Presentazione della “Relazione annuale 2025” a cura del Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello

Sono intervenuti: Lucia Zarrillo (responsabile dell'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà), Massimiliano Manfredi (presidente del consiglio regionale della Campania), Samuele Ciambriello (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania), Mario Serio (membro del collegio del garante nazionale dei … detenuti), Roberto Fico (presidente della giunta regionale della Campania).
Tra gli argomenti discussi: Carcere.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 6 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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