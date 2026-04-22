Presentazione della “Relazione annuale 2025” a cura del Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello

"Nuova proroga del cessate il fuoco tra Usa e Iran che consente al regime iraniano di prendere altro tempo e riorganizzarsi mentre intensifica la brutalità della sua guerra parallela contro l'opposizione interna con l'ennesimo massacro di curdi, arabi e beluci. Impiccato il prigioniero politico Mehdi Farid con l'accusa di "spionaggio per conto di Israele e il giovane manifestante Amir Ali Mirjafari di 22 anni"Collegamento da Ankara con Mariano Giustino