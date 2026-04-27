"Intervista di Ruben Della Rocca a Luca Aniasi presidente nazionale della Federazione Italiana Associazioni Partigiane e Bianca Cimiotta vicepresidente nazionale e presidente della sezione di Roma e Lazio Nella conversazione si è parlato di quanto accaduto nelle manifestazioni dello scorso 25 aprile,degli spiacevoli incidenti verificatisi nelle piazze e delle prospettive per nuove modalità di manifestazioni e celebrazioni per le prossime Feste della Liberazione nel nostro paese." con Luca Aniasi (presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP)), Bianca Cimiotta …

(vicepresidente Lazio FIAP Federazione Italiana Associazioni Partigiane), Ruben Della Rocca (giornalista).



L'intervista è stata registrata lunedì 27 aprile 2026 alle 16:00.



La registrazione video ha una durata di 22 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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