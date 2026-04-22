22 APR 2026
dibattiti

Presentazione della “Relazione annuale 2025” a cura del Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello

CONVEGNO | - Napoli - 11:10 Durata: 1 ora 6 min
A cura di SI
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Convegno "Presentazione della “Relazione annuale 2025” a cura del Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello", registrato a Napoli mercoledì 22 aprile 2026 alle 11:10.

Sono intervenuti: Lucia Zarrillo (responsabile dell'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà), Massimiliano Manfredi (presidente del consiglio regionale della Campania), Samuele Ciambriello (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania), Mario Serio (membro del collegio del garante nazionale dei detenuti), Roberto Fico (presidente della giunta regionale della Campania).

Tra gli argomenti discussi: Carcere.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 6 minuti.

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Bongiorno sono le sia Zarrillo psicologa e responsabile dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale
Benvenuti alla presentazione della relazione annuale del due mila e venticinque realizzata dalla garante
Samuele professor Samuele Jean bello garanti campano delle persone sottoposte a privazione della libertà personale in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla vita detentiva
Tale presentazione e della relazione e cioè e disciplinata dall'articolo sette della legge regionale numero diciotto del ventiquattro luglio del due mila e sei
Pertanto ne definisce il volo e le funzioni e prevede la trasmissione annuale sia alla Giunta regionale che al consiglio regionale con riferimento all'attività svolta all'anno precedente e ai risultati conseguiti durante l'anno
Viene presentata entro il trenta aprile di ogni anno
La relazione quindi per è una fotografia diciamo spesso in bianco e nero delle situazioni attuali delle nostre carceri campane ma in generale nei luoghi privati della libertà personale
Prende ora la parola il Presidente del Consiglio della Regione Campania onorevole Massimiliano Manfredi per un saluto introduttivo nostri lavori ringraziandolo per la sensibilità e la costante attenzione dimostrata verso le tematiche trattate e per la vicinanza all'ufficio del Garante e all'Osservatorio regionale sulla vita detentiva
La grazia benvenuto a turbe melodia tutti e tutte le autorità al nostro Presidente fico
Noi siamo qui in un momento di riflessione importante dedicato alla presentazione della relazione annuale del due mila e venticinque del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione campana
Desidero innanzitutto rivolgere un sentiero ringraziamento al garante per il lavoro svolto un lavoro che spesso lontano dei riflettori rappresenta uno dei pilastri fondamentali della tenuta democratica del nostro sistema
La figura del garante in carne infatti un presidio concreto di legalità ma anche soprattutto di umanità un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali della persona
La relazione che oggi viene presentata non è soltanto un adempimento formale ma un documento vivo che ci interpella ci responsabilizza
Essa ci restituisce un quadro complesso fatto di Crisci di criticità preesistenti ma anche di esperienze positive molte che meritano di essere valorizzate e rafforzato
Tra i temi che emergono con maggiore evidenza vi è senza dubbio quella del sistema carcerario una crisi che non è episodica ma strutturale che riguarda l'intero Paese assumendo in Campania tratti particolarmente rilevanti
Il sovraffollamento degli istituti penitenziari continua a rappresentare una delle principali emergenze spazi insufficienti condizioni logistiche spesso inadeguate difficoltà nella gestione quotidiana della popolazione detenuta
A questo si aggiungono la carenza di personale sia penitenziario che sanitario e la complessità crescente dei bisogni delle persone detenute sempre più spesso portatrici di Fracci Tita sociali economiche e psicologica
Tutto questo genera una pressione costante sul sistema che rischia di compromettere la funzione rieducativa sancita dalla nostra Costituzione
Ed è proprio su questo punto che siamo chiamati ad una riflessione profonda il carcere non può essere concepito esclusivamente come luogo della custodia ma deve essere in modo sempre più efficace un luogo di responsabilizzazione di opportunità
Diversamente rischia di trasformarsi in uno spazio di marginalizzazione permanente che non fa bene alla nostra società
Un altro tema centrale quello della salute dei detenuti la tutela della salute è un diritto fondamentale e universale che non viene meno con la perdita della libertà personale
Al contrario proprio le condizioni detentive impone una maggiore attenzione una presa in carico più puntuale una capacità di risposta più tempestiva
Le criticità segnalate nella relazione penso in particolare
Alle difficoltà nell'accesso alle cure alla cessione delle patologie croniche al tema sempre più gente della salute mentale ci impongono di rafforzare il raccordo tra il sistema penitenziario è un sistema sanitario
Regionale cosa sulla quale cioè il nostro presidente sta lavorando
E necessario costruire modelli organizzativi che garantiscano continuità assistenziale qualità delle prestazioni e dignità della persona
Non possiamo ignorare infatti che il disagio psichico rappresenta oggi una delle principali emergenze all'interno degli istituti penitenziari
Intervenire in modo efficace su questo fronte significa prevenire situazioni di sofferenza estrema ma anche contribuire a rendere più sicure gestire l'intero contesto detentivo soprattutto e anche per il personale che ci lavora
Accanto alla salute vi è poi il tema ampio della tutela dei diritti diritti che devono essere sempre garantiti nella loro concretezza il diritto all'istruzione alla formazione al lavoro alla relazione affettive alla cultura e su questo consentitemi di ringraziare l'università campane in particolare Federico secondo che sta facendo progetti di grande importanza che riguardano l'educazione
E la riqualificazione dal punto di vista della cultura e delle lauree di tanti detenuti sono un segno di civiltà che fa onore alla nostra città alla nostra di avere un po'troppo Rita e alla nostra Regione
Sono questi gli strumenti atti a cui attraverso cui la pena può assumere un significato realmente educativo il reinserimento sociale infatti non è un momento successivo alla detenzione
Ma un processo che deve iniziare durante l'esecuzione della pena investire in percorsi formativi e lavorative favorire il coinvolgimento del terzo settore promuovere reti territoriali di accoglienza significa creare le condizioni per ridurre la recidive per restituire alla Società cittadini consapevoli e responsabili
In questo percorso idolo del Golan garante assolutamente centrale non solo come figura di vigilanza ma come soggetto attivo di proposta di raccordo tra istituzioni di promozioni di buoni carati che questa all'interno sia del Consiglio che della Giunta
Il Garante rappresenti in molti casi una voce capace di portare all'attenzione delle istituzioni bisogni che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili o non ascoltati ed è proprio questa capacità di dare voce a chi spesso
Non ne ha che rende il suo lavoro così prezioso come Consiglio regionale
Siamo presenti siamo pienamente consapevoli della responsabilità che ci compete e non peraltro oggi sono presenti diverse colleghe e colleghi che ringrazio per essere qui di vari schieramenti
Perché questo è un tema centrale per tutto il Consiglio regionale il nostri impegno deve essere quello di tradurre le indicazioni che emergono da queste relazioni in azioni concrete in politiche pubbliche efficaci
Gli interventi capaci di incidere realmente sulla crescita evidenziata
Ciò significa rafforzare la collaborazione tra istituzioni sostenere iniziative che favoriscono l'inclusione sociale
Investire nella sanità penitenziaria promuovere una cultura dei diritti che non si fermi a semplici dichiarazioni di principio ma si traduca in prassi positive quotidiani
Significa in definitiva e concludo affermare con forza che la dignità della persona non è negoziabile
In nessun contesto e nessuna condizione
La Relazione del Garante ci offre dunque un Anna o non solo un'analisi puntuale ma anche una direzione di marcia che ne condividiamo in pieno sanno i ripercorre la con determinazione consapevoli che la qualità del nostro sistema penitenziario
E anche lo specchio della qualità della nostra democrazia
Concludo rinnovando il mio ringraziamento lo lo qui al Garante a tutti gli operatori del personale penitenziario al personale sanitario alle associazione ai contrari a tutti
A tutto il personale che dall'altra parte costretto a dovere di giudicare di scegliere cosa che non è mai semplice e non è mai banale sotto questo in una di con una dedizione in un ambito così
Dedicato a tutti quanti noi va il riconoscimento di questa istituzione sapendo che solo lavorando tutti quanti insieme ognuno con i propri Rory
Renderemo quello renderemo questa società migliore ogni volta che qualcuno che ha sbagliato potrà correggere il proprio percorso di vita grazie a tutti e grazie di essere tutti quanti qui
Ma
Prende ora la parola il professor Samuele Jean brillo Chiarante campano delle persone private della libertà personale nonché il portavoce nazionale della Conferenza dei garanti territoriali ora in Italia sono circa centodue
I garanti delle persone private della libertà personale prego professore
Sì grazie
Buongiorno a tutti
Io mi occupo di calci da quarant'anni la relazione Fangio da sette anni ma quest'anno diciamo questo volume qui
Un po'
Quello che vi ha detto
Presidente Manfredi l'incontro che già abbiamo avuto noi garanti con il presidente Figo mi fa ben sperare
In un diverso rapporto tra le istituzioni politiche locali quelli nazionale faccio polemica sono molto distratte su carceri
La politica nazionale complessivamente ecco per par condicio da trent'anni va bene
Considera il carcere una risposta semplice abbisogni compressi in primis alla sicurezza stanno per approvare in queste ore un decreto sicurezza con altre ventinove reati e per noi garanti c'è ecco che purtroppo lo voglio denunciare pubblicamente
Una questione dirimente che riguarda recarci
Nell'articolo quindici del decreto che stanno per approvare e previsto la possibilità degli agenti che si possono infiltrare negli istituti nell'eccetera
Ora l'articolo quindici che introduce questa la possibilità diciamo per la polizia giudiziaria appartenente ai ruoli investigativi del corpo di polizia penitenziaria dice svolgerò operazioni sotto copertura negli istituti penitenziari preoccupano i garanti ci proprio perché non riguarda solo le persone diversamente vipere che restano titolare di diritti inviolabili ma riguarda gli uomini e le donne che lavora nelle carceri che altri colleghi poliziotti che non sanno
Operatori socio sanitari che non sa volontari che non sanno che ai loro interlocutori già il sistema è fragile e delicato
Sono strumenti secondo noi che rischiano di aumentare l'opacità il sospetto
Le intenzioni le conflittualità nelle cancellerie eco perché noi pur essendo eletti cento in due garanti italiani dalla politica lo stesso vale per l'ufficio del Garante nazionale qui ringrazio il professor Mario serie sempre attento qui in Campania alle nostre iniziativa noi siamo autorità indipendenti
A volte sembriamo assistenti sociali
Ma noi siamo autorità che devono vivere
Un po'di più di utopia e come fra poco vi dirò soprattutto una coscienza critica su quello che non va dice voi parlate solo delle cose che non va parliamo anche delle cose che vanno però dobbiamo incominciare sul carcere a mettere in campo meno letteratura ora e noi chiediamo alla politica attraverso questa relazione che sarà adesso distribuito alcuni già ce l'hanno
La Giunta regionale poi la dovrà pubblicare sul bollettino
Chiediamo che questo lavoro che tiene insieme osservazione ascolto responsabilità pubblica osservazione dei dati disponibili delle trasformazioni che sono in alto
Ascolto delle persone detenute delle famiglie degli operatori dei servizi sono responsabilità secondo noi che dobbiamo poi restituire con rigore sobrietà criticità
E buone prassi e soprattutto chiediamo la politica regionale poi possibile linee di intervento come fra poco vi evidenzierà un nel due mila e venticinque la realtà penitenziarie dell'esecuzione penale in Campania si conferma segnata dal nudi strutturali
Che richiedono continuità di attenzione
La pressione numerica le ricadute sul sovraffollamento la qualità della vita detentiva delle relazioni familiari pensiamo alla tutela della salute fisica e mentale la gestione degli eventi critici dei decessi
Si continua a morire di carcere in carcere
Il lavoro e la formazione professionale che sono strumenti effettivi di reinserimento
Ecco pensiamo anche alla condizione delle persone straniere che hanno bisogno soprattutto in Italia anche qui i mediatori linguistici e culturali sono pochissimi
Appena nove
Abbiamo bisogno che accanto a queste criticità devono essere potenziate esperienze positive
Progetti che funzioni protocolli di collaborazione che funzionino iniziative culturali universitari
Lo dico con un numero in Italia il settantacinque per cento dei detenuti sulla quasi sessantaquattro mila rivela recidiva
Noi dobbiamo incrementare quel venticinque per cento che non ci ritorna in carcere
E che ha incontrato nelle carceri esperienze buone prassi cultura teatro formazione professionale volontari
Il rapporto in Italia è fondamentale per i volontari ogni quattordici detenuti cioè almeno un volontario
Ma mancano anche da noi educatori psicologici siriana medici fra poco ve lo dirò vede tanti ecco
Il metodo che abbiamo d'Otranto adottato un questa relazione ci porta a dire anche grazie ai direttori degli istituti al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria che ci ha consegnato dei dati un grazie a membri dell'Osservatorio regionale previsto da leggi regionali sulla pena detentiva
Che con me anche senza di me hanno fatto visite ispettive negli istituti negli SPDC negli istituti minorili nelle Ramblers temiamo i sogni di Yasser osservatori che valorizzano le cose che vanno ma anche di chiedere sono momenti di lavoro e di olio orientamento per le istituzioni per la magistratura
Per l'amministrazione penitenziaria abbiamo bisogno di capire di più anche piccole cose negli
I punti dove l'ha detto bene già il presidente Manfredi la dignità non è negoziabile
I dati di oggi più o meno sette mila ottocento e sette detenuti in Campania mille trecento e sei sono in attesa di giudizio
Sono appellanti trecentocinquantasei
Ricorrente in Cassazione centonovantanove abbiamo cinque mila e ottocentotrentaquattro detenute negli istituti che sono definiti
A giugno dello scorso anno c'erano settantasei detenuti con una condanna fino a un anno condanne definitive
Duecentoquarantanove con una condanna da uno a due anni
Fino a giugno dello scorso anno dovevano terminare non vorrei atti gravi di sangue o di violenza o di camorra settecentosettantatré detenuti che devono scontare fino a un anno li caccia
Qui io ringrazio cassa ammenda ringrazio la Regione campani che da due anni ha messo in piedi grazie a dei finanziamenti
La possibilità per detenuti e detenute senza fissa dimora che devono scontare meno di un anno di essere accolti perché negli istituti diciamo la verità ci sono gli invisibili
E se vogliamo togliere manovalanza la camorra dobbiamo recuperare questa manovalanza che rischia di vivere fino all'ultimo giorno il carcere e quando escono dall'Iran
Questo pure importante
E in questo lavoro per esempio è importante comprendere il ruolo della stessa magistratura di sorveglianza incrementarlo
Con il personale
Incrementarlo con un sostegno di cooperative associazioni che danno una mano perché ci siano più affidamento in prova ai servizi sociali
Più possibilità di lavoro per questi che rischiano di avere un rustico ma vita cioè ex detenuti
Alla fine del due mila e venticinque negli istituti penitenziari italiani ci sono contati duecentoquarantanove duecento quarantasei decessi di cui novantuno suicidi
Nella nostra regione alla fine nel due mila e venticinque purtroppo ci sono stati sei suicidi e ventuno persone che sono morte anche qui noi garanti diciamo una cosa semplicistico presidente
Il dato quando cita questi dati o ci evita ristretti Orizzonti alla fine di un anno dice morti per cause da accertare
La magistratura
La morte in ospedale è morto in carcere
Ma fare l'autopsia alla fine in un anno i familiari l'opinione pubblica non sa ancora perché il morto Pol detenuto noi siamo andati io come portavoce una delegazione a chiedere al dato
Di evitare di scrivere questa frase impropria contro la dignità delle persone cioè a fine anno ancora molti per cause da accertare
Lo dico perché anche piccole cose un'importante l'anno scorso purtroppo c'è stato pure un suicidio di una REM se della nostra regione a San Nicola baronia in provincia di Avellino
Tutte le persone che vivono a contatto con i detenuti hanno un merito soprattutto gli agenti che io chiamo gli agenti di prossimità ma anche qui mancano unità gli agenti di polizia penitenziaria è inutile che ci sentiamo i numeri trionfanti rito due dati che aiutano a riflettere sempre di due mila persone al trentuno dicembre due mila e venticinque sono andati in pensione cioè circa mille cinquecento fino a marzo di quest'anno dove stanno questi quattro mila e cinquecento nuovi ingressi
Poi lo dica ad una platea attenta gli operatori
L'anno scorso giovani
Maschietti e femminucce vincitrici di un concorso
Quindi agenti di polizia penitenziaria duecentocinquantadue dirò
Dopo quindici giorni diciotto giorni venticinque giorni si sono dimessi
Non abbiamo bisogno di rappresentazioni epiche su questo ruolo abbiamo bisogno di aiutare le persone che entrano in carcere e per noi garanti è una comunità penitenziario il carcere
Che è fatta di detenuti e deterrenti sappiamo benissimo che l'anno scorso gli agenti di polizia penitenziaria in Italia hanno dovuto subire tre mila quattrocentodieci episodi di violenza di aggressione
I due terzi di queste aggressioni sono state causate da persone con problemi psichiatrici sofferenza psichica
è l'ora il primo dato allarmante per la Campania che consegno a voi al trentuno dicembre due mila e venticinque
Noi nelle nostre istituti penitenziari avevamo due mille centoventicinque tossicodipendenti pari al ventisette virgola quindici per cento delle presenze totale
Se poi pensiamo che a Poggioreale accelerano ottocentocinquantatré
Su due mila duecentocinquantuno detenuti trecentoventuno a Secondigliano su mille e quattrocento detenuti e vediamo già tra Secondigliano e Poggioreale dove funziona il sette
Mille e quattrocentoquattordici persone
Cioè poi leggiamo sui giornali fra poco ve lo dirò che giustamente sono stati sequestrati diciamo diverse quantità incendi quantità di droga
Durante i colloqui prima dei colloqui o nelle celle
Come vi dirò fra poco che la polizia penitenziaria arrivata a sequestrare anzi duecento e dieci telefonini nella nostra regione ma noi dobbiamo verificare anche qui un metodo diverso di controllo e lo dico sempre ad una platea attenta
Questi sono i dati nazionali
Una volta il telefonino era un oggetto improprio
E mettere un po'di solamente ti davano trenta quaranta sessanta giorni in meno di libertà
Adesso è stato da qualche anno al decreto del sette agosto
Due mila
E cinque insomma si hanno degli anni di carcere in tutta Europa
In tutta Europa in ventisette Paesi europei il detenuto ha un telefono con un numero fisso e poi chiamare tutti i giorni minimo mezz'ora cards anche qui su questi concetti in che misura possiamo vivere di più un avvicinamento
Famiglia al di là della letteratura se questi telefonini servono meno alla camorra e tutto il resto diciamo perché ci sono gli strumenti per la polizia giudiziaria di verificare giustamente diciamo a chi chiamano e perché chiamano
Lo dico perché per esempio ci tossicodipendenti occorre incrementare le misure alternative al carcere
Di questi i due terzi sono ragazzi e ragazze denunciati dei familiari
E molte volte dicono le garantì lo mandiamo in carcere così non si droga più
è un fallimento e allora dobbiamo verificare in che misura funi sette devono funzionare di più le politiche sociali che non funzionano di più e anche rispetto ai centri di salute mentale che molte volte lavoro per dodici ore o non molto più non arrivano i dodici V in che misura questa sofferenza e legata solo ai familiari che hanno un tema
E questo è un tema rilevante per noi in questa regione
L'anno scorso vi ho parlato dei suicidi
Dei tentativi di suicidio me voglio anche dire che in Regione Campania abbiamo avuto mille trentatré atti di autolesionismo novecentottantaquattro aggressioni ai danni di altri detenuti e del personale
Ma nome centoquarantasette di loro hanno fatto lo sciopero della fame e della sete
Ma lo hanno fatto in particolare per una cosa che ludico ai responsabili del Trap e lo dico non insomma molte volte il medico
Mette la visita medica l'operazione e si trova il posto in ospedale ma quel giorno non arriva la scorta
La media tra Poggioreale e Secondigliano e tra cinquanta sessanta volte in una settimana e non arriva l'ascolto dobbiamo verificare che fare
Lo dico anche la Regione forse potenziare all'interno degli istituti macchinari sanitari per evitare che si potrà uscire c'è una bellissima esperienza che si sta facendo del carcere
Di Poggioreale per i dializzati che invece riuscire tre volte a settimana con la scorta diversi di loro restano lì hanno una struttura attrezzata
Ma non possiamo sul diritto alla salute
Che l'unico diritto nella Costituzione che è un aggettivo
Che altri diritti dall'uguaglianza alla vorranno agenti
All'articolo trentadue si dice diritto alla salute è un diritto fondamentale in questo senso vediamo come tra ministero dà atto e s'sanità regionale
Siamo in grado di verificare che questo diritto si possa mettere in campo veniamo con un dato allarmante che l'altra criticità sono i minori
Qua vedo dei dati le leggi e leggine
Il sistema della giustizia minorile in Campania restituisce un quadro compresso che impone una lettura non solo dei numeri che fra poco vi dirò ma anche sociale educativa istituzionale i dati che ci danno
Quello del servizio sociale per minorenni confermano la centralità dell'aria penale esterna nella presa in carico del disagio e della devianza Geppi giovanili
L'anno scorso presso gli istituti penale per minorenni di Nisida e diedi Nola
Risultano coinvolte complessivamente centocinquantanove ragazzi e giovani adulti di cui centoquarantatré tra i quattordici e i diciassette anni
E sedici giovani tra i diciotto e venticinque però alcuni di questi ragazzi arrivati al diciottesimo anno hanno deciso da soli di andare in un istituto per adulti
Altri di loro arrivata al ventunesimo anno così come previsto da tre anni dal decreto Caliban
Su richiesta della Direzione delle carceri per alcune questioni di ordine pubblico e sicurezza sono stati trasferiti in un carcere adulto ma insomma è un fallimento di qualcosa che non va allora
Non è che li mandiamo in università rispetto a quello che si poteva fare di più e meglio
L'anno scorso due mila e settecento sono stati i reati commessi da sei mila ragazzi che sono stati fermati denunciati
Accompagnate dai genitori affidati ai servizi sociali messi alla prova nelle comunità e negli istituti
Scende quattro tentativi di omicidio
Ventuno adolescenti hanno commesso voi un omicidio
C'è anche tre di loro sono stati accusati di violenza sessuale
I reati connessi sulla droga in materia di armi cento e uno di loro sono stati trovati in possesso di armi sono indicatori di una devianza
Che non si esprime più soltanto in forme episodiche o disorganizzati
Ma chi vieni nelle carceri minorili frequente le comunità per i minori si rende conto che si naviga in contesti di aggressività diffuso controllo del territorio appartenenza al gruppo
Disponibilità alla violenza come un linguaggio relaziona
Alcuni di questi venti trent'anni fa se gli dicevi perché avevano commesso un reato o avevano lodo rubato lo stereo in macchina
Ti rispondevano perché volevano comprarsi il motorino passi l'abbonamento al Napoli può andarsi a fare le ferie i bagni abbai Domizio Ascarelli così mi dicevano nelle mie comunità
Oggi sono adolescenti a metà con la morte nel cuore
E non riusciamo anche a comprendere perché indotti dare solo più di quattro mila giovani dai diciotto ai ventuno anni che stanno nelle carceri quasi cinquecento nelle carceri Campa diciottenni diciannovenni
Come possiamo intercettarli un po'prima e in che misura anche negli istituti minorile nelle comunità non deleghiamo le comunità cose fosse la panacea di tutti i problemi mandiamo in comunità
Ma in che misura gli diamo una mano
Alle stesse comunità anche qui mettendo in campo un'assistenza maggiore integrativa corsi di formazione vedete addirittura
Purtroppo del due mila e venticinque Tanisi diedero una si sono registrati quattrocentocinquanta eventi critici tra cui duecentocinquantacinque infrazioni disciplinari
Centoquarantasette provvedimento di isolamento ventidue sequestri di telefoni cellulari tredici sequestri di sostanze stupefacenti due episodi di autolesionismo e sono state esentate dieci evasioni
Ma in campo di di guerra stanno diventando e Luca
Come operare al meglio
Per verificare come anche in questi istituti
Si possono migliorare i rapporti mettere in campo più possibilità modico
Un esempio banale
Un milione di abitanti Napoli tutti vogliono fare iniziative richiedono i garanti sopra lecita ci vanno tutti sopra visita perdonatemi la battuta ci Varani Presidente della Repubblica presidente dica
Presidente della corte costituzionale nelle carceri adulterino
Tutti vogliono lavorare sopra
Ora lo chiedo a voi non vi voglio dare i dati li leggerete quanti operatori
Camere di commercio
Ristoranti pizzerie laboratori artistici
Fuori da questo capaci di su
Si prendono anche a lavorare un minore
Ci sono belle possibilità cure volte anche per i minori
Gli avevo fatto una vicenda dai normali forse un clima più sereno
C'è un
Parte anche amici da c'è c'è uno spazio riservato agli articoli ventuno e possibilità che una persona le Stella prende un minuto che esce dal carcere era senatore
Anche qui in che misura un ambiente esterno
è il più sensibile per dare una mano molti di loro che hanno avuto diciamo spesso non sono una precarietà economica ma affettiva una precarietà culturale
L'ottanta per cento più o meno di questi sei mila incanta diciassette mila in Italia ha vissuto la dispersione scolastica non sono andati mai all'asilo una scuola elementare
Dico questo per chiudere sui minori per dire che non possiamo pensare
Che disagi alla devianza era meglio eliminare Rita deve avere una risposta collegarci con il decreto vengano da tre anni tre anni fa c'erano nelle carceri diciassette istituti appena trecento e due ragazzi
O giovani adulti adesso siamo a cinquecentonovantanove e hanno aperto tre nuovi carceri Bove
Alle dieci
All'Aquila e a Treviso stavano per aprire o vogliono aprire anche di nuovo Santa Maria Capua Vetere che chiude allora
Io non l'ho voluto fare una fredda contabilità dei numero del reato voglio solo lanciare un allarme quest'anno per verificare come prima possiamo intervenire
Abbiamo un'esperienza bellissima volte in Campania che dobbiamo incrementare presidente fico i maestri di strada
Ma nemmeno alle scuole aperte di pomeriggio scuole libere scuole aperte
Ma chi non va la mattina romani ieri pomeriggio abbiamo bisogno di incrementare attività educative territoriali maestri di strada che vanno su questi luoghi e sul lavoro qualcosa si sta muovendo anche negli istituti campani
Adesso ci sono duecento e due
Soggetti ammessi al lavoro esterno all'interno del carcere anche fuori attraverso l'articolo ventuno ci sono centosettantaquattro
Detenuti che lavoro
E vivono in regime di semilibertà sono pochi quelli impegnati in lavori di pubblica utilità
All'esterno del carcere e sono pochi Comuni sensibili molti sono in provincia di Caserta o di Salerno quasi nessuno in provincia di Napoli sono ventisette
Io voglio lodare un comune campano
E quello di Vallo della Lucania dove abbiamo un istituto penitenziario con detenuti che diciamo tra virgolette sono accusati di reati violento di violenza sessuale
Con loro con questi amministratori con la direzione calci da due anni abbiamo fatto un protocollo e si sono presi tre detenuti ora immaginatevi rustiche ma invece dal sindaco l'amministrazione comunale ai cittadini hanno vissuto diversamente anche questa disponibilità e questo succede molto bene anche in alcuni istituti voglio citare ci sono
Non vorrei dimenticarne qualcuno ma ci sono istituti dove si aprono una sezione a parte per questi giovani in articolo ventuno che escono all'esterno del carcere ecco mi avvio un po'a concludere chiedendo delle cose un po'concrete sulla salita presidente
Figo abbiamo avuto e la ringrazio anche pubblicamente per la sensibilità che lei ha avuto con noi garanti territoriali sono tutti qui presenti perché ha voluto ascoltare
Diciamo le nostre osservazioni diamo
Pochi medici poche psicologici poche presidiata
Bisogna incrementare delle unità operative degli istituti
Abbiamo bisogno di comprendere come al di là delle femmes che sono per una serie di particolare persone che devono vivere questa misura di sicurezza ma ci sono familiari che hanno problemi e Anderson inattesa inviare nell'eremo visto che sono solo due
O in altre strutture di accoglienza comunità di accoglienza con problemi psichiatrici e non ci sono
Vogliamo incrementare qualche comunità di accoglienza con doppia diagnosi per i minori in quest'aula il quattro maggio due mila ventidue Presidente del Consiglio della Giunta convocarlo
Una riunione solo monotematica sulla relazione annuale del garante al centro c'erano tante problematiche ma sulla sanità
Quel Consiglio regionale maggioranza e opposizione visse lo dico nell'ordine di attivarsi alla Giunta per l'impiego delle risorse statali al fondo dell'accoglienza delle madri detenuti con i propri figli riservata alla Regione campana questo è stato fatto
E attivarsi in tutte le sedi competenti per realizzare il minor tempo possibile una nuova remix questo non è stato fatto
Forse in giro la voce abbattuta
Che gli assessore e i politici passano i dirigenti restano non lo so non è stato fatto
Mi attivarsi per favorire processi di digitalizzazione e informatizzazione all'interno degli istituti di pena sulla questione della sanità una cartella sanitaria si spostano i detenuti
E iniziamo daccapo questo non è stato fatto
E quindi c'è un rischio veramente anche sulle comunicazioni sulla salute
Di promuovere protocolli d'intesa con le università per favorire corsi di laurea questo è stato fatto
Di garantire una quota di fondi del fondo sociale per contrastare il disagio psichico negli istituti e favorire la formazione professionale questo non è stato fatto ora voglio dire
Lo dico va
Nella politica del fare verifichiamo come alcune di queste risposte la nuova giunta il nuovo consiglio regionale può mettere in campo una questione vera
Nella nostra regione di da ultimo dato ci era responsabile Tore saranno
Dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna i numeri di chi sta dentro
Solo quelle che vi ho dato ma in tutt'Italia centoquarantuno mila quattrocentocinquantotto persone sono in un'aria penale Estelle un'esecuzione penale Esterna
E in Campania questo ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna
Comprende
Visti questi di Benevento per tutte le province Mannoni abbiamo in questo momento ventinove mila
Ottocento diciotto di loro solo un amore in provincia sedici mila e quattrocento settantuno sorgenti incarico a questo ufficio di esecuzione penale stessa
Anche qui in che misura si evince un'indifferenza in più meno male che da un anno sono state incrementate gli assistenti sociali dove dico qual erano fino a qualche anno fa
Non l'avevo nemmeno la forza e il tempo di fare le telefonate a queste persone esserci abbiamo bisogno l'ho detto all'inizio incrementare per queste figure seno delle esperienze l'integrazione di volontariato
Molte persone ad esserlo solo in detenzione domiciliare
E chi li aiuta chiede continuo un progetto di turbativa d'inclusione sociale per loro molti all'estero sono stranieri e come all'interno Mangano di un mediatore linguistico che risulta del tutto assente ecco
Chiudo dicendo voi in positivo quello che è un piccolo miracolo che troverete qui
Sono le attività che abbiamo fatto con l'ufficio del Garante
Te lo dico perché alcune riguardano alcuni autorità presenti
Noi abbiamo fatto l'ho detto all'inizio delle visite ma abbiamo dei contatti
Diretti con la Direzione delle carceri con il Prato con il DAP con la magistratura di sorveglianza nel due mila e venticinque l'ufficio del Garante realizzato duecentocinquantasette interventi sanità
Duecentotrentacinque interventi rivolti alla direzione penitenziaria Eliade giuridico pedagogica
Ventisette volte abbiamo scritto alla magistratura di sorveglianza purtroppo diciotto volte siamo stati costretti a scrivere alle procure
Abbiamo sollecitato trentuno volte richieste di trasferimento al dato a Roma e ventidue volte al proprio nella nostra regione questo tipo di intervento e di collaborazione è stato risolto possibile ad alcune segnalazioni
Vedete centosessantotto volte i detenuti ci hanno scritto delle lettere
Trentaquattro volte composta certificata poi loro e
I familiari loro familiari o anche gli avvocati ci hanno inviato seicentocinquantuno in meglio che sono arrivate Alloi
Onde rendere conto che io
Per poter incontrare da solo oleosa andandone San Francesco mille quattrocento e uno detenuti
Meno male che abbiamo uno staff di esperti di collaboratori autorizzata dalle direzioni delle carceri che autorizzate dalla magistratura di sorveglianza in questo lavoro per concludere allora
La presenza di un numero significativo di detenuti con pene definitive o residue inferiore ai tre anni deve mobilitare un po'di più
Imprenditori terzo settore opinione pubblica abbiamo bisogno di leggere il carcere con la Costituzione
Chi sbaglia non deve pagare chi sbaglia deve cambiare
Legittimamente sia sbagliato anche stando in carcere in misura alternativa
Abbiamo bisogno di intervenire ci tossicodipendenti di chi vive un disagio psichico diffuso abbiamo bisogno anche qui lo dico alla all'amministrazione penitenziaria
L'articolazione psichiatrica
C'erano anche a Sant'Angelo dei Lombardi a Benevento otto posti come lei sa dottoressa Giaquinto Punzo piano giusto Pozzuoli leghe scomparse il disagio psichico per le donne ma non c'è più l'articolazione
Abbiamo chiuso Benevento che Sant'Angelo ma ci sono diversamente liberi con queste problematiche ora intervenire su questo significa anche dare una mano atti vive all'interno del carcere ad una vera aggressione dare una mano ai familiari e dare una mano innanzitutto a queste persone per unire inserimento i dati impongono una riflessione profonda
Senza investimenti strutturali su misure alternative sul superamento di alcune problematiche non saremmo qui a raccontare frottole lo dico a nome dei garanti diciamo
Da due anni in Italia c'è anche un commissario per le carceri che avrebbe dovuto portare il più possibile tranci più tutto
Vicino a noi qui a Napoli a Nola danni ci sono stati investimenti per centotrenta milioni di lire
Mi chiamo contrario ai calci
Vogliamo Carceri nuove benissimo
Non hanno chiuso e non hanno fatto un investimento per un nuovo caccia non lo so e calci risolutore
Un po'come i braccialetti che non si trovano abbiamo detenuti cui magistrato dice poi uscire con il braccialetto elettronico volte dobbiamo chiedere alle prefetture di intervenire anche su questo ecco
Probabilmente giunto una frase
Per ragioni di Italo Calvino diciamo
Io punto su due principi pure io
Non farsi troppe illusioni
E non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà comunque servire vi ringrazio
Prende ora la parola il professor Mario Serio membro del consiglio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale che in questi anni ha partecipato e sostenuto ammira mente a diverse iniziative promosse del Garante campano
Motivo di grande privilegio partecipare ai lavori di presentazione del relazione annuale del garante regionale campano
Una profonda gratitudine al Consiglio regionale campano piovuto realmente il autorevolmente rappresentato dal suo presidente della Giunta regionale campana
Meramente apprezzabile la presenza anche del presidente certamente l'occasione in questa augusta sede e molto propizia perché non soltanto i temi evocando i dal Garante regionale sì
Caratterizzano per la per la loro gravità
E per la loro indilazionabile dita in termini di soluto voli ma quel che né davvero rende questa occasione ancora
Più significativa e più densa di prospettive e di auspici è il particolare momento culturale nel quale noi oggi ci troviamo a vivere e ad operare e non è un momento propizio per la promozione per l'esaltazione per la traduzione in azioni concrete di quei valori che il Garante regionale ovviare illustrato anzi una serie di segnali convergenti perduranti e ripetuti
Porta a a da sollevare dubbi
Ma questi dubbi non possono frenare l'attività degli organi di garanzia per loro natura
Nati indipendenti e destinati a vivere indipendenti vale a dire avulsi da qualunque altro potere che si prefiggeva l'indebito e da rifuggire scopo di limitare nella sfera di attività così con collocando
I diritti delle persone a garanzia delle quali queste autorità nascono cioè quella basta categoria antropologica che viene descritta come di privati della libertà ripeto il momento momento storico
Momento politico il momento istituzionale sembra nettamente contro intendere rispetto alla prospettiva alle prospettive di cui oggi parliamo è questo non è tollerabile
Non è tollerabile cioè che vi siano delle torsioni sul piano legislativo e amministrativo che sacrifichi no
La centralità dei diritti e della stessa condizione giuridica ed esistenziale di chi è privato della libertà
Ovviamente le autorità garanti hanno il compito direi anche la passione civica e morale per invertire una tendenza che non è tollerabile non è compatibile
Con i principi di uno stato democratico e non è soprattutto coerente ad un assetto costituzionale così chiaramente delineato nel porre al centro della propria
Della propria visione la persona umana con quel corteo di
Diritti tutele rimedi che rendono la vita degna di essere vissuta e non un autentico inferno
E da allora sentire la vibrante passione del Garante regionale anche nella sua qualità oggi opportunamente non spezza di portavoce dei garanti territoriali garantì che possiamo ben definire di prossimità
è sicuramente un segnale incoraggiante ogni però con rispettivamente deve corrispondere l'impegno del Garante nazionale rivolto alla emersione di questo ruolo
Copre cattivo dei garanti
Di prossimità non è qui un problema come dire di determinazione di rapporti gerarchici all'interno di di un di un Prisma così composito di persone impegnate nella tutela dei dei diritti delle persone private della libertà piuttosto va va disegnato un un come dire un caleidoscopio di interazioni e integrazioni tra le attività il Garante nazionale spesso si rivolge ai garanti di prossimità delegando loro attività che sarebbe impossibile svolgere data la come dire il cumulo dei compiti
Quindi cerchiamo di con la nostra opera con il nostro dialogo fitto con la nostra attività propositiva di lasciare affiorare quei valori che la Costituzione impone a tutti i titolari di uffici pubblici di perseguire tutelare facciamolo
Gli ostacoli devono diventare un momento di esaltazione del nostro compito e non un momento di depressione o di rinuncia il momento è difficile è inutile negarlo
Il sovraffollamento carcerario e come dire un una una questione che probabilmente ci fa rivivere gli anni i primi anni del del primo decennio di questo secolo che portarono alla tristissima esperienza della cosiddetta sentenza Torregiani non possiamo più permetterci il lusso di
Degradare l'esistenza in carcere strettamente connesso malgrado a mio avviso maldestramente se ne neghi il nesso il tema dei suicidi
Perché i suicidi naturalmente sono figli di una condizione esistenziale negativamente incisa dalle condizioni materiali abitative logistiche nelle quali la persona umana detenuto è costretta a vivere
Non si può negare questa questa forma di reciproco condizionamento tra le due tra i due momenti esistenziali
Siamo sicuri che vi sia una sufficiente sensibilità del ceto politico rispetto a questi temi vorrei poter rispondere affermativamente mai wishful thinking non può appartenere al ai reami della politica ma semplicemente a quelli di chi probabilmente si sente condannato all'impotenza dell'azione e non è questo il nostro caccia per concludere
Grande ammirazione
Per l'impegno per la passione di Samuele Chambre glielo ma grande compiacimento per aver potuto toccare indirettamente visivamente percettiva mente
Quanto la sua opera sia circondata dalla dall'attenzione dal rispetto delle istituzioni politiche campane il che non è affatto scontato il che non avviene in tutte le regioni d'Italia
Io appartengo alla seconda delle regioni del dell'antico Regno delle due Sicilie
è il nome no no no non non necessariamente come dire incontrò la la la stessa fortuna
Quindi
Il senso della mia ammirazione il senso del mio compiacimento per le autorità politiche
E davvero creiamo una alleanza che al di là delle parole sì i nervi nella concreto concreta azione quotidiana e diamo un senso alla vita di chi per cause varie contingenti anche autoresponsabilizzazione dunque non gode di quel bene fondamentale che la libertà
Conclude il nostro incontro il Presidente della Giunta della Regione in campagna Roberto Fico
Gentile presidente del consiglio regionale gentili Consiglieri regionali autorità civili religiose e militari signor Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e gentili ospiti
Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento al Garante regionale per il lavoro svolto e per la relazione annuale due mila venticinque dodici è stata presentata
Dopo le riflessioni che abbiamo ascoltato credo che emerga con chiarezza un dato di fondo
Il tema delle persone private della libertà personale non può essere confinato ai margini del dibattito pubblico
Riguarda invece il cuore della nostra democrazia il senso dello Stato la qualità civile delle istituzioni la tenuta del nostro patto sociale
La relazione ci consegna un quadro serio Complesso per alcuni aspetti allarmante ma proprio per questo indispensabile per assumere responsabilmente le decisioni che competono a ciascuno di noi ognuno per la propria parte
Quando parliamo di carcere li misure restrittive di esecuzione penale ma stiamo parlando di un tema separato dal resto della società
Stiamo parlando di salute pubblica di sicurezza vera di questione sociale di diritti fondamentali di possibilità di recupero di dignità umana
E stiamo parlando soprattutto di una responsabilità costituzionale
L'articolo ventisette della nostra Carta afferma che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
Questo principio non è una formula strappa è un criterio concreto che misura la credibilità delle istituzioni repubblicane
Relazione del Garante ci dice con chiarezza che il carcere non può essere letto soltanto come luogo di custodia
E troppo spesso lo specchio di Novoli irrisolti della società povertà educativa dipendenze marginalità fragilità psichica isolamento sociale disuguaglianze territoriali
E ci dice che anche un'altra cosa
Che senso una presa in carico seria e continuativa di questa fragilità il rischio è che il sistema penale resti schiacciato su una logica emergenziale incapace di offrire un vero percorso di recupero e di reinserimento
In uno dei richiamati nella relazione sono eloquenti
In Campania alla fine del due mila venticinque le persone detenute erano sette mila ottocentoventisei a fronte di una capienza regolamentare di sei mila centosettantatré posti con un esubero di mille seicentocinquantatré unità il sovraffollamento continua a incidere pesantemente sulla qualità della vita detentiva e sull'effettiva possibilità di assicurare trattamenti educativi adeguati la relazione ci dice anche che una parte non marginale la popolazione detenuta sconta teme residue molto basse
è un dato che impone una riflessione seria sul rafforzamento delle misure alternative sul raccordo con l'esecuzione penale esterna e più in generale su una presa in carico più efficace delle fragilità sociali e sanitarie
E qui è benessere molto chiare anche sul piano istituzionale
La gestione dell'amministrazione penitenziaria in senso stretto appartiene allo Stato ma questo non esaurisce affatto il ruolo delle regioni
Al contrario
Le regioni e in particolare la Giunta regionale ha competenze decisive sul terreno della tutela della salute
Dell'organizzazione della rete sanitaria e sociosanitaria della salute mentale delle dipendenze patologiche della formazione dell'inclusione sociale del raccordo con i territori del sostegno a percorsi di reinserimento
Sono competenze che non esauriscono il problema ma che incidono in modo profondo sulla qualità della vita delle persone detenute e sulla capacità di prevenire recidiva marginalità e ulteriore sofferenza per questo il primo punto che desidero sottolineare oggi riguarda proprio la sanità penitenziaria
Non viene iscrizione a libertà personale che possa tradursi in compressione del diritto alle cure
Vale per ogni patologia fisica per ogni bisogno terapeutico per ogni condizione di fragilità
E questo principio che dovrebbe apparire scontato oggi ci interpella con ancora maggiore urgenza
La relazione evidenzia dati che non possiamo considerare ordinari in Campania al trentuno dicembre due mila venticinque risultano due mila centoventicinque detenuti tossicodipendenti e cinquecentoquarantacinque divenuti con patologie psichiatriche riscontrate
Inoltre il quadro della presa in carico sanitaria e sociosanitaria appare particolarmente gravoso negli istituti a maggiore densità detentiva appartiene a Poggioreale e Secondigliano
Sono numeri che descrivono un bisogno di cura strutturale e non residuale e impongono una risposta quindi altrettanto strutturale
Le chiedo l'integrazione vera tra sistema sanitario dipartimenti territoriali istituti penitenziari strutture di supporto
Dentro questo quadro il tema della salute mentale e dei disturbi psichiatrici è probabilmente uno dei temi più delicati allo stesso tema uno dei temi più ingenti
La relazione lo mette bene in evidenza il disagio psichico i tentativi di suicidio gli atti di autolesionismo le situazioni di scompenso psichiatrico non rappresentano un aspetto collaterale del sistema penitenziario
Ma uno dei suoi nudi più drammatici
Le articolazioni per la tutela della salute mentale costituiscono strumento fondamentale ma oggi non ancora sufficiente rispetto al bisogno reale
In campagna sono presenti articolazione a Santa Maria Capua Vetere e Secondigliano
Con una struttura clinica attiva a Poggioreale e con il supporto sanitario a Salerno mentre permangono criticità significative inclusa la sospensione dei ricoveri negli atti SM di Benevento e Sant'Angelo dei Lombardi
La stessa relazione richiamo inoltre l'impatto che la chiusura del carcere di Pozzoli ha avuto sulla continuità terapeutica delle detenute
Questi dati ci dicono una cosa semplice insieme esigente non basta registra il disagio bisogna organizzare meglio la risposta pubblica
E la risposta pubblica per ciò che compete alla Regione alla nostra Regione
Deve tradursi in un rafforzamento del raccordo tra Amministrazione penitenziaria e servizi sanitari regionali in una più forte integrazione con i Dipartimenti di salute mentale in una maggiore attenzione al fabbisogno di personale specializzato
In una migliore continuità dei percorsi terapeutici terapeutici e socioriabilitativi
Occorre investire di più sulla prevenzione sulla presa in carico tempestiva sulla continuità assistenziale sulla capacità di intervenire prima che il disagio poi si trasformi l'emergenza
Dobbiamo migliorare la continuità terapeutica rafforzare il personale specializzato
Sostenere la prevenzione del disagio psichico costruire percorsi individualizzati di presa in carico
Dobbiamo farlo con serietà senza annunci propagandistici ma con la consapevolezza che su questi temi si misura la concretezza dell'azione pubblica
Anche il sistema delle rendesse e dei servizi psichiatrici territoriali richiede una particolare attenzione
La relazione richiama criticità di funzionamento e di organico e segnala che le due Remus campane ospitano complessivamente quaranta IPA quaranta pazienti evidenziando al contempo la necessità di rafforzare il personale psichiatrico e la rete dei servizi collegati
è un punto su cui la Regione deve fare la propria parte fino in fondo perché la salute mentale non può essere affrontata solo nel momento acuto o emergenziale ha bisogno di continuità prossimità integrazione responsabilità condivisa
Naturalmente
Migliorare le condizioni di vita dentro istituti significa anche investire su tutto ciò che rende concreta la finalità rieducativa della pena istruzione e formazione lavoro cultura relazioni ascolto
La stessa relazione segnale esperienze positive percorsi scolastici attività laboratoriali iniziative culturali
E di volontariato che dimostrano come anche in contesti difficili sia possibile costruire occasioni di crescita di consapevolezza e quindi di cambiamento
E da queste esperienze che ci sogna partire per dare maggiore stabilità maggiore diffusione maggiore continuità alle buone pratiche c'è poi un capitolo che non ci interpella in modo ancora più forte
Ed è quello dei minori e dei giovani adulti
I dati riportati nella relazione descrive una situazione che non possiamo leggere soltanto in termini repressivi in Campania al trentuno dicembre due mila venticinque
In uffici del servizio sociale per i minorenni aveva l'incarico due mila quattrocentonovanta giovani e istituti penali per i minorenni di Nisi Verola risultavano coinvolti centocinquantanove ragazzi e giovani adulti con con una prevalenza netta
Nella fascia minorile ma ancora più del dato numerico colpisce il profilo del disagio la crescita di reati gravi la presenza di contesti sociali fragili la povertà educativa la diffusione e la violenza come linguaggio relazionale
La relazione lo dice con nettezza il rischio è che la risposta penale avevi quando il problema chiaramente è già esplosa
Ecco perché il potenziamento delle attività per le strutture minorile non è un tema secondario ma è un tema assolutamente strategico vuol dire investire di più sulla scuola formazione laboratorio supporto psicologico mediazione educativa accompagnamento delle famiglie raccordo con i territori vuol dire costruire attorno ai ragazzi una rete che non li lasci soli vuol dire assumere fino in fondo l'idea che la prevenzione e la forma più alta e più giusta di quella che chiamiamo sicurezza
La relazione segnala per esempio
Un significativa partecipazione di minori ai percorsi scolastici alle attività laboratoriali negli istituti minorili campani un dato importante che ci dice che il quando le istituzioni inverso davvero nella dimensione educativa
I risultati arrivano e i percorsi si aprono dobbiamo consolidare questa direzione rafforzava ulteriormente
Su questo terreno per me c'è anche una memoria personale istituzionale che desidero richiamare negli anni in cui ho avuto l'onore di presiedere la Camera dei deputati promuove mutuato collo tra Camera ministero della giustizia
Il ministero dell'Istruzione per organizzare momenti di confronto negli istituti penitenziari minorili sui valori costituzionali e sull'educazione civica
Lo facemmo partendo da una convenzione semplice ma profonda essenziale investire sui ragazzi sulla formazione e sulla scuola
Perché nessun giovane deve sentirsi lasciato solo e perché le istituzioni hanno il dovere di offrire concrete opportunità di riscatto
Nessun ragazzo deve sentirsi definitivamente coincidente con il proprio errore il proprio errore entra nel nel sito di Pelizzari di minorili e il ragazzo esce che ha passato il proprio errore si dividono le cose
Le istituzioni devono sa per entrare in quei luoghi correggo le e controlli ecco parole di responsabilità di verità e di fiducia
Una convinzione che continuo a considerare centrale anche oggi soprattutto nei confronti dei più giovani la risposta pubblica deve saper tenere insieme legalità di conti educazione reinserimento
Portare la Costituzione negli istituti minorili ha significato e continua significo ora a significare ricordare che la Repubblica non abbandona nessuno e che la legalità democratica e prima di tutto un orizzonte di dignità partecipazione e riscatto
Ed è proprio guardando i ragazzi più fragili che voglio ribadire un impegno forte e concreto per l'accoglienza e la presa in carico di minori con disturbi psichiatrici entrati nei circuiti penali
Che un ambito delicatissimo che richiede rigore prudenza e responsabilità istituzionale
Ma anche in ambito nel quale non possiamo più permetterci ritardi
I minori con sofferenza psichica hanno bisogno di risposte appropriate integrate umane capace di tenere insieme cura protezione Progetto educative continuità terapeutica
è una sfida complessa ma la sfida che vogliamo s'affrontare e da cui non ci sottrarremo consentitemi in conclusione la riflessione più generale qui sappiamo che non tutto dipende dalla Regione ma sappiamo anche che la Regione può e deve fare molto soprattutto nei campi che le sono propri
Sanità salute mentale integrazione sociosanitaria formazione sostenermi ai minori e il rapporto con il territorio
E lì che vogliamo concentrare il nostro impegno il dialogo con il garante con il sistema penitenziario con la magistratura con il terzo settore con il volontariato con le comunità locali
Perché migliorare le condizioni di chi vive la privazione della libertà non significa essere indulgenti verso il reato
Significa essere fedeli alla Costituzione significa rendere più forte della società
Significa costruire sicurezza non sulla rimozione del problema ma sulla capacità di affrontarlo significa in ultima analisi affermare con la dignità della persona resta il fondamento della nostra convivenza democratica grazie
Perdere ulteriormente quando la la perché l'anno prima
Vicende di gabbiani del vino si conclude
Si ringraziano tutti presenti per l'attenzione e la partecipazione e si ricorda che all'uscita c'è un cocchio Brecht offerto personalmente dal Garante campano e dal presidente del Consiglio grazie
Museo quindici
Proprio

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