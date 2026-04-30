30 APR 2026
rubriche

OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Martina Lovat

RUBRICA | di Michele Lembo - Radio - 07:00 Durata: 8 min 57 sec
A cura di Enrica Izzo
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Puntata di "OpenPolis: numeri alla mano. Intervista a Martina Lovat" di giovedì 30 aprile 2026 condotta da Michele Lembo con gli interventi di Martina Lovat (analista di OpenPolis).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Disoccupazione, Economia, Europa, Famiglia, Formazione, Giovani, Immigrazione, Integrazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Mercato, Occupazione, Poverta', Scienza, Scuola, Societa', Statistica, Titoli Di Studio, Universita'.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 8 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

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