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"A U.S.
military blockade of the Strait of Hormuz has begun." - WSJ, com - 13 apr 2026 --- "No Deal" - CNN - 13 apr 2026 --- "Trump pitches Iran blockade as boon to U.S.
oil" - Axios, com - 13 apr 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Dopo il fallimento dei colloqui,Trum annuncia un blocco navale americano nello Strett" di sabato 18 aprile 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Usa.
military blockade of the Strait of Hormuz has begun." - WSJ, com - 13 apr 2026 --- "No Deal" - CNN - 13 apr 2026 --- "Trump pitches Iran blockade as boon to U.S.
oil" - Axios, com - 13 apr 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Dopo il fallimento dei colloqui,Trum annuncia un blocco navale americano nello Strett" di sabato 18 aprile 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Usa.
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