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Puntata di "Capire per conoscere - Conversazione settimanale con Mario Baldassarri" di lunedì 27 aprile 2026 , condotta da Sonia Martina con gli interventi di Mario Baldassarri (presidente del Centro Studi Economia Reale e presidente dell'Istituto Adriano Olivetti).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 32 minuti.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 32 minuti.
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