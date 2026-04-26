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Anna Guaita, corrispondente de “Il Messaggero “ dagli Stati Uniti e Vicedirettrice de “La Voce di New York”, analizza la politica a stelle e strisce .
Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.
Puntata di "Visto dall’America, con Anna Guaita" di domenica 26 aprile 2026 , condotta da Antonello De Fortuna .
Tra gli argomenti discussi: Comunicazione, Consultazioni, Democrazia, Diritti Civili, Economia, Usa.
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