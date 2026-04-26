La nuda verità - Sedazione profonda: informare per andarsene senza dolore. Con Salvatore Salis

Il dottor Salvatore Salis specialista in cure palliative e terapia antalgica, è direttore dell’Unità Operativa Hospice e Cure Palliative dell’Ospedale Cesare Zonchello di Nuoro.



Parliamo di cure palliative e di terapia antalgica, parliamo di un argomento su cui non è mai abbastanza la chiarezza quando in gioco c’è l’aver cura, quando in gioco c’è la dignità della persona.



L’informazione è importante, soprattutto quando il tema è il fine vita.



Di quali diritti parliamo? La medicina non è fatta solo di clinica non è fatta solo di farmaci un po’ come la volontà del malato, …

che è espressione non solo della condizione fisica, ma anche della dimensione psicologica, morale, dei convincimenti personali.



Un libro di qualche anno fa, porta la firma di Salvatore Salis, "Storie di vita dall’Hospice" Che storie sono, storie che si ripetono? La Sardegna è tra le regioni che ha approvato una legge che norma "Tempi e procedure per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito".



Legge peraltro impugnata dal Governo.



Il dottor Salis è stato tra gli esperti uditi in commissione sanità durante l’iter di approvazione… cosa è cambiato dall’approvazione della legge regionale nell’Hospice di Nuoro? Primo caso in Sardegna di richiesta di suicidio medicalmente assistito da parte di una donna di 84 anni, malata di sclerosi multipla, Vittoria Gammone.



Come stanno i fatti?.

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