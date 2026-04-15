La decisione pubblica nell’era dell’intelligenza artificiale: Il futuro della valutazione delle politiche pubbliche

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Saluti istituzionali: Antonio Salvatore Trevisi (VI Commissione permanente Finanze e tesoro), Adriano Paroli (Vicecapogruppo Forza Italia Senato), Dario Damiani (Membro V Commissione permanente Bilancio).
Tavola rotonda - Moderatore: Giovanni Cerulli, CNR-IRCrES.
Intervengono: Livio Gigliuto (Presidente dell’Istituto Piepoli), Barbara Guardabascio (Università di Perugia), Nicola Caravaggio (Università del Molise), Maria Cipollina (Università del Molise), Sauro Mocetti (Dirigente Banca d’Italia), Emanuele Brancati (Università La Sapienza), Federica Busillo (Presidenza del Consiglio dei … Ministri, Direttore generale Ufficio per le politiche di coesione europee dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud), 17.30: Sessione dimostrativa della Policy Learning Platform del progetto PNRR FOSSR con Federico Brogi (ISTAT, Fabrizio De Fausti, ISTAT e Salvatore Riegler, NetEngine srl).
Tavola rotonda - Moderatore: Giovanni Cerulli, CNR-IRCrES.
Intervengono: Livio Gigliuto (Presidente dell’Istituto Piepoli), Barbara Guardabascio (Università di Perugia), Nicola Caravaggio (Università del Molise), Maria Cipollina (Università del Molise), Sauro Mocetti (Dirigente Banca d’Italia), Emanuele Brancati (Università La Sapienza), Federica Busillo (Presidenza del Consiglio dei … Ministri, Direttore generale Ufficio per le politiche di coesione europee dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud), 17.30: Sessione dimostrativa della Policy Learning Platform del progetto PNRR FOSSR con Federico Brogi (ISTAT, Fabrizio De Fausti, ISTAT e Salvatore Riegler, NetEngine srl).
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