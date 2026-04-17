17 APR 2026
intervista

Come l'UE ha fronteggiato la "democrazia illiberale" di Orban: intervista a Giacinto della Cananea

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 18:34 Durata: 0 sec
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Giacinto della Cananea, Docente di Diritto Amministrativo presso l'Università Bocconi di Milano.

"Come l'UE ha fronteggiato la "democrazia illiberale" di Orban: intervista a Giacinto della Cananea" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18:34.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Diritto, Elezioni, Giustizia, Politica, Unione Europea.
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