24 APR 2026
intervista

L'importanza del glicocalice nella nostra vita: intervista a Primo Mastrantoni

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 18:28 Durata: 0 sec
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Primo Mastrantoni, Radicale Storico e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'ADUC.

"L'importanza del glicocalice nella nostra vita: intervista a Primo Mastrantoni" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata venerdì 24 aprile 2026 alle ore 18:28.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ricerca, Salute, Scienza.
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