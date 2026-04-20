Introduce e Presiede: Nicolò Zanon (Università degli Studi di Milano - Presidente di ILLCI).



Intervengono: Antonino Spadaro (Interpretazione costituzionale e coscienza sociale), Giada Ragone, Benedetta Liberali, Francesco Clementi.



Seconda sessione - tavola rotonda "La coscienza sociale e i problemi etici".



Introduce e presiede: Maria Grazia Rodomonte (Sapienza Università di Roma).



Relazione introduttiva: Stefano Ceccanti.



Intervengono: Giovanna Razzano, Antonia Baraggia, Benedetta Vimercati, Emanuele Bilotti, Francesco Saverio Bertolini.



Conclude Lorenza Violini (Università degli Studi di …

Milano).



Registrazione video del dibattito dal titolo "L’evoluzione della coscienza sociale tra giudici e legislatori nel diritto italiano e comparato: i confini costituzionali alla prova?", registrato a Roma lunedì 20 aprile 2026 alle 10:37.



Dibattito organizzato da Sapienza Università di Roma.



Sono intervenuti: Maria Grazia Rodomonte (professore associato di istituzioni diritto pubblico, Università di Roma “Sapienza”), Giovanni Di Lorenzo (vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia - Sapienza Università di Roma), Maria Cristina Marchetti (direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche alla Sapienza - Università di Roma), Nicolò Zanon (professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano), Antonino Spadaro (proessore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria), Giada Ragone (professore Associato. Dipartimento di Diritto Pubblico presso Università degli Studi di Milano), Benedetta Liberali (professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso Università degli Studi di Milano), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Federico Vivaldelli (dottorando Università degli Studi di Milano-Bicocca), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma), Giovanna Razzano (professoressa di Diritto Costituzionale e Pubblico all'Università La Sapienza di Roma), Antonia Baraggia (professoressa di Diritto pubblico comparato all’Università di Milano), Benedetta Vimercati (professore Associato di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano), Emanuele Bilotti (professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma), Francesco Saverio Bertolini (professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Teramo), Lorenza Violini (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano).



Tra gli argomenti discussi: Diritti Umani.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 4 ore e 59 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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