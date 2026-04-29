29 APR 2026
dibattiti

"Il ruolo della UE, tra interessi nazionali e necessità di protagonismo globale"

CONVEGNO | - Catania - 17:27 Durata: 1 ora 49 min
A cura di ASSO
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Quarto appuntamento della Scuola di formazione politica 2026 "Conoscere per decidere", organizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l'Università di Catania.

Interviene Paolo Gentiloni, già Commissario europeo per gli affari economici e monetari.

Discussant: Tiziana Cuccia (Ordinario di Politica Economia, Dipartimento di Economia e Impresa); Rosario Sapienza (Ordinario di Diritto Internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Catania).

Convegno ""Il ruolo della UE, tra interessi nazionali e necessità di protagonismo globale"", registrato a Catania mercoledì 29 aprile 2026 alle 17:27.

Sono intervenuti: Salvatore Ingrassia (professore ordinario di Statistica presso Università di Catania), Paolo Gentiloni (già presidente del Consiglio e commissario Europeo per gli affari Economici e Monetari), Rosario Sapienza (professore ordinario di Diritto Internazionale del Dip. di Giurisprudenza Università di Catania), Tiziana Cuccia (professore ordinario di Politica Economica del Dip. di Economia e Impresa Università di Catania).

Tra gli argomenti discussi: Democrazia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 49 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Salvatore Ingrassia

    professore ordinario di Statistica presso Università di Catania

    Modera
    17:27 Durata: 2 min 13 sec

  • Paolo Gentiloni

    già presidente del Consiglio e commissario Europeo per gli affari Economici e Monetari

    Intervento video
    17:29 Durata: 17 min 45 sec

  • Introduzione

    Salvatore Ingrassia

    professore ordinario di Statistica presso Università di Catania

    17:46 Durata: 6 min 7 sec

  • Rosario Sapienza

    professore ordinario di Diritto Internazionale del Dip. di Giurisprudenza Università di Catania

    17:53 Durata: 22 min 58 sec

  • Tiziana Cuccia

    professore ordinario di Politica Economica del Dip. di Economia e Impresa Università di Catania

    18:16 Durata: 23 min 46 sec

  • Domande dei partecipanti

    18:39 Durata: 14 min 8 sec

  • Tiziana Cuccia

    professore ordinario di Politica Economica del Dip. di Economia e Impresa Università di Catania

    Rosario Sapienza

    professore ordinario di Diritto Internazionale del Dip. di Giurisprudenza Università di Catania

    18:53 Durata: 22 min 33 sec
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