Il Mezzogiorno dopo il PNRR

Saluti d'apertura: Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Antonio Denunzio (Vice Direttore Gallerie d’Italia), Giuseppe Signoriello (Presidente Fondazione Merita).



Ore 10.00 Sessione introduttiva – "Il Mezzogiorno dal PNRR al bilancio UE 2028-34".



Modera: Ottavio Ragone (Responsabile della Redazione di Repubblica a Napoli).



Position paper Merita a cura di Maria Ludovica Agrò, Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore Raffaele Fitto (Vice Presidente Commissione Europea), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI), Luigi Sbarra (Sottosegretario alla Presidenza del …

Consiglio con delega al Sud).



Sessione 1a – Presentazione dei Rapporti Prometeia e SRM.



Moderatore: Vera Viola (Il Sole 24ore).



Intervengono: Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia), Salvio Capasso (Responsabile Servizio Economia delle imprese e del territorio - SRM).



Ne discutono: Valentina Meliciani (Director of LUISS Research Center for European Analysis and Policy), Maria Savona (University of Sussex e LUISS Research Center for European Analysis and Policy).



Sessione 1b – Politica industriale e sviluppo regionale: Campania e Puglia.



Moderatore: Vera Viola (Il Sole 24ore).



Introduce: Marco Buti (Istituto Universitario Europeo).



Presentano i Manifesti di Merita: Giuseppe Coco (Puglia) e Andrea Ramazzotti (Campania).



Ne discutono: Vito Peragine (Pro-Rettore Vicario, Università di Bari Aldo Moro).



Massimo Deandreis (Direttore generale SRM).



Conclusioni Sessioni 1a e 1b.



Moderatore Enzo d’Errico (Editorialista del Corriere della Sera).



Intervengono: Antonio Decaro (Presidente Regione Puglia), Roberto Fico (Presidente Regione Campania).



Sessione 1c - "Il finanziamento dell’economia e la politica industriale".



Moderatore: Antonio Troise (Il Mattino).



Position paper Merita a cura di Giampiero Castano e Amedeo Lepore.



Intervengono: Simona Camerano (Responsabile Scenari economici e Strategie settoriali di CDP), Giuseppe Nargi (Direttore Intesa Sanpaolo per Campania, Calabria e Sicilia), Luigi Gallo (Responsabile Public Advisory Invitalia), Natale Mazzuca (Vice Presidente Confindustria), Gianni Lettieri (Presidente Atitech), Paolo Scudieri (Presidente ADLER).



Sessione 2 – "Energia da e per il Mezzogiorno".



(Sessione organizzata con Matching Energies Foundation).



Moderatore: Janina Landau (Class CNBC Milano Finanza).



Position paper Merita-Matching Energies a cura di Giuseppe Coco e Raffaele Lagravinese.



Con Fabrizio Iaccarino (Responsabile Affari istituzionali Italia, Enel), Giuseppe Ricci (COO Industrial Transformation, Eni), Massimo Derchi (Chief Infrastructure Operations Officer, Snam), Pier Lorenzo Dell’Orco (AD di Italgas Reti e Presidente di Proxigas), Maria Rosaria Guarniere (Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto, Terna), Ludovica Zigon (Vice Presidente Anie Confindustria, Sales Director Gruppo Getra).



Conclusioni Sessione 2: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica).



Ore 20.15 – 21.00 – Dialogo su globalizzazione e democrazia.



Moderatore: Sebastiano Maffettone – Direttore Ethos LUISS Business School Antonio Baldassarre – Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonello Colosimo – Presidente Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti Ferdinando Nelli Feroci – Consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali.

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