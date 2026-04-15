Meloni-Trump. Dichiarazione del Presidente La Russa a margine della Presentazione del volume ‘Per una nuova Economia’

Sono intervenuti: Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica, Fratelli d'Italia).
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Rubrica
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9:07 - SENATO
9:33 - CAMERA
8:30 - Camera dei Deputati
8:30 - Parlamento
13:45 - Camera dei Deputati
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14:00 - Camera dei Deputati
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presidente del Senato della Repubblica (FDI)
Giorgia Meloni non può non avrebbe mai potuto stare in silenzio di fronte ha un atteggiamento nei confronti del Papa come quello che si è verificato da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America come cattoliche come presidente del Consiglio solo chi non conosce il rapporto che c'è tra l'Italia complessivamente quindi destra sinistra tutti praticamente e il Papa e la Chiesa cattolica può immaginare che il presidente del Consiglio italiano non
Reagisca un attacco al Papa quindi ha fatto molto per rapina ma non è che non c'è niente di insanabile perché la Meloni
E il Governo italiano sanno benissimo che anche nei rapporti di amicizia la chiarezza è d'obbligo quando c'è da dire sono d'accordo nessuno come la Merloni è stato
Così chiaro nel dire sono d'accordo con certe scelte di Trump
Ma nessuno come la mia non è stata così chiaro quando non è d'accordo dire non sono d'accordo con certe dichiarazioni accertati tra
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