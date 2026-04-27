27 APR 2026
intervista

Intervista di Ruben Della Rocca a Luca Aniasi presidente nazionale della Federazione Italiana Associazioni Partigiane e Bianca Cimiotta vicepresidente nazionale e presidente della sezione di Roma e Lazio Nella conversazione si è parlato di quanto accaduto nelle manifestazioni dello scorso 25 aprile,degli spiacevoli incidenti verificatisi nelle piazze e delle prospettive per nuove modalità di manifestazioni e celebrazioni per le prossime Feste della Liberazione nel nostro paese.

INTERVISTA | - RADIO - 16:00 Durata: 22 min 37 sec
A cura di Carmine Corvino
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"Intervista di Ruben Della Rocca a Luca Aniasi presidente nazionale della Federazione Italiana Associazioni Partigiane e Bianca Cimiotta vicepresidente nazionale e presidente della sezione di Roma e Lazio Nella conversazione si è parlato di quanto accaduto nelle manifestazioni dello scorso 25 aprile,degli spiacevoli incidenti verificatisi nelle piazze e delle prospettive per nuove modalità di manifestazioni e celebrazioni per le prossime Feste della Liberazione nel nostro paese." con Luca Aniasi (presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP)), Bianca Cimiotta (vicepresidente Lazio FIAP Federazione Italiana Associazioni Partigiane), Ruben Della Rocca (giornalista).

L'intervista è stata registrata lunedì 27 aprile 2026 alle 16:00.

La registrazione video ha una durata di 22 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Bianca Cimiotta

    vicepresidente Lazio FIAP Federazione Italiana Associazioni Partigiane

    Luca Aniasi

    presidente della Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP)

    Ruben Della Rocca

    giornalista

    16:00 Durata: 22 min 37 sec
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