20 APR 2026
dibattiti

L’evoluzione della coscienza sociale tra giudici e legislatori nel diritto italiano e comparato: i confini costituzionali alla prova?

DIBATTITO | - Roma - 10:37 Durata: 4 ore 59 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Sapienza Università di Roma
Player
Introduce e Presiede: Nicolò Zanon (Università degli Studi di Milano - Presidente di ILLCI).

Intervengono: Antonino Spadaro (Interpretazione costituzionale e coscienza sociale), Giada Ragone, Benedetta Liberali, Francesco Clementi.

Seconda sessione - tavola rotonda "La coscienza sociale e i problemi etici".

Introduce e presiede: Maria Grazia Rodomonte (Sapienza Università di Roma).

Relazione introduttiva: Stefano Ceccanti.

Intervengono: Giovanna Razzano, Antonia Baraggia, Benedetta Vimercati, Emanuele Bilotti, Francesco Saverio Bertolini.

Conclude Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano).

Registrazione video del dibattito dal titolo "L’evoluzione della coscienza sociale tra giudici e legislatori nel diritto italiano e comparato: i confini costituzionali alla prova?", registrato a Roma lunedì 20 aprile 2026 alle 10:37.

Dibattito organizzato da Sapienza Università di Roma.

Sono intervenuti: Maria Grazia Rodomonte (professore associato di istituzioni diritto pubblico, Università di Roma “Sapienza”), Giovanni Di Lorenzo (vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia - Sapienza Università di Roma), Maria Cristina Marchetti (direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche alla Sapienza - Università di Roma), Nicolò Zanon (professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano), Antonino Spadaro (proessore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria), Giada Ragone (professore Associato. Dipartimento di Diritto Pubblico presso Università degli Studi di Milano), Benedetta Liberali (professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso Università degli Studi di Milano), Francesco Clementi (professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Federico Vivaldelli (dottorando Università degli Studi di Milano-Bicocca), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma), Giovanna Razzano (professoressa di Diritto Costituzionale e Pubblico all'Università La Sapienza di Roma), Antonia Baraggia (professoressa di Diritto pubblico comparato all’Università di Milano), Benedetta Vimercati (professore Associato di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano), Emanuele Bilotti (professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma), Francesco Saverio Bertolini (professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Teramo), Lorenza Violini (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano).

Tra gli argomenti discussi: Diritti Umani.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 4 ore e 59 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Maria Grazia Rodomonte

    professore associato di istituzioni diritto pubblico, Università di Roma Sapienza

    10:37 Durata: 4 min 46 sec

  • Giovanni Di Lorenzo

    vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia - Sapienza Università di Roma

    10:42 Durata: 3 min 56 sec

  • Maria Cristina Marchetti

    direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche alla Sapienza - Università di Roma

    10:46 Durata: 4 min 23 sec

  • Nicolò Zanon

    professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    10:50 Durata: 16 min 43 sec

  • Antonino Spadaro

    proessore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria

    11:07 Durata: 23 min 14 sec

  • Nicolò Zanon

    professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    11:30 Durata: 2 min 53 sec

  • Giada Ragone

    professore Associato. Dipartimento di Diritto Pubblico presso Università degli Studi di Milano

    11:33 Durata: 16 min 40 sec

  • Nicolò Zanon

    professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    11:49 Durata: 2 min 41 sec

  • Benedetta Liberali

    professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso Università degli Studi di Milano

    11:52 Durata: 22 min

  • Nicolò Zanon

    professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    12:14 Durata: 3 min 28 sec

  • Francesco Clementi

    professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

    12:18 Durata: 26 min 18 sec

  • Nicolò Zanon

    professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    Francesco Clementi

    professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Roma La Sapienza

    12:44 Durata: 7 min 40 sec

  • Antonino Spadaro

    proessore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria

    Benedetta Liberali

    professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso Università degli Studi di Milano

    12:52 Durata: 2 min 51 sec

  • Federico Vivaldelli

    dottorando Università degli Studi di Milano-Bicocca

    12:54 Durata: 3 min 27 sec

  • Sospensione

    12:58 Durata: 1 ora 32 min

  • Maria Grazia Rodomonte

    professore associato di istituzioni diritto pubblico, Università di Roma Sapienza

    14:31 Durata: 8 min 48 sec

  • Stefano Ceccanti

    professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma

    14:39 Durata: 10 min 2 sec

  • Giovanna Razzano

    professoressa di Diritto Costituzionale e Pubblico all'Università La Sapienza di Roma

    14:49 Durata: 16 min 22 sec

  • Antonia Baraggia

    professoressa di Diritto pubblico comparato allUniversità di Milano

    15:06 Durata: 18 min 4 sec

  • Benedetta Vimercati

    professore Associato di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano

    15:24 Durata: 22 min 39 sec

  • Emanuele Bilotti

    professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma

    15:46 Durata: 23 min 44 sec

  • Francesco Saverio Bertolini

    professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Teramo

    16:10 Durata: 19 min 43 sec

  • Maria Grazia Rodomonte

    professore associato di istituzioni diritto pubblico, Università di Roma Sapienza

    16:30 Durata: 1 min 30 sec

  • Stefano Ceccanti

    professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma

    Nicolò Zanon

    professore ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    Emanuele Bilotti

    professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma

    16:31 Durata: 13 min 53 sec

  • Benedetta Liberali

    professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso Università degli Studi di Milano

    16:45 Durata: 1 min 20 sec

  • Emanuele Bilotti

    professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma

    16:47 Durata: 38 sec

  • Lorenza Violini

    professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    16:47 Durata: 1 min 47 sec

  • Francesco Saverio Bertolini

    professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Teramo

    16:49 Durata: 1 min 48 sec

  • Emanuele Bilotti

    professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma

    16:51 Durata: 1 min 17 sec

  • Maria Grazia Rodomonte

    professore associato di istituzioni diritto pubblico, Università di Roma Sapienza

    16:52 Durata: 1 min 34 sec

  • Lorenza Violini

    professoressa ordinaria di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano

    16:54 Durata: 14 min 53 sec
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate