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Matteo Hallissey, Presidente di Radicali Italiani e Presidente di + Europa.
"Intervista a Matteo Hallissey aggredito durante una manifestazione per il 25 aprile" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata sabato 25 aprile 2026 alle ore 12:01.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Diritti Civili, Politica, Ucraina.
"Intervista a Matteo Hallissey aggredito durante una manifestazione per il 25 aprile" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata sabato 25 aprile 2026 alle ore 12:01.
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