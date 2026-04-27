27 APR 2026
rubriche

Capire per conoscere - Conversazione settimanale con Mario Baldassarri

RUBRICA | di Sonia Martina - RADIO - 11:30 Durata: 32 min 55 sec
A cura di Carmine Corvino
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Puntata di "Capire per conoscere - Conversazione settimanale con Mario Baldassarri" di lunedì 27 aprile 2026 , condotta da Sonia Martina con gli interventi di Mario Baldassarri (presidente del Centro Studi Economia Reale e presidente dell'Istituto Adriano Olivetti).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 32 minuti.
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