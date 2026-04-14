14 APR 2026
rubriche

ADAPT - La pillola. Il decreto Primo maggio e la strategia del Governo Meloni sul lavoro e il lavoro povero

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:00 Durata: 5 min 53 sec
A cura di Carmine Corvino e Enrica Izzo
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Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore dell'ADAPT.

Puntata di "ADAPT - La pillola. Il decreto Primo maggio e la strategia del Governo Meloni sul lavoro e il lavoro povero" di martedì 14 aprile 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Nespoli (ricercatore dell'ADAPT).

Tra gli argomenti discussi: Adapt, Confcommercio, Confindustria, Costituzione, Decreti, Disoccupazione, Economia, Finanziamenti, Fisco, Giovani, Giustizia, Governo, Imprenditori, Impresa, Lavoro, Legge, Magistratura, Meloni, Monopolio, Occupazione, Partiti, Politica, Poverta', Referendum, Salario, Separazione Delle Carriere, Sindacato, Tasse.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.

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