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Valeria Manieri (Radio Radicale).
In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore dell'ADAPT.
Puntata di "ADAPT - La pillola. Il decreto Primo maggio e la strategia del Governo Meloni sul lavoro e il lavoro povero" di martedì 14 aprile 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Nespoli (ricercatore dell'ADAPT).
Tra gli argomenti discussi: Adapt, Confcommercio, Confindustria, Costituzione, Decreti, Disoccupazione, Economia, Finanziamenti, Fisco, Giovani, Giustizia, Governo, Imprenditori, Impresa, Lavoro, Legge, Magistratura, Meloni, Monopolio, Occupazione, Partiti, … Politica, Poverta', Referendum, Salario, Separazione Delle Carriere, Sindacato, Tasse.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore dell'ADAPT.
Puntata di "ADAPT - La pillola. Il decreto Primo maggio e la strategia del Governo Meloni sul lavoro e il lavoro povero" di martedì 14 aprile 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Nespoli (ricercatore dell'ADAPT).
Tra gli argomenti discussi: Adapt, Confcommercio, Confindustria, Costituzione, Decreti, Disoccupazione, Economia, Finanziamenti, Fisco, Giovani, Giustizia, Governo, Imprenditori, Impresa, Lavoro, Legge, Magistratura, Meloni, Monopolio, Occupazione, Partiti, … Politica, Poverta', Referendum, Salario, Separazione Delle Carriere, Sindacato, Tasse.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
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