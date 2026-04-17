17 APR 2026
intervista

Potremmo tornare ad usare il gas russo? Intervista ad Igor Boni

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 19:38 Durata: 0 sec
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Igor Boni, Presidente di Europa Radicale.

"Potremmo tornare ad usare il gas russo? Intervista ad Igor Boni" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata venerdì 17 aprile 2026 alle 19:38.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Economia, Energia, Guerra, Politica, Russia, Ucraina.
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