09 APR 2026
intervista

Le conseguenze economiche della guerra in M.O: intervista a Natale D'Amico

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:40 Durata: 0 sec
Player
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Le conseguenze economiche della guerra in M.O: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata giovedì 9 aprile 2026 alle ore 19:40.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Economia, Energia, Guerra, Iran, Unione Europea, Usa.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti