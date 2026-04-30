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Puntata di "OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Martina Lovat" di giovedì 30 aprile 2026 condotta da Michele Lembo con gli interventi di Martina Lovat (analista di OpenPolis).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Disoccupazione, Economia, Europa, Famiglia, Formazione, Giovani, Immigrazione, Integrazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Mercato, Occupazione, Poverta', Scienza, Scuola, Societa', Statistica, Titoli Di Studio, Universita'.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 8 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione … audio.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Disoccupazione, Economia, Europa, Famiglia, Formazione, Giovani, Immigrazione, Integrazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Mercato, Occupazione, Poverta', Scienza, Scuola, Societa', Statistica, Titoli Di Studio, Universita'.
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