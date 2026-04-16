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Una targa per Marco Pannella.
A cura di Irene Testa.
Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Rachele Mussolini" di giovedì 16 aprile 2026 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Rachele Mussolini (consigliere del Comune di Roma).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.
A cura di Irene Testa.
Puntata di "Lo stato del Diritto - Intervista a Rachele Mussolini" di giovedì 16 aprile 2026 che in questa puntata ha ospitato Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna), Rachele Mussolini (consigliere del Comune di Roma).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 14 minuti.
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