano no e riportano le parole di chi è stato e di chi sarà allora detta un attimo di addentrarci un pochino meglio davvero questa mentalità questa cultura
Da cambiata perché dal mio punto di vista cioè a volte sembrano più evolute società tribali che davvero hanno affinità con il
Dopo la morte che non noi veramente siamo rimasti l'unico paesino fanalino di coda cioè è una curiosità e andiamo addentriamoci successo metri negli altri mesi devono qua
Diciamo pure di più vicino a noi se sono più diffusi di quanto siano diffusi questo sinceramente non ho dati
In questa questa battaglia l'Anello senese o il cerone ovunque ringraziare Antonella ovviamente evocato salirà che mia coinvolto in questa piacevole questo piacevole pomeriggio
Vorrei testimoniare Antonella quando è arrivata essere dirigente la conoscevo come avvocato come amica per altri motivi di carattere
Enogastronomia
Quando ho saputo che stava diventando dirigente ufficio cioè non mi è parso vero per come Consigliere il Consiglio aderì Roma poi presidente regolari di poteva solo che far piacere avere un'amicizia in un ufficio così strategico diciamo utile per la nostra collettività di notai tant'è vero che quasi appena arrivata facemmo una riunione in consiglio c'era il dottor attivo azione
Che ha piano piano piano che che dire che accompagnano Antonella ed è stato arrestato e tutti quanti i notai del distretto e insomma furono Chambery con una bella serata bella bella cosa che avevamo organizzata per la formazione per avvicinarci
All'ufficio
Ufficio che secondo me
Non aveva una lo frequento un po'di più da quando c'è Antonella
Ma sicuramente il fatto forse che Antonella un passato da avvocato
La rende più la sosta come se fosse dall'altra parte della barricata del passato da questa da quest'altra parte e rende il tutto come diceva prima qualcuno dal palco il tutto anche un rapporto più umano non perché di funzionari pubblici non siano umani ma lo forse per l'esperienza della della della dell'avvocatura
A dal diciamo utilizzata da quest'altra parte
Penso che sia di diciamo di giovamento anche per tutta l'utenza
Dell'ufficio
Altra testimonianza della
Couto ricchezza
Che
Praticamente la il Consiglio Notarile ha anche una un un braccio per diciamo di formazione
E quello che la Fondazione Anselmo Anselmi la scuola di notariato di una squadra di Roma che a una collaborazione con la con la con la
Con la Società Couto e che spero che visto il
Non un grosso successo che ho avuto il certificato successo europeo Ranno i notai ogni volta che ti capita ma chi lo fa chi non lo fa naturalmente fatto cose del genere capitano io personalmente non l'ho mai fatto lo stavo per fare voi
Insomma è passata passata passata l'occasione spero che da quando l'abbiamo da
Sono più o meno con presidente Colizzi hai hai qualche qualche qualche cliente in più un notaio da vedere l'avete
Sì ma no anche per il fatto che siete presente tutte le nostre sia riunioni quanto meno e quindi mi fa piacere feticci calcio se l'opera non ha avuto quel quelle quelle quelle quel grosso era perché poi la fine
Quello che vai a certificare si fonda su
Dichiarazioni sostitutive certificati di difficile diciamo reperimento atti notori di cui cerchi di cautelare atto notorio quello con i due testimoni che vengono a giurare che quella persona deceduta che gli unici eredi sono quelli Giorgio dicono netto come Totò e Peppino Marazzita
Però insomma
Insomma bisogna andarci molto cauti e quindi notaio di conseguenza cauto per definizione
Riguardo alle disco io volevo far partire se la dottoressa Nana me lo consente innanzitutto una ringraziamento a
Ad Antonella perché
Nella sua prefazione dice lo Stato italiano riconosce il prestigio dell'antica e nobile funzione notarile e quindi ringrazio Annovazzi e del notaio fra il Pd e del notaio gergo che sono oggi come qui impresa sale
Sì però
Io me lo sono visto avvia oggi rinvio
E poi un'altra bella frase che ho estrapolato la correlazione
Nessun attore più pieno di vita del testamento e nessuna letture e lettura più affascinanti o più rivelatrice della identità e della personalità di un uomo del suo testamento
Questa attenzione inquadra un po'quello che è il testamento e secondo me tu hai letto il libro che chiosa regalato a parte quello più dire
Ci sono due libri che fans sono un po'dei master e non i notai uno è la raccolta dei testamenti degli dei grandi italiani che più che testamenti gli hanno natura patrimoniale spesso sono i testamenti spirituali e comunque indicano i tipi Tano quella che è la la diciamo la diciamo la la
Diciamo il carattere della del grande italiano il caso mai non conoscevamo perché lo conoscevamo per le sue gesta o per i suoi scritti o per altre cose
Ma non nella sua intimità che nasce fuori da un testamento e l'altro libro molto divertente si sente gli archivi notarili quali sono
Diciamo la la banca dati richieste pubblicazioni l'altro libro che si chiama ed è edito da Sellerio essendo capace di intendere e di volere è una raccolta fatta da un conservatore un sovrintendente degli archivi notarili credo di Chieti
Il quale si è messa accogliere testamenti un po'tutte le parti tutti testamenti divertenti di quel cioè divertenti con quello che c'era con la suocera il parlo da uomo chiaramente dalla suocera o con il suocero dalla regolare con la moglie che lo ha tradito sceso tre cose abbastanza divertenti
E che
Sono del pentitismo illustrano quella che può essere la
L'umanità che ci circonda
Per quanto riguarda il discorso tesseramenti poi tornando a essere un po'più sei sicuramente credo nove per la mia esperienza professionale che penso che anche Roberto e di Francesco paiono buona cantina verde ne siano testimoni
C'è una certa ritrosia insomma prima di fare testamento uno ci pensa una due tre volte ci poi forse viene forse non viene volta sai viene viene grazie sempre sempre roba sembra però propenso
Però insomma non semmai troppo convinto di farlo o non farlo
è opportuno è opportuno in alcuni casi di farlo mitiga i due figli che non vanno d'accordo e hai un patrimonio da dividere due figli che non vanno d'accordo cui ai a uno hai già dato in forma di donazione indiretta
Delle
Delle delle del danaro degli immobili o delle possibilità che l'altro non ho avuto che è rimasto invece più sfortunato della vita
A quel punto il testamento è diciamo necessità per poter fare non giustizia ma comunque per equiparare pareggiare situazione però rivista era anche molto attento
Nel consigliare e nello scrivere un testamento che quando venne perché devi rispettare i limiti che sono riservati ai cosiddetti eredi legittimati che nel nostro ordinamento in una famiglia di una famiglia diciamo
Diciamo classica sono la moglie i figli in assenza di figli la moglie e i genitori Corriere gli eredi diciamo cosiddetti obbliga qui che io chiamo obbligatori quelli a cui non può e non lasciare niente che se non gli lasci qualcosa possono impugnare il testamento quindi con questa grossa limitazione che nel nostro ordinamento
Cioè di cui parlava prima
Dal palco per tutelare
Patrimonio della famiglia l'unicità alla Continental sulla continuità di un patrimonio
Anche un valore che riconosciuto dalla Costituzione
C'è comunque questa limitazione che importante idee
Costringe a scrivere un testamento a meno che non vuol fare un testamento che può essere impugnato e allora tu sai
Cioè c'è questo rischio metterai metterei in difficoltà chi hai nominato erede sei dato di più a uno piuttosto che un altro
Altro problema che oggi sempre
Tante copie non hanno figli e quindi
Si rivolgono al notaio per fare testamento
E quindi questo sarebbe auspicabile Gene questo il TAR certo non viene fare testamento una famiglia una famiglia normale diciamo classica
Dove tutti più o meno un anno d'accordo e che ben strutturata con una voglio marito dei figli questo insomma da intorno a fare testamento non vengono a chiedere consiglio a meno che non devono appunto andare a pareggiare
A pareggiare quello che hanno già dato cercare di indirizzati patrimonio in un in un bel verso un figlio piuttosto che un altro figlio
Sapendo quali che sono i desideri spesse poi c'è poi l'atteggiamento quello di fronte a due figli che non vanno molto d'accordo prima di affrontare l'argomento invita e rovinarsi gli ultimi anni dell'esistenza vedere questi due che litigano lo con l'altro
Facce
Ne soffre non non non non non non non Crespo e se l'avete voglia navigare litigassero
Deviazione quando non ci siamo più no
Poi c'è il problema anche di quelli che oggi si sposano o si o i cosiddetti anche nei le copie diciamo
Di fatto le unioni civili quelle che sono fuori diciamo dal dallo schema tipico e anche lì ci sono delle delle delle necessità delle anche quel tipo di il tipo di testamento che oggi può può può capitare di dover fare non normalmente il notaio ti consiglia il testamento olografo
L'olografo che quello che ognuno di noi scrive può scrivere su qualsiasi
Un su un qualsiasi foglio
Importante che lo scrive di suo pugno con la data il e la firma e
E che è più veloce il più facilmente
Dal quale si può più facilmente tornare indietro e che se vuoi lo vuoi lasciare in deposito fiduciario a un notaio
Oppure dà indicazioni a ai tuoi amici e parenti dove dove andarlo a ricercare quanto tu casomai
Non ci sarà il più
Ma cosa ci sono anche le voci sono le prime è uguale a restare chiede se il quando quindi ricorrere per forza notaio quello che non è capace di leggere e scrivere quello che non può più leggeri scrive il ceco il
Tutte quelle delle ipotesi diciamo particolari la persona molto anziana oggi per dire fare un testamento una presenza è una cosa delicatissima anche fonte di grande responsabilità per fare il notaio che lo riceve
Perché il progressivo invecchiamento della cioè l'invecchiamento della popolazione fa sì che si arriva facilmente a una volta quando ero giovane io ottant'anni sembrava
Il mio non lascia ottant'anni sarà vicino al lasciarci no oggi si arriva a novanta novantacinque anni il problema è come Cerri e quindi estremamente
Diciamo difficile capire quella persona fino a che fu che vuole fare quel testamento fino a che punto è capace intendere Tivoli fino a che punto
Orientato come dicono gli psichiatri
Altri nel tempo e nello spazio che si ricorda che oggi è venuto dal notaio a fare addestramento domani non se ricorda né che è venuto né quello che ha detto o quello che mia dettato perché io voglio fondate e quindi è è per noi una grossa
E quasi un grosso rischio fare testardo e ricevere un testamento è questo per qui non ci sottraiamo chiaramente ma bisogna farlo con un'estrema estrema cautela
Per il tutto una serie di
Terzo ci sono in immagino ci sia anche un linguaggio non c'è nel senso ma non bisogna utilizzare un linguaggio specifico cioè che so dispongono o basta anche una libera ci sta giusto
Il testamento cioè l'istituzione di erede e legato questi sono quelli
Quindi diciamo le le due parole con testamento notarile deve deve tenere conto dei Cassuto chi è l'erede e disposizione titolo particolare certe e non perché non ti danno la successione più universale sono i cosiddetti legati
Poi poi fare testamento prendo il così detto fascio di istituzioni se ne senta insistesse come la la diciamo la la la la la percentuale verità posteriore in base al volo delle cose parla delle cose che va considerato all'epoca
Del della della della morte non all'epoca in cui viene redatto il testamento oggi per dire
Faccio un testamento immagino che
Il mio appartamento vale cento all'appartamento e quindi nell'appartamento della Shoah Tizio vale cento l'appartamento e vale spiega Caio vale cento e quindi penso del fatto un testamento
Poi si scopre che io casomai Cantù altri vent'anni che fra vent'anni l'appartamento del vale cento ne vale centocinquanta l'appartamento che vale valeva cento anche lui nella cinquanta diffusa
Tenere fuori sempre diciamo aggiornati cioè il modo
Avete mentre gli eletti i valori non cambiano le opzioni sul terreno edificabile agricolo verbale indicazione dell'Occidente edificabile tattico arrivare un'auto ha fatto grazie grazie no anche perché sanno tra gli esempi pratici che aiutano a capire importante grazie allora adesso cominciano un po'a fare il punto è perché sono le diciotto e cinquantasei noi alle diciannove e trenta massimo dobbiamo chiudere i lavori quindi la magari i prossimi interventi se ci sarà bisogno dovrà intervenire
Però per il momento procediamo
Intanto ringrazio il senatore avvocato Manfredi potente membro della Commissione giustizia del Senato che c'era giunta grazie che lei e chiederei la parola Umberto apice magistrato già avvocato generale della Suprema Corte di Cassazione lo scrittore che con l'avvocato so tira condivide la passione e l'amore per la scrittura la letteratura e io volevo chiamarla chiaramente il suo intervento naturalmente già predisposte libero ma vorrei centrare con lei l'argomento
Dei testi delle letture suggerite dall'avvocato su tira proprio in questo manuale in questo saggio vediamo se ci riusciamo grazie intanto
Io vi parlerò sì un po'del libro che ho letto ecco ho letto in versione non tipografica io l'ho letto on line
Lo vedo adesso per la prima volta informato stampa
Ma a me preme preme più parlare di Antonella
Perché Antonella è una sorpresa vivente
è una sorpresa ogni giorno
Ogni giorno si scopre un ululato che non si conosceva
E ogni giorno è una sorpresa piacevolissima
Quando mi ha fatto vedere
Questo testo
Io ho pensato ecco ne ha inventata un'altra
Perché Antonella inventa ha inventato lo il lusso gustando un modo mettendo in gara hanno alti strati avvocati Corno alla gastronomia con l'arte di astronomi Tiziano poi ha inventato in un sarte liberi gli ha fatto gareggiare avvocati magistrati e giornalisti se e scrittori in genere li ha fatti gareggiare con libri d'invenzione
Oltre che libri scientifici vecchia incitare infantile inizia nel due mila e questo è già già
Insomma ogni giorno ne inventa un'
Quella che ha inventato in questi ultimi tempi
E cioè l'eredità giacente
è stato per me particolarmente piacevole perché mi ha fatto fare
Un tuffo nel passato
Penso che sarà successo anche a qualcuno di voi
Se ha letto il libro
E se ha fatto studi di giurisprudenza come li ho fatti
Chi ha fatto studi di giurisprudenza
Sa che
Da matricola appena arrivati all'università
C'è arrivata davanti un testo incredibile
Che contiene migliaia e migliaia di nozioni
Che sono i concetti fondamentali
Del diritto che sono gli strumenti fondamentali dell'operatore forense istituzioni di diritto privato
C'è tutto il mondo dello scibile giuridico o quasi ma anche il diritto penale ma come sappiamo il diritto penale
Nel diritto romano era una costola del diritto civile nel diritto romano dello ius civile
Chi ha fatto quindi gli studi di giurisprudenza
Ha ha avuto modo di entrare in contatto con questi concetti che trova nel libro di Antonella sin dal primo momento
Che si è avvicinato al mondo all'universo
Del diritto
E ha incasellato più o meno a modo suo
Certi concetti fondamentali no
Diritto soggettivo interessa legittimo
Personalità giuridica soggettività
Negozio giuridico
Un patrimonio patrimonio separato patrimonio autonomo universitas
Julius
Tutti questi concetti
Che sono difficilissimi
Sono tutt'altro che facili
Lo studente viene subito messo a contatto con questa emozione
è più o meno se ne impossessa
Poi va avanti negli studi si arriva al terzo anno
Al terzo anno deve fare l'esame di diritto civile
E si accorge studiando il diritto civile
Che tutti quei concetti che aveva imparato nel malloppo di mille pagine
Delle istituzioni di diritto privato
Vengono messe in discussione
è facile dire diritto soggettivo
Mica è tanto chiaro che cosa
Ed è chiaro forse che cos'è universitas iuris
Matrimonio autonomo
L'eredità giacente è un patrimonio autonomo
Si legge tante volte
è sicuro
è solo questo è patrimonio autonomo
O è patrimonio destinato
Ora patrimonio separato
E se guardiamo altri aspetti delle successioni di questi scherzetti di concetti che sembrano facili ma poi ci sfuggono appena cerchiamo di addentrarci
Io studiai con il professor carioca Ferrara
Che come esame di diritto civile al terzo anno
Nel faceva portare agli studenti e alle sue monografia che erano il negozio giuridico
Mille pagine
E le successioni mortis causa che era un'opera in fieri ed erano due Tomei
Ma era s'l'inizio dello studio delle successioni mortis causa
Ora sta
Leggendo il libro di Antonella
Ho pensato ecco Antonella affrontato un'altra sfida
Ha detto voglio buttarmi
Su questo terreno così impervio
Così difficile così pieno di sorprese
Ma allora
Antonella ultrà
A essere questo affascinante personaggio che conosciamo
A quale tipologia di persona appartiene
Io in questi giorni contemporaneamente alla lettura
Anzi del dell'aridità giacenti
Ho letto il libro
Di un sociologo della comunicazione
Che si chiama Guido ospizio
Del quale ha scritto un libro che si chiama
Le figure del possibile
E secondo ospizio
Le non è possibile tipologie dell'uomo
Sono cinque
Sapete qual
Tonon secondo posti Figo
Il viandante
Lo straniero
Il condottiero
L'homo Faber l'artigiano
è un ultimo
Ma non perché è un ultimo per importanza per scarsa importa
Il narratore Lomonaco Lands
Ma queste tipologie
Non sono scatole separate
Sono piene di contaminazione di intrecci
Ho ogni ogni uomo a un po'dell'uno e un po'dell'altro
Non è che si trova solo un uomo che ha soltanto una di queste tipologie
Il narrante Assassin narratore
E narratore poi non è che il romanziere e basta
Il romanziere narrando saper eccellenza ma ma narrano s'è il giornalista e il politico
E il cantante e il regista e l'attore e l'avvocato e l'avvocato è il dottore commercialista
Un potente includere tutte quelle categorie di persone e il notaio a tutte quelle persone che hanno bisogno prima di raccogliere il filo di un racconto e poi di svolgere una determinata attività quindi potete immaginare salvo siamo tutti i siamo tutti narra anzi terra o Monari Ranza anche chi ha fatto il toro nelle grotte Dini
Sede del di
Già abbiamo via non mi ricordo per la la città spagnola
Dove sono andati loro non si può andare più
Fanno vedere le copie
Quindi Antonella quand'è quindi queste tipologie dovrebbe appartenere appartiene a tutti
Lei assomma tutte le assomma tutte le
La somma di tutti perché
E ha
Antonio che rendono dell'inventiva
Perdono che dovrebbe essere la caratteristica fondamentale
Del narratore e che però hanno tutti gli altri perché il condottiero se non alla qualità del narratore non trascinerà mai
Un un seguito non trascinerà mai le folle ne nei suoi programmi nelle nei suoi destini no
Antonella ha ha ha prodotto finora fedele dei frutti rigogliosi
Nella sua attività
Noi ne conosciamo alcuni probabilmente alcuni ci sono stati nascosti di questi frutti rigogliosi che la sua inventiva ad altro
Ma sicuramente in futuro darà tanti altri frutti
Altrettanto di questo siamo profondamente come come più cioccolato il primo grazie ad un'altra Bertrada cioè grazie davvero
Grazie tecnicamente conoscere né che grazie ad Umberto apice la scoperta che esiste un romanzo che si chiama eredità giacente che Umberto mi ha portato e che è stato vincitore del premio
No prescritto però ha ha ha vinto l'edizione due mila dodici del De Luca c'era pure un premio letterario a cui io mi sono ispirata quindi ho avuto un ottimo maestro vivande
Che no no capo marcato da superare naturalmente non data da superare
Niente io voleva Manfredi tu mi pare un buon interventi non previsti o perché vorrei dire acquisto pubblicò che comunque abbiamo investito la commissione Giustizia dell'intento di proporrò vide gli interventi legislativi perché no ai il notaio lo sta Michele soprattutto combattiamo con queste accettazioni beneficiate con la trascrizione che un articolo che va cambiato e con tante altre cose che vanno cambiate
Feci voi portare questo breve saluto io te ne sarei grata quanto meno premia chi Pubblico impegno ha visto che altri due membri della commissione non sono potuti venire a oggi che ha appena rischioso attratta
No io vi ringrazio ti ringrazio sono reduce di una giornata un po'pesante perché sono passato da l'intervento in aula sul di alle bollette è un convegno a Bruxelles sugli animali Ali voi non mi ricordo più cosa c'era un altro convegno collanine no a Radio Radio parlamentare mi ha coinvolto in una intervista
Sempre sul tema poiché avevo un altro impegno USA col quattro distinti poi ora sono scritta giornata pesantissima quindi questo è un argomento particolarmente leit che mi coinvolge no vi ringrazio
Allora devo dire mi sono trovato spesso a lavorare come membro della commissione giustizia sia nella scorsa legislatura come membro dalla Camera dei deputati sia come senatore in questa devo dire più che confrontarmi a combattere con dei relitti storici che sono presenti nel nostro codice
E devo dire proprio a causa del percorso di studi universitario
Ho sempre vissuto come tu sei reverenziali se la possibilità e l'opportunità anche di toccare questi istituti perché mi vengono in mente insomma quei racconti che ci faceva Storia del diritto romano da allora professor Venturini famosissimo insomma l'Università di Pisa e i luminari che ho avuto nel corso degli studi in quella università
Per finire professor Luiso con cui sono laureato in procedura civile anzi diritto dell'arbitrato quindi ho sempre vissuto con paura
La possibilità di andare a cambiare anche una lettera di qualcosa che deriva da un passato
Mi sono trovato con la famosa purtroppo notai professionisti prescrizione presuntiva io penso esista forse una roba che chiudere differire un giuramento per sperare che
Sulla scorta dell'onore della parola data che che in altre epoche era
Penso valesse più di di di un castello cioè dare la parola oggi mamma qual è divisori ti viene davanti a un giudice a dir la verità parliamoci chiaro che con una parola chiudere
Quindi mi sono trovato a fare il continuo qualcosa che a livello fiscale insomma professionisti siamo tutti in prese di fatto ma siamo vincolati come farmacista ho del notaio a questo relitto di particolare cerchia che oggi oggi anche un caffè si paga con la carta Cocco una carta prepagata vidi
La filosofia che aveva motivato questa di questa diversità di trattamento chiamiamola così nei confronti di di un povero disgraziato i professionisti anni tre anni fino a dire ricorda di Falla letterina perché sennò presuntivamente la cosa si è veramente e così come recentemente parlando ad esempio l'avvocato collega Nicodemo Gentile ci siamo trovati a mette le mani ce l'abbiamo fatta
Sul problema della morte presunta con la necessità anche lui è una vicenda particolare su quelli che sono gli esiti dei beni che che che dobbiamo andare in qualche modo a salvare dediti o di un soggetto che scompare dalla sera alla mattina finora erano dieci anni siamo riusciti a dargli una sforbiciatina
Però ecco i tempi per adire l'autorità giudiziaria si tizi qualche modo dichiarare la presunzione di morte di un soggetto hanno tenuto voi apice insomma quali sono le difficoltà
Più recentemente un'altra vicenda che che che ha io non non non non pensavo di entrare negli come si citano in Toscana in un roba io simile
I livelli i livelli calcolo diciamo a livelli enfiteusi cinefile cioè una roba che che penso purtroppo riguarda un comune nel quale risiede dove sono successe delle delle robe inenarrabili perché il Comune oltretutto Pisa io sto provincia di Livorno eletto nel collegio Livorno Pisa ridiciamo sono un miracolo che invade la politica figuriamoci nel diritto
E Pisa che viene a vantare delle delle sede delle pretese da dei poveri disgraziati in provincia di Livorno nel comune di Rosignano per dei livelli che manco ci si ricordava più che esistevano mio nonno dalle vestito negli anni Cinquanta
Nell'opera e Pia insomma di Castelnovo Della Misericordia ereditati dal comune visti i Pisa di Affori
Disgrazia banche che che revocano mutui perché scoprono che ci sono sono allestiti vende il bene che non apparteneva effettivamente
Quindi ecco concludo davvero
Quello di cui Antonella ci parli il retaggio di un'epoca che probabilmente i più hanno vissuto sui libri li abbiamo incontrati nei nostri tanti appuntamenti professionali con dei clienti in difficoltà con delle situazioni da risolvere
Però ecco visti dalla parte dei legislatori e vi posso assicurare che da una parte faresti Piazzapulita rivoluzione resti dall'altra ogni volta che tu chi qualcosa di questo genere scateni sia più
Non sapevo Buconero una voragine cioè se perché non è neanche chiaro come
Cosa cosa proporre in cambio cioè se si tratta di scorci arenato presi prescrizioni presuntive di poi cambia da tre a cinque cioè si possono fare dei maquillage ma su su un termine quella dell'eredità giacenti su altri istituti
Devo dire è particolarmente difficoltoso perché ci si scontra con una vittima un retaggio mentale prima che con la difficoltà giuridica
Per cui avere anche l'idea come cosa sostituire quel qualcosa si va a modificare non è semplice
La verità e che andrebbe veramente cambiato tutto
Però può alla fine si scopre non siamo in grado di far dire e del fare quasi nulla io scusate gli alieni inatteso ma ma è è veramente a Comiso no stasera forse mi son confessato dal legislatore da professionista
Nelle difficoltà oggettive che abbiamo avuto a mette le mani su saresti diciamo istituti diciamo storici perché sono attuali perché sono i nostri codici
Ma sono davvero delle difficoltà enigmatiche grazie grazie grazie e ancora grazie avvocato
Ventitré abbiamo qui Gabriella Giordano che responsabile marketing e comunicazione a voi vorrei veramente chiedere che cosa via convinto a dev'essere propositore di questo testo
Io azzarderei fosse appunto quello che hanno condiviso un po'i nostri datori un linguaggio semplice schietto diretto forse non lo so però vediamo gravi indizi
Buonasera a tutti prima di tutte ringrazio la senatrice Daniela Sbrollini tutti gli illustri relatori che hanno preso parte all'evento e rappresentanti dell'istituto utero come di Toni giuridico vorrei proprio partiranno manda molto semplice perché pubblicare un libro c'è oggettivamente non è solo giuridico
L'enigma delle dita giacente è un'opera che abbiamo scelto
Proprio grazie a questa sua natura trasversale aperta
E dialogante non si limita a spiegare un istituto tecnico fatto molto bene con grande competenza concretezza ma per restituire al diritto la sua dimensione patenti carte quell'umana quella che è uscita oggi da diversi interventi nel testo emerge chiaramente come diritto successorio non sia soltanto un insieme di norme
Ma un punto d'incontro tra fragilità memoria e relazioni umane
E il diritto che si attiva nei momenti più delicati più intimi della vita quando come si legge la morte diventa anche un affare di Stato
Ma resta prima di tutto e anche per esperienza credo personale di tutti un'esperienza profondamente personale e socia
E proprio qui che sì con la testa la nostra scelta editoriale
E dico da qui che abbiamo deciso di pubblicare questo libro
In quanto nestina
Perché rompe un confine
Un confino anche di finire tra psicologico e diritto
Tratti etnica e cultura
E tra norme narrazioni ha sentito parlare di narrazione e devo dire che personalmente e non solo me ma anche tutto il board della già Piquet egli ha colpito molto questo
Antonella salottiera introduce elementi insoliti per un testo giuridico e noi di testi giuridici Benjamin stimolanti
Introduce riflessione antropologica suggestioni letterarie e anche consigli di lettura io non farò spoglia ma li conosco di tutti però ce n'è una chiamo particolarmente ma non faccio sport
E allora rivolte punto ed è proprio qui che abbiamo deciso di pubblicare questo libro
Nonostante suo taglio non prettamente giuridico e abbiamo scelto di pubblicare proprio per questo perché non è un taglio stesso prettamente giuridico a cui noi come editori siamo più che abituati
In questo senso il libro per noi rappresenta perfettamente la direzione in cui crediamo che debba dare andare scusate l'editoria giuridica per noi deve essere più aperta più contaminata e più vicino alla realtà
Le consentiva al cittadino perché non è solo per i giuristi ma anche per i cittadini e per noi l'editoria giuridica deve essere soprattutto per i cittadini e quindi compresa anche da loro
Che ringrazio Antonella perché è stata un un piacere una persona che io ho scoperto verso la fine della del lavoro ma con quel trono fatto molte affinità elettive e spero di aver autori
Ancora così così passatemi il termine umani quindi grazie tante
Grazie all'Argentario l'Eliseo
E allora addio cinema certi in compagnia di Antonella su tira perché
Una parte di quello che avrei dovuto dire la già detta molto meglio di quanto avrei potuto fare io Umberto apice quindi io ho visto questo tema poliedricità per contrassegnare quella che è la personalità di Antonella
Poiché vorrei mettere al centro
Alcune gemme che poi se vorrai proverai ad unire come in un coglie in un diadema
Quindi poliedricità e va bene
Diritto romano che è una delle tante molteplici passioni Filosofia
Per la quale tutti impegni costantemente sia a per quello che concerne la tua attività e la tua vita personale
Metterei legalità o Ponte della legalità quello che vuoi insomma che comunque richiama alla tua attività di associazionismo e poi vorrei mettere anche un tema che quello della solitudine e questo mi ha colpito molto perché la centralità mi questo libro o meglio lo sfondo chiamate del sottofondo musicale e la solitudine
Ecco vediamo se Antonella voglia magari non gli esploratori tutti però qualcuno di questi a Trecenta naturalmente e secondo la tua sensibilità
Sì grazie Camilla hai colto questo liberò nata cioè questa esperienza dell'Ufficio successioni è un esperienza che
Che mi ha consentito di focalizzare appunto i diritti della solitudine sanare le constatare quanta gente muore da sola cioè si muore sempre da storici ai quali nel momento in cui siamo veramente soli mi ha veramente molto molto colpita ha colpito anche e tutti i membri del dell'ufficio
Perché a un certo punto questi fascicoli che stavano lì a familiare dell'eredità giacente
Rappresentavano solo degli involucri anche che si protraevano per tanti anni perché occorre tanto tempo ma occorre aspettare questi fatidici dieci anni e abbiamo cominciato a sfogliare Lipeck capire qual era la storia che c'era dietro queste solitudini a cosa che ci ha colpito di più è stato che per esempio faccio do i numeri dare a gennaio a febbraio abbiamo Alberto trenta procedure di eredità giacente dieci su segnalazione delle forze dell'ordine quindi quale sto collegamento con Mauro raga Itinera Garini
Con questo nuovo obiettivo che la dirigente ENI assegnato per il due mila ventisei proprio di e incardinare un protocollo con le forze dell'ordine la Procura per tutti quei casi di decessi
Che vengono persone salme che vengono rinvenute molti giorni dopo mo'molti mesi anche dopo della loro morte
Perché i vecchi i vicini sentono degli odori quindi questo ti dà la dimensione dell'Anteo umanizzazione della solitudine
Che stiamo attraversando perché trenta dieci su trenta sono state del grano sono tanti
All'interno di questo spazio esistono una serie di l'abbiamo già già ricordato il presidente Argan non esiste l'obbligo per il curatore
Sancito dal legislatore di ricercare gli eredi perché legislatore si è preoccupato solo di tutelare la proprietà e quindi insieme ad Alfonso Celotto siamo andati a cercare che nella Borin costituenti Semmering nei dibattiti c'era qualcosa
In questo senso e l'abbiamo trovato per cui potremmo secondo me e lo dico non so se Manfredi ancora qui in aula a Commissione giustizia siamo in una fase in cui potrebbe essere riconosciuto e sancito questo obbligo del curatore di ricercare gli eredi perché in linea con quello che il nostro ordinamento costituzionale
Con il fatto di essere anche un Paese cattolico cristiano nel ci dobbiamo occupare della sepoltura quindi io
Ringrazio oggi la dottoressa de stranieri che come dice nella nella prefazione il presidente e stata lungimirante di prevedere un direttore per questo ufficio perché prima c'era un direttore che copriva più uffici
Io quando mi ha destinata all'Ufficio successioni non sono stata molto contenta per il particolare
Momento che vivevo per questo lutto familiare che era recente poi ho capito che c'era un disegno più ampio
Da chi sta sopra di noi e quindi la ringrazio oggi per avermi posto lì perché mi ha consentito di fare molto anche in questa visione spirituale
Che accomuna i giudici con le persone con cui lavoro hanno dimostrato che questi fascicoli
Sono uno sono persone e quindi ci occupiamo della sepoltura di queste salme anche se non è sancito nel Codice ringrazio la dottoressa Gagliardini continuamente
è anche il dottor Ko Tironi che non è qui e sappiamo il motivo anche della sua recente perdita che egli acconsentì non gli ha consentito oggi di essere qui in cui noi anche se non è sancito questo ufficio mobilitati East viene esercitato da noi dell'ufficio dai nostri giudici dalla procura dai carabinieri che che comunque ci sollecitano di indie di intervenire quindi speriamo appunto che questo protocollo di buone prassi diventi anche che si abbia anche il coraggio di sancire obblighi di natura etiche spirituale così come erano già sanciti nel diritto romano perché l'ufficio infettati se questa attenzione alla dignità s'del defunto è un retaggio che poi l'Impero bizantino folla la caduta dell'Impero romano ha determinato uno non un periodo di oscurantismo no cioè nota vuole basti pensare che mi sono divertita molto a scegliere io avrei dovuto fare questo lavoro inizia nel due mila ventidue il mio dominus solo d'ordinario di ordini diritto romano
Abbiamo iniziato una prefazione che l'idea era quella di fare un manuale di diritto successorio ma sarebbe stato complicatissimo a ci siamo poi limitati a questi istituto
E a un certo punto mi sono ritrovata mi sono ricordata di un vecchio studio
Sulle
Sulla capacità testamentaria delle donne delle matrone romane quindi troverete anche questa nota di colore direi
Perché anche il diritto a note di colore in cui proprio dai monumenti funebri sì visto che queste donne erano quelle che potevano addirittura superare lo ius civile i limiti di questa imposizione potranno da destinare a chi vuole buono ricattava con i figli gli amanti dicendo che continuamente avrebbero cambiato il testamento lo facevano continuamente
Quindi ma soprattutto sono state le prime anche ad istituire delle fondazioni a fare donazioni benefiche soprattutto a favore dell'arte
Ovviamente questa grande capacità testamentaria delle non apparteneva solo alle donne c'è per l'antica Roma era un onore fare testamento era un atto onorevole era il più il più onorevole tanto che occorreva anche lasciare qualcosa l'imperatore ecco ci sono state donne che hanno avuto il coraggio di non lasciar di nulla quindi anche di sfidare il potere e lo stesso imperatore che si ritrova c'è una vicenda raccontata molto simpatica
Marcora preda di Marco Aurelio che si ritrova a ricevere una semplice collana da una vecchia cugina quindi quasi vuole rifiutare invece civile il suo maestro frontone
Chi dice no devi accettare perché anche non accettare il testamento assai sarebbe stato oltraggiare
La memoria l'identità e del defunto quindi questo è un messaggio a cui io credo molto
Per cui accanto a quella che è la parte qui abbiamo in qualche modo individuato come ottimizzare il lavoro del curatore dell'eredità giacente c'è quest'ulteriore messaggio culturale per superare anche il tabù il pregiudizio verso il testamento oggi una giornalista mia che mi ha chiamato per intervistarmi ha detto ma io ho trent'anni secondo lei dovrei fare testamento mi è arrivata da sei sbocco la la richiesta di di indicare il contatto erede
E gli ho detto beh Facebook si sta adeguando alle normative europee quindi comincia a chiedere questa cosa fa bene detto non so se lei certi
Incomincia a farlo anche perché secondo me porta bene infatti questa
Parlare della morte
è vero che per molti è un argomento tabù
Mentre nelle ci sono ci sono culture quella pensa quella maglia in cui indovinelli qui viene chiamata la signora della vita la morte perché soltanto la morte
Cita l'esatta dimensione del valore della vita quindi ai
Qualcosa che
Di cui avremmo il dovremmo occuparcene perché nonostante la pandemia
Secondo me siamo ritornati ad avere un delirio di onnipotenza hanno considerare il fatto che potremmo morirà e lasciare i miei guai qualcuno ma parte lasciare nei guai come diceva Forcella quindi io penso che il testamento sia un éscamotage giuridico per chi è vivo per parlare anche dopo la morte per poter incidere sulla vita di chi resta
E per dare consolazioni ma riceviamo nello stupito riceviamo tantissimi testamenti
Ultimamente grandi personaggi del mondo del diritto del mondo lo spettacolo sono venuti meno e quindi li leggiamo questi testamenti che vengono depositati ci dicono
Tanto ma la cosa che ci colpisce che spesso non ci sono solo disposizioni patrimoniali ci sono proprio disposizioni di ultima di diciamo dell'anima penso senza rivelare niente
Violare alcuna riservatezza penso all'ultimo quello che mi ha colpito di più o di Valentino Garavani che richiede chi fiori siano sempre freschi o a quello di Morricone di Ennio Morricone che richiede tra preghiere che richiede tante preghiere che figlia pieno rispetto per la moglie ecco
Allora
Vorrei tre minuti tre ancora perché all'inizio l'abbiamo citato a chiedere alla avvocato suo tira all'amica fino alla dottoressa di raccontarci brevemente la scelta di questa copertina
E secondo me questo libro cara Antonella è un po'il tuo talismano
Sì secondo messi e tu hai attraversato attraverso questo libro dolore e dolori
E molto probabilmente questo libro e quello che ti ha permesso di fare un ulteriore viaggio attraverso quello che stato ed è immagino ancora il tuo dolore per per le perdite le abbiamo subite tutti i turni subita una in particolare
Non entriamo nello specifico quindi raccontaci ancora questa questa copertina soprattutto mi dice che che rapporto hai tu personale se vuoi se credi se ritieni con la morte
E qui tutto il valore della giornalista Camilla nata in questa domanda
La copertina intanto
Ecco Pardo Fulvio fila Como Lin stando e quindi l'unico di Roccella jonica che può dire che non è un tramonto sullo Ionio perché sullo Ionio non abbiamo il sole
Perché se tramonta sul mare andiamo sempre sul Tirreno per guardare queste conseguenze un tramonto dello sul Tirreno
Un tramonto particolare perché io ho vissuto un'esperienza a settembre due mila e venticinque di Fatah quella determinante per dare alle stampe questo libro in cui
Non so se voi ci credete ma io sì io mi sono seduta davanti a Dio da Rodighiero ognuno su uno scoglio dove c'era un sedile naturale e quindi io ho avuto la netta percezione di sedermi davanti a Dio davanti a questo tramonto
E ho avuto paura ma non paura di morire io penso che la luce faccia più paura della morte
Perché la mia paura è stata quella di avere la percezione di trovarmi davanti a Dio penso che quando quando siamo lì queste la paura che cerchi charter Richet perché tanto la morte poi non è nulla non dovremmo sentire nulla
E quindi rispondere a delle domande come quella che che potrebbe farci dio della serie come è utilizzato i talenti che io ti ho lasciato perché non penso che il nostro Dio
Ci chiederà quanto abbiamo peccato idiomi Rizzi cornista i ricordi osso un'intelligenza superiore quindi ci chiederà conto di come abbiamo utilizzato i nostri talenti ed è una domanda abbastanza pesante quindi questo per questo ho scelto questa foto
Lina sentito in questo libro andava fatto avuto grande rischio esistente grandi grandi fatica
E poi ho cercato anche di di curarlo ci sono molte frazioni esergo e i consigli di lettura che partono dal mio libro preferito scoperto
Dopo anni che lo leggevo che il più lungo testamento letterario che c'è quello di Memorie di Adriano il testamento più lungo
Quindi
Marx se il ventotto dicembre
In tutto e per tutto lo stile ringraziamo naturalmente la platea scusatemi intanto si ringrazio soprattutto la pazienza che hanno spesso
Tutte unico chi gestisce la sala
Chi gestisce la sala sempre pazienza sul fatto che noi facciamo ritardo quindici no diciannove abbiamo sforato di mezz'ora quindi ringrazio tutti i presenti davvero
Sapete che c'ha ottenuto ad avervi qui
Adesso vi pregherei di divenire di fronte perché possiamo bere insieme una

più argomenti meno argomenti