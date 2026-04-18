18 APR 2026
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Rassegna di Geopolitica. Dopo il fallimento dei colloqui,Trum annuncia un blocco navale americano nello Strett

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"A U.S.

military blockade of the Strait of Hormuz has begun." - WSJ, com - 13 apr 2026 --- "No Deal" - CNN - 13 apr 2026 --- "Trump pitches Iran blockade as boon to U.S.

oil" - Axios, com - 13 apr 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Dopo il fallimento dei colloqui,Trum annuncia un blocco navale americano nello Strett" di sabato 18 aprile 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Difesa, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Iran, Mercato, Sicurezza, Usa.
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