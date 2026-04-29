Quarto appuntamento della Scuola di formazione politica 2026 "Conoscere per decidere", organizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l'Università di Catania.



Interviene Paolo Gentiloni, già Commissario europeo per gli affari economici e monetari.



Discussant: Tiziana Cuccia (Ordinario di Politica Economia, Dipartimento di Economia e Impresa); Rosario Sapienza (Ordinario di Diritto Internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania).



Convegno ""Il ruolo della UE, tra interessi nazionali e necessità di protagonismo globale"", registrato a Catania …

mercoledì 29 aprile 2026 alle 17:27.



Sono intervenuti: Salvatore Ingrassia (professore ordinario di Statistica presso Università di Catania), Paolo Gentiloni (già presidente del Consiglio e commissario Europeo per gli affari Economici e Monetari), Rosario Sapienza (professore ordinario di Diritto Internazionale del Dip. di Giurisprudenza Università di Catania), Tiziana Cuccia (professore ordinario di Politica Economica del Dip. di Economia e Impresa Università di Catania).



Tra gli argomenti discussi: Democrazia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 49 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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