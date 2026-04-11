11 APR 2026
rubriche

Rassegna di Geopolitica. Hormutz: la UE avverte che la crisi energetica può diventare crisi fiscale

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
Player
"Trump suspends attacks on Iran for 2 weeks amid negotiations" - 07 apr 2026 --- "Strait of Hormuz traffic reaches peak: Which countries got Iran's approval to pass" -.

06 apr 2026 --- "Global Fuel Shortage Pushes Governments Toward Demand Controls" - Oil Price, com - 05apr 2026 --- "EU warns against energy crisis turning into fiscal crisis" - FT, com - 06 apr 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Hormutz: la UE avverte che la crisi energetica può diventare crisi fiscale" di sabato 11 aprile 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Commercio, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti