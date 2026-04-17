17 APR 2026
dibattiti

Il Mezzogiorno dopo il PNRR

CONVEGNO | - Napoli - 09:44 Durata: 7 ore 13 min
A cura di SI
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Saluti d'apertura: Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Antonio Denunzio (Vice Direttore Gallerie d’Italia), Giuseppe Signoriello (Presidente Fondazione Merita).

Ore 10.00 Sessione introduttiva – "Il Mezzogiorno dal PNRR al bilancio UE 2028-34".

Modera: Ottavio Ragone (Responsabile della Redazione di Repubblica a Napoli).

Position paper Merita a cura di Maria Ludovica Agrò, Claudio De Vincenti e Amedeo Lepore Raffaele Fitto (Vice Presidente Commissione Europea), Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI), Luigi Sbarra (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud).

Sessione 1a – Presentazione dei Rapporti Prometeia e SRM.

Moderatore: Vera Viola (Il Sole 24ore).

Intervengono: Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia), Salvio Capasso (Responsabile Servizio Economia delle imprese e del territorio - SRM).

Ne discutono: Valentina Meliciani (Director of LUISS Research Center for European Analysis and Policy), Maria Savona (University of Sussex e LUISS Research Center for European Analysis and Policy).

Sessione 1b – Politica industriale e sviluppo regionale: Campania e Puglia.

Moderatore: Vera Viola (Il Sole 24ore).

Introduce: Marco Buti (Istituto Universitario Europeo).

Presentano i Manifesti di Merita: Giuseppe Coco (Puglia) e Andrea Ramazzotti (Campania).

Ne discutono: Vito Peragine (Pro-Rettore Vicario, Università di Bari Aldo Moro).

Massimo Deandreis (Direttore generale SRM).

Conclusioni Sessioni 1a e 1b.

Moderatore Enzo d’Errico (Editorialista del Corriere della Sera).

Intervengono: Antonio Decaro (Presidente Regione Puglia), Roberto Fico (Presidente Regione Campania).

Sessione 1c - "Il finanziamento dell’economia e la politica industriale".

Moderatore: Antonio Troise (Il Mattino).

Position paper Merita a cura di Giampiero Castano e Amedeo Lepore.

Intervengono: Simona Camerano (Responsabile Scenari economici e Strategie settoriali di CDP), Giuseppe Nargi (Direttore Intesa Sanpaolo per Campania, Calabria e Sicilia), Luigi Gallo (Responsabile Public Advisory Invitalia), Natale Mazzuca (Vice Presidente Confindustria), Gianni Lettieri (Presidente Atitech), Paolo Scudieri (Presidente ADLER).

Sessione 2 – "Energia da e per il Mezzogiorno".

(Sessione organizzata con Matching Energies Foundation).

Moderatore: Janina Landau (Class CNBC Milano Finanza).

Position paper Merita-Matching Energies a cura di Giuseppe Coco e Raffaele Lagravinese.

Con Fabrizio Iaccarino (Responsabile Affari istituzionali Italia, Enel), Giuseppe Ricci (COO Industrial Transformation, Eni), Massimo Derchi (Chief Infrastructure Operations Officer, Snam), Pier Lorenzo Dell’Orco (AD di Italgas Reti e Presidente di Proxigas), Maria Rosaria Guarniere (Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto, Terna), Ludovica Zigon (Vice Presidente Anie Confindustria, Sales Director Gruppo Getra).

Conclusioni Sessione 2: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica).

Ore 20.15 – 21.00 – Dialogo su globalizzazione e democrazia.

Moderatore: Sebastiano Maffettone – Direttore Ethos LUISS Business School Antonio Baldassarre – Presidente Emerito della Corte Costituzionale Antonello Colosimo – Presidente Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti Ferdinando Nelli Feroci – Consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali.

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Torno a tutti grazie di essere qui
Il tema di questo convegno come sapete promosso dalla Fondazione merita il Mezzogiorno dopo il Pnr R.
Ci sono una serie di paletti ospite molto qualificati che affronteranno questo tema io introduco e presento il primo panel e la fase iniziale sorta Dragoni responsabile di Repubblica a Napoli
E proprio per avere un inizio veloce dinamico io dare subito la parola a Gian Maria Gros spicciolo presidente di Intesa San Paolo che è collegato con noi per i saluti di apertura
Desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che vi partecipano al convegno due mila ventisei della Fondazione meritano edizione Italia e gli impegni operativi purtroppo mi impediscono di essere oggi a Napoli nella splendida sede di via Toledo edili condividere con voi piacere della luce dall'aria Mare e la vivacità di Napoli
Lasciatemi tuttavia ringraziare presidente Giuseppe signor Riello il presidente emerito Claudio De vincenti della Fondazione merita per avere scelto anche quest'anno la nostra sede storica di Napoli
Per presentare uno studio di grande interesse dedicato alla situazione del Mezzogiorno dopo il Pnr
Desidero ringraziare anche tutti coloro che parteciperanno alla discussione sul tema con interventi di alto livello istituzionale
Il vicepresidente della Commissione europea altra ed è fitto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi IPA
I presidenti della Regione Puglia Antonio Decaro e della Regione Campania Roberto Fico
E il sindaco di Napoli Gaetano ma
Ringrazio anche gli studiosi e ricercatori di Prometeia di SRM della Louis dell'Istituto universitario europeo e dell'Università di Bari per i contributi che oggi entra
Vorrei sottolineare alcuni dei risultati che verranno presentati che mi paiono assolutamente degni di nota
Il primo ambito di prima
Nel due mila diciannove il due mila ventiquattro la dinamica di crescita del prodotto interno lordo meridionale ha superato quella nazionale
Di due punti percentuali con un aumento cumulato del sette virgola sette per cento contro il cinque virgola otto dell'insieme del Paese
E dunque è stato possibile invertire un divario storico e avviare un processo dinamico di crescita tendenzialmente omogenea
Il secondo punto riguarda la convinzione è una parte importante del miglioramento sia da attribuire al PM
I soli ai suoi contenuti e alla modalità definanziamento che è stata a livello europeo
Sono in fondo un po'tanti entrambi questi punti
Indicano il riconoscimento che è un debito pubblico bene messo ebbene impiegato Investimenti economicamente e socialmente produttivi un delitto buono direbbe Mario Draghi no necessariamente una collo di oneri alle generazioni future
Si alimenta un processo di crescita che consegnerà ricchezza
Quelle generazioni
Come presidente della banca cui fanno capo la maggiore raccolta e la maggiore erogazione di crediti in Italia non posso che condividere quelle affermazioni
E sono particolarmente orgoglioso di poter affermare che Intesa San Paolo e anche la maggiore banca del Mezzogiorno
In termini di attività finanziarie sul territorio
Siamo pronti a fare la nostra parte in Italia e in particolare nel Mezzogiorno che in futuro
Un ultimo accenno lo voglio dedicare al ricorso al debito comune europeo per finanziare investimenti sistemici come nel caso del PM
L'emissione di debito comune europeo a fronte di tali investimenti troverebbe facilmente sottoscrittore
Un è accaduto
Il contribuirebbe a creare un mercato finanziario unificato
Ampio profondo liquido simile a quello che da decenni consente agli Stati Uniti al dollaro di attrarre risorse dal resto del mondo
Un simile indebitamento programmato e vigilato dal lato degli impieghi
Non creerebbe rischi finanziari
Al contrario ridurrebbe la seduzione
Che l'ampio profondo liquido mercato finanziario americano
Esercita verso il risparmio europeo
Che continua ad attraversare l'Atlantico Eva correre maggiori rischi in un mercato finanziario quello degli Stati Uniti
Che dopo il nome Vargas ci ha risposto a ulteriori fallimenti con le cosiddette banche regionali canto californiane
E resta alimentando un rischio di bolla finanziaria
Poi gli investimenti in intelligenza artificiale
Incapacità di calcolo destinate all'intelligenza artificiale e in generazione elettrica sempre con lo stesso obiettivo
Qual è il debito europeo buono per investimenti in Europa si può
Naturalmente se lo si investe bene
Ma le banche europee sono sane
Intesa Sanpaolo in particolare
Siamo pronti a crescere insieme
Con il Mezzogiorno ma e lo faremo
Con questa prospettiva di saluto e vi auguro una giornata interessante è istruttiva
Grazie al Presidente di Intesa Sanpaolo Giommaria Gross Pietro e adesso per un saluto
Chiamo sul palco Ciro birra della direzione arte cultura e beni storici di Gallerie d'Italia
Grazie IVA il mio nome davvero un brevissimo saluto per dato il benvenuto qui alle Gallerie d'Italia di Napoli
Portandovi innanzitutto i saluti di Michele Coppola direttore generale delle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo
Siamo particolarmente felici e di accogliere anche quest'anno le Giornate organizzate dalla Fondazione merita e di rinnovare
Ancora una volta questa collaborazione
Non è casuale che convegno un incontro che è incentrato su temi tanto rilevanti abbia luogo in un museo
I musei contemporanei lo sappiamo non sono soltanto luoghi destinati alla conservazione all'esposizione di opere d'arte
Ma anche soprattutto luoghi di incontro di riflessione di elaborazione critica luoghi dove le discipline diverse hanno l'opportunità
Di incontrarsi e dialogare
Ed è particolarmente significativo che
Un un convegno che si interroga sul sul futuro del Paese sul futuro del Mezzogiorno abbia luogo proprio in questa sede in questo edificio nella nella sede delle Gallerie d'Italia di Napoli
Un edificio la cui storia come molti di voi sapranno è strettamente collegata alla alla storia della città di Napoli alla storia del Mezzogiorno è delle sue relazioni e dei suoi rapporti con e città del Mediterraneo proprio qui proprio in in questo luogo
A partire dalla dagli anni Trenta del Cinquecento infatti proprio per volere del del viceré spagnolo don Pedro di Toledo
Venne collocata una grande
Un grande complesso assistenziale il complesso di San Giacomo
Dedicato alla comunità spagnola residente a Napoli
Che vide poi nel mille cinquecentouno novantasette la alla costituzione del del Banco di San Giacomo e vittoria un banco di riferimento non solo per la comunità spagnola Napoli ma per
Per il potere vicereale
Qui a Napoli quindi un un elemento fondamentale di relazione
E di riferimento non solo per la città ma anche appunto per i suoi rapporti con la Spagna e con l'Europa
Un elemento
Puoi dire di riferimento
Appunto per il territorio ed è particolarmente importante che intesa Sanpaolo abbia scelto di collocare proprio qui in un edificio così rappresentativo per
Il sud Italia uno dei suoi quattro musei
Trasformando una parte delle funzioni bancarie in un luogo destinato alla cultura alla conoscenza all'educazione
Un museo che peraltro custodisce l'opera più importante delle collezioni Intesa San Paolo
Il Martirio di Sant'Orsola di Caravaggio l'ultima opera di Caravaggio realizzata dal maestro solo poche settimane prima della sua prematura morte nel mille seicentodieci
Un edificio quindi strettamente collegato alla città e alla sua storia
E rappresentativo appunto per per il Mezzogiorno e accogliere qui le giornate di merita cogliere qui questo convegno vuol dire farlo appunto in questo contesto
Riconoscendo forse alla cultura anche un valore di infrastruttura immateriale ineludibile per lo sviluppo ma anche per ogni riflessione che si interroghi sul futuro
Sulle generazioni presenti quelle che verranno
Ed è con con questo spirito che voglio augurare a tutte e a tutti un buon avvio dei lavori e dargli ancora una volta il benvenuto qui alle Gallerie d'Italia grazie
Grazie ci dubitare adesso Giuseppe Signori e lo presidente di Fondazione merita
Prego
Buongiorno a tutte e a tutti benvenuti a Napoli
Benvenuti alle Gallerie d'Italia e grazie per essere qui
A questo nuovo appuntamento della Fondazione merita
Il tema che abbiamo scelto quest'anno è molto importante ma è anche molto concreto agenda Sud e Mezzogiorno dopo il PNR
Ed è un tema che riguarda sì sud
Ma in realtà riguarda il futuro dell'Italia intera
Per noi questo incontro un significato particolare quello di oggi infatti è il sesto Convegno annuale della Fondazione merita
E c'è un elemento che desidero sottolineare con grave grande gratitudine le ultime quattro edizioni si sono svolte proprio qui alle Gallerie d'Italia grazie a Intesa San Paolo
Non è per me soltanto un segno di ospitalità
è un segno di attenzione di fiducia di vicinanza reale al lavoro che la Fondazione porta avanti da anni su temi dello sviluppo del Mezzogiorno
Per questo il primo ringraziamento va Intesa San Paolo al suo presidente Gian Maria Gros Pietro
Che anche quest'anno ha voluto accompagnare questa iniziativa con sensibilità e generosità istituzionale
Un grazie molto sentito va anche al Gallerie d'Italia Michele Coppola Antonio D'Annunzio Ciro birra
Per averci raccolta ancora una volta in un luogo così bello così prestigioso così coerente con l'idea di un confronto che voglio unire visione responsabilità e qualità
Desidero ringraziare ringraziare il nostro patto dell'istituzionale
Cassa depositi e prestiti e tutti parte del che sostengono questo convegno ENEL ENI Ferrovie dello Stato nanna Terna Italgas utilitaria merce Energies Foundation
Almaviva Atitech
SRM
è un ringraziamento va anche ai nostri media partner che aiutano questo confronto ad uscire da questa sala
E a diventare parte di una discussione pubblica più ampia e più consapevole
Ringrazio naturalmente le relativi tutte le relatrice relatori gli ospiti istituzionali
Sindaco
E i rappresentanti del mondo delle imprese delle amministrazioni dell'Università della cultura e dell'informazione che hanno accettato il nostro invito
La loro presenza così autorevole così numerosa ci dice una cosa molto semplice che il tema del Mezzogiorno non è un tema periferico
Non è un tema locale non è un tema di parte
Quindi è una grande questione nazionale
Consentitemi poi un ringraziamento davvero speciale che sento di dover fare con convinzione e con riconoscenza
Al presidente onorario della Fondazione merita il professor Claudio De vincenti
Claudio dei ventisette davvero l'anima della Fondazione ne rappresenta il riferimento culturale il motore ideale la guida del lavoro di analisi e di proposta che portiamo avanti
E con questo comma e anche questo convegno porta in modo evidente la sua impronta nella visione nei contenuti e nel metodo
Claudio e la mente di questo convegno che ha contribuito a costruire e organizzare con la passione il rigore la dedizione che tutti gli riconoscono all'origine a tutti i soci della fondazione merita tutti i soci che hanno realizzato il position paper va quindi il mio ringraziamento più sincere più affettuoso
Noi oggi partiamo da una domanda molto netta
Che cosa viene dopo il PNR re ripiene RR ha rappresentato una straordinaria occasione
Ha messo in campo risorse
Accelerato processi ha imposto tempi
Aperto possibilità nuove ma tutti sappiamo che il vero punto non è soltanto spendere bene i fondi il vero punto è capire che cosa resterà dopo
Resteranno infrastrutture migliori resterà più capacità produttiva resteranno innovazioni lavoro qualificato servizi più efficienti e Città più vivibili
Resterà soprattutto una strategia di sviluppo per il Mezzogiorno queste domande sono decisive
Per il sud si deve cambiare prospettiva non si può essere più visto soltanto con un'aria da accompagnare o da assistere il Sud deve essere considerato per quello che una risorsa decisiva per la crescita italiana ed europea
Nel Mezzogiorno si gioca una parte fondamentale della competitività del Paese
Si gioca la sfida dell'Energia si gioca la sfida delle infrastrutture della logistica si gioca il rapporto dell'Italia con il Mediterraneo si gioca in definitiva una parte essenziale della nostra possibilità di crescere più è meglio
Ecco perché parliamo di agenda su due mila trenta perché vogliamo guardare oltre la scadenza del PNR vogliamo ragionare non solo sull'emergenza sulla contingenza ma su una prospettiva su quali probabilità priorità dare al Mezzogiorno nei prossimi anni su quali politiche industriali servono su quale ruolo possono avere energia trasporti logistica rigenerazione urbana servizi locali
E su come trasformare una stagione di risorse straordinarie in una stagione di sviluppo strutturale
Questo in fondo è il compito che la Fondazione merita si è data non fermarsi alla diagnosi non limitarsi alla denunzia ma costruire analisi proposte e occasioni di confronto serio tra istituzioni imprese e territori corpi intermedi
Noi crediamo che il Mezzogiorno abbia bisogno di una cosa molto semplice da dire
Ma molto difficile a realizzare continuità nelle scelte qualità nelle politiche pubblici pubbliche capacità di attuazione cooperazione fra pubblico e privato è una visione di lungo periodo
Consigliere consentitemi infine un breve cenno anche al dialogo che ci sarà stasera su globalizzazione e democrazia è un tema che esce in parte dal perimetro più stretto del convegno
Ma che considero tutt'altro che marginale anzi in un tempo come questo segnato da tensioni geopolitiche
Da nuove fratture economiche da interrogativi profondi sul futuro delle democrazie mi sembra uno spunto di riflessione particolarmente utile particolarmente opportuno
Da Napoli oggi vogliamo allora lanciare un messaggio chiaro insoluto non chiede trattamenti speciali chiede di poter esprimere fino in fondo il proprio potenziale
E quel potenziale se liberato e accompagnato da scelte giuste può diventare uno dei principali motori dello sviluppo dei prossimi anni
Grazie davvero a tutte e a tutti di essere qui oggi grazie per il contributo che darete queste due giornate di lavoro e con questo spirito abbiamo iniziato festanti sesta edizione del convegno agenda su due mila trenta
Grazie presidente Signorello allora cominciamo con la prima sessione introduttiva il Mezzogiorno dal Pnr R e chiamiamo qui intanto Claudio De vincenti che esporrà
Diciamo le le riflessioni di merita sul tema oggetto del convegno cioè Claudio condivido in pieno il giudizio che ha dato il Presidente su su Claudio che
E organizza sempre sulla discussioni incontri sui contenuti Sereni con approfondimenti di grande interesse pubblico e chiamo qui con noi il sindaco di Napoli erano Manfredi
E
Il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud Luigi sbarra
E intanto saluto anche il presidente della Regione Roberto Fico che qui
Sì che e intanto giustamente mi suggeriva Claudio allora Fitto interverrà che il cui intervento era previsto da remoto adesso invece interverrà più tardi e e quindi ci sarà una insomma una nella nella successiva sessione sarà appunto possibile ascoltare
Il diciamo le opinioni pareri le idee del vicepresidente della Commissione europea che interviene come dicevo da remoto e l'intervento previsto per le undici e trenta allora prego Claudio
Ma tanto che azioni il grazie a tutti voi che siete qui presenti un grande piacere uno nove avervi qui con noi a tutte le autorità presenti
Poi permettetemi un ringraziamento a tutti i soci di Mérida perché va be Giuseppe molto generosamente ha detto io sono la stima della Fondazione laudatio da molte anime per nostra fortuna
E tutte si danno molto da fare questo convegno è il frutto di un lavoro che facciamo tutti insieme come tante altre attività che facciamo
Tra l'altro mi piace ricordare qui un'attività nelle scuole che facciamo il campionato dei valori lo chiediamo che con i bambini delle scuole elementari
è un'attività molto bella di educazione ai valori della cittadinanza insomma che faccia un po'in tutto il Mezzogiorno
E delle attività prima di meritare ugualmente molto come ricordava Giuseppe prima sono momenti di confronto e di elaborazione sulle politiche per il Mezzogiorno come quello di oggi che è il nostro convegno annuale qui a Napoli a cui teniamo tantissimo
Cercherò di essere molto rapido nell'esposizione position paper i position paper ritrovate tutti sul sito di merita quindi avete modo di leggerli con la dovuta calma
Ho io l'incarico di espose il position paper di apertura che però abbiamo scritto insieme con Ludovica Agrò con Amedeo Lepore che ringrazio molto
Anzi ha effettuato sinceri hanno scritto più i loro che metterò certe io sono ho il privilegio di di rappresentarli qui
Position paper come come vedrete
Parte dalla facendo un po'un punto su dove siamo oggi con il pm
E devo dire che il punto è alla fine sostanzialmente positivo cioè naturalmente come sempre a questo mondo luci e ombre
Però le luci prevalgono le realizzazioni ci sono state
Alcune sono in corso naturalmente il PNR ancora non è concluso si concluderà l'estate prossima
Ma sono realizzazioni importanti

Per capirci circa il settantacinque per cento dei progetti avviati col pm sono conclusi o in fase di esecuzione
Abbiamo una buona speranza credo che si concludano entro l'agosto due mila trentuno dal due mila ventisei testi
Interessante la sous che
Che è la scadenza che andrebbe
Sapete che il pm basato su obiettivi di performances di realizzazioni effettive ed è questo che conta però anche la spesa importante
Qui devo dire siamo a centouno miliardi parlo dei dati al trenta novembre scorso come risultavano dalla relazione dall'ultima relazione del governo sullo stato di attuazione del PM
Centouno miliardi sono stati spesi su centonovantaquattro dice beh allora ancora parecchio però guardate
Sì ancora parecchio c'è da fare
Però non è uno scherzo aver speso centouno miliardi Inna circa
Diciamo cinque forse è meglio dire quattro anni di attuazione non è la prima non non non è la prima volta che riusciamo nel nostro Paese a ottenere un risultato simile con i fondi europei
C'è molto da fare l'impegno ancora molto forte per completare il PM fare in tempo
Contano quelle realizzazioni concrete nel Mezzogiorno dove effettivamente ex post oggi possiamo dire che
Il quaranta per cento come era da norma delle risorse cosiddette territoriali disabili sono fu centonovantaquattro miliardi sono circa centoquarantasei miliardi effettivamente un po'più del quaranta per cento dal fluido al Mezzogiorno
Quindi questo obiettivo è stato conseguito questo vincolo diciamo che c'è ci si era dati è stato conseguito e alcune realizzazioni sono molto importanti pensate all'avvio mai dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria ferroviaria
La Napoli-Bari la Catania Palermo oppure le diverse stazioni nel Mezzogiorno che sono state ristrutturate riaperto diversi interventi sulla rete idrica diversi interventi sul versante scolastico di infrastrutture
Costruire sia degli attaccanti da dagli asili nido sia per quanto riguarda le la dotazione di mense delle scuole che per il tempo pieno
Investimenti privati
Il credito d'imposta per gli investimenti al Sud oggi credito d'imposta per la Zeiss unica generato oltre cinque miliardi di investimenti del ventiquattro oltre sette miliardi di investimenti privati venticinque insomma
Sono cose sono realizzazioni concrete che
Da qui a dire
Come purtroppo si che sta derideva salva nessuno è perfetto
Che la questione meridionale sostanzialmente superata Cerestar insomma perché è un inizio molto positivo questo del PM
Ma è solo l'inizio la questione meridionale sappiamo è qualcosa che
Per scorre la storia unitaria del nostro Paese da più di centosessanta anni il divario resta un divario consistente oggi siamo a un PIL pro capite nel Mezzogiorno che circa il sessantasette per cento del PIL pro capite nazionale medio nazionale
Quindi il divario ancora molto significativo in termini di PIL di infrastrutture di di di diritti di cittadinanza il servizio e così via
Quindi se ancora molto molto da fare questo è il tema del nostro convegno di ordini di questi giorni il dopo TM
Due interrogativi principali poniamo nel nostro position paper di apertura il primo riguarda il le risorse a disposizione vengono meno le risorse europee siamo in grado con la finanza pubblica italiana di mantenere il tasso di investimento che abbiamo realizzato in questi anni prima del PM gli investimenti pubblici si erano ridotti al due due e mezzo per cento del PIL colpi ad errate sono risaliti al tre e mezzo quattro
Siamo in grado di mantenere i prossimi anni questo livello che dobbiamo mantenerlo perché c'è ancora molto da fare e non solo nel Mezzogiorno c'è molto da fare in Italia
Questo è il primo interrogativo
Il governo ha avuto il merito di tenere sotto controllo la finanza pubblica non abbiamo se abbiamo ridotto il disavanzo cerchiamo di avvicinarci alla soglia del tre per cento ma la composizione del bilancio non è una composizione favorevole agli investimenti è una composizione troppo gravata
Da spese correnti ma soprattutto ad alcune spese correnti che forse non sono le migliori
Mi riferisco per esempio al continuo rinvio nella procedura nel processo inevitabile in una società che per nostra fortuna migliora le sue condizioni di salute
Nel processo di aumento dell'età pensionabile
I continui rinvii hanno impiegato un sprechi divisa chiamiamoli sprechi comunque usi usi di risorse per me discutibili potevano essere usate meglio per esempio per rafforzare le basi della crescita strutturale del Paese
La flotta xe sugli autonomi erode la base imponibile rende molto difficile rende più difficile ostacola la riduzione delle imposte su imprese lavoro e così via e insomma la composizione il bilancio è stato tenuto sotto controllo ma sulla composizione sbagliata
Se vogliamo
Proseguire l'opera del PM
Abbiamo bisogno di modificare la composizione del nostro bilancio pubblico e questo è un lavoro politico di grande impegno
Molto sfidante secondo tema è quello della governance il pied à terre come rileviamo nel documento nel position paper ha realizzato una governance che ha avuto successi indiscutibili tempi di autorizzazione si sono delle opere degli investimenti sono ridotti molto
La pubblica amministrazione ha mostrato per la prima volta una forte tendenza alla cultura del risultato
Questo è un risultato molto importante non va disperso il Governo secondo me giustamente dall'ultimo decreto la
Prolungato la vita delle strutture di missione dopo la il ventisei fino a tutto il ventinove io credo che il problema chiave che abbiamo qui come
Rendere strutturale questa modifica nella governance e diffondere presso tutte le pubbliche amministrazioni la cultura del risultato del gusto del fare le cose fare e finalizzare le cose
E
Ultimo passaggio poi poi affido di affido Silvia andrà alla lettura del position paper ma soprattutto agli interventi di Gaetano Manfredi di Luigi sbarra ultimo passaggio ci aiuta da questo punto di vista la riforma del bilancio dell'Unione europea per il sette anni ventotto trentaquattro
Perché in quella in quella riforma c'è una ridisegno delle politiche di coesione all'insegna di una struttura di governance analoga al PM fee la chiamiamo coordinamento verticale consigliere tre fiale significa che i piani nazionali sono ho sono definiti da ogni Paese naturalmente in raccordo con le regioni con le città metropolitane con gli enti locali
Però opposti a Bruxelles e discussi con la Commissione poi realizzati attraverso un rapporto sorte di sostegno e monitoraggio reciproco tra la Commissione e il Governo nazionale le Regioni le città metropolitane i comuni ed è un rapporto di interazione forte in cui ognuno deve giocare la sua parte
Ma ognuno ha la sua parte da giocare si deve prendere le sue responsabilità compreso il Governo nazionale e comprese le regioni e città metropolitane e qui abbiamo se mi permettete un esempio positivo mi piace dirlo
Perché perché l'esperienza della città di Napoli è stato una spesa molto importante negli ultimi anni di costruzione di un rapporto anche dialettico ma costruttivo tra istituzioni tra città metropolitana Governo in particolare proprio sugli accordi di coesione
Sull'uso dei fondi di coesione e sull'uso del dei fondi del PM è un esempio ce ne sono altri altrettanto è avvenuto in Puglia
Sì oggi avremmo il presidente decalogo Dinoi
Qui a intervenire il presidente Fico ha un compito molto importante da svolgere
Per portare la Regione Campania un rapporto di interazione forte con il Governo nazionale interazione fra tesi via che come dicevo prima ognuno gioca la sua parte ognuno si prende le sue responsabilità
Ma in una rapporto di fiducia interistituzionale questo passaggio il bilancio europeo ci aiuta a quella riforma della coesione bilancio proceda starlo
Poiché ci sarà da lottare per ottenere che le risorse del bilancio europeo non si riducano
Possibilmente aumenti no eh questo sarà un compito del governo nazionale saper far valere in Europa
Il gusto dell'essere europei cioè del volere insieme in Europa dare un futuro a tutto il nostro continente grazie
Grazie dei vincenti allora sottosegretario sbagliata partiamo proprio dei temi che ha toccato
Claudio
In particolare
Come preferisce se sul se le fa piacere sì allora oppure possiamo interloquire qui come più comodo per lei allora partiamo dei tiri sollevati nel position paper di merita in particolare dalla crescita del PIL che al sud è stata maggiore in questi anni rispetto al resto del Paese e certamente il PNR lei ha avuto con un ruolo determinante in questo il tema è che fare dopo il PNR cioè come si fa a mantenere questo livello di sviluppo era appunto i primi che sollevava anche Claudio nel nel suo intervento concretamente come si può diciamo mantenere questo livello di crescita e qual è il cuore la e la parte compete al governo per mantenere questo ruolo diciamo
Interessante percorso di crescita che non risolve il divario sicuramente l'attenuato ma non lo risolve e tuttavia se si continua così è chiaro che si può essere più ottimisti quindi squisiti vi prego
Ma intanto buongiorno buongiorno a tutti consentitemi di rivolgere un sentimento di veda gratitudine
Al presidente signor Riello per l'invito a questa
Importante evento che si articola su due giornate di confronto di discussione di approfondimento con relatore di assoluto valore
Saluto e ringrazio Claudio De Vincenti ovviamente saluto
Il sindaco di Napoli e il presidente della regione fisico
Penso che sia un'occasione assolutamente utile
Perché mi sento di dire
I protagonisti di queste giornate sono accomunati
Da un desiderio
Posso dire condiviso
Che è quello di contribuire
A mettere in campo responsabilità interventi iniziative
Finalizzate ad aiutare il processo di crescita e di sviluppo del nostro Mezzogiorno
Ovviamente
Viviamo in una stagione
Caratterizzata
Da indicatori economici e sociali assolutamente positivi
Per il nostro Sud se è vero come è vero
Che soprattutto negli ultimi quattro anni il PIL del Sud cresce più che in altre regioni del Paese
Ripartono gli investimenti
In quasi tutte le regioni del Mezzogiorno si rafforza l'export
E poi c'è un dato su tutto
Capita proprio l'esatta dimensione di un Sud
In un risveglio e in cammino che il dato sull'occupazione
Siamo al cinquanta virgola due per cento come tasso di occupazione
Il massimo storico
Da quanto sono inizia
Le rilevazioni
Primi anni due mila
Cresce l'occupazione
Cresce soprattutto nella componente
A tempo indeterminato
Con contratti stabili
E tocca in maniera precisa la dimensione della crescita dei posti di lavoro nella componente femminile che Giovanni
Molti si chiedono si tratta di un miracolo
Io penso
Di no
Mi sento di dire
Che
Questa stagione positiva con i fondamentali
Di assoluto valore positivo è il risultato il frutto della messa in campo finalmente
Negli ultimi anni
Di una visione unitaria coordinata integrata di interventi e risorse per creare le condizioni di un riscatto delle arie meridionali
Nel tentativo e nella prospettiva di ridurre
I divari economici sociali produttivi occupazionali
Con il resto del Paese
Perché la strada è ancora lunga
Pensare che siamo
Diciamo al risultato sia ancora tanto cammino da fare perché appunto dobbiamo scontare di vari storici decennali con il resto del paese
Questo risultato positivo degli ultimi anni
Mi fa pensare
Che in presenza di politiche pubbliche efficaci
Mirate reali
Al sud ci sono le condizioni per fare una vera battaglia sulla crescita e sullo sviluppo
Cosa ha contribuito in questi anni
A determinare questi risultati positivi
Intanto l'impatto
Del Piano nazionale di ripresa del silenzio io mi sento di condividere di sottoscrivere punto per punto l'analisi che ha fatto Claudio De vincenti
Non era scontato
Il Sud paga un prezzo dolorosissimo
Rispetto alla capacità di spesa delle risorse
Soprattutto quelle di provenienza comunitaria
Perché abbiamo alle spalle decenni
Di mancata utilizzazione di risorse di non essere riusciti a trasformarle in opportunità di crescita di sviluppo molti pensavano
Non è scontato
Oggi l'esperienza quasi siamo alla fase terminale
Di questo piano nazionale di riprese resilienza oggi diciamo il risultato qual è
L'Italia era quella che aveva diciamo goduto di risorse tra le più alte rispetto agli altri Paesi
Anche in ragione Dave divari enormi da recuperare
Oggi l'Italia si può caratterizzare come il Paese guida
Nell'esperienza dell'ex genere
Centonovantaquattro virgola cinque miliardi
Abbiamo già incassato oppure anche
Entro il quindici maggio arriva all'Annona
Perché la Commissione europea ha riconosciuto di aver centrato i cinquanta obiettivi che danno luogo all'Annona rata per quasi diciotto miliardi di euro
Quindi a maggio con la nuova verrà con l'Annona rata noi siamo a centosessantacinque miliardi
Di Euro
E poi c'è l'ultimo miglio
Che la decima
Che è quello più faticoso anche perché e la rata più consistente
Quindi bisogna darsi darsi da fare
Dicevo l'Italia e considerata in Europa il Paese seguita
Testimonianze concrete ci arrivano anche qualche settimana fa dalla banca centrale europea che riconosce l'ottimo lavoro fatto
Fu undici ha funzionato il piano perché lo diceva Claudio in maniera concreta efficace era tarato pensato su missioni precise
Su obiettivi
Su un crono programma rigoroso
Su un monitoraggio costante
Su un coordinamento lungo la riviera lungo la rete e la filiera istituzionale Commissione e Governo regioni città metropolitane comuni
Ha funzionato bene la governance
E poi c'è stato uno straordinario rapporto pubblico-privato
Io penso che questo ha determinato
Un successo importante
Nel Paese
Soprattutto al Sud
Perché di quei cento novantaquattro miliardi complessivi
Il quaranta per cento era vincolato destinato e riservato alle regioni del Mezzogiorno
Anche qui
Claudio lo anticipava il sud a sorpreso positivamente
Perché ad oggi non solo abbiamo centrato il pieno obiettivo del quaranta per cento ma ci siamo leggermente anche alzati siamo al quarantuno
Quasi centocinquanta mila progetti
Già portati a termine
Risultati importanti lungo le missioni
Penso alla transizione digitale
Con progetti di assoluto valore penso al tema della transizione energetica
Ci si sta ponendo il problema il Sud
Una riga molto importante per le rinnovabili
Ma molte volte non ci sono le reti di trasmissione
Del surplus di produzione non utilizzata e si sta portando avanti un progetto Tirrenia link finanziato con le risorse
Del Piano nazionale di riprese resilienza un progetto di quasi cinquecento cinquanta chilometri che parte da Palermo arriva deboli e consente e consente
Di incamerare trasmettere produzione di Energia
Il PNR è stato utilizzato positivamente al sud sul tema delle infrastrutture
Progetto dell'alta velocità Salerno Reggio Calabria
Già finanziato sino a Praia a Mare
C'è l'accelerazione l'avanzamento dell'alta velocità Napoli-Bari
C'è la Catania Palermo
Ci sono cinque miliardi di euro sulla riqualificazione l'ammodernamento della ex strada statale centosei ionica da Taranto a Reggio Calabria
Sì sono riqualificate ristrutturate quasi cinquanta stazioni ferroviarie
Comincia a prendere corpo quella nostra idea
I tanti anni fa di valorizzare al massimo il sistema portuale meridionale
Per metterlo in Rete
Cagliari augusta Gioia Tauro
Taranto Salerno Napoli
Utilizzando in positivo
La grande ricchezza rappresentata dal ma
Soprattutto per il Mezzogiorno
Che al al centro del Mediterraneo
E che dopo tanti anni il Mare Nostrum ritorna ad essere crocevia importante di scambi economici commerciali culturali
Che possono dare una spinta importante e decisiva
Al Sud
E all'intero Paese per essere più protagonisti in Europa
Mi lasci dire che ci sono risultati importanti che arrivano dal pm RR anche per le infrastrutture sociali
L'istruzione la scuola gli asili nido il tempo pieno al Sud
Ecco io penso che può essere considerato una straordinaria opportunità che ha contribuito a migliorare quegli indicatori che richiamavo prima
Siamo quasi alla fine
Il tattico di tutti i duelli qui su queste lenti ed un po'come notato sui e non sia un postribolo i tempi perché fu una fase post Pnr registriamo il due la fase post PNR R è una farsa che
Dobbiamo saper
Governare per evitare rimpalli negativi perché il Sud molte volte è stato caratterizzato da stagioni di ripartenza a cui sono seguiti i contraccolpi negativi
Intanto io penso che non è da trascurare Claudio lo accennava
Il fatto che noi abbiamo in parallelo al Pnr R. i fondi di coesione
Nel settennio ventuno ventisette l'Italia è stata destinataria di centotrentacinque miliardi di euro
Di cui novantasei riservati al sud
E ancora c'è tanto da fare sui fondi di coesione perché colpì anni RR siamo andati speditamente avanti sulle risorse della coesione registriamo qualche leggero ritardo allora il vero punto quale
Noi dobbiamo perduta
Coesione utilizzare la stessa traiettoria la stessa dinamica positiva che ha caratterizzato l'esperienza del piano nazionale di riprese resilienza quelle risorse della coesione devono essere programmate suo obiettivi precisi
Io indico
E so che fanno parte del dell'accordo di coesione firmato dal Governo con la regione Campania se le risorse li tariamo su obiettivi precisi sviluppo economico sistema dei trasporti transizione ambientale
Salute
E inclusione sociale formazione occupazione istruzione
Rigenerazione urbana e aria interne
Politiche della cultura del turismo e del mare
Legalità e sicurezza
Io penso che ci sono le condizioni anche con le risorse della coesione di fare un grande lavoro
Quindi replicare il modello Pnr R. alle risorse della coesione suo obiettivo i
Su crono programma su un monitoraggio su coordinamento e su verifica verifica della Spezia quindi non vedo
Una sorta di Apocalisse
Dopo il Pnr R. perché abbiamo un risorse ancora da spendere soprattutto al Sud quelle della coesione quelle del bilancio dello Stato
Nei prossimi tre anni sono già programmati dieci miliardi per transizione cinque punto zero
Nella doppia funzione digitalizzazione transizione energetica nei prossimi tre anni non voglio allungarmi propri chiudo
Noi abbiamo quattro miliardi sulla dicesse mezzogiorno
Per la prima volta a questo governo
Supera la logica dello stanziamento anno su anno e programma nel prossimo triennio quattro miliardi distanziamento sulla gestioni che alle dosi solo un dato
Nel ventiquattro venticinque noi abbiamo registrato nel Mezzogiorno tra autorizzazioni uniche rilasciate dallo sportello di missione
E domande istruite dall'Agenzia delle entrate due anni ventiquattro venticinque venti miliardi di investimenti privati nel Mezzogiorno sulla Zeiss unica
A fronte di sei miliardi di investimento pubblico
Questo ha determinato un impatto economico complessivo sia sugli investimenti sia sull'occupazione quindi dobbiamo
Proseguire tenendo Que
è aperta la discussione chiudo in Europa sul nuovo ciclo ventotto trentaquattro
Dove il Governo italiano è impegnato a verificare le condizioni per alzare
Il bilancio complessivo della Unione europea ne parlerà il vicepresidente sicuramente Fitto e di confermare e se possibile migliorare le risorse sulla coesione per il prossimo ciclo ventotto trentaquattro quindi c'è molto da fare
Teniamo viva questa alleanza tra le istituzioni questo rapporto pubblico-privato questo protagonismo anche dei corpi intermedi della società e io sono convinto
Al netto di questo terremoto geopolitico
Speriamo che la pace si affermi in tutte le aree del mondo perché anche da questo dipende la prospettiva di crescita e di sviluppo del Paese e del nostro Mezzogiorno grazie
Grazie allora
Sindaco Manfredi
Intanto questa è l'occasione per fare un bilancio dell'utilizzo delle risorse il PM tre per la città di Napoli
Ci sono dei punti
E in cui gli investimenti sono stati più incisivi e i risultati sono più veloci altri invece in cui si registra ancora qualche ritardo
Questo è un tema quindi diciamo se possiamo raccontare questo e poi dal punto di vista degli amministratori degli enti locali lei poi presidente dell'ANCI vediamo la luce anche nazionale
Che cosa serve per poter mantenere questa questa velocità
Cioè separato in un modello di governance fatto di di controlli continui verifiche di raccordi istituzionali che ha cambiato un po'il rapporto rispetto alla gestione classica di fondi europei che invece erano perennemente in ritardo
Allora che cosa avviene
Dai Comuni perdere insomma dagli enti locali come richiesta specifica alla luce dell'esperienza fatta finora con il Pnr
L'ora grazie ribaltò le risposte rispetto alla tua domanda quindi parlo prima della questione nazionale poi parliamo anche di Napoli al partendo da quello che diceva Claudio io insomma mi associo a una valutazione positiva del esito del PNR
Debbo dire ha avuto un un piccolo privilegio di aver di essere stato come ministro nel governo che è un po'costruito il PM Pradella negoziato con Bruxelles e poi di averlo realizzato dal sindaco quindi dall'altro lato della della
Della barricata e debbo dire che insomma partendo proprio dalla mia esperienza che quello che ne abbiamo ottenuto e molto di più di quello che ci aspettavamo perché dobbiamo essere realisti perché alla fine noi insomma è stato diciamo buttare il cuore oltre l'ostacolo nessuno credeva che realmente ne fossimo in grado di poter realizzare un piano da duecento miliardi di investimento
E qui e analizzare quello che è successo è molto importante perché ci dice anche quello che noi dobbiamo fare per il futuro c'è il PM Prete non è solamente il risultato delle infrastrutture e dei progetti che abbiamo realizzato
E il metodo che abbiamo messo in campo
Perché cibi ci fa capire che Sessa che noi riusciamo a applicare un metodo che un metodo vincente l'Italia non è peggio degli altri paesi anziché meglio degli altri Paesi e abbiamo anche vinto una serie di pregiudizi io voglio elencare
La prima considerazione si diceva i comuni non sono in grado di spendere i soldi del PNR
Perché non ce l'hanno le armi le amministrazioni non sono competenti non c'è anni personale alla fine non sono in grado di spendere i comuni sono stati quelli che hanno speso di più
Dimostrando che il questa considerazione era semplicemente un pregiudizio come gli infiniti pregiudizi che esistono in Italia anzi questa è stata un'occasione per i Comuni per riorganizzarsi lo hanno fatto anche con un personale che era molto di meno di quello che avevano precedentemente e quindi hanno dato dimostrazione non solo di un'efficacia di azione ma anche di efficienza
E questo è una è un dato sperimentale perché è successo secondo dato il Sud non sarà in grado di spendere i suoi soldi io mi ricordo tutto quello che si diceva in quelle lunghe riunioni del
Se noi facciamo un confronto sulla capacità di spesa come Gigi ha detto tra il sud e il nord esattamente uguale cioè quindi i comuni del Sud hanno spesso come i Comuni del Nord in alcuni casi anche di più
Le regioni del Sud hanno spesso come le regioni del Nord che in alcuni casi anche di più quindi non esiste un diciamo un deficit antropologico cioè del fatto che è assurdo non siamo in grado di spendere i soldi
In realtà anzi forse l'abbiamo fatto secondo e specie quando dato sperimentale
Che diciamo
Eliminati un pregiudizio che era passato che è stato detto questo lo debbo dire anche un alibi politico per non dare risorse al Mezzogiorno
C'è un altro fatto che invece ci deve dare un insegnamento
Siamo riusciti a realizzare le opere nella metà del tempo nel quale mediamente si realizzano perché
Perché sono stati eliminati due tempi morti che rappresentano la gran parte del tempo perso nella realizzazione delle opere
Primo l'intermediazione nelle decisioni
Da quanto si stanziano i soldi a quando si incomincia a fare qualcosa passano anni
In cui si incomincia a ragionare queste distorsioni della programmazione debbano andare al comune x al Comune aiuti secondo voi cambio all'amministrazione
Poi la quelle di destra quelle di sinistra questo è così robe c'è quindi soldi restano le risorse in un limbo
E alla fine non si riescono a spendere se non in tempi infiniti
Invece una pianificazione con un finanzia con una reale coprogettazione e programmazione è un rifinanziamento direi
Sto a chi doveva spendere i soldi ha tagliato in maniera radicale questi tempi di intermediazione che sono tempi persi anche brutti tempi
I tempi poi della realizzazione delle gare
Avere una semplificazione centrali di committenza molto diciamo grandi a toh ha eliminato tutto una serie di problemi che ci sono sempre stati sulle grate riducendo in maniera enorme il contenzioso
E aiutando soprattutto alle i comuni medio piccoli e le realtà medio-piccole che hanno più difficoltà di avere una capacità amministrativa per poter fare gare
E poi il metodo dal punto di vista della visione perché ci sono due aspetti molto importanti
In primo luogo è stata la prima volta che si è fatto una visione molto in scala dei finanziamenti a livello nazionale
Cioè non guardare solamente a quello che succede nel singolo Comune non guardare solamente a quello che succede nella singola regione non guardare neanche quello che succede nel nostro Paese
Perché la dimensione è stata per alcune tipologie di investimento una investimento a livello metropolitano a livello sovraregionale pensiamo la Napoli Bari o tutti gli interventi che sulla Salerno-Reggio Calabria
Quindi al di sopra di quelle che erano le dimensioni ma gli interventi che sono stati fatti sulla portualità sull'innovazione hanno avuto una dimensione di tipo re europeo in alcuni casi mediterraneo quindi si è pensato che non esistono delle monadi in una logica di programmazione
Infrastrutturale o di interventi sia materiale che materiale ma tu ti devi intesi inserire dentro un contesto da un contesto molto più grande e questa è la prima volta che è stato fatto
E i risultati si vedono e poi avendo avuto una programmazione per obiettivi la programmazione per obiettivi a determinato un grande cambiamento perché la performances non era più la il la realizzazione dell'opera
Ma era il raggiungimento di un risultato
E faccio un esempio la dispersione scolastica
Sembra che vogliamo ridurre la povertà educativa dobbiamo fare tante cose quindici volo un approccio che multidimensionale gli asili nido le mense il tempo pieno ma poi dobbiamo intervenire sulla disagio abitativo dobbiamo intervenire sulla riqualificazione ambientale dobbiamo intervenire sulla rigenerazione urbana e dobbiamo intervenire sugli aspetti sanitari perché sappiamo che risolvere questi problemi lo si deve fare con un approccio multidimensionale
Ecco questo è quello che ci ha insegnato il PNR
è questo il grande lascito del PM nere
Che più grande dell'asse della Napoli-Bari perché è un metodo in un Paese dove noi siamo un po'allergici ai metodi cioè ognuno si sveglia la mattina pensa che può fare da solo quello che è cambiato il mondo
Oltre ovviamente a quello che è stato ricordato sia da Giggi che da Claudio finalmente una collaborazione istituzionale molto importante perché ognuno di noi ha una sua idea politica però tutti quanti noi se osiamo degli esponenti delle istituzioni e le istituzioni sono di tutti e non solo di una parte politica quindi alla fine la collaborazione istituzionale è una precondizione per poter amministrare non viene dopo viene prima allora questo ci fa capire in maniera molto chiara che il vero lascito del PNR per questo metto e noi dobbiamo fare di tutto per fare in modo che questo metodo continui perché se perdiamo questo metodo abbiamo percepirne RR non basterà il fatto che abbiamo fatto gli asili nido abbiamo fatto la Napoli Bari abbiamo fatto il Tirrenia link perché quello e diciamo il risultato
Ma non è la le cambiamento status culturale di cui abbiamo bisogno
Quindi io quelle credo che questo sia il primo impegno che tutti dobbiamo prendere
Per fare in modo che questo metodo di approccio continui e venga ulteriormente migliorato perché poi ci sono state anche delle cose che non sono date bene e che quindi noi dobbiamo essere capaci di riconoscere di e di cambiare questo è un lavoro molto importante noi come ANCI stiamo facendo un lavoro in questa direzione proprio facendo un'analisi super dettagliata di quello che è successo perché abbiamo ovviamente un'esperienza in tutt'Italia di decine di migliaia di progetti quindi siamo in grado di dare un suggerimento perché riteniamo che il grande lascito sia questo e questo deve essere un patrimonio comune non deve essere un parere non deve essere una questione del governo del Comune della Regione o della destra o della sinistra perché ci aiuta molto per il futuro
Quali sono le criticità però dobbiamo dirlo questo
è vero che noi siamo cresciuti
Di più
Però in molte cose il pm RR e poi anche i fondi europei l'F S C e sostitutivo di quello che dovrebbe essere un finanziamento ordinario
Noi con le risorse del bilancio pubblico dello Stato facciamo troppo poco investimento sappiamo anche perché perché lo diceva Claudio gravi problemi della della dei vincoli comunitari un Paese enormemente indebitato quindi facciamo difficoltà a trovare spazio per alla spesa di investimento
Questo chiaramente dei potenzia la il l'impatto dei nomi degli investimenti che ne facciamo
Nella stima che era stata fattori generalmente sulla crescita del paese le risorse del PNR erano state considerate come aggiuntive rispetto ai programmi di investimento ordinario
E quindi questo determinava un livello di crescita più alto rispetto a quello che abbiamo ne abbiamo avuto uno più basso non perché l'impatto è stato inferiore del PNR R. ma perché in molti casi ha sostituito l'investimento diciamo ordinario e questo e molto e questo è uno dei motivi per cui poi alla fine il Paese cresce poco perché non utilizziamo le risorse straordinarie risorse europee Festucci
Risorse i pm RR spesso per un dei vincoli questo non dipende da questo governo e c'è stato sempre così come delle risorse sostitutive rispetto a quello che ebbe in un Paese normale dovrebbe essere la quota di investimento
Che per alla fine la parte l'investimento dalle risorse del bilancio pubblico e sempre meno rispetto a quello che ne pensa
E questo è un tema che fa pagare molto al Mezzogiorno perché il Mezzogiorno chiaramente che la gran parte delle risorse aggiuntive sono risorse destinate al Mezzogiorno che dovrebbero aiutare proprio a colmare questo divario di cui stiamo parlando
E se non si riesce a rende a mantenere realmente aggiuntive la velocità di superamento di questo divario sarà sempre lenta
E questo è un altro aspetto su cui tutti quanti noi dobbiamo fare una riflessione sappiamo i vincoli di bilancio sappiamo i problemi che ci sono e poi c'è una conseguenza degli investimenti
Se io investo
Necessariamente migliorò la qualità dei servizi
Ma i servizi costano quindi i costi di gestione quindi la quantità di spesa corrente che a me serve cresce
Se io faccio una nuova linea metropolitana alla fine dalla bigliettazione io copre un terzo del costo la linea gli altri due terzi vanno sul fondo per il trasporto pubblico locale
Ma il trasporto fu il fondo per il trasporto pubblico locale è sempre lo stesso
Sì io apro
Più di cento mila posti per gli asili nido quegli asili nido debba assumere i le maestre debbo pagare le l'Energia Elettrica Deboroh debbo fare le pulizie
E ma alla fine questo questo quindi e i Comuni non hanno capacità di incremento di capacità fiscale per poter incrementare le entrate
Quindi perché oramai sono arrivate appunto scusate il gioco così ma questo non può per esempio suggerì di anche dei modelli di gestione diversi per esempio il trasporto pubblico guarda il il tema è questo se tu vuoi garantire diritto al trasporto e accessibilità al trasporto universale
De alla fine ci vogliono le risorse pubbliche perché le uniche linee che si mantengono sono quelle ad alta frequenza ne abbiamo un esempio la Gran Bretagna la Gran Bretagna a dove vive con la Thatcher ha fatto che aveva un sistema di trasporto molto capillare
A trasformato il sistema di trasporto in un sistema interamente di mercato
Qual è stata la conseguenza che la gran parte delle linee ferroviarie sono state chiuse
E quando tu prendi la metropolitana Londra paghi sette sterline e mezzo credo otto sterline bibite
Quindi diciamo poi il
La differenza ma questo è il tema quindi su questo punto il tema che avete accompagnare Investimenti ha una capacità di spesa corrente per il mantenimento questo è un aspetto fondamentale
Quindi questo è un altra sfida dell'abbiamo davanti e che ne abbiamo posto è un tema che riguarda il sud e il nord e il centro per tutto un problema di tutti poi mi dicevi Napoli noi abbiamo avuto un una insomma risorse importante sul a sostenne RR e a la la gran parte dei progetti sosta su progetti che sono a sono andati diciamo siamo perfettamente in linea
Quali sono i progetti su cui abbiamo avuto delle difficoltà dove ci sono stati delle chiamiamo un po'delle sorprese
Dove abbiamo cantiere di Taverna del Ferro dove l'abbiamo trovato l'amianto e quindi aveva perso un anno per la bonifica dell'amianto
Oppure il cantiere per il bene del per il deposito di Piscinola dove abbiamo trovato i reperti archeologici e quindi abbiamo verso uno un po'di tempo lì Bassan Sat però ma io questo e poi concludo volevo ricordare una cosa perché mi affido a Gigi Riva insomma che è un grande negoziatore quindi il perché cioè se ne raggiungiamo un obiettivo con il Pnr R. la Commissione europea cita i soldi per tutto l'obiettivo sia per le opere che sono state completate ma anche per quelle che non sono state compiute
Quindi noi quello che chiediamo non napoleoniche d'Italia è un impegno del governo laddove sono stati raggiunti gli obiettivi praticamente quasi tutti
Che le risorse che arrivano dall'Europa continua ad essere destinate a quel per il completamento delle opere che per dei motivi non di responsabilità dell'assenza del singolo ma per per motivi di forza maggiore non si son potute completare in tempo
Perché questo è utile a tutti prima cosa perché non abbiamo delle visure delle opere lasciata a metà non le facciamo rallentare e sicuramente poi
Tesi il se si sono aggiunti quegli obiettivi e perché i comuni le regioni
Le aziende di Stato hanno fatto tutto quello che dovevano fare quindi si meritano anche diciamo il non possono essere pagare il prezzo della scuola che non è finita perché la l'impresa è fallita oppure del del posto dove che il ritardo perché c'è il ha trovato le tombe romane cieche quindi che alla fine su quello chiaramente ci vuole la garanzia della copertura di risorse che ci sono e non debbono essere prese da qualche altra parte ci sono e l'ultima famoso all'ultima rata che noi dobbiamo prende il prendere da Brussel
Quindi questo garantirà anche quel completamento di un piano infrastrutturale compiano fondamentale fisco veramente con una parola
Mi fa molto piacere che si faccia questo convegno perché finalmente si parla di un Sud
Ce ne siamo persone del futuro possiamo dire abbiamo sofferto per tanti anni di un Sud diverso ma non siamo riusciti non siamo peggiori degli altri anzi abbiamo dimostrato di poter far meglio con meno risorse
E quindi oggi penso che il Mezzogiorno si meriti non solo la fiducia
Ma quel riconoscimento da parte del Paese dell'Europa che u che il potenzialmente il vero motore di sviluppo dell'Europa non solo dell'Italia
Quindi è un'occasione che nessuno si può permettere di perdere penso che i compiti li abbiamo fatti bene adesso ci debbano mettere in condizione di poter continuare a correre quindi questo importante
Oltre il
Segretario sbarra Claudio De vincenti e allora andiamo con il prossimo panel
Che sarà coordinato da verrà viola prego
Buongiorno buongiorno a tutti
Passiamo a una nuova sessione dei lavori di questo convegno e io invito qui sul palco
Coloni
Alessandra Lanza senior partner di Prometeia
Fabio Capasso responsabile del servizio Economia dell'impresa e nel territorio di SRM
Valentina Milici anni direttore del lui essere essersi Center for European analisi S and policy Maria Savona
Della universi Thiago Sussex LUISS resta essa Centre for European analisi essendo Odyssey
Prego accomodatevi purtroppo cassare cominciamo con un qualche minuto di ritardo rispetto ai programmi quindi dovremmo essere rapidissimi tutti e molto rapidi i temi sul tavolo sono stati ampiamente introdotti in questa sessione vogliamo affrontare il tema sotto un profilo meno politico rispetto alla sessione precedente ma più tecnico di studio e di previsioni
Il Mezzogiorno dopo il Pnr rese nel già parlato abbondantemente cerchiamo di capire quali scenari si aprono senza trascurare l'altro elemento molto in
E molto impattante che già sta producendo perfetti sull'economia italiana che è quello del conflitto in Medioriente e della chiusura del dello stretto di Hormuz Sant'partirei da Alessandra Lanza di Prometeia per chiedere alla luce anche degli studi del Centro studi Prometeia quali scenari prefigurate
La ringrazio buongiorno a tutti lasciatemi ringraziare Fondazione merita Intesa San Paolo e SRM per l'invito è un grandissimo piacere essere ospitati
In questo contesto ed è un grande onore poter ripresentare qui
Il nostro tradizionale studio scenari per le economie locali chi è arrivato nel suo trentacinquesimo anno ci fa un grande piacere presentato lo a a Napoli anche per condividere con voi qualche riflessione su quali sono gli impatti che ci vengono dal contesto economico e geopolitico sulle economie del Mezzogiorno ovviamente per noi questo numero noi che facciamo previsioni non poteva che essere dedicato agli impatti della crisi di Olmütz che come vedete Porta il rischio geopolitico globale ai livelli che hanno pochi i precedenti storici
Mi soffermo su questo dato perché forse non abbiamo ai tiraggi ciò che ci raccontano quotidianamente
I mezzi di stampa non abbiamo ancora la percezione di quanto importanti possono essere gli impatti
E perché non ce l'abbiamo perché sì vero che abbiamo visto un blocco praticamente totale delle merci che transitano da otto mozza e quotazioni del Brenta in rialzo
A livelli chiese di guardiamo a prezzi costanti hanno precedenti storici che dovrebbe oppure occuparci ovviamente il calcolo di comparazione a prezzi correnti ha poco senso
E eppure non vediamo ancora nei numeri economici un impatto non lo vediamo ancora non vediamo ancora il riflesso non lo vediamo perché non lo vediamo semplicemente perché è troppo presto perché le crisi si manifestano nella luogo dispiegarsi di impatto nel tempo infatti se guardiamo le ripercussioni per esempio sul commercio marittimo nazionale
Sono ripercussioni ancora molto limitate non c'è ancora diciamo nessun effetto su quante navi cargo età anche tre transitano nei porti nel Mezzogiorno si è passati a trentacinque ottantaquattro sostanzialmente uguali no
Il che e naturale per tante ragioni intanto per il mix per ciò che arriva qui che non transita direttamente
Ma anche perché davvero ancora e presto ma sappiamo dalla storia che purtroppo questa crede invece inciderà e in modo importante sui costi sostenuti dalle imprese
Perché lo sappiamo lo sappiamo perché se anche la situazione forse risolta entro questo mese cosa che a nostro avviso purtroppo non Satana
Ma se anche fosse prima anche lo stretto si rimetta in moto ci vorrà molto tempo e ci sarà una guerra tra virgolette di posizionamento ad accaparrarsi i primi carichi in cui non è detto che il nostro Paese abbia la meglio e chi avrà la meglio sarà comunque quello che pagherà di più
Questo vuol dire che c'è uno shift perché noi vediamo per nulla transitorio sia nel risk premium anche rimarrà più alto quindi nei costi delle assicurazioni nei costi dei noli sia nei prezzi delle commodity Pierri ma tanto più alti perché continueranno a incorporare situazioni di incertezza e non ultimo il fatto che abbiamo consegnato una consapevolezza strategica fondamentale e cioè che basta uno store tenuto per bloccare Olmütz di nuovo quindi lo scacco la minaccia la serrata Manente livello di incertezza sale questo sassi
Che i costi aumentino e i costi incideranno in modo intenso sulle nostre impresa del soprattutto su quelle filiere che vedete
Rappresentate a sinistra che sono più esposte e ça va sans dire perché sono quelle energetiche e petrolifere ma sono anche gli intermedi chimici i prodotti e materiali da costruzione della filiera dei metalli quindi tutta la metallurgia e tutti i trasporti
Che ovviamente a seconda del mix con cui sono presenti nelle regioni italiane hanno infatti più o meno intensi a livello regionale e queste terre non soltanto per la filiera energetica
No anche per tutti quegli input critici che transitano dato Montis
L'avete visto parliamo di agli uomini ma parliamo anche di zolfo parliamo di Elio parliamo di tutti quei parliamo molto di fertilizzanti
Parliamo di tutti quei componenti che servono all'elettronica l'elettrotecnica e quindi alla transizione Green e digitale
E tagliamo di fertilizzanti ter servano all'agricoltura
Quindi abbiamo delle componenti di spinta di prezzo che ci impattano lo vedete a sinistra
Su moltissimi settori dall'agricoltura alla gomma alla lavorazione le conservazioni casearie della frutta alle macchine cava miniera
Al marmo ai minerali non metalliferi quindi le piastrelle a quelli più legati al petrolio quindi anche le valvole per dire delle specializzazioni italiane
Che hanno un impatto complessivo importante Moretto sulle regioni del centro e nord ma anche su alcune regioni del sud
Viceversa abbiamo parlato di import attardiamo di export viceversa anche per le esportazioni che vanno verso il golfo dove l'incidenza sulle ragioni del Sud e più elevata rispetto Agli importa e dove ancorché l'esposizione italiana stia limitata verso di voi sia in termini insigniti esporta stiamo parlando
Di percentuali ancora molto piccole di quote di mercato ma stavano crescendo a doppia cifra quindi in qualche modo citava gli è un potenziale mercato di esportazione pensate agli Emirati
E a Dubai è anche un potenziale mercato di investimento
E questo ci lascia come dire in una situazione di fragilità a rispetto a questa crisi che Città Alta
Anche a fare delle riflessioni sul turismo questa grandissima incertezza
Prende i flussi turistici molto più guardinghi aumenta nel slogan i costi del voi soprattutto con l'incertezza Tivoli ci saranno non sappiamo se avranno abbastanza carburante
Vale per i pali tale in misura minore perché usano carburante diciamo molto più sporco però vale anche perle nati e per i traghetti
Quindi una stagione turistica alle porte messa indubbio no che può anche riservarci qualche sorpresa positiva cioè connazionali che restano di più in Italia è concittadini è una pay che scelgono l'Italia come Mecca rispetto a mente a più lungo raggio quindi in realtà qui c'è tanta incertezza ma per il nostro Paese che è considerato emessi da un'amica dell'epistolario purtroppo dovranno essere in realtà anche delle opportunità mi dispiace devo correre il picco come ci arriviamo a questa situazione di grandissima incertezza beh ci arriviamo con qualche buona notizia il PM RR ha dato al Sud con una maggiore resilienza perché con una crescita lo vedete nel grafico di sinistra più elevata di tutte le altre Regioni nel ultimo biennio e anche riuscito a chiudere i piatti del PIL per abitante di poco ma è un inversione di segno importantissima perché non la vedevamo da anni
A Spino nato in maniera molto intensa di Investimenti facendoci ottenere questo è un risultato importantissimo
Una un risveglio dell'occupazione nel Mezzogiorno molto più intenso che nelle regioni Tella no dalla è posizionando quindi sud in una posizioni di maggiore resilienza e pur tuttavia dobbiamo dircelo con grande franchezza è emerso anche negli interventi precedenti
Siamo preoccupati siamo preoccupati perché la crisi incide a inciderà a livello nazionale ma purtroppo inciderà anche a livello locale quindi quando guardiamo al Mezzogiorno nel suo complesso se non riusciamo a mantenere la dinamica degli Investimenti
Portata dal PM a terra e cosa che noi diciamo in termini inerziali non vediamo quindi vediamo un arretramento nei tassi di crescita
Del Mezzogiorno mi spiace dover correre così tanto
C'è ok succederà è un impatto parzialmente più elevato sulle regioni del sud
Che hanno una esposizione all'inflazione più alta di quelle del nord perché hanno persone
In povertà assoluta tredici su cento che spetta un centro nord di otto su cento persone a rischio scusatemi
A rischio di povertà di più del doppio rispetto al Centro Nord quindi più fragili cosa deve accadere
Perché questo non si verifichi perché si riesca a combattere si deve riuscire ad attivare tutta quella catena di investimenti che è già stata ricordata in termini di maggiori flussi turistici nuovi investimenti
E portare a termine e questi che il mezzogiorno a una leva competitiva più alta del centro no ce lo dobbiamo anti RAI sullo sfruttamento di fonti rinnovabili
Questo può essere in quell'udienza mi chiudere ultima slide questo può essere come dire aiutato anche dalla jazz unica e può essere attivato dagli conduce un cimento delle filiere dell'attività manifatturiera quelle che vanno da nord a sud compreso l'aria spazio e la difesa grazie buon
Grazie
Grazie mi scusi per la mia per lo stress che le ho trasmesso mi sembrava di capire che quindi la conclusione a cui giunge Prometeia e la crescita minore del Mezzogiorno che Comit Return potrebbe ritornare ad essere l'ultima Area d Italia
Perché verrebbe dietro una crescita dello zero tre per cento al due mila ventinove quindi uno scenario molto difficile molto complesso però come lei stessa introduceva abbiamo oggi un Mezzogiorno diverso un Mezzogiorno che con imprese che si sono strutturate c'è un un nocciolo duro di media impresa che si è che è molto forte che esporta che non va
E e da qui parte lo studio invece di SRM e quindi chiedo a Sabbio Capasso di introduce lo di spiegarci secondo SRM quali quali scenari si preparano per il Mezzogiorno d'Italia
Grazie allora insidiando cercava di andare per titoli così facciamo
Molto più in fretta però divora il brutto ringraziare appunto meritano di questi un appuntamento ormai da qualche anno in cui viviamo queste bellissime giornate di che merita organizza per presentare il nostro rapporto sul sud del nove Polluce
è un rapporto che noi di diciamo produciamo idee le vogliamo mai da da dodici anni abbiamo sempre sin dall'inizio ha cercato di dare una voce al Mezzogiorno a voce diverso hanno un Mezzogiorno diverso devo dire
All'inizio era un po'più complicato adesso diventa un mood un po'più comune e quindi questo ci fa piacere da un lato e dall'altro però vogliamo andare oltre e quindi il nostro obiettivo è partendo dallo scenario che effettivamente ha inerziale pronto vedere di come non seguite dall'inerzia e quindi provare a capire dove agire per provare a dare al Mezzogiorno quello spinta e quel metodo che diceva giustamente
Il sindaco che effettivamente il tema del temi cioè provare a guardare oltre perché il il diciamo il futuro mai del Paese dell'Europa scusi o punta anche sul fatto che ora ci sia un Mezzogiorno che zia uno spazio di crescita
E diciamo una possibilità quindi di creare vedere il Mezzogiorno non sempre come anche per un fatto non dico psicologico ma di azione comune non solo in termini di rincorrere sempre altri territori
Ma vedere il Mezzogiorno come spazio di investimenti in cui si possono fare delle cose si basano sulle potenzialità che ha e quelle che no non Assisi investe e si cerca di andare avanti
E il quindi diciamo il percorso è guardare il pezzo John all'interno di quello che e la e la punta dell'Europa nel Mediterraneo e la punteremo Pato in un contesto internazionale che è complesso che sta cambiando
Che sta dando delle sfide ci dà delle anche delle eventualmente delle opportunità quindi cambia il Mezzogiorno sta cambiando anche il sistema attorno al quale lei normalmente avevamo definito e possibili Bigio economici i nostri equilibri
Economici e quindi bisogna trovare strade che siano sempre moderne nuove quindi andare anche il concetto che poi il nostro studio che porteremo avanti anche quest'anno la nell'avvenire anche vedere come rileggere le stesse filiere produttive in cui il Mezzogiorno è caratterizzato nella logica dell'innerva mento vecchi se hanno
Mai avuto in termini di innovazione e di di logistica e di interazione con le realtà fondamentalmente io ho adempiuto vorrei prendermi alti due da almeno trenta secondi per lutto per ringraziare il gruppo chiamo di lavoro sia di essere mia utile a ogni essere Dario e Alessandro che ci hanno aiutato e mi aiutano ovviamente a può dunque
Diciamo il risultato del lavoro ma questa anche un lavoro come sempre facciamo un SRM di gruppo cioè insomma ringrazio Dio
E il il Maurizio Di Pietro la maga processa Major Pella prestito professor sabbia che ci hanno permesso di costruire un un un numero che guarda al futuro noi vorremmo iniziare a ragionare in trincea Rinaldin due logiche da un lato collocare il Mezzogiorno nell'attuale contesto geopolitico
Capire dove sono quali sono state le dinamiche cosa sviluppa ha determinato questa crescita del Mezzogiorno in questo periodo
Guardare oltre e quant'e pose posizionarci su quelli che sono i fattori più rilevanti che noi individuiamo tre ovviamente sono quelli più che di cui si è parlato oggi cioè il livello di le le connessioni che si vengono a creare in cui il Mezzogiorno è dentro
Il il tema della competitività delle nostre imprese dei nostri territori è la cosa di armi assoluto maggiore di tutte più potente le competenze che sono necessarie per agire nelle trasformazioni
Lascio perdere ovviamente i numeri che sono saggia Zazà di dati l'unico elemento che poi sotto viale teoriche se stamattina e che è stato chiaro è stato ben evidenziate che il percorso che si intravedono intraviste quello giusto probabilmente il metodo è quello giusto
Non c'è assolutamente raggiunto nessun tipo di risultato soddisfacente ma non più in termini semplicemente di recupero o di di posizioni ma perché noi dobbiamo sempre porci nell'ottica di fare più
E fare meglio o di quello che si è fatto in passato connota rinunciando a comprendere che un percorso è stato messo in atto e che quindi bisogna mettere ampi ha spazio in termini di investimenti pubblici investimenti privati
Che devono dare sostanza questi sistemi tre titoli il primo riguarda il il tema delle commissioni in questo concetto di fare di più e di fare meglio l'idea è che il Mezzogiorno che già dentro le filiere italiane noi abbiamo da detto anche l'anno scorso abbiamo lo ripetiamo spesso noi oltre all'Inter scambio internazionale dobbiamo interscambio interregionale molto rilevante siamo fornitori si può fare di più perché eravamo fino a qualche anno fa più della metà della ricchezza dei nostri investimenti andava al Centro-Nord
Da qualche anno il dato sia ridotto sotto la metà siamo al quaranta per cento ma le dall'Alitalia il trenta quindi c'è ancora un margine di di di di spazio assolutamente da da da da utilizzare secondo siamo indubbiamente la piattaforma europea
Della nel Mediterraneo non solo la piattaforma nazionale
Del veicolo preso solo un dato punto del nostro io che osservatori sul malinteso Marita in materia insomma siamo in cui siamo molto molto presenti la la metà delle rinfuse munita di Italia passa per il Mezzogiorno nel Mezzogiorno
L'economia marittima e Mezzogiorno è molto di più pesa molto di più dell'economia del Mezzogiorno stesso quindi vuol dire che a servizio del Paese dell'Europa ma non basta
Perché il Mezzogiorno partecipa legate nella Bali ma le pare partecipa sicuramente non in modo marginale però ci partecipe in modo troppo selettivo ci sono realtà e le conosciamo le nostre quattro ali fama eccetera in cui siamo perfettamente integrati ma si può fare molto meglio e lo vediamo nell'anno abbiamo fatto una salve all'interno poiché la ricerca che sta nelle borse
Che avete quindi voi là ci sono tutti i dati e tutte le le informazioni l'abbia fatto una una sala vede abbiamo uno senatore manifatturiero che al sesto anno quest'anno e vediamo come il Chiese sono due grandi gruppi di imprese nel Mezzogiorno ci sono quelle che invece sono che sono diciamo imprese non marginali sono circa il quaranta per cento di questo mondo modello ma siamo ci molto meno del di quelle nel resto del Paese però quelle che esportano lo fanno con intensità e se lo fanno con una forza maggiore
E però dobbiamo assai in conto anche a quelle che non c'è non ce la fanno e lì c'è un problema dimensionale è un problema di densità di imprenditoriale c'è e il numero delle imprese che deve nasce buone ed valide c'è un tema di condizioni istituzionali abbiamo detto oggi nella Sala minori sempre la prima risposta non è mai nei servizi pubblici migliori le politiche occupazionali il la prima risposta delle imprese del Mezzogiorno è vogliamo una semplificazione burocratica che poi e in qual è il metodo di cui si discuteva stamattina perché effettivamente quella il percorso cioè fare in modo che le tra la scelta e la decisione la strategia e l'applicazione di quello che si fa il tempo sia il più ridotto possibile secondo titolo e il tema della competitività la per le performance migliorabile quando si integrano vede diversi elementi ovviamente ci vuole il Dinoi l'investimento ci vuole investimento che vada verso l'innovazione
Ma ci vuole anche l'organizzazione di impresa e della governante affinché investimenti innovazione abbiamo fette letti sul territorio stesso
Non lascio perdere i numeri che appunto ora dovrebbero debba disco ne abbiamo poco
Voluto nella ricerca sviluppare anche un tema che spesso non si trova cioè integrare gli aspetti dell'economia sociale all'interno del sistema abbiamo ve ne abbia fatto un atto un apprendimento specifico sul welfare aziendale c'è matti che serve ebbene abbastanza era c'ha due elementi fondamentali che ti che ci sono importanti del nostro ragionamento uno
Ed è molto correlata alle dimensioni di impresa la struttura delle imprese preteso grande più offrono welfare ovviamente secondo una leva di competitività di attrattività perché se io devo attrarre talenti sedevo attragga management io devo fornire anche quello
Per essere competitivo con altri territori che forniscono analogico coerenti e quindi abbiamo integrato nella nostra ricerca
Non solo la nostra visione giù economica non solo la visione
Diciamo che abbiamo all'interno delle nostre filiere produttive ma anche il tema dell'economia sociale che secondo noi e diventa sempre più interattiva dei risultati ultimo ultima de che però quella ancora più importante e de nel senso di fare di più e meglio e qui veramente bisogna fare più e meglio riguarda la il tema della consolidare i percorsi per le competenze
Attrarre trattenere sicuramente ma non necessariamente ma attrarre sicuramente talento e valorizzare le persone questo si può fare
Colgo un sistema formativo che abbia tutte le le le tutte la filiera presente sul territorio
Noi abbiamo una un flusso riuscita ovviamente lo sappiamo di di flussi di laureati o di laureandi o di gente che i ragazzi che residenti qui poi si laureano altrove e lo vediamo in realtà nella nella voce e nel dato del rapporto tra il numero il il tra il il laureati nel sempre nella nello Sam dunque abbiamo fatto uno specifico approfondimento per su mille abitanti tra venti e ventinove anni noi vediamo che se facciamo per residenti
Il rapporto è parimenti identico tra noi tra nord e sud questo che cosa vuol dire uno che ovviamente spesso la gente si lancia i ragazzi si laureano fuori mano Manai nell'atletica e io ho chiuso
Mantengo la residenza qui però dall'altro simili significa che la filiera della formazione arrivate fino alla secondaria produce risorse che poi si laureano semmai da altre parti quindi non manca tutto il sistema c'è da Bindi ovale potenziare ma esiste il sistema però ovviamente esiste anche l'Offerta perché evita abbiamo più del trenta per cento delle nostre così sembra sul dei presenti nel Mezzogiorno quindi abbiamo gli ultimi dieci anni
Laureati in Stemme nel Mezzogiorno duecentocinquanta mila ragazzi dieci per cento in più
Do il di un modello del Centro-Nord Italia trentuno per cento in più c'è un male un un un un margine che però significa che c'è la potenzialità bisogna investire il ragionamento e chiudo ragionamento che noi abbiamo davanti sempre che sia sono dodici anni che portiamo avanti
Funzionano le cure quando io sono sicuro che il malato possa rispondere alle cure
Se si parte dal presupposto che il testo è stato quei pregiudizi che abbiamo anche letto allegati del già ERSA è stato detto all'inizio si parlava di impossibilità per qualche ragione strana per cui Mezzogiorno non poteva essere e attivo a De ad A pagina di politica e questo ovviamente blocca qualunque iniziativa in realtà si è visto anche col pm RR
Ma si era visto già in realtà chi voleva vedere si vedeva anche i momenti di chiusura delle fideles spesse o nei delle sei dei sette nati ogni volta che si arrivava e si spendeva c'erano investimenti nel Mezzogiorno immediatamente il Mezzogiorno reagiva con un PIL più alto del Centro-Nord
Quello erano periodico erano punti all'interno di un percorso adesso per quattro anni abbiamo avuto investimenti strutturati costanti con metodo che arrivano a mezzogiorno e mezzo al giorno s'è mostrato reattivo perché c'ha le strutture
Di governance da migliorare ci alle strutture di impresa da migliorare ma c'era e questo reagisce al sistema ecco
Quello che vi ho divide via diamo e poi col concludo con cui esse che noi o via internet riteniamo di che sia realmente importante continuare col metodo continuare affinché la politica industriale del governance pubblica ma anche politica d'impresa e quindi anche per l'impresa è anche il privato possono andare nella direzione appunto di garantire al Mezzogiorno essere quello che c'è un'aria dell'Europa che si vede nel Mediterraneo e che può anche essere parte integrante di una crescita del nostro continente
Grazie grazie
Effettivamente in poco tempo abbiamo avuto una panoramica della situazione attuale degli scenari che possono prefigurarsi a questo punto io chiederei alla professoressa Valentina mi dici anni che ha appunto un occhio verso l'Europa
Quali quali azioni di aspetterei site da parte dell'Europa è in che modo cercare di affrontare la fine del PNR R. e anche l'impatto del conflitto e della Della crisi geopolitica attuale
Grazie grazie grazie mi associo ai ringraziamenti nei confronti della Fondazione merita per aver organizzato questo convegno che è così importante perché come abbiamo detto il Mezzogiorno non è soltanto diciamo fondamentale per la crescita del nostro Paese ma anche per la crescita del dell'intera Europa
Mi volevo un po'ricollegare a quello che abbiamo visto nelle nelle due presentazioni precedenti quindi a partire dallo Schalke che stiamo vivendo in questi giorni e come questo può impattare sulla crescita del nostro Paese e del Mezzogiorno come si è visto bene dalla prima dalla prima presentazione e qui la considerazione che mi viene da fare è che non ci sorprende il fatto che in situazioni in cui l'economia va male i territori diciamo che si trovano più indietro tendono a pagare un prezzo un prezzo maggiore
E quindi questo però ci ci fa un punto pensare all'importanza di contrastare questi questi sciocca e di avere una visione di medio lungo periodo
Cosa che appunto è stata fatta nel caso dello shock pandemico con Next Generation in più che come abbiamo visto dai risultati che sono stati presentati oggi ha avuto poi un impatto molto positivo non soltanto sulla crescita italiana ma soprattutto sul divario sulla diciamo riduzione del divario tra il Mezzogiorno presto e il resto del Paese quindi diciamo lo choc che stiamo attraversando in questo momento in un'ottica di medio lungo periodo ripone appunto al centro l'idea di autonomia strategica europea basata quindi su una maggiore
Capacità di generare energia all'interno all'interno dell'Europa e su questo io penso appunto che gli investimenti nel Mezzogiorno siano fondamentali per
Arrivare a questo a questo risultato allora il punto è come farlo
Con diciamo l'esaurirsi dei fondi che vengono dal PM RR e penso che dobbiamo guardare a un po'sia il quadro finanziario pluriennale di cui si è parlato e quindi il metodo Pnr R all'interno del quadro finanziario pluriennale e come appunto questo metodo sia diciamo importante in quanto
Rende meno automatico il trasferimento di fondi a determinate Area rende sempre più importante la programmazione del delle delle diverse aree per avere accesso a questi a questi fondi
Quindi guardando un po'ha non soltanto al quadro finanziario pluriennale ma tutta una serie di iniziative che ci sono appunto in in Europa e che hanno come obiettivo di nel medio lungo termine ma neanche poi così lungo termine la transizione verde ed energetica quindi nel giro industry Hutter
E più recentemente all'industrial Accelerator anch'io penso che si tratta di tutta una serie di programmi nei quali il Mezzogiorno può avere un ruolo molto importante
Ci sono ad esempio le aree di accelerazione industriale
Dove attraverso appunto un procedure amministrative più snelle si dovrebbe aumentare il grado di investimenti in tutte quelle diciamo beni che portano ad una riduzione
Del dell'inquinamento della delle produzione di carbonio ci sono diciamo nel rilancio della domanda europea per
Beni lo Carbon
E e quindi il Mezzogiorno può giocare un ruolo importante per cogliere appunto questa questa opportunità
Ovviamente non avviene in modo automatico quindi pensare che la semplice diciamo flessibilità amministrativa sia sufficiente
A creare polli
Diciamo di di di di sviluppo è abbastanza insomma e poco realistica e quindi si pone un anche il problema della competizione tra Paesi
Nel attrarre investimenti per la dei cocktail decarbonizzazione e se andiamo a vedere a quello che è accaduto anche attraverso appunto
La diciamo all'allentamento all'utilizzo dei vincoli di agli agli aiuti di Stato vediamo che alcuni paesi del nel del nord Europa hanno utilizzato gli aiuti di Stato in maniera molto incisiva
Proprio in questo proprio per la Ricordi carbonizzazione per
Le lo stimolo alla energie rinnovabili e e così via quindi
In mancanza ovviamente io sono molto d'accordo sull'idea che
L'Europa dovrebbe avere una diciamo politica industriale molto meno frammentata quindi che dovrebbero aumentare le risorse europee perché
In in mancanza Punzo di risorse genuinamente europee l'utilizzo delle degli aiuti di Stato crea competizione tra Paesi oltre a creare inefficienze in termini di scala di scala produttiva però
A parte questo ovviamente rimane il la responsabilità poi dei diciamo dei dei governi nazionali e quindi delle politiche pubbliche anche con risorse limitate perché il nostro paese sicuramente le risorse sono limitate però di veicolare l
Laddove gli impatti di medio lungo periodo possono essere maggiori e questo è sicuramente il caso degli investimenti come abbiamo visto dal da tutte e due le le le presentazioni quindi l'impatto che hanno avuto sulla convergenza limitata perché il numero di anni è ridotto e che però noi vorremmo appunto che continuasse nel nel medio lungo nel medio-lungo periodo
E quindi la diciamo per concludere secondo me riandando appunto un po'alla alle direzioni europee anche in termini di piano finanziario pluriennale e quindi
Questa o diciamo
Possibile trade-off tra coesione e e e politiche industriali io penso che in realtà appunto
Quello che la direzione della quale bisognerebbe andare è proprio quello di invece prendere le due politiche complementari quindi siccome ci saranno diciamo nel nel nuovo bilancio
Più risorse per la competitività quindi anche diciamo le regioni che hanno bisogno di crescere diciamo di più dovrebbero essere in grado di intercettare anche queste risorse
E in parte questo è accaduto se andiamo a guardare ad esempio
Uno studio che abbiamo fatto sulla partecipazione ai progetti Horizon
E su i bandi diciamo Horizon per la transizione verde quindi per tecnologie verdi vediamo che in regioni come la Puglia o la Campania
E si pongono in posizione interessante in termini di capacità di attrarre di attrarre questi fondi
Quello che abbiamo un po'visto è che se andiamo a guardare invece i fondi per lo sviluppo regionale quindi quelli che più tradizionalmente vanno sotto il capitolo coesione non sei una forte complementarietà
Tra
Diciamo l'utilizzo di fondi per la competitività e di fondi per la questione io penso che in futuro la capacità appunto di
Continuare ritenere interna perché tasso d'ingresso illegale la rivista concludendo la capacità di di di continuare a sostenere tassi di crescita del Mezzogiorno passa proprio per
Quella che un po'è stata chiamata la Place Basic per Industrial policy quindi la capacità di
Coordinare gli strumenti di coesione con gli strumenti di politica industriale avendo un'idea di lungo periodo del modello di sviluppo che vogliamo
Perché vogliamo avere che è un modello di sviluppo che un po'come emerso anche dalle dalle presentazioni precedenti
Deve avere molto a che fare con l'aumento dell'energia rinnovabile con l'inserimento nelle filiere manifatturiere per la transizione e su questo secondo me il Mezzogiorno a delle importanti potenzialità che però per essere realizzate richiedono politiche industriali non solo orizzontali ma una visione di dover si vuole andare a medio e lungo periodo grazie grazie mille
Io molto velocemente girerei la stessa domanda a Maria Savona anche lei ha un occhio sull'Europa anzi
Deve anche dal Regno Unito quindi che cosa si prevede devo chiederle di essere molto stretta probabilmente a un certo punto si ci si interverrà il
Vicepresidente della commissione era per dell'équipe dovremo un attimo interna
Sarà brevissima grazie ringrazio moltissimo la Fondazione merita Claudio De vincenti per l'invito sono molto onorata di portare un contributo sulle sui nostri studi
Alla Louis dunque io vorrei innanzitutto complimentarmi con i rapporti presentati e che citando appunto un filo rosso conduttore
In tempi di tempesta come Alessandra Lanza diceva cioè con onde molto forti quanto soli dallo scafo come ci dice
Stadio Capasso e quindi volevo appunto riprendere complimentarmi soprattutto per il fatto che promette attua apportato un'analisi che sono rarissime le analisi di impatto locale regionale degli sciocca e quindi questa è una cosa importante da capire e da una cosa su cui lavoriamo anche in Luis come dice anche Salvio Capasso c'è un corre innovativo nel Mezzogiorno che ci permette Ventola mente di superare queste tempeste
E che quindi per riprendere anche quello che dicevamo Manfredi precedentemente non c'è un divario un deficit antropologico del sud per poter investire
Quindi diciamo meglio siamo in una situazione in cui questa tempesta rappresenta per per parafrasare Schumpeter e un momento di distruzione creativa oppure no e io mi permetto di sollevare tre punti brevissimamente su queste queste presentazioni
Il primo è il paradosso della resilienza e cioè Alessandra Lanza ci faceva vedere che tutto sommato non è ancora arrivato l'impatto dello shock degli ultimi tremendi sorteggio politici su li porti del mezzogiorno e in generale diciamo uno si aspetta che sia una questione di tempo ecco io mi chiedo quanto invece questo si può trasformare in in elemento di politica industriale del Mezzogiorno quanto invece questo questa stabilità non sia invece un sintomo di non esposizione alle catene globali del valore che poi hanno ha un impatto vero dello shock vale a dire essere resi clienti cioè non avere un impatto immediato non necessariamente significa essere presi clienti ma semplicemente indica il contrario indica una non esposizione che invece andrebbe a migliorata e quindi questo una delle mie domande insomma in cui in generale
E primi quello che abbiamo trovato in alcuni studi in comune è che ad esempio la propagazione degli sciocchi a livello regionale quindi anche che toccheranno il Mezzogiorno
Sono venti atti attraverso il ruolo del Mezzogiorno e le catene globale del valore quindi probabilmente quello che assicura una resilienza
A lungo termine invece un'esposizione maggiore che indica invece una competitività più forte
Questo è per quanto riguarda appunto come si può nel Mezzogiorno in questo momento di tempesta
La seconda questione come si è detto anche delle precedenti relazioni il ruolo del Pnr R e quanto possiamo ancora appunto fonti contare sul piano errare sappiamo che il tendere arrestato
Il metodo PNR come è stato sollevato prima è importante se vogliamo è anche quello che negli studi di economia e innovazione si chiama il big push io se Magnano per cui ci si aspetta che questo investimento pubblico grande e poi produca non soltanto l'aumento di investimenti che sono stati effettivamente aumentati del Mezzogiorno abbiamo detto anche al di sopra della media italiana però quello che conta in questi casi perché il big push funzioni ci vuole una capacità di upgrading funzionale produttiva e soprattutto sia produttiva che di inserimento nella rete commerciale
Internazionale quindi la questione
Fondamentalmente diciamo il sistema di innovazione che Capasso ha evidenziato va comunque coniugata con una presenza forte nelle categorie del valore ad alta ad alto valore aggiunto quello che troviamo infatti in uno dei nostri studia e che investire in innovazione non basta cioè non non basta soltanto l'investimento innovativo e non basta soltanto a vedere
Capacità produttive capacità innovative bisogna fare in modo che queste diventino sostenibili a lungo termine come diventa non sostenibile a lungo termine
Lo diventano se gli innovatori sono poi anche nodi centrali nelle catene globale del valore a più alto valore aggiunto e quindi questa è una cosa importante quindi se vogliamo questo di di nuovo il Bitto ushabti sogno di upgrading funzionale per rimanere stabile ed essere sostenibile
Un ultimo punto
Quello del dell'Energia cioè si è parlato veramente entrambi menzionato quanto per esempio il sud Celli il Mezzogiorno possa fondarsi sul fatto che è un grandissimo produttore di energia rinnovabile questo secondo me è un dato straordinario in questo contesto geopolitico
Tuttavia per me personalmente che mi occupo di di di economia del digitale c'è un vorrei sollevare un potenziale pericolo cioè gran parte del digitale si fonda su una filiera del digitale
Che a sua volta adesso comincia a a ad ampliarsi il dibattito sull'importanza degli investimenti infrastrutturali digitali tra cui datacenter fibre eccetera ecco secondo me è un un un momento di cautela ci vorrà perché se il Sud a grande produzione di energie rinnovabili poi diventa un recettore di Investimenti per esempio in data center infrastrutture digitali proprio perché c'è questa qua questa produzione di energia superiore alla media nazionale
Ci potrebbe essere il pericolo di attrarre questi investimenti che in realtà si stanno studiando adesso hanno pochissimo
Moltiplicatore occupazionale e sono molto energico ricco quindi le di il perito citiamo il come dire le il il punto di cautela eh evitare che il Sud diventi che il Mezzogiorno diventi un recettore
Di questi Investimenti in data center senza poi occupare posti importanti nella filiera del digitale in funzioni
A più alto valore aggiunto e sia visto cioè non vogliamo che il Mezzogiorno per quanto riguarda le file del digitale per quanto riguardi tatuati data center non diventi quello che abbiamo insegnato per anni e cioè la parte bassa della curva al sorriso in cui anni fa c'era nella parte bassa l'assemblaggio cinese e nelle parti alte l'alto valore aggiunto
E non vogliamo appunto che i nuovi sud del mondo incluso il Mezzogiorno che hanno tantissime potenzialità di fare upgrading pare non si fermino a semplicemente essere punti di localizzazione di data center che hanno appunto per ora stiamo studiando poco impatto occupazionale di crescita
Molto consumo energetico questo è quello che mi interessava e condividere con voi cioè evitiamo che sia un'altra che diventi una una periferia del digitale ecco questo questo importante quindi diciamo quello che per concludere Senato
Sì per comprendo ricattati
Mi scusi se la interrompo ne vorrei un cenno vorrei sapere se il vicepresidente della Commissione europea
è già collegato quindi dobbiamo veramente chiudere vinciamo veramente mentre stava condividere questi tre punti è e le implicazioni di policy sono
E Ven evidentemente una diciamo qualificazione dell'integrazione internazionale per
Come dice Capasso connettersi tutti non solo di piuma con metterci meglio per perché il Mezzogiorno grazie grazie alla per
Grandi spunti interessanti che sono emerse anche da questi ultimi due interventi sì collegato il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto quindi noi lasciamo il campo al suo intervento volevo dire anche che dopo l'intervento di Fitto ci sarà un coffee break saremo di nuovo qui alle dodici e zero cinque puntuali oggi io sono il cronometro del CIPE di merito
Il buongiorno Speroni senz'altro Buongiorno
Ne diamo la parole da una parola prego
Grazie buongiorno un saluto a tutti gli intervenuti anzitutto un ringraziamento
Per l'invito a proprio vincente la fondazione merita per piacere
Partecipare anche se dare modo nuove imprese per questo mi dispiace questa senza timbro Claudius abbiamo sempre avuto una al profitto positiva collaborazione quindi anche se con questa modalità
I fa molto piacere partecipa alla questura giudice sarà molto importante rilevante voglio rivolgere un saluto
Ai massimi dopo di Napoli dall'amico Gaetano Manfredi ma anche se ho ben capito sono in presenti anche i presidenti della Regione Campania Puglia
Di queste cave quindi vuol valore tutti presenti con il saluto particolare
Il tema della di questo incontro anche documento che applicato questi lavori sicuramente centrale rispetto al momento che stiamo vivendo è anche soprattutto rispetto alle scelte dovranno essere portati avanti sia nell'ambito
No no contesto geopolitico che sicuramente
Ho letto una serie di questioni molto rilevanti anche molto impattanti dal punto di vista economico quindi anche sociale ma anche e soprattutto dal punto di vista delle scelte degli strumenti che abbiamo messo in campo in questa fase a mangiarci
Nel parlare di questo sapendo che siamo veramente il momento cruciale perché siamo nella fase finale del piano nazionale imprese resilienza
La fase centrale della programmazione della missione due mila ventuno nove mila ventisette e attende la fase iniziale invece nel dibattito sul futuro bilancio
Quindi sicuramente in un momento veramente fondamentale scritto appello Callow i
Oggi dentifrici
I dati sono oggetto esso va in un anno non mi dica anche nella relazione richiamo del lavoro fatto dalla Svimez
Evidenzia in modo molto chiaro quanto in questi ultimi anni l'impatto positivo nei termini crescere il PIL nel Mezzogiorno e tazzina
Intanto oggettivo e positivo che sicuramente testimonia in modo molto chiaro una serie di ragioni ad esso collegati sicuramente intimava il piano nazionale di queste resilienza e uno di questi qui vorrei anche diciamo sottolineare un tema come voi sapete ci sarebbe stata una discussione sul rispetto meno nelle percentuali di risorse assegnate al piano nazional piano nazionale di presidenza del Mezzogiorno d'Italia il fatto che uno degli elementi centrali se non il principale
Crescita invece John sia collegato al piano nazionale di riprese resilienza conferma in modo molto chiaro quanto questa percentuale non solo è stata rispettata non abbia prodotto dei risultati molto positivi anche in termini appunto di di di di crescita del prodotto interno lordo e e risultati che cinque riguardano anche gli obiettivi che ci sarà
Seconda riflessione che vorrei fare collegata dicevo al momento e noi stiamo vivendo la necessità di utilizzare le parole chiare a livello europeo ma anche a livello nazionale pare non la son sensibilità semplificazione
Ma siamo impegnati come sapere in questo momento in una profonda revisione e l'attuale azione Diego Grandi dividere in tutto due mila ventisette perché è evidente che e sono dei programmi che la tempistica nella loro programmazione ci spiegano quali sono limiti le necessità sulle quali intervenire
I programmi due mila ventuno due mila ventisette della politica di coesione sono frutto di una analisi sui dati economici del due mila e diciannove del due mila tre
L'accordo di partenariato cioè cosa fare con queste risorse
Furono sotto scacco di partenariato furono sottoscritti nel due mila ventidue nelle un termine di paragone mentre noi sotto scrivevamo home Italia con la Commissione europea anche tutti gli altri Paesi con la Commissione europea in Italia il sistema anche le regioni i contenuti dei programmi due mila trentuno due mila ventisette iniziava l'invasione dell'Ucraina
E quindi evidentemente questi programmi inevitabilmente andavano adeguati rispetto ai nuovi scenari alle nuove esigenze
Faccio unico che per la concomitanza del Piano nazionale di riprese resilienza per una difficoltà ed una problematicità
Oserei dire quasi ristrutturare la partenza del grammi di coesione i programmi distratto hanno iniziato attorno durevole suscettibile ventiquattro due mila venticinque dal punto di vista Nicola io quindi la fase a Sorrento superata per questa ragione la Commissione europea allo scorso anno proposto una revisione dei programmi di una politica di coesione creando innanzitutto un link con il piano nazionale di presidenza voi ricorderete Sala
Antonio Di Caro Gaetano consegnato al presidente dell'ANCI ricorderà molto bene
Prima revisione importante che ha lanciato il mese resilienza tra le varie questioni affronto anche il tema di creare primo vero
Momento di collegamento con la politica di coesione per ottenere due risultati primo salvaguardare i tre progetti che erano stati inseriti agita nazionali prese residenza che mai sarebbero stati realizzati nei tempi previsti incarnazione del mese resilienza Maselli ragioni e invece spostare queste risorse
Nell'ambito di progetti lampo della politica di coesione potere invece utilizzare questa
Opportunità e implementare nella fase iniziale della politica di coesione sui programmi questo meccanismo meccanismo molto importante perché due grandi piani in cui tendere la funzione non potevano procedere non possono così lei senza dialogare senza avere questo momento di raccordo fondamentali questo percorso punto siamo giunti con una decisione anche della Commissione europea
Prima individuato questo elemento come centrali in l'azione dello scorso anno nella quale è stato con la possibilità appunto di avviare nelle revisioni su basi nuove interpretato nazionali riprese resilienza è secondo loro come dicevo
Una revisione delle politiche di coesione una revisione di medio termine che non è stata come tradizionali divisioni ma invece è stata molto più strutturale perché abbiamo messo in campo un provvedimento legislativo all'Europeo
L'avvocato di inizio decretare degli incentivi di tre incidenti
E abbiamo soprattutto messo in campo un metodo che voglio sottolineare perché penso che sia un metodo che deve accompagnarci anche per dei passaggi futuri rispetto al futuro bilancio nel quale la Commissione Europea a preventivamente con il Governo che con le regioni ogni Parlamento europeo condiviso le nuove priorità
No attualità sono cinque difesa acqua casa competitività ed energia hanno rappresentato un elemento importante di adeguamento ai nuovi scenari
Che viviamo ma anche soprattutto alle nuove linee guida che la Commissione europea presentato su atto e di partenza lo scorso anno perché perché evidentemente faccio un esempio come quello della casa noi abbiamo delle situazioni nelle quali è necessario quanto mai cercare riadeguare
Le politiche di intervento degli investimenti cercando di ostruire un processo di modernizzazione della politica di coesione e in questo Kevin questa dinamica in questo ambito
Si è individuato punto richiamando il metodo un elemento centrale che in quello della scelta su base volontaria chi vuole aprire una piccola parentesi collegata ad una discussioni che ci fu al momento è la revisione
Politiche di coesione lo scorso anno sul tema per esempio della difesa
Punteremo molto discusso un tema sul quale sono spese tantissime parole ma aver scelto ridare la possibilità su base volontaria Stati membri alle regioni di poter utilizzare questa revisione consentito di poter rispettare le nuove esigenze che ci sono sul territorio e non è un caso che nella revisione complessiva la parte più rilevante della spostamento di risorse verso la difesa Honda
L'uso duale delle risorse sul fronte civile e militare sia stato utilizzato
Dai paesi baltici dalla Polonia e chi come me ha visitato questa regione al confine con la Russia con la Bielorussia con l'Ucraina
Ha toccato con mano che non è un problema di difesa e sicurezza è un problema di difesa in sicurezza ma anche di questione perché in queste regioni mai come in questo momento stabilendo un gravissimo fenomeno di spopolamento perché nelle conseguenze della
Situazione linearità di base nell'Ucraina in questo contesto il risultato della revisione degli atenei è stato molto importante e positivo sia in termini di risorse sono stati riprogrammati quasi trentacinque miliardi di euro
Sia in termini anche di obiettivi individuata ritagliati programmato oltre sette miliardi di euro è stato un lavoro molto complesso con il Governo con le regioni però devo dire che è un lavoro che ha portato un importante risultati in questo contesto ma soprattutto anche un importante il metodo di lavoro che ci consente di proseguire e il percorso di modernizzazione della politica di coesione che e inimmaginabile pensare di costruirne una contrapposizione tra con il quale difendono ad oltranza la questione e coloro i quali invece sono spinge sull'idea che ci sia bisogno solo di strumenti nuovi che superino la politica di coesione
Dobbiamo invece cercare di mettere in campo alla luce dell'esperienza che abbiamo vissuto un meccanismo nuovo differente che faccia sintesi
Da una parte di alcuni elementi molto importanti e innovativi penso al collegamento tra le riforme e gli investimenti per rendere strutturali gli allestimenti per poter impattare in modo concreto anche su quelli che sono elementi fondamentali delle difficoltà e delle problematiche del Mezzogiorno Ilaria in modo particolare accalcate altre aria
In Europa ma anche in tema di età target semmai stordita hanno rappresentato e rappresentano un elemento nuovo che talvolta creato le condizioni per avere un dibattito
Anche molto forte in alcuni casi ma che sicuramente hanno inserito un principio di responsabilizzazione
Di tutti i livelli istituzionali che ha creato una fortissima accelerazione in questi giorni
Sono emersi dati
E della spesa PNR a febbraio se non se non erro sono superiori centotredici miliardi di ieri media mensile di oltre quattro miliardi di euro il che vuol dire che se ne farà imponiamo questi dati di spesa rispetto a quanto è accaduto nelle programmazioni precedenti basta vendere
La percentuale di spesa della programmazione due mila quattordici mila clienti per capire come si sia completamente ribaltato il meccanismo come alcuni elementi fondamentali centrali della povertà danze Pineider
Siano stati molto importanti in questo senso è avvenuta al dato un approccio in modo compulsivo
Tutto questo ci consente di poter fare la riflessione sul dopo che le collegato al futuro bilanci due mila e dintorni e trentaquattro è una proposta che la Commissione europea ha messo in campo è anche e soprattutto alla necessità di cogliere quelli che sono gli elementi di sintesi che hanno presentato da una parte reazione del Piano nazionale di questa presidenza peraltro anche e soprattutto il processo di cambiamento e modernizzazione della politica imposizione
Presidente si vuol dire salvaguardare i mancini Governance
Perché è un'azione di questi resilienza ma anche salvaguardare con la stessa determinazione e convinzione
I principi della politica di coesione
L'obiettivo della riduzione delle disparità la garanzia di mantenere inveendo di Scelta nel totale coinvolgimento dei diversi livelli istituzionale molti rancori Crocodile persa presentano ed elementi centrali in questo contesto anche l'appoggio al basso è uno degli elementi fondamentali in questa direzione soprattutto la necessità di mettere in campo un'azione mirata che possa fare sintesi tra queste due diverse esperienze perché perché semplicemente fino a oggi abbiamo operato con due programmi uno straordinarie come sappiamo e quindi tende a vedere l'altro ordinario che quella politica di coesione Bassanini ventotto del due mila tre da quanto torneremo nella ordinarietà semplici strumenti previsti al debito che integrino le politiche in bilancio
Europeo quindi evidentemente genera circa il Paese chiusi in questo senso la Commissione europea nella sua proposta ha messo in campo alcuni elementi molto importanti seguendo il principio come dicevo nella flessibilità che ci consente di poter adeguare le politiche attuali anche in corso d'opera
Mancini sei stiamo valutando ove il ponte
Sempre su base volontaria sempre dando l'opportunità adeguare ulteriormente nonostante si è appena conclusa revisione di medio termine le risorse della politica di coesione sul tema dell'energia ulteriormente le luci di quello che sta accadendo perché di fronte a fatti nuovi possibili levati però non possiamo rimanere
Se errori sulla rigidità della impostazione programmatica e gli anni precedenti perché rischiamo di non essere al passo con i tempi
Ma la necessità di rendere flessibile il bilancio e un elemento che ci consente uno di poter affrontare sfide
Troviamo di fronte che settimanalmente di lei
Purtroppo cambia lo scenario da una parte e dall'altra di mettere in campo anche degli strumenti appunto che ci consentono alle condizioni date con le regole che oggi rabbia l attesa dicono
Cambiamento di di uno sviluppo della discussione sul funzionamento delle istituzioni europee e di essere in grado di potere risposte adeguate
Rispetto a queste esigenze da una parte e dall'altra c'è il tema della semplificazione anche qui la proposta di bilancio com'è noto cambia la struttura del bilancio europeo due mila ventotto due mila trentaquattro
Qui buoni numeri ci vengono incontro perché per esempio basti ricordare che attualmente non abbiamo oltre cinquecento programmi d'intervento e quattordici fondi evidente che e non sono numeri compatibili con un una semplificazione ed è evidente che c'è bisogno di creare le condizioni per poter costruire uno schema di lavoro molto rilevanti di importante che apra in modo molto chiaro anche e soprattutto alla esigenza di mettere in campo un bilancio dicevo flessibile in grado di poter incidere in modo concreto per questo
Il nuovo bilancio va pochi fondi e il primo è quello chi mette insieme tutte le risorse che vengono assegnati dalla Commissione europea gli stati membri e che creano le condizioni con il nuovo piano nazionale e regionale
Di partenariato di avere un percorso che dal mio punto di vista deve avvicinarsi molto al modello del piano nazionale di questa residenza salvaguardando però tutti gli obiettivi
E i principi di aprire questione soprattutto costruendo una governance che faccia sintesi proprio per le ragioni alle quali ho fatto riferimento precedentemente cioè il fatto che nell'ambito del piano nazionale di ripresa
E residenza andando era priva di questo naturalmente
Abbiamo visto attuare due piani che avevano due dotazioni finanziarie che si somma mentre oggi andremo ad una sintesi complessiva nell'ambito del nuovo bilancio due mila trentotto due mila trentaquattro nel Regolamento
Del che hanno un'azione di riprese resilienza invece sottolineare alcuni elementi chiave chiede sono la Bas
Per la discussione che poi vedremo come si concluderà nell'ambito del consiglio e del Parlamento nei prossimi mesi sia rispetto all'ammontare del bilancio complessivo sia rispetto anche alla definizione di questi aspetti collegati alla governance e in questo contesto porre recuperare alcuni elementi importanti ENEL regolamento della nuovo bilancio sono elementi centrali del primo il mantenimento chiaro nelle tre categorie delle regioni quindi regioni meno sviluppate regioni in transizione regioni più sviluppate
Il secondo elemento una tre allocazione di risorse
Duecentodiciotto miliardi di euro per le regioni meno sviluppate
Spetto al mezzogiorno Italia chiaramente questo è un tema fondamentale che dà una risposta molto chiaro anche in termini finanziari questo
In questo contesto terzo elemento molto importante illa consente i principi della politica di coesione eh
Una un ulteriore elemento è quello collegato alla governance e alla definizione processo del nuovo piano nazionale e regionali dove è evidente che ci sarà bisogno di avere approcci differenti tra Stati membri perché quello che la logica di un Piano nazionale regionale i partenariati noi siamo abituati a immaginare il ruolo centrale o di confermare anche in questo contesto vedere
Regioni ma anche con un coinvolgimento impiego l'attivo da parte dei Comuni deve rappresentare anche un modello di lavoro nell'ambito della predisposizione del futuro bilancio a differenza di quanto mi sia accaduto con il Piano nazionale delle prese residenza
Per una serie di ragioni prima fra tutte quelle che sicuramente nasceva in un contesto molto particolare fase finale del conte post scuola Inter
Però penso che noi oggi abbiamo le condizioni del tempo per agganciare
Aggiornamento che possa mettere intorno a un tavolo tutti gli interlocutori istituzionali devono partecipare sto contesto scenderebbe che sono le priorità in questo ambito è mettere in campo una governance in grado di poter attivare dare risposte adeguate in questo senso ultima considerazione che vorrei fare sono gli strumenti di attuazione
Nel mese di dicembre
Ho avuto modo un lavoro intenso di un anno picchierò coinvolgimento con e cita con i sindaci Carcano martedì sa bene che abbiamo avuto e degli incontri preventivi e successivi alla predisposizione da nuova agenda europea felicità per la prima volta la Commissione europea ha operato uno strumento che affronta anche in modo complessivo e gli aspetti c'entra iscritto ai territori anch'
Fonti penso per esempio al tendere gran parte e al grande problema sotto una tenda quindi al tema dell'emergenza nella casa dei trasporti e mobilità di una riorganizzazione delle città in questo contesto ma anche dei diverse
Misure esercitare delle frasi diverse dimensioni recita bene città piccole che ci porta dove aveva approvato l'agenda europea felicità un lavoro che lanceremo l'iniziativa del Parlamento europeo
Sì maggio col alla presenza della Presidente del Parlamento della Presidente del Comitato delle Regioni di polenta sono accorta individuato questo con un tema centrale Ileana strategia sul recto stai per affrontare la grande questione che nella può nello studio che avete predisposto emergendo molto chiaro quello di come riuscire a dare una prospettiva il diritto di rimanere cioè della possibilità di creare le condizioni perché con un approccio integrato da comica in questione sino ad altre politiche
E cosa mettere in campo un'azione mirata aziendale di poter affrontare grande fenomeno invece quale contrario rispetto a quelle grandi città dello spopolamento delle all'interno sul quale dobbiamo cercare di lavorare in modo concreto che anche degli strumenti che possano affrontare anche la questione del intende delle migrazioni dei giovani che rappresenta uno degli elementi centrali in questo contesto su quale ce n'è lavorare creando le condizioni appunto per affermare un principio decisivo che è quello del diritto di rimanere nell'uovo consiglieri Mariel Parisi vuole se si decide che questo Tina riesce rimanere questo rientra in due importanti strategie che affronta nel modo orizzontali grandi questioni sotto
La crisi demografica ma anche mi piace ricordare che stiamo lavorando su altre strategie che sembra anche in alcuni casi Nattino punta tra l'italiana ma penso che rappresenterà invece una grande opportunità per mantenere un approccio dal basso e soprattutto per mettere in campo
E niente di degli interventi che possono essere e passi dare i suoi predisposizione del futuro piano nazionale regionali riferisco alla approvazione della strategia per le regioni dell'Est europeo
E quindi le regioni al confine come dicevo prima con la Russia e la NATO in Russia l'Ucraina regione che io ho visitato in un confronto costante con tutti
E gli amministratori di quel territorio agli stakeholders per capire quali sono le nuove esigenze completamente differenti ma che ci riguardano perché mi piace sottolineare che il confine con la Russia con la Bielorussia con l'Ucraina
E non è un confine in questo momento di guerra nazionale della Finlandia anziché della Polonia ed Estonia ai confini europeo pareggio che amo no party decisiva così come altri due strategie il mese di maggio primo giugno
Saranno approvate quella sulle regioni d'oltremare non ci riguarda direttamente ma che una visione geopolitica rappresenta una grande opportunità per l'Europa il potenziamento l'azione nelle isole del Mar dei Caraibi anziché nell'Oceano Indiano conosce l'Atlantico riguardano delle opportunità dal punto di vista della difesa dello spazio
E del nuovo gioco ridicole Europa fondamentale anche per noi ultima strategia sarà penna
Della delle isole c'è una sinergia molto importante perché a non rilievo particolare che in Italia partite non solamente la Sicilia e la Sardegna mancherà anche altre isole rappresenta un altro elemento importante che chiama in causa
Su tutte queste strategie narcotici integrato
Non più della politica di coesione come
Siamo stati abituati a conoscere negli anni passati stagioni nelle quali tutto era abbastanza
Stabilito definito ma invece con un approccio integrato con la giusta sensibilità e con l'idea di poter essere inviati incidere in un mondo che cambia e che cambia profondamente e questo penso che sia
L'obiettivo sul quale dobbiamo lavorare io penso occlusione di poter dire che
Il tema della confronto del dialogo il coinvolgimento la definizione scelte condivise sia fondamentale sin dal primo momento
Questa Commissione per quanto mi riguarda avendo la delega anche la responsabilità per le regioni e le città cercando di metterlo in campo concretamente ritengo che su questo si debba lavorare molto positivamente mettendo in campo appunto come dicevo strumenti
I novant'anni di mute che certamente hanno la possibilità di poter costruire definire queste
Prospettive mi fa piacere che chiudo veramente nell'ambito della
Analisi emerga in modo molto chiaro eredi impatto molto positivo dal Mezzogiorno verrà sono economica speciale unica
Verrebbe da pensare al momento nel quale lancia ma da zona economica speciale miliardi nel soggiorno ricordare
Arte di quel dibattito
Fortemente contrario che invece oggi penso costituisca in un proficuo napoleonico azionata da una commissione ad hoc allorché governo italiano all'epoca
C'è oggi rappresenti in modo molto chiaro con dei numeri che sono oggettivi una scelta importante lungimirante che soprattutto in termini di semplificazione i
Rapporto col sistema intendeva nel soggiorno dato un elemento centrale accompagnato da un sistema di incentivi che sicuramente resta centrale anche se va molto di più finalizzato rispetto anche all'evitare la sovrapposizione di diversi strumenti che talvolta rischiano di creare norme più opportunità magari una maggiore confusione sarebbe auspicabile che anche su questo si lavorasse poté individuare strumenti che siano seguiti efficaci possano aiutare sistema produttivo anche su quelle che sono le transizioni transizione in corso ed esigenze di rinnovazione sulle quali dobbiamo cercare di lavorare per rafforzare il nostro sistema imprenditoriale in modo particolare nel Mezzogiorno d'Italia grazie
La ringraziamo alto grazie anche farà salutiamo adesso abbiamo Nardini Breve coffee break li rinnovò l'invito ma rettifico l'orario ai alle dodici e un quarto faremo cretino
A questo punto rivolgeremo uno sguardo più focalizzato alloggi volgere lo sguardo a due regioni prego si accomodi
La Campania e la Puglia che solitamente sono considerate e sono locomotiva del Mezzogiorno d'Italia
Partiremo invito intanto alle persone che interverranno c'è già qui Marco Buti nel Istituto universitario europeo già direttore generale degli affari economici e finanziari dell'Unione Europea
Giuseppe Coco
Professore dell'Università di Bari Andrea Ramazzotti ricercatore in Storia economica presso l'Università sul mercato o Roma
Arriva Massimo De Andreis direttore generale di SRM di Intesa San Paolo
E Vito per raggi N ce l'abbiamo le sedie per tutti si dobbiamo Chuck tutti che il prorettore indica dice vicario dell'Università di Bari
Prego
Facciamo questa a questo punto partiamo fa facciamo partire la discussione da i manifesti per la crescita economica della Campania e della Puglia due position paper che accurato Matteo merita
Ispirandosi uniformandosi al lavoro precedentemente realizzato da Marco Buti
In nel più focalizzato sulla Toscana
Partirei proprio da queste da Marco Buticchi e aveva indicato la strada avviato questi studi e a sua volta anche fatto degli approfondimenti sulle regioni del Mezzogiorno
Perché ci dica aspra Toscana Campania e Puglia cosa emerge insomma da questo confronto
E a comando sette minuti non di più Mazza grazie dell'invito io qualche slide vediamo se appaiono
Ecco benissimo allora sì lo ricordavo la nostra moderatrice
Noi abbiamo lavorato al settembre scorso un manifesto partendo dalla dalla Toscana che poi con l'aiuto anche di Claudio De vincenti che hanno promosso questo esperimento anche altrove in particolare nel Sud si è irradiato nelle altre in altre realtà regionali
Noi siamo partiti sostanzialmente
Con il manifesto sulla reindustrializzazione da questa slide qui che secondo me abbastanza
Come dire eclatante quello che si vede qua e che e non sto a far troppe sofisticazioni qui ma guardiamo soltanto un paio di numeri confronto Italia Europa ultimi dieci anni sostanzialmente e qui c'è c'è la combinazione
Di alti salari alta produttività bassi salari e bassa probabilità eccetera e quello che vedete è che al di là della vulgata sulla
A sui Miracle miracoli del del mercato del lavoro italiano si vedono due cose primo
Dove andiamo nella direzione giusta cioè un'economia italiana più alti salari più alta produttività siamo indietro rispetto all'Europa e il gatto sia un a si allarga
Poi c'è quel dato che come dire
Estremamente preoccupante che è quello con la freccia vedete lì sono i settori a bassi salari e bassa produttività
Qui mentre le urne siamo si parte da un dato che è più elevato rispetto al resto dell'Europa l'Europa senza fare miracoli loro riduce un po'questa negli ultimi dieci anni
Questa combinazione l'Italia va nella direzione opposta quindi questo è
Come dire l'input iniziale per per il nostro per il nostro lavoro
Allora la bisogna rendersi conto che ci vado e veramente a volo d'angelo la crisi non è o non è che cosa non è non è una naturale ricomposizione fra manufatturiero il servizio
C'è un rischio di deindustrializzazione assoluta per l'economia italiana non è un fenomeno passeggero anche qui poi guardate le stai successivamente ma sostanzialmente dall'inizio della grande crisi finanziaria
Del due mila otto si va nella direzione sbagliata
E infine non è il risultato del conflitto fra capitale e lavoro
I salari non brillano i servizi e i profeti neppure quindi c'è un problema strutturale che più che più di fondo nel manifesto per la Toscana ma a avanziamo questa questo è proprio questa proposta diciamo questo perimetro generale di un modello S efficienza sostenibilità sicurezza ed equità
Il Mezzogiorno si si parla si deve parlare di industrializzazione non tanto direi industrializzazione e c'è la possibilità del salto della rana Raul i problemi
Cioè e io vi dico
Che la settimana prossima noi presenteremo a Firenze un istituto un all'Istituto pensare europeo un grande studio sulla l'Europa nella nuova economia globale frammentata
Una di uno dei punti che facciamo in questo in questo studio è che l'Europa non deve chiudere il gatto di produttività di innovazione con gli Stati Uniti ma deve trovare la sua traiettoria originale
Questo vale per l'Europa vale per l'Italia vale anche per il Mezzogiorno quindi queste secondo me una una una notevole opportunità tre proposte specifiche che sono che vedete qua
Per un nuovo partenariato di tipo come dire non burocratico geometria variabile primo
Prima proposta bisogna coinvolgere e qui ci succede nel Mezzogiorno una linfa vitale anche se a macchia di leopardo
I nuovi imprenditori alla frontiera delle tecnologia bisogna sapere da loro
Quali sono i gli ostacoli quali sono le opportunità come hanno avuto successo come hanno fallito nel loro essere quindi questo è il la prima pro la prima proposta la seconda proposta che invece concentrata piuttosto sulle grandi imprese bisogna in questo mondo frammentato bisogna accetta bisogna accorciare le catene del valore a valle e a monte
Quindi capire che cosa si può creare con con le grandi imprese di fornitori da sviluppare nella nel adesso a livello regionale secondo me è un punto importante terza proposta la Commissione Europea approva ha proposto negli ultimi ne è un po'ma alcune settimane fa il
L'atto di industrializzazione accelerata
All'interno di questo c'è la proposta che si selezioni nu delle aree di accelerazione industriale per la decarbonizzazione con strumenti finanziari e strumenti regulatory come dire molto avanzati che e molto adatti a quel tra questo tipo di distrutti strumenti quindi secondo me questa è una opportunità per il Mezzogiorno di individuare e fare una proposta al governo che la riporti in Europa alla Commissione europea
Di aree di accelerazione industriale con quelle caratteristiche sfruttando le opportunità della Zeiss alla fine quindi da questo partenariato dovrebbero emergere dei il contributo regionale ai al piano nazionale regionale di cui parlava il vicepresidente Fitto precedentemente
Io debbo dire sinceramente invece di fare la battaglia di retroguardia per dire non le regioni non sono abbastanza coinvolte nella strumenti nel della programmazione di nuovi fondi di coesione
No utilizziamo giochiamo d'anticipo le regioni dovrebbero presentare al governo il loro contributo sul del piede sul piano per il piano nazionale e regionale cosicché mettendo da mettere il governo nei confini diciamo di fronte alle sue responsabilità e quindi giocando d'anticipo da questo punto di vista io credo questo sia un elemento importante con un piano che alle ha caratteristiche buone del Pnr R cioè performances Beiste questo che bisogna che bisogna fare attrezzarsi quel e questo mi permetterà anche a di attrezzarsi mi chiudo i contributi dell'Unione Europea che sono basati sull'eccellenza e non solo sulla come dire attribuzione ex-ante di di quote e su questo diciamo l'elemento di velocizzazione amministrativa è assolutamente
Fondamentale grazie
Grazie grazie a lei
Dunque a dalla sua dal suo intervento emerge un quadro piuttosto negativo perché abbiamo detto che l'Italia in generale che ha subito un processo di deindustrializzazione il Mezzogiorno
Sta deve fare un processo di deve avviare un processo di industrie ove in industrializzazione anche dallo studio chi merita che è stato curato
De Coco con Claudio De vincenti Raffaele la gravi in inglese anche da lì non è non emerge un quadro molto positivo quindi insomma oggi si stanno alternando letture un po'diverse sulla situazione del del mezzogiorno e questo manifesto cinque se il manifesto ci restituisce a sua volta un quadro problematico
Intanto noi centrista altri centri studi nove i telegiornali molto spesso in questi ultimi nell'ultimo anno parliamo di una ripresa del Sud di una crescita siamo abbiamo ripetuto molte volte dell'incremento del PIL superiore a quello delle altre aree
Ecco Giuseppe Cocco aiutarci a capire chi sbaglia e chi ha ragione
Grazie era in effetti ritocca l'altra volta fare il dottor Doom diciamo così della situazione colore che che dalle brutte notizie
No voglio dire non è che insomma non ci sia questa crescita differenziale sarebbe assurdo sostenere che il Mezzogiorno sta crescendo in maniera più salutare negli ultimi anni
In particolare nel lavoro che abbiamo fatto sulla Puglia
Questo si vede in maniera palestre per esempio il dramma diciamo per dati consolidati perché poi se andiamo troppo vicini ci sono sempre le revisioni no dal due mila quindici al ventitré la Puglia
Cresce più velocemente la media nazionale di due punti è un mezzo un punto in più dalla meglio mezzogiorno quindi da un certo punto di vista la Puglia insomma viene esaltata quasi come un modello di crescita il problema è che quando andiamo a vedere
Le trasformazioni dell'economia della Puglia nel corso diciamo nel lungo termine diciamo che a lungo termine sono venticinque anni è secondo me è corretto applicare
Questo schema la Puglia perché la Puglia
Come altre Regioni italiane avrebbe avuto diciamo dei governi sufficientemente stabile durante questo periodo quindi diciamo così che all'orizzonte lungo all'orizzonte giusto insomma diciamo per valutare le politiche economiche anche beh e diciamo vengono fuori delle note un quadro viene fuori un quadro molto più ambiguo per così dire l'intera crescita di cui noi siamo facendo esperienza anche oggi viene è da una delle due componenti della crescita fatemi fare il professore adesso insomma
Ci sono no del TAR la crescita del PIL si spiega con due corsie cresce l'occupazione e crescita della produttività
Lungo termine il benessere aumenta per la cresce la produttività non per la crescita e l'occupazione
Tutta la crescita del Mezzogiorno degli ultimi anni e cresce l'occupazione non è che questo sia un fatto negativo soprattutto in regioni dove la l'occupazioni tassi occupazione decisamente insufficiente
Però quando esiste la crescia occupazione spiega un po'tutto in effetti va detto che diciamo così dei problemi ci sono non possiamo insomma sperare che questa crescita perduri all'infinito anche per ragioni banalmente demografica insomma diciamo così a un certo punto
Questa spinta insomma si deve necessariamente esaurire
Purtroppo se andiamo a guardare i dati sulla produttività sono piuttosto sconsolante da questo punto di vista nel senso che in vent'anni ad esempio la Puglia ha perso sei o sette punti tra i sei e i sette punti
Di produttività rispetto al resto dell'Italia l'Italia e già in Europa un incasso studio per la stagnazione della produttività
Quindi in effetti quello che stiamo facendo che siamo riuscendo a mettere al lavoro più persone però allo stesso tempo
Come dire non in occupazioni ad alta produttività e questo necessariamente si traduce in
Lavoro relativamente povero segnò guardare a quali possono essere le cause effettivamente non ci muoviamo un po'nel solco del lavoro di di Buti
Gli altri coautori toscani insomma ma c'è una ricomposizione importante le
Gli ultimi venticinque anni nella composizione del PIL diciamo di tutto il Mezzogiorno ma soprattutto della Puglia insomma diciamo ormai più di un quarto dal dall'economia della Puglia e fatta di turismo ristorazione e commercio
Questa composizione insomma diciamo non può portare a una su società molto prospera nel futuro insomma diciamo quindi questo significa che evidentemente dobbiamo cambiare anche le nostre priorità
Di politica economica quando andiamo a guardare quali sono i fattori di sviluppo no noi abbiamo investimenti in capitale e investimento in capitale umano in capitale fisico e capitale umano
E anche qui abbiamo insomma diciamo che gli investimenti
Almeno fino a due tre anni fa gli investimenti in Puglia avevano una componente davvero sproporzionata insomma diciamo nell'edilizia
In particolare nell'edilizia nel comparto turistico I fa a fini turistici insomma diciamo così quindi concluderei rimandando via alla alla Petter con alcune considerazioni insomma appunto sulle politiche economiche e che possiamo fare per il futuro in particolare che riguardano le politiche di coesione la Puglia c'ha delle allocazioni insomma diciamo sul capitolo coesione che vanno seconda insomma delle diverse programmazioni da sette a dieci miliardi insomma diciamo sono all'incirca un decimo
Ma insomma sempre con grosse oscillazioni perché le programmazioni differiscono molto tra di loro
Un un però nell'ordine di un decimo del PIL regionale quindi sono allocazioni consistenti insomma diciamo così ed è sempre stata insomma come dire molto coccolata anche dei mezzi d'informazione perché sul piano attuativo e sul piano dell'efficienza amministrativa è sempre stata un modello anche per le altre regioni meridionali diciamo così nel senso che è una delle poche Regioni che di fatto insomma diciamo lei quale di fatto c'è una coincidenza tra spese programmazione semplicemente perché la spesa avviene nette più o meno nei tempi prescritti insomma quindi il problema però è capire perché nonostante questa efficienza amministrativa evidentemente la composizione della spesa presenta dei problemi insomma diciamo perché altrimenti non si spiega come mai rabbia ha avuto una performance macro economica molto più sorprendente di quella che
Che vi ho descritto insomma sostanzialmente
E secondo me diciamo i problemi sono due uno appunto la composizione della spesa insomma che è sbilanciata su temi che probabilmente non sono produttivi di crescita il secondo
Che
Appunto per esempio insomma nel campo degli incentivi non ha molto senso insomma incentivare l'apertura di vini di Bert Brecht farsi insomma nel senso che noi abbiamo c'è un sufficiente incentivo privato ecco non c'è bisogno insomma di dare soldi pubblici su questa cosa
In USA in un settore che poi sostanzialmente sviluppa quasi esclusivamente lavoro povero
La secondo tema è un tema di sovrapposizione delle misure la nostra coesione con quelle di nazionali abbiamo alcune misure che si sovrappongono nel campo di azione e questo significa che parte della spesa nazionale c'è la perdiamo insomma diciamo così
Politica di videro qualche cosa poi insomma diciamo si possono fare degli esempi ma non ha molto senso in questo momento
Infine c'è un problema di scarsa selettività in particolare negli incentivi è un problema che insomma è già stato messo e in realtà già attenzionato dalle autorità regionali
In realtà tutto questo ci conduce alla nuova programmazione la programmazione dall'anno programma della prossimo ciclo
Avremo meno soldi ormai lo sappiamo già la coesione necessariamente viste le nuove priorità è stata tagliata insomma diciamo quindi diventa ancora più importante identificare le
Nelle priorità che servono davvero e approfittare in pieno insomma della programmazione nazionale l'ultima cosa che vorrei dire che siccome qui abbiamo
Uno dei massimi esperti mondiali insomma diciamo così di analisi delle disuguaglianze
E che non c'è nessuna
Contraddizione tra misure per lo sviluppo e misure per l'equità
La ragione per la quale peggio ora la disuguaglianza nel Mezzogiorno insomma diciamo e perché ci concentriamo in settori con bassa produttività e salari ancora più bassi insomma va bene
Quindi evidentemente insomma diciamo se riusciamo a generare lavoro più ricco fa banalmente appunto insomma incentivando solo non perché le altre attività non debbano esistere ma quelle che vanno incentivate sono quelle che generano
Un valore aggiunto salari
Commisurati
Riusciti a monte a curare il problema della distribuzione del reddito grazie
Per la risposta alla mia domanda è per le indicazioni che cigni fornisce un no studio analogo a quello fatto sulla Puglia poi è stato curato sempre da merita sulla Campania
è stato realizzato da Claudio De Vincenti Amedeo Lepore e Andrea Ramazzotti ecco anche qui emerge va be'è una regione che forse è cresciuta negli insomma in un certo modo si è strutturata a un tessuto produttivo che si è rafforzato
Però verso il quadro generale resta ancora incerto e quindi ancora di più abbiamo vengono vi emergono le preoccupazioni che cosa succederà dopo il pm RR
Quali conclusioni arrivate
Le slide in realtà non so se grazie
Sì grazie per la presentazione o
L'onere e l'onore di presentare questo rapporto appunto come diceva scritto da Claudio De Vincenti Amedeo Lepore acque dato un piccolo contributo
E la nostra idea è stata seguendo anche l'approccio degli altri manifesti distinguere tra una parte di descrittive di diagnosi una parte di prescrittiva di policy
E quindi quello che noi abbiamo visto fondamentalmente ci uniamo questo coro di venticinque anni di stagnazione di produttività che appunto è caratteristica del Paese in generale
Nel caso specifico della campagna però è stata accompagnata da trasformazioni strutturali che hanno aumentato il profilo di fragilità
Della regione e soprattutto si osserva sulla cattiva performances dei salari reali sia in termini assoluti che rispetto alle medie del Paese
Abbiamo però osservato anche segnali positivi di inversione di tendenza già nel periodo due mila quattordici due mila diciannove interrotte purtroppo dalla pandemia ricco avido diciannove rispetto alla quale la Regione però ha dimostrato una buona capacità di ripresa
I settori trainanti in questa fase sono stati quello delle quattro alla farmaceutica la meccanica che sono anche i principali settori essi che esportano dalla Regione
La dinamica dell'export in parte è stato già menzionato nelle precedenti interventi ha mostrato una grande capacità di accelerazione fino al due mila ventitré
Dal due mila ventiquattro venticinque abbiamo visto segnali di rallentamento collegati ad un scenario geopolitico sempre più complicato l'intenzione del report e quindi di cercare di trasformare in settori innovativi motori di crescita suggerendo
Delle leve di policy che vadano oltre il pm RR so che il tempo non è moltissimo quindi faccio solamente una breve carrellata di quelli che sono i principali risultati che potrete approfondire se vorrete nel report questo è un grafico per rappresentare appunto
Chiaramente la difficoltà di crescita produttiva del Paese che la linea tratteggiata della Regione nello specifico la Regione che ha perso circa cinque punti percentuali rispetto alla media
Del PIL pro capite italiano proprio a seguito della grande recessione e da lì non ci siamo riusciti realmente a muovere lo diceva Claudio De Vincenti all'inizio
Più o meno il rapporto di reddito e del sessantasette per cento questo è dovuto a una produttività stagnante
Che è stata accompagnata fino al due mila e nove dalla dinamica dei salari
E anzi fino alla Grande recessione in realtà c'era un certo recupero lo vedete nel grafico e la linea rossa della produttività per occupato rispetto alla media nazionale
Dalla grande recessione c'è stato un arretramento significativo che ancor più forte proprio per la componente salariale oggi il divario salariale di circa dieci cinque punti percentuali in più rispetto agli anni Novanta
Questo entra di nuovo lo diceva Giuseppe Coco prima nelle trasformazioni
Che hanno colpito il tessuto imprenditoriale
Economico in particolar modo con una forte contrazione dell'industria di circa trenta punti percentuali dopo la Grande recessione molto più grave che no nel resto del Paese mentre tutto sommato il settore dei servizi
Pur avendo una peggiore dinamica nella grande recessione attenuto rispetto alla media paese
Questa portato anche una contrazione di circa i principi cinque per cento degli occupati manifattura e un crollo degli investimenti
Come potete vedere c'è stata questo recupero anche abbastanza dell'OSCE dal due mila quattordici in poi interrotto ovviamente dalla crisi alcove di diciannove e qui si pone un po'la questione del presente e del futuro
Un presente che nelle elementi più dinamici della manifattura
Come diceva mostra una grande capacità di esportazione i settori competitivi sono l'agroalimentare l'abbigliamento l'Automotive Lario spazio ma anche la farmaceutica e la meccanica che sono caratterizzate da imprese innovative di media dimensione
C'è da dire che la campagna fa comunque solamente il tre virgola cinque per cento del totale nazionale delle esportazioni
Quando l'economia della regione vale il sei per cento quindi abbiamo una sotto rappresentazione rispetta le capacità che potrebbe esprimere la Regione
E quindi concludo diciamo con una prima carrellata di politiche industriali che ne abbiamo immaginato so che poi Amedeo Lepore più tardi tornerà su questi temi
Ma quelli i temi che ne menzioniamo nel report sono come arrestato anche detto negli interventi precedenti un consolidamento del metodo del Pnr R.
Per esempio rendendo operativo l'accordo di questione Stato-Regione per indirizzare attuare le Succi i fondi strutturali dell'Unione Europea anche dopo le scadenze due mila ventisei
E poi nel report menzioniamo sei lede di politica industriale i contratti di accordi sviluppo soprattutto per gli investimenti delle grandi impresa di strumenti finanziari innovativi che invece potrebbero aiutare le piccole e medie imprese
Campane il tema delle transizioni gemelle che sono state anche menzionati da una parte la sfida della di economia circolare su cui già la Regione ha una sua specializzazione e dall'altra il problema della digitalizzazione
Aggregata all'intelligenza artificiale qui c'è anche da consolidare il tema del capitale umano che veniva menzionata anche per la Puglia
In Campania c'è l'esperienza degli Academy in generale corsi di corsi universitari post universitari che potrebbero essere potenziati e rafforzati in questa direzione
Il tema della rigenerazione
Urbana è sicuramente importante soprattutto se si riuscisse a coordinare con le trasformazioni produttive in questo senso menzioniamo anche il termo Abdellah Zetsu unica
Che se fosse focalizzata e coordinata rispetto agli altri interventi potrebbe potenziare la ricaduta produttiva sul territorio e poi il tema del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno era stato istituito nel due mila sedici rafforzato dal due mila diciassette
Concesso alle imprese per l'acquisto di beni strumentali noi suggeriamo un recupero dell'automatismo nella somministrazione a maggiore semplicità di erogazione per rafforzare la certezza dello strumento per le imprese e quindi il suo effetto leva
Quindi per concludere il report prevede tre messaggi una diagnosi Chiara che è coerente rispetto agli altri manifesti che abbiamo appena sentito
Un problema di stagnazione paese che nel caso specifico della Campania ha visto una trasformazione in senso di maggiore fragilità del tessuto manifatturiero ma esistono i segni del rilancio soprattutto nei settori competitivi e capaci di esportare servono delle leve di policy che permettano di rafforzare queste dinamiche
E potenziarle oltre a i finanziamenti del Pnr R.
Cercando di
è davvero essere molto stringati vi ringrazio moltissimo il tema dei salari è ritornato Center e questa mattina ne abbiamo parlato prima con la le relazione nell'intervento di Sabbio Capasso ritornato ancora adesso e ci troviamo di fronte a un altro di quei temi su cui più diciamo raccontiamo il contrario con la cosa e anche il contrario cioè molto spesso parliamo abbiamo detto che c'è stata una crescita e l'occupazione anche se in alcuni settori in modo particolare le imprese cercano dei profili che non riescono a reperire
E intanto i giovani anche i più qualificati continuano ad emigrare
Ecco io vorrei che il pro rettore dell'Università di Bari vituperati nel ci aiutasse anche in questo caso a chiarire
Che cosa succede in questo mezzogiorno in particolare per quello che riguarda tanti giovani di cui abbiamo un grande bisogno
Grazie per la domanda grazie soprattutto per l'invito
Allora intanto complimenti per la la position paper
Che trovo esemplare nella capacità di offrire un prospettiva molto chiara e con cui leggere i dati sull'economia della Puglia degli ultimi vent'anni
Senza cedere a semplificazioni però individuando una chiave di lettura avendo il coraggio di proporla una chiave di lettura che ha poi delle conseguenze sulle leve su cui incidere leve che interpellano non solo amministrazioni pubbliche presenti sul territorio ma anche il diciamo altri attori e in in quest'atto in qualche maniera io colloco anche il sistema universitario per credo intorno a reagire
Sì alla lettura sia quello che è stato letto con due diversi punti di vista quello sul ruolo dell'istruzione sul capitale umano poi per il il ruolo che vivesse in questo particolare momento storico è il tema distributivo
Sostanzialmente perché il tema di cui mi sono sempre occupato per attività di ricerca
Allora vi sopralluogo c'ha detto Charlie assunti però molto efficace la chiave di lettura che l'orfano cioè dicono la la Puglia è cresciuta molto in un Tyrant anni è cresciuta principalmente con la leva dell'occupazione
Non è cresciuta in termini di produttività anzi li il il il gap rimasto costante sono addirittura peggiorato
Principalmente
Attribuiscono questa mancata crescita di produttività a due fattori la ricomposizione settoriale si è spostata all'economia dall'industria al terziario in particolare al terziario a bassa produttività
Turismo non solo turismo ristorazione io aggiungerei anche nuovo delle costruzioni che è cresciuto nell'ultimo periodo
è Investimenti in particolare Investimenti dell'industria insufficienti tant'è vero che noi non abbiamo ripreso i livelli dei rivestimenti del due mila dopo dopo tanti anni
Dunque le vere cosa dovrebbero essere provare a ricomporre lascia la specifica la la la specializzazione settoriale oppure documentare gli investimenti certamente evidente
Però appuntamenti a un po'l'accento sui due aspetti di cui parlavo capitale umano
Distribuzione e questi aspetti sono legati tra loro
Ora è difficile immaginare una qualificazione ad alta produttività
Di un tessuto economico senza passare per la qualità del capitale umano ora qui a mio parere voi fate diciamo l'operazione meritoria e c'è piuttosto che
Parlare di domanda di capita di cervelli e di offerta i cervelli mettere in luce come quello che si è creato in Puglia ma non solo in Puglia
è un equilibrio inefficiente è veramente un paradosso nel senso che noi abbiamo una regione in cui da un lato
Vi è
Una bassa
Un basso investimento dei giovani in istruzione terziaria
I diplomati pugliesi
Che scelgono di continuare gli studi sono pochi rispetto ad altre regioni rispetto al al diciamo all'Europa all'OCSE quindi pochi diplomatici angoli studiare
Di quali caciaroni studiare tante sciagure andare fuori o prima o dopo la laurea proprio dopo la laurea e quindi c'è una scarsità di dall'altro lato però vi è anche poca domanda di professioni ad alto contenuto di capitale umano alta capi speciali trazione
è evidente che questa diciamo scarsità di domanda pone un disincentivo neri dall'impressionante l'istruzione o nella scelta di restare in Puglia quando la l'istruzione sia acquisita
Allora il tema è come spezzare diciamo questo equilibrio inefficiente come spezzare questo paradosso e qui le leve non possono che essere diverso e non posso che interessare tutti quanti gli attori sicuramente il tessuto
Il sistema universitario io qui dico solo diciamo tre elementi il sistema universitario territoriale deve percepirsi come si era universitario territoriale quindi come avete delle università
E quindi pensare all'offerta formativa come avrete dell'offerta formativa presente sul territorio la competizione fa bene in tanti contesti ma la complementarietà e anche utile al secondo essere poco autoreferenziale e quindi cosa è avere il coraggio di offrire percorsi di formazione che siano legati alle transizioni in atto la domanda potenziale di lavoro
E perso essere e in connessione con quello che il territorio chiede facile a dirsi più complicato a farsi però questa è la sfida che tocca il sistema universitario ma non è sufficiente non è sufficiente perché appunto che bisogna dare l'incentivo non hai perso lo studiano l'incentivo allo studente a investire in istruzione
E a restare in Puglia
E quindi in questo un ecosistema un Progetto un programma in cui da un lato S. universitario dall'altro il sistema degli incentivi dall'altra gli investimenti pubblici
Parlano la stessa lingua si confrontano sui grossi progetti soccorse intervento non può che essere la strada i mari in maniera integrata
Secondo tema è stato accennato il tema
Distributivo
E perché tocca il tema dell'investimento in capitale umano ora è evidente che lì dove c'è basta pubblicità ci sono bassi salari questo è chiaro lì dove c'è un passa la ricevo un aumento della disuguaglianza all'interno del mercato del lavoro tra alti e bassi salari
Ma c'è anche di più perché bassi salari tipicamente significa anche in quei settori un lavoro più instabile un lavoro meno certa una voce offre poche opportunità di crescita professionale
Queste condizioni negative spesso sono distribuite in modo non come dire ecco nelle tra le categorie di persone che accedono a lavoro colpiscono giovani colpiscono donne colpiscono di tanti innocenti né nelle zone interni piuttosto che urbane
Colpiscono in qualche maniera categoria di persone che sono già in a di diciamo così a disagio per alcuni alcuni elementi
Ma non è solo una questione di dispersione salariale perché
L'assenza o l'insufficienza di opportunità di lavoro qualificato e anche un vincolo al al trenta la principale finalità dell'istruzione terziaria che la mobilità sociale
C'è la capa la possibilità di rendere i destini individuali indipendenti dall'origine sociale dall'origine familiare
Il venir meno di una di speciazione produttive che offrono opportunità di lavoro qualificato significa venire meno di opportunità di crescita individuale appunto i fari mobilità sociale
Quindi gli effetti distributivi
Di questo equilibrio inefficiente non sono semplicemente omento disuguaglianza
Ma una riduzione delle opportunità una riduzione del rito sociale da questo punto di vista come sappiamo non tutte le disuguaglianze hanno lo stesso effetto sulle prospettive di crescita
Ma quello disuguaglianze quelle disuguaglianze che il significato disuguaglianze nei punti di partenza hanno un effetto duraturo sulla moltiplicazione sul mantenimento disuguaglianze quindi l'aspetto ancora diciamo ancora maggiore
Spezzare o indebolire questo equilibrio efficiente
E complicato come dicevo non tocco non li tocca il tema delle politiche di incentivo le pratiche industriali imporre qualcosa corrette poi c'è una una sessione successiva su su sul tema di sicuro le politiche di formazione del capitale umano le politiche di
Incentivo alla domanda di lavori
Ad alto contenuto di conoscenza da questo punto di vista appunto e la risposta sia per una crescita più duratura esserlo una crescita che distribuisca dividendi benefici della crescita in modo più equo
Su questo insomma occorre confrontarsi grazie
Grazie
Basta elemento non sono veramente tanti incentivi alla formazione qualificata all'impiego dei giovani del Sud nelle nostre regioni lascio poi il la proposta brillante lanciamo la proposta alla sessione che seguirà con i due governatori
E a questo punto Torre il quadro mi sembra che abbastanza ben definiti c'è stata una crescita c'è stato lo sviluppo ma le regioni del Mezzogiorno anche quelle più forti restano incerte restano Frattini e in una mo'per il momento di tempesta perfetta Massimo De Andrè Iss
Direttore generale di SRM SRM già scende indicato con la relazione precedente Lestrade delle tre cd insomma che cosa si potrebbe fare per promuovere ulteriormente lo sviluppo del Sud so che Massimo ha un'idea in particolare che anche questa forse potrebbe essere come dire una proposta da sviluppare questo eccessivamente prego Massimo
Volevo io
Grazie innanzitutto esordisco con i ringraziamenti alla Fondazione merita non solo per l'invito ma per la partnership che che abbiamo e con questo chiudo tutti i ringraziamenti perché se ne accorge rubo tempo
Allora una prima considerazione poi rispondo alla domanda e di metodo perché avendo scolpiti metodo nel senso di analisi economica
Perché avendo ascoltato tutto l'intervento mi diciamo poco mi ha un po'venuta in mente cioè intendo dal punto di vista così di di riflessione credo che dobbiamo forse un po'tutti superare la logica di leggere le dinamiche regionali con l'occhio del confronto sempre solo prevalentemente non solo esclusivamente dico solo prevalentemente nazionale e nord-sud
Perché non perché questo non sia importante ma perché non ci sono state slide a riguardo io non non slide ma se noi prendessimo negli ultimi vent'anni hippie del Mezzogiorno
Il PIL dell'Italia hippie dell'Unione Europea il PIL degli Stati Uniti noi cosa vedremo vedremo che il Sud sta all'Italia come l'Italia sta all'Europa come l'Italia come l'Europa sta in stazione sette è stato una quindi questo significa che alcune dinamiche che sono causa dei nostri problemi sono dinamiche trend molto più ampi che non vuol dire che non Ponzio Pilato non possiamo farci niente ma vuol dire che per analizzarli bene bisogna tener conto di questa dimensione e quindi penso ad esempio che per ragionare del del futuro del Mezzogiorno senza mettere un po'più al centro le dinamiche per esempio Euro Mediterraneo sia difficile perché queste sono dinamiche che condizionano pesantemente quello che accade questo è una parentesi invece il contributo più specifico è il seguente
Il rapporto che è stato presentato insulti nove produce per fargli o che passo a pagina cinquantuno da cinquantuno in avanti
Sviluppa il ragionamento delle sinergie economiche che ci sono tra Puglia e Campania le due regioni sono già oggi fortemente integrate Buti diceva giustamente occorre accorciare le catene del valore
Cocco diceva
Bisogna concentrarsi di più sui settori a più alto valore aggiunto eliche bisogna mettere il città no
Allora se noi oggi guardiamo per esempio il tessuto manifatturiero di queste due regioni vediamo che il cinquanta per cento del manifatturiero di queste due regioni e concentrato negli stessi settori produttivi
Le due Regioni insieme i numeri non il nocciolo perché senologo tempo poi sono indicate fanno l'undici per cento del PIL
L'undici per cento del PIL
Significa che messo da parte la Lombardia che ne fa il ventitré per cento del PIL italiano che è un'altra dimensione anche in termini di popolazione e la geografia conta in economia
Non è che sia una variabile secondaria
Puglia e Campania insieme fanno il tanto mitologico Veneto fa il nove per cento del PIL italiano quindi solo per dare una dimensione di cosa significa le due Regioni se le vediamo insieme se guardiamo il grado di interdipendenza nei settori produttivi che si possono analizzare con le matrici di input output è come se ragionassimo import-export chiaramente non è import-export perché siamo all'interno delle dinamica nazionale ma e quali sono i settori nei quali per la Puglia la campagna è tra le prime tre regioni di importazione e ho di esportazione vedi che ci sono quattro settori nei quali reciprocamente queste regioni sono fortemente integrate potrei continuare
Dico che analogamente come alcuni punti di forza soprattutto nei settori a più alto
Valore aggiunto
Hanno anche tanti punti in comune nelle criticità e nelle difficoltà che sono quasi tutte quelle che abbiamo già indicato quindi è proprio chiudo perché il messaggio è io penso che occorra sviluppare delle forme di governance e di programmazione comuni più forti di quelle che sono state fatte fino adesso
E voglio essere ancora più chiaro questo non è un dito puntato nei confronti delle due amministrazioni regionali
Perché vale per le associazioni di categoria
Vale per il mondo universitario vale per tanti soggetti che possono tranquillamente cercare di sviluppare delle una visione comune visto che c'è già un'integrazione
Nei fatti e questo sarebbe un modo sicuramente per andare l'accorciamento delle catene c'è perché se tu lo lo guardi da questo punto di vista ci sono già delle forti sinergie anche nelle catene produttive tra queste due regioni che però diciamo la governance a tutti i livelli quindi per Governance non parlo di amministrazione regionale parlo di Governance dei sistemi può anche dal basso avvicinarsi molto di più e chiudo Claudio con una battuta
Ossimo hanno un position paper non uno per la Puglia e uno per la campagna ma un unico position paper sulle sinergie possibili tra queste due regioni
Cercherò
Il tempo è scaduto questa sessione terminata e lasciare il testimone a Enzo d'Errico
E per le conclusioni della mattinata
Prego
Allora buongiorno
Visto che arriviamo in coda
L'orario diciamo e quello del pranzo cercheremo di rendere appetibile la discussione su chiamò sul palco con me Antonio De Caro Presidente della Regione Puglia
Il presidente fico della Regione Campania
Allora
Partire proprio dalle ultime parole del professor De Andreis cioè questo appello a
Progetti in vista anche del prossimo convegno di merita dell'anno prossimo i Scialla come si dice
E
Io parlo per esperienza diretta è una cosa piccolissima insomma ovviamente però rispetto a questo io per dieci anni ho fatto il direttore di un giornale che si chiama il Corriere del Mezzogiorno cioè l'edizione meridionale del Corriere della Sera
E questa edizione meridionale
Aveva al suo interno la redazione della campagna e la redazione della Puglia
Quindi era già un piccolo progetto di governance comune in qualche misura
Però
Per arrivare a Bari ogni volta io devo mettermi in macchina e fare duecento cinquanta chilometri in macchina guidando sull'autostrada cioè ci mettevo meno di quello con imprenditrici mettevo molto di più di quello che un imprenditore pugliese impiega per andare in aereo a Milano
E molti imprenditori pugliesi mi dicevano per noi Milano è molto più vicina di Napoli insomma
Quindi questo per dire cosa per dire che uno e necessario oserei dire quasi indispensabile che ci sia questo progetto di governance comune considerato che le due regioni con tutte le loro diversità hanno un peso specifico nell'economia del paese
E poi perché lo strumento del Pnr re a cui merita
Dedica ampio grande spazio all'interno del
Nel suo dossier metti appunto proprio uno degli elementi fondamentali per i progetti di governance cioè quello dei trasporti e quindi dell'alta velocità che dovrebbe finalmente rendere Napoli e Bari due città finalmente più vicine
Allora un'ultima cosa vorrei dire grazie a alla Fondazione merita per questo convegno ma soprattutto perché finalmente leggiamo un'analisi del Mezzogiorno
Reale
Allora con tutte le sue luci con tutte le
O le sue specificità isole gradi accelerazione negli ultimi anni
Però insomma ci su le ombre non mancano e forse siamo un po'lontani dal cambio di paradigma insomma forse abbiamo un una situazione molto più complessa che va inserita come diceva sempre il professor De Andreis in una cornice però anche più ampia che quella del bacino euromediterraneo
Allora partirei proprio da da questo farei delle domande Brevi e possibilmente delle domande delle risposte Brady
Vi siete affacciati dalla finestra
Da pochi mesi praticamente entrambi entrambi venite ed esperienze istituzionali di molto importanti Roberto Fico è stato presidente della Camera
Antonio Decaro è stato sindaco di Bari per dieci anni e vi assicuro avendo diretto il Corriere mezzogiorno un ottimo sindaco molto amato a Bari
Qual è la sensazione che avete avuto affatto affacciandomi a questa nuova finestra che Panorama avete trovato ma realistico non soltanto diciamo
Cioè qual era il qual è il punto che non vi aspettavate e qual è il promontorio invece che avete osservato e avete trovato soddisfacente partirei Antonio Decaro percussioni di ospitalità
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito devo dire rispetto all'ultima sollecitazione di un paper sul sui rapporti tra le due Regioni eravamo appena chiesto Claudio se potevamo fare qualcosa insieme
In questa strategia che inizia da diverso tempo fa abbiamo un protocollo stiamo costruendo è nato tra Bari e Napoli
E si estenderà la Puglia e la Campania per io ho trovato una condizione sostanzialmente positiva Lollo dimostrano i dati no è cresciuto il prodotto interno lordo è cresciuta l'occupazione non è però un'occupazione
Positiva nel senso che non è un lavoro ricco lavoro povero e lavoro stagionale perché è cresciuto molto il PD in alcuni settori che sono i settori legate al turismo legati alla ristorazione
Dobbiamo lavorare restare al tema su sui distretti crede sulle filiere sicuramente sul capitale umano ci vuole però chi deve investire
E quegli investimenti che sono falsati fatti nel turismo sono serviti da un lato a far crescere il prodotto interno lordo a dare occupazione ma è stata anche una svolta dal punto di vista sociale nella mia città fino a qualche anno fa non si poteva entrare nel centro storico per la presenza della criminalità organizzata sicuramente forze dell'ordine e magistratura hanno fatto un lavoro straordinario la comunità anche col turismo
A accompagnato una svolta dove diciamo quei Sottani dove prima si vendeva la droga oggi si si citano stanze poi dal punto di vista sociale c'è anche il tema della gente dedicazione dell'ouverture risultante vero che stiamo facendo una norma regionale sulla scorta di quella norma che è stata approvata in toscana che dà la possibilità ai sindaci delle città d'arte delle città turistiche
Nelle città dove c'è un forte turismo balneare di poter limitare il fenomeno degli affitti brividi proprio per evitare la gente istigazione all'escussione dei residenti dai centri storici che è un problema per i residenti pensa delle persone più avanti con l'età che restano sole perdono la casa e gli si dice di allontanarti da quella che la tua comunitari di andare a trovare casa a chilometri di distanza da dove sei nata e sei cresciuta questo ovviamente è un problema ma diventerà un problema anche per i turisti come ho detto qualche volta perché molte volte i turisti a Napoli a Bari a Lecce
A Salerno vengono anche per vivere l'esperienza si si va a dall'altra parte del mondo per vivere delle esperienze oggi il settanta per cento delle persone si muovono per la cultura si muovono per vivere l'esperienza dei residenti se tutti residenti se ne vanno ci sarà un giorno in cui si incontreranno un tedesco un inglese un americano che deve non è l'inizio di una barzelletta
Ma è quello che potrà accadere col fenomeno della gentry fictio ora il turismo è stato anche un elemento che ha caratterizzato un fenomeno sociale di aumento della percezione dell'orgoglio da parte delle proprie comunità Napoli è sempre stata conosciute in tutto il mondo però io non ho mai visto
Un quadro una quantità di persone per strada in luoghi che prima erano luoghi dove la criminalità organizzata esercita un'azione pervasiva e oggi non c'è più nella mia cita io non ero conosciuto come Napoli quando facevo il Sindaco e mi chiedevano quand'ero ragazzino chi veniva da fuori di dove si io dicevo sud Italia vicino Napoli oggi a Bruxelles
Tante persone mi quando sono stato a Bruxelles per un anno e mezzo mi dicevano Puglia lifestyle conoscono
La mia regione dal punto di vista sociale è scattato anche l'orgoglio che importante sono importanti
I dati d'occupazione i dati del Pd da della produttività sono importanti anche alcuni dati sociali e credo che questo sia stato un dato fondamentale oggi dobbiamo lavorare
Per rafforzare io appartengo a quella categoria degli industriali sì l'industria da un lavoro solido c'è bisogno però di trovare le condizioni per aiutare gli imprenditori del territorio permettere anche a imprenditori che vengono da fuori di insediarsi nel nostro territorio noi stiamo aprendo un un nuovo ciclo con una struttura che si chiama Vostok shop che ho già ha utilizzato quando sono stato sindaco dalla Città metropolitana è un luogo dove chi viene da da fuori trova l'area di sviluppo industriale
C'è qualche imprenditore campano che ha investito dalla mia città che lo può confermare
Trova l'area di sviluppo industriale il Politecnico l'università perché la ricerca fondamentale non si arriva in un territorio solo perché magari c'è il sole o perché si mangia bene si arriva in un territorio anche quando ci sono le competenze
E c'è la possibilità di sviluppare innovazione la Boscia arriva dalla mia regione quando non la conosceva nessuno la mia regione che sono venuti in Puglia perché si conoscevano le spiagge son venuti in Puglia perché c'era un fisico
Che aveva inventato il Commonwealth oggi magari siamo in una situazione
No in cui il common Rail va in crisi perché dovremo affrontare la transizione ecologica insieme una transizione digitale chiudo perché ho capito che le domande saranno numerose dicendo che
Credo sia importante in questo momento cercare di indirizzare le agevolazioni gli aiuti sui distretti mettendo creando Rete tra università
La ricerca le aziende le aree di sviluppo industriale io avevo chiamato a quel tavolo quando ero sindaco metropolitano Invitalia Mediocredito centrale per finanziamenti a fondo perduto finanziamenti a tasso agevolato Puglia sviluppo
Che è la la l'agenzia regionale che si occupa dei finanziamenti
A fondo perduto nella nella mia regione per cercare di tenere insieme di fare squadra e attrarre investimenti da fuori dalla nostro territorio e contemporaneamente cercare di dare degli occasioni anche per cambiare il ciclo produttivo per affrontare la transizione si può fare non sarà facile rischiamo che quei dati che abbiamo visto peggioreranno perché termina il PNR R. termina a giugno
è stata comunque un'iniezione di di qui dita un'iniezione nelle economie soprattutto delle regioni del Sud perché ricordo a tutti che la maggior parte del PNR
E arrivato nelle regioni del Sud perché non le regioni più fragili e l'Europa aveva dato un indirizzo in questo senso termina l'anno prossimo la programmazione due mila ventuno due mila ventisette dei di quelli che chiamavamo porre oggi chiamammo pr sono Fondi europei che arrivano agli enti locali e non sappiamo qual è oggi ho ascoltato il vicepresidente Fitto non sappiamo cosa succederà perché l'unica europea ammesso all'interno dello stesso fondo che prende un brutto numero fonti fondo une ha messo i fondi per la difesa i fondi per l'agricoltura salvaguardando solo una delle due gambe quella dalla parte ma non sappiamo che succederà per esempio con il PSR e i fondi europei per gli enti locali
Con la possibilità di non avere più una regia è una strategia europea che è stata la base anche della crescita delle nostre regioni dal punto di vista economico dal punto di vista sociale perché l'Europa ci ha dato delle indicazioni per ridurre i divari prima
Entrando qui faccio un esempio no con con Gaetano asili nido trentatré per cento ogni cento bambini trentatré posti di asilo nido
Sono delle indicazioni che sono per ridurre i divari indicazioni che arrivano grazie ai valori che che poi hanno portato lista i primi Stati membri a creare l'europea se perdiamo quella strategia
Di carattere europeo e lasciamo nelle mani degli Stati membri le singole strategie c'è dove allocare quelle risorse rischiamo di non farlo più per ridurre i divari rischiamo di mettere in competizione i venti Stati membri e credo che questo non sia un fatto positivo
Grazie
Roberto Fico
Buongiorno buongiorno a tutti a tutte
Che visuale c'è dal promontorio diciamo della regione
Non c'è dubbio che la visuale essenza alcun dubbio piena di opportunità
E anche piena di sfide molto complesse sfide complesse che sono internazionali nazionali e poi regionali e in queste sfide complesse in queste grandi opportunità va messo sempre ordine
Ordine del lavoro
Perché
Il primo punto è che nessuno ci regala niente e quindi c'è bisogno di un lavoro quotidiano costante molto faticoso per fare bene le cose e rispettare
I doveri delle regioni che sono soprattutto di programmazione di legislazione e di verifica e controllo
è uno dei riassetti io credo principali che serva per sviluppare poi ogni tipo di politica sia proprio quella della pubblica amministrazione cioè la pubblica amministrazione è un tema fondamentale per far sì che tutte le politiche
E programma la Regione poi riescano ad essere messi a terra pubblica amministrazione è uno dei primi punti
E quindi la pubblica amministrazione deve essere sviluppata
Ci vogliono sempre lo vs assunzioni bisogna stare al passo coi tempi bisogna essere informati e bisogna avere una classe dirigenziale la pubblica di cui amministrazione
Forte competente e adeguata alle sfide che ci poniamo e gli obiettivi che ci poniamo
Questo è uno degli aspetti fondamentali nei comuni nelle regioni nei ministeri
è uno dei punti dove io penso che noi dobbiamo investire anche nella capacità poi amministrativa di dialogo per esempio tra la Campania e tra la Puglia
Partendo da questo tema io credo che le nostre due regioni come fossero una macroregione hanno delle opportunità che si possono sicuramente cogliere insieme ed è per questo che dobbiamo provare a stirare anche dei protocolli
Tra la Campania e la Puglia tra Bari e Napoli per cercare di integrare un meccanismo del sistema anche complementare
Rispetto alle attività produttive alle catene di valore che dobbiamo mettere in campo
Secondo dobbiamo avere ben chiara anche la prospettiva di sviluppo che ne vogliamo avere nella nostra regione anche nel Sud
E quando parliamo di Energia io penso che sia uno degli aspetti fondamentali noi oggi dobbiamo dotare di un piano energetico regionale strutturato serio che abbia visione e in quel tipo di piano ne possiamo fare all'interno un certo tipo di programmazione
Allora abbiamo vari filoni su cui investire
Risparmio energetico
Efficientamento energetico
E investimenti pubblici sulla produzione di energia accompagnamento di investimenti privati sulla produzione di energia
Ma questa energia
Come abbiamo letto anche dei dati che siamo anche un grande abbaglio oggetti come Sud spesso bah in altri lidi
Invece noi dobbiamo riuscire a trattenerla sul nostro territorio perché oggi uno dei shock principali che tutte le imprese vivono e lo shock dell'aumento dei prezzi del costo dell'energia
Che non viene sopportato
E allora se non riusciamo ad essere il Sud e in Campania
Quella bene oggettivo di produzione da fonti rinnovabili che posta tratte del Gia sul territorio in modo da bloccare gli sciocchi internazionale aiutare anche i nostri imprenditori
E i nostri cittadini ad avere una stabilizzazione del prezzo l'energia maggiore
E allora ne stiamo accompagnando un sistema produttivo importante
E da molti anni che stiamo dicendo che dobbiamo fare piani energetici nazionali
Che dobbiamo riuscire a investire nell'infici interamente nella programmazione ed energia ma puntualmente questo non è avvenuto vediamo i Paesi che l'hanno fatto prima di noi stanno vivendo un periodo migliore del nostro
Era tutto quello che ha un passato dicevamo sulla transizione ecologica e quello che oggi noi già ci doveva può trovare che purtroppo non ci troviamo in fino in fondo
Qui la polizia carabinieri vi più atto tempo fare una politica giusta che ancora non si è attuata e oggi ancora più giusta del passato
E se si lega il cambiamento climatico è come dire si negasse la transizione ecologica la transizione energetica e non possiamo permetterci questo dobbiamo investire nella programmazione le politiche energetica
Prodotte da fonti rinnovabili ed è per questo che prima però io parlavo a dirigente della Regione rispetto a Campo la tarla dica di campo Lattarulo dove stiamo lavorando sulla potabilizzazione dove stavo lavorando sull'irrigazione sull'irriguo e dove stiamo lavorando su una centrale idroelettrica che potrebbe farsi
Di trattenere produrre energie trattenere Gia da distribuire poi con un costo giusto anche nostri imprenditori e alle famiglie della nostra regione
Pubblica amministrazione programmazione chiara su tanti aspetti il grande problema degli amministratori pubblici e che si armò sicuramente io da pochissimo tanti da molto più tempo subissati dalle emergenze quotidiane
E ne dobbiamo riuscire a gestire le emergenze questo iniziale a gestire il presente mai in un solco di programmazione verso cui noi vogliamo andare nel già dobbiamo sapere l'obiettivo quale
E nelle azioni quotidiane anche con le emergenze non ceda Maurice visibili
Non ci dobbiamo distaccare da quell'obiettivo non ci dobbiamo far distrarre dobbiamo gestire mandare verso quell'obiettivo
Ed è quello che stiamo provando a fare
Quindi con la pubblica amministrazione cui sto lavorando benissimo con i progetti rispetto a l'energia la programmazione energetica e agli investimenti principali che devo dare un vero valore aggiunto anche di capacità
Innovativa tecnologica di lavoro di reddito di qualità perché tutto connesso ed è questo rispettando quello che deve fare la Regione ovvero programmare ed è quello che noi stiamo provando a fare
Grazie
Allora un altro elemento che è emerso dai Peters che sono stati illustrati
E che ovviamente questo quadro di luci ed ombre
Dipende anche da fattori esterni la geografia la demografia alle contingenze internazionali e via di seguito
Però io ne aggiungerei un altro di fratture diciamo Esterno tra virgolette che quello della politica perché dico questo
Perché lo scarso accento produttivo che c'è in entrambe le economie delle due regioni
E quindi il boom di commercio turismo tutti i settori terziari
E sembra anche molto legato al fatto che noi viviamo una politica estremamente schiacciata sul presente
Cioè che vive dei risultati dell'immediato e poco incline invece a programmare una politica invece industriale capaci di affrontare i nodi strutturali non paga nel presente ma paga nel futuro e questo probabilmente nella classe dirigente di oggi e una penna una penalizzazione insopportabile
Allora da questo punto di vista voi rispetto al passato siete IRD di due Cacitti dei tempi andati diciamo
Come di fornite
De Caro
Io sono abituato ad ascoltare gli e Sperti quindi per me Pepper di oggi le indagini sono in sono dei dati importanti dati importanti che mi fanno guardare al futuro è arrivato il momento di investire in settori produttivi
Settori produttivi innovativi abbiamo avuto una stagione di crescita dei servizi la città dalla quale provengo attratto diciotto aziende dell'information technology in analogia a quello che è successo
A Napoli sono le stesse aziende che arrivano da più parti del mondo con una capacità assunzionale di otto mila e cinquecento dipendenti non ci sono nemmeno tutti Politecnico Università non riesce a a dare nel giro di pochi mesi pochi anni ingegneri informatici ingegneri gestionali informatici molti sono tornati lavoravano in aziende del Nord hanno preferito fare meno carriera però tornare
Nel luogo d'origine a dimostrazione che quando ci sono le occasioni quelle occasioni poi cittadino le utilizza
Ci sono quaranta mila studenti che vanno fuori a studiare nella mia regione
Non vanno a studiare fuori solo perché magari per qualcuno sarà così fa figo studiare a Milano studiare a Roma molti lo fanno perché sanno che di lì poi hanno delle prospettive di lavoro più sicure rispetto a quelle che avrebbero della mia regione per far tornare indietro con le persone ho lasciale sita
Dobbiamo creare le condizioni secondo me bar bisogna lavorare sulle filiere lo dicevo prima ci sono filiere importanti la filiera dell'agricoltura l'agricoltura è un lavoro
Povero perché anche se era presente il sei per cento del PIL della mia regione ed è il doppio della media del PIL nazionale che il tre per cento per fare dei paragoni il il turismo dalla mia regione oggi il tredici per cento del PIL cioè il doppio di quello che fa un pilastro storico dall'economia che l'agricoltura
Però lavorò invece più ricco più qualificato
Legato alla trasformazione dei prodotti agricoli trasformiamo ancora poco soprabito azione facevo l'ingegnere ogni tanto non ricordo
La prima cosa che faccio quando dopo la decisione mi studia i dati trasformiamo il trenta per cento solo il trenta per cento di quello che produciamo quindi sono andato a visitare aziende che già lo fanno perché non c'è da imparare niente ci sono degli imprenditori che hanno già fatto tanto
Vanno replicate quelle esperienze positive quelle esperienze positive vanno accompagnati il pomodoro nella Capitanata no è un prodotto importante per noi anche se l'anno scorso
A causa dalla crisi idrica mi ha detto che cos'hai trovato trovato la crisi idrica ho preso l'impegno che avrei risolto con le infrastrutture proprietà che significa poi non per merito mio fa piuttosto
Per fortuna si sono riempiti gli invasi ma l'anno scorso c'è stata una contrazione della produzione del pomodoro del trenta per cento
Per fortuna quest'anno sarà così il pomodoro però non va venduto poi alla mercé anche delle aziende che lo trasformano e che impongono il prezzo sono andato in un'azienda dove quattro
Agricoltori si erano messi insieme hanno creato un'azienda l'azienda si chiama rosso Gargano
è quando vedevo i barattoli che ruotavano della passata di pomodoro sulle linee produttive pensavo di avere una di quelle patologie che t'arriva dopo i cinquant'anni no
Dodici guarda lì c'è sempre una patologia candide pensavo di non vedere più da vicino la realtà non era così e che non riusciva a leggere le etichette perché erano scritte in giapponesi in cinese e in inglese
Perché era esportano e mi hanno spiegato che loro hanno deciso un certo modo di mettersi insieme hanno trasformato il prodotto
è e poi son finito in un campo di cotone mi sembrava di stare in Louisiana
Pensavo che debba a un certo punto cominciano a cantare invece era un campo di cotone e San Severo sempre in Capitanata queste persone trasformano poi a Grottaglie e Foggia
è complicato perché non c'è ancora il distretto vanno a Grottaglie per trasformare quel cotone poi producono camicie ad Andrea resta tutto in Puglia però
Lo fanno a diversi chilometri di distanza e quindi esiste la possibilità di trasporto attorniano ancora poco olio poco vino
E io non lo sapevo prima ero orgogliosa dei di trovare sulle tavole dei ristoranti più importanti del mondo il vino pugliese no il primitivo di Manduria
I Rosati pugliesi sosta dal militari qualche giorno fa guardavo Zaia
Che brindava con Stefania Stefanin eau de toilette sebbene il binomio in che senso detti prosecco questo c'ha due anni due anni fa c'è stata la gelata non non può essere di mutuo e il vino che arriva
Idee dai bianchi dalle uve bianche del Nord dalla Puglia così come il primitivo di Manduria che famosissimo lo mandiamo ancora a fare l'Amarone la dentro quando vedete l'Amarone dentro ci sta il primitivo di Manduria e potremmo invece imbottigliare noi
Questo però si scontra si scontra con le condizioni al contorno i dazi con gli Stati Uniti ho chiesto sono importanti no perché se non ce lo siamo divisi almeno per ora i dazi non si capisce mai
La produzione così importante che de esportiamo davvero in tutto il mondo Germania al primo posto secondo posto o Stati Uniti
Non sto scherzando Trump beve un vino pugliese un primitivo di Acquaviva al al produttore Chiaromonte e gli abbiamo detto ora nella bella pur allenerà la rallenta l'esportazione rallenta che fosse già qualche effetto negativo
Però viene dalla Puglia ecco oggi se io dico ai produttori imbottigliate di più quelli mi dicono io non ho la possibilità di bottiglia di lo potrei anche fare grazie anche ai finanziamenti che sono arrivati dalla Regione continua ad arrivare ma le condizioni al contorno stanno cambiando perché c'è un una riduzione dei consumi
In alcuni casi perché i giovani bevono in maniera diversa
Ci sono mercati che si aprono come il Vietnam nel pietra ma vogliono bere vino voglio David bere vino buono
In Cina c'è una norma che invece impedisce ai dipendenti la pubblica amministrazione di bere vino durante la settimana e non è una una norma legata alla salute o diciamo a a evitare come accade da noi incidenti stradali una norma che serve a combattere la corruzione perché per loro il vino viene considerato un bene di lusso quindi spesso ci sono delle condizioni al contorno che vanno valutate quando decidi dove investire dove mettere le risorse io sono una situazione in cui le risorse purtroppo
Ho dovuto per una bloccarle perché ho trovato quattro mila quattrocentocinquanta domande per richieste di agevolazioni
Di due miliardi e seicento milioni ce l'avevo solo un miliardo e mezzo ho preferito per ora stoppare trovare le risorse l'altro miliardo centocinquanta
Che sto recuperando per soddisfare quelle quattro mila quattrocentocinquanta domande poi non andranno tutti a buon fine perché qualcuno non finirà l'investimento non tutti superando la fase istruttoria
Ma se avessi tenuto aperto il bando è probabilmente avrei mandato qualche azienda sbattere perché nel momento in cui ottiene il cosiddetto CUD che il Codice che ti permette di avere la certezza che i superato l'istruttoria tu puoi fare l'investimento da noi l'agevolazione del sessanta per cento quindi per ora ho stoppato le nuove risorse spero di recuperare un po'di fondi dal dalle FS CD la nuova programmazione europea però deciderò con le associazioni di categoria con i sindacati col partenariati economiche sociali con
I docenti universitari con gli studiosi dove orientarle certamente non potrò più a vivere come prima un bando sportello che fino a
Stava il sessanta per cento nel sessanta per cento c'era anche la possibilità di acquistare l'immobile come sul turismo è servito a riqualificare tanti immobili però nel passato anche col ventotto per cento di finanziamento è pagando solo gli interessi sui mutui comunque quello sportello tirava siamo arrivati al sessanta per cento abbiamo finanziato anche l'acquisto di masserie
Di strutture ricettive
Credo che a un certo momento devi decidere dove orientare gli investimenti per trasformare quei dati del PIL dell'occupazione del lavoro buono positivo in dati strutturati
Grazie
Per tutti
Ma la domanda era quanto la politica schiacciata sul presente
è un po'quello che dicevo nel nel primo intervento l'intervento precedente la politica non si deve far schiacciare nel presente e non deve raccontare nell'immediato dei risultati raggiunti perché deve dare qualcosa in pasto all'opinione pubblica o a partiti politici di riferimento di quest'anno e non ci deve proprio interessare tregua stiamo lavorando per cercare di ottenne risultati importanti
Nel futuro e raccogliere anche dei risultati importanti che possono dire al passato per cercare di applicarli in questo presente perché anche la continuità in generale è un concetto importante
Su i passaggi istituzionali
Perché ci sono delle questioni che sono state messe in campo che magari sono positive e quindi vanno portate avanti per raggiungere in un breve futuro quei risultati però non essere mai impasto ad opinione pubblica ad giornali perché se non lo andiamo avanti verso nuovi verso una direzione che abbiamo indicato prima come programmazione ne abbiamo dei temi fondamentali questo in generale su cui dobbiamo investire solo in dei temi che ci indica anche l'Europa con la riprogrammazione di parti
Di parte dei fondi per esempio FESR e quindi le nuove linee anche l'indicazione che io condivido sull'Energia
Sull'idrico e sul all'housing sociale e l'housing in genere sono tre linee intervento molto importanti sono tre linee intervento fondamentale della nostra regione
Perché quando parliamo di investimenti anche per il lavoro per l'occupazione di qualità del nostro futuro dobbiamo sempre ricordarci che nel presente abbiamo sempre un tema di protezione sociale
Non si possono non si possano lavora non si può lavorare ad investimenti futuri se non riesci a mantenere una vera rete di protezione sociale e il tema della casa nella nostra regione è uno dei temi fondanti e fondamentali
E quindi vari proprio la riprogrammazione di parte di risorse FESR come la Regione Campania sta facendo sul tema dell'housing sociale è uno degli aspetti fondamentali così come sull'energia l'abbiamo detto prima
E anche sull'idrico viene in un altro dei cui punti fondamentali perché noi dobbiamo riuscire a raggiungere quella che si chiama autonomia idrica
E io dico che noi dobbiamo riuscire a raggiungerlo anche tramite poi una gestione per esempio sulla grande adduzione accidentale totalmente pubblica
Non è possibile che sulla grande adduzione occidentale ci possa già essere un socio privato insieme al pubblico dall'i deve discendere una filosofia che poi è in linea con referendum del Duemila
E undici
Sul l'acqua pubblica ed è per questo che abbiamo ritirato il bando che dava via la scelta di un socio privato per far sì che tornasse
Tutto quanto è nelle mani della Regione per cercare di individuare il modello migliore società pubblica per gestire la grande adduzione accidentale
Ci vogliono grandi capacità amministrative ci vuole un vero piano industriale perché ci sono delle zone ora non cito quali anche della nostra regione dove sul sistema idrico e sull'acqua
Ci sono debiti incredibili ed è una vergogna assoluta
Ognuno deve fare sempre la propria parte nel meccanismo di crescita collettiva e la propria parte significa che le ASI
Le aree di sviluppo industriale devono lavorare bene e devono fare la loro parte
Le università tutte
E ognuno dal proprio o dalla propria posizione deve fare al meglio il proprio dovere a cui è chiamato spesso dov'è che si interrompono quando parliamo di fondi europee che parliamo del FESR e parliamo delle FS Cile partiamo del fondo sociale europeo delle FS eccetera eccetera
Non vengono a volte spesa delle risorse perché si la capacità di mettere insieme tutte le amministrazioni su tutti i progetti viene meno
E quindi se la Regione
Deve lavorare su dei progetti e quindi deve avere magari dei Progetti dai Comuni spesso tutta questa filiera si può bloccare
E li perdiamo delle risorse o dobbiamo pari programmare le risorse ora allentare negli investimenti di cui la Regione ha bisogno per questo parlo di una grande capacità amministrativa che deve essere collettiva e che deve prendere un po'tutti i territori per cercare di spendere benissimo tutte le risorse sono tante che l'Europa cita nelle aree interne che uno dei temi io dico fondamentali anche per lo sviluppo del futuro
Ho creato una governance rinforzata con una delibera di giunta che presiedo io che con gli uffici della Regione andiamo nelle sette aree di sviluppo
Delle aree strategiche le aree interne le sette aree SNAI sviluppo
Delle aree interne strategico delle aree interne li cercheremo di capire perché alcuni comuni che sono si che si sono messi insieme non riescono a spendere delle risorse che sono in pancia
Alloro e sono praticamente circa dico il numero preciso novantotto punto cinquecento mila euro quasi cento milioni di euro divise per le sette aree SNAI perché non si riescono a spendere perché spesso i comuni non si mettono d'accordo perché spesso i progetti non corrispondono alla linea di missione
Per cui sono nati e quindi dobbiamo riuscire andare noi con gli uffici della Regione nelle sette aree e cercare di aumentare la capacità di spesa e la capacità progettuale
Che poi un beneficio per tutti i territori e questo io penso che sia un compito della Regione supportare dove la dove si fa più fatica as a strutturare a portare avanti e a costruire i Progetti ed è quello che stiamo cercando che stiamo cercando di fare quindi la programmazione e la legislazione l'attenzione alla pubblica amministrazione portare avanti
Tutti i progetti che sa di essere quelli che verranno io credo che questo sia un modello per cui possiamo avere risultati per il futuro
Anche se non è un risultato nell'immediato senza l'impresa di un passaggio dall'opinione pubblica o perché non è serio la politica si fa in programmazione non si fa nel presente
Grazie
Faccio un'ultimissima domanda mi io rubo cinque minuti proprio di orologio ancora allora siccome non si può mai stare tranquilli voi avete finito
Da pochi mesi la campagna elettorale ma ci si appresta a farne un altro che quella nazionale di cui voi sarete protagonisti che siete due leader dei rispettivi partiti insomma allora
Cerco di evitare l'argomento il programma comune e via di seguito che tanto so che mi risponde risse sulle prime il programma comune bla bla e via di seguito poi il suo programma comune non si capisce perché non si fa invece di parlare
Ma comunque allora sembra nelle condizioni attuali che non si vada a una riforma della legge elettorale o per lo meno sia abbastanza complicato farla
Con questa legge elettorale
Dov'è che che appunto non ha un'indicazione di premier e via di seguito
Che senso ha
Fare oggi le primarie di coalizione lo chiedo
A entrambi credo che abbiate forse de opinioni diverse però insomma se ci sono
C'è impedito però di dire che dobbiamo fare il programma comune
Che però credo sia la cosa più importante innanzitutto è stato in importantissimo in questi anni fare opposizione comune ci ha portato a definire almeno un perimetro di coalizione che prima non avevamo vorrei ricordare a tutti che siamo andati in ordine sparso l'ultima volta sapendo
Di aver già perso
Poi
Negli anni con fortune alterne abbiamo scelto metodi diversi per indicare i leader una volta non l'abbiamo indicato avevo detto andiamo e poi si pensa come vediamo come va a perché poi alla fine sempre il Presidente della Repubblica che dal mandato un'altra volta abbiamo detto lo fa
Il leader del partito che arriva primo l'altra volta abbiamo fatto le primarie quella volta non ci portò beniamina nuove alla mia parte politica non portò bene in quel momento non eravamo
Nella stessa area progressista
Un'altra volta ancora vi ci porto bene ricordo c'era un gruppo di saggi che individuò una figura esterna verifiche disco
A quando fu individuato Prodi non lo so se c'è un un modo per individuare un livello troveremo oggi però vi assicuro che andando la Puglia è lunga stretta andando da Vieste a a Santa Maria di Leuca
Su quattro milioni di abitanti non ho trovato uno tranne quelli dalla politica che che fanno politica come lei che mi ha detto chi sarà il leader vogliono i treni puntuali mi chiedono di abbattere liste d'attesa quindi a chi vuol fare il leader del campo progressista dalla mia parte politica io prima di dire lo fai tu chiederei che cosa cui fare sulle aziende devono sempre tornare ogni anno da Castano che ringrazio chiama risolto un problema qualche giorno fa con la cibo Hilaire e che ha fatto arrivare all'Ansaldo per tutelare centoventi dipendenti o possiamo fare un piano industriale possiamo investire
Sulle energie rinnovabili perché come diceva prima Roberto non è solo un tema di tutela dell'ambiente oggi le energie rinnovabili so quali che fossero di meno venti Euro trenta euro a gigawatt settanta se l'investimento lo fai oggi sull'eolico o sul fotovoltaico il gas col prezzo unico di mercato ci porta a oggi non sommata quante arrivato qualche mese un mese fa mila centoquarantadue euro adesso sarà salito ancora di più e paghiamo tutto col prezzo di mercato se riusciamo non voglio dire
Disaccoppiamento che si incassano i produttori di energia disallineamento
Diciamo nell'acquisto dell'Energia potremo abbassare il costo dell'energia un vantaggio per le famiglie
è un vantaggio sicuramente per le aziende visto che parliamo anche di produttività oggi diventano più competitive possiamo pensare che il green di il non è soltanto un grande piano per la tutela dell'ambiente per abbattere la CO due per contrastare i cambiamenti climatici ma è anche un piano per rendere più competitive le aziende europee perché altrimenti perdiamo anche queste scrive nella mia regione arrivato un'azienda che si chiama per un Sud che produce treni a idrogeno un'altra azienda dello Stato che si chiama Isotta Fraschini che ha fatto il primo motore a idrogeno per una nave si chiama by King e salpa salpato il mese scorso dal canale
Da cucina all'all'Oviesse che prima produceva sull'abbigliamento adesso trasforma l'abbigliamento perché sono un po'andare più in discarica si paga una tassa fa un'operazione di riciclo del materiale tessile loro investe per restare solo
Diciamo nell'ambito di casa mia e non parlare della prima
Aziende no sono l'altro di aver inaugurato la prima azienda europea che decide i pannolini può sembrare una stupidaggine la volto detto pose mano argomento di Meda invece un argomento interessante anche uno dei problemi più grossi che ci sono nelle comunità soprattutto avendo fatto il sindaco lo aperta nel Veneto quell'azienda quando il Presidente
Della commissione Ambiente in Europa queste sono le domande che vogliamo fare sui treni io vogliamo investire quando avremo realizzato questa benedetta alta capacità manco l'alta velocità ci hanno dato al Sud l'alta capacità ci accontentiamo
Ma quando arriverà io potrò prendere un treno solo per venire da Bari a Napoli o ci saranno più coppie di treni che mi permettono di venire a Napoli soprattutto poi da Napoli posso tornare col treno diretto
Perché se fossi venuto col treno oggi a un certo punto dirà Roberto Roberti io
Me ne devo andare perché devo prende il treno perché così è oggi e non so se lo sapete c'è un treno da Bari a Napoli che ci hanno messo due anni fa diretto e da Napoli a Bari non c'è un diretto devo prende il treno Napoli scenderà a Caserta superare dalla coincidenza per arrivare a Bari quando prendo la così chiama rottura di carico sono ingegnere dei trasporti sta scritto sui libri quando scendi da un treno e sali su un altro
Se becchi la coincidenza ci metti
Quattro cinque ore se perdi la coincidenza quella rottura di carico diventa qualcos'altro che non voglio dire questo voglio chiedere ai leader del fronte progressista
Non
Io credo che oggi il nostro fronte fronte progressista una grande opportunità
E l'opportunità di poter andare al governo del Paese con un progetto è un programma importante che oggi deve essere molto radicali sulle tematiche da affrontare
Perché ora non è più una quest'
Simone
Che può essere
Lasciata come dire
A all'idea di una società anche come un po'
Sulle tematiche si sta un po'di qua e un po'di là cioè io penso che proprio sì al momento di scegliere da che parte stare su tutti quanti i temi e devo dire
Che si sta andando avanti su questo
Io penso anche a delle leggi firmate insieme dall'opposizione nel Paese credo che su tante questioni iniziamo avere già un programma chiaro che si è costruito in questi anni
Perché le opposizioni congiunte hanno fatto già un lavoro e c'è un lavoro che poi è stato sviluppato e accompagnato anche dalle vittorie elettorali
E la nostra regione al comune di Napoli in Sardegna in Umbria perché a volte ci dimentichiamo poiché noi stiamo lavorando insieme in tante regioni in tante realtà RIS territoriali
Già da un po'
E abbiamo avuto delle bellissime vittorie come in Puglia come in Campania
Quindi io credo che al di là del nome perché poi diventa che qui una questione nome giornalistico giornalistico dobbiamo identificare chi io dico che dobbiamo pensare che tutti oggi abbiamo una grande responsabilità responsabilità di poter arrivare al governo del paese
Con dei temi radicali importanti che dobbiamo portare dei ministeri come programma del Paese ed è quello che sta dobbiamo fare e che stiamo facendo poi il metodo siano le primarie una scelta
Comune scegliere dopo la persona il partito che prende più e si è fatto in un sacco di Mori mio movimento non ha mai fatto
Questo colle prima relegato sempre da solo alle elezioni nazionali quindi per noi sarà la prima volta e costruiamo un programma che sia coerente con quello che sta succedendo nel mondo
E le sfide che noi dobbiamo che dobbiamo affrontare
E la prima sfida è proprio quella della fine del PNR R. che non sarà una sfida una sfida semplice sulla nuova programmazione europea e sui nuovi metodi di programmazione europea perché anche questa non sarà una sfida una sfida semplice però siamo molto fiduciosi
In questo caso la campagna io vedo che sia in una prospettiva forte importante strutturata insieme alla Puglia e direi a tutto il sud che è la nostra casa e anche un po'il nostro amore
Grazie
Difesa d'ufficio dei giornali se i politici parlassero Pio di programma e meno di primarie giornali parlerebbero più di programma e meno il primario
Scusate grazie al Presidente caro Presidente figliole questa a Enzo De Rigo per questa finale di Bati data molto appassionante adesso c'è il leit lancia all'ultimo piano
Si riprende alle tre meno dieci se va giocata impegnativo avviene dopo grazie a tutti
Sono Gianni Molinari sono giornalista del Mattino riporto anzitutto i saluti del direttore Vincenzo di e di Vincenzo nostro giornale il giornale storico non solo della Di Napoli la Campania
Ma il giornale che più letto nel Mezzogiorno sia nella ormai vecchia edizione cartacea sia soprattutto quello che conta oggi la propria la nuova proiezione del mondo il nostro mondo
Nella nelle nelle varie né i vari aspetti del del digitale che non è solo il giornale che scarichiamo la mattina ma è oggi per lo più tic toc Instagram e quelli fanno anche parte del del valore soprattutto consentono di trasmettere un messaggio di una redazione che lavora in un territorio in cui in cui crede
La sessione pomeridiana la prima sessione pomeridiana e dedicata alla politica industriale crescita del Mezzogiorno la nostra sessione al finanziamento dell'economia e alla politica industriale
Merita ci presenta questo paper realizzato da Giampiero Castano e Amedeo e Amedeo Lepore non voglio essere scortese e quindi lo dico in premessa dopo di noi ci sono altre sessioni abbiamo una decina di minuti
Io vi faccio segno così come insieme i due nostri relatori hanno insieme dieci dieci minuti tutto diventa più semplice grazie prego grazie a voi
Io sono Giampiero Castano sono socio fondatore di merita
Insieme al professor Lepore ho scritto il position per fare che apre questi lavori
La parte che
Sviluppo io in pochissimi minuti perché non abbiamo tempo a disposizione
è quella relativa alle politiche industriali lo sviluppo del Mezzogiorno un tema che richiederebbe
Non una sessione intera probabilmente qualche hanno di discussioni il nostro paese il Mezzogiorno ha alle spalle esperienze di politica industriale molto importante
Penso a l'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno che è stata una delle esperienze di grande impatto per il nostro Paese
E però abbiamo poi ha avuto un periodo che stiamo vivendo un periodo di mancanza di Indirizzo generale di mancanza di guida di politiche in grado di dare una solidità al Mezzogiorno
Noi li abbiamo cercato nel position paper di individuare un tema di riflessione
A nostro parere può essere
Significativo può essere importante
Parte questa proposta imporre assumerò in pochissime parole dalla convinzione che l'esperienza dei grandi poli
Penso al polo siderurgico penso al Polo allo stesso Polo per illustrare un attimo che pure importante non ha non sta vivendo per fortuna l'esperienza della siderurgia ed altri poli importanti che sono stati immaginati per il Mezzogiorno questa esperienza ha avuto la sua funzione sicuramente non è ripetibile
E invece è necessario per il Mezzogiorno una politica industriale
Che abbia le caratteristiche della diffusività
Partendo da due principi fondamentali primo principio è che gli imprenditori in generale sono attratti da territori caratterizzate da una presenza di supply centro la presenza di catena del valore di servizi all'impresa diffusi
E d'altra parte i fornitori di servizi sono sempre più interessati ad una esperienza che non li lei ad una semplice committenza che pure è stata l'esperienza che
Negli anni
Novanta fino quasi ad oggi ha caratterizzato alcuni grandi insediamenti industriali del Mezzogiorno penso all'esperienza dell'industria dell'automotive un'esperienza che ha fatto le sue lascio che ha fatto la sua la sua storia e che oggi però sta indicando gli errori che sono stati compiuti perché
Tutta la catena della fornitura dell'industria automotive in gravissima difficoltà essendosi legata storicamente ad un unico cliente ed avendo oggi una fase di declino del settore difficoltà notevolissime
Quindi
Se da un lato gli imprenditori sono attratti da una spedita da un territorio caratterizzato da una presenza diffusa di servizi e di fornitura dal prato i fornitori sono attratti da territori
Dove non sono costretti a seguire un solo un solo un solo cliente mai in grado di dividere la il rischio clienti e quindi di avere a a che fare con una pluralità di clienti significativa ecco partendo da questo da questi due assunti
Noi riteniamo che sia necessario favorire una politica industriale in grado di diffondere la presenza dell'industria per farlo sono necessari alcuni caratteri fondamentali
Il primo carattere l'imprenditrice dita come diciamo nel
Con una parola molto brutta cioè la diffusione la diffusione dello spirito in prenditi dello spirito di imprenditorialità che uno dei temi fondamentali per il Mezzogiorno ne discutevamo anche oggi parlando con alcuni operatori
E la mancanza di imprenditori la mancanza di spirito imprenditoriale questo è il primo punto fondamentale
Il secondo punto fondamentale è la messa a disposizione per quella catena di servizi per quella supply chain a cui facevo riferimento prima
Delle delle infrastrutture fondamentali
Sicuramente infrastrutture diciamo così per per la formazione del delle competenze ma anche infrastrutture come dire fisiche
I trasporti oggi si parlava di di di di Autostrade si parlava di alta velocità ecco anche per anche per quel tipo di politica industriale cui facevo riferimento sicuramente il tema delle infrastrutture è fondamentale
Il l'ultimo l'ultimo elemento che voglio ricordare e lo faccio anche per introdurre poi il nell'argomento che affronterà con una maggiore precisione competenza il professor Lepore e la questione della del de dei finanziamenti alle alle politiche industriale la politica del credito ora oggi la situazione della del credito alle imprese nel Mezzogiorno a questa caratterizzazione
Oltre a a ai finanziamenti pubblici che hanno caratteristiche particolari soprattutto sono lente nella esecuzione degli obiettivi
Vi è il il capitale il il capitale privato viene
Il finanziamento da parte delle istituzioni private ora il nostro paese a questa
Caratterizzazione
Il novanta per cento del finanziamento alle imprese faccio riferimento al due mila venticinque e destinato alle aree del nord del centro Italia con particolare atti accentuazione
Alla alle alle regioni del Nord solo il dieci per cento del finanziamento privato alle imprese finanziamento bancario imprese destinato al Mezzogiorno cioè da da da dalla Campania in giù isole comprese come si suol dire
Ecco questo è un elemento che che che che deve essere affrontato seriamente una politica industriale che abbia caratteristiche serie che sia guidata seriamente sulla base di un Progetto come quello che sinteticamente ho indicato molto sinteticamente se non è supportato poi da una politica del credito adeguato non ha alcun senso
Ecco questo il il tema che io volevo introdurre spero che i nostri i nostri di scarsa anta siano in grado di arricchire ulteriormente la parola al professor Lepore
Grazie
Molte grazie un saluto tutti
Beh l'avete visto già da questa mattina come
Merita si concentri soprattutto con i suoi posi ciò position paper sulla necessità non solo di fare analisi accurata della situazione ma di proporre anche delle terapie di avanzare delle proposte che in termini di policy che possano servire
Ad affrontare i problemi che abbiamo di fronte in una parola mettere al centro i contenuti per poter dialogare con le forze sociali ma soprattutto con le istituzioni e le impresa e abbiamo visto come questo sia uno strumento efficace
Poi se guardiamo al Sud in termini aggiornati possiamo avere due visioni differenti una statica che mette in evidenza le difficoltà i ritardi l'arretratezza di alcune parti del Mezzogiorno
Oppure una visione dinamica che ci consente di cogliere i processi e la possibilità quindi di individuare in anticipo quali possono essere le strategie per uscire da una situazione complessa
Mi piace la visione dinamica però dobbiamo prendere anche atto che il divario strutturale tra il nord e il sud anche in una chiave non solamente nazionale ma europea e globale
è un dato di fatto che richiede delle strategie che vadano oltre il piano nazionale riprese resilienza
Da questo punto di vista significa allora mettere al centro quella che sembra una bestemmia fino a qualche tempo fa
Le politiche industriali che invece se interpretato bene uno strumento fondamentale per fare politiche economiche per fare in modo che ci possa essere una prospettiva di questo tipo
Di fronte a quello che è successo negli ultimi anni alla situazione difficile inutile soffermarsi su questo lo fa il position paper
E forse è utile fare emergere non solo gli strumenti sui quali mi tratterrò qualche istante
Ma anche in che modo si possa puntare attraverso le politica industriale innervare un nuovo modello di sviluppo del nostro Paese non solo del Mezzogiorno
Da questo punto di vista è necessario assolutamente per rispondere alla domanda che si poneva Claudio De Vincenti all'inizio dei nostri lavori
Bastano le risorse pubbliche
Per poter affrontare il dopo Pnr R. basta semplicemente una politica necessaria ed accurata dell'Unione Europea che tenga in conto anche la necessità di ricorrere a strumenti obbligazionari per poter finanziare una continuità della ripresa e della crescita anche del nostro Paese noi pensiamo che questo nuovo modello abbia queste basi necessaria ma si debba rivolgere anche a un'integrazione tra il ruolo pubblico
Gli Stati e il ruolo delle imprese del mercato senza questo protagonismo e difficile pensare che anche gli strumenti di politica industriale da soli possano raggiungere un risultato
Sull'altro versante appunto quello specifico c'è innanzitutto un tema che è quello della governance io cito solamente un intervento che è stato fatto qualche anno fa che ha avuto efficacia i patti per il Sud
E adesso nella riforma delle politiche di coesione c'è un aspetto positivo dove si cerca di mettere in campo attraverso gli accordi di coesione
Un rapporto tra il governo centrale e gli enti territoriali a cominciare dalle regioni questa è la strada da seguire con coraggio per poter dare una nuova governance che vada in continuità con i risultati positivi del PM per quanto riguarda gli strumenti sono strumenti essenzialmente di due tipi strumenti che suscitano grandi Investimenti e da questo punto di vista ce ne sono perlomeno tre che potrebbero servire a questo scopo
Innanzitutto gli accordi e i contratti di sviluppo
Che possono servire per rendere attrattivo un investimento di grandi dimensioni li abbiamo sperimentati sono strumenti efficaci sono gli unici strumenti di negoziazione con le imprese e vanno rilanciate
Dall'altro c'è il credito d'imposta
Ma per gli investimenti che è stato uno strumento di grande importanza per l'acquisizione di beni strumentali e lo sviluppo degli investimenti è automatico
E che va riportato alle sue origini per fare in modo che possano agire con agilità cogliendo gli obiettivi di una nuova politica industriale e poi ci sono le zone economiche speciali
Le zone economiche speciali nella loro versione iniziale erano rivolte a grandi investimenti tra i sessanta e centoventi milioni in aree ristrette che dovevano fare da volano da leva per lo sviluppo
La Zeiss unica ha un pregio che è quella di aver generalizzato l'esemplificazione
Ma anche un grave difetto che devo dire ho ascoltato
In qualche modo echeggiare anche nelle parole di Raffaele Fitto questa mattina che è quello che gli incentivi devono essere innanzitutto regolati
Ma devono aviere degli obiettivi strategici non possano essere indifferenziati altrimenti si va verso una zona semplicemente di vantaggiosità fiscale
E non in una vera propria zona economica speciale da questo punto di vista allora bisogna muoversi per fare
Dei
Strumenti fondamentali di questa politica i porti
I retro porti le aree logistiche e le aree industriali collegate alla logistica
I punti in cui concentrare gli investimenti questi è ancora possibile per non perdere un'opportunità assai interessante peraltro le cifre che ha dato questa mattina il sottosegretario sbarra che sarebbero molto consistenti bisogna fare attenzione visto che non ci sono ancora dati ufficiali sui risultati della Zeiss unica a non confondere leggesse con il tutto
Se si tratta degli investimenti generali e plausibile l'indicazione che è stata data questa mattina se si tratta del risultato della Zeiss credo che sia opportuno approfondire ancora l'argomento finisco
C'è il tema della incentivi della di intervento finanziario per il Sud e per le imprese da questo punto di vista mi limito semplicemente agli strumenti di finanza cosiddetta alternativa c'è Giuseppe Nardi
Che credo ci intratterrà proprio sulla funzione di istituti di credito di grande importanza come ad esempio quello che ci è ostile con Intesa San Paolo
Che produce una politica importante per il Mezzogiorno io credo che anche gli strumenti di finanza alternativa
Diversificando nella loro azione possono dare un grande sostegni mi riferisco ai basket bontà ah i fondi di Private equity al Venture Capital ai mini bond Zeri project bonds cioè un insieme di strumenti specialistici che possono dare risposta soprattutto al mondo delle piccole e medie imprese cercando però di svolge una funzione positiva che non è solo di capitalizzazione
Non è solo di fornitura di incentivi ma è di una crescita dimensionale di questa impresa che è un altro degli elementi fondamentali per il Mezzogiorno
Da questo punto di vista se noi puntiamo su questi obiettivi credo che abbiamo la possibilità di una strategia di creare di realizzare una strategia organica che quella che serve per il Mezzogiorno per affrontare i problemi
Dell'intelligenza artificiale delle tecnologie della produttività
Dell'ambiente in particolare della birra economia circolare che sono temi di fondamentale importanza che possono essere avverati attraverso politica di questa natura grazie
Grazie professor Lepore se posso aggiungere una criticità della Zeiss e riguarda l'uno scherzetto statistico su tre regioni cioè Sardegna Molise
Basilicata dove tre singole unità produttive
Hanno può portare o a un incremento del Pili immaginate per esempio Sarroch in in Sardegna quando vale si fa un ragionamento statistico si tolgono queste tre cose
Siria linea però in questo momento per farvi un esempio la rendo Seidl Shen pre in Bahrein provincia a Matera
Cioè il confine si pasta Santeramo di qua quaranta villa cinquanta immaginate dove sono andate le le imprese in Basilicata ne sono arrivate pochissime e anche in questi altri posti quindi è un ragionamento ci sono stati questi questi piazzamenti che però hanno spostato gli investimenti per parlare
Del rapporto che davvero ma molto bello per alcuni aspetti che io ho una storia industrialista alle spalle sono allievo di Becattini di brusco di Meldolesi dei distretti industriali
E quindi quando sento parlare di industria il mio cuore il mio cuore si apre noi negli anni novanta per cercare i segni e le propensioni della giustezza azione già nel Mezzogiorno facemmo una cosa che oggi si chiama algoritmo per trovarli questi posti
E lava lavoro fu così apprezzato che Ciampi lo mise nel Documento di programmazione economica e finanziaria mi parve novantotto del o del novantanove e si e trovammo decine di posti a mezzogiorno continentale quindi presidente Vincenzo io qui mi trovo bene al sentire che c'è quando sento parlare di industria io per anni ho sofferto quelli che dicevano che rispetti industriale erano morti fino a quando un giorno io
Ho preso e sono andato a a Colle Valdelsa dove c'è il distretto industriale del vetro dei bicchieri di vetro erano anche Bertarelli per dobbiamo dire però devo dire che il mio cuore Lassie si è ripreso e quanta superficialità nella valutazione
Di alcuni fenomeni e la competenza non si distrugge mai la competenza si rinnova l'importante a Verona e preme dove non c'è la competenza da dove non c'è sapere per discutere verrà del del pay per abbiamo non ad un panel davvero molto
Davvero molto qualificato perché abbiamo se Colter abbiamo imprenditori impegnati in filiere molto molto importanti
Abbiamo il sindaco di una città che ha una storia industriale rilevante alle alle spalle che oggi mostra come molte parti del Mezzogiorno nuova
Nuova vivacità il presidenti Confindustria Basilicata
E vice presidente mi pare del Comitato delle Regioni del di Confindustria e infine il piacere e l'onore di avere ragioniere generale dello Stato
Che diciamo da dal punto di vista delle politiche economiche e alla fine il possessore della Borsa e quindi noi
Siamo sempre come dire ossequiosi
Diciamo anche perché il alla dottoressa sia Perrotta a quella a visione generale che poi ci aiuta a incastonare le varie le varie le varie cose quindi io vi presento la dottoressa Simona cadde cambieranno responsabile scenari economici e strategie settoriali Cdp Gianni Lettieri che presidente di Atitech l'unico polo italiano grande importante
E a livello internazionale delle manutenzioni il Paolo Scudieri che presidente di Adler Adler una struttura che all'interno dell'automotive non prende commesse decide a chi dare le commesse fondamentalmente la Ragioneria generale dello Stato lo ha presentato Luigi Gallo che il responsabile public advisor Invitalia che un altro stakeholders importantissimo in tantissime vicende del Mezzogiorno il sindaco la Galles Francesco somma di cui poi siamo anche concittadini
è Giuseppe Nardi che è rimasto è rimasto non l'ho vista ed è rimasto rimasto senza poltrona per un banchiere diciamo queste poi no spero che nella sua benevolenza poi nei confronti ai banchieri moderni oggi gira ma perfetto va bene io cominciare da dottoressa Camerano qual è la visione di Cdp delle politiche industriali e cosa Cdp mette nel piatto delle politiche industriali rinnova tutti l'invito a tenersi dieci minuti non prendendo esempio dei due professori da spunto per sollevare
Allora intanto grazie buonasera a tutti ha è stato un vero piacere essere indicate soprattutto ascoltare le tante considerazioni della già di oggi e gli spunti del Pepe per Cdp la politica industriale diciamo come dire un perno centrale intorno al quale a questo vediamo chiaramente lo sviluppo della nostra ambizione ricordiamoci di Pia questa missione di proporre lo sviluppo sostenibile del paese e quindi per farlo chiaramente servono delle politiche industriali
Io sono d'accordo con quello che diceva il professor Lepore prima delle politiche industriali forse hanno smesso per troppo tempo
Di diventare un elemento determinante le scelte diciamo dell'insediamento degli investimenti invece devono tornare ad essere protagoniste perché il sistema economico nazionale
è comunque
Non soltanto italiano europeo globale esce da tantissimi scioccata esogeni dalla pandemia in poi e a alle crisi diciamo geopolitiche ai conflitti
Tutto questo avviene in un contesto in cui ci sono poi dei trenta fondamentali le grandi transizioni quando si parla di transizione non si pensa mai che una pensando a quella diciamo digitale quella diciamo energia che non si pensa mai che le transizioni portato insieme tantissimi elementi c'è insomma transizioni economiche sociali tecnologiche strategie e quindi vanno accompagnatemi indirizzate perché il rischio diciamo di essere senza diciamo una guida potrebbe diciamo tradursi in un effetto negativo quindi accentuare ulteriormente i divari territoriali tra le regioni e anche tra i Paesi a livello europeo
Quindi per Cdp chiaramente la politica industriale fondamentali cerchiamo diciamo di accompagnare questa politica non sta non siamo tira mentre noi gli attori che definiscono quali sono gli indirizzi ma siamo gli attori che quegli indirizzi rendono in qualche modo li rendono possibili
Attraverso una serie chiaramente di di strumenti di iniziative di supporto
E però guardiamo a quelli che sono diciamo le caratteristiche dei tessuti economici in quali le poi nei quali poi siamo chiamati ad operare e quindi guardando al Mezzogiorno è stato detto tantissime volte questa mattina
A né guardiamo con particolare attenzione il tema che comunque nel Mezzogiorno ci sono meno impresa e che nel resto del Paese e quelli che ci sono sono più piccoli quindi la priorità è accompagnare queste imprese in una crescita intanto dimensionale
Voglio dire non citare soltanto un dato che quello su cui abbiamo fatto una riflessione qualche tempo fa
Il numero delle medie imprese nella nel Mezzogiorno conserviamo che livello fama nazionale le medie imprese sono quelli in assoluto più produttive sono anche tra le più produttive a livello europeo
Soltanto il nove per cento al nove virgola cinque per cento delle medie imprese italiane a diciamo una sede nelle regioni del Mezzogiorno Eramo fatto una stima che se noi pur portassimo diciamo raddoppia assicura il numero delle imprese delle medie imprese presenti oggi
Le regioni del Mezzogiorno avremmo un impatto non soltanto consistente sull'occupazione parliamo di oltre venti mila diciamo occupati diciamo sostenuti o comunque Conseco posti degli Hobbit di lavoro conservati ma soprattutto una crescita annua
Del prodotto interno lordo di zero virgola sette punti percentuali non è pochissimo considerando che abbiamo detto da stamattina diciamo che il il il grande danno e non essere diciamo produttivi quindi la produttività accrescerebbe quindi anche il contributo quindi la crescita dimensionale sicuramente il primo elemento in questa direzione chiaramente servono delle risorse servono diciamo degli strumenti adotta per un tessuto produttivo e comunque si diceva prima è più piccolo
Quindi noi a diciamo negli ultimi anni abbiamo messo chiaramente al Mezzogiorno al centro del nostre iniziative e soprattutto abbiamo pensato diciamo di modificare il nostro approccio per renderci Peter avvicinarci di più alle piccole e medie imprese che non sono ciò originariamente non erano targhetta diciamo di Cassa Depositi e Prestiti per definizione
E anche per diciamo per statuto accompagnava imprese più grandi quindi abbiamo recentemente puntato l'attenzione su questo segmento facendo che cosa intanto abbassando la soglia appunto di fatturato delle imprese che possiamo Java servire direttamente ma soprattutto lavorando sempre di più in complementarità con il sistema bancario
Nella nella modalità diciamo di finanziamenti indiretti e quindi noi siamo un parte delle tre delle principali banche chiaramente italiane e sottoscriviamo iniziative diciamo di plafond dedicati
Che poi il sistema bancario può diciamo rendere disponibile sull'impresa
Abbiamo aperto una un'operatività nuova che chiamiamo operetta operazioni speciali ovvero che sono dedicate abbiamo definito un plafond ha dedicato proprio le piccole e medie imprese
Che magari normalmente non ha non accompagneremo perché CD perché sono su una soglia di rischio
Non compatibile con il nostro approccio ma che stiamo cercando di avvicinare qualora questa impresa portino avanti dei progetti di investimento ad alto impatto e soprattutto se sono le coalizzate nel Mezzogiorno quindi questo mi sembra un elemento diciamo di discontinuità rispetto al passato dava sottolineare e vorrei fare magari un ultimo accenno visto che fondamentale si parlava anche di di finanza alternativa
Sì ma vorrei ricordare che comunque ci di pie è il principale investitore italiano della finanza alternativa e abbiamo sottoscritto tutte le iniziative che sono a partire dalle regioni partiva da regione del Mezzogiorno
Stamattina si parlava di Puglia di campagna sono sempre queste le regioni particolarmente diciamo pronte a rispondere a queste agiamo suggestione del mercato e abbiamo diciamo accompagnato entrambe le Regioni tutti i piani di emissione appunto del bond e siamo per farlo anche per un anno e mezzo
E ultima veramente passaggio sul tema dell'innovazione tecnologia perché un altro elemento fondamentale
Quindi abbiamo detto che l'economia la finendo Stra diciamo delle nelle religioni ne divenne negli anni sono troppo diciamo rispetto a posto diciamo squilibrate verso i settori maturi ma ci sono in realtà delle tantissime diciamo ci sono alcune filiere innovative che noi cerchiamo di di accompagnare tanto una per tutte le filiera che sta intorno alla realizzazione di prodotti per la produzione di energia avrà non soltanto quindi il Mezzogiorno deve diventare diciamo una bene di produzione di energia ma anche di produzione
Diciamo di fattori abilitanti per la per la produzione così come di servizi ad alta tecnologia
Per fare questo l'ultimo passo che effettivamente le regioni del Mezzogiorno devono fare crescere la capacità diciamo di ricerca e sviluppo oggi diciamo ci sono delle grandi eccellenze che sono prevalentemente pubblica nel Mezzogiorno serve fare spazio anche alle
A la capacità di ricerca delle dei privati
Al nord prevalentemente chiaramente andare soprattutto al Nord ma anche al centro investono prevalentemente l'impresa ecco dobbiamo aiutare le imprese del Mezzogiorno ad investire in ricerca e sviluppo e questo è un altro impegno sicuramente che ci stiamo prendendo con grande determinazione
E veramente l'ultima accenno al tema del Gadda cercate là è un altro elemento da cui si faceva riferimento prima
Intanto il capitano elemento sono capitali di rischio che aiutano appunto a tutti i temi della dell'innovazione tecnologica della ricerca ecco questo è un altro elemento su cui Cdp da tempo attraverso Cdp Ventura molto investito oggi esistono nel Mezzogiorno dei poli di trasferimento tecnologico che mettono insieme le università i centri dice tra pubblico e privato le imprese
E questo diciamo già prodotto io risultati positivi ma deve essere ulteriormente
Rafforzato come siccome esiste esistono reti di trasferimento tecnologico acceleratori i poli di accelerazione che sono molto fondamentale che vedono al centro diciamo le industrie capo filiera ecco direi che non bisognerebbe mettere diciamo le politiche industriali devono avere in mente diciamo questi obiettivi e devo rendere questi obiettivi in qualche modo raggiungibile attraverso anche la complementarità tra risorse pubbliche e risorse private Peter mi recai
Grazie grazie grazie dottoressa camera la trovo molto trovo molto interessante nella nuova apertura di Cdp per le imprese con un fatturato più basso perché il ragionamento delle medie imprese la si diventa medie imprese non perché si scava la grande ma perché si fece da piccola
Molte imprese piccole che sono anche di buona di buona struttura spesso non hanno un incentivo per per crescere dimensione perché gli imprenditori poi sono comma esseri umani quindi raggiungono un risultato di soddisfazione quindi se non c'è una un Plas anche un riconoscimento sociale molto importante non si territori per l'attività delle imprese cosa della quale poco ci siamo applicati negli ultimi negli ultimi anni e se non c'è anche un passivo cimento sociale uno strumento la piccola impresa diventa media la media impresa c'è la capitalizzazione ci sono i finanziamenti e c'è la possibilità di fare con maggiore agilità ricerca e sviluppo
Dottor Narciso l'abbiamo recuperata anzitutto assegnandole una Sand padrone di casa lo strapuntino esausto Lellis Israele il padrone di casa quindi ogni dieci si accontenta dello strapuntino sapendo però di essere il padrone e di avere anche
Una una borsa molto importante perché banche Intesa ha fatto una serie molto lunga di operazioni nel mezzogiorno nell'aria alla quale lei attente in modo particolare intervenendo su filiere decisive ci vuole un po'raccontare rispetto alle decisioni che avete preso poi qual è la vostra sensazioni vostri risultati ecco si alzava emergevano che non essendo particolarmente alto sforzo preso rimpallato dalla
Se si è fatto
No dicevo grazie anche se danno dallo strapuntino cerchiamo di di non esagerare coi salendo sulla sul podio vi do una notizia se non avete letto le agenzie Teheran pare che abbia aperto lo stretto della Brenta scesa novanta dollari il incassa trentasei quindi mi sembra un buon modo per cominciare
La la riflessione la riflessione di oggi perché poi è un tutt'uno con con il ragionamento che che prevale sviluppare io parto da fare alcune considerazioni che ha fatto stamattina il il collega del del del Sina pagarla Manfredi
E vorrei far partire da da un assunto che che il Sud in questi sei anni dal dal coi diamanti abbondantemente fatto i compiti a casa
Lo ha fatto per una condizione che già era diciamo di strategicità non conta cioè il posizionamento della del nostro territorio nel Mediterraneo
E oggi è diventata una esigenza imprescindibile se pensiamo soltanto a tutto quello che che l'approvvigionamento energetico e a tutto quello che oggi dai porti si deve muovere per poter poi alimentare il tessuto produttivo
Da un po'la geopolitica ci ha costretto a ragionare Dini Archon ringhiere show Ring e e probabilmente la previsione delle catene del del valore richiedono un ripensamento strategico su come oggi
Dobbiamo posizionare il tessuto imprenditoriale dove evidentemente quanto meno ci sono più spazi perché le le aree del nostro nord sono piuttosto intasate io quando alla fine incontri in un in Lombardia è senza soluzione di continuità allo spazio occupato da da stabilimenti
Qui da noi la disponibilità di spazi c'è il tema è come fare arrivare gli investimenti e quindi sicuramente una riflessione che in questi anni con la presenza della disponibilità il PNR R. e dei fondi strutturali ha dimostrato maniera abbastanza
è evidente un'assunzione come banca abbiamo sempre portato avanti e che avendo le disponibilità qui c'è una classe imprenditoriale che in condizione di riuscire ad affermare con una grande non dignità ma con grande qualità la propria forza imprenditoriale che cosa abbiamo osservato in questi anni nel nel Mezzogiorno innanzitutto
Se penso a dieci quindici anni fa
C'è una classe imprenditoriale oggi che ha capito la lezione di quegli anni due mila otto due mila undici e tutto quello che ne è conseguito dopo
In termini di disponibilità di utilizzo di di di credito e soprattutto di rafforzamento della dimensione d'azienda e oggi ci troviamo in una situazione nella quale nonostante la sequela ininterrotta di ciò che ci sono stati dal due mila e venti in avanti questa classe imprenditoriale state perfettamente attrezzata per riuscire a trovare le soluzioni dati i problemi che via via si posizionano e questo credo che sia una notizie niente affatto scontata
Dopodiché oggi abbiamo mal contate sono in campane cinquecento aziende che fanno oltre cinquanta milioni questo giusto per stare qua nelle nomenclature che si vincano con quelli che sono poi gli strumenti di supporto alle categorie d'impresa
Quindici anni fa aziende che potevano avvicinarsi a operazioni di finanza straordinaria di fatto io era un ero qui anche allora non è trovavo oggi dieci febbraio scorso abbiamo inaugurato una road show al Sud in cui parliamo di finanza d'impresa quindi parliamo degli strumenti che poi citava prima il professor Amedeo prima nella finanza per crescere
E oggi abbiamo una quantità notevole di imprese che sono nella condizione di potersi aprire al capitale di poter utilizzare strumenti di finanza alternativa di potersi metri quindi nella condizione di aggregare per vie esterne
Che era una condizione semplicemente impensabile dieci anni fa questo dimostra evidentemente quindi il Mezzogiorno ha mentalità imprenditoriale evoluta
A una capacità di conduzione delle aziende in uno scenario che si è fatto sempre più complicato perfettamente attrezzata per riuscire ad aumentare il proprio livello di competitività e lo ha fatto perché tra gli elementi che hanno favorito questa questo miglioramento complessivo del tessuto economico cioè una strutturazione ormai abbastanza radicata di un ecosistema di innovazione che ne vediamo con grande con grande continuità la Campania è la seconda regione per PM innovative e è stata e questo non è un dettaglio perché nel momento in cui noi affrontiamo le grandi transizioni sicuramente quella digitale sicuramente quella della dell'inserimento in tutti gli elementi di di produzione dell'intelligenza artificiale avere star tappa vere aziende innovative che sono in condizione di poter aumentarla capacità d'innovazione delle aziende già presenti sul territorio
è un elemento di grande discontinuità rispetto a quello che abbiamo osservato in passato coniugato con centri nazionali ricerche faccio parte del consiglio d'amministrazione di Hagrid e capì che la banca ha deciso di stare dentro i centri nazionali
E abbiamo rappresentato alla opinione pubblica non più tardi di una settimana fa
Come sono stati spesi gli oltre trecento milioni solo per questo centro nazionale con una quantità innumerevoli di innovazione che oggi vanno trasferite al tessuto produttivo quindi oggi abbiamo passato dalla ricerca di base a una ricerca che deve essere applicata che deve essere trasferita alle aziende che producono quindi una condizione oggi completamente diversa rispetto a quella che si poteva osservare soltanto dieci o quindici anni fa ma lasciatemi dire è un po'fuori fuori mano ne parlavo con Massimo prima andando riaggiustare velocemente i conti del turismo oggi ne abbiamo una possibilità ulteriore i nostri posti sono posti che son diventati attrattivi
Oggi riuscire a fare turismo di qualità è un'opportunità anche economica perché ti dà la possibilità di riuscire a fare investimenti di metterti in condizione di attrarre
Gli alto splendenti e banalmente se ottanta milioni di presenze ma nell'area del Golfo probabilmente una parte di queste presenze potranno anche scegliere
I posti più vicini che siano di qualità e che siano ovviamente con nella nella condizione di potere offre un turista culturismo insicurezza quindi a prescindere dalle contingenze sicuramente una strada che favorisce investimenti favorisce innovazione favorisce sviluppo quindi io vedo dal mio punto di osservazione mezzogiorno che oggi è perfettamente in condizione di poter essere quello che poi il sindaco Manfredo del stamattina
Non è più l'ultimo vagone della del della della locomotiva e del del del treno è sempre una una attrezzato per poter essere probabilmente anche la locomotiva di questo Paese può sembrare un'affermazione molto grosso assicuro che parlando tutti i giorni con l'impresa io continuo ad avere una un approccio che rimane profondamente ottimista
E lo dico lasciatemi dire con cognizione di causa grazie
Grazie tornarci
Io trovo le le sue parole particolarmente pertinenti perché negli ultimi due anni il mattino con Roberto Napoletano approvato di Prota raccontare questa cosa passata sotto il cambio di paradigma a volte sono passati come dei come dei folli salvo che poi un bellissimo articolo di Federico Fubini
Su Corriere della Sera racconta di queste eccellenze nessuno ha mai nascosto i problemi che però c'era dell'eccellenza a rete che una cosa
è una roba è una roba potentissima nessuno immaginava qualche anno fa che Napoli poteva essere destinazione di Bolis sette sette voli quotidiani sette voli quotidiani dagli Stati Uniti e dal Canada
Ed è una cosa passano davanti gli uffici di di Gianni Lettieri proprio da ho visto che c'era da anche Roberto Barbieri l'amministratore delegato di Dj Zak che è una gallinella dalle uova d'Oro per quanto riguarda utili e risultati questo e e naturalmente frutto è oggi questo ci porta a fare un discorso che possibili Italia oltre a Anna pensare e Fiumicino è possibile solo a a Venezia attrazione per gli Stati Uniti di avere un volo tutto l'anno con gli Stati Uniti
Ne ritrasse mezzogiorno la Sicilia si è affacciata l'anno scorso con i primi Poli con gli Stati Uniti Bari ne aveva uno una volta una volta a settimana Napoli l'anno scorso ha portato ottanta mila alto splendenti in più
è una cosa che magari molti di noi non hanno come come prospettiva sull'aeroporto di Salerno che non è affatto morto come si vuole dire ci sono questi nuovi aerei chiostri MG otto mila che arrivano dagli Stati Uniti senza scalo
Ed è un mercato che sia aperto perché questi sono alto splendenti arrivano a Salerno dove posso stare tre giorni mentre la sosta Capodichino e di due ore se no vanno sotto casa di di Lettieri
Tre giorni significa portare un valore spaventoso perché non solo questi alto splendenti fanno con l'elicottero a Ischia Capri la costiera amalfitana Sorrento ma gli equipaggi non è Craig dormono nell'aereo
Cioè gli equipaggi vanno in luoghi importanti imposto importanti si apre un'economia che speaker spaventosa è questo
è stato possibile un po'da quello che è avvenuto negli ultimi anni della capacità anche di offrire soluzioni di offrire un certo tipo di di alloggiamento alberghiero di di di strutture ed è tutto il sistema che quindi è salito di di di Grado e quindi la lì o se faccia dottor Nagy
Mi hanno consentito diciamo di fare questa ora di questa mia volta questa questo osservazione dottor Gallo Luigi Cal responsabile della public cadeva SPD Invitalia invita le è uno dei protagonisti della politica industriale italiana braccio del Braccio di governo intervenuto in moltissime
In moltissime situazioni non solo in situazioni di crisi ma anche in situazione di di valorizzazione come si attualizza oggi il ruolo di Invitalia in un momento in cui si pur riparlare di politica industriale perché avevamo questa cosa che un sito a parlare di politica industriale perché pensavano i piani quinquennali del PCUS e noi
Assolutamente dovevamo cancellare quella roba nel computo e non si parla di politica industriale si parlava di spezzoni sì facendo gli spezzoni però oggi qui ma anche in tante altre sedi si parla di un politica interventista
L'intervento molte volte lo fate voi come
Sì grazie
Poi certo grazie consentimi di ringraziare il professor vincente con lui tutto il il team di di Meritalia come sempre il merito di riportarci a fare
Le ragionamenti delle discussioni rappresentare quello che ciascuno di noi vede a casa propria su questo su questo su questo ambito io non voglio eludere la domanda ma parto da una considerazione che viene ragionamenti dalle presentazioni fatte questa mattina
Il paper Cira porta alcuni dati rispetto alla crescita del del sud una crescita importante con un PIL tuttavia che continua a essere più basso della media del Paese ancor peggio la metà delle reggio nel nord-ovest
E ci dice ancora un altra considerazione nel sud nascono tante imprese su questo può in parte parlo di strumenti che gestiamo a casa nostra
E quindi non c'è un problema di nascita ma è un problema di crescita dell'impresa da un lato e la cosa ancora più importante che mi piace
Rappresentare che continuano a nascere delle aziende su settori chiamiamoli più maturi o a minor valore aggiunto a minor tasso di innovazione
E allora consentitemi una una diciamo provocazione rispetto a quello che ha appena detto il dottor tornarci
Il pm RR e oggi stiamo parlando anche i pm perde c'affidata a tutti noi una grande opportunità ma anche una grande responsabilità e lo dico soprattutto rispetto alla missione quattro componenti due
I sei miliardi e mezzo che sono stati assegnati al sistema della ricerca del Paese
Per rafforzare la ricerca e per favorire il trasferimento tecnologico io penso al sistema la ricerca lo dico perché con il mistero messa da circa ci lavoriamo da tempo abbia fatto un grandissimo sforzo
Queste risorse sono state realtà utilizzate realmente
Sono saltati i progetti ricerca sono state realizzate infrastrutture quindi oggi c'è una massa critica
Di valore o meglio di ricerca che può diventare valore questo valore può entrare dentro le imprese per diventare innovazione dentro l'impresa
E che io penso che la responsabilità che abbiamo oggi domani mattina oggi pomeriggio è quella di trasformare questo valore della ricerca in valore per le imprese
Questa è un'attività che compete a tutti noi nessun esclusi in questo
In questo in questo Pannella perché rappresenta la modalità con cui effettivamente possiamo far crescere le imprese possiamo dentali in quella direzione torno a casa mia
Nel gestiamo gran parte le agevolazioni destinate alla nascita e la crescita delle imprese e tra l'altro abbiamo nello Menditto anche l'attrazione degli investimenti esteri
Sicuramente gli ultimi anni dal due mila l'Inter due mila venticinque in Italia sono nate sono abbiamo realizzato da artisti investimenti solo non ne abbiamo gestiti lo scorso anno oltre sessantaquattro mila programmi d'investimento
Abbiamo erogato agevolazioni quindi per oltre dieci miliardi di euro all'interno quindi di progetti di di sviluppo
Sono stati citati i contratti di sviluppo negli ultimi tre anni dal due mila ventidue al due mila venticinque l'abbiamo approvato agevolato Investimenti di progetti di sviluppo per oltre duecento contratti di sviluppo abbiamo erogato giù concesso agevolazioni per oltre sette miliardi e mezzo a fronte dei quattro mila per quattro nel nel nel quinquennio precedente
Quindi c'è oggi una domanda di investimenti portante
E ci sono anche le condizioni perché questi investimenti possono essere come dire
Affrontati però sono investimenti che molto spesso scusate prego brano provocazione quindi
Arrivano
Da progetti impresa che soffrono ancora nel nostro Paese della sindrome della solitudine
Le imprese raramente fanno rete raramente fanno rete con i sistemi della ricerca
E peggio mi sento molto spesso gli attori della ricerca raramente fanno rete tra loro e su questo punto che dobbiamo essere tutti quanti più d'accordo secondo me anche più certifica
Le risorse pubbliche che non sono infinite l'anno orientate esattamente in questa direzione la condizione per poter accedere oggi un finanziamento e che quell'impresa aderisca a un progetto comune
è un'arte elicotteri e citato nella nel nel cui perché c'è stato trasferito è venuto dal son venuti da voi circa un anno e mezzo fa presentarci questa loro iniziativa che un'iniziativa che deriva ovviamente da una condizione di mercato
Uno dei big dei player mondiale nella produzione di coltelli aveva la necessità di potenziare la capacità produttiva a fronte di una domanda sempre crescente ma non riusciva a farlo banalmente perché i propri fornitori un elicottero insieme di sistemi era un prevalentemente americani francesi che ovviamente preferivano rifornire
Le loro aziende principali
In questo modo ogni anno attivato di loro sponte diciamo una un radar per identificare oltre ottocento piccole e medie imprese italiane di questioni hanno estratte centocinquanta alcune anche di recente sono state individuate in in Campania
Questa iniziativa è un modello sociale che va triplicato ed ha replicato anche con l'utilizzo delle risorse pubbliche per consentire di realizzare di costruire di ricostruire filiere produttive che abbiano una massa critica tale ovviamente orientate rispetto all'opportunità che ci è stata assegnata
Dalle del sei miliardi e mezzo della delle risorse pubbliche al sistema della ricerca aggiungo perché guardo l'occhio diciamo del tempo
La seconda considerazione in Italia si continua a far nascere l'impresa ed è facile farle nascere solo noi gestiamo abbiamo gestito la misura resto assoluta verso verso sud è diventata poi pacchetto integrato ad impiego Centro-Nord resto su due punto zero ci sono le risorse ma regionale diciamo che nasce farmacie un'impresa un'operazione davvero molto semplice ma abbiamo difficoltà a farle crescere e soprattutto le imprese che nascono nascono sempre sei settori più tradizionali
Io qualche tempo addietro fatto una provocazione non dovremmo applicare una misura che si chiami
Dai Baretti e breve cioè dobbiamo fare in modo che di un far nascere più i Baretti dobbiamo fare in modo di utilizzare quelle risorse per finanziare brevetti perché da quel brevetti nascano nuove iniziative comunque quelle iniziative quelle quelli spin-off quelle start-up in treno nelle filiere produttive
Delle imprese più mature quelle che hanno una tradizione maggiore quelle hanno anche la capacità di stare sui mercati con una forza maggiore questa a nostro avviso è una lezione che ci trasferisce il PNR quello di averci come si consegnato una dotazione finanziaria deve ci ha consentito di realizzare oggi un sistema di infrastruttura della ricerca del sistema produzione importante a toccarlo e adesso valorizzarlo il PNR Brescia insegnata anche un'altra cosa che fino ad oggi c'era sempre
Il tempo diventava una variabile gestibile perché tanto c'era sempre il retropensiero della proroga e ne ha perse la proroga non ce l'ha data
E che nel recente segnato e tutto quello che prima ci mettevamo sette qualche volta anche nove anni i CD adesso è diventata una come dire un tempo molto più ridotto a condizioni normative vigenti medesime siamo riusciti a fare questo scorso quindi anche su questo probabilmente abbiamo le capacità per per poterlo per poterlo realizzare
Non non vado ancora volta però il tema oggi della connessione tra il sistema produttivo il sistema della ricerca e la sfida quindi la selezione degli investimenti rispetto ad alcuni ambiti di maggior diciamo impatto dobbiamo parlare sentito parlare questa mattina di energie rinnovabili di energia in generale abbiamo sentito parlare Viero spazio che può diventare lo smentisce importante dispetto alle filiere noto lo Automotive qui c'è diciamo illustro rappresentante di questo mondo che cibo ci potrà rappresentare le opportunità che esistono quel sito del settore importante che sta subendo una sua evoluzione e quindi vanno accompagnate le evoluzioni utilizzando applicando tutto quello che possiamo oggi trarre dalle opportunità che il mondo alla ricerca ci assegna
Grazie grazie a Mosca
Soprattutto per
La nostra scommessa e che con i tempi al riguardo anche il Ragioniere generale dello Stato una e che ora finisce il PCI il PNR R e torniamo alle antiche usanze
La la lezione del PNR siamo stati bravi a fare tutto quello che stiamo facendo né tempi del PNR R.
Pur senza i soldi e tenne RR ma le procedure i tempi delle procedure dobbiamo cercare di mantenere perché quello è un valore aggiunto enormemente per al Paese e al mondo delle dell'impresa dottor somma
A ciascun nome presenti Confindustria Basilicata a vari altri incarichi all'interno di Confindustria sostituisce e dice presidente Mazzucca che aveva un se trovato un impegno su diciamo subentrante
Io e lei siamo già visti ieri ed un altro convegno sempre di politica industriale
Sul voto motivo sull'otto motivo abbiamo già fatto dei ragionamenti diciamo su quella su quel versante ci sono dei delle delle
No è questo il mio lavoro loro che lui non lo so questo è il mio lavoro fa parte del mio lavoro e quindi
Sa allora la la la ci son delle questioni la crescita del segmento delle medie imprese
L'attualità della politica industriale se che però deve scegliere su alcuni settori perché uno dei problemi
Che non ci diamo e che facciamo questa Robert Gao omnes che poi significa finanziamenti a pioggia e non scegliamo i settori dobbiamo scegliere i settori perché il mondo ci chiede non Born abbiam bisogno di Baretti ne abbiamo credo credo a sufficienza il mondo ci chiede
Di intervenire in alcune filiere ad altissima ad altissima presenza di di competenza cosa ci dice
Io credo che sia pacifica non solo in questa sala ormai la consapevolezza che il Sud non sia più un problema da gestire ma una leva strategica
Importantissima per la crescita dell'intero paese e non solo non solo il sud non so se sarà una carrozza principale o sarà la locomotiva hanno su questo poi tempo
Stabilizzerà i dati dati importantissimi abbiamo davvero ha ragione direttore RAI fatto i compiti a a casa ora dobbiamo fare in modo credo che
I risultati diventino da contingenti a strutturali
Perché i numeri legati all'occupazione al divario dei redditi e altre cose ancora che si potrebbero dire rimangono tali quindi lo dobbiamo stare molto attenti a capire cosa fare
Non solo in termini di risorse e di politica industriale ma anche in termini di riforme penso alla semplificazione una
Una su tutti la vera semplificazione perché tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato che sicuramente hanno portato risultati lo diceva il dottor Gallo
Voglio dire sicuramente i contratti di sviluppo Oro hanno portato risultati però pagano certamente un difetto
Legato alla semplificazione che è stata spesso annunciata ma ancora non si è realizzata quindi se comunque in questo contesto chiamiamolo burocratico i risultati sono stati eclatanti immaginati quello che potrebbero essere se ci fosse una maggiore
Semplificazione
Noi dobbiamo trasformare questo rimbalzo non sviluppo strutturali
Il vero o diciamo strumento perché poi perché abbiamo avuto questa questa crescita abbiamo questa crescita perde gli strumenti di politica industriale del PNR la stessa dicesse no anche se a quelle diciamo ancora quindi la comune a cui faceva riferimento anche
Precedentemente
Il professore ma crea Los la stessa politica di coesione
E sono strumenti di politica industriale
Ora il problema è quando nuovo la nuova fase della politica di coesione
Il nuovo ciò che sostituirà che dovrà sostituire dire il Pnr R. Lazzeri resa un po'più strategica rispetto ai settori
Che in qualche modo possono essere davvero driver per l'intero Mezzogiorno non solo per quelle aree dove lo diceva benissimo Luigi Gallo prima dove comunque si sono creati degli ecosistemi tutti da potenziare
Relativi a università che funzionano ITS che funzionano centri di ricerca che funzionano ci sono regioni del Mezzogiorno dove questo ecosistema non esisteva
E le grandi i grandi insediamenti industriali che pure hanno garantito penso all'automotive ma come altre come noi in casa in Basilicata ad esempio voglio dire è una realtà che ha garantito
La tenuta economica e sociale non solo di quel territorio ma anche di ricerca dei dei territori contermini perché davvero ha portato valore aggiunto perché imprese
Che sono nate officine meccaniche sono diventate imprese
Quasi multinazionali tascabili che poi portano valore aggiunto sul sul territorio d'origine beh però l'hanno fatto nonostante non ci sia ancora un ecosistema
Che produca brevetti che questi benedetti di portineria aziende perché il problema vero non è solo il numero dei brevetti non abbiamo delle eccellenze anche nei centri di ricerca
Nelle università ma poi quando dobbiamo come dire trasferiti all'impresa i numeri si riducono a assai sensibilmente quindi io credo che ormai l'analisi è chiara un'analisi su cui merita
La Svimez il c'è il nostro centro studi di Confindustria
Banca d'Italia SRM noi condividiamo l'analisi il problema adesso e definire un piano di azione
Con obiettivi strategici che tengano dentro tutto il Mezzogiorno perché noi dobbiamo corre due rischi il primo rischio
E che nell'ebbrezza di questi risultati che esistono tutti si possa come dire una sorta di eterogenesi dei fini pensare
Che stiamo risolvendo che Mezzogiorno crescerà da solo no sarebbe un errore letale clamoroso e io mi auguro che questo
Per chi definisce le polis
E e non non sa non sarà fatto e poi dobbiamo fare in modo che nel Mezzogiorno non ci siano del Sud nel Sud perché questo è un altro rischio
La capacità di alcuni viene alcune nostre regioni che sono stati oggetto di investimenti importantissima Authority per l'agro industria lo stesso Oil & Gas
Vanno accompagnati alla transizione e alla riconversione
Accompagnati significa non
Assistiti ma vanno voglio dire in qualche modo i la politica dei fattori deve tornare a essere un elemento essenziale della politica industriale noi siamo cresciuti non lo sa alcune aree del Mezzogiorno in particolare
Nonostante il problema infrastrutturale sia rimasto esattamente quello di un tempo perché in certe aree e addirittura peggiorato
Parlo di quelle fisiche di quelle digitali di quelle sociali che sono il presupposto anche per la Fabio l'ala cosiddetta istanza perché ci vogliono politica anche sociali affinché le persone poi restino non solo si formino il ma ma maestro
E le competenze ciò per c'è un problema anche di finanza non c'è dubbio che esistono istituti che meritoriamente hanno aperto le i cordoni della borsa questo bisogna riconoscerlo il tema vero e che però l'accesso al credito soprattutto per le piccole aziende per le micro aziende che devono diventare piccole rimane comunque statisticamente difficile io credo che su questo si possa e si debba lavorare mi auguro che partendo da questa consapevolezza diffusa si possa finalmente agire spingendo su ciò che ha dimostrato di poter funzionare
Il Mezzogiorno ha dimostrato che politiche industriali
Possono creare le condizioni anche per nuova imprenditorialità e anche per autoimprenditorialità che fino a un certo no fino a a quindici anni fa evidentemente aveva numeri davvero
Come dire imbarazzanti grazie
Grazie dottor somma io mi permetto solo di aggiungere che in alcune aree del Mezzogiorno quello che resta fuori dalla porta molto spesso nel merito
Per cui la restante sa fa in conflitto con con questo spesso il merito resta fuori dalla porta non tutto il Mezzogiorno ma alcune avrebbe soggiorno o particolare piacere a presentare Gianni Lettieri
Per una questione di affetto personale nel senso quando sono arrivato al Mattino di Napoli da dall'Ansa
Mi sono imbattuto in questo presidente di Confindustria che non aveva l'habitus dei presidenti Confindustria locale da persona molto disponibile molto sciolta ci fu una delle vicende particolari che resero anche lavoro giornalistico più semplice quando arrivarne capitani coraggiosi Lettieri fondamentalmente è protagonista di una cosa dell'assenza dalla politica industriale quando fu venduta una delle tante vendite della dell'Alitalia
Ai capitani coraggiosi l'Alitalia era un conglobato
Ai capitani coraggiosi si presero solo la compagnia poi c'era Sigma il famoso sistema informatico che Alitalia ha fatto per tempo ed era all'avanguardia del mondo che fece la sua strada e poi fu spezzettato una roba che Alitalia aveva ed era una grande eccellenza tutto il Polo delle manutenzioni
Lettieri
Diciamo per vicende molto particolari
Di cui abbiamo tanto discusso fu alle tiri fu richiesto di prendere Atitech
Uno degli spezzoni del del del sistema della manutenzione un altro un altro pezzo che poi lui ha preso più tardi quello dei motori a Fiumicino ha preso una sarà una io ne fa bile strada
Sudamericane che resta ce l'ha portato sostanzialmente la chiusura quindi una visione saldiamo degli aerei la gestione degli aerei buttiamo tutto il resto
è stata per Gianni Lettieri un'occasione poi per fare un business ed è uno dei player più importanti se posso dirlo e non è piaggeria almeno a livello continentale nel sistema della mutazione perché gli aerei la manutenzione degli ai non sono solo quando ieri
Ne riportano Daloui al guinzaglio
Ma i manutentori assicurò la cosiddetta linea cioè quando un aereo arriva la riporto il New Yorker e ha un contratto con Atitech Atitech deve far trovare lì una serie di tecnici che Fantoli operazioni asseconda
Del del Polo a seconda se potete del dormire audire sul posto se deve solo ripartire quindi una grande proiezione internazionale del del lavoro
Diciamo detti tante volte che questa roba qua andava fatta meglio sin dall'inizio che magari andava fatto tutto tutto insieme che c'è stata una grande difficoltà che i tempi sono molto allungati oggi oggi una una realtà se tu tornassi indietro
Che cosa faresti
Allora se ti devo dire voglio prima fare un preambolo perché dici tu ti sei trovata in questo settore perché tutti i complimenti a Medea Giampietro per il per il periodo di scioperi per le hanno fatto i temi sono importanti sono quelli poi magari se dopo rimane un quinto cd torniamo però ad alto a curiosità e degli invitati perché sono in questo settore io sono stato per trentacinque anni il settore tessile
Avevo stabilimento in India Stati Uniti Messico ore a un certo punto pensai che bisogna uscire da questo settore ne sono uscito non senza difficoltà ovviamente recandomi riferite anche se in alcune operazioni tipo stabilmente in India o a quelli stabiliti Messico in un primo momento ho portato a casa a buoni risultati
Quello del Messico compro anche qualcosa in cui ho venduto l'azienda con poco così care che invece ha preso molto prossima riversa però io in quel momento pensai dopo circa trentacinque anni inizia a diciannove anni
Permettesse Europa noi disse ti voglio fare un'altra cosa che voi fare
Ci ritorniamo voglio fare tra le tecniche allora costituiva la Società per fare prevedevano che voglio accompagnare l'imprenditore accresce nel Mezzogiorno perché il mio pallino era che ancora oggi che nel Mezzogiorno abbiamo poche imprese abbiamo pochi imprenditori tant'è che tu ricorderai io quando ero presente gli industriali mi metta in quel gioco
I piccoli imprenditori crescono distribuiamo una un fumetto nelle scuole
Attrice facevano un progetto imprenditoriale conoscevo venire i personaggi a premiare il miglior progetto imprenditoriale ai bambini perché all'ultima le pagine bianche del fumetto devono fare un progetto inviterà al perché io credo che noi nel Mezzogiorno abbia già di più imprese facciamo
La differenza di quante imprese abbiamo assunto e quando al nord io ricordo all'epoca lo feci fare no
Otto aziende su cento imprenditori su cento metterlo abitanti a al Sud e settanta al nord questa è la differenza ottocento mila oltre quindi io pensai abbia bisogno di più imprenditori fece questa cosa venivano mi ricordo ancora i progetti uno arriva un bambino arrivò che si inventò questo gabinetto siccome i nonni vivevano con lui
All'UDC i miei nonni quando anni in bagno dirà lo scarico in automatici hanno le analisi evidentemente ma Astor bambine si preoccupa demone che ogni settimana gravi l'analista per fargli casa tuona cosa un'esperienza positiva Bolognini personaggi a premiare
Allora io che dissi sì voglio fare tra rete e quindi costituì questo citava epoca era quotata in Borsa avevo fatto uno per lo detestata
Una delle prime operazioni mi chiamo Gianni Letta come detto due era sotto della Presidenza del Consiglio dei ministri poi ha fatto un guaio enorme il mio amico Gianni Letta sottrarre senza così mi si mi disse
O questo problemi capitali coraggiosi non voglio la manutenzione
Io floricolo serate coraggio errore colossale perché il settore industriale se pensare quello che fa abbastanza tecniche Lufthansa tecnico quest'anno fatturo otto Bibione guadagna quasi due bis che non
Lucio Dalla e i Franza quello che fa tua tattici tutti in Europa hanno fatto loro pensarono di abbandonare
La manutenzione io non capivo niente di manutenzione cerca di mettere attorno al tavolo un po'di imprese del settore fare un'operazione di pretese io investivo quattro cinque milioni accompagnava queste aziende e poi me ne uscivo
Sedici i tre mesi di trattativa quando sentì Gianni Letta parlare dicevano tirano mai visto un imprenditore che la notte seduto nella sala verde alla presenza di consigli parlava Coni
Sindacati e dicevo io non mai visto invece uno come te che sta affianca l'imprimatur Tomahawk io diceva scuso attenuanti per quale faccio io alla fine feci l'accordo
Tornai a Napoli chiamai gli amici imprenditori che volevano partecipare specie raccomandare chiamava Bassolino chiamava Letta riceve vuole partecipare
E gli dissi abbiamo fatto l'accordo sindacale c'è una riduzione del costo di lavoro di circa il quindici per cento abbiamo capitalizzato la newco ci vogliono tredici milioni
Scomparvero tutti
Allora io chiamai Gianni Letta issate mi dispiace io questo approvazione la posso fare non è il mio mestiere vengo già la situazione abbastanza complicata la rinviamo io sono rovinato mi deve aiutare dobbiamo fare qualche cosa mi deve aiutare
Piedi faccia accompagnare e mi fece accompagnare da Finmeccanica che prese circa il dieci per cento e dalla stessa Alitalia che per il quindici per cento
Partimmo poi questa storia che pare debiti ovviamente finito perché io cioè per possono arrivato a una considerazione che e forse non vuol dire anche il dottor Marge questo io credo che l'imprenditore non può fare il parere se tu lasci imprenditore prevedeva un altro versante perché se tu prendi un'azienda la cui gestire Hui comandare lui decidere
Invece tra rete è completamente la nostra avesse allora quella storia il parere che l'abbiamo completamente torto a mezzogiorno due brand cioè uno che sa che mio figlio che fa un po'di operazione immobiliare questa nostra a dire che l'operazione più importante che abbiamo da quel momento in poi io quando ho capito com'era l'azienda io ho visto come era neuro Placido azione Gianni Letta all'epoca mi disse prendi anche i motori io per la verità mi preoccupavo perché io non avevo mai avuto settecento dipendenti a Napoli
Le aziende erano tutte in giro per il mondo la la Società l'azienda era complicata c'era un solo aereo negli hangar io dissi io mi trovo settecento persone Sottocasa si la cosa non funziona
Per cui ero molto preoccupati isolato ma sente di fare altro voglio fare questo devo dire che è andata bene perché delle tre società
Di Alitalia Alitalia stessa che in quindici anni è fallita altre volte invece abbiamo perso intorno ai dodici milioni
C'era AMS di Fiumicino rilevata da otto imprenditore fallita anche lei si sono persi trecentocinquanta posti di lavoro
E anziché che invece è diventato la più grande azienda indipendente di manutenzione del mercato Emea ne lavoriamo trenta eri insieme trenta egli insieme tra Capodichino
Fiumicino adesso abbiamo solo io abbia dove siamo partiti per fare
Il business jet
Questo perché dalla piena dirlo come giustamente hai detto tu continuiamo a crescere perché presente l'altra sera sanno la mia soddisfazione i miei mi hanno mandato una fotografia dove a Monaco all'aeroporto di Monaco c'è un nostro dipendente col giubbotto Atitech scritto direttrice
Un tre ottanta di Etihad che sta partendo e Luís sotto che assiste il tre ottanta chiediate che sta partendo questo è una grandissima
Soddisfazione devo dargliene quelle proprio la linea devo dire che le maestranze sono di una preparazione professionalità inestimabile
Certo c'è gente che non vuole lavorare allora anche qui noi stiamo facendo un investimento enorme l'anno scorso abbiamo assunto cento giovani
Su Fiumicino di abbia questi dalle scuole e sessanta giorni a Capodichino
Ma perché questo lo stiamo facendo perché è un investimento importante per l'azienda perché nell'arco dei prossimi tre quattro cinque anni
Io voglio accompagnati in pensione alle persone fa centrali giovani ma per formare uno un'opera una un operaio da noi un tecnico un ingegnere esperto del settore ci vogliono cinque sei sette anni almeno noi abbiamo persone che fanno questa trent'anni e c'hanno diciamo una capacità e la professionalità inestimabile allora io dico
Che la cosa più importante in questo Paese quale e quello della visione industriale
Se questo Paese non ha una visione industriale noi abbiamo voglia dire ci stiamo risollevando stiamo risolvendo ma poi a breve termine anzi a medio termine
Torneremo indietro divo non possiamo più permetterci territori e in questo senso la Zeiss unica è una cosa importante perché dobbiamo dare degli indirizzi alle aree non possiamo permetterci più
Che i nostri carri ai nostri editore venga dato l'incentivo a pioggia qualsiasi cosa voi vai e la fai no sia decidesse di andare a fare a Gragnano
Un'azienda di aeronautica qualcuno io vorrebbe dire tu a Gragnano devi fare l'alimentare non cui farraginoso ma poco spazio a Gragnano per fare un'altra non c'è nemmeno lo spazio fisico per fare vittima era una guerra sono state fare un'esperienza estremizzare in un concetto cioè bisogna lavorare per Trastevere perché come dice si diceva anche prima
I territori devono qualificarsi ogni territorio ha bisogno a che cosa ne abbiamo fatto due abbiamo fatto due accordi importanti a Londra nell'ultima Mel reo che ci sono al mondo al nostro stende
Uno corale passa Moser basse venuto a noi Presidente nello stenta a firmare con me un accordo per fare la trasformazione dei tre trenta Tanque Air
Che servono per il Paese non solo per l'Italia perché diceva beh è venuto a te perché sei l'unico a farle Italia no lui è venuto a noia abbia firmato l'accordo per farli per l'Italia per l'Arabia Saudita e per l'India
In più vuol dire che riconosciuta per professionalità qui
Con un'azienda e la rabbia so dire abbia firmato un accordo la fa partire degli hangar che loro hanno costruito hanno speso circa un miliardo per fare questo però c'è e non riesco a far ripartire
Allora questo Paese io un'altra cosa che sento spesso anche voi come giornale lo diceva di prima no al cambio di paradigma è vero è vero ma non ci dobbiamo illudere
Questa roba viene fuori dagli investimenti per il Pnr il problema a mezzogiorno non è risolto sei noi viviamo col pensiero che problema Mezzogiorno irrisolto non andremo da nessuna parte
La sfida è ancora più importante quel Mezzogiorno perché come giustamente diceva Giuseppe Raggi
Lo sviluppo del Paese deve passare a mezzogiorno sono contento di quello che ho sentito perché vi ha detto una cosa che io quando ero presente gli industriali ci sono relazioni delle mi ha sempre detto forse ti ricorderai che io dicevo sempre dicevo
Il sud e il nord è come un'azienda con due capannoni a sud abbiamo un capannone completamente vuoto che possiamo riempire i macchinari al nord abbiamo Capannori dove non c'è più spazio metro macchinario a Rio per cresceranno troppo suo crescendo cresce l'assoluta abbiamo spazi abbiamo dipendente abbia università dobbiamo investire nel Mezzogiorno
Quindi la mia preoccupazione che tutti quanti
C on voliamo su questa storia Cassuto abbiamo Solti problema ma il problema ben sotto quando avevamo la Cassa del Mezzogiorno finiva Cassi mezzogiorno
Il sito in Mezzogiorno è andato di nuovo dietro PNR finire gli investimenti il pm RR dobbiamo fare attenzione allora io credo che ci vuole
Una buona politica industriale ritornando al ragionamento definanziamento dell'economia per la politica industriale Francia della conobbero e della dell'economia per Rapolla politica industriale è una cosa importantissima per il Paese
Ma se ne ricordiamo ancora dietro alla Comunità europea
Con il patto di stabilità
E non ci facciamo liberare dagli investimenti per lo sviluppo
Io in un'azienda separa chiedere i soldi a una banca e la banca la prima cosa che mi dice a cosa dicevano questi soldi sì io dico i soldi mi sembra perché voglio comprare nuovi macchinario perché voglio aprire lo stabilimento come stiamo facendo voglio fare degli hangar
In un paese dove c'è un costo di manodopera molto più basso del Noe ampliare l'attività abbancati guarda ICI siti sta indebitando te li posso dare ma lo stesso concetto di valere anche per la spesa pubblica
Però il finanziamento all'economia non risolve i problemi altri Paesi il patto di stabilità Stati Uniti Giappone non ce l'hanno mica guardano al debito quando devono fare investimenti per lo sviluppo
Se io devo fare una serie di crescita completamente diverse perché spendono crociana di cresce ma perché spendono perché nessuno gli dici che restano sotto il tre per cento perché individua se io faccio investimenti per la crescita
Io non devo stare nel patto di stabilità è chiaro che se io faccio Investimenti BEI faccio debiti
Che sono debiti che non vanno nella crescita e quelle disastrata cosa che non posso fare e questo ragionamento definanziamento dell'economia e la politica industriale
E ancora più importante per il nostro Paese
Perché abbiam il Mezzogiorno che è una sfida ancora importante solo che ci sono cinque elementi da noi che devono funzionare o nel sistema bancario
Funziona ma tutte le impresa sono ancora troppo soggette a finanziamento bancario
Ci vogliono nuovi strumenti
Il secondo il PRA avete nel nostro Paese non funziona
Il parere del nostro Paese ancora troppo mirato al profitto immediato e non lo sviluppo delle imprese Venture Capital
Venture Capital tu in America funzione Venture Capital ONU Baroni le start-up
Sì tutti quanti le start-up io
Vengo dall'esperienza personale io ho tre figli la prima l'ho avuto quando avevo vent'anni ha fatto una breve esperienza USA ha lavorato il massimo dei voti Collodel poi ha lavorato un anno da Price Waterhouse in legge per guardare i numeri
E poi ha lavorato da erede Bonelli erede Pappalardo per quattro cinque anni ha fatto per relazioni importanti
A un certo punto lei avuto venire con me e con mia grande soddisfazione
Non volevano farlo andare via vorrebbero come sono contento il secondo ha lavorato da che pratica si disse arriva da fare investivano manager perché il nel che pratica si spogli
è venuta meno dopo Simone Cimino ha fatto quello che ha fatto l'azienda chiuso però anche lui pro Laterza Federica la più piccola
Se l'aura da un mondo all'INPS corregge io poi ho detto basta torno in Italia abbiamo casa mirate che torna in Italia il master e ha fatto l'application è stata presuppone quasi in tutto il mondo
Ha deciso di venire in Italia alla Bocconi è venuta alla Bocconi dopo un anno è andato via devo fare due anni ha detto non mi piace provinciale lo sto bene voglio andare ai saggia
Lei era stata presa anche esame ha fatto il Massaro esatta al secondo anno e io balzo una doppia laurea quel master e mattanza dopodiché l'ho convinta ritorna in Italia perché io sono un po'con i figli
Ritornato in Italia a Milano da lavorare ma i guai a mandare il curriculum a Berlino è stata assunti una start-up a Berlino in un anno e di Mila dalla i termini di questa start-up
Hanno raccolto ottanta viola se vi dico che fa questa statua appena sciocchezze Berlino nella patria delle start-up in Europa
Sono riuscito a farla tornare di nuovo a Milano l'azienda condite Nesta ha detto abbiamo un ufficio ammirare torna la mia lei il fidanzato che era stato assunto in McKinsey
Il fidanzato ha da fare un dottorato alla Politecnico
Maradona mcKinsey dopo due mesi tre mesi mi chiamano e mi dicono ma abbiamo deciso voglio partire una start-up l'abbiamo vista farà Berlino voglio fare la stessa cosa adesso io vi posso assicurare che se non ci fossi stato io alle spalle di mia figlia a fare una specie di Business angels non sarebbero andati da nessuna parte
Perché per comprare hanno comprato quindici sedici furgoni elettrici attrezzature chiunque andava Aule mai dice ma scusa ancora non è chiuso un bilancio
Ma scusa ma io su una start-up e ma ci vogliono due bilanci approvato se non ho i finanziamenti per il furgone trovo siamo fatti pagina divisi la stessa cosa adesso voglio dire
Cassa depositi e prestiti o dire dottoressa che avevano prima Roma citato bene posso finito però tu mi ha provocato se io l ottantatré minuti ora parlato né abrogata
Devo dire che casse così appresso sta aiutando molto il sistema con una serie sia perdeva in circa abitanti perché fa anche attenzione ed anche gli indirizzi di ci dovete investire sulle start-up
Quindi credo che avremo cioè abbiamo ancora molto ma molto da lavorare specialmente per il Mezzogiorno
Facciamo attenzione a non cullarci su questa storia che abbia risolto il Mezzogiorno perché cresce più cresce più del nord che oramai siamo a posto perché non è così grazie
Va beh che ho provocato vanno è facile provoca altri diciamo sei uno che ama anche sentirsi quindi come dire
Ecco è sempre bello ascoltarti proprio perché era racconti di questa roba moribonda che ai che hai preso con una visione Adler invece uno dei protagonisti dell'Automotive per e ha vissuto tutta questa follia del due mila trentacinque
Che ha ha messo a rischio non solo Stellan Tess ma tutto il resto del dell'indotto
Anche lì è una politica industriale al contrario cioè Napoli e industriale che non ha visto bene non si è collegata al mercato la gente non voleva all'elettrico voleva libri do
Tutti erano d'accordo nel superamento del dell'entroterra Nico non in questo modo così stringente le come ne è uscito
Ma in primis grazie per l'invito Claudio veramente sempre straordinario nel mettere insieme persone menti
I poi in un luogo iconico come quella del Banco di Napoli questa sala fa tremare i polsi solamente a starci dentro per bellezza e perso riuscita dell'economia meridionale che è nata evidentemente segue evoluta in questi in questi banchi
E Giuseppe Nargi attore fantastico e devo dire molte volte è un attore controtendenza perché lui ragione per lui non è solamente l'algoritmo della dipendenza di un affidamento rispetto a quello che dice il computer ma è l'analisi assoluta del progetto e dell'imprenditore quindi questo agli va detto agli grandemente se il sud dell'Italia ha fatto dei progressi incredibili partiamo dai fattori di solidità per costruire quello che poi vorremmo evidentemente perché l'imprenditoria meridionale ed investitori internazionali che pur sono arrivati nel Mezzogiorno hanno creduto in tutto quello che abbiamo detto fino a poco tempo fa
La platea deve essere sicuramente ampliata e quella platea e disponibile ad essere convinta ma e questo è il momento epocale
Tu mi dicevi come hai fatto ebbene noi viviamo una realtà internazionale ne abbiamo centotrenta stabilimenti in trenta Paesi del mondo
Ciò vuol dire che se un'aria va in crisi evidentemente c'è qualcos'altro che nera
Ma questo è ancora più importante perché importiamo tecnologie importiamo fattori del sapere importiamo know how degli uomini
Con lui lavorano tredici religioni diverse
Lavorano diciotto mila persone che vi garantisco che vanno d'accordo tra loro nonostante quello che si vede in giro esattamente perché il lavoro
Produce ricchezza e l'uomo si arricchisce di sapere quindi uno dei fattori fondamentali per fare evolvere questo territorio estremamente concimato
Per poter far crescere delle piante meravigliose sicuramente e l'attrazione della competitività
L'attrazione delle competenze l'attrazione delle connessioni
Sono i tre fattori fondamentali se è vero come è vero che il Sud ha prodotto
Una evoluzione importante
E cresciuto oggi credo che nel sul pc siano oltre novanta mila impresa e con cinquecento mila manufatturiero parlo cinquecento mila addetti se il prodotto interno lordo è cresciuto più di quello del nord dell'Italia vuol dire che quei fattori di concretezza ce ne sono
Adesso è il punto zero siamo arrivati e abbiamo dei fattori di solidità ma interpretiamo il punto zero punto zero e dato esattamente da quello che dicevi questa corsa
Folle
Verso il due mila trentacinque
Ha reso impossibile una convinzione tecnologica dell'utente che si deve utilizzare un bene in questo caso l'auto rispetto a quello che abbiamo imposto di dover fare
E qui c'è il grande problema filosofico l'evoluzione e l'innovazione deve deve seguire parallelamente l'istruzione e la comprensione
I casi sono diversi devo dire anche al al di là dell'auto di cui parlo molto volentieri
Intelligenza artificiale ci siamo proiettando tutti in un'evoluzione magnifica intelligenza artificiale
Ma abbiamo compreso quanta Energia ci vuole per sostenere la gestione dell'intelligenza artificiale
Le monete virtuali Allo stesso modo abbiamo compreso quanta ricchezza di Energia ci vuole per alimentarli
Ed è quello che maldestramente abbiamo fatto con software le presenti i miei cellulari un bene estremamente diffuso ma abbiamo istruito
L'utilizzatore ai fattori positivi e negativi di questo accessorio altamente tecnologico non lo abbiamo fatto l'abbiamo fatto male adesso i giovani si trovano ad essere decurtare dalla possibilità di utilizzare delle acque perché minorenne
Ciò vuol dire che ogni innovazione deve seguire una costruzione e
I due elementi fondamentali innovazione e finanza devono andare d'accordo acquisto si aggiunge evidentemente il rapporto con la politica e le istituzioni
Allora se noi parlando tornando padre di auto avessimo dialogato tra industria dell'auto
Politica europea
Avremmo sicuramente trovato un accordo molto diverso
Avremmo trovato un a una visione
Ulisse etica tecnologica dove non era presente una sola tecnologia di cui non abbiamo il sapere
E nello out ma sarebbero stati presenti un'evoluzione relativa all'idrogeno ai carburanti sintetici di cui parlerò perché un elemento di sviluppo del Mezzogiorno ai biocarburanti non avremmo distrutto le do termico
Che adesso si sta risollevando perché fortunatamente il mercato dice
Non voglio tutto quello che mi state dicendo ma voglio una situazione equilibrata voglio l'ibrido quindi questi sostenendo termico di cui siamo padroni nel mondo tecnologicamente e l'Italia
E fattore distintivo il common rail e nasce assolutamente ci è stato ricordato dal dal dal presidente della Regione di Puglia questa mattina nasce a Bari
E poi l'abbiamo venduto ai tedeschi
E allora questo è un territorio fantastico ma dobbiamo assolutamente renderci conto di quello anche abbiamo big dell'interconnessione che oggi c'è necessità perché ogni evoluzione va collegata ai sistemi della
Della finanza sicuramente ma la politica deve interloquire assolutamente per tutto quello che solo i piani industriali la politica industriale si costruisce insieme
Dettando quelle direttrici quelle rotte che sono di filiera perché tutto quello che abbiamo nel sud dell'Italia che produce evidentemente azioni performanti sono le quattro appeal Pharma
E quindi su quelle filiere va incentivato
Va
Dobbiamo essere attrattivi
E bisogna creare quel substrato le zone se sono un esempio secondo me estremamente valido per attrarre investimenti stranieri guardate c'è un Paese molto vicino e che fa parte dell'Europa e che si sta distinguendo per dinamicità ed effervescenza di attrazione dei capitali stranieri che e la Spagna
Ormai la Spagna e il giardino industriale d'Europa
Per non citare poi il Marocco andiamo evidentemente al fuori fuori dalle ma dentro un bacino del Mediterraneo di cui l'Italia è la parte è una piattaforma straordinaria per potersi collegato
Tema Energia
I carburanti sintetici parlavamo prima di Basilicata Basilicata ha costruito
La propria economia sull'estrazione la i diritti sull'estrazione
Ebbene i carburanti sintetici brevettati in in per cercano allocazioni industriali in Europa io sto facendo in modo che vengano in Italia e che vengono nel Mezzogiorno d'Italia
Saranno quelli che veramente salveranno di tutto
Perché lento termico lavora con carburante sintetico così come oggi che lavora con l'idrocarburo
Non solo
Ma sarà l'equilibrio di piatti della bilancia tra le tecnologie che non abbiamo
Quelle che invece attengono alla Cina e quelle che noi invece possediamo ciò vuol dire che ci relazioni eremo info
Win win
Con chi è partito molto tempo prima
E andato in in Africa maldestramente ha colonizzato le aree sub sahariane maldestramente trasformerà frena il litio ogni ogni chilo di litio distrugge cento litri di acqua
Ma la destra venti utilizzati giovani giovanissimi e donne nelle miniere
E poi parliamo di transizione
Ecco che sicuramente le guerre non sono a la la soluzione dei casi oggi è venerdì diciassette
E hanno aperto Muzzi e quindi non è vero che il diciassette porta male però aspettiamo fino a stasera perché ero quello che si sveglia alla Casa Bianca tutto è possibile crediamo nel diciassette va diciamo che altri Frassati
Dietro l'altro era contro
Ma è quello lo possiamo dire perché c'è il generale del provvedo copie nel Cazzola
Generale crede Corleo che nega la giurisdizione italiana riceverci augureremo che la Guardia di Finanza potesse operare per esempio su quello che successe una bonifica bellica sei sei laureare col suo può fare quello che vuole sì
Quindi in conclusione di questa animato meraviglioso dibattito credo ce ne debbano essere tantissimi per fare uno step successivo di quanto abbiamo raggiunto poteva dare
Semiseria
Io credo che il Mezzogiorno d'Italia sia
L'aria deputata
A terra tutto quello che e l'evoluzione
Tecnologico al personale sono nostre faccio finta di non sentire
Ciò che attengono finisco alle tecnologia ciò che attiene alla cultura ai giovani eccetera e soprattutto tutto ciò che rappresentato a manufatturiero mettere assolutamente in simbiosi
I fattori reali
Di cosa dobbiamo tre tremare tre mi amo delle ideologia forzate
Di tutto quello che può essere politicamente utilizzato mai irrealisticamente attuato
Grazie a lei
Poi per dircela tutta
Ricordiamoci che il venti trentacinque serviva a riparare
Una un grande problema di una roba che si chiama Bossi Paganese
Wiesel Catherine anni bisogna abbiamo stabilito è sana spy story e quando volete dica esatto esatto avrebbe raccontato Pos sa far dibattito su questo facciamo la facciamo volentieri o veramente grande piacere ha ha ora cedere la la parola
No ma lei non deve parlare qua io sto facendo di tutto per stringere l'altra perché lei non voglio dare dieci minuti perché avendo i cordoni della borsa e avendo la visione e la prospettiva le devo dare un po'più di tempo
E questo glielo dico ora che c'è un solo una persona che ho già guardato il timing e quindi posso diciamo
Posso possano posso posso annunciare o o piacere ad avere il sindaco di Palermo non solo perché Napoli ha un rapporto meraviglioso con Palermo né c'abbiamo Palermo
Nella che il traghetto della Tirrenia che fa sopra e sotto da da Palermo e non Nora e non non da ora nel porto di Napoli ci sta una grandiosa pasticceria siciliana che poi crescendo Nova il materiale dal Palermo
E l'articolo giorni e tutti Tano provi dolci arriva cioè se poi ed è straordinario diciamo due Sicilie cioè c'è un un un legame ci sono anche dei parallelismi ci sono delle storie con ci sono delle storie comuni e più quello che volevo con le volevo approfondire parlando di finanziamento della economia e la politica industriale non molto spesso l'industria abbiamo espulsa dalla città
Abbiamo città che hanno deciso di fare a meno dell'industria come componente magari decidendo di essere un grande centro di servizi i servizi pubblici Palermo nella sua storia avuto un'intuizione ha avuto e ancor più se importante la cantieristica la cantieristica per per esempio
Ora si sta dando anche un profilo su altre su altri settori di grande competenza abbiamo letto diverse cose c'è un valore aggiunto che lei percepisce in un rinascimento industriale urbano di Unindustria nuova industriale tanto
Diciamo consentì deperire tutto di ringraziare l'amico Claudio De Vincenti la Fondazione merita per questo invito per la partecipazione a questo panel dove essendo l'ultimo tra i relatori del panel spesso evidentemente sconto il contrasto tra il vantaggio di avere ascoltato tante ed importanti
Ragioni e considerazioni ma anche quello di Lovere di necessità cercare di essere e il più Breve il più breve possibile
Be io credo se oggi in qualche modo un Giustino Fortunato un Gaetano Salvemini redivivi avessero ascoltato questo
Questo nostro Pamela dico avrebbero trovato sicuramente dopo tanti secoli di pena avrebbero trovato qualche motivo di consolazione di soddisfazione e però io
Ci sono mi iscrivo in qualche modo al al partito di coloro i quali questa sera hanno e più volte sottolineato il fatto che i vantaggi in qualche modo contingenti e congiunturali che sono legati in in buona parte e il il pay Perrello dimostra anche con documentalmente con numeri che sono legati alla utilizzazione del Pnr R del Mezzogiorno d'Italia ha prodotto dei risultati positivi
Per certi versi inaspettati la Sicilia oggi diciamo si scrive tra le regioni con il miglior tasso di sviluppo rispetto agli anni precedenti tanto è vero che lo stesso sistema
Del credito a ritenuto adesso di dare una attenzione maggiore alla Sicilia rispetto a quanto non ve ne sia stato fino agli anni agli anni più recenti
E ebbene io che vivo in Sicilia che ho lavorato e continuo a lavorare
In Sicilia
E dico o la percezione
Che si accompagna un timore cioè quello che il la fiammata importante vada alimentata come tale e comunque il processo ma va stabilizzato
Perché il processo va vasche abbi Rizzato e indispensabile che le azioni siano azioni di sistema
Siano coerenti con le vocazioni colleghi ispirazioni
Diciamo di un territorio che lavora anche in maniera identitaria inevitabilmente sul piano territoriale sul piano dalla storia dell'economia dalla tradizione
Ora la Sicilia è stata
Diciamo in qualche modo
Violentate illusa dal nel nel secolo scorso
E nel periodo del dopoguerra diciamo dalla e accecata per certi versi dalla promessa industriale una progresso industriale che per chi viene a Palermo troneggia
A mezza a metà strada tra Palermo e Termini Imerese dove peraltro anche l'automotive beh si è verificato da più di qualche anno
Troneggia dicevo in questa lungo l'autostrada e della famosa chimica del Mediterraneo
Mai riaperta tanto da meritare in Sicilia poi la denominazione di comica
Del Mediterraneo se andiamo sull'altro versante orientale della Sicilia vorrei dire che è una costa meno avidi iosa è stata snaturata
Dalla impiantistica petrolifera che tra alterne
Stagioni ancora in qualche modo comunque Comit continua a produrre una sua utilità troppo poca per la Sicilia a dispetto anche alle previsioni inapplicate dello Statuto siciliano ma comunque in qualche modo utile rispetto al sistema nazione io credo che allora servano alcune cose fondamentali per sistematizzare priva di tutto un ruolo importante delle Autonomie locali
Perché sono quelle che coniugando sì sul piano verticale alla se Europa governo nazionale
Hanno in qualche modo la possibilità di orientare la bussola
E su strategie opportunamente selezionate e coerentemente diciamo adottate sui vari piani di programmazione e di intervento a livello territoriale
In questa valorizzazione del ruolo delle regioni che in Italia diciamo ha funzionato a macchia di leopardo
Io ritengo che debbano avere un nuovo livello di considerazione le città metropolitane
Le città metropolitane non possono continuare ad essere qualcosa di indefinito tra il vecchio capoluogo di provincia e l'assetto regionale
Perché il territorio che finisce con cui più gol coincidere con Provincia e portanti nell'assetto economico sociale e politico della nazione evidentemente deve potere consentiremo anche una programmazione di ampio respiro
Quindi una valorizzazione del ruolo determina programmazione che deve essere anche dice semplificazione
Di semplificazione normativa e di miglioramento delle condizioni operative di queste città metropolitane per l'utilizzazione
Della finanza locale e per il livello delle competenze a partire da quello della programmazione delle cosiddette Zeiss
Sulle quali anch'io
Diciamo pongo qualche dubbio sul modello
Universalistico diciamo con il quale in questo momento S sono state sono state adottate e allora voglio portare un esempio per cercare di chiudere o di avviarmi a chiudere che riguarda proprio la città metropolitana di Palermo che per grandezza la seconda città metropolitana del sub
Del sud Italia dopo Napoli alla quale ci troviamo e che col Napoli diciamo condivide nel bene e nel male dove molte similitudini
è chiaro che
Palermo resta e penalizzata dispetto alle cosiddette infrastrutture fisiche
Il che è certamente nona facilitato anzi ha determinato una regressione dell'industria pesante per la difficoltà dei trasporti per i maggiori oneri
E costruttivi la FIAT ed è un esempio un esempio storicamente importante allora credo che sia giusto quello che si sta facendo anche per gli affetti degli investimenti realizzati colpi avverrà ecco quello
Di pensare a una forma di industria e di competitività più leggera
Oggi Palermo per esempio sta investendo moltissimo sulle tecnologie digitali
E sulla allocazione delle comparisse digitali dove come città metropolitana come Comune stiamo favorendo anche diciamo la possibilità di insediamento fornendo
Locali siti che stiano anche nella disponibilità del Comune della ex amministrazione provinciale
è una città che guarda molto all'industria del turismo e alla internazionalizzazione del turismo attraverso le strategie di programmazione che sono che sono necessarie siamo la città italiana che in questo momento ha il maggior numero di nomadi digitali
Il Kea realizzato un fenomeno che è quello del salto working di gente che vive a Palermo ma che ella vorrà ovviamente in ambito il più ampio possibile a livello internazionale
E tutto questo va chiaramente va chiaramente favorito così come manteniamo una fetta di industria cosiddetta pesante che sta migliorando nettamente in questo periodo che è quello della cantieristica navale
E di tutto ciò che è collegato come indotto alle tecnologie navali ancora
La il le le le l'agroalimentare è la riqualificazione reca rigenerazione ambientale che stanno e stanno collo turismo e con le energie alternative con la valorizzazione delle energie alternative
In grandissima in grandissima connessione perché puntare sulle tecnologie digitali perché di fatto abbiamo superato un ghetto a fronte di un deficit di infrastruttura fisica tradizionale il miglioramento della connessione diciamo digitale che a Palermo trova diciamo una ottimizzazione attraverso il passaggio di tutte le fibre i cavidotti digitali che collega lo il sistema spacca per esempio e uno di questi commettono l'Europa al Nordafrica e al Medio Oriente
Ci porta evidentemente a a essere in questo momento la città che consuma incredibilmente se non l'avesse letto il Sole ventiquattro Ore non l'avrei creduto neanch'io che consuma il maggior numero di gigabyte e benzina
E allora occorre essere coerenti e soprattutto essere tenaci
Ho qualche dubbio come dire sulla sulla sulla capacità della classe dirigente
Locale a volere
Continuare sul piano della innovazione della sperimentazione
E il modello per cui stiamo scriviamo sforzando di lavorare
Per la interconnessione tra ricerca sviluppo e mondo dell'impresa perché l'impresa spesso si siede contenta dei primi risultati e non comprende che la continuità del processo di innovazione e di sperimentazione
Assolutamente fondamentale in una logica in una ottica chiudo perché suo lato anche per me c'è qualcuno che suona la campana dico il il punto fondamentale quello che però dobbiamo guardare tutto questo sviluppo del Sud in un'ottica che quella dello del sud come Terra di Mezzo tra l'Europa
Il Nordafrica il Medioriente il continente africano
Perché le nuove politiche per una speranza di futuro non possono che guardare a una nuova classe dirigente euromediterranea a un nuovo modello di sviluppo per ridere carrettini investimento su quell'area
Infine ultima considerazione sono necessari em e necessario il mantenimento di skinheads culturali elevati
Se non vinciamo la sfida della formazione dell'istruzione e del superamento dei mette o dei Neet è anche quello della fuga del capitale umano evidentemente tutto questo processo potrebbe essere appannato ho condizionato
Grazie grazie grazie Sindaco siamo più o meno riuscite a stare nei tempi io ho subito una truffa da quello sistema la che mi dava più tempo invece non c'era più tempo mi devo fidare solo del del mio sistema otto prodotto e volentieri cedo la parola alla dottoressa Perrotta per diciamo tirare un po'le sintesi e dice anche qualcosa visto da via venti Settembre
Allora è un compito arduo come dicevamo perché sono tante le suggestioni che sono emerse prima di tutto consentitemi di ringraziare il professor De Vincenti e e l'occasione che viene dalla Fondazione merita
Perché pressante per Ernesto
Nello stesso panel personalità così diverse mi consente di poter dire che è chiaro che a tutti chiaro che il bilancio non ha solo due dimensioni che sono il tempo e lo spazio ma ne ha una terza troppo spesso trascurata che è la politica
Le politiche pubbliche che sono dietro quei numeri e che oggi sono state evidenziate con un grande orgoglio merito del professor De Vincenti aver posto l'accento sull'importanza della politica industriale
Perché devo dirvi che se dovesse guardare i numeri del nostro conto dell'Appia
Del nostro bilancio esteso
Un ne emerge l'idea di uno stato che prima di tutto uno stato sociale il quaranta per cento della nostra spesa per le pensioni il sedici per cento al pagamento di redditi quanto resta al mondo produttivo
E allora se i dati emersi nel rapporto e nelle interlocuzioni mostrano che vero il sud affatto i suoi compiti
Dobbiamo però ricordare che non ha perso tempo ma quanto tempo c'è ancora davanti a noi quanto tempo cioè davanti a noi affinché si parli ancora di politiche legate a superamento dei divari
Avete parlato delle nuove regole del patto il nuovo quadro finanziario europeo mostrano un'attenzione diversa stessi supera i divari territoriali che in qualche modo erano stati invece evidenziati
Nel Pnr R a vantaggio della competitività oggi quello che ci chiede l'Europa e di porre in essere politiche di competitività e quindi la domanda che il Sud si deve porre non è più quella di recuperare
Un uno lo squilibrio di raggiungere dei valori ma di tornare ad essere competitiva
E di farlo partecipando a politiche che hanno tutte un'altra natura
Dico questo perché abbiamo analizzato nel Pepper ci sono
Diversi strumenti che lo Stato ha posto in essere ma io ricordo sempre un elemento le risorse si sono del bilancio ma sono gli operatori economici che danno dinamismo a quelle risorse e lo fanno a te
è su due elementi il primo il coraggio è stato ricordato l'esperienza di voler credere nell'importanza di crescere imprenditori in questo Paese
Dell'immaginare che la figura dell'imprenditore una figura importante e meritevole di essere protetta e incoraggiata
Ma oltre al coraggio di fare impresa serve anche la consapevolezza che l'efficienza e l'efficacia non si devono far perdere di vista un altro importante concetto che quello dell'equità
E si è qui quando le risorse vengono spese nella maniera adeguata
Troppo spesso alcuni degli incentivi che sono stati introdotti in questi ultimi anni avevano un'altra esigenza quella di essere rapidi perché vi dico che nel disegnare le politiche pubbliche spesso si commette un errore
Che quello di volere sfamare un rimorso un senso di colpa l'Italia paga un prezzo dell'energia troppo alta non ha fatto abbastanza e allora si usano degli strumenti con finalità diverse da quelle per i quali sono stati creati
è ancora troppo presto per vedere i risultati del credito d'imposta Zehst nella sua nuova dimensione ma se andiamo ad analizzare anche grazie agli studi di Banca d'Italia quelli pregressi queste politiche spesso hanno aiutato l'occupazione hanno aiutato l'investimento soprattutto delle piccole imprese
Ma non hanno aiutato la produttività ed è stato più volte richiamato in poi è stata più volte richiamata l'importanza di
Pensare ai vincoli del patto
Vi dico però una cosa i vincoli del patto sono sicuramente espressione di alcune teorie economiche che fanno del rigore la loro stella polare
Però c'è un dato crudele ma reale che quello che oggi il nostro Paese spende in interessi il nove per cento del proprio conto dell'Appia e in investimenti il sette per cento
Se noi liberarsi mo'tutte quelle risorse legate Agli al pagamento degli interessi avremo un nuovo nuovi elementi per valorizzare le politiche e allora se abbiamo detto che sono stati fatti i compiti a casa ma che il tempo occorre che l'orologio occorre che le politiche oggi sono a volte renderci competitivi
Occorre necessariamente sviluppare politiche pubbliche che guardino sì alla leva finanziaria ai capitali capiente ai capitali pazienti
Tengano più politica industriale meno finanza all'interno delle imprese
Che si accetti di scommettere su imprese che possono poi non andare come si dovrebbe andare sviluppare tantissimo il collegamento tra la ricerca e d'impresa si parla tanto di partenariati pubblici privati per RAI investimenti invece vi dico che partenariato pubblico privato
Nell'equilibrare correttamente il rischio tra pubblico e privato
è utilissimo laddove mettendo insieme ricerca e impresa ricerca di base ricerca applicata quindi più partenariati pubblici privati nel settore della ricerca un modello che assolutamente funzionale ancora troppo poco scoperto meritevole l'opera dei contratti di sviluppo ma quello che bisogna fare scegliere a quali imprese puntare
Un po'a ritornare a quelle che sono le teorie dei vantaggi competitivi di Riccardo che ci ricordavano che bisogna sì
Come dite nel paper andare verso la multi settorialità ma saper scegliere e sta per scegliere ad alto contenuto produttivo quindi quali moniti per disegnare le nuove politiche avere il coraggio di scegliere un incentivo e di misurarlo
Guardate che il Pnr R e già superato pagano da abbiamo parlato di un piano di performances ma era un piano ancora legato a indicatori di misurazione di dati quantitativi dobbiamo andare in un'altra dimensione misurare i risultati
Nel medio e nel lungo periodo
Per farlo però bisogna chiedere uno sforzo alla politica
Che quello di sapere che ci vuole anche la pazienza di aspettare la verifica di un risultato
Purtroppo spesso la dinamica e la logica richiede invece di conoscere subito il risultato se una politica funzionato dobbiamo invece avere il coraggio di prendere quel tempo di prendere il tempo del pensiero della riflessione del costruire una politica perché questo renderà poi l'azione molto più rapida ed efficace
Bisogna andare verso politiche disegnate e differenziate del resto tutto la medicina
Le le le il nostro vivere quotidiano vive oggi di specificità di settorialità dobbiamo immaginare uno strumento adeguato per ogni elemento e non cercare di dare allo strumento solo invece la massima capacità di accontentare tutti questo non è possibile
E concludo allora dicendo
Che attenzione politiche coraggiose politiche che non vedano il bilancio solo come un vincolo ma attenzione a credere che la soluzione sia molto più semplice molto più complessa non si tratta solo di allentare delle regole
Perché se allentiamo le regole bisognerà trovare quelle coperture per trovare quelle coperture bisognerà fare deficit e se tutti i Paesi faranno insieme deficit sconteremo alcune caratteristiche del nostro allora puntiamo invece sulla tradizione sul coraggio sulla delle sa di questo Paese sulla forza espressiva
Incitando le nuove generazioni a immaginare che gli imprenditori sono dei nuovi eroi devono tornare ad essere dei nuovi eroi
E al istituzioni e alla politica il compito di disegnare politiche torna ma lo ribadisco perché veramente un'esigenza che io sento molto forte disegnare politiche avere il coraggio di valutarle
E poi Scarlet
Del resto è successo così al cinema nel mille ottocentonovantasei per la prima volta il cinema conosciuto il primo piano e lo ha fatto attraverso uno splendido bacio di due attori
Se negli anni quaranta e primi piani erano solo il venti per cento nei film oggi sono più del cinquanta per cento e questo per due ragioni non è tecnologica bisognava passare alla visione su piccoli schermi
E la seconda invece ci viene dalle neuroscienze guardare le cose da lontano si fa capire se una cosa è bella e brutta ci fa capire se una cosa giusta o sbagliata
Vederle da vicino si trasmette l'empatia e ci fa pensare di voler aiutare quella persona di essere vicino a quella persona quindi nelle nostre politiche più primi piani e meno piani lunghi
Grazie grazie dottoressa Perrotta un bellissimo è un bellissimo intervento grazie noi abbiamo fatto i compiti presidente De Vincenti siamo stati puntualissimi nonostante
Alle quindici e qui alle diciassette e quindici si ricomincia dopo un breve coffee break
Diciassette e quindici si ritorna qui do comprare coffee break
Ordine e disciplina
Va bene
Nel nostro Paese adesso ma soprattutto a me Gatto veramente colpito molto fa delle proposte concrete nel medio e lungo termine proprio per questo cedere subito il palco eccetera un applauso per Raffaele LaGravenese
Che ci illustrerà tutte position paper prego
Grazie
Ragazze molte cercherò di essere breve quindi di mantenere i termini i tempi i tempi che mi sono stati assegnati
Il position paper viaggi presento è un position paper scritto a quattro mani che ho condiviso con Giuseppe Coco anche lì fondatore di merita è socio merita allora il position paper a è sviluppato attraverso transazioni e in particolare nella prima parte cerchiamo di tratteggiare la situazione energetica nel nostro Paese nella seconda parte prendiamo spunto appunto del dalla nuova situazione geo politica in Italia che ovviamente mette in in serio pericolo in qualche maniera in discussione la situazione anche energetica dal punto di vista del nostro paese e poi nell'ultimo nell'ultima parte del position paper cerchiamo di trattare e quindi di elencare una serie di suggerimenti di breve e di lungo periodo appunto che possono essere oggetto della discussione successiva partiamo da diciamo la situazione di partenza ovviamente la crisi del Golfo appalesato semmai ce ne fosse bisogno che il nostro Paese è particolarmente vulnerabile a choc esogeni
E questa vulnerabilità è dettata fondamentalmente dal fatto che l'italiano è un Paese fortemente importatore di energia
A forte sbilanciamento nel proprio approvvigionamento soprattutto in alcune aree
La stessa crisi del due mila ventidue che in qualche maniera aveva già palesato la nostra troppa dipendenza dal gas russo
è stata ridotta ovviamente nel corso del tempo è abbiamo iniziato ad approvvigionarsi proprio in maniera particolare da quelle aree non soltanto da quelle aree a dir vero
Questo ha messo in evidenza appunto che le politiche di energetiche nel nostro Paese che nascono
Sono orientati a tre obiettivi fondamentali quello della decarbonizzazione della sicurezza energetica
Ma allo stesso tempo della sicurezza economica e sociale devono essere perseguiti tenendo conto appunto di un trade-off tra questi tra questi obiettivi
Bene nel position Poeta nella prima parte elenchiamo una cosa che ormai è evidente a tutti nel futuro avremmo bisogno di più energia e nondimeno Energia
Anche a causa o grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale e e poi abbiamo analizzato il fatto che in molti settori
Appunto industriali del nostro Paese ma in generale anche in Europa si è passati da una situazione in cui si abbassavano e si abbattevano le emissioni
A una fase in cui anche lo sviluppo produttivo veniva un pochino a raffreddarsi
E e quindi nel mondo analizzare in comizio energetico del nostro Paese in un'ottica di comparazione con i nostri
Parte vero competitor europei beh merger chiaramente un dato l'Italia è ancora come ho già detto fortemente legata a
Alte Troll io e al gas
Altri paesi ad esempio del mix energetico come la Spagna come la Germania come il nucleare è come la Francia invece hanno fatto altri tipi di investimenti e altri tipi di scelte nel corso nel corso degli anni
E allora nel position paper proviamo a dare delle dei suggerimenti come ho detto di breve di lungo periodo
E il primo suggerimento che mettiamo in in evidenza un ovviamente un un suggerimento di breve periodo per cercare di calmierare i prezzi in questa prima fase c'è un problema e lo dissi diceva anche questa mattina legata alla all'incidenza dell'inflazione sulle famiglie meridionali
Le nelle famiglie meridionali in cui il reddito pro capite è più basso rispetto alla media italiana quando l'inflazione quando specialmente il prezzo dell'ideologia cresce ovviamente di incidenza è maggiore
Allo stesso tempo
Nel Mezzogiorno ci sono diverse imprese energivore petrolchimici acciaierie
E quindi quando il prezzo NRG aumenta in maniera significativa anche la competitività di queste imprese viene meno
Da questo punto di vista il governo quindi è invitato come già in parte affatto a a lavorare su questi su questi target quindi famiglie e d'impresa
Il secondo no elemento che cerchiamo di suggerire all'accelerazione diciamo del deplora mente dell'impianti rinnovabili quello che si è visto negli ultimi anni è una sorta di raffreddamento di questo processo
Se c'è
Una forte crasi un aumento della del gatto tra
Gli investimenti autorizzati e poi gli investimenti realmente realizzati quindi occorre smaltire anche la burocrazia per permettere a questo processo di di essere più più rapido
C'è un terzo elemento che è quello sulla revisione del sistema europeo di scambio delle missioni il cosiddetto sistema degli Ets
Anche in questo caso l'Europa e l'Italia nello specifico sta ragionando appunto in un'ottica di riforma c'è qualcuno diciamoci la diverse parti
Viene paventata anche la possibilità di
Sospendere questo sistema noi diamo un suggerimento diciamo da economisti è mutuato da altri sistemi che invece legato
Alla cercare di stabilizzare il prezzo all'interno di un processo di col dare in cui vengono
Elencati o vengono stabiliti ex-ante un prezzo minimo un prezzo massimo all'interno del quale il prezzo poi si potrà liberamente liberamente muovere poi c'è un un ulteriore elemento legato alle infrastrutture
Diranno Investimenti
Pipeline sono necessari anche in un'ottica di modernizzare il le infrastrutture energetiche e penso soprattutto ad esempio
A alle infrastrutture con un approccio ufficio il profumo ultimo di colare che a dando la possibilità a questi
A questi a queste infrastrutture di veicolare non soltanto Dias ma anche ad esempio biometano che richiederebbe appunto un maggiore investimento attenzione e poi c'è
Un elemento che abbiamo cercato di porre strutture all'interno del position per in maniera non ideologica il tema del nucleare
Il tema del nucleare secondo noi è un Pera è un tema necessario almeno discuterne anche perché gli investimenti saranno evidentemente di lungo periodo oggi si parla di nucleare di nuova generazione con l'Hezbollah Modular
Già rifiuti diverse quindi molto importante lavorare su su questo è iniziare a ragionare già da adesso
La stessa Spagna per dargli un un esempio che e viene spesso presa in considerazione come
Un'impresa un Paese
Con una buona pratica per le rinnovabili ha comunque all'interno del suo territorio cinque
Cinque centrali nucleari per sette reattori e poi insieme c'è un focus sul Mezzogiorno o dicevamo stamattina il Mezzogiorno come ab
Emergenti come come piattaforma strategica non solo dell'Italia e dell'Europa però dove localizzare non soltanto appunto i data center ma ha proprio come
Un una piattaforma che colleghi il Nordafrica anche questo un elemento che è venuto più volte è stato più volte richiamato questa mattina ENI
Sta sviluppando insomma una serie di
Sta lavorando molto nel Nordafrica e quindi necessario collegare proprio il il nostro Mezzogiorno con con il nuovo con il continente africano
Direi che posso tenere qui grazie grazie
Grazie davvero perché tale spunti Ferra inizia la nostra tavola rotonda chiamerei Fabrizio Iaccarino crea un applauso responsabile affari istituzionali Italia viene da perizie azioni bus trasferisce ENI Massimo De chiesi io disse mamma Pier Lorenzo dell'orca vita la gas reti in presidente di Transitgas e Ludovica Zigoni vicepresidente anni Confindustria
E allora insomma molto chiaro emerge da questa fotografia che insomma è stata la stessa va Marmo colpire
Molto sintetizzata ma invito alle agirà in maniera molto accurata perché quello che secondo me è il valore aggiunto il fatto che guarda molto al futuro quindi il presente sì ma sono anche chiare quelle che possono essere le linee guida adatto per tracciare può essere dei rappresentanti principalmente anche di a realtà che danno
Appalti infrastrutture territorio scendono al proprio nel vicino alle aziende e soprattutto anche alla famiglia quindi un un ruolo centrale per il nostro Paese il momento sicuramente
Davvero Complesso io comincerei subito con il dottor detti H quale chiederei subito partiamo dai numeri dal concreto ma perché quello di cui oggi vogliamo ovvero insomma la fotografia del presente e il futuro del vostro di impegno nel sud del nostro Paese
E trasporti però
Parte numero essenziale che riguarda il ruolo del Sud nell'ambito del soddisfacimento dei consumi di gas del Paese
La la crisi del gas alla guerra con l'Ucraina ha cambiato i flussi la radicale teniamo conto che prima della crisi quaranta per cento del gas arrivava dalla Russia che gli arrivava entrava in Italia ed altri progressivamente questi flussi sono venuti meno oggi il circa il cinquanta per cento cerca trenta miliardi su poco più di sessanta miliardi di metri cubi di gas arriva dal Sud arriva da come gas algerino in Sicilia come casa zero in Puglia
Questo è ormai è un trend consolidato
Il arrivata cambiato
La la geografia dei flussi anche interni ha reso
Chiamati tutte le la dorsale del sud arriva al nord le centrale di compressione abbiamo poco meno di metà delle nostre centrali che spingono al gas nel sud dell'Italia
Arreso centrale il principale
Stoccaggio che ne abbiamo in Italia in Abruzzo più maîtresse
In in generale questo ha comportato insieme alla costruzione di rigassificatori un modo diverso è sicuramente più complicato
Di gestire l'infrastruttura gas in Italia per soddisfare i consumi quindi il Sud che già era comunque essenziale per soddisfare i consumi
Oggi diventato l'elemento chiave per consentire di superare alla la crisi del gas che dal due mila ventidue
Ci accompagna
E guardando al futuro saper verso il sud
Noi abbiamo un piano di investimenti importante stanno investendo circa quattrocento milioni ma nel prossimo nell'arco del prossimo quinquennio investiremo circa quattro miliardi abbiamo due tipi di investimenti investimenti sviluppo il più rilevante
La linea adriatica è un investimento che analogo per dimensioni e per volumi economici allegra e le grandi dorsali che sono state costruite negli anni settanta
Sono oltre quattrocento chilometri di metanodotto da mille duecento millimetri ed è un bambino alto così che attraversa l'Italia dall'Abruzzo fino alla all'Emilia Romagna quest'anno metteremo in esercizio la prima parte circa un terzo della linea e la centrale di Sulmona in Abruzzo
Poi l'abbiamo tortura una serie di investimenti di rifacimento perché le linee alcune linee comincia ad essere anziane hanno bisogno di un ringiovanimento ne abbiamo in Sicilia nel Lazio in Campania e nel beneventano infine abbiamo la il progetto del di metanizzazione della Sardegna che con l'ultimo DPCM diventato operativo Progetto che richiederà
Circa tre anni per essere messo in esercizio e che consentirà finalmente di alimentare gas naturale le utenze che oggi la distribuzione stacco cominciata a collegare
Dottoressa Zingoni inversa le volevo chiedere in un contesto di grande instabilità ci siamo resi conto di quanto poi alla fine l'Italia sia fragile secondo le quali sono quali dovrebbero essere le politiche energetiche da mettere in campo
Grazie intanto
Di oggi sicuramente la crisi di Hormuz possa diciamo evidenziato che non solo per l'Europa ma in particolare per l'Italia il tema delle politiche energetiche particolarmente sensibile
E importante da affrontare ora è chiaro che c'è un primo elemento che è legato a una maggiore implementazione delle fonti rinnovabili questo anche per portarci il linea con quella che è la media europea ad alto e per una per adottare una soluzione di breve periodo però ovviamente
Diciamo dobbiamo anche lavorare su soluzioni che guardino in un'ottica un po'più lunga no quindi al medio-lungo Periodo senza avere diciamo di preconcetti rispetto a certi tipi di tecnologie con questo punto mi riferisco al nucleare in questo momento il nucleare può essere quella fonte su cui lavorare
Per una visione nel medio lungo periodo che ci consentirebbe di avere una complementarietà rispetto alla presenza delle fonti rinnovabili nel mix energetico e quindi ridurre la nostra dipendenza
Dal Gazzettino ARO che il nucleare e l'implementazione del nucleare accorsi
E i caveat primo tra tutti ovviamente è quello delle tecnologie perché sappiamo che gli Small Modular reattori e Ordnance da modulare Actor da al momento diciamo solo dei tecnologie che devono ancora essere implementate da chi rispetto a questo diciamo sicuramente
In la la posizione della commissione europea perché si vuol modulare Reactor la di renderli operativi entro il due mila trenta va diciamo una direzione positiva ma chiaramente molto dell'implementazione di questa tecnologia dipenderà anche dalla scalabilità
E altro elemento sicuramente importante è quello dei costi ovviamente diciamo nucleare per poter appunto pensare in maniera strategica al nucleare bisogna anche pensare alla sua competitività e alla all'arresto ferro ad essere paragonabile rispetto diciamo al costo di un impianto rinnovabile con integrato da sistemi di accumulo ha sempre tenuto conto di quello che la media del costo negli altri paesi europei questo sempre per non aliene quel gap che continua comunque diciamo a renderci meno competitivi rispetto agli altri Paesi ovviamente con un futuro bisognerà pensare anche alla bancabilità degli Investimenti e lavorare sicuramente diciamo in maniera molto efficace sul social senti mente perché sappiamo che anche questo
è un qualcosa che ha influito moltissimo diciamo delle decisioni che sono state prese che pone oggi condizionano sicuramente
Il costo il mix energetico che pesantemente spostato sulla sul gas e quindi in effetti anche nella tavola rotonda prima e poi nel position paper è abbastanza evidente come gli altri Paesi d'Europa tutte queste muore non le hanno fatto fare comunque nella maggior parte dei casi adesso si ritrovano con percorsi d'energia sicuramente più bassi io invece volevo chiedere all'ingegner Ricci un'altra tematica che è sempre stata un po'al centro adesso delle politiche europee ma anche italiane quella della transizione energetica in un'ottica molto ambientalistica
Però è vero che bisogna trovare una soluzione che modo si può trovare per coniugare quello che di fatto è il la una transizione la decarbonizzazione anche però con un tema di competitività
Qual è la strada secondo legge o sa da percorrere tanto buona sera a tutti
Grazie dell'invito Claudio De vincenti
Certo la chiave è proprio la competitività perché la politica la politica del dell'indie l'Europeo è stata una politica giusta dal punto di vista della dimensione ambientale ma assolutamente che assolutamente sottovalutato le altre dimensioni della sostenibilità quell'ambiente quella economica e quella sociale
Questo ha causato un processo di deindustrializzazione del continente
Che sempre di più si è spostato verso se i servizi verso il terziario che è una cosa che può andar bene in un microcosmo può andar bene in un piccolo paese ma non può andar bene per un continente di oltre quattrocento milioni di abitanti
Il tema a questo punto è cosa fare per recuperare la competitività delle imprese ne abbiamo visto interi settori che perde carbonizzato assi hanno perso completamente la loro opposizione privilegiati in Europa Automotive tredici milioni di occupati tra diretti e indiretti nel continente
Sono praticamente spazzati via spazzati via dalla elettrificazione del del trasporto su gomma
è giusto è sbagliato l'elettrificazione del trasporto su gomma non sto a discutere questo nostro discutere il metodo con cui è stata presa la decisione di elettrificare senza valutare l'impatto sul comparto un comparto che forse anche il primo per PIL in Europa
E come questo è il il vero errore che è stato commesso durante il green deal e della critica e deve essere una critica costruttiva cioè impariamo degli errori del passato abbiamo sviluppato questo quindi il dimenticandoci dell'industria bene rimettiamo l'industria al centro rimettere l'industria cento significa riparlare di competitività dell'industria è che significa poi essere competitivi
Essere competitivi significa prima di tutto non rincorrere ma anticipare l'imprenditore non non mette le pezze non rincorre non aggiusta le direttive l'imprenditore stava avanti altrimenti non può essere competitivo
E poi dobbiamo essere capaci di identificare quelli che possono essere i punti di forza del nostro continente sicuramente non le materie prime non ce l'abbiamo
Probabilmente le tecnologie
Anche nel settore energetico abbiamo delle tecnologie su cui possiamo eccellere
Sicuramente il fattore umano abbiamo uno a uno anche una professionalità che non c'è dappertutto
Non possiamo competere sui costi perché la Cina ci batte dieci a zero sui costi quindi dobbiamo identificare dei modelli distintivi un esempio per tutto la da circolarità
L'Europa e campione nel riciclo l'Italia campione nell'Europa nel riciclo quello un punto di forza un punto di forza su cui investire le tecnologie per quanto riguarda le energie io posso parlare dei biocarburanti della CCS
Di quel qualche però in tutti i settori ci sono dei
Delle aree dove tecnologicamente possiamo avere un vantaggio sicuramente non possiamo stimolare tutto perché non ci sono risorse infinite l'altro errore della dell'ultimo decennio di politica europea è stata per andar dietro a una certa direzione mettiamo dei fondi
L'ultimo di Andrea Guerra d'accordo però è sempre un mettiamo dei fondi
Ecco questo è un meccanismo sbagliato perché
Abbiamo trasmesso tutta la la popolazione che è sufficiente c'è possiamo benissimo superare un problema perché tanto arriva lì il PM era di turno anche l'Automotive viola ha creduto
Non ha fatto l'analisi di competitività con la Cina ha creduto di farcela tanto qualcuno sovvenzione al Ghetto
Però non si può sovvenzionare all'infinito tutto allora bisogna selezionare
Le cose su cui abbiamo la possibilità di essere competitivi e queste sono e questa secondo me è un ruolo più importante della politica europea e nazionale andare individuare quelle filiere strategica su cui noi possiamo differenziarci per tecnologia o per modello di business o per altre cose o perché ne abbiamo assolutamente bisogno per l'Autonomia strategiche su quello puntare tutte le nostre carte ecco queste è un approccio completamente diverso quindi secondo me l'Europa dovrebbe fare due cose da una parte
Analizzare veramente in modo critico tutte le direttive che sono uscite prima abbiamo sentito parlare più volte dell'Ets Ets io l'ho visto costruire più di vent'anni fa
Era una virtuoso esempio di tassare le missioni
Per far sì che tutto il resto del mondo ci copia asse e attraverso una carbon tax globale si potesse piano piano de carbonizzato il pianeta
Ma se dopo venticinque anni perché del due mila due due mila tre l'Ets se non con i soli a farlo e in un mercato globale va be'certo non possiamo essere competitivi
Per principio quindi è il concetto che è sbagliato quindi bocce ferme ripensiamo l'Ets di tipo diverso precedevano potrà sta facendo sta togliendo quelle all'aumento Siss
Quelle quote gratuite che all'industria ancora anzi sta mettendo l'Ets sul trasporto marittimo sul trasporto terrestre eccetera eccetera e quindi sempre solo l'Europa in un mercato globale quindi è l'antitesi della competizione quindi dobbiamo da una parte bloccare certe direttive che sono ormai insomma sono sono un fallimento vanno ripensate dall'altra va ripensato proprio modello mettendo al centro la competitività e assicurandoci che una decarbonizzazione sia accompagnata da una sostenibilità economica e ultima da non dimenticare sociale
Proprio ripensando a questo passo indietro secondo lei siamo in tempo per cercare di fare recuperare alcuni settori tipo l'auto moto impazzito corresse ai ripari diciamo stretto giro
Sull'auto motiva nostro automotive abbiamo perso la partita questo cioè
Non significa che tredici milioni di persone vanno a spasso ma significa che non saranno più tredici milioni saranno molto meno non saprei dire se un milione due tre o cinque in meno però sicuramente rincorrere come dicevo prima
E comunque significa partire perdenti l'unica cosa che si può fare oggi è provare a recuperare neutralità tecnologica salvare ancora motore a combustione interna
Con carburanti lo carbon fu allora quello che sono favorire alle le tecnologie che che la che le propongono
Però ormai
L'ammiraglio della più quei di rapporti a casa con trentacinque mila euro la l'analoga Bien Phu con ottanta mila bastano risposte queste
Invece dottori a Canino ENEL ha avviato un importante e ambizioso piano industriale al due mila ventotto volevo chiedere in particolare ho avuto è dedicato parte di questo piano al Sud se ci può raccontare qualche cosa grazie grazie molte
Grazie anche ad altre amenità professor De vincenti
Gli allora innanzitutto noi appunto abbiamo da poco varato il piano industriale per i due triennio due mila ventisette mila ventotto dove a livello globale investiremo circa cinquanta tre miliardi di euro
Di cui ventisei miliardi sulle reti di questi circa metà in Italia
E venti miliardi sulle rinnovabili era verso su tutto quello che sono i servizi ai clienti quindi ai cittadini per permettere i cittadini impresa naturalmente pubblica amministrazione per consentirgli di spendere meno consumare meglio avere un maggiore conforta
Anche nella servizio elettrico come dicevo circa la metà di questi numeri sono dedicati all'italiana e di questi molti diciamo al sud Italia
Abbiamo una diciamo pare Penny investimenti molto importante in particolare per quello che riguarda le rinnovabili per quello che riguarda i sistemi di accumulo energetico che servono a stabilire avvisare Rete in primo luogo abbiamo molti investimenti sulle reti che consentono di ampliare tutto
Non solo abbiamo anche proprio a proposito di diciamo filiere abbiamo penso stanziamenti dell'unica fabbrica che viene citata anche appunto nel rapporto introduttivo
L'unica fabbrica dei pannelli di celle e pannelli foto moduli fotovoltaici praticamente in Europa che è quel che proprio a Catania a fabbricare la buona notizia è che già in esercizio
Impegna oggi circa seicento persone glielo diretto i circa un migliaio glielo indirette destinata a crescere ulteriormente e sia dal produrre quindici mila pannelli al giorno
Quindi una fabbrica da tre mila Mw di produzioni all'anno che è una goccia nel mare del bisogno che abbiamo come Paese come Europa probabilmente per riequilibrare un po'il mix produttivo e per far giocare un ruolo ancora maggiore diciamo alle rinnovabili specie in Italia in un'ottica di abbassamento dei prezzi G. elettrica
Ma è comunque un contributo contributo faticosissimo perché indubbiamente abbiamo scoperto non siamo per natura manifatturieri abbiamo stabilimenti abbiamo in un milione di chilometri di linea elettrica in Italia però non avevamo uno stabilimento di produzione abbiamo scoperto che un lavoro veramente molto molto molto complicato da fare in Europa che
Lasciatemi dire si impegna a evitare una competizione che non esiste tra Paesi europei quando i veri competitor sono dei continenti che insomma essa Ovest ormai si come dire ci fingono serio complicato da questo punto di vista però ecco diciamo Sud senz'altro a a dei numeri per quello che ci riguarda anche risentire punto molto importante citato cada in un altro esempio mi fa mia ricitare e la riconversione della centrale a carbone di Brindisi avremo son partiti i lavori circa due settimane fa il principale impianto in Europa forse al mondo secondo alcuni
Di batterie gli impegni di accumulo di energie da circa settecento megawatt quindi ci crediamo fortemente stiamo lavorando ad abilitare appunto questo questo flusso crescente di fonti rinnovabili perché la rete elettrica di distribuzione quella in qualche modo se digitalizzata come stiamo facendo
E se quindi semmai IATA ulteriormente quelle in grado di consentire un sempre maggior rapporto di fonti rinnovabili per loro natura intermittenti soprattutto fotovoltaico eolico
E rendere paese quindi sempre più come dire moderno questo punto di vista è più stabile
Proprio per questo stiamo parlando di decarbonizzazione stiamo parlando di quanto l'Italia e i cittadini italiani
Sono pronti a questo cambiamento io volevo chiedere al dottor Dell'Orco che qui ha con un doppio cappello in questo caso con lei coinvolgerà come cappello di Proxy gas
Appunto il il gas per usi a finali ecco su questo aspetto vorrei chiedere una suo apparire l'Italia è pronta a questo cambiamento o no
Ma guardi io penso che allargando un po'diciamo lo spettro per la risposta il dibattimento l'allergia in particolare gli usi finali e in particolare all'utilizzo dei gas
Fosse gli usi finali negli ultimi anni sia stato oggettivamente dominato da posizioni che io non esito a definire biologiche attratti anche estremistiche posizioni che preconizzava una fine imminente del gas
Quindi un po'come successe nell'Automotive fra corriamo tutti verso l'elezione tanto il motore endotermico è morto
Invece a me piacerebbe riportare il dibattito su numeri e fatti ed è quello che stiamo cercando di fare sia come dal gas sia come proxy cassa i dati ci dicono che la domanda cassa in Italia Europa e molto residente in particolare nel settore residenziale
Nel totale sono due anni che aumenta lavanda gas al settore residenziale sostanzialmente guidata dalla prima eticità fa più freddo si consuma di più fa meno freddo si consuma di meno e questo perché ovviamente il grosso del caso viene consumato per il riscaldamento domestico
E quindi alla domanda siamo pronti
La risposta diciamo articolata sicuramente la narrativa che vuole la fine del gas elettrificazione degli usi fine
Ali per il riscaldamento è una narrativa destituita di fondamento non ci sono dati assunti suffragava quest'anno sta accadendo lo sta accadendo perché ad esempio due anni fa abbiamo o come Proxy grassa sviluppato uno studio di dettaglio che ad oggi non è ancora stato smentito su tutto il patrimonio mobiliare italiano
Passando al setaccio oltre trenta milioni di abitazioni sedici milioni in classe FG quindi quelle più deteriori e quindi quelle prioritariamente da efficientare
Di questi sedici milioni di abitazioni che realisticamente hanno i requisiti per essere convertite a pompe di calore elettriche sono meno di due le altre un anno gli spazi a disposizione o sono i centri storici vincolati o sono disabitate il proprietario metà anagrafica tale da non avere una orizzonte del ritorno dell'investimento che è molto importante quello dell'elettrificazione e quindi di fatto la pompa di calore la famiglia non la compra a meno che non ci sia un'incentivazione ad hoc molto spinta
Quindi il gas ed è destinato a restare essenziale come pilastro per il bilancio energetico delle famiglie a cura come conciliare questo dato di fatto con l'obiettivo decarbonizzazione
Una risposta ce l'abbiamo sotto gli occhi da quella dei gas rinnovabili oggi il biometano con opzione già utilizzabile commercialmente disponibile
Domani quando saranno superate le barriere economiche di costo l'idrogeno
è un domani anche Justin tecnico si tratta di gas azero contenuto di carbonio a bassissimo contenuto di carbonio che possono essere miscelati con gas naturale utilizzando le infrastrutture esistenti che questo Paese ha e che sono le più avanzate
In Europa è fra i più alzate al mondo
Sul di metano in particolare un'opzione già oggi disponibile abbiamo una pipeline in Italia di Invest di pianti in corso di
Costruzione che arriverà a una produzione di due miliardi e settecento milioni di metri cubi hanno entro il due mila ventisei
C'è un potenziale inespresso enorme il consorzio italiano abbia gas stima tra gli otto e i quindici miliardi di metri cubi hanno fanno il quindici venticinque per cento della domanda Agassi italiana
Abbiamo una flotta di impianti biogas che la prima al mondo due mila impianti che possono essere di potenziati e l'ultimo decreto bollette introduce delle misure di stimolo in questo senso oltre il quaranta per cento degli impianti in costruzione sono impianti biogas
Trasformati Abbio metano e quindi abbiamo tutti gli elementi per sfruttare questo gas aggiungo
In conclusione abbiamo anche le conoscenze e le capacità progettuali e costruttive perché a differenza da tanti altri settori la filiera dei clienti fornitori di costruttori dello studio dei dei fornitori di servizi di apparecchiature sull'industria Gastini Italia è un'eccellenza a livello mondiale
Quando vado all'estero mi confronto con aziende nostre P ER alla ricerca di nuovi fornitori gira rigira scopro sempre fornitori italiani stessi che utilizza Italgas in Italia allora
Io rimango sempre come gli ammirato tra lamina dello stupido quando vedo al telegiornale lenta sede data al Vinitaly in Italia che anche un po'una vetrina di ciò ci vanno tutti a Denise sarebbe giusto perché fino
E troppe export a cui il vino cubo otto miliardi di euro all'anno di esportazione che è un decimo della manifattura italiana valvole e rubinetti cubano uguale
Noi esportiamo tanto divino quanto di valvole siamo un settore d'eccellenza questo punto di vista è chiaro che il calici di cavarmela un altro abile rispetto alla valvola del gas
Però un annuale Sovena Casertana salvo una riflessione in questo senso vada fatta cioè abbiamo in casa la possibilità di fare innovazione in un settore come quello appunto del gas che offrire una risposta alternativa un'alternativa
Tecnicamente fattibile per le famiglie che oggi non possono convertire l'incanto
A pompa di calore lette quindi rimarranno ancorate al caso o cambiano l'impianto gas ammodernando Rho e sfruttando queste tecnologie caso rinnovabili caldaia a condensazione di ultima generazione consento di cui anche il venti per cento i consumi
Oppure rimarranno Vadacca dagli all'infinito un po'come l'auto cioè se mi costringe a comparato elettrica Romolo possono emettere e mi tengo la moto vecchia per trent'anni che muore
Dove perché so che poi lei ci chiede lasciare le volevo chiedere o prima lei ha accennato alla linea adriatica che se non vado errata insomma e l'altra struttura va beh più importante negli ultimi quindici anni e poi soprattutto qual è il messaggio che vuole mandare alla rappresentanza del sud Italia da parte di stampo
Partiamo da dalla
Perché lo stiamo facendo
Quando noi abbiamo cominciato a gestire la la riduzione di volumi dal dal nord e li abbiamo trasferiti dal Sud ci siamo trovati in più occasioni che le capacità di trasporto dal Sud al Nord erano al limite
Quando ci siamo trovati a definire dove sparlare due rigassificatori abbiamo dovuto scartare qualunque posizione a sud di Roma perché non ci sarebbe potuto trasferire di trasferire al gas
Non è che non ci fosse di progetti progetta l'Adriatica un progetto che almeno dieci anni
Però era sempre rimasto nei cassetti allora primo messaggio è perché è rimasto nei cassetti perché le infrastrutture
Devono essere progettate per una pluralità di scenario anche scenari evidentemente avversi se questo non avviene ci si ritrova poi a rincorrere la necessita di realizzarle in tempi molto brevi
L'incrocio positivo della medaglia è che a partire dalla crisi del gas sia sui rigassificatori sia sull'Adriatica istituzioni centrali e locali
Hanno capito la necessità di realizzare infrastrutture per poter continuare alimentare consumatori industriali e residenziali e quindi l'iter autorizzativo sicuramente avuto una grossa accelerazione ecco questa è una lezione che sarebbe auspicabile non perdere
In generale come Paese
Abbiamo ripreso il Progetto abbiamo tolto Rizzato lo stiamo realizzando in tempi in tempi rapidi realizzando delle dei delle delle linee dei metanodotti che sono predisposti per quello che amico del loro che lo chiamava gas rinnovabili
I nostri metanodotti sono in grado di trasferire di trasportare miscele i gas naturale idrogeno anche idrogeno puro per non parlare di biometano quindi per chi pensa che siano infrastrutture che nel momento in cui li ha scossi le non fosse più necessario vengono essere inutili così non è
Le fa lo facciamo con attenzione a al contesto ambientale
Purtroppo c'è un'abitudine
Non solo in Italia e ovunque a pensare che le opere implichino devastazioni ambientali così non è
Io raccolto solo un paio di aneddoti il primo è che quando abbiamo realizzato il tatto che fu oggetto di aspre polemiche
Uscirono articoli sul giornale devasta erette la spiagge di Melendugno e fummo costretti per replicare che eravamo già passati sotto la spiaggia perché si realizzano i metanodotti nelle zone critiche intra incede senza bisogno di aprirlo
Quando c'è stata l'alluvione
In Emilia alcuni sindaci ci ringraziano per le opere di protezione che avevano fatto ai nostri metanodotti perché proteggevano anche dall'esondazione dei fumi dei fiumi ecco quindi questo è se vogliamo un altro messaggio importante l'infarto infrastrutture vanno capite vanno contestualizzate perlomeno per gli operatori come quelli in questa stanza che lei aveva il per realizzare un grande attenzione al contesto ambientale
Queste non determina un rischio ma semmai in qualche caso un beneficio questo mi scuso e ringrazio grazie grazie alla
Allora dottoressa Zingone invece tornando alle politiche energetiche ci possono essere alcune più specifica per il sud Italia secondo lei
Sì sicuramente sì bisognerebbe appunto sfruttare il fatto che il Mezzogiorno Lab naturale strategico anche per portare avanti queste queste politiche si potrebbe partire innanzitutto da appunto non ho alcuna politica
Di maggiore focus anche semplificazione rispetto a tutte quelle che sono le autorizzazioni legate agli impianti rinnovabili per esempio partendo dalla diciamo un punto dare l'autorizzazione a quegli impianti che abbiano già una valutazione di impatto ambientale
Positiva
Poi dobbiamo sempre tener presente che stesso tempo imprenditoriale del del Mezzogiorno italiano in realtà dell'Italia è l'ottanta per cento costituito da piccole e medie imprese quindi sicuramente pre vedere anche delle misure che siano a favore delle piccole medie imprese un qualcosa che può aiutare per esempio si pensi si pensa all'ENEL giri Lisa estenderlo alle piccole e medie imprese anche non energivore che si impegnino però ad investire su capacità rinnovabile da installare questo potrebbe essere un'ulteriore volano
Quindi sicuramente diciamo la scuro Kirch sburocratizzazione la semplificazione degli iter a amministrativi sicuramente diciamo misure che possano in qualche modo avanti avvantaggiare gli investimenti e poi anche nel lungo periodo
Facilitare le imprese per spingere sull'innovazione tecnologica con una leva strategica di grande competitività e fondamentale per la crescita del Mezzogiorno questo ovviamente va di pari passo anche con adeguate politiche di formazione
E presente diciamo oggi si potrebbe anche ragionare in maniera un po'più ampia rispetto a dei settori che sono diciamo in una situazione di di difficoltà appunto come quello dell'Automotive pensare lavorare su politiche dire skilling era su quei settori dove invece c'è magari un latte di competenze specifico questo potrebbe anche essere un ulteriore un'ulteriore leva quindi diciamo il Mezzogiorno ha delle opportunità però ovviamente è necessario anche che poi ci si dà si lavori anche sulla politica di infrastrutture perché grande gap del sud Italia dato appunto dalla dal tema delle infrastrutture è chiaro che senza quello coi diventa anche difficile insomma lavorare su su politiche poi anche di di lungo periodo quindi posso dire ancora più forte la sinergia pubblico-privato quindi cinque sicuramente sì così come rafforzare anche molto il concetto del made in Europe oggi Colin alza la xe del rettorato è qualcosa che si sta oggettivamente già facendo si può fare molto di più
E probabilmente anche diciamo cercare di evitare le volte ognuno un po'no per proteggere il suo giardino assorto tende a non non essere sempre positivo verso queste queste politiche invece queste sono politiche che anche lì viste sul lungo periodo possono portare un beneficio importante consideriamo anche che il Mezzogiorno rispetto al Norditalia ha un vantaggio poi in proiezione anche rispetto all'indice demografico importante verso l'altra cosa che che deve essere valutata perché purtroppo si va verso il deserto demografico quindi insomma anche questo è sicuramente diciamo un dato significativo insomma rispetto politiche industriali di lungo periodo
A proposito di politiche industriali lungo periodo pro che apre alla l'ingegner Ricci qual è la politica l'approccio il modello se possiamo dire così di investimento di lungimiranza anche di attenzione che Mia per il sud Italia
Beh allora il Annie nelle intanto voglio fare una premessa nella transizione energetica ENI ha scelto un modello molto distintivo
Andando controcorrente rispetto all'impostazione europea ha scelto quello che a me piace chiamare modelle olistico ovverosia di puntare su un mix di soluzioni assicurando la neutralità tecnologica non andando dietro delle mode del momento perché le mode passano mentre invece la tradizione una cosa seria complicate molto lunga quindi non abbiamo abbandonato il gas assolutamente anzi abbiamo cercato di fare di tutto per recuperare gas quando c'è stata la fa la crisi russa ucraina abbiamo investito in tecnologia nuove come quella di biocarburanti della cattura della CO due abbiamo investito nel biometano un pochino anche nell'idrogeno fino arrivare a investire anche nella nuova frontiera come la fusione nucleare
Fusione nucleare perché già prima pensavamo che il nucleare fosse indispensabile come complementare alle rinnovabili però Ricco convincere il Paese a a scegliere
La fissione nucleare ritenevamo fosse una cosa troppo complicata e quindi abbiamo puntato sulla fusione ma ci sarà spazio per tutte e due
Così come ovviamente abbiamo investito e stiamo investendo sulle rinnovabili tradizionali
Al sud Omo modello di industria basato essenzialmente sulla raffinazione sulla chimica degli anni cinquanta sessanta settanta
Che è diventato piano piano obsoleto obsoleto per ovvi motivi di sostenibilità ambientale e sostenibilità economica
E allora la decisione da da prendere era di seguire la via più utilizzata in Europa ovvero sia la dismissione industriale
Che in Italia non è dismissione ma è lasciamo nel limbo per decenni con cassa integrazione eccetera eccetera e quindi praticamente congeliamo delle situazioni
A all'infinito oppure trasformiamo salvaguardando l'intensità industriale ovviamente passando da un'intensità industriale
Non più sostenibile ha un'intensità industriale magari anche meno pesante ovviamente più sostenibile con meno emissioni
Ma con una prospettiva economica e quindi assicurando che l'occupazione questo l'abbiamo fatto nella raffinazione passando da da raffinazione tradizionale abito raffineria
E lo stiamo facendo con la chimica di base addirittura anche entrando in settori nuovi come quello della
Del Manufacturing degli accumuli di energie di tipo stazionario che stiamo facendo a Brindisi peccato che che purtroppo ENEL ha comprato le batterie prima se lo avremmo potuto vendere gli eroi
Se sbagliamo nel trovare una stanza però anche questo è un azione di coraggio importante perché anche noi lo siamo manifatturieri
Però la necessità di trasformare da anche coraggio all'impresa di affrontare strade nuove
E a questo punto però diventa molto importante
Intanto le partnership perché dove non governi tutto il sistema nuovo modello devi cercare di alle arti con qualcuno che abbia qualche elemento distintivo tecnologico o di modello o abbia la materia prima eccetera e ciò il mercato
E poi bisogna assolutamente che il concetto che diceva prima la collega sul made in Europe venga salvaguardato altrimenti facciamo la fine dei dei pannelli solari dove e nel ha veramente tanto coraggio costruito a pannelli solari in Europa però sappiamo noi li compriamo i pannelli solari e come come la macchina cinese costano meno della metà in Cina
E quindi la domanda che dobbiamo porci è se un settore strategico
Allora MD duro però bisogna bisogna anche salvaguardarlo non per una questione
Di sovra Nismo ma per una questione di trasformazione industriale altrimenti noi intendo socializziamo
Paghiamo all'estero portiamo all'estero i capitali per dei carbonizzato ci è una cosa che non possiamo più permetterci
E non sempre di più non potremmo permettercelo quindi una sorta di di faremmo Arché che valorizzi le filiere europee è assolutamente necessario ecco questo esperimento che stiamo facendo sul sulle batterie
è una
E l'emblema proprio della della della trasformazione per per passando da una chimica da di base dell'etilene del politichese che non ha più ragione d'essere in Europa perché la materia prima noi la paghiamo tre volte quello che la pagano
Gli americani in Medioriente in Estremo Oriente
Il costo dell'energia molto più alto e poi pensiamoci bene la plastica tradizionale
è un mercato satura in Europa perché demograficamente siamo saturi non cresciamo più perché stiamo spingendo sempre di più per la circolarità riciclo della plastica
Perché abbiamo anche il no alla nuova frontiera delle bioplastiche perché non vogliamo più la plastica né in mare né il fiume all'ambiente e quindi è un mercato che andrà calando
E allora non c'è non c'è possibilità di essere competitivi anche nel medio lungo termine tanto vale per il coraggio di cambiare andiamo in un mercato dove ci sono più prospettive
Perché gli accumuli di energie di tipo stazionario supporto delle rinnovabili ma perché l'Europa investito triliardi sulle rinnovabili
E neanche una lira sugli accumuli finora fino a due tre anni fa quindi c'è un mercato sicuramente molto promettente ovviamente dobbiamo proteggerci dal dal dal Far East io ho ho coniato una una semplice in una semplice battuta quello che può essere modello di trasformazione modello delle tre C
Ci vuole assolutamente la consapevolezza di quanto un settore industriale non ha più ragione d'essere ma deve per forza essere affrontato come cambiamento
Secondo il coraggio coraggio di cambiare il coraggio perché la più grande difficoltà fermare la chimica di base fare un avvio raffineria può fare un una una fabbrica di batteri è stato convincere le persone a farlo i lavoratori le ditte dell'indotto sindacato perché stanno nella loro conforto perché non si rendono conto non vogliono cambiare allora il coraggio di cambiare è una cosa che che va fatta perché dobbiamo uscire dalla conforto d'altra parte l'imprenditore deve fare questo non può stare
A perdere soldi e oltretutto non essere finanche ambientalmente sostenibile però deve andare verso un settore dove ha delle forti probabilità di successo tecnologico di modello di mercato tutto quello che vogliamo e quindi bisogna avere il coraggio di innovare e di cambiare e poi bisogna vedere la capacità di andare verso settori che riescono a coniugare le tre dimensioni della sostenibilità ambientale economica e sociale se manca una delle tre del medio e lungo periodo non funzionerà ecco questo è una sintesi estrema di quello che può essere un modello industriale che abbiam provato ad dieci anni che lo proviamo lo stiamo perfezionando e per adesso ha funzionato
Poter Iaccarino non abbiamo parlato di una parola che ora secondo me degli ultimi anni è stata veramente abusata ma è centrale e oggi è anche al centro di questo incontri questo convegno il Pnr ecco secondo lei che impatto ha avuto e avrà sulla transizione energetica siamo a buon punto secondo lei
Grazie della domanda allora
Sicuramente nostro caso ad esempio per quel riguarda il sud ad esempio due miliardi su quattro miliardi di finanziamento divennero R due miliardi sono stati dedicati proprio le regioni del Sud
In un'ottica di abilitazione appunto della creazione rinnovabili però perché sono due miliardi investimenti sulle reti di cosa che citavo prima basti pensare che questa vedere altri del diciamo l'architrave della della rete di distribuzione è un po'la cabina primaria non lo snodo tra
Alta altissima tensione alta bassa tensione media attenzione
Di solito a utilizzavamo realizzammo tre quattro cabine l'anno su tre su tre anni qui nel Sud abbiamo fatto cinquantadue cabine primarie stiamo realizzando i parliamo di quindi evidentemente ordini grandezza e quindi da questo punto di vista sicuramente un elemento abilitante così come sulla resilienza sempre delle reti
A mio modestissimo avviso però giusto per prenderci un momento così per ragionare anche su cose più concettuali il salto di qualità che abbiamo fatto e che dobbiamo mantenere è a livello di ragionamento da parte vidi organizzativo da parte a pubblica amministrazione qui tra Nord visto Giorgio Centurelli epilettiche è stato direttore generale sono dei tutta la parte tener masse
Capitanata dal bon Fabrizio venne vogliamo divertimento
Questo tipo la cosa più importante che possiamo portare avanti secondo me è il metodo genere R. nel senso che comunque sicuramente come diceva ragioniere già stato
Ragionando magari se gli obiettivi piuttosto che sui tra virgolette semplici stati di avanzamento però di sicuro la pubblica amministrazione si è data un'organizzazione
Con cavalli velocità di risoluzione dei problemi
Con un'attenzione spasmodica simile a quella già andare lasciatemi dire no se pianificazione e controllo sono nostra gioia dove gioia e dolore no ci stava sempre dietro battono i denti stessa cosa nella pubblica amministrazione e questo secondo me è un lascito può essere straordinario
Bisogna ora mi rendo conto che in tempi di deficit e complicato mantenere questo ragiona questo tipo di impostazione
Investire mi permetto di dire non tanto non più sulla semplificazione perché semplificazione ormai abbiamo abbiamo semplificato tutto il plauso imperiale nel nostro settore quasi tutto
Abbiamo delle regole perfette abbiamo bisogno di gente negli uffici gente che sia formata che aiutiamo quindi la pubblica amministrazione livello locale innanzitutto perché ad esempio sulle fonti rinnovabili e si è vedere realizziamo noi sono tutte autorizzazioni locali
Però a fronte di uffici mobili dell'ENEL con centinaia di ingegneri abbiamo tre quattro due
Diciamo risorsa pubblica amministrazione che si confrontano con un marea impressionante di domande autorizzative penso punta sull'Italia sulle rinnovabili sempre quindi dobbiamo fare un salto di qualità come Paese nei confronti a pubblica amministrazione aiutare perché siamo in mano a pochi eroi della pubblica amministrazione non può non può essere questo diciamo l'andamento per arrivare agli obiettivi ci stiamo ponendo le sono molto ambiziosi
Secondo me concludo dicendo che abbiamo tutti i presupposti le risorse ci sono nel nostro settore risorse sono assente disponibili bisogna venire ampi certi bisogna avere capacità di ma di portare a termine le cose abbiamo un'altra fortuna penso e questo pane rasta evidenziando bene
Abbiamo dei player fantastici ognuno nel proprio settore che lavorano con lo sguardo al futuro guarda presente che lavorano anche stato citato ed è molto importante per portare
Consente
In Italia ma anche all'estero questo è il nostro caso sarà anche dei altre aziende qui vicino a me appunto le piccole medie imprese italiane i fornitori italiani andare a lavorare in Italia naturalmente in primis ma anche all'estero e quindi so fare un po'squadre
Sartor parola d'ordine sinergia
E invece allora del Nord verso vorrei fare una domanda con la l'altro cappello quello di Italgas ecco lato posteriore al Sud come come vi state muovendo come vedete il mercato e soprattutto le prospettive che offre
Anzitutto mi piace dire che Italgas azienda di origine sabauda fondata nel mille ottocentotrentasette quindi ancora prima del Regno d'Italia a Torino
è un'azienda attrazione meridionale noi
In tutto il mercato abbiamo cinquantacinque per cento come quota inteso come numero di utenze di famiglie servite
Ma in tutto il Sud Italia siamo molto più alti di questa percentuale in alcune regioni come la Calabria di fatto ci siamo solo noi
Frutto del fatto che Italgas è stato uno dei metanizzato ori del sud Italia l'altra grande realtà che operare era due Rete Gas
Nata da una serie di acquisizioni di società medio piccole operanti anche quelle in Sud Italia Italgas reti l'azienda con l'onore di guidare l'anno scorso acquisito dei Retegas e quindi ha ereditato anche la gestione di tutte queste
Utenze di queste reti siamo largamente presenti
Anche con nuovamente coerentemente con un un piano di investimenti importante nel piano strategico ultimo annunciato al mercato abbiamo stanziato oltre due miliardi di euro di Investimenti in reti
Impianti quindi in asset tangibili
Collocati nel Sud Italia solo quest'anno investiremo trecentoquaranta milioni di euro
Anche qui mi piace fare una votazione con un punto d'orgoglio per il Sud molti di questi investimenti sono guidati dall'aggiudicazione di nuove gare gas le cosiddette gare d'ambito
Un po'per chi non è del settore simili a quelle che si vorrebbero fare negli stabilimenti balneari
E un po'come quello ci sono grandi difficoltà nel progredire solo questo cinema delle gare d'ambito ecco mi piace dire che negli ultimi tre anni siamo riusciti a vincere tre gare importanti in Sud Italia vagare di Napoli una città che dove siamo Catanzaro Crotone in Calabria ed Enna in Sicilia la prima stazione appaltante che si è mossa in tutta la Sicilia quindi il sud Italia oggi ha ha giudicato più gare dell'operoso Triveneto
Dove ce ne sono solo due ma addirittura cento Italia stazza ero per quello questo talmente consente all'operatore di scaricare a terra Investimenti
Mi piace anche dire che Italgas ha sempre visto il sud Italia come uno straordinario cantiere di innovazione di sperimentazione
Cito solo mentre tra i numerosi esempi l'innovazione che abbiamo realizzato in queste terre l'anno scorso in Sardegna abbiamo realizzato inaugurato il primo impianto di produzione di idrogeno verde quindi idrogeno prodotto da energia elettrica fotovoltaica dove questo intralcio viene poi iniettato in una rete metano che serve un intero comune nell'hinterland di Cagliari si tratta del primo impianto di questo tipo in Italia e uno dei più avanzati in Europa
Anche perché con questo Blendi dietrologie non mettano alimentiamo l'intero comune ci sono oggi centocinquanta famiglie
A Sestu in provincia di Cagliari che nelle loro abitazioni utilizzano una miscela
A basso contenuto di carbonio fatta da metano ed è idrogeno sarà anche una piattaforma di sperimentazione per rivedere le normative perché oggi in Italia esiste una legge che limita al due per cento il blend di idrogeno
Io dico sempre con cui efficiente di ignoranza in senso buono cioè nessuno sa cosa succederà quindi mettiamo due
Che è talmente basso che siamo sicuri
Allora il fatto di avere questo primo impianto in Europa
Attirato l'attenzione delle istituzioni dei formatori italiani
Abbiamo quindi sottoscritto un protocollo operativo col ministero dell'Energia con il Comitato italiano gas con i vigili del fuoco che stiamo quindi sperimentando l'incremento di questa miscela che arriverà al venti per cento entro qualche mese già da giugno saremo al cinque per cento è questa una prima a livello
Europeo un altro esempio importante e qui diciamo spoglio è una cosa che andremo a inaugurare fra qualche settimana però mi sembra mi sembra doveroso in questo consesso
Sappiamo tutti che il nostro Paese
è molto esposte così TG o pericoli quindi parlo di rischio idrogeologico rischio sismico mettendo a frutto tutte le conoscenze che tal cassa sperimentate occupato negli ultimi anni recentissimi anni
Andiamo a realizzare la prima rete residente al sisma
Lo faremo lo stiamo facendo anzi a Bagnara Calabra perché sarà inaugurata
Fra qualche settimana
E quindi una rete che in ad assicurare a sicurezza intrinseca cioè se c'è una scossa di terremoto la lite si porta automaticamente insicurezza andando a interrompere l'erogazione di gas al cliente finale
Sembra banale ma non lo è perché richiede una sensoristica molto sofisticata perché una cosa è dire una scossa altre cose dire l'operaio che per sbaglio
Voto dalla botta al tubo e vibra tutto e poi perché bisogna chiudere il gas a un intero comune e quindi ci vuole anche dei contatori che siano idonei e quindi abbiamo installato dei contatori brevettati da Italgas che hanno dentro un sensore esisteva una cosa che al mondo esiste solo a Tokyo a Tokyo e possiamo dire a Bagnara Calabra fra qualche settimana insomma
Meglio di quelle foto avrebbero notizia non potevamo sperare io chiederei accade nel senso che ci vuole raggiungere qui con noi
Dalla regia ancora mi dice di
Sarà però
Mentre parlavate
Mi son venute in mente tante ecco di fatto mi sono occupato di Energia per nei miei incarichi di governo
E faccio due soli esempi
O no
Il tatto
è stato ricordato privata dei rischi che ci dicevano che avremmo distrutto la spiaggia di Melendugno
Poi ci hanno detto che volevamo uccidere giuridico di traccianti avevamo quali riportava ammise sede dove dovevamo fare la centrale di spinta diciamo lettura
Già detto che ha ricordato che
Neanche un granello di sabbia si è spostato nella costruzione del tatto
E io mi permetto di aggiungere che gli unici motivi che in quella zona sono stati si sono salvati ai nuovi questa triste da dire
Però non è triste per quegli ulivi va per gli altri si sono salvati dal Psi Lella son quelli che noi trapiantata Montolivo stufo in quel in sede e quindi è alta
E l'altro episodio che mi piace un attimo ricorda sono episodi un po'dolorosi perché sono stati i momenti molto difficili anche duri anche su il
Anche nel nel nei va be insomma
Nella questo marito non sette ma in questo momento non è potuta venire alla luce incedere guarnire
Ma la fatidica bretella collegamento
Prodotto tra Rizziconi Calabria Rizziconi non ricordo esattamente dove cade l'accento chiedo scusa agli amici calabresi e San Filippo del Mela
In Sicilia
Che era fondamentale per cominciare a ridurre il prezzo delle presidenze Silvia facendo un collegamento serio finalmente tra il confidente la Sicilia
Anche lì avemmo delle opposizioni epocali
In cui sembrava che stavamo creando un inquinamento terribile elettromagnetico soffitto del mezzo
Tutto questo ci si poi si sono fatte queste cose ma allora perché lo dico questo non perché se ne importa cioè meno male che siano anche all'importante che intanto il pm ci ha aiutato a cominciare a capire che non si può tenere fermo un elettrodotto o un metanodotto
In questo modo che c'è un problema di tempi di autorizzazioni di velocità dell'amministrazione di superamento dei veti dei comitati del no
Ma quello che vorrei dire questo
E cioè cosa significa politica ambientale politica ambientale non significa affermare il tatto o fermare l'elettrodotto Rizziconi San Filippo del Mela
Tanto per fare due esempi sempre riferiti a quelli Istat significa che con il gas
Posso intervenire su alcune attività per esempio si parla adesso dell'Ilva di Taranto sostituendo il carbone col gas e quindi a battendo nettamente le emissioni di CO due oltre che di inquinanti
Oppure per ricordare quando ero giovane io quando andavo a Londra vede una Londra tutta nera oggi voi andate a Londra Londra meravigliosa
Perché non usano più il carbone ma il gas per riscaldare le loro case
Poi si potrà fare di meglio domani sera all'elettricità vedremo
O come diceva prima dell'orco il biogas sessione si dovranno altre soluzioni migliori ancora del gas ma il caso è stato un passo avanti importantissimo dal punto di vista ambientale
E la Rizziconi San Filippo del Mela significa che con l'elettricità posso milionari i consumi elettrici ridurre l'uso dei fossili e così via
Quindi attenti quell'ambientalismo che cercava di fermare il tappe di fermare San Filippo del Mela con ambientalismo permettetemi di dirlo a un po'cattiva peloso
Da cui dobbiamo liberarci ma non per liberarci del della tutela dell'ambiente ma esattamente il contrario per imparare a tutelare l'ambiente sul serio
E a costruire un'economia che sia un'economia all'insegna della sostenibilità ambientale
E basta poi chiudo semplicemente con una battuta che io facevo sempre ai miei studi Pepa delle cose ci si accorgevano non ci sono è come l'aria insomma ma quando la che non c'è più d'accordo che non c'è più la stessa cosa per le utilizza di servizio in cui
Ai miei studenti di economia industriale dico mia della regolamentazione spiegavo fagioli inizia ora il mio corso dicendo guardate pensate a quante volte voi usate
E comprate pagando le bollette eccetera servizi pubblici la mattina rialzate accendete la luce state usando l'elettricità giusto perizia
Subito dopo andate in cucina accendere il fornello estate il caffè stadi usando il gas
Otteniamo grazie aziende che qui sono presenti
Subito dopo uscita per strada e portato il sacchetto della spazzatura è stato usando il servizio pubblico
Raccolta della dei rifiuti e smaltimento dei rifiuti altro tema che e andrebbe toccato ma domani domani parleremo di queste cose
Aprite le convinto dall'acqua sacrosanto inserite in altri termini i servizi pubblici sono la nostra vita quotidiana
Allora possiamo anche dire di no al tatto o all'Adriatico alle gasdotto Adriatico all'elettrodotto e così via salvo accorgersi che poi non accendiamo la luce non accendiamo il gas così siamo capaci di dire no perché non cogliamo quanto sono importanti sono entrati dalla nostra vita quotidiana avrà invece un richiamo da fare
Questo fa parte della nostra vita quotidiana fa parte del fatto che il mondo per nostra fortuna è andato molto avanti non usiamo più la legna o il carbone per riscaldarci usiamo il gas e l'elettricità
Un domani faremo ancora meglio
Il nostro rapporto con l'ambiente un rapporto in cui l'uomo trasformabile
E il punto chiave finora l'abbiamo anche rapinato oltre trasformarlo impariamo a trasformarlo senza rapinarlo grazie scusate la predicozzo sfida
Allora invece volevo tornare un attimo dalla
Vigilia del Bellotto perché era un molto rimasta colpita da questa novità che lei ci ha raccontato di questo bene
Questo gas nuovo mi scusi l'ignoranza ma da questo punto di vista sono infrastrutture diverse questa famiglia queste famiglie hanno dovuto cambiare qualcosa
Insomma se ci può raccontare qualcosa di più di questo progetto
Allora
Sì dunque noi chiaramente non non abbiamo come dire avviato una sperimentazione così alla garibaldina no quindi con la professionalità la competenza che ci contraddistingue siamo partiti già qualche anno fa
Nel lo svolge tre tra l'altro non da soli perché anche in collaborazione con altri operatori tra distribuzione e con la SNAM
Uno scouting di adeguati sa delle reti infrastrutturali italiani gas a nuovi Gazzi in particolare l'idrogeno che quello che pone più sotto stress le reti tubazione ed è emerso che le reti possono veicolare così come sono ab tranquillamente fino al venti per cento di miscela di idrogeno in alcuni casi si arriva anche all'ottanta per cento e più a seconda del materiale comunque composta la tubazione
Forti di questo risultato
Confortate questo risultato abbiamo quindi preciso di costruire l'impianto idrogeno a Sestu dove la stessa Italgas aveva appena realizzato reti gas metano
E quindi erano reti di ultimissima generazione materiali moderni totalmente digitalizzate quindi controllabili da remoto
Queste reti si sono provate assolutamente adeguate a ricevere idrogeno e lo stanno di spacciando
Quello che mancava da verificare era così rimpianto d'utenza l'impianto privato cioè tutto l'impianto che l'installatore idraulico tradotto in parole semplici realizza all'interno dell'abitazione al di là del contatore
è una cosa che abbiamo fatto dopo aver avviato l'impianto quindi nell'ultimo mese e tra l'altro con un ottimo riscontro perché su quelle centocinquanta famiglie che dicevo prima
Solo circa una decina hanno bisogno di interventi di adeguamento siamo in contatto e stiamo collaborando anche con fornitori di apparecchiature d'uso finali quindi fabbricanti di caldaie perché anche il mondo delle caldaie si è evoluto in questo senso e quindi sul mercato oggi si sono caldaie
Che sono in grado di bruciare viscere di idrogeno che di metano proprio questa settimana io ho firmato come presidente di Proxy cassa un importante protocollo di collaborazione con assoluta Ernica che è l'associazione diciamo omologate raggruppa i fabbricanti di caldaie per promuove iniziative congiunte per lo sviluppo di nuovi Gasp ma per l'utilizzo finale né riscaldamento quindi per farla breve una volta sostituiva decine di caldaia
L'intero comune è in grado di assorbire Michelle idrogeno fino al venti per cento di fatto le famiglie che adesso non se ne sono accorte
Perché comunque Gasquet brucia quindi loro cucinano la pasta ha lo stesso sapore assolutamente
Questa anche questa notizia eleggete Ricci un'altra domanda volevo farla sulla ricerca sull'innovazione poco quanto conta per voi insomma con l'estate muovendo anche appunto per i nuovi carburanti abbiamo parlato prima di nuove
No barricate di antenne anche se il nucleare se vi state muovendo in qualche unire cerca in qualche altro settantotto alle l'innovazione fondamentale l'abbiamo detto prima la competitività in Europa
La possiamo difendere solo con l'innovazione con la tecnologia non possiamo competere sul sul costo di produzione perché abbiamo dei costi molto più elevati
Dove stiamo stiamo ricercando su diversi su diversi diversi ambiti abbiamo detto sicuramente i biocarburanti e stiamo studiando anche sui carburanti sintetici che verranno dopo quindi in quell'ottica come diceva Claudio De Vincenti prima poco per volta dobbiamo trasformare e c'è spazio per tutto in una in una fase di transizione energetica sulla l'energia nucleare abbiamo scelto la la fusione nucleare credo crediamo che ormai siamo ma il mondo è maturo per raggiungere una raggiungerà una diciamo una una fattibilità tecnologica ma anche su tante altre tecnologie come nel caso augurato che ammiro anche in queste tematiche
Sì e anche sull'idrogeno anche se bisogna dire che oggi l'idrogeno ancora troppo costoso per poter effettivamente essere utilizzato in larga anche a misura dappertutto
Allora mi dicono dalla regia che dovrebbe essere collegato e il ministro Pichetto Fratin
Moraes era ministro e
O nascerà una serra lei conosceva tutte
Ecco ci tenevamo volevamo insomma sentire un po'della sua televisione abbiamo qua siamo qui a Napoli per raccontare quello che è il di Nomisma Energia a mezzogiorno ma non solo ecco
Le do a lei la parola insomma qual è la sua visione di questa realtà
L'ammissione del pesce del giorno assunto
Una centralità rilevantissimo nella ebbra genetica perché con riguardo a meno che abbiamo avuto negli ultimi cinque anni
Mezzogiorno è diventato in primo luogo qui di trasferimento per quanto riguarda le molecole
Forse divenga
E diventato un grande luogo di produzione a Ascione ma territori convento
Poi gli investimenti anche del PNR è iniziato il percorso dell'infortunio subito l'ultimo l'ultimo l'ultima parte di intervento diritti freddamente
Petrolio fra una nuova frontiera poi è chiaro che vorrebbero che eroga competitività di tipo e con quindi credo che quello che è stato un contributo che ricevono siamo riusciti come paese a a portare comporre
Al
Suppongo Giancarlo dal quaranta per cento di quello che allora il totale del pm avrebbe c'è stato ben vestito e e e creerà le condizioni e sta creando una condizione di YouTube un sviluppo
Importante per ci sono ci sono futuro se ne libera verità dall'abilità Roberto de proviamo sulle reti perché si è parlato quanto riguarda la Rete
E all'etica stiamo raddoppiando dal Larrea perché da sud dove verranno
La parte tutti e di rinnovo
Nel lento del vincolo e che ha la la rete elettrica rispetto alle prenotazioni
Anche perché c'è stato un uno sviluppo anche un convulso del delle rinnovabili
Se vorrei ricordare che la vedova ad oggi sia molto alta due milioni e duecento mila incontrate nel novanta quando che ha un pannello solare a rimpiazza chiaramente
Però scindibile che c'è stato comunque in più tutt'una serie di
Io sceglierei venti che hanno adesso al capo con la Rete poi la nostra rete grafia appunto la robustezza per fortuna diverso da altri Paesi europei
Abbiamo avuto un blackout del due mila nel due mila tre
E questo per natura perverso di c'è
Di corrente pare e di rinforzare la vostra la vostra
Ma il difensore Gianluca e la e fulcro di quello che purché o essere lo sviluppo dei qualunque deve diventarlo cioè in quel corso degli anni Erodoto al consulente ventotto Mutu il gruppo energetico sul fatto di essere
Luogo di produzione e nulla cito
Dismessi talmente vero atto consentirci si parla di Italia acqua sarebbe il Mezzogiorno età via Abba di tutto questo
Vantaggio corto punto diventa un vantaggio per il sistema dell'impresa italiane di la dell'intero garbato e ciò cioè ci fu dei passaggi dal volto insomma imprese importanti già ma c'è ancora una condizione anche di fragilità di microimprese che vanno vanno accompagnate queste armi
Però cioè un qualcosa di rilevantissimo e infatti da parte di quel primo segno che ci vede anche
Qua con una previsione che supererà i quattrocento terawattora addobbando il consumo fra una decina d'anni
Tech di cinquantuno da da trecento venti Brasile centodieci trecentoquindici attuali ai quattrocentocinquanta almeno e al due mila quaranta e quindi alla necessità di rispondere o energie sia politica quindi aumento dell'idroelettrico e mangiavo può dare perché a delle di di aumento nell'Unione geotermico un po'meno voce del mezzogiorno
Fotovoltaico eolico ottenere oppure in futuro dell'idrogeno con quelle che
Perché tu non lo tratta dall'acqua dalla capacità di di di promozione dal competitività economica e poi con l'integrazione del gruppo nucleare
E quindi certamente le il nuovo nucleare sarà è ma primo pace quello da missione
Collidenti piccole creature lirismo che accusa Foglia poi seconda dalla tecnologia agguanta il reato e poi Franco
Vediamo più in fretta possibile arrivare alla conclusione che questo calcio elettorato della della produzione escono culture pulite e che vengono gas quale accompagnamento e garanzie di continuità perché noi dobbiamo comunque ben poco le quote giornate dobbiamo anche
Contro il calendario parco il nostro pensiero cinque anni fa se qualcuno parlare di data center che era
Correte il rischio qualcuno vi chiedesse pure
Quattrocento cioè non risolve con grande computer un magazzino dove tengo
Oggi è uno dei temi fondamentali e quello
Caverne condizioni capogruppo di Patto senta ma nel contempo Carrera loro
Quella che le energie in continuità un quantitativo di energia accorciando
Quando un sistema che usciva a decine e decine di terawattora che i data center chiederà pertanto nel dubbio proprio non solo corrispondere rispetto alla tabella che abbiamo oggi di fronte che che prevede il percorso dato dal né il piano nazionale
Che è stato redatto indefinito poi c'è parte mia
Fine ventidue immenso ventitré prevede di aggiungere ottanta g caldi rinnovabili
Alle tre e due mila trenta
E per raggiungere poi Mezzera un due mila cinquanta
Ma e questo lo stiamo facendo lo stiamo facendo a Taranto del raccordo una delle critiche che e venivano in particolare da coloro che per da alcuni partiti che non vogliono loro
Io dicono mia sorprendere non l'avevo mai nelle regione che governo mento dei divieti
E non non tenere il passo con le rinnova tanto ventuno
Dicembre più o meno venticinque evitato di centoventicinque ci prova perfettamente al passo anzi con un Genova per quattro in più rispetto a quella carta Bracardi passa quindi stiamo andando avanti
Sette otto dovranno arrivare dieci
Vent'anni dieci gigawatt all'anno
E a a fianco topo ecco no non penso altro chiede dalla giunta nel prossimo decennio che l'integrazione Coccia
C'è ministro posso farle una domanda che insomma fuori può contesto oggi la notizia del giorno che hanno gli estimi aperto almeno per due settimane lo stretto di Hormuz che cosa vuol dire questo per l'Italia
No vuol dire una cosa vuol dire che
Cala la pressione dovuta alla riduzione
Nell'offerta
Cioè noi Golfo di Holmo
Che accomuna dello stato di oltre al Golfo Persico
Certamente pensavate
Un può capire del CNL
Comma uno dei nostri grandi Plank però ci sono già hanno già pagato rivolgermi su altre carte oppure conto incontrate che avevo al collo spesso
Cattaro sì
Fornite da altri Paesi
Però l'ISMETT l'effetto sul su un Paese come l'Italia Rex
Parlando del venti per cento l'offerta mondiale automaticamente l'Automated particolare da parte dei Paesi asiatici
Giappone
Correa al cinema cioè ministro giapponese ma tocca
Al
Il mese fa
Si pone prendeva il cinquanta per cento dal
Bianco fu terzo quindi un problema che su lo portava automaticamente a dichiara devo rivolgermi su tutti i mercati mondiali
Questo appurato la tensione sui prezzi piacevole su
Un caso che è addirittura arrivato sessantadue euro al megawattora
Dove si fa quando quando preparato il decreto e docile
Ho calcolato un gas che viaggiasse dal ventisette ventotto euro trentuno trentadue Massimo
Poi settimana dopo invece esploso sessantadue
Il gol maglia tutto il giorno se non sapevo che succedeva quello è successo
Altrettanto quindi Tuccia sopra il petrolio oggi la la questa pausa e
Molto visto l'agenzia andò per
Sullo stretto ha già fatto portare mentre
Petrolio che scivolava ottantacinque ottantotto euro
Dai e agli ottocento dei giorni scorsi quindi da boccata d'ossigeno positiva sopportato il petto sotto l'aspetto quantità dovrebbe rispondo quello adottato a competere
Ha una capacità di resistenza anche superiore acque
E ha una capacità di stenta porta a dire non non abbiamo fatto un grande sacrificio nel cedere come il primo la prima richiesta di solidarietà dico di far confluire le dieci milioni di Barile
Alla fine del mese fine marzo e corrispondeva a circa dodici dodici Barton sabato per cento del di quello che il totale dato disponibilità
E anche rispetto agli stoccaggi gas e a un corrusco faccio più alto stavano finendo contro padre
D'Europa e dall'altra parte
La fase contrattuale nell'ottica due mila due mila ventisei ventisette va abbastanza bene
Non vorrei sbilanciarmi troppo ma dico francamente non perdo preoccupazione a superare il quattro per cento
Grazie grazie davvero anche e soprattutto per questa Hotsuma rassicurazione che c'ha voluto dare la ringraziamo perché so che ha fatto di tutto per essere qui con noi grazie ancora ministro
Grazie grazie a voi
Vediamo creazione grazie ancora io ringrazio tantissimo in meglio ostili partecipanti di questo pane e ringrazio voi appuntamento a domani buona serata

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