28 APR 2026
dibattiti

Presentazione del volume: "Dei delitti e delle pene: che ne facciamo delle carceri?

DIBATTITO | - Roma - 17:00 Durata: 1 ora 51 min
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
MicroMega
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Dialogano: Stefano Anastasia (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio), Marcello Bortolato (Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano), Lucia Castellano (Provveditrice dell’Amministrazione penitenziaria per la Calabria), Mauro Palma (Presidente dello European Penological Center Università Roma Tre), Anna Rossomando (Vice Presidente del Senato), Cinzia Sciuto (Direttrice di MicroMega).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Dei delitti e delle pene: che ne facciamo delle carceri?", registrato a Roma martedì 28 aprile 2026 alle ore 17:00.

Dibattito organizzato da MicroMega.

Tra gli argomenti discussi: Carcere, Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 51 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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