Il Mezzogiorno dopo il PNRR

Ore 10.00 Sessione introduttiva – "Il Mezzogiorno dal PNRR al bilancio UE 2028-34".
Modera: Ottavio Ragone (Responsabile della Redazione di Repubblica a Napoli).
Position paper Merita a cura di Maria Ludovica Agrò, Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore Raffaele Fitto (Vice Presidente Commissione Europea), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI), Luigi Sbarra (Sottosegretario alla Presidenza del … Consiglio con delega al Sud).
Sessione 1a – Presentazione dei Rapporti Prometeia e SRM.
Moderatore: Vera Viola (Il Sole 24ore).
Intervengono: Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia), Salvio Capasso (Responsabile Servizio Economia delle imprese e del territorio - SRM).
Ne discutono: Valentina Meliciani (Director of LUISS Research Center for European Analysis and Policy), Maria Savona (University of Sussex e LUISS Research Center for European Analysis and Policy).
Sessione 1b – Politica industriale e sviluppo regionale: Campania e Puglia.
Moderatore: Vera Viola (Il Sole 24ore).
Introduce: Marco Buti (Istituto Universitario Europeo).
Presentano i Manifesti di Merita: Giuseppe Coco (Puglia) e Andrea Ramazzotti (Campania).
Ne discutono: Vito Peragine (Pro-Rettore Vicario, Università di Bari Aldo Moro).
Massimo Deandreis (Direttore generale SRM).
Conclusioni Sessioni 1a e 1b.
Moderatore Enzo d’Errico (Editorialista del Corriere della Sera).
Intervengono: Antonio Decaro (Presidente Regione Puglia), Roberto Fico (Presidente Regione Campania).
Sessione 1c - "Il finanziamento dell’economia e la politica industriale".
Moderatore: Antonio Troise (Il Mattino).
Position paper Merita a cura di Giampiero Castano e Amedeo Lepore.
Intervengono: Simona Camerano (Responsabile Scenari economici e Strategie settoriali di CDP), Giuseppe Nargi (Direttore Intesa Sanpaolo per Campania, Calabria e Sicilia), Luigi Gallo (Responsabile Public Advisory Invitalia), Natale Mazzuca (Vice Presidente Confindustria), Gianni Lettieri (Presidente Atitech), Paolo Scudieri (Presidente ADLER).
Sessione 2 – "Energia da e per il Mezzogiorno".
(Sessione organizzata con Matching Energies Foundation).
Moderatore: Janina Landau (Class CNBC Milano Finanza).
Position paper Merita-Matching Energies a cura di Giuseppe Coco e Raffaele Lagravinese.
Con Fabrizio Iaccarino (Responsabile Affari istituzionali Italia, Enel), Giuseppe Ricci (COO Industrial Transformation, Eni), Massimo Derchi (Chief Infrastructure Operations Officer, Snam), Pier Lorenzo Dell’Orco (AD di Italgas Reti e Presidente di Proxigas), Maria Rosaria Guarniere (Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto, Terna), Ludovica Zigon (Vice Presidente Anie Confindustria, Sales Director Gruppo Getra).
Conclusioni Sessione 2: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica).
Ore 20.15 – 21.00 – Dialogo su globalizzazione e democrazia.
Moderatore: Sebastiano Maffettone – Direttore Ethos LUISS Business School Antonio Baldassarre – Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonello Colosimo – Presidente Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti Ferdinando Nelli Feroci – Consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali.
leggi tutto
riduci