Alla presentazione interverranno Sabino Cassese, Giudice emerito Corte Costituzionale; Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici; Marco Capozi, responsabile Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi CNA, e Dario Costantini, Presidente nazionale CNA.



Modera i lavori Lao Petrilli.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Si fa presto a dire impresa. La gabbia delle regole" a cura della CNA.", registrato a Roma mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 11:06.



Sono intervenuti: Lorenzo Tagliavanti (presidente della Camera di Commercio di …

Roma e del Lazio), Lao Petrilli (giornalisti), Marco Capozzi (responsabile del Dipartimento Relazioni Istituzionali della CNA), Sabino Cassese (giudice emerito della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana), Carlo Cottarelli (direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Dario Costantini (presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 9 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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