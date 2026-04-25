25 APR 2026
intervista

Intervista a Matteo Hallissey aggredito durante una manifestazione per il 25 aprile

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 12:01 Durata: 0 sec
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Matteo Hallissey, Presidente di Radicali Italiani e Presidente di + Europa.

"Intervista a Matteo Hallissey aggredito durante una manifestazione per il 25 aprile" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata sabato 25 aprile 2026 alle ore 12:01.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Diritti Civili, Politica, Ucraina.
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