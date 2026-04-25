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Con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Registrazione video della manifestazione "Cerimonia in occasione dell'81° Anniversario della Liberazione", registrato a San Severino Marche sabato 25 aprile 2026 alle ore 11:00.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Storia.
La registrazione video di questa manifestazione dura 1 ora e 25 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video della manifestazione "Cerimonia in occasione dell'81° Anniversario della Liberazione", registrato a San Severino Marche sabato 25 aprile 2026 alle ore 11:00.
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