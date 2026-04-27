27 APR 2026
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Rassegna di Geopolitica. La crisi dello Stretto di Hormutz vista dalle Nazioni Unite

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Maritime Security: High-level Open Debate" - Security Council Report - 24 apr 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La crisi dello Stretto di Hormutz vista dalle Nazioni Unite" di lunedì 27 aprile 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Commercio, Difesa, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Guerra, Iran, Pace, Sicurezza, Trasporti, Usa.
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