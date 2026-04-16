16 APR 2026
rubriche

Lo stato del Diritto - Intervista a Rachele Mussolini

RUBRICA | - RADIO - 12:00 Durata: 14 min 42 sec
A cura di Silvio Farina
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Una targa per Marco Pannella.

A cura di Irene Testa.

Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Rachele Mussolini" di giovedì 16 aprile 2026 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Rachele Mussolini (consigliere del Comune di Roma).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.
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  • Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

    Rachele Mussolini

    consigliere del Comune di Roma

    12:00 Durata: 14 min 42 sec
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